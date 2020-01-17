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Google опубликовал план прекращения поддержки Chrome Apps, NaCl, PNaCl и PPAPI

17.01.2020 09:15

Компания Google опубликовала график прекращения поддержки специализированных web-приложений Chrome Apps в браузере Chrome. В марте 2020 года в Chrome Web Store будет прекращён приём новых приложений Chrome Apps (возможность обновления существующих программ продлится до июня 2022 года). В июне 2020 года поддержка Chrome Apps будет прекращена в версиях браузера Chrome для Windows, Linux и macOS, но до декабря будет оставлена опция, позволяющая вернуть Chrome Apps для пользователей Chrome Enterprise и Chrome Education.

В июне 2021 будет полностью прекращена поддержка API NaCl (Native Client), PNaCl (Portable Native Client, вытеснен WebAssembly) и PPAPI (Pepper API для разработки плагинов, пришедший на смену NPAPI), а также возможность использования Chrome Apps в Chrome OS (для пользователей Chrome Enterprise и Chrome Education до июня 2022 года будет оставлена опция для возвращения поддержки Chrome Apps). Решение затрагивает только Chrome Apps и не касается браузерных дополнений (Chrome Extensions), поддержка который остаётся без изменений. Примечательно, что изначально Google объявил о намерении отказаться от Chrome Apps ещё 2016 году и намеревался прекратить их поддержку до 2018 года, но потом отложил данный план.

В качестве причины прекращения поддержки специализированных Chrome Apps называется движение в сторону универсальных web-приложений и технологии Progressive Web Apps (PWA). Если во время появления Chrome Apps многие расширенные возможности, такие как средства для работы в offline, отправки уведомлений и взаимодействия с оборудованием, не были определены в штатных Web API, то теперь они стандартизованы и доступны для любых web-приложений. Кроме того, технология Chrome Apps не получила должного распространения на настольных системах - только около 1% пользователей Chrome для Linux, Windows и macOS используют данные приложения. Для большинства пакетов Chrome Apps уже имеются аналоги, реализованные в форме обычных web-приложений иди браузерных дополений. Для разработчиков Chrome Apps подготовлено руководство по миграции на штатные web-технологии.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.chromium.org/2020...)
  2. OpenNews: Google прекращает поддержку Chrome Apps на настольных системах
  3. OpenNews: В Chrome планируют удалить поддержку технологии PKP (Public Key Pinning)
  4. OpenNews: В Chrome планируют полностью убрать поддержку FTP
  5. OpenNews: План прекращения поддержки TLS 1.0 и 1.1 в Chrome
  6. OpenNews: Компания Google представила новую категорию обособленных Chrome Apps
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: chrome, apps
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