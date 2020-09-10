The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Более 60 компаний изменили условия расторжения лицензии для GPLv2-кода

10.09.2020 22:52

К инициативе по увеличению предсказуемости процесса лицензирования открытого ПО присоединилось 17 новых участников, которые согласились применить для своих открытых проектов более мягкие условия отзыва лицензии, предоставляющие время на устранение выявленных нарушений. Общее число компаний, подписавших соглашение, превысило 60.

Новые участники, подписавшие соглашение GPL Cooperation Commitment: NetApp, Salesforce, Seagate Technology, Ericsson, Fujitsu Limited, Indeed, Infosys, Lenovo, LG Electronics, Camuda, Capital One, CloudBees, Colt, Comcast, Ellucian, EPAM Systems и Volvo Car Corporation. Среди компаний, подписавших соглашение в прошлые годы: Red Hat, Facebook, Google, IBM, Microsoft, Cisco, HPE, SAP, SUSE, Amazon, Arm, Canonical, GitLab, Intel, NEC, Philips, Toyota, Adobe, Alibaba, Amadeus, Ant Financial, Atlassian, Atos, AT&T, Bandwidth, Etsy, GitHub, Hitachi, NVIDIA, Oath, Renesas, Tencent и Twitter. Подписанные условия применяются для кода под лицензиями GPLv2, LGPLv2 и LGPLv2.1 и полностью соответствуют условиям, принятым разработчиками ядра Linux.

В лицензии GPLv2 определена возможность незамедлительного отзыва лицензии у нарушителя и прекращения всех прав лицензиата, предоставленных ему данной лицензией, что позволяет трактовать несоблюдение GPLv2 как нарушение договора, за которое у суда можно добиться финансовых взысканий. Подобная особенность создаёт дополнительные риски для компаний, использующих GPLv2 в своих продуктах, и делает юридическое сопровождение производных решений непредсказуемым, так как даже непреднамеренная оплошность или недосмотр создают условия для получения компенсации через судебные разбирательства.

Принятое соглашение переносит на GPLv2 условия расторжения, применяемые в лицензии GPLv3, и отличающиеся явным определением сроков и порядка устранения нарушений. В соответствии с принятыми в GPLv3 правилами, если нарушения были выявлены впервые и устранены за 30 дней с момента уведомления, права на лицензию восстанавливаются и лицензия полностью не отзывается (договор остаётся не нарушен). Права возвращаются сразу также в случае устранения нарушений, если правообладатель не уведомил о нарушении в течение 60 дней. Иначе, вопрос восстановления прав должен обсуждаться отдельно с каждым правообладателем. При применении новых условий финансовые компенсации могут предъявляться в суде не сразу после выявления нарушения, а лишь спустя 30 дней, которые выделяются на устранение лицензионных проблем.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.redhat.com/en/abou...)
  2. OpenNews: Предложение по блокировке драйверов-прослоек, предоставляющих доступ к GPL-вызовам ядра Linux
  3. OpenNews: Позиция Blender по поводу свободного характера проекта и платных GPL-дополнений
  4. OpenNews: Апелляционный суд встал на сторону VMware в деле о нарушении GPL
  5. OpenNews: Фонд СПО добавил EUPL 1.2 в список свободных лицензий, не совместимых с GPL
  6. OpenNews: Для ядра Linux адаптированы правила GPLv3 в отношении отзыва лицензии
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53690-gpl
Ключевые слова: gpl
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 22:57, 10/09/2020 [ответить]  
    		• +/
    Махровые проприетарщики недовольны условиями GPL, удивительное дело!
     
  • 2, Artyom (??), 23:05, 10/09/2020 [ответить]  
    		• +/
    в чём соль ?
    бо бо же
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру