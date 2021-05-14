Открытая клавиатура Launch перешла на стадию приёма предзаказов

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|2.44, кук (?), 09:59, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чем эта клавиатура отличается от сотен других клавиатур на qmk?
К ним также есть проектная документация прямо в гитхабе qmk.
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|1.7, Че_ (?), 09:08, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ребята, похоже, поразвлекались и решили это дело монетизировать.
Вообще, у любителей что-нибудь спаять, это стандартное развлечение, делать собственную клавиатуру. В интернетах даже есть сайты, где можно накидать дизайн, а сайт сам сгенерирует разводку платы. Соответственно, полно вариантов клавиш и накладок - на любой вкус.
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|1.9, Константавр (ok), 09:13, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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А вариант с цифровым блоком не предусматривается, да? Тогда закапывайте. Толку от клавы с подсветочкой и "без корпуса"? Их и без них тышши. Цифробуквенную часть всё равно никто не будет кастомизировать, а в цифровом блоке (в его кастомизации) и был бы весь сок. А так - игрушка с подсветкой и неповторимой qwerty раскладкой отражающей оригинальность и неповторимость "не таких как все".
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|1.10, Аноним (10), 09:14, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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А чего так дешево? Что дальше Опенсорс молоток, шурповерт? Совсем упоролись?
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|2.48, нах.. (?), 10:02, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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лошара ты лошара, где тебе с таким подходом зарабатывать на опенсосии - ОТВЕРТОЧКА! За $35, если я правильно помню. Прилагалась (то есть предлагалась, за денежку немалую) помнится именно к поделкам этих ребят (впрочем, лень проверять - гугли или тут ройся, я на нее даже ссылку давал когда-то)
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|5.23, Аноним (11), 09:32, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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По моему даже Столлман использует обычную клавиатуру. А это для хипстеров, якобы приверженцев open source с деньгами. Ну что-ж есть спрос, есть и предложение.
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|5.33, Lex (??), 09:46, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эти клавиатуры продаёт Столлман ?
Или, что ему и зачем сказать ? - Что кто-то в интернете впаривает какое-то гамно по чрезмерной цене ?
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|1.12, Аноним (12), 09:15, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Коммерция. Сначала внушают страхи, потом монетизация.
Дискредитация идеи свободного по и железа.
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|1.16, Аноним (16), 09:20, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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21к за обрезанную калвиатуру с нестандартной раскладкой и инклюзив-лампочками? Спасибо, не надо.
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|1.19, Аноним (12), 09:26, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Коммерция. Сначала внушают страхи, потом монетизация.
Дискредитация идеи свободного по и железа.
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|2.29, Онаним (?), 09:43, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Там всё - боль. Опять "швaбодка" в худшем её проявлении...
285 долларей за это чудище? Даже если делать самому - вряд ли выйдет вменяемо по ценнику.
Да увольте.
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|2.32, нах.. (?), 09:46, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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шва6одкодро4еры ведь привыкли к страданию, что ж не так?
Ну что, кто под прошлой новостью плакал, что $300 за ms natural в состоянии "слегка бу - кнопки уже не всегда срабатывают, но зато буквы еще стерты только наполовину" - дороговато выходит?
Пойти заказать, чтоль, еще одну...
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|1.26, Онаним (?), 09:40, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Только мне оно напоминает клавиатуру древнющих совковых БК и синклер-совместимых? Даже у оригинальных синклеров клавы были лучше.
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|2.37, Амоним (?), 09:50, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Серая напоминает двк-2, та что ниже (с красными стрелками) - Агат-9.
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|3.41, Аноним (11), 09:54, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Точно, как увидел картинку - разу полез искать ДВК-шные клавиатуры. Ностальгия...
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|3.43, нах.. (?), 09:58, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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на двк-2 миллиметры не экономили, там как нада была клавиатура - раза в полтора больше современных.
Кнопки там тоже не экономили.
Работали те кнопки, правда, с пятнадцатого нажатия молотком. И то не всегда.
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|2.38, нах.. (?), 09:50, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Только мне оно напоминает клавиатуру древнющих совковых БК
Только опоздавшим родиться и изучавшим цивилизацию по ее руинам. Причем тут бк? У него пленочка была, раскрашенная фломастером (а у 11 уже была почти нормальная клавиатура с нормальными пробелом и энтер, и не вырвиглазной расцветки). Это - Агат!
С БОЛЬШИМИ КРАСНЫМИ кнопками где не надо (для альтернативно одаренных, которые ищут блок стрелок слева, видимо), а enter веб-макаке и не нужен - она отлично мышкой жмакает в треугольничек.
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|2.39, нах.. (?), 09:51, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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_оплачивать_.
Шва6одку не купишь! А оплатить чужую - извольте в кассу, вас там заждались.
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|1.31, ryoken (ok), 09:46, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Дико извиняюсь, но чем ЭТО лучше Apple A1048 (которое вообще Mitsumi) и которое пашет лет так по 20, не морочась с обновлениями прошивок и прочими хипстерскими глупостями?
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|2.42, нах.. (?), 09:55, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Дико извиняюсь, но чем ЭТО лучше Apple A1048 (которое вообще Mitsumi) и которое
> пашет лет так по 20
не все же посетители впопеннета родились эти 20 назад. Кто-то и не успел купить. Когда она там снята с производства - в 2003м, по-моему? И как им теперь быть не такими-как-все прикажешь?
Я бы ее, кстати, особо замечательной не назвал. Привыкнуть к кнопкам с коротким ходом и почти полному отсутствию тактильного срабатывания можно, но зачем? И зачем она вывернута наизнанку, тоже без понятия.
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|1.45, Козлетто (?), 10:01, 14/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>USB
Дальше даже читать не стал. Вот почему сейчас не делают ps/2 клавиатуры? Ведь технически для клавиатур он более нормальный. Например не нужно постоянно опрашивать клавиатуры/мышки, нагружая процессор (привет usb), следствие этого меньше задержка и ps/2 не имеет ограничение на число одновременных нажатых клавиш, в отличие от... и так далее.
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|2.50, нах.. (?), 10:09, 14/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вот почему сейчас не делают ps/2 клавиатуры?
разглядывая новый двуксеон - и что вот я с ней бы тут делал?
> Ведь технически для клавиатур он более нормальный.
да чего в нем нормального-то? Уродливый хрупкий разъем, хуже даже чем usb. Сколько я их видел с погнутыми или отломанными напрочь контактами, да и вырванных с мясом тоже бывало.
> Например не нужно постоянно опрашивать клавиатуры/мышки, нагружая процессор (привет usb)
usb 1.0 уже двадцать лет немодно. Современный умеет в прерывания и dma. Правда, современный процессор этой "нагрузки" даже и не заметит, в любом случае. А вот нижние прерывания все счетны, во времена ps2 все норовили его выключить именно чтоб освободить 12е для более нужных вещей.
Ну геймеры с одновременными нажатиями стопиццот кнопок не в счет, чего у них нужного-то могло быть, кроме джойстика.
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