Google опубликовал код сканера безопасности Tsunami

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|1.1, noboby (?), 14:12, 19/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Как потом окажется, сканер "по ошибке" отправляет инфу на сервера гугла
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|2.2, Аноним (2), 14:18, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Конспирологи уверены, что их персональный впс за $4.99 в месяц представляет существенный интерес для многомиллиардной транснациональной корпорации.
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|3.3, нет не представляет (?), 14:28, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Целью проекта является предоставление инструмента для оперативного выявления уязвимостей в крупных компаниях с разветвлёнными сетевыми инфраструктурами.
твой васян-vps гуглю нафиг не сдался
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|4.4, Аноним (2), 14:33, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Теперь дело остается за малым: ткнуть пальцем в то место в исходниках, где делается отправка чего-то там в гугл. И только тогда можно будет сказать, что никакой конспиролог ни в какую лужу не садился.
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|5.5, Аноним (5), 14:36, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Именно так начинался ungoogled-chromium. Более 200 патчей сегодня.
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|5.6, Аноним (6), 14:37, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Исходник чистый.
Бинарник отправляет.
"Ой, это по ошибке".
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|6.9, flkghdfgklh (?), 14:55, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но там нет бинарников. Там только исходники.
А ты снова несешь чушь, гены пальцем не размажешь, мудинский не даст соврать, все же лишняя хромосома
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|7.22, YetAnotherOnanym (ok), 16:42, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Всему своё время. Когда Корпорация добра сочтёт нужным, всем желающим будет предоставлена возможность загрузить правильный бинарник в любом удобном формате.
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|2.7, flkghdfgklh (?), 14:54, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ты же сейчас пойдешь на гитхаб, возьмешь исходный код и покажешь нам место в котором происходит отправка инфы, правда?
Или ты снова в лужу газы пускаешь?
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|3.10, microsoft (?), 15:00, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну или ты. А не ты вериш всем на слово что ай мамой клянусть там все чисто, да?
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|3.14, Повидло19 (?), 15:32, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Жосткая конспирология: вебморда показывает не всё или не так, как при клонировании.
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|3.17, Тот самый (?), 15:36, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>покажешь нам место в котором происходит отправка инфы
С доказанными фактами работают прокуратура и суды, а нормальные ИТ безопасники работают с потенциальными угрозами и вероятными каналами.
Разница между доказанным и вероятным понятна? А между прокуратурой и ИТ безопасностью?
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|4.19, VladSh (?), 16:02, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Доказанное - это реальная отправка инфы. Вероятное - это наличие кода, отправляющего инфу, т.к. он может банально никогда не запускаться.
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|5.21, Тот самый (?), 16:32, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Совсем недавно была новость, что обезврежена банда, готовившая взрывы. По твоей логике то, что они сделали бомбу - еще ни чего не доказывает, "т.к. она может банально никогда не взорваться". Вот факт взрыва - это да!
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|5.23, YetAnotherOnanym (ok), 16:47, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> наличие кода, отправляющего инфу
Открываем соседнюю новость (https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=53190):
> Разработчики дополнений вначале размещали в Chrome Store чистую версию без вредоносного кода, проходили рецензирование, а потом в одном из обновлений добавляли изменения, которые подгружали вредоносный код после установки
Не надо думать, что программисты, официально трудоустроенные в Гугле, не могут воспользоваться теми же методами, что и неведомые "злоумышленники".
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|1.20, Аноним (20), 16:32, 19/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А тем временем в их магазине нашли 111 дополнений к Google Chrome, отправляющих на внешние серверы конфиденциальные данные пользователя, всё что нужно знать о том, как о вас заботится Google
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