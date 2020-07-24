Представлена новая утилита очень быстрого сканирования портов RustScan

2.14 , Spoofing ( ? ), 11:14, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – открыл страничку гитхаба, действительно, 80% проделанной работы -- оформление README.md. только пыль в глаза пускают. самим-то не стрёмно?

3.19 , ан ( ? ), 11:29, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Не знаю чего это я тут в ярые защитники записался, но не согласен с вашим подходом, хорошая документация это важно, или вы не читая README сразу всегда код открываете и прям сразу понимаете весь функционал и варианты использования?

Если программа не для себя, а для людей, то потратить больше времени на документацию, чем на код, это хороший тон.

2.18 , ан ( ? ), 11:22, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ну полезность программ не количеством строчек кода меряется, а порой избыточное количество кода вредно, т.к. увеличение сложности ведёт к ошибкам и дырам. Базовые принципы чтобы программа была простая, выполняла одну задачу и делала это хорошо не просто так придумали. Насколько полезна данная конкретная программа судить не возьмусь, не эксперт, но заявленное ускорение в несколько раз популярной программы звучит неплохо.

Даже если автор этой новости так привлекает внимание к своей разработке, то почему нет, где ещё это ему делать?

3.21 , Аноним ( 42 ), 11:38, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > избыточное количество кода вредно, т.к. увеличение сложности ведёт к ошибкам и дырам. особенно на расте. На нём только хеловорды пишут.

3.25 , Аноним ( 20 ), 12:04, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Насколько полезна данная конкретная программа судить не возьмусь, не эксперт Тогда доверься её автору: найди в README табличку сравнения и погляди на содержание графы «Actually useful». > заявленное ускорение в несколько раз популярной программы звучит неплохо И ты поверил?







$ nmap -PS -p1-65535 --min-parallelism=10000 ya.ru

Warning: Your --min-parallelism option is pretty high! This can hurt reliability.

Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2020-07-24 11:54 MSK

Nmap scan report for ya.ru (87.250.250.242)

Host is up (0.035s latency).

Other addresses for ya.ru (not scanned): 2a02:6b8::2:242

Not shown: 65533 filtered ports

PORT STATE SERVICE

80/tcp open http

443/tcp open https Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 15.03 seconds







Супротив заявленных 8 с это не в разы, а то, что он балаболит про какие-то 20 мин, так это он, по ходу, nmap не осилил.

Поскольку сабж у меня не собирается системным rustc, а ставить блобятину я не приучен, предоставляю провести сравнение обоих вариантов в равных условиях тебе. P.S. Кто его знает, на чём он эти 8 с получил…







$ nmap -PS -p1-65000 --min-parallelism=10000 127.0.0.1

Warning: Your --min-parallelism option is pretty high! This can hurt reliability.

Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2020-07-24 12:00 MSK

Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)

Host is up (0.00014s latency).

Not shown: 64990 closed ports

PORT STATE SERVICE

21/tcp open ftp

22/tcp open ssh

25/tcp open smtp

80/tcp open http

111/tcp open rpcbind

631/tcp open ipp

3493/tcp open nut

6600/tcp open mshvlm

8010/tcp open xmpp

23456/tcp open aequus Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 3.09 seconds







