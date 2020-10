Выпуск сетевого анализатора Wireshark 3.4

Состоялся релиз новой стабильной ветки сетевого анализатора Wireshark 3.4. Напомним, что изначально проект развивался под именем Ethereal, но в 2006 году из-за конфликта с владельцем торговой марки Ethereal, разработчики были вынуждены переименовать проект в Wireshark. Ключевые новшества Wireshark 3.4.0: Появилась возможность записи в файлы ".au" RTP-потоков с любыми кодеками, использующими частоту дискретизации 8000 Hz.

Включён асинхронный режим резолвинга DNS, реализованный при помощи библиотеки c-ares, которая включена в обязательные зависимости.

Добавлена возможность разбора полей Protobuf в виде заголовочных полей Wireshark, что даёт возможность пользователю вводить полные имена полей или сообщений Protobuf в панели Filter для поиска. Модули разбора (dissector) Protobuf теперь могут регистрироваться в новой таблице 'protobuf_field', включающей полные имена полей.

Реализована возможность декодирования, воспроизведения и записи данных, закодированных при помощи кодека iLBC (internet Low Bitrate Codec).

Добавлена кнопка для копирования элементов "Decode As" из других профилей.

Утилита sshdump, применяемая для захвата трафика на другом хосте с передачей данных по SSH, теперь может запускаться в нескольких экземплярах, каждый из которых имеет свой интерфейс и свой профиль.

В основное окно добавлено представление для просмотра статистики о пакетах в форме диаграммы.

Предоставлена возможность группировки кнопок фильтра (Preferences → Filter Buttons), используя "//" в качестве разделителя путей в метке кнопки.

Добавлена поддержка разбора и отображения пакетов "IPP Over USB".

Добавлена поддержка протоколов: HTTP/3, Arinc 615A (A615A), Asphodel Protocol, AudioCodes Debug Recording (ACDR), Bluetooth HCI ISO (BT HCI ISO), Cisco MisCabling Protocol (MCP), Community ID Flow Hashing (CommunityID), DCE/RPC IRemoteWinspool SubSystem, Dynamic Link Exchange Protocol (DLEP), EAP Generalized Pre-Shared Key (EAP-GPSK), EAP Password Authenticated Exchange (EAP-PAX), EAP Pre-Shared Key (EAP-PSK), EAP Shared-secret Authentication and Key Establishment (EAP-SAKE), Fortinet Single Sign-on (FSSO), FTDI Multi-Protocol Synchronous Serial Engine (FTDI MPSSE), ILDA Digital Network (IDN), Java Debug Wire Protocol (JDWP), LBM Stateful Resolution Service (LBMSRS), Lithionics Battery Management, OBSAI UDP-based Communication Protocol (UDPCP), Palo Alto Heartbeat Backup (PA-HB-Bak), ScyllaDB RPC, Technically Enhanced Capture Module Protocol (TECMP), Tunnel Extensible Authentication Protocol (TEAP), UDP based FTP w/ multicast V5 (UFTP5), USB Printer (USBPRINTER).