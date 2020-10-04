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Выпуск сканера сетевой безопасности Nmap 7.90

04.10.2020 20:12

Спустя больше года с момента прошлого выпуска представлен релиз сканера сетевой безопасности Nmap 7.90, предназначенного для проведения аудита сети и выявления активных сетевых сервисов. В состав включено 3 новых NSE-скрипта для обеспечения автоматизации различных действий с Nmap. Добавлено более 1200 новых сигнатур для определения сетевых приложений и операционных систем.

Среди изменений в Nmap 7.90:

  • Проект перешёл с использования модифицированной лицензии GPLv2 на лицензию Nmap Public Source License, которая принципиально не изменилась и также основана на GPLv2, но лучше структурирована и снабжена более ясными формулировками. Отличия от GPLv2 сводятся к добавлению нескольких исключений и условий, таких как возможность использования кода Nmap в продуктах под несовместимыми с GPL лицензиями после получения разрешения от автора и необходимость отдельного лицензирования поставки и использования nmap в составе проприетарных продуктов.
  • Добавлено более 800 идентификаторов версий приложений и сервисов, а общий размер базы идентификаторов достиг 11878 записей. Добавлено определение MySQL 8.x, Microsoft SQL Server 2019, MariaDB, Crate.io CrateDB и установок PostreSQL в Docker. Повышена точность определения версий MS SQL. Число определяемых протоколов увеличилось с 1193 до 1237, в том числе добавлена поддержка протоколов airmedia-audio, banner-ivu, control-m, insteon-plm, pi-hole-stats и ums-webviewer.
  • Добавлено около 400 идентификаторов операционных систем, 330 для IPv4 и 67 для IPv6, включая идентификаторы для iOS 12/13, macOS Catalina и Mojave, Linux 5.4 и FreeBSD 13. Число определяемых версий ОС доведено до 5678.
  • В движок Nmap Scripting Engine (NSE), предназначенный для обеспечения автоматизации различных действий с Nmap, добавлены новые библиотеки: outlib с функциями для обработки вывода и форматирования строк, и dicom с реализацией протокола DICOM, используемого для хранения и передачи медицинских изображений.
  • Добавлены новые NSE-скрипты:
    • dicom-brute для подбора идентификаторов AET (Application Entity Title) на серверах DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine);
    • dicom-ping для нахождения серверов DICOM и определения возможности подключения с использованием идентификаторов AET;
    • uptime-agent-info для сбора системной информации от агентов Idera Uptime Infrastructure Monitor.
  • Добавлены 23 новых проверочных UDP-запросов (UDP payload, специфичные для протоколов запросы, приводящие к ответу, а не игнорированию UDP-пакета), созданных для движка сканирования сети Rapid7 InsightVM и позволяющих увеличить точность определения различных UDP-сервисов.
  • Добавлены UDP-запросы для определения STUN (Session Traversal Utilities for NAT) и GPRS Tunneling Protocol (GTP).
  • Добавлена опция "--discovery-ignore-rst" для игнорирования ответов TCP RST при определении работоспособности целевого хоста (помогает, если межсетевые экраны или системы инспектирования трафика подставляют RST-пакеты для обрыва соединения).
  • Добавлена опция "--ssl-servername" для изменения значения имени хоста в TLS SNI.
  • Добавлена возможность использования опции "--resume" для возобновления прерванных сеансов сканирования IPv6.
  • Удалена утилита nmap-update, развивавшаяся для организации обновления баз идентификаторов и NSE-скриптов, но инфраструктура для данных действий так и не была создана.

Несколько дней назад также был опубликован выпуск Npcap 1.0, библиотеки для захвата и подстановки пакетов на платформе Windows, развиваемой в качестве замены WinPcap и использующей современный Windows API NDIS 6 LWF. Версия 1.0 подвела итог семи годам разработки и ознаменовала стабилизацию Npcap и готовность для повсеместного использования. Библиотека Npcap, по сравнению с WinPcap, демонстрирует более высокую производительность, безопасность и надёжность, полностью совместима с Windows 10 и поддерживает многие расширенные возможности, такие как raw-режим, запрос прав администратора для запуска, применение ASLR и DEP для защиты, захват и подстановка пакетов на loopback-интерфейсе, совместимость с API Libpcap и WinPcap.

  1. Главная ссылка к новости (https://seclists.org/nmap-anno...)
  2. OpenNews: Выпуск сканера сетевой безопасности Nmap 7.80
  3. OpenNews: Google опубликовал код сканера безопасности Tsunami
  4. OpenNews: Представлена новая утилита очень быстрого сканирования портов RustScan
  5. OpenNews: Представлен Termshark 1.0 консольный интерфейс к tshark, похожий на Wireshark
  6. OpenNews: Выпуск сетевого анализатора Wireshark 3.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53829-nmap
Ключевые слова: nmap
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Обсуждение (4) RSS
  • 1.3, Аноним (3), 20:25, 04/10/2020 [ответить]  
    		• +/
    закрываешь абсолютно все порты абсолютно для всех
    @
    пользуешься port knocking-решениями, посылая на рандомные порты зашифрованные udp-пакеты, обмазавшись gpg
    @
    получив пакет, сервер открывает ssh на 10 секунд и только для твоего айпи -- успей залогиниться!
    @
    никакие кул-хацкиры больше не страшны, можно даже оставить PasswordAuthentication yes и PermitRootLogin yes. Пароль для удобства ставим qwerty
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 20:40, 04/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пароль в таких условиях вообще не нужен. Как и всё остальное, в принципе. Будет очень неудобно, когда доступ нужен из любой точки планеты, и серверов много. Очень упростит доступ проникнувшим на роутер злоумышленникам.
     
  • 2.6, Аноним (6), 20:45, 04/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > пользуешься port knocking-решениями, посылая на рандомные порты зашифрованные udp-пакеты, обмазавшись gpg

    и злодей имеет шанс без всякого ssh зайти через дыру в gpg или бэкдор в port knock-ере.

     

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