Выпуск сетевого анализатора Wireshark 3.2

|
Состоялся релиз новой стабильной ветки сетевого анализатора Wireshark 3.2. Напомним, что изначально проект развивался под именем Ethereal, но в 2006 году из-за конфликта с владельцем торговой марки Ethereal, разработчики были вынуждены переименовать проект в Wireshark.
Ключевые новшества Wireshark 3.2.0:
- Для HTTP/2 реализована поддержка потокового режима пересборки пакетов (reassembly).
- Добавлена поддержка импорта профилей из архивов zip или из существующих каталогов в ФС.
- Добавлена поддержка распаковки HTTP/HTTP2-сеансов, в которых используется алгоритм сжатия Brotli.
- Добавлена возможность компоновки в режиме drag&drop через перетаскивание мышью полей в заголовок для создания столбца для этого поля или во входную область дисплейного фильтра для создания нового фильтра. Для создания нового фильтра для элемента столбца этот элемент теперь можно просто перетащить в область дисплейного фильтра.
- В системе сборки реализована проверка установки в систему библиотеки SpeexDSP (если данная библиотека отсутствует применяется встроенная реализация обработчика кодека Speex).
- Обеспечена возможность расшифровки туннелей WireGuard с использованием ключей, встроенных в pcapng-дамп, в дополнение к существующим настройкам лога ключей.
- Добавлено действие для извлечения учётных данных из файла с захваченным трафиком, вызываемое через опцию "-z credentials" в tshark или через меню "Tools > Credentials" в Wireshark.
- В Editcap добавлена поддержка разбики файлов на основе дробных значений интервалов;
- В диалоге "Enabled Protocols" включать, выключать и инвертировать протоколы теперь можно только на основе выбранного фильтра. Тип протокола также может быть определён на основании значения фильтра.
- Для macOS добавлена поддержка тёмной темы оформления. Улучшена поддержка тёмной темы для остальных платформ.
- В меню со списком пакетов и детальной информацией, представленных в действиях "Analyze > Apply as Filter" и "Analyze > Prepare a Filter", обеспечен предварительный просмотр соответствующих фильтров.
- Файлы Protobuf (*.proto) теперь могут быть настроены для разбора сериализированных данных Protobuf, таких как gRPC.
- Добавлена возможность разбора сообщения о методе потока gRPC с использованием функции пересборки потока HTTP2.
- Добавлена поддержка протоколов:
- 3GPP BICC MST (BICC-MST),
- 3GPP log packet (LOG3GPP),
- 3GPP/GSM Cell Broadcast Service Protocol (cbsp),
- Bluetooth Mesh Beacon,
- Bluetooth Mesh PB-ADV,
- Bluetooth Mesh Provisioning PDU,
- Bluetooth Mesh Proxy,
- CableLabs Layer-3 Protocol IEEE EtherType 0xb4e3 (CL3),
- DCOM IProvideClassInfo,
- DCOM ITypeInfo,
- Diagnostic Log and Trace (DLT),
- Distributed Replicated Block Device (DRBD),
- Dual Channel Wi-Fi (CL3DCW),
- EBHSCR Protocol (EBHSCR),
- EERO Protocol (EERO),
- evolved Common Public Radio Interface (eCPRI),
- File Server Remote VSS Protocol (FSRVP),
- FTDI FT USB Bridging Devices (FTDI FT),
- Graylog Extended Log Format over UDP (GELF), GSM/3GPP CBSP (Cell ***Broadcast Service Protocol),
- Linux net_dm (network drop monitor),
- MIDI System Exclusive DigiTech (SYSEX DigiTech),
- Network Controller Sideband Interface (NCSI),
- NR Positioning Protocol A (NRPPa) TS 38.455,
- NVM Express over Fabrics for TCP (nvme-tcp),
- OsmoTRX Protocol (GSM Transceiver control and data),
- Scalable service-Oriented MiddlewarE over IP (SOME/IP)