Представлена новая утилита очень быстрого сканирования портов RustScan

> Насколько полезна данная конкретная программа судить не возьмусь, не эксперт

Тогда доверься её автору: найди в README табличку сравнения и погляди на содержание графы «Actually useful».

> заявленное ускорение в несколько раз популярной программы звучит неплохо

И ты поверил?







$ nmap -PS -p1-65535 --min-parallelism=10000 ya.ru

Warning: Your --min-parallelism option is pretty high! This can hurt reliability.

Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2020-07-24 11:54 MSK

Nmap scan report for ya.ru (87.250.250.242)

Host is up (0.035s latency).

Other addresses for ya.ru (not scanned): 2a02:6b8::2:242

Not shown: 65533 filtered ports

PORT STATE SERVICE

80/tcp open http

443/tcp open https

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 15.03 seconds







Супротив заявленных 8 с это не в разы, а то, что он балаболит про какие-то 20 мин, так это он, по ходу, nmap не осилил.

Поскольку сабж у меня не собирается системным rustc, а ставить блобятину я не приучен, предоставляю провести сравнение обоих вариантов в равных условиях тебе.

P.S. Кто его знает, на чём он эти 8 с получил…







$ nmap -PS -p1-65000 --min-parallelism=10000 127.0.0.1

Warning: Your --min-parallelism option is pretty high! This can hurt reliability.

Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2020-07-24 12:00 MSK

Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)

Host is up (0.00014s latency).

Not shown: 64990 closed ports

PORT STATE SERVICE

21/tcp open ftp

22/tcp open ssh

25/tcp open smtp

80/tcp open http

111/tcp open rpcbind

631/tcp open ipp

3493/tcp open nut

6600/tcp open mshvlm

8010/tcp open xmpp

23456/tcp open aequus

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 3.09 seconds