Google опубликовал план прекращения поддержки Chrome Apps, NaCl, PNaCl и PPAPI

Компания Google опубликовала график прекращения поддержки специализированных web-приложений Chrome Apps в браузере Chrome. В марте 2020 года в Chrome Web Store будет прекращён приём новых приложений Chrome Apps (возможность обновления существующих программ продлится до июня 2022 года). В июне 2020 года поддержка Chrome Apps будет прекращена в версиях браузера Chrome для Windows, Linux и macOS, но до декабря будет оставлена опция, позволяющая вернуть Chrome Apps для пользователей Chrome Enterprise и Chrome Education. В июне 2021 будет полностью прекращена поддержка API NaCl (Native Client), PNaCl (Portable Native Client, вытеснен WebAssembly) и PPAPI (Pepper API для разработки плагинов, пришедший на смену NPAPI), а также возможность использования Chrome Apps в Chrome OS (для пользователей Chrome Enterprise и Chrome Education до июня 2022 года будет оставлена опция для возвращения поддержки Chrome Apps). Решение затрагивает только Chrome Apps и не касается браузерных дополнений (Chrome Extensions), поддержка который остаётся без изменений. Примечательно, что изначально Google объявил о намерении отказаться от Chrome Apps ещё 2016 году и намеревался прекратить их поддержку до 2018 года, но потом отложил данный план. В качестве причины прекращения поддержки специализированных Chrome Apps называется движение в сторону универсальных web-приложений и технологии Progressive Web Apps (PWA). Если во время появления Chrome Apps многие расширенные возможности, такие как средства для работы в offline, отправки уведомлений и взаимодействия с оборудованием, не были определены в штатных Web API, то теперь они стандартизованы и доступны для любых web-приложений. Кроме того, технология Chrome Apps не получила должного распространения на настольных системах - только около 1% пользователей Chrome для Linux, Windows и macOS используют данные приложения. Для большинства пакетов Chrome Apps уже имеются аналоги, реализованные в форме обычных web-приложений иди браузерных дополений. Для разработчиков Chrome Apps подготовлено руководство по миграции на штатные web-технологии.







