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Из Chrome Web Store удалено более 500 вредоносных дополнений

14.02.2020 13:19

Подведены итоги блокирования серии вредоносных дополнений к браузеру Chrome, жертвами которых стало несколько миллионов пользователей. На первом этапе независимый исследователь Джамиля Кайя (Jamila Kaya) и компания Duo Security выявили в каталоге Chrome Web Store 71 вредоносное дополнение. В сумме указанные дополнения насчитывали более 1.7 млн установок. После информирования Google о проблеме, в каталоге было обнаружено ещё более 430 подобных дополнений, число установок которых не сообщается.

Примечательно, что несмотря на внушительное число установок, ни у одного из проблемных дополнений нет отзывов пользователей, что наводит на вопросы о том, каким образом были установлены дополнения и как вредоносная активность оставалась незамеченной. В настоящее время все проблемные дополнения удалены из Chrome Web Store. По мнению исследователей, связанная с заблокированными дополнениями вредоносная деятельность ведётся с января 2019 года, но отдельные домены, применявшиеся для выполнения вредоносных действий, были зарегистрированы ещё в 2017 году.

В основной массе вредоносные дополнения преподносились как инструменты для продвижения продуктов и участия в рекламных сервисах (пользователь просматривает рекламу и получает отчисления). В дополнениях применялась техника перенаправления на рекламируемые сайты при открытии станиц, которые по цепочке показывались перед отображением запрошенного сайта.

Во всех дополнениях использовалась однотипная техника для скрытия вредоносной активности и обхода механизмов верификации дополнений в Chrome Web Store. Код всех дополнений был практически идентичен на уровне исходных текстов, за исключением имён функций, которые в каждом дополнении были уникальны. Передача вредоносной логики осуществлялась с централизованных управляющих серверов. Вначале дополнение подключалось к домену, имеющему такое же имя как и название дополнения (например, Mapstrek.com), после чего перенаправлялось на один из управляющих серверов, отдававших сценарий дальнейших действий.

Среди осуществляемых через дополнения действий упоминается загрузка на внешний сервер конфиденциальных данных пользователя, проброс на вредоносные сайты и потворство установке вредоносных приложений (например, выводится сообщение о заражении компьютера и предлагается вредоносное ПО под видом антивируса или обновления браузера). В числе доменов, на которые осуществлялось перенаправление фигурируют различные фишинговые домены и сайты для эксплуатации необновлённых браузеров, содержащих неисправленные уязвимости (например, после эксплуатации осуществлялись попытки установки вредоносных программ, перехватывающих ключи доступа и анализирующих передачу конфиденциальных данных через буфер обмена).

  1. Главная ссылка к новости (https://arstechnica.com/inform...)
  2. OpenNews: Chrome Web Store блокировал публикацию обновления uBlock Origin (дополнено)
  3. OpenNews: Уязвимость, позволяющая дополнениям Chrome выполнять внешний код, несмотря на права доступа
  4. OpenNews: Ужесточение правил размещения дополнений в Chrome Web Store
  5. OpenNews: 31% дополнений к Chrome используют библиотеки с известными уязвимостями
  6. OpenNews: Google внедряет меры для противодействия вредоносным дополнениям к Chrome
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: chrome, malware
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  • 1.1, Аноним (1), 14:40, 14/02/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 14:42, 14/02/2020 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     

  • 1.2, Аноним (3), 14:41, 14/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    за такое надо руки отрубать тем кто написал такие плагины
     
     
  • 2.9, Михаил (??), 15:08, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет смысла отрубать руки. Таким создателям дополнений их нужно отбивать так, чтобы они ими никогда в жизни не смогли пользоваться(от осознания того что руки есть, но пользоваться ими не можешь это куда ужаснее чем без рук совсем).
     

  • 1.4, Аноним (4), 14:45, 14/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >пользователь просматривает рекламу и получает отчисления

    ССЗБ

     
  • 1.5, Аноним (5), 14:51, 14/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как всегда риторический вопрос. Как им помогает подписанное цифровой подписью дополнение, в борьбе с данными вредоносными дополнениями?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 15:06, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это разве не в Mozilla было?
     
  • 2.12, Аноним (12), 15:29, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит что зловред был написан изначально а не изменен по дороге васяном.
     

  • 1.6, Аноним (8), 14:52, 14/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > ни у одного из проблемных дополнений нет отзывов пользователей
    > Среди доставляемой через дополнения функциональности упоминается загрузка на внешний сервер конфиденциальных данных пользователя, проброс на вредоносные сайты и потворство установке вредоносных приложений

    Ну так это штатная функциональность любого продукта Гугла, если человек поставил Chrome, то он явно не возражает против подобных действий.

     
  • 1.7, Аноним (-), 14:55, 14/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > удалено более 500 вредоносных дополнений

    неплохо! ну и следом пусть хром тоже самовыпиливается! ненужное к ненужно. подобное к подобному.

     
  • 1.10, Wfhm (?), 15:23, 14/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда остальные вредоносные надцать тысяч удалят?
     
  • 1.11, Аноним (12), 15:27, 14/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гугл копил эти дополнения, копил, а потом взял и удалил и новость сообщил. Типичное геройствование вместо планомерной скучной работы.
     
  • 1.13, hgdf (?), 15:39, 14/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    и шо опять?
    чорт мозилла глючит и этот хром фишинги вставляет, вот эдж не глючил и фишинг не вставлял, но этот редиска Наделал, взял и сломал его.
     

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