Выпуск сканера сетевой безопасности Nmap 7.94

еще memory leak, но это не точно

тут адепты этого язычка говорили, что ещё как leak, особенно при использовании циклических структур.

Абсолютно неточно.

Они прямо пишут "Preventing memory leaks entirely is not one of Rust’s guarantees"

https://doc.rust-lang.org/book/ch15-06-reference-cycles.html

Да, для наступания на проблему.