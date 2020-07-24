Представлена новая утилита очень быстрого сканирования портов RustScan

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|1.4, Stanislavvv (?), 10:39, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+19 +/–
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nmap ограничивает скорость сканирования в том числе и чтоб не спалили, не говоря уже о том, чтобы пролезть в conntrack маршрутизаторов :-)
Товарищами проверялось поведение nmap по-умолчанию, без использования опции -T, что говорит в том числе о их об общей квалификации или о том, что они хотят казаться лучше, чем есть. Впрочем, и с этой опцией nmap медленнее будет.
В целом - нишевое применение для локалок, по-моему.
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|2.22, Нанобот (ok), 11:45, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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там кода ~двести строк, половина из которых - парсер входных параметров. похоже на лаб.работу какого-то студента
P.S. 650 stars на гитхабе...куда катится этот мир?
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|1.3, Аноним (3), 10:35, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+16 +/–
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Скажите, а зачем фанаты тех или иных языков подчеркивают свою элитарность, указывая название языка в названии проги, к-я на нем написана? Типа, RustScan или GoVPN. Никто же не пишет CLinux, CNginx и т.е.
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|2.6, Аноним (6), 10:58, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Поэтому все и хотят закопать С считая его древним и ненужным.
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|3.11, Аноним (11), 11:06, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Все? Ну успехов этим "всем", 100% производительного/эффективного софта написано на си+асм. На плючах написан в основом монструозный жручий софт, но иногда дополнительные абстракции и сложность себя оправдывают. При чём те же плючи ускоряются костылями и отказом от ряда возможностей.
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|4.27, Аноним84701 (ok), 12:18, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Все? Ну успехов этим "всем", 100% производительного/эффективного софта написано на си+асм.
Точно 100%, а не 146%?
Странно. И когда только BLAS/LAPACK переписать успели 😕
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|5.28, Аноним (11), 12:25, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это не серьёзно, фортран не язык общего назначения. И вообще-то тут заслуга больше не фортрана, а компилятора (чё там, у интела всё ещё самый быстрый код? хотя так будет всегда).
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|7.30, Аноним (11), 12:34, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что не понятного? На нём не напишешь прикладное приложение, только куски выполняющие вычисления. Благодаря уже имеющемуся коду, в основном, а не по какой-то иной причине (тот же гцц имел очевидные проблемы с производительностью генерируемого кода). Нет, при очень большом желании, конечно, можно, я даже видел что-то подобное, но это было исключительно фофан.
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|6.32, Аноним84701 (ok), 12:43, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Это не серьёзно, фортран не язык общего назначения.
В каком, говорите, браузере (исключительно на труЪ^W си+асм) вы писали ответ?
> Это не серьёзно, фортран не язык общего назначения.
> И вообще-то тут заслуга больше не фортрана, а компилятора
Ага. restrict в с99 ввели просто так, из любви к искусству (как и сборку ядра с -fno-strict-aliasing).
https://lwn.net/Articles/255364/
> Ulrich Drepper
> Memory part 5: What programmers can do
...
> The default aliasing rules of the C and C++ languages do not help the compiler making these decisions (unless restrict is used, all pointer accesses are potential sources of aliasing). This is why Fortran is still a preferred language for numeric programming: it makes writing fast code easier.
>
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|2.7, Аноним (7), 11:01, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Часто люди хотят попробовать ЯП написав программу и не заморачиваются с названием по сл. пунктам:
1. С большей вероятностью название LangApp|AppLang будет свободно.
2. App может быть тривиальным (Scan, VPN).
3. LangApp|AppLang легко найти в интернете.
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|2.8, Аноним (11), 11:01, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну это чтобы предупредить всех разумных пользователей, чтобы те могли обойти поделку по широкой дуге. Удобно, когда хотя бы заботятся о пользователях. Молодцы какие.
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|3.17, Pistrun (?), 11:22, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ну расскажи-ка, какие у разумного пользователя могут быть опасения по поводу раста?
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|4.20, Аноним (20), 11:36, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не по поводу раста, а по поводу смузихлёбов, называющих свои поделки Rust*.
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|5.38, Pistruk (?), 13:48, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Что за каша у тебя в голове? Как название влияет на качество кода?
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|6.45, Аноним (20), 16:47, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не название влияет на качество кода, а качество думалки автора влияет и на название, и на качество кода. Отсюда имеем корреляцию.
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|3.36, topin89 (ok), 13:17, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Забавно как легко выделить людей, не способных думать мозгами, только сердцем. Они если видят какие-то случайные внешние признаки, то тут же дают оценку. Даже не важно, положительную или отрицательную.
Какая разница, на Rust оно написано или на C? Да хоть на Node.js, лишь бы работало как заявлено.
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|4.37, Аноним (11), 13:22, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Забавно как легко выделить людей, не способных думать мозгами, только сердцем. Они
> если видят какие-то случайные внешние признаки, то тут же дают оценку.
> Даже не важно, положительную или отрицательную.
> Какая разница, на Rust оно написано или на C? Да хоть на
> Node.js, лишь бы работало как заявлено.
Некоторые люди действительно по одному мимолётному взгляду способны давать верную оценку. Процент ошибок при этом исчезающе мал, полезный навык.
Какая разница? Да большая, все эти поделки пишутся в процессе изучения (не жалко выкинуть). Та же нода автоматически ограничивает применимость (независимо от качества продукта) -- сравнение довольно странное и нелогичное.
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|5.39, Sarcastic scutosaurus (?), 13:53, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Некоторые люди действительно по одному мимолётному взгляду способны давать верную оценку. Процент ошибок при этом исчезающе мал, полезный навык.
На самом деле, не так уж и мал. Но даже если оценка верна в 80% случаев, польза от такой способности огромная.
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|5.46, Аноним84701 (ok), 17:14, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Некоторые люди действительно по одному мимолётному взгляду способны давать верную оценку.
> Процент ошибок при этом исчезающе мал, полезный навык.
Забавно, что из-за ретроспективного искажения а ля "я-так-и-знал!", к этим "некоторым" причисляет себя намного большее количество. Хотя и неплохо фильтруются по "исчезающе малому проценту ошибок", кхе.
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|3.35, Совершенно другой аноним (?), 13:07, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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clang - написан на C++ а не на C, и назван так, потому-что это frontend для языков С/C++.
cmake - написан на C/C++, но назван не из-за того, что он на них написан, а потому, что предназначен для автоматизации кросс-сборки программ, изначально написанных на C/C++, на разных платформах.
cmus - не уверен, что в честь С. Его название так-же можно интерпретировать как Console, или даже Command, исходя из "Everything in cmus is implemented as commands which can be typed at command
line or bound to a key".
ncmpcpp является fork-ом ncmpc, который, как это не странно, был написан на C++, а не на C. Так-что тут "pp" - это отличие от родителя.
csh - опять-же не потому, что на C, а потому, что в отличие от канонического sh и разных там bash имеет синтаксис более C-подобный, чем выше означенные оболочки.
ctorrent - тоже написан на C++. Хотя похоже, давно, там как-то участвовал и C.
Там выше упоминали про CFront - в википедии пишут, что он был сам написан на C++, примерно как сейчас Vala, и тоже как и Vala транслировал код в C-шное представление.
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|1.5, Hedgehog (??), 10:42, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> let stream = io::timeout(timeout, async move { TcpStream::connect(addr).await }).await?;
Ну так не интересно, параллельный скан системным вызовом connect, даже не TCP SYN.
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|1.10, Аноним (20), 11:04, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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$ cloc RustScan
13 text files.
13 unique files.
6 files ignored.
github.com/AlDanial/cloc v 1.81 T=0.06 s (127.8 files/s, 16012.0 lines/s)
-------------------------------------------------------------------------------
Language files blank comment code
-------------------------------------------------------------------------------
YAML 4 54 135 282
Markdown 2 89 0 207
Rust 1 22 18 171
TOML 1 3 1 20
-------------------------------------------------------------------------------
SUM: 8 168 154 680
-------------------------------------------------------------------------------
171 строчка кода. Тут теперь про каждый хелловорлд с гитхаба новости постить будут?
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|2.14, Spoofing (?), 11:14, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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открыл страничку гитхаба, действительно, 80% проделанной работы -- оформление README.md. только пыль в глаза пускают. самим-то не стрёмно?
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|3.19, ан (?), 11:29, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не знаю чего это я тут в ярые защитники записался, но не согласен с вашим подходом, хорошая документация это важно, или вы не читая README сразу всегда код открываете и прям сразу понимаете весь функционал и варианты использования?
Если программа не для себя, а для людей, то потратить больше времени на документацию, чем на код, это хороший тон.
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|2.18, ан (?), 11:22, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну полезность программ не количеством строчек кода меряется, а порой избыточное количество кода вредно, т.к. увеличение сложности ведёт к ошибкам и дырам. Базовые принципы чтобы программа была простая, выполняла одну задачу и делала это хорошо не просто так придумали. Насколько полезна данная конкретная программа судить не возьмусь, не эксперт, но заявленное ускорение в несколько раз популярной программы звучит неплохо.
Даже если автор этой новости так привлекает внимание к своей разработке, то почему нет, где ещё это ему делать?
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|3.21, Аноним (42), 11:38, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> избыточное количество кода вредно, т.к. увеличение сложности ведёт к ошибкам и дырам.
особенно на расте. На нём только хеловорды пишут.
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|3.25, Аноним (20), 12:04, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Насколько полезна данная конкретная программа судить не возьмусь, не эксперт
Тогда доверься её автору: найди в README табличку сравнения и погляди на содержание графы «Actually useful».
> заявленное ускорение в несколько раз популярной программы звучит неплохо
И ты поверил?
$ nmap -PS -p1-65535 --min-parallelism=10000 ya.ru
Warning: Your --min-parallelism option is pretty high! This can hurt reliability.
Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2020-07-24 11:54 MSK
Nmap scan report for ya.ru (87.250.250.242)
Host is up (0.035s latency).
Other addresses for ya.ru (not scanned): 2a02:6b8::2:242
Not shown: 65533 filtered ports
PORT STATE SERVICE
80/tcp open http
443/tcp open https
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 15.03 seconds
Супротив заявленных 8 с это не в разы, а то, что он балаболит про какие-то 20 мин, так это он, по ходу, nmap не осилил.
Поскольку сабж у меня не собирается системным rustc, а ставить блобятину я не приучен, предоставляю провести сравнение обоих вариантов в равных условиях тебе.
P.S. Кто его знает, на чём он эти 8 с получил…
$ nmap -PS -p1-65000 --min-parallelism=10000 127.0.0.1
Warning: Your --min-parallelism option is pretty high! This can hurt reliability.
Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2020-07-24 12:00 MSK
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.00014s latency).
Not shown: 64990 closed ports
PORT STATE SERVICE
21/tcp open ftp
22/tcp open ssh
25/tcp open smtp
80/tcp open http
111/tcp open rpcbind
631/tcp open ipp
3493/tcp open nut
6600/tcp open mshvlm
8010/tcp open xmpp
23456/tcp open aequus
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 3.09 seconds
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|1.24, cat666 (ok), 11:49, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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// Tells the user we are now switching to Nmap
println!(
"{}",
"Starting nmap.".blue(),
);
Полноценный сканер портов, а чё, я тоже так могу.
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|1.31, Аноним (31), 12:36, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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то есть вопрос: о чём эта новость?
ответ:
"""
Rust умеет многопоточность и асинхронные приложения тоже можно на нём писать.
вот вам лабораторная работа на эту тему
"""
ну спасибо. нашли чем захотели удивить :-) ..
а вообще-то уже 2020 год идёт. надо было бы чем-то другим удивлять..
сделали бы например лучше "лабораторную работу" о том как Rust замечательно поддерживает liburing (я этого не знаю, уровень интеграции/поддержки какой) если уж заговорили про Асинхронность -- тогда бы ещё было бы интересно.
а кого нитями (Thread) и Корутинами (Coroutine) можно удивить в 2020 году?
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|1.44, Аноним (44), 15:59, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Готовые пакеты собраны для Debian. Следом опубликована модернизированная версия RustScan
Вдвоем работают.
Один пушит, второй коммитит.
Причем второй не успевает за первым.
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