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Выпуск сканера сетевой безопасности Nmap 7.94

23.05.2023 10:31

Опубликован выпуск сканера сетевой безопасности Nmap 7.94, предназначенного для проведения аудита сети и выявления активных сетевых сервисов. Код проекта поставляется под лицензией NPSL, основанной на лицензии GPLv2, которая дополнена рекомендациями по использованию программы OEM-лицензирования и покупке коммерческой лицензии, если производитель не желает открывать код своего продукта в соответствии требованиями копилефт-лицензии или намерен интегрировать Nmap в продукты, несовместимые с GPL.

Основные изменения:

  • GUI Zenmap и утилита Ndiff переведены на использование Python 3. В Zenmap для формирования графического интерфейса задействована библиотека PyGObject вместо PyGTK.
  • Обновлены базы сигнатур для определения сетевых приложений и операционных систем. Добавлены 22 новых сигнатуры операционных систем, определяющие свежие версии Windows, iOS, macOS, Linux и BSD-систем. Общее число сигнатур доведено 5700.
  • До версии 1.75 обновлена библиотека Npcap, применяемая для захвата и подстановки пакетов на платформе Windows. Библиотека развивается проектом Nmap в качестве замены WinPcap, построена с использованием современного Windows API NDIS 6 LWF и демонстрирует более высокую производительность, безопасность и надёжность.
  • Обеспечен вывод имён производителей на основе MAC-адресов с префиксами MA-S (24-bit), MA-M (28-bit) и MA-L (36-bit). Ранее для определения производителя использовался только 3-байтовый префикс из MAC-адреса.
  • В установщик для платформы Windows добавлена поддержка "тихого" режима установки (/S).
  • Оптимизировано потребление памяти и повышена производительность кода для определения операционной системы, поиска имён сервисов, сопоставления и проверок повторной передачи. Сокращено время запуска.
  • Добавлен новый NSE-скрипт tftp-version, запрашивающий у TFTP-сервера несуществующий файл и на основе текста ошибки определяющий название и версию tftp-сервера.
  • В утилите Ncat разрешён приём "соединений" от нескольких хостов по UDP при использовании режима listen с опцией "--keep-open". Изменение позволяет использовать в Ncat режимы "--broker" и "--chat" через UDP.
  • В готовых сборках обновлены версии библиотек OpenSSL 3.0.8, zlib 1.2.13, Lua 5.4.4, libpcap 1.10.4.
  • Режимы сканирования портов UDP (-sU) и определения версий (-sV) переведены на использование общего источника данных nmap-service-probes.
  • В режиме сканирования сервисов (-sV) появилась возможность определения UDP-сервисов, доступных через туннель DTLS (по аналогии с TCP-сервисами, для которых используется шифрование SSL/TLS).
  • В утилите Ncat, при работе в режиме listen и указании опций "--udp --ssl", для защиты входящих соединений обеспечено использование DTLS.
  • На платформах, функция getaddrinfo на которых поддерживает флаг AI_IDN, реализована поддержка интернационализированных имён доменов, таких как "Яндекс.рф".
  • Улучшен разбор доменных имён, возвращаемых серверами DNS. Для противостояния проведению атак через манипуляцию ответами DNS-серверов добавлена защита от рекурсии и реализовано ограничение размера доменного имени.
  • Значительно ускорена передача данных через Ncat на платформе Windows (решена проблема с возникновением задержки в 125ms при каждом чтении из STDIN).
  • Обновлён текст лицензии NPSL (Nmap Public Source License), в которую добавлено уточнение, что требования к производным работам и другие условия лицензии применимы только к сторонам, принявшим лицензию в обмен на получение особых прав, таких как право на редистрибуцию Nmap. При этом участвующая сторона может делать всё что ей необходимо в соответствии с положениями авторского права, такими как добросовестное использование, и разработчики Nmap не будут пытаться установить контроль над их работой.


  1. Главная ссылка к новости (https://nmap.org/...)
  2. OpenNews: Выпуск сканера сетевой безопасности Nmap 7.93, приуроченный к 25-летию проекта
  3. OpenNews: Google опубликовал код сканера безопасности Tsunami
  4. OpenNews: Армия США открыла код системы анализа сетевого трафика Dshell
  5. OpenNews: CERT опубликовал сетевой анализатор Tapioca 2.0
  6. OpenNews: Выпуск сетевого анализатора Wireshark 4.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59183-nmap
Ключевые слова: nmap
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Анониссимус (?), 10:56, 23/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Печально, что GPL стала настолько токсичной, что даже требуется "добавлять уточнения" в лицензию.
    Хотя я сам за GPL. Пермиссивщина -- фуфло для корпократов.
     
     
  • 2.3, Кровосток (ok), 11:12, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    А я за свободное ПО, и ограничения имеющиеся в GPL - это явные несвободы. Так что я - за BSD! :)
     
     
  • 3.5, anonymous (??), 11:27, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и запишем, пособничаем воровству свободных программ. Соучастник значит.
     
     
  • 4.7, Кровосток (ok), 11:33, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    > Так и запишем, пособничаем воровству свободных программ. Соучастник значит.

    Если хочешь прослыть глупцом с отсутствием логики, то конечно можешь записать так. А если хоть чуток рассудить - никто выпущенное под BSD заныкать, не может. Что было свободным и открытым - таковым и останется, а то, что кто-то сможет на базе этого кода сделать свою закрытую поделку - да и пусть делает. Жадность - это плохо, об этом ещё в твоём детстве я уверен говорили в мультиках.

    Так вот gpl - это похоже на фанатизм и жадность, никому нельзя кроме нас. Где "нас" - это те, кто также придерживаются gpl.

    Так что пиши как тебе угодно, лишь бы не стеснялся головой думать, а не шаблонами мыслить.

     
     
  • 5.12, ava (??), 14:13, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А может свободно - это открыто? Что бы брать у всего человечества и ему же отдавать, не зажимая себе, нет?
    Вот микрософт слизала у бзди сетевой стек в свое время, что за это получил весь мир? Ничего! Лишь упоминание на какой-то страницы того соглашения, которое никто не читает. И как был их мир закрыт ото всех, так и остался. Кому стало лучше из тех, кто изначально это сделал? Кому стало лучше из тех, для кого они это сделали? Правильно, лучше стало только тем, кто взял чужое и ничего назад не вернул.
    А был бы гпл, пришлось бы пилить свое. Или (что было бы НАМНОГО лучше) сделать открытое. И тогда любой бы смог заменить эту часть ОС. Так по чуть-чуть и не осталось бы закрытой винды (как в свое время случилось с юниксом). А они бы продолжили делать (и продавать!) то, что у них хорошо получается - красивый интерфейс. Все были бы в выигрыше. (Да, я бы и сам купил линукс от микрософт).
     
     
  • 6.13, Кровосток (ok), 14:32, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Свободно - это в моём понимании значит отсутствие ограничений Очевидно, что в т... большой текст свёрнут, показать
     
  • 6.14, Аноним (14), 14:43, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так ты и с жЫпЫлью можешь не отдавать.
    Модифицируешь софт для внутреннего использования и всем кто им пользуется предоставляешь исходники. А весь мир получает шиш.
     
  • 6.25, Аноним (25), 17:42, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот микрософт слизала у бзди сетевой стек в свое время

    По этой фразе палятся те, кто про сетевой стек от пацанов за гаражами слышали только. Исходники Винды в сеть утекали, не поленись, поищи, где там сетевой стек бзди заныкан. Как найдёшь — пиши сразу статью, это будет бомба, гарантирую.

     
  • 6.27, Анонин (?), 17:52, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А был бы гпл, пришлось бы пилить свое

    Мелкософт бы написал свой стек и у них бы не убыло.
    Бизнесу намного дешевле пилить свое, чем мараться в gpl.

    >  А они бы продолжили делать (и продавать!) то...

    то появилось бы 100500 халявщиков, желающих на этом заработать, куча бессмысленных форков и васяноподелок. Прям как в линуксе. Потому что все к чему прикасается Гпл превращается в Гпл.

     
  • 4.18, Аноним (18), 15:15, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >УК РФ Статья 128.1. Клевета
    >1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, -
    >наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо обязательными работами на срок до ста шестидесяти часов.
    >2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации либо совершенная публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", либо в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных, -
    >наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до двух месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

    Что там у вас, обвинение в воровстве, и обвинение в пособничестве воровству, так?

     
  • 3.11, Аноним (11), 13:34, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    От BSD до EULA один шаг, как это не парадоксально.
     
  • 2.22, Аноним (11), 16:39, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всегда так было, хочешь добавить GPL-й код в свою проприетарщину, заключи с владельцем договор и заплати ему.
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:56, 23/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Luajit всио? Как быть с тем, что производительность lua не оч?
     
     
  • 2.4, Бывалый смузихлёб (?), 11:19, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотря с чем сравнивать
     
     
  • 3.6, Аноним (2), 11:28, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Смотря с чем сравнивать

    С luajit.

     

  • 1.8, Golangdev (?), 11:36, 23/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > переведены на использование Python 3

    отличная новость, давно пора)

     
     
  • 2.9, 1 (??), 12:59, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так может надо было пропустить пихтон и написать на языке, который нельзя называть ?
     
     
  • 3.15, Пряник (?), 14:46, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе можно.
     
  • 3.20, Аноним (11), 16:31, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тому языку, по уровню удобства программирования на нём, до Пихтона ползти ещё и ползти.
     

  • 1.10, Аноним (10), 13:16, 23/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А я думал это сканер портов, а не сетевой безопасности. И раст это язык со средствами обхода двух типов ошибок, double-free и use-after-free, а не безопасный язык и не язык безопасности.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 14:47, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    еще memory leak, но это не точно
     
     
  • 3.17, 1 (??), 15:06, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тут адепты этого язычка говорили, что ещё как leak, особенно при использовании циклических структур.
     
  • 3.19, Анонимусс (?), 15:50, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Абсолютно неточно.
    Они прямо пишут "Preventing memory leaks entirely is not one of Rust’s guarantees"
    https://doc.rust-lang.org/book/ch15-06-reference-cycles.html
     
  • 3.21, Аноним (11), 16:34, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >еще memory leak

    Да, для наступания на проблему.

     

  • 1.23, Аноним (-), 16:52, 23/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >покупке коммерческой лицензии, если производитель не желает открывать код своего продукта в соответствии требованиями копилефт-лицензии или намерен интегрировать Nmap в продукты, несовместимые с GPL

    Я против того, чтобы идти на встречу проприетарщикам и корпорастам. Всю проприетарь и пермиссивщину надо беспощадно давить. Если корпораст хочеть юзать копилефт пусть донатит и возвращает обратно все улучшения в коде.

     
     
  • 2.24, Анонин (?), 17:14, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну надо же, какой-то паразит-халявщик решил что-то позапрещать авторам кода))
    Может ты еще dual-licence предложишь запретить, гений ты наш?
     
  • 2.26, Аноним (25), 17:49, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Начни с собственного кода.
     
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