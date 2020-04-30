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Google начнёт блокировать спамерские дополнения в Chrome Web Store

30.04.2020 10:08

Компания Google предупредила об ужесточении правил размещения дополнений в каталоге Chrome Web Store с целью борьбы со спамом. До 27 августа разработчики должны привести дополнения к соответствию новым требованиям, иначе они будут удалены из каталога. Отмечается что каталог, в котором насчитывается более 200 тысяч дополнений, стал объектом внимания спамеров и мошенников, начавших публиковать низкокачественные и вводящие в заблуждение дополнения, не выполняющие полезных действий, навязываемые пользователям и сосредоточенные лишь на привлечении внимания к определённым услугам или продуктам.

С целью борьбы с манипуляциями, мешающими оценить суть дополнения, такими как камуфлирование под известные дополнения, предоставление ложных сведений о функциональности, создание фиктивных отзывов и накручивание рейтинга, в Chrome Web Store вводятся следующие изменения:

  • Разработчикам или аффилированным с ними лицам запрещено размещение нескольких дополнений, предоставляющих идентичную функциональность (дубликаты дополнений под другими именами). В качестве примеров недопустимых дополнений приводится расширение с обоями, содержащее иное описание, но устанавливающее ту же фоновую картинку, что и в другом дополнении. Или дополнения для преобразования форматов, которые предложены под разными именами (например, Fahrenheit to Celsius, Celsius to Fahrenheit), но направляют пользователя на одну и ту же страницу для преобразования. Размещение близких по функциональности тестовых версий разрешено, но в описании должно быть явно обозначено, что это тестовый выпуск и дана ссылка на основную версию.
  • Дополнения не должны включать вводящие в заблуждение, некорректно отформатированные, бессвязные, неактуальные, чрезмерные или неподходящие метаданные в таких полях, как описание, имя разработчика, заголовок, скриншоты и привязанные изображения. Разработчики должны предоставить ясное и понятное описание. Не допускается упоминание в описании отзывов от неафишируемых или анонимных пользователей.
  • Разработчикам запрещено пытаться манипулировать с позицией расширений в списках Chrome Web Store, в том числе "раздувать" рейтинг, создавать фиктивные отзывы и накручивать число установок при помощи мошеннических схем или искусственного стимулирования активности пользователей. Например, запрещено предлагать бонусы за установку дополнения.
  • Запрещены дополнения, единственной целью которых является установка или запуск других приложений, тем оформления или web-страниц.
  • Запрещены дополнения, которые злоупотребляют системой уведомлений для рассылки спама, показа рекламы, продвижения товаров, осуществления фишинга или показа других незапрошенных сообщений, мешающих работе пользователя. Также запрещены дополнения отправляющие сообщения от имени пользователя, без предоставления пользователю возможности проверки содержимого и подтверждения получателей (например, для блокировки дополнений, рассылающих приглашений по адресной книге пользователя).


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.chromium.org/2020...)
  2. OpenNews: В Chrome Web Store выявлено 49 дополнений, перехватывающих ключи от криптокошельков
  3. OpenNews: Из Chrome Web Store удалено более 500 вредоносных дополнений
  4. OpenNews: Google опубликовал план прекращения поддержки Chrome Apps, NaCl, PNaCl и PPAPI
  5. OpenNews: Ужесточение правил размещения дополнений в Chrome Web Store
  6. OpenNews: Google внедряет меры для противодействия вредоносным дополнениям к Chrome
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52841-chrome
Ключевые слова: chrome, spam, webstore
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 10:11, 30/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    не прошло и года...
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:15, 30/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –21 +/
    Мера правильная. В очередной раз убеждаюсь, что пользователи стоят для Google на первом месте.

    - Ставь минус, если ты за спамерские расширения.
    - Отпишись, что поставил минус по какой-то другой причине, если ты только и только за спамерские расширения.

     
     
  • 2.3, qetuo (?), 10:20, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Ставлю минус за то, что у Гугла пользователи настолько на первом месте, что они для доступа к почте оставляют только Web API.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 10:24, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    pop3 и imap там можно в настройках включить.
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 11:58, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    только к июню они туда вконстрамячат обязательное расширение для авторизации не существующее в стандарте и в большинстве читалок.. а так да, можно.  (ну в смысле расширение там уже есть, но _пока_ можно отказаться. пока в планах до июня. потом все не кошерные клиенты поедут в пешее эротическое путешествие.) Но в общем спасибо им за это, давно собирался оттуда свалить, да все лень было, а тут бац, такой повод :)
     
     
  • 5.16, Аноним (16), 12:11, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже одумались. Чтобы не выглядеть полными идиотами, списали на коронавирус.
     
  • 2.5, Аноним (6), 10:23, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сначала сделать плохо, а потом сделать хорошо? Так себе политика.
     
  • 2.7, A.Stahl (ok), 10:27, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Разумеется заключённые стоят для концлагеря на превом месте, ведь без заключённых концлагерь просто не сможет существовать.
     

  • 1.4, анан (?), 10:21, 30/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    я за свободу дополнений!
     
  • 1.8, nebularia (ok), 10:45, 30/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Да этот стор вообще упоротый. Например, ищем официальное дополнение Google Play Music. В самом сторе его фиг найдёшь, зато сторонней ерунды хватает. Вводим в поиске Google и находим его первой ссылкой, с пометкой "от Google".
     
     
  • 2.17, Аноним (16), 12:15, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это потому что у официального дополнения рейтинг 1.9 из 5, хаха!
     

  • 1.9, Лентяй (??), 10:47, 30/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И щас конечно попадет uBlock Original скажут он шалит выпиливаем его, а то без рекламы нам денежка не капает :3
     
     
  • 2.11, Anonim (??), 11:00, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Определенно, ради него вся затея. У большей части гиков, кроме Ublock и нет ничего в хромэ в этом.
     
     
  • 3.19, Он им (?), 12:26, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На нём свет клином не сошёлся!
     
     
  • 4.21, Лентяй (??), 13:00, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Брось это самый годный блокировщик рекламы, ну ок есть еще Adguard и Pi-hole
     

  • 1.10, anonymous (??), 10:58, 30/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > запрещено пытаться манипулировать с позицией расширений в списках Chrome Web Store, в том числе раздувать рейтинг, создавать фиктивные отзывы

    Ага. Но накрутка рейтинга сложнодоказуема, как и "фиктивность" отзывов. Особенно если жмотиться на людей-следователей и переложить обнаружение на тупые алгоритмы. Гарантированно будут ложноположительные срабатывания

     
     
  • 2.12, A.Stahl (ok), 11:16, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну будут. И что?
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 11:57, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что и что?
    И что и что или и что?
     
     
  • 4.15, A.Stahl (ok), 12:03, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот и ничего. О чём я и говорю.


     

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