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Выпуск сетевого анализатора Wireshark 3.2

23.12.2019 23:04

Состоялся релиз новой стабильной ветки сетевого анализатора Wireshark 3.2. Напомним, что изначально проект развивался под именем Ethereal, но в 2006 году из-за конфликта с владельцем торговой марки Ethereal, разработчики были вынуждены переименовать проект в Wireshark.

Ключевые новшества Wireshark 3.2.0:

  • Для HTTP/2 реализована поддержка потокового режима пересборки пакетов (reassembly).
  • Добавлена поддержка импорта профилей из архивов zip или из существующих каталогов в ФС.
  • Добавлена поддержка распаковки HTTP/HTTP2-сеансов, в которых используется алгоритм сжатия Brotli.
  • Добавлена возможность компоновки в режиме drag&drop через перетаскивание мышью полей в заголовок для создания столбца для этого поля или во входную область дисплейного фильтра для создания нового фильтра. Для создания нового фильтра для элемента столбца этот элемент теперь можно просто перетащить в область дисплейного фильтра.
  • В системе сборки реализована проверка установки в систему библиотеки SpeexDSP (если данная библиотека отсутствует применяется встроенная реализация обработчика кодека Speex).
  • Обеспечена возможность расшифровки туннелей WireGuard с использованием ключей, встроенных в pcapng-дамп, в дополнение к существующим настройкам лога ключей.
  • Добавлено действие для извлечения учётных данных из файла с захваченным трафиком, вызываемое через опцию "-z credentials" в tshark или через меню "Tools > Credentials" в Wireshark.
  • В Editcap добавлена поддержка разбики файлов на основе дробных значений интервалов;
  • В диалоге "Enabled Protocols" включать, выключать и инвертировать протоколы теперь можно только на основе выбранного фильтра. Тип протокола также может быть определён на основании значения фильтра.
  • Для macOS добавлена поддержка тёмной темы оформления. Улучшена поддержка тёмной темы для остальных платформ.
  • В меню со списком пакетов и детальной информацией, представленных в действиях "Analyze > Apply as Filter" и "Analyze > Prepare a Filter", обеспечен предварительный просмотр соответствующих фильтров.
  • Файлы Protobuf (*.proto) теперь могут быть настроены для разбора сериализированных данных Protobuf, таких как gRPC.
  • Добавлена возможность разбора сообщения о методе потока gRPC с использованием функции пересборки потока HTTP2.
  • Добавлена поддержка протоколов:
    • 3GPP BICC MST (BICC-MST),
    • 3GPP log packet (LOG3GPP),
    • 3GPP/GSM Cell Broadcast Service Protocol (cbsp),
    • Bluetooth Mesh Beacon,
    • Bluetooth Mesh PB-ADV,
    • Bluetooth Mesh Provisioning PDU,
    • Bluetooth Mesh Proxy,
    • CableLabs Layer-3 Protocol IEEE EtherType 0xb4e3 (CL3),
    • DCOM IProvideClassInfo,
    • DCOM ITypeInfo,
    • Diagnostic Log and Trace (DLT),
    • Distributed Replicated Block Device (DRBD),
    • Dual Channel Wi-Fi (CL3DCW),
    • EBHSCR Protocol (EBHSCR),
    • EERO Protocol (EERO),
    • evolved Common Public Radio Interface (eCPRI),
    • File Server Remote VSS Protocol (FSRVP),
    • FTDI FT USB Bridging Devices (FTDI FT),
    • Graylog Extended Log Format over UDP (GELF), GSM/3GPP CBSP (Cell ***Broadcast Service Protocol),
    • Linux net_dm (network drop monitor),
    • MIDI System Exclusive DigiTech (SYSEX DigiTech),
    • Network Controller Sideband Interface (NCSI),
    • NR Positioning Protocol A (NRPPa) TS 38.455,
    • NVM Express over Fabrics for TCP (nvme-tcp),
    • OsmoTRX Protocol (GSM Transceiver control and data),
    • Scalable service-Oriented MiddlewarE over IP (SOME/IP)


  1. Главная ссылка к новости (https://www.wireshark.org/news...)
  2. OpenNews: Представлен Termshark 1.0 консольный интерфейс к tshark, похожий на Wireshark
  3. OpenNews: Выпуск сетевого анализатора Wireshark 3.0
  4. OpenNews: Компания Yahoo представила Gryffin, открытый сканер безопасности для Web-приложений
  5. OpenNews: Выпуск сканера сетевой безопасности Nmap 7.80
  6. OpenNews: Cloudflare представил открытый сканер сетевой безопасности Flan Scan
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wireshark
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Иваня (?), 23:20, 23/12/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    Самый прекрасный инструмент для анализа трафика, спасибо, пойду обновляться.
     
     
  • 2, Бэтман (?), 23:37, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Они чтоли уже вернули GTK на место? Тогда бы я тоже обновился
     
     
  • 3, Аноним (3), 23:45, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, никто не будет в здравом уме с православного тулкита перекатываться на фекалию.
     
     
  • 4, Аноним (4), 00:07, 24/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > на фекалию.

    Зачем вы так про qt?

     

  • 5, Аноним (5), 00:08, 24/12/2019 [ответить]  
    		• +/
    сетевые макаки будут рады
     
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