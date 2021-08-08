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Выпуск сканера сетевой безопасности Nmap 7.92

08.08.2021 11:43

Доступен релиз сканера сетевой безопасности Nmap 7.92, предназначенного для проведения аудита сети и выявления активных сетевых сервисов. В новой версии устранены замечания проекта Fedora, касающиеся несовместимоси с критериями открытого ПО лицензии NPSL (на базе GPLv2), под которой распространяется код Nmap. В новом варианте лицензии обязательное требование покупки отдельной коммерческой лицензии при использовании кода в проприетарном ПО заменено на рекомендации использования программы OEM-лицензирования и возможности покупки коммерческой лицензии, если производитель не желает открывать код своего продукта в соответствии требованиями копилефт-лицензии или намерен интегрировать Nmap в продукты, несовместимые с GPL.

Релиз Nmap 7.92 приурочен к конференции DEFCON 2021 и включает следующие заметные изменения:

  • Добавлена опция "--unique" для предотвращения сканирования одних и тех же IP-адресов несколько раз, когда разные доменные имена резолвятся в один IP.
  • В большинство NSE-скриптов добавлена поддержка TLS 1.3. Для использования расширенных возможностей, таких как создание ssl-туннелей и разбор сертификатов, требуется как минимум OpenSSL 1.1.1.
  • В состав включено 3 новых NSE-скрипта для обеспечения автоматизации различных действий с Nmap:
    • nbns-interfaces для получения сведений об IP-адресах сетевых интерфейсов через обращение к NBNS (NetBIOS Name Service).
    • openflow-info для получения из OpenFlow данных о поддерживаемых протоколах.
    • port-states для вывода списка сетевых портов для каждой стадии проверки, включая результаты "Not shown: X closed ports".
  • Повышена точность проверочных UDP-запросов (UDP payload, специфичные для протоколов запросы, приводящие к ответу, а не игнорированию UDP-пакета). Добавлены новые проверки: TS3INIT1 для UDP порта 3389 и DTLS для UDP 3391.
  • Переработан код для разбора диалектов протокола SMB2. Повышена скорость работы скрипта smb-protocols. Версии протокола SMB приведены в соответствие с документацией Microsoft (3.0.2 вместо 3.02).
  • Добавлены новые сигнатуры для определения сетевых приложений и операционных систем.
  • Расширены возможности библиотеки Npcap для захвата и подстановки пакетов на платформе Windows. Библиотека развивается в качестве замены WinPcap, построена с использованием современного Windows API NDIS 6 LWF и демонстрирует более высокую производительность, безопасность и надёжность. Благодаря обновлению Npcap в Nmap 7.92 реализована поддержка Windows 10 на системах с архитектурой ARM, включая устройства Microsoft Surface Pro X и Samsung Galaxy Book G. Прекращена поддержка библиотеки WinPcap.
  • Сборки для Windows переведены на использование Visual Studio 2019, Windows 10 SDK и UCRT. Прекращена поддержка Windows Vista и более старых версий.


  1. Главная ссылка к новости (https://seclists.org/nmap-anno...)
  2. OpenNews: Лицензия сканера безопасности NMAP признана несовместимой с Fedora
  3. OpenNews: Выпуск сканера сетевой безопасности Nmap 7.90
  4. OpenNews: Выпуск сканера сетевой безопасности Nmap 7.80
  5. OpenNews: Cloudflare представил открытый сканер сетевой безопасности Flan Scan
  6. OpenNews: Google опубликовал код сканера безопасности Tsunami
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55605-nmap
Ключевые слова: nmap
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Обсуждение (4) RSS
  • 1.1, InuYasha (??), 12:07, 08/08/2021 [ответить]  
    		• +/
    Сколько нервов спасла эта утилита, сколько забытых адресов открыла )
     
  • 1.2, pashev.me (?), 12:20, 08/08/2021 [ответить]  
    		• +/
    > сканера сетевой безопасности

    Сканер чего?

     
     
  • 2.8, хацкер (??), 12:41, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:55, 08/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сетевой безопасности
     

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