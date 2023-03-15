The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск дистрибутива для исследования безопасности Kali Linux 2023.1

15.03.2023 12:50

Представлен релиз дистрибутива Kali Linux 2023.1, приуроченный к десятилетию существования проекта. Дистрибутив создан на основе Debian и предназначен для тестирования систем на предмет наличия уязвимостей, проведения аудита, анализа остаточной информации и выявления последствий атак злоумышленников. Все оригинальные наработки, созданные в рамках дистрибутива, распространяются под лицензией GPL и доступны через публичный Git-репозиторий. Для загрузки подготовлены несколько вариантов iso-образов, размером 459 МБ, 3 ГБ и 3.9 ГБ. Сборки доступны для архитектур i386, x86_64, ARM (armhf и armel, Raspberry Pi, Banana Pi, ARM Chromebook, Odroid). По умолчанию предлагается рабочий стол Xfce, но опционально поддерживаются KDE, GNOME, MATE, LXDE и Enlightenment e17.

Kali включает одну из самых полных подборок инструментов для специалистов в области компьютерной безопасности: от средств для тестирования web-приложений и проникновения в беспроводные сети до программ для считывания данных с идентификационных RFID чипов. В комплект входит коллекция эксплоитов и более 300 специализированных утилит для проверки безопасности, таких как Aircrack, Maltego, SAINT, Kismet, Bluebugger, Btcrack, Btscanner, Nmap, p0f. Помимо этого, в дистрибутив включены средства для ускорения подбора паролей (Multihash CUDA Brute Forcer) и WPA ключей (Pyrit) через задействование технологий CUDA и AMD Stream, позволяющих использовать GPU видеокарт NVIDIA и AMD для выполнения вычислительных операций.

В новом выпуске:

  • Предложена новая специализированная сборка Kali Purple (3.4 ГБ), включающая подборку платформ и инструментариев для организации защиты от атак. В состав включены пакеты для выявления вторжений, защиты сетей, реагирования на инциденты и восстановления после атак, такие как система индексации сетевого трафика Arkime, системы обнаружения атак Suricata и Zeek, сканер безопасности GVM (Greenbone Vulnerability Management), анализатор данных Cyberchef, система обнаружения угроз Elasticsearch SIEM, система реагирования на инциденты TheHive и анализатор трафика Malcolm.
  • Обновлена тема оформления и загрузочная заставка.
  • Пользовательские окружения обновлены до Xfce 4.18 и KDE Plasma 5.27.
  • В настройках ядра отключено ограничение доступа к привилегированным сетевым портам (для прикрепления к портам с номерами до 1024 больше не нужен root). Сняты ограничения на запуск dmesg.
  • Добавлена поддержка репозитория non-free-firmware, развиваемого для Debian 12.
  • В состав включены новые утилиты:
  • Обновлено окружение для мобильных устройств на базе платформы Android - NetHunter, с подборкой инструментов для тестирования систем на наличие уязвимостей. При помощи NetHunter возможна проверка осуществления атак, специфичных для мобильных устройств, например, через эмуляцию работы USB-устройств (BadUSB и HID Keyboard - эмуляция сетевого USB-адаптера, который может использоваться для MITM-атак, или USB-клавиатуры, выполняющей подстановку символов) и создание подставных точек доступа (MANA Evil Access Point). NetHunter устанавливается в штатное окружение платформы Android в форме chroot-образа, в котором выполняется специально адаптированный вариант Kali Linux. В новой версии добавлена поддержка устройств Motorola X4 c LineageOS 20, Samsung Galaxy S20 FE 5G и OneUI 5.0 (Android 13) LG V20 c LineageOS 18.1.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.kali.org/blog/kali...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива для исследования безопасности Kali Linux 2022.4
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Parrot 5.2 с подборкой программ для проверки безопасности
  4. OpenNews: Выпуск BackBox Linux 8, дистрибутива для тестирования безопасности
  5. OpenNews: Выпуск BlackArch 2020.06.01, дистрибутива для тестирования безопасности
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58799-kali
Ключевые слова: kali, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, iPony129412 (?), 12:53, 15/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо будет обновить.
    Хороший дистрибутив.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 13:26, 15/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Обновить на Макбучике?
     
     
  • 3.11, iPony129412 (?), 13:42, 15/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Обновить на Макбучике?

    конечно, в виртуалке

     

  • 1.2, Аноним (2), 12:54, 15/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Kali Linux. Теперь в новой розовой упаковке.
     
     
  • 2.12, kawaii_girl (ok), 13:46, 15/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >в новой розовой упаковке

    Красиво выглядит кстати. Хорошая тема и иконки. Нужно будет скачать и установить в виртуалку.

     
     
  • 3.19, Аноним (19), 15:40, 15/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чейто LXDE из 2010 по внешнему виду напомнило...
     

  • 1.6, InuYasha (??), 13:16, 15/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Калигула акбар. Надо загузить пару лайвов - один с ваершарком, второй чтоб проверить на сетевую активность. А то, как вспомню, сколько стука от той жу Убунты в сеть при её запуске, аж дурно становится. Так быть не должно.
     
     
  • 2.8, Покойник (?), 13:32, 15/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Так быть не должно.

    100%

     
  • 2.18, Аноним (19), 15:39, 15/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    netinstall + пакеты по желанию раньше не стучали, а потом убунта обмазалась системдятиной и снапом - дак уже и не понятно куда такое использовать - тормозит и больно проблемная стала

    на дебиане как на офисном десктопе сейчас можно в легкую 5 лет просидеть (т.к. поддерживается) - вполне себе замена того что раньше была убунте-лтс, иногда (редко) ppa не хватает, но если руки не крюки, то можно пакет из ppa себе и перебрать...

     
  • 2.20, dannyD (?), 15:41, 15/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>А то, как вспомню, сколько стука от той жу Убунты в сеть при её запуске, аж дурно становится.

    "Если я закрою окно, на улице что, теплее станет?"

     

  • 1.15, Аноним (15), 14:10, 15/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как вытащить тему кали с нескучными иконками и перенести в чистый дебиан? Может все в пакетах есть готовое?
     
     
  • 2.16, Soh5waeNa5zo8OuQuiex (?), 15:25, 15/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С любого репозитория kali скачай.
     
  • 2.17, Аноним (2), 15:33, 15/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    херня же. Бери лучше adw-gtk3.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру