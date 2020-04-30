Google начнёт блокировать спамерские дополнения в Chrome Web Store

Компания Google предупредила об ужесточении правил размещения дополнений в каталоге Chrome Web Store с целью борьбы со спамом. До 27 августа разработчики должны привести дополнения к соответствию новым требованиям, иначе они будут удалены из каталога. Отмечается что каталог, в котором насчитывается более 200 тысяч дополнений, стал объектом внимания спамеров и мошенников, начавших публиковать низкокачественные и вводящие в заблуждение дополнения, не выполняющие полезных действий, навязываемые пользователям и сосредоточенные лишь на привлечении внимания к определённым услугам или продуктам. С целью борьбы с манипуляциями, мешающими оценить суть дополнения, такими как камуфлирование под известные дополнения, предоставление ложных сведений о функциональности, создание фиктивных отзывов и накручивание рейтинга, в Chrome Web Store вводятся следующие изменения: Разработчикам или аффилированным с ними лицам запрещено размещение нескольких дополнений, предоставляющих идентичную функциональность (дубликаты дополнений под другими именами). В качестве примеров недопустимых дополнений приводится расширение с обоями, содержащее иное описание, но устанавливающее ту же фоновую картинку, что и в другом дополнении. Или дополнения для преобразования форматов, которые предложены под разными именами (например, Fahrenheit to Celsius, Celsius to Fahrenheit), но направляют пользователя на одну и ту же страницу для преобразования. Размещение близких по функциональности тестовых версий разрешено, но в описании должно быть явно обозначено, что это тестовый выпуск и дана ссылка на основную версию.

Дополнения не должны включать вводящие в заблуждение, некорректно отформатированные, бессвязные, неактуальные, чрезмерные или неподходящие метаданные в таких полях, как описание, имя разработчика, заголовок, скриншоты и привязанные изображения. Разработчики должны предоставить ясное и понятное описание. Не допускается упоминание в описании отзывов от неафишируемых или анонимных пользователей.

Разработчикам запрещено пытаться манипулировать с позицией расширений в списках Chrome Web Store, в том числе "раздувать" рейтинг, создавать фиктивные отзывы и накручивать число установок при помощи мошеннических схем или искусственного стимулирования активности пользователей. Например, запрещено предлагать бонусы за установку дополнения.

Запрещены дополнения, единственной целью которых является установка или запуск других приложений, тем оформления или web-страниц.

Запрещены дополнения, которые злоупотребляют системой уведомлений для рассылки спама, показа рекламы, продвижения товаров, осуществления фишинга или показа других незапрошенных сообщений, мешающих работе пользователя. Также запрещены дополнения отправляющие сообщения от имени пользователя, без предоставления пользователю возможности проверки содержимого и подтверждения получателей (например, для блокировки дополнений, рассылающих приглашений по адресной книге пользователя).



