Лицензия сканера безопасности NMAP признана несовместимой с Fedora

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|3.31, Аноним (-), 11:59, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Когда Ред Хат подкупал ключевых людей продвигая свой systemD, мне тоже, до всего этого не было никакого дела.
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|1.2, Аноним (2), 10:18, 09/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Кажется причем тут Fedora, пусть заботится OSI, но нет надо-же привлечь в тему хулителей Федоры.
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|1.4, Аноним (-), 10:41, 09/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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>Разработчики проекта Fedora проанализировали лицензию NPSL
Под словом "разработчики Федоры" надо понимать "сотрудники Red Hat". Я не против того, что РедХатовцам будет некомфортно.
>В случае выпуска обновлённого варианта лицензии NMAP представители Fedora пообещали провести повторный анализ и исключить лицензию из списка запрещённых к использованию в Fedora
Реткостные Гады умеют шантажировать. Nmap-овцам следует слать их лесом.
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|3.20, Аноним (20), 11:31, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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угу, как и CentOS.
Такая независимая, что даже название принадлежит красношляпым.
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|2.14, Hellraiser (??), 11:22, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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не вижу проблем у NMAP - идиотизм разработчиков федоры является проблемой только для них самих; федоре никто не мешает самоубиться об стену
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|1.5, Аноним (5), 10:57, 09/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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RPM Fusion наше фсё и как люди без ффмпега живут? Уму непосижимо. :)
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|1.7, Аноним (7), 11:06, 09/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Федора признана несовместимой со сканером безопасности NMAP и не будет поставляться на ПК конечных пользователей
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|1.8, Аноним (8), 11:07, 09/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Если такие принципиальные, почему в ядре держат проприетарные блобы? Лицемеры.
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|1.9, Аноним (13), 11:11, 09/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А кто сказал, что Open Source - это хорошо? Open Source - это бздуны-клаусы, пермиссивки, MIT-разрешиловки и т.д. Хорошо - это когда копилефт.
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|2.43, ыы (?), 12:30, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Копилефт - чистой воды лицемерие и двудушие. Не дорросли еще люди до ясной и прозрачной BSD лицензии.
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|1.11, Аноним (10), 11:17, 09/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Поддерживаю NMAP и их Лицензию NPSL.
Федорке следует выкинуть проприетарный код, тогда она сможет распространять NMAP под Лицензией NPSL в своем составе.
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|1.12, Аноним (12), 11:17, 09/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Я так понимаю, такая лицензия будет обязывать редхат (как владельцев федоры) отдельно лицензировать и платить роялти. С одной стороны понятна мотивация автора, с другой - если все пакеты начнут такую практику, то редхат на одних юристах обанкротится, не говоря уже о revenue share
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|2.17, Аноним (13), 11:29, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>отдельно лицензировать
Nmap хочет лицензировать, а Рет Хат должен будет покупать, если код мигрирует в RHEL. Сами Федорасы как рабы-тестеры ничего нее платят.
>С одной стороны понятна мотивация автора, с другой - если все пакеты начнут такую практику, то редхат на одних юристах обанкротится, не говоря уже о revenue share
Нет. Тебе не понятна мотивация разработчиков Nmap. Их уже достало то, что на их горбу кто-то зарабатывает миллионы. А байки о том, что бедные РетХатовцы обанкротятся на юристах рассказывай в другом месте.
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|3.35, Аноним (35), 12:09, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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То, что их достало - можно о каждом разработчике написать любой подсистемы, что их тоже достало. Давайте тогда всё лицензируем, тысячи, нет, десятки тысяч утилит, которые разрабатывают ещё больше разработчиков, и в итоге конечный продукт будет стоить миллионы долларов в год вместо нескольких сотен. Ничего страшного в этом деле нет. RedHat напишет свою версию утилиты, думаю даже лучше, и на этом всё закончится. Подумаешь, тоже мне утилита. А зависть - она такая.
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|4.44, ыы (?), 12:34, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Совершенно верно. И линукс* станет обычной проприетарной разработкой. Стой лишь разницей что код можно посмотреть.
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|2.34, Аноним (41), 12:08, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет, не будет. RHEL не является проприетарной ОС, и не распространяется как часть проприетарных устройств.
Просто федора продолжает последовательно применять свои требования к лицензиям пакетов в своём составе.
И, к слову, Nmap, скорее всего, в RHEL может быть включён из-за его менее строгих требований к лицензиями.
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|2.22, Аноним (22), 11:34, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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IBM старается диктовать пользователь что им использовать. Недавно надиктовала с CentOS всем перейти на Ubuntu. Теперь вон говорит незачем пользователям Fedora использовать сканер безопасности. Скоро IBM оставит только одну опцию «оплатить» и выбор будет между тем сколько заплатить.
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|3.25, Аноним (-), 11:41, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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IBM. Ах да, есть же серый кардинал! О присутсвии его всегда надо помнить. Но все равно, с Ред Хат ответственность тоже снимать не надо. Там далеко не наивные люди сидят.
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|4.37, Аноним (22), 12:14, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Наивные люди думают, что раз большая компанию поглотила маленькую компанию политика маленькой компании не изменится.
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|2.26, n00by (ok), 11:45, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Так в составе федоры ничто не запрещает использовать
Зато Федора -- это правильные 68 гендеров, которые дают людям бесплатный продукт. В благодарность пользователи могут оказать давление на неугодных авторов NMAP. IBM при этом как бы и не при делах.
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|2.36, Аноним (41), 12:11, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Правила федоры запрещают включать в дистрибутив код, исполняющийся в контексте федоры, лицензия которого не соответствует критериям FSF.
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|1.19, Онаним (?), 11:31, 09/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну будет в отдельных репах или просто сырцами тянуться, вот проблема-то.
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|1.24, Аноним (24), 11:40, 09/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> дискриминирующего отдельные категории пользователей
опять кому-то что-то ширинкой прищемили ?
интересно, какой части населения ? =)
после покупки IBM Red Hat все скатывается глубже и глубже
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|2.28, Аноним (-), 11:50, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А ха-ха, ха! : ))))) Проприетарщики теперь себе называют: "дискриминируемые отдельные категории пользователей". Смищно!
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|3.38, Аноним (22), 12:16, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да они сами придумали правила, теперь сами считают себя прищемленными и сами хотят с этого всего срубить бабла.
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|1.30, Аноним (30), 11:56, 09/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Отличия от традиционного двойного лицензирования сводятся к тому, что связка GPL+коммерческая лицензия не запрещает свободное использование GPL-кода в проприератных продуктах
GPLv3 запрещает.
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|2.33, Аноним (-), 12:05, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Погоди, с этим вроде связан знаменитый запрет тивоизации? С выходом GPL версия 3, тогда у многих пердаки полопались.
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|2.40, Аноним (41), 12:19, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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GPL3 не запрещает использование кода в проприетарных прошивках, она запрещает использование кода в устройстве, ограничивающего возможность пользователя залить модифицированную версию кода на девайс.
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|1.42, ыы (?), 12:26, 09/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Собственно а чем они после этого отличаются от проприетарной разработки?
Проприетарная разработка предполагает сокрытие кода и пользование на коммерческих условиях за деньги. При этом для некоммерческого использования, для образования - многое ПО бесплатно. Исходный код? Да пользователи его и не собирались смотреть... Никто в нем кроме нескольких АКТИВИСТОВ не ковыряется.
Подход NMAP предполагает отличие от этой модели только доступность исходного кода. Который во многих случаях никому кроме автора нафиг не сдался и никто его не смотрит. Коммерческое использование только за деньги... Так и у проприетарной разработки только за деньги. Бесплатно для домашнего использования- так и у проприетарной модели во многих случаях так же.
Так чем они лучше после этого? Столько пафоса про свободу а как шкурный интерес всплыл- так сразу губки жопкой...
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|2.45, Аноним (46), 12:38, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У Федоры бесплатная версия тоже для ознакомления, а для коммерческого использование Ред Хат. Код никто не смотрит. Чем они отличаются от проприетарной разработки?
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