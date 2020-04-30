Google начнёт блокировать спамерские дополнения в Chrome Web Store

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|1.2, Аноним (2), 10:15, 30/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–21 +/–
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Мера правильная. В очередной раз убеждаюсь, что пользователи стоят для Google на первом месте.
- Ставь минус, если ты за спамерские расширения.
- Отпишись, что поставил минус по какой-то другой причине, если ты только и только за спамерские расширения.
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|2.3, qetuo (?), 10:20, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Ставлю минус за то, что у Гугла пользователи настолько на первом месте, что они для доступа к почте оставляют только Web API.
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|4.14, Аноним (14), 11:58, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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только к июню они туда вконстрамячат обязательное расширение для авторизации не существующее в стандарте и в большинстве читалок.. а так да, можно. (ну в смысле расширение там уже есть, но _пока_ можно отказаться. пока в планах до июня. потом все не кошерные клиенты поедут в пешее эротическое путешествие.) Но в общем спасибо им за это, давно собирался оттуда свалить, да все лень было, а тут бац, такой повод :)
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|5.16, Аноним (16), 12:11, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уже одумались. Чтобы не выглядеть полными идиотами, списали на коронавирус.
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|2.5, Аноним (6), 10:23, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Сначала сделать плохо, а потом сделать хорошо? Так себе политика.
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|2.7, A.Stahl (ok), 10:27, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Разумеется заключённые стоят для концлагеря на превом месте, ведь без заключённых концлагерь просто не сможет существовать.
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|1.8, nebularia (ok), 10:45, 30/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Да этот стор вообще упоротый. Например, ищем официальное дополнение Google Play Music. В самом сторе его фиг найдёшь, зато сторонней ерунды хватает. Вводим в поиске Google и находим его первой ссылкой, с пометкой "от Google".
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|2.17, Аноним (16), 12:15, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А это потому что у официального дополнения рейтинг 1.9 из 5, хаха!
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|1.9, Лентяй (??), 10:47, 30/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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И щас конечно попадет uBlock Original скажут он шалит выпиливаем его, а то без рекламы нам денежка не капает :3
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|2.11, Anonim (??), 11:00, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Определенно, ради него вся затея. У большей части гиков, кроме Ublock и нет ничего в хромэ в этом.
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|4.21, Лентяй (??), 13:00, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Брось это самый годный блокировщик рекламы, ну ок есть еще Adguard и Pi-hole
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|1.10, anonymous (??), 10:58, 30/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> запрещено пытаться манипулировать с позицией расширений в списках Chrome Web Store, в том числе раздувать рейтинг, создавать фиктивные отзывы
Ага. Но накрутка рейтинга сложнодоказуема, как и "фиктивность" отзывов. Особенно если жмотиться на людей-следователей и переложить обнаружение на тупые алгоритмы. Гарантированно будут ложноположительные срабатывания
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