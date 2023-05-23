Выпуск сканера сетевой безопасности Nmap 7.94

2.3 , Кровосток ( ok ), 11:12, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +10 + / – А я за свободное ПО, и ограничения имеющиеся в GPL - это явные несвободы. Так что я - за BSD! :)

3.5 , anonymous ( ?? ), 11:27, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так и запишем, пособничаем воровству свободных программ. Соучастник значит.

4.7 , Кровосток ( ok ), 11:33, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +9 + / – > Так и запишем, пособничаем воровству свободных программ. Соучастник значит. Если хочешь прослыть глупцом с отсутствием логики, то конечно можешь записать так. А если хоть чуток рассудить - никто выпущенное под BSD заныкать, не может. Что было свободным и открытым - таковым и останется, а то, что кто-то сможет на базе этого кода сделать свою закрытую поделку - да и пусть делает. Жадность - это плохо, об этом ещё в твоём детстве я уверен говорили в мультиках. Так вот gpl - это похоже на фанатизм и жадность, никому нельзя кроме нас. Где "нас" - это те, кто также придерживаются gpl. Так что пиши как тебе угодно, лишь бы не стеснялся головой думать, а не шаблонами мыслить.

5.12 , ava ( ?? ), 14:13, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А может свободно - это открыто? Что бы брать у всего человечества и ему же отдавать, не зажимая себе, нет?

Вот микрософт слизала у бзди сетевой стек в свое время, что за это получил весь мир? Ничего! Лишь упоминание на какой-то страницы того соглашения, которое никто не читает. И как был их мир закрыт ото всех, так и остался. Кому стало лучше из тех, кто изначально это сделал? Кому стало лучше из тех, для кого они это сделали? Правильно, лучше стало только тем, кто взял чужое и ничего назад не вернул.

А был бы гпл, пришлось бы пилить свое. Или (что было бы НАМНОГО лучше) сделать открытое. И тогда любой бы смог заменить эту часть ОС. Так по чуть-чуть и не осталось бы закрытой винды (как в свое время случилось с юниксом). А они бы продолжили делать (и продавать!) то, что у них хорошо получается - красивый интерфейс. Все были бы в выигрыше. (Да, я бы и сам купил линукс от микрософт).

6.13 , Кровосток ( ok ), 14:32, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – большой текст свёрнут, показать Свободно - это в моём понимании значит отсутствие ограничений Очевидно, что в т... 6.14 , Аноним ( 14 ), 14:43, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так ты и с жЫпЫлью можешь не отдавать.

Модифицируешь софт для внутреннего использования и всем кто им пользуется предоставляешь исходники. А весь мир получает шиш.

6.25 , Аноним ( 25 ), 17:42, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вот микрософт слизала у бзди сетевой стек в свое время По этой фразе палятся те, кто про сетевой стек от пацанов за гаражами слышали только. Исходники Винды в сеть утекали, не поленись, поищи, где там сетевой стек бзди заныкан. Как найдёшь — пиши сразу статью, это будет бомба, гарантирую.

6.27 , Анонин ( ? ), 17:52, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А был бы гпл, пришлось бы пилить свое Мелкософт бы написал свой стек и у них бы не убыло.

Бизнесу намного дешевле пилить свое, чем мараться в gpl. > А они бы продолжили делать (и продавать!) то... то появилось бы 100500 халявщиков, желающих на этом заработать, куча бессмысленных форков и васяноподелок. Прям как в линуксе. Потому что все к чему прикасается Гпл превращается в Гпл.

4.18 , Аноним ( 18 ), 15:15, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >УК РФ Статья 128.1. Клевета

>1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, -

>наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо обязательными работами на срок до ста шестидесяти часов.

>2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации либо совершенная публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", либо в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных, -

>наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до двух месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. Что там у вас, обвинение в воровстве, и обвинение в пособничестве воровству, так?

3.11 , Аноним ( 11 ), 13:34, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – От BSD до EULA один шаг, как это не парадоксально.

2.22 , Аноним ( 11 ), 16:39, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Всегда так было, хочешь добавить GPL-й код в свою проприетарщину, заключи с владельцем договор и заплати ему.

