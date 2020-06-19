111 Chrome-дополнений, загруженных 32 млн раз, уличены в загрузке конфиденциальных данных

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|1.1, iPony129412 (?), 10:14, 19/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
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Как-то Mozilla же приводило статичтику, что 60% (?) пользователей не пользуются дополнениями - и правильно делают.
Ибо отопеннетрируют только так.
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|2.4, Аноним (4), 10:19, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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да ладно. Тот же ад-блок к примеру, или это не дополнение ?
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|3.5, Аноним (5), 10:25, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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понимаешь, многие люди, которые называют бреузер интернетом, не в курсе наличия даже адблока
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|4.19, Im banana man (?), 11:15, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я недавно про адблок рассказал знакомому аналитику, а он в госбанке работает. И не знает совсем про его наличие. Обрадовался, что рекламы больше не будет на YouTube
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|5.26, пох. (?), 11:54, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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а можете уточнить, что за госбанк?
А то у меня вон рекламы на ютрупе нет - и ютрупа, что характерно, тоже нет - запрещен корпоративными правилами, ибо нехрен прон на рабочем месте смотреть, да еще такой.
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|6.28, Аноним (28), 12:10, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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А ещё у тебя и операционной системы на рабочей машине нет. Запрещено копроративными правилами.
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|7.33, КО (?), 12:25, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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А ещё счастливой работы и беззаботной жизни. Запрещено копроративными правилами.
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|9.60, Аноним (28), 17:04, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Небольшой ч0рный список - genesys com Любят финтех и кровавый ънтръпрайз В Пи... текст свёрнут, показать
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|6.43, Im banana man (?), 13:11, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а можете уточнить, что за госбанк?
> А то у меня вон рекламы на ютрупе нет - и ютрупа,
> что характерно, тоже нет - запрещен корпоративными правилами, ибо нехрен прон
> на рабочем месте смотреть, да еще такой.
В пределах ТТК есть один. Но там речь шла о домашнем устройстве. Но не суть
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|7.49, пох. (?), 14:35, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А, ну тогда в чем вопрос и причем тут его место работы?
Это ж не эксперт отдела ИБ, зачем ему для работы знания о ненужных фичах браузера - тем более, действительно, сегодня узнал про ублок, завтра узнает про расширение, которое сопрет у него кредитку.
Если б у него прям из банка была реклама в ютрупе - я бы постарался от того банка держаться подальше. Ну чисто так на всякий случай.
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|3.6, iPony129412 (?), 10:26, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тоже весьма опасное дополнение.
И если оно делается piонером за бесплатно, то бывают сюрпризы.
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|4.30, Аноним (28), 12:12, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ибо рекламу надо смотреть и потреблять, а не блочить кому как вздумалось.
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|5.53, Im banana man (?), 15:15, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ибо рекламу надо смотреть и потреблять, а не блочить кому как вздумалось.
Ночь пожирателей рекламы! Бу-га-га-га!
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|2.10, Аноним (10), 10:30, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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в мозилловском браузере и без дополнений каждый релиз десятки дыр находят, и раст не помогает
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|3.55, ананас (?), 16:07, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А раст и так не поможет, потому что без unsafe 2/3 кода без просадки производительности в 5-8 раз не написать. Немного безопасный и ультра тормозной браузер никому не нужен.
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|2.12, пох. (?), 10:48, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а, вот почему они решили что можно все эти дополнения просто угробить, действительно - подумаешь, потеряли 40% пользователей. Остальные-то 60 в тот момент ничего и не заметили.
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|2.29, Аноним (-), 12:10, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А причём здесь Мозилла если облажался Хром?
Браузер Хром - это шпионская программа, напичканная шпионскими дополнениями.
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|2.38, Аноним (38), 12:46, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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По статистике, собранной через телеметрию, 100% пользователей не отключают телеметрию в своём браузере.
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|1.3, Друг (?), 10:18, 19/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Кто бы сомневался. Хром такой же шлак как и недобраузеры, только шлакует по-крупному, им не до проверок дополнений.
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|3.35, Аноним (35), 12:26, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Для размещения аддона с широкими пермишшенами на addons.mozilla.org требуется предоставить исходный код для ревью. И смотрят они довольно внимательно, мне каждый костыль объяснять пришлось.
Впрочем, после нескольких успешных прохождений премодерации включается постмодерация, и исходники запросят постфактум - так что недельку такая гадость может и провисеть в AMO.
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|6.47, iPony129412 (?), 14:24, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И что такого в этой цитате?
Ну то что я иду вон, и хочу QR генератор кодов поставить.
А его никто не проверяет и не проверял.
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|5.56, Аноним (35), 16:30, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не читайте кривые переводы, читайте оригинал.
> To be clear, just because an extension is not Recommended, that doesn't mean it's unsafe. It simply means it's not vetted by Mozilla and you should install at your own risk. Here are additional assessing the safety of an extension.
Ключевое слово - vetted. Посмотрите в словаре, если не знаете точного значения.
Рекомендованые расширения проверяются очень тщательно - не только на злонамеренный код, но и на уязвимости, и на вменяемый дизайн.
На злонамеренный код же проверяются _все_ расширения, которые хотят широкие пермишшены.
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|3.50, iPony129412 (?), 14:41, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А разве есть браузеры в которых аддоны контролируются
Конечно. Лучше всего в Safari
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|2.9, iPony129412 (?), 10:30, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Корп политика наверное, не знаю..
Бизнес модель: бесплатное то самое с рекламой и с сливом личной информации.
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|2.22, ryoken (ok), 11:22, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Корп политика
Прочёл сначала как "копрополитика", подумал, что ошибся. Подумал ещё раз - не, не ошибся.
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|1.8, Аноним (10), 10:27, 19/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>нет смысла искать пути полной компрометации операционной системы для установки полноценного руткита, - гораздо проще добиться установки вредоносного браузерного дополнения и контролировать через него потоки конфиденциальных данных
надо побольше всего в браузер запихнуть (привет гуглу гойловного мозга!)
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|1.11, lockywolf (ok), 10:33, 19/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>Исследователи проанализировали 100 сетей финансовых, медийных, медицинских, фармацевтических, нефтегазовых и торговых компаний, а также образовательных и госучреждений
Это они как сделали?
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|2.13, пох. (?), 10:49, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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дык, через 111 найденых и еще 1111 не найденых хромодополнений - наверное, удобно "анализировать сети компаний", если проанализировать данные кредитки не получилось ;-)
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|2.15, Аноним (15), 10:56, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они продают систему обнаружения атак, видимо у клиентов статистику блокировок взяли.
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|1.18, Аноним (18), 11:13, 19/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Красные приходют - грабют, белые приходят - грабют..."
Хорошо, а - куда крестьянину податься, в какой браузер?
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|2.31, Аноним (28), 12:16, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ungoogled-chromium + uBlock Origin - если нужен полноценный. Для чтения новостей - netsurf
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|1.21, Аноним (21), 11:20, 19/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какие интересные дополнения. В принципе, ничего удивительного, я со своими дополнениями на 100 пользователей могу спать спокойно именно пока они не слишком популярны. А почему они не нают список названий и ссылок на стор? Так ведь было бы интересней.
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|2.27, пох. (?), 11:57, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А почему они не нают список названий и ссылок на стор?
жадные, сволочи - это ж из конкурирующей компании.
А то бы мы им счетчик-то увеличили на пару миллиончиков ;-)
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|1.23, Домохозяйка (?), 11:37, 19/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Что-то не нашла человекочитаемый список названий, где посмотреть? Писать скрипт-проверялку неохота, у меня ещё шторы не глажены
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|2.41, VladSh (?), 13:08, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тоже не понимаю, почему не публикуют, - люди бы сразу же знали, к каким авторам расширений надо присматриваться основательнее. А так это простое укрывательство правонарушений.
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|1.25, Аноним (25), 11:54, 19/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А где можно наитьи список этих дополнении?
я использую толко юблок и таб-сесси-менеджер... надеюсь они 'чистые'.
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|1.39, Аноним (39), 12:48, 19/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> 111 Chrome-дополнений, загруженных 32 млн раз, уличены в загрузке конфиденциальных данных
И главное из этих дополнений называется chrome
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|1.40, Аноним (40), 12:49, 19/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> 111 Chrome-дополнений, загруженных 32 млн раз, уличены
А сколько ещё не уличено...
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|1.51, Gogi (??), 15:03, 19/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Поучительный урок всем болванам, которые как @е6илы: "о, у конкурентов есть мобильное приложение - давайте тоже запилим!". ЗАЧЕМ ты пишешь очередное г***но, которое никому не нужно даже от рождения?!
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|1.54, Аноним (54), 16:01, 19/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это будет продолжаться, пока Googlю за это не прилетит наказание $$$$$$$$$$$$, а пока они плевали на вашу безопасность как и в андройд маркете
Заметьте, нашла эти дополнения какая то компания
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|1.58, Летающий Конь (?), 16:36, 19/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Select Like a Boss юзал, этот экстэншн помогал выделять текст ссылок, как в старой, доброй Opera Presto, а оно оказывается, сливало данные, Google уже удалил его.
Всегда осторожничал, всегда считал, что не попадусь на подобную шнягу, а оно вон как.
Будьте бдительны, чуваки.
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