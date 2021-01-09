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Лицензия сканера безопасности NMAP признана несовместимой с Fedora

09.01.2021 10:07

Разработчики проекта Fedora проанализировали лицензию NPSL, на которую недавно перешёл сканер сетевой безопасности Nmap, и пришли к выводу, что она не соответствует требованиям к лицензиям на код, допустимым для использования в дистрибутиве. Таким образом, новые выпуски Nmap и другие пакеты с компонентами, распространяемыми под лицензией NPSL, не смогут входить в состав официальных репозиториев Fedora, EPEL и COPRs.

В качестве причины называется наличие в версии 0.92 лицензии пункта, дискриминирующего отдельные категории пользователей, т.е. данная лицензия не соответствует критериям Open Source, определённым организацией OSI (Open Source Initiative). В частности, в NPSL определены ограничения в отношении использования кода в компаниях, выпускающих проприетарное ПО. В случае выпуска обновлённого варианта лицензии NMAP представители Fedora пообещали провести повторный анализ и исключить лицензию из списка запрещённых к использованию в Fedora, если в новой версии будут устранены отмеченные недостатки.

Напомним, что изначально Nmap поставлялся под модифицированной лицензии GPLv2, но начиная с опубликованного в октябре релиза Nmap 7.90 перешёл на новую лицензию NPSL (Nmap Public Source License). Лицензия NPSL также основана на GPLv2, но лучше структурирована, снабжена более ясными формулировками и включает дополнительные исключения и условия. Например, в лицензии предоставлена возможность использования кода Nmap в продуктах под несовместимыми с GPL лицензиями после получения разрешения от автора. Также в NPSL определена необходимость отдельного лицензирования при поставке или использовании Nmap в составе проприетарных продуктов.

В том числе в NPSL явно указано, что лицензия не позволяет распространять Nmap или использовать его код при поставке в проприетарных аппаратных устройствах. Производителям проприетарного оборудования предлагается приобрести отдельную лицензию, подготовленную для OEM-производителей, благодаря которой осуществляется финансирование разработки проекта. Отличия от традиционного двойного лицензирования сводятся к тому, что связка GPL+коммерческая лицензия не запрещает свободное использование GPL-кода в проприератных продуктах, но требует соблюдения лицензии GPL, т.е. открытия кода модифицированных и связанных компонентов. В NPSL подобная возможность заблокирована.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/d...)
  2. OpenNews: Выпуск сканера сетевой безопасности Nmap 7.90
  3. OpenNews: Удаление Эрика Рэймонда из списков рассылки OSI и этические вопросы в открытых лицензиях
  4. OpenNews: Более 60 компаний изменили условия расторжения лицензии для GPLv2-кода
  5. OpenNews: В новом экспортном соглашении Fedora упомянуты санкции против Крыма
  6. OpenNews: Используемая проектом MongoDB лицензия SSPL признана недопустимой в Fedora Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54382-nmap
Ключевые слова: nmap, fedora, license
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Гэндальф (?), 10:13, 09/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бюрократия...
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:19, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Нет.
     
  • 2.27, Аноним (-), 11:49, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Казалось бы какое нам дело ди ихних тамошних лицензий
     
     
  • 3.31, Аноним (-), 11:59, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Когда Ред Хат подкупал ключевых людей продвигая свой systemD, мне тоже, до всего этого не было никакого дела.
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:18, 09/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Кажется причем тут Fedora, пусть заботится OSI, но нет надо-же привлечь в тему хулителей Федоры.
     
  • 1.3, Аноним (3), 10:24, 09/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +16 +/
    Скорее fedora не соответствует духу open source
     
  • 1.4, Аноним (-), 10:41, 09/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    >Разработчики проекта Fedora проанализировали лицензию NPSL

    Под словом "разработчики Федоры" надо понимать "сотрудники Red Hat". Я не против того, что РедХатовцам будет некомфортно.

    >В случае выпуска обновлённого варианта лицензии NMAP представители Fedora пообещали провести повторный анализ и исключить лицензию из списка запрещённых к использованию в Fedora

    Реткостные Гады умеют шантажировать. Nmap-овцам следует слать их лесом.

     
     
  • 2.6, Vegetr (?), 10:59, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Братар, Федора так-то независима от красношляпых
     
     
  • 3.15, Пряникё (?), 11:25, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага-ага
    https://getfedora.org/en/sponsors/
     
  • 3.20, Аноним (20), 11:31, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    угу, как и CentOS.

    Такая независимая, что даже название принадлежит красношляпым.

     
  • 2.14, Hellraiser (??), 11:22, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    не вижу проблем у NMAP - идиотизм разработчиков федоры является проблемой только для них самих; федоре никто не мешает самоубиться об стену
     
  • 2.47, Аноним (47), 12:41, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще говоря, проблема касается не только Fedora, но и других дистрибутивов. Просто именно в Fedora nmap уже удалили. Вот, к примеру есть баг в Debian по этому поводу:

    https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=972216

    Или репорт в сам nmap, где разработчики дистрибутивов пишкт о проблеме с лицензией:

    https://github.com/nmap/nmap/issues/2199

    И судя по дискуссии, там разработчики nmap скорее собираются решить проблему, чем "слать их лесом".

     

  • 1.5, Аноним (5), 10:57, 09/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    RPM Fusion наше фсё и как люди без ффмпега живут? Уму непосижимо. :)
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:13, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    libav
     

  • 1.7, Аноним (7), 11:06, 09/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Федора признана несовместимой со сканером безопасности NMAP и не будет поставляться на ПК конечных пользователей
     
  • 1.8, Аноним (8), 11:07, 09/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Если такие принципиальные, почему в ядре держат проприетарные блобы? Лицемеры.
     
     
  • 2.41, Аноним (41), 12:26, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://fedoraproject.org/wiki/Licensing:FAQ?rd=Licensing/FAQ#Does_Fedora_perm

    > We do make a notable exception for firmware files [1], since many common hardware devices cannot function without them.

    [1] https://fedoraproject.org/wiki/Licensing:Main#Binary_Firmware

     

  • 1.9, Аноним (13), 11:11, 09/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А кто сказал, что Open Source - это хорошо? Open Source - это бздуны-клаусы, пермиссивки, MIT-разрешиловки и т.д. Хорошо - это когда копилефт.
     
     
  • 2.43, ыы (?), 12:30, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Копилефт - чистой воды лицемерие и двудушие. Не дорросли еще люди до ясной и прозрачной BSD лицензии.
     

  • 1.11, Аноним (10), 11:17, 09/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Поддерживаю NMAP и их Лицензию NPSL.

    Федорке следует выкинуть проприетарный код, тогда она сможет распространять NMAP под Лицензией NPSL в своем составе.

     
     
  • 2.32, Аноним (41), 12:03, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В федоре нет проприетарного кода (кроме, пожалуй, прошивок, но для них сделано исключение). Федора в этом плане всегда была пуристским дистрибутивом, даже более, чем дебиан.

    https://fedoraproject.org/wiki/Licensing:FAQ?rd=Licensing/FAQ#Freedom

    И лицензия NPSL - далеко не первая из "типа свободных", которую федора завернула.
    https://fedoraproject.org/wiki/Licensing:Main

     

  • 1.12, Аноним (12), 11:17, 09/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я так понимаю, такая лицензия будет обязывать редхат (как владельцев федоры) отдельно лицензировать и платить роялти. С одной стороны понятна мотивация автора, с другой - если все пакеты начнут такую практику, то редхат на одних юристах обанкротится, не говоря уже о revenue share
     
     
  • 2.17, Аноним (13), 11:29, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >отдельно лицензировать

    Nmap хочет лицензировать, а Рет Хат должен будет покупать, если код мигрирует в RHEL. Сами Федорасы как рабы-тестеры ничего нее платят.

    >С одной стороны понятна мотивация автора, с другой - если все пакеты начнут такую практику, то редхат на одних юристах обанкротится, не говоря уже о revenue share

    Нет. Тебе не понятна мотивация разработчиков Nmap. Их уже достало то, что на их горбу кто-то зарабатывает миллионы. А байки о том, что бедные РетХатовцы обанкротятся на юристах рассказывай в другом месте.

     
     
  • 3.35, Аноним (35), 12:09, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    То, что их достало - можно о каждом разработчике написать любой подсистемы, что их тоже достало. Давайте тогда всё лицензируем, тысячи, нет, десятки тысяч утилит, которые разрабатывают ещё больше разработчиков, и в итоге конечный продукт будет стоить миллионы долларов в год вместо нескольких сотен. Ничего страшного в этом деле нет. RedHat напишет свою версию утилиты, думаю даже лучше, и на этом всё закончится. Подумаешь, тоже мне утилита. А зависть - она такая.
     
     
  • 4.44, ыы (?), 12:34, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Совершенно верно. И линукс* станет обычной проприетарной разработкой. Стой лишь разницей что код можно посмотреть.
     
  • 2.34, Аноним (41), 12:08, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, не будет. RHEL не является проприетарной ОС, и не распространяется как часть проприетарных устройств.

    Просто федора продолжает последовательно применять свои требования к лицензиям пакетов в своём составе.

    И, к слову, Nmap, скорее всего, в RHEL может быть включён из-за его менее строгих требований к лицензиями.

     

  • 1.16, Аноним (16), 11:28, 09/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Так в составе федоры ничто не запрещает использовать
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 11:34, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    IBM старается диктовать пользователь что им использовать. Недавно надиктовала с CentOS всем перейти на Ubuntu. Теперь вон говорит незачем пользователям Fedora использовать сканер безопасности. Скоро IBM оставит только одну опцию «оплатить» и выбор будет между тем сколько заплатить.
     
     
  • 3.25, Аноним (-), 11:41, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    IBM. Ах да, есть же серый кардинал! О присутсвии его всегда надо помнить. Но все равно, с Ред Хат ответственность тоже снимать не надо. Там далеко не наивные люди сидят.
     
     
  • 4.37, Аноним (22), 12:14, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наивные люди думают, что раз большая компанию поглотила маленькую компанию политика маленькой компании не изменится.  
     
  • 2.26, n00by (ok), 11:45, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Так в составе федоры ничто не запрещает использовать

    Зато Федора -- это правильные 68 гендеров, которые дают людям бесплатный продукт. В благодарность пользователи могут оказать давление на неугодных авторов NMAP. IBM при этом как бы и не при делах.

     
     
  • 3.29, Аноним (-), 11:52, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Блин интересную схемку ты озвучил?
     
  • 2.36, Аноним (41), 12:11, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Правила федоры запрещают включать в дистрибутив код, исполняющийся в контексте федоры, лицензия которого не соответствует критериям FSF.
     

  • 1.18, Ю.Т. (?), 11:31, 09/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вне дистрибутивов нет жизни свободному ПО.
     
  • 1.19, Онаним (?), 11:31, 09/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну будет в отдельных репах или просто сырцами тянуться, вот проблема-то.
     
  • 1.21, Аноним (21), 11:33, 09/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Перейдет NMAP RPMFusion тогда.
     
     
  • 2.23, Аноним (22), 11:34, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кто-то же должен поедать кактусы.
     

  • 1.24, Аноним (24), 11:40, 09/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > дискриминирующего отдельные категории пользователей

    опять кому-то что-то ширинкой прищемили ?
    интересно, какой части населения ? =)

    после покупки IBM Red Hat все скатывается глубже и глубже

     
     
  • 2.28, Аноним (-), 11:50, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ха-ха, ха! : ))))) Проприетарщики теперь себе называют: "дискриминируемые отдельные категории пользователей". Смищно!
     
     
  • 3.38, Аноним (22), 12:16, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да они сами придумали правила, теперь сами считают себя прищемленными и сами хотят с этого всего срубить бабла.
     

  • 1.30, Аноним (30), 11:56, 09/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Отличия от традиционного двойного лицензирования сводятся к тому, что связка GPL+коммерческая лицензия не запрещает свободное использование GPL-кода в проприератных продуктах

    GPLv3 запрещает.

     
     
  • 2.33, Аноним (-), 12:05, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Погоди, с этим вроде связан знаменитый запрет тивоизации? С выходом GPL версия 3, тогда у многих пердаки полопались.
     
  • 2.40, Аноним (41), 12:19, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GPL3 не запрещает использование кода в проприетарных прошивках, она запрещает использование кода в устройстве, ограничивающего возможность пользователя залить модифицированную версию кода на девайс.
     

  • 1.39, ыы (?), 12:17, 09/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ждем форк под лицензией bsd ?
     
     
  • 2.46, Аноним (46), 12:39, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ждем новых выкидонов МежБизМаша.
     

  • 1.42, ыы (?), 12:26, 09/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Собственно а чем они после этого отличаются от проприетарной разработки?

    Проприетарная разработка предполагает сокрытие кода и пользование на коммерческих условиях за деньги. При этом для некоммерческого использования, для образования - многое ПО бесплатно. Исходный код? Да пользователи его и не собирались смотреть... Никто в нем кроме нескольких АКТИВИСТОВ не ковыряется.

    Подход NMAP предполагает отличие от этой модели только доступность исходного кода. Который во многих случаях никому кроме автора нафиг не сдался и никто его не смотрит. Коммерческое использование только за деньги... Так и у проприетарной разработки только за деньги. Бесплатно для домашнего использования- так и у проприетарной модели во многих случаях так же.

    Так чем они лучше после этого? Столько пафоса про свободу а как шкурный интерес всплыл- так сразу губки жопкой...

     
     
  • 2.45, Аноним (46), 12:38, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Федоры бесплатная версия тоже для ознакомления, а для коммерческого использование Ред Хат. Код никто не смотрит. Чем они отличаются от проприетарной разработки?
     
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