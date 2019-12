Выпуск сетевого анализатора Wireshark 3.2

Состоялся релиз новой стабильной ветки сетевого анализатора Wireshark 3.2. Напомним, что изначально проект развивался под именем Ethereal, но в 2006 году из-за конфликта с владельцем торговой марки Ethereal, разработчики были вынуждены переименовать проект в Wireshark. Ключевые новшества Wireshark 3.2.0: Для HTTP/2 реализована поддержка потокового режима пересборки пакетов (reassembly).

Добавлена поддержка импорта профилей из архивов zip или из существующих каталогов в ФС.

Добавлена поддержка распаковки HTTP/HTTP2-сеансов, в которых используется алгоритм сжатия Brotli.

Добавлена возможность компоновки в режиме drag&drop через перетаскивание мышью полей в заголовок для создания столбца для этого поля или во входную область дисплейного фильтра для создания нового фильтра. Для создания нового фильтра для элемента столбца этот элемент теперь можно просто перетащить в область дисплейного фильтра.

В системе сборки реализована проверка установки в систему библиотеки SpeexDSP (если данная библиотека отсутствует применяется встроенная реализация обработчика кодека Speex).

Обеспечена возможность расшифровки туннелей WireGuard с использованием ключей, встроенных в pcapng-дамп, в дополнение к существующим настройкам лога ключей.

Добавлено действие для извлечения учётных данных из файла с захваченным трафиком, вызываемое через опцию "-z credentials" в tshark или через меню "Tools > Credentials" в Wireshark.

В Editcap добавлена поддержка разбики файлов на основе дробных значений интервалов;

В диалоге "Enabled Protocols" включать, выключать и инвертировать протоколы теперь можно только на основе выбранного фильтра. Тип протокола также может быть определён на основании значения фильтра.

Для macOS добавлена поддержка тёмной темы оформления. Улучшена поддержка тёмной темы для остальных платформ.

В меню со списком пакетов и детальной информацией, представленных в действиях "Analyze > Apply as Filter" и "Analyze > Prepare a Filter", обеспечен предварительный просмотр соответствующих фильтров.

Файлы Protobuf (*.proto) теперь могут быть настроены для разбора сериализированных данных Protobuf, таких как gRPC.

Добавлена возможность разбора сообщения о методе потока gRPC с использованием функции пересборки потока HTTP2.

Добавлена поддержка протоколов: 3GPP BICC MST (BICC-MST), 3GPP log packet (LOG3GPP), 3GPP/GSM Cell Broadcast Service Protocol (cbsp), Bluetooth Mesh Beacon, Bluetooth Mesh PB-ADV, Bluetooth Mesh Provisioning PDU, Bluetooth Mesh Proxy, CableLabs Layer-3 Protocol IEEE EtherType 0xb4e3 (CL3), DCOM IProvideClassInfo, DCOM ITypeInfo, Diagnostic Log and Trace (DLT), Distributed Replicated Block Device (DRBD), Dual Channel Wi-Fi (CL3DCW), EBHSCR Protocol (EBHSCR), EERO Protocol (EERO), evolved Common Public Radio Interface (eCPRI), File Server Remote VSS Protocol (FSRVP), FTDI FT USB Bridging Devices (FTDI FT), Graylog Extended Log Format over UDP (GELF), GSM/3GPP CBSP (Cell ***Broadcast Service Protocol), Linux net_dm (network drop monitor), MIDI System Exclusive DigiTech (SYSEX DigiTech), Network Controller Sideband Interface (NCSI), NR Positioning Protocol A (NRPPa) TS 38.455, NVM Express over Fabrics for TCP (nvme-tcp), OsmoTRX Protocol (GSM Transceiver control and data), Scalable service-Oriented MiddlewarE over IP (SOME/IP)