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Открытая клавиатура Launch перешла на стадию приёма предзаказов

14.05.2021 08:48

Компания System76, специализирующаяся на производстве ноутбуков, ПК и серверов, поставляемых с Linux, объявила о начале приёма предзаказов на клавиатуру, развиваемую в рамках открытого проекта Launch. Клавиатура может быть полностью настроена пользователем, который может изменять назначение клавиш, заменять клавиши при помощи специального съёмника и создавать собственные раскладки клавиатуры. Стоимость устройства при предзаказе составляет 285 долларов.

Механические и электрические схемы, а также прошивки и используемое для управления программное обеспечение полностью открыты. Проектная документация и модели для САПР FreeCAD распространяются под лицензией CC BY-SA-4.0. Схемы и распайки печатных плат доступны в формате pcb для KiCad и поставляются под лицензией GPLv3.

Программное обеспечение включает конфигуратор и прошивку, основанную на коде QMK (Quantum Mechanical Keyboard), которые распространяются под лицензиями GPLv3 и GPLv2. Для обновления прошивки применяется fwupd (LGPLv2.1). Конфигуратор, позволяющий во время работы менять назначение и раскладку клавиш, написан на языке Rust и доступен для платформ Linux, macOS и Windows. В качестве материала для производства применяется алюминий. Для увеличения угла наклона на 15 градусов предусмотрено применение съёмной планки, прикрепляемой на магнитах.

В клавиатуру встроена dock-станция, включающая два порта USB-C и два порта USB-A, соответствующих спецификации USB 3.2 Gen 2, с пропускной способностью до 10 Gbps. Для подключения устройства к компьютеру предлагается порт USB-C (возможно применение кабелей USB-C -> USB-C или USB-C -> USB-A). Имеется независимая светодиодная подсветка каждой клавиши, управляемая прошивкой (к каждой клавише привязан свой цветной светодиод, которым можно управлять отдельно). Размер устройства 30,9 x 13,6 x 3,3 см. Вес - 948 г.







  1. Главная ссылка к новости (https://blog.system76.com/post...)
  2. OpenNews: Компания System76 объявила о разработке пользовательского окружения COSMIC
  3. OpenNews: Компания System76 опубликовала открытую клавиатуру Launch
  4. OpenNews: Выпуск Linux-дистрибутива Pop!_OS 20.10
  5. OpenNews: Устройство Pocket P.C. переведено в категорию открытого аппаратного обеспечения
  6. OpenNews: Pro1 X - смартфон с выдвижной клавиатурой, совместимый с Ubuntu Touch и Android
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55147-launch
Ключевые слова: launch, keyboard, system76
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Обсуждение (49) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Shura (??), 09:02, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    за что они так обошлись с энтером?
     
     
  • 2.3, flexagoon (ok), 09:05, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это вы ещё ортолинейные клавиатуры не видели)
     
     
  • 3.24, фанат перловки когдато (?), 09:38, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ох зачем вы это написали.. Я ж загуглил, прочел статью додстера с хабра, кошмар. И руки зачесались
     

  • 1.2, Ненавижу SJW (?), 09:03, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прикольная клава. Яб взял.
     
     
  • 2.44, кук (?), 09:59, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем эта клавиатура отличается от сотен других клавиатур на qmk?
    К ним также есть проектная документация прямо в гитхабе qmk.
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:06, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Зачем 10Gb/s для клавиатуры? Или я так медленно печатаю?
     
     
  • 2.18, richman1000000 (ok), 09:25, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это очень важно для игроков и пользователей симуляторов
     
  • 2.40, Anonimous (?), 09:52, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    что б USB порты на ней не были тормознутыми...
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:07, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > 285 долларов

    Ясно, понятно

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 09:17, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Им это ещё на корпусе сэкономили
     
  • 2.14, Леголас (ok), 09:17, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Свобода стоит денег...
     
     
  • 3.30, Lex (??), 09:43, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    «свобода» от чего ?
     
     
  • 4.34, Леголас (ok), 09:47, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    от Logitech
     
  • 4.47, мимопроходил (?), 10:02, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От денег
     
  • 2.25, Аноним (25), 09:40, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    чё тебе понятно, петух
     

  • 1.6, фанат перловки когдато (?), 09:08, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    я всё понимаю, рейзер гуано, и вообще больше себе этот переоценный в jebenya шлак не куплю. НО. ЭТО то ещё дороже! просто дичь
     
  • 1.7, Че_ (?), 09:08, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ребята, похоже, поразвлекались и решили это дело монетизировать.
    Вообще, у любителей что-нибудь спаять, это стандартное развлечение, делать собственную клавиатуру. В интернетах даже есть сайты, где можно накидать дизайн, а сайт сам сгенерирует разводку платы. Соответственно, полно вариантов клавиш и накладок - на любой вкус.
     
  • 1.8, L29Ah (ok), 09:09, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем лущ существующих open source клавиатур?
     
  • 1.9, Константавр (ok), 09:13, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А вариант с цифровым блоком не предусматривается, да? Тогда закапывайте. Толку от клавы с подсветочкой и "без корпуса"? Их и без них тышши. Цифробуквенную часть всё равно никто не будет кастомизировать, а в цифровом блоке (в его кастомизации) и был бы весь сок. А так - игрушка с подсветкой и неповторимой qwerty раскладкой отражающей оригинальность и неповторимость "не таких как все".
     
  • 1.10, Аноним (10), 09:14, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    А чего так дешево? Что дальше Опенсорс молоток, шурповерт? Совсем упоролись?
     
     
  • 2.48, нах.. (?), 10:02, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лошара ты лошара, где тебе с таким подходом зарабатывать на опенсосии - ОТВЕРТОЧКА! За $35, если я правильно помню. Прилагалась (то есть предлагалась, за денежку немалую) помнится именно к поделкам этих ребят (впрочем, лень проверять - гугли или тут ройся, я на нее даже ссылку давал когда-то)

     

  • 1.11, Аноним (11), 09:15, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Круто, но я скорей выберу закрытую клавиатуру за 285 руб.
     
     
  • 2.15, Арагорн (?), 09:19, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    нищебрoд
     
     
  • 3.20, Аноним (11), 09:26, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Стремление к открытости не должно доходить до идиотизма
     
     
  • 4.22, Staczhik (ok), 09:29, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Скажи это Столлману
     
     
  • 5.23, Аноним (11), 09:32, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    По моему даже Столлман использует обычную клавиатуру. А это для хипстеров, якобы приверженцев open source с деньгами. Ну что-ж есть спрос, есть и предложение.
     
     
  • 6.36, Арагорн (?), 09:48, 14/05/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 5.33, Lex (??), 09:46, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эти клавиатуры продаёт Столлман ?

    Или, что ему и зачем сказать ? - Что кто-то в интернете впаривает какое-то гамно по чрезмерной цене ?

     

  • 1.12, Аноним (12), 09:15, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Коммерция. Сначала внушают страхи, потом монетизация.
    Дискредитация идеи свободного по и железа.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 09:22, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свободное не обязано быть бесплатным
     

  • 1.16, Аноним (16), 09:20, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    21к за обрезанную калвиатуру с нестандартной раскладкой и инклюзив-лампочками? Спасибо, не надо.
     
  • 1.19, Аноним (12), 09:26, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Коммерция. Сначала внушают страхи, потом монетизация.
    Дискредитация идеи свободного по и железа.
     
  • 1.21, омоним (?), 09:26, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    кнопки навигации под энтером - боль!
     
     
  • 2.27, фанат перловки когдато (?), 09:41, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тебе для навигации ж h j k l хватит? зачем вообще на стрелки жать?))
     
  • 2.29, Онаним (?), 09:43, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там всё - боль. Опять "швaбодка" в худшем её проявлении...
    285 долларей за это чудище? Даже если делать самому - вряд ли выйдет вменяемо по ценнику.
    Да увольте.
     
  • 2.32, нах.. (?), 09:46, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    шва6одкодро4еры ведь привыкли к страданию, что ж не так?

    Ну что, кто под прошлой новостью плакал, что $300 за ms natural в состоянии "слегка бу - кнопки уже не всегда срабатывают, но зато буквы еще стерты только наполовину" - дороговато выходит?

    Пойти заказать, чтоль, еще одну...

     
  • 2.35, tolstushka.ru (ok), 09:48, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так одна из фишек этой клавиатуры - возможность перенести кнопки по своему вкусу.
     

  • 1.26, Онаним (?), 09:40, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Только мне оно напоминает клавиатуру древнющих совковых БК и синклер-совместимых? Даже у оригинальных синклеров клавы были лучше.
     
     
  • 2.37, Амоним (?), 09:50, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Серая напоминает двк-2, та что ниже (с красными стрелками) - Агат-9.
     
     
  • 3.41, Аноним (11), 09:54, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно, как увидел картинку - разу полез искать ДВК-шные клавиатуры. Ностальгия...
     
  • 3.43, нах.. (?), 09:58, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на двк-2 миллиметры не экономили, там как нада была клавиатура - раза в полтора больше современных.

    Кнопки там тоже не экономили.

    Работали те кнопки, правда, с пятнадцатого нажатия молотком. И то не всегда.

     
  • 2.38, нах.. (?), 09:50, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Только мне оно напоминает клавиатуру древнющих совковых БК

    Только опоздавшим родиться и изучавшим цивилизацию по ее руинам. Причем тут бк? У него пленочка была, раскрашенная фломастером (а у 11 уже была почти нормальная клавиатура с нормальными пробелом и энтер, и не вырвиглазной расцветки). Это - Агат!

    С БОЛЬШИМИ КРАСНЫМИ кнопками где не надо (для альтернативно одаренных, которые ищут блок стрелок слева, видимо), а enter веб-макаке и не нужен - она отлично мышкой жмакает в треугольничек.

     

  • 1.28, Крыса_сгенерированого_кода (?), 09:41, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Настало время покупать свободу
     
     
  • 2.39, нах.. (?), 09:51, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    _оплачивать_.

    Шва6одку не купишь! А оплатить чужую - извольте в кассу, вас там заждались.

     

  • 1.31, ryoken (ok), 09:46, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Дико извиняюсь, но чем ЭТО лучше Apple A1048 (которое вообще Mitsumi) и которое пашет лет так по 20, не морочась с обновлениями прошивок и прочими хипстерскими глупостями?
     
     
  • 2.42, нах.. (?), 09:55, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Дико извиняюсь, но чем ЭТО лучше Apple A1048 (которое вообще Mitsumi) и которое
    > пашет лет так по 20

    не все же посетители впопеннета родились эти 20 назад. Кто-то и не успел купить. Когда она там снята с производства - в 2003м, по-моему? И как им теперь быть не такими-как-все прикажешь?

    Я бы ее, кстати, особо замечательной не назвал. Привыкнуть к кнопкам с коротким ходом и почти полному отсутствию тактильного срабатывания можно, но зачем? И зачем она вывернута наизнанку, тоже без понятия.

     

  • 1.45, Козлетто (?), 10:01, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >USB

    Дальше даже читать не стал. Вот почему сейчас не делают ps/2 клавиатуры? Ведь технически для клавиатур он более нормальный. Например не нужно постоянно опрашивать клавиатуры/мышки, нагружая процессор (привет usb), следствие этого меньше задержка и ps/2 не имеет ограничение на число одновременных нажатых клавиш, в отличие от... и так далее.

     
     
  • 2.50, нах.. (?), 10:09, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот почему сейчас не делают ps/2 клавиатуры?

    разглядывая новый двуксеон - и что вот я с ней бы тут делал?

    > Ведь технически для клавиатур он более нормальный.

    да чего в нем нормального-то? Уродливый хрупкий разъем, хуже даже чем usb. Сколько я их видел с погнутыми или отломанными напрочь контактами, да и вырванных с мясом тоже бывало.

    > Например не нужно постоянно опрашивать клавиатуры/мышки, нагружая процессор (привет usb)

    usb 1.0 уже двадцать лет немодно. Современный умеет в прерывания и dma. Правда, современный процессор этой "нагрузки" даже и не заметит, в любом случае. А вот нижние прерывания все счетны, во времена ps2 все норовили его выключить именно чтоб освободить 12е для более нужных вещей.

    Ну геймеры с одновременными нажатиями стопиццот кнопок не в счет, чего у них нужного-то могло быть, кроме джойстика.

     

  • 1.46, Аноним (46), 10:01, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Еще нужна 3х кнопочная мышь
     
  • 1.49, Аноним (46), 10:04, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://static.daru-dar.org/s1024/00/00/2c/1b/2c1b6f27cbbb2ebd53f8506f0a34d397
     

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