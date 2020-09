Более 60 компаний изменили условия расторжения лицензии для GPLv2-кода

К инициативе по увеличению предсказуемости процесса лицензирования открытого ПО присоединилось 17 новых участников, которые согласились применить для своих открытых проектов более мягкие условия отзыва лицензии, предоставляющие время на устранение выявленных нарушений. Общее число компаний, подписавших соглашение, превысило 60. Новые участники, подписавшие соглашение GPL Cooperation Commitment: NetApp, Salesforce, Seagate Technology, Ericsson, Fujitsu Limited, Indeed, Infosys, Lenovo, LG Electronics, Camuda, Capital One, CloudBees, Colt, Comcast, Ellucian, EPAM Systems и Volvo Car Corporation. Среди компаний, подписавших соглашение в прошлые годы: Red Hat, Facebook, Google, IBM, Microsoft, Cisco, HPE, SAP, SUSE, Amazon, Arm, Canonical, GitLab, Intel, NEC, Philips, Toyota, Adobe, Alibaba, Amadeus, Ant Financial, Atlassian, Atos, AT&T, Bandwidth, Etsy, GitHub, Hitachi, NVIDIA, Oath, Renesas, Tencent и Twitter. Подписанные условия применяются для кода под лицензиями GPLv2, LGPLv2 и LGPLv2.1 и полностью соответствуют условиям, принятым разработчиками ядра Linux. В лицензии GPLv2 определена возможность незамедлительного отзыва лицензии у нарушителя и прекращения всех прав лицензиата, предоставленных ему данной лицензией, что позволяет трактовать несоблюдение GPLv2 как нарушение договора, за которое у суда можно добиться финансовых взысканий. Подобная особенность создаёт дополнительные риски для компаний, использующих GPLv2 в своих продуктах, и делает юридическое сопровождение производных решений непредсказуемым, так как даже непреднамеренная оплошность или недосмотр создают условия для получения компенсации через судебные разбирательства. Принятое соглашение переносит на GPLv2 условия расторжения, применяемые в лицензии GPLv3, и отличающиеся явным определением сроков и порядка устранения нарушений. В соответствии с принятыми в GPLv3 правилами, если нарушения были выявлены впервые и устранены за 30 дней с момента уведомления, права на лицензию восстанавливаются и лицензия полностью не отзывается (договор остаётся не нарушен). Права возвращаются сразу также в случае устранения нарушений, если правообладатель не уведомил о нарушении в течение 60 дней. Иначе, вопрос восстановления прав должен обсуждаться отдельно с каждым правообладателем. При применении новых условий финансовые компенсации могут предъявляться в суде не сразу после выявления нарушения, а лишь спустя 30 дней, которые выделяются на устранение лицензионных проблем.