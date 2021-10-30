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Релиз анализатора трафика sniffglue 0.14.0

30.10.2021 00:29

Состоялся релиз сетевого анализатора sniffglue 0.14.0 , выполняющий анализ трафика в пассивном режиме и использующий многопоточность для распределения работы по разбору пакетов по всем ядрам процессора. Проект нацелен на безопасную и надёжную работу при перехвате пакетов в сетях не заслуживающих доверия, а также на вывод наиболее полезной информации в конфигурации по умолчанию. Код продукта написан на языке программирования Rust и распространяется под лицензией GPLv3+. Поддерживается работа на системах Linux и macOS.

Интересной особенностью sniffglue является использование механизма seccomp для дополнительной защиты, который не позволяет скомпрометированному процессу воспользоваться теми системными вызовами, что явно не нужны для его работы. Кроме того, перед работой утилиты необходимо настроить каталог для chroot и непривилегированную учётную запись, от имени которой и произойдёт запуск сниффера. Программа поддерживает протоколы ethernet, ipv4, ipv6, arp, tcp, udp, icmp, http, tls, dns, dhcp, ssdp, ppp и 802.11.

В новой версии отмечаются несколько корректирующих изменений, добавление поддержки SLL для протокола PPP, предоставление в seccomp доступа к системному вызову getpid и публикацию инструкции для установки в дистрибутиве Guix.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/kpcyrd/snif...)
  2. OpenNews: Выпуск сетевого анализатора Wireshark 3.4
  3. OpenNews: CERT опубликовал сетевой анализатор Tapioca 2.0
  4. OpenNews: Система анализа сетевых угроз Metron получила статус первичного проекта Apache
  5. OpenNews: Выпуск сканера сетевой безопасности Nmap 7.92
Автор новости: QwertyReg
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56067-sniffglue
Ключевые слова: sniffglue, sniffer
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Тинус Лорвальдс (ok), 00:38, 30/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    >Автор новости: QwertyReg
    >Код продукта написан на языке программирования Rust

    Очередной пост про очередную растоподелку, ничего нового.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 01:07, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сабж выглядит достаточно интересно, те 5 штук сишных поделок, что существуют, малоюзабельный шлак на деле, при всей тривиальности задачи. А wireshark это конечно хорошо, но немного не то, как мне кажется. Даже не исключено, что это первая приличная программа.
     

  • 1.2, Аноним (2), 00:41, 30/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Переписываешь Awesome Rust с гитхаба в новости?
     
  • 1.3, Ананас Шигорина (?), 00:45, 30/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Кто программирует на Раст - тот сишникам пездюлин даст!
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 00:47, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты уже понюхал клей?
     
  • 2.10, Аноним (10), 01:44, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто программирует на Раст - тот трахнутый педераст
     

  • 1.4, Аноним (5), 00:46, 30/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Sniff glue - это "нюхать клей". Такое же говорящее название, как и у языка, на котором оно слабано)
     
  • 1.6, QwertyReg (ok), 00:59, 30/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    К сожалению 😢, опять не удалось найти замеры производительности📊 в сравнении с аналогами 🤷‍♀️. Если кто найдёт, милости прошу добавить в новость.
     
     
  • 2.8, Котриарх Перил (?), 01:16, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аналогов такой прекрасной программы нет и быть не может. Жаль только, что в systemd не интегрирована
     

  • 1.9, Dimm (??), 01:38, 30/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем оно лучше чем wireshark/tshark?
    Или кому-то tcpdump не угодил?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 01:56, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем, что можно более безопасно запускать от рута.
     
     
  • 3.12, Dimm (??), 02:03, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это, конено, очень большой плюс
     
  • 3.13, Dimm (??), 02:13, 30/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты можешь привести пример, когда тебе такая защищенность реально понадобилась?
     
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