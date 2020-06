111 Chrome-дополнений, загруженных 32 млн раз, уличены в загрузке конфиденциальных данных

Не читайте кривые переводы, читайте оригинал. > To be clear, just because an extension is not Recommended, that doesn't mean it's unsafe. It simply means it's not vetted by Mozilla and you should install at your own risk. Here are additional assessing the safety of an extension. Ключевое слово - vetted. Посмотрите в словаре, если не знаете точного значения. Рекомендованые расширения проверяются очень тщательно - не только на злонамеренный код, но и на уязвимости, и на вменяемый дизайн. На злонамеренный код же проверяются _все_ расширения, которые хотят широкие пермишшены.