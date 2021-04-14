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Компания System76 объявила о разработке пользовательского окружения COSMIC

14.04.2021 01:29

Компания System76, специализирующаяся на производстве ноутбуков, ПК и серверов, поставляемых с Linux, представила новое пользовательское окружение COSMIC (Computer Operating System Main Interface Components), которое придёт на смену модифицированному рабочему столу GNOME, поставляемому в дистрибутиве Pop!_OS. Поставка нового пользовательского окружения начнётся в выпуске Pop!_OS 21.04, намеченном на июнь. Код COSMIC развивается под лицензией GPLv3.

Ранее поставляемое в Pop!_OS пользовательское окружение было основано на модифицированной оболочке GNOME Shell c дополнительными расширениями, своим оформлением, набором пиктограмм и изменёнными настройками. COSMIC продолжает это начинание и также базируется на технологиях GNOME, но отличается уходом в более глубокую переработку рабочего стола и внесением концептуальных изменений. Из основных задач, которые планируется решить при разработке COSMIC, называется желания сделать рабочий стол проще в использовании, расширить функциональность и увеличить эффективность работы за счёт настройки окружения под свои предпочтения.

Вместо появившейся в GNOME 40 унифицированной горизонтальной навигации по виртуальным рабочим столам и приложениям в обзорном режиме (Activities Overview), в COSMIC продолжено разделение представлений для навигации по рабочим столам вместе с открытыми окнами и имеющимся приложениям. Раздельное представление даёт возможность получать доступ к выбору приложений в один клик, а более простое оформление позволит не отвлекать внимание на визуальные нагромождения.

Для манипуляции окнами предоставлен как привычный для новичков традиционный режим управления при помощи мыши, так и мозаичный режим компоновки окон, позволяющий управлять работой только при помощи клавиатуры.

При нажатии клавиши Super обеспечен запуск по умолчанию интерфейса Launcher, дающего возможность запускать приложения, выполнять произвольные команды, вычислять выражения (использовать как калькулятор) и переключаться между уже работающими программами. Пользователь может нажать Super и сразу начать ввод маски для выбора нужной программы. При желании можно изменить привязку клавиши Super к другим действиям, например, к открытию навигации по рабочим столам и приложениям.

  • Добавлена опция для размещения панели приложений (Dock). Через настройки можно выбрать место отображения панели (внизу, вверху, справа или слева), размер (по всей ширине экрана или нет), автоскрытие, а также управлять размещением пиктограмм рабочих столов, открытых окон или выбранных приложений.


    1. Главная ссылка к новости (https://blog.system76.com/post...)
    2. OpenNews: Компания System76 опубликовала открытую клавиатуру Launch
    3. OpenNews: Выпуск Linux-дистрибутива Pop!_OS 20.10
    4. OpenNews: Компания System76 занялась портированием CoreBoot для платформ AMD Ryzen
    5. OpenNews: Прогресс в использовании ОС Redox на реальном оборудовании
    6. OpenNews: System76 приведёт в порядок поддержку HiDPI в Ubuntu
    Лицензия: CC-BY
    Тип: К сведению
    Короткая ссылка: https://opennet.ru/54963-cosmic
    Ключевые слова: cosmic, gnome, system76
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
    Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, kusb (?), 09:52, 14/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ещё один гном 2, ну пусть будет, эксперименты приводят к тому, что появляются интересные новые идеи.
    Использовать его я наверное не буду.
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:53, 14/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну, ждём релиза, а там посмотрим
     
  • 1.3, msgod (ok), 09:53, 14/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В десятке первых
     
     
  • 2.5, КО (?), 10:00, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В очереди на прививку от коронавируса?
     

  • 1.4, Онаним Тот Самый (?), 09:54, 14/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Тот же гном, только в профиль. Зачем?
     
     
  • 2.11, iCat (ok), 10:13, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Тот же гном, только в профиль. Зачем?

    Модно-молодёжно.
    А так-то я согласен: пропал задор.
    Молодёжь всё норовит передвинуть иконочки и "поменять поведение".
    Это нынешние старпёры затевали революции в десктопостроении, в строительстве операционных систем.
    А нынче - пропал задор.

     

  • 1.6, Аноним (6), 10:03, 14/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ещё бы эти уродливые заголовки на пол-окна убрать, вот тогда будет красота!
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:09, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Патч для GNOME 3 - https://ogbe.net/blog/gnome_titles.html
     

  • 1.7, Денис Попов (?), 10:05, 14/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В этом и вся проблема. У эппла одна оболочка и все работает. У маек одна оболочка и все работает. У линукса сто оболочек, миллион дистрибутивов и ни на одном нельзя адекватно работать.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:11, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У тебя походу какие-то уникальные проблемы

    > у мелких одна

    Эта та что каждый билд меняется?

     
  • 2.12, Аноним (12), 10:14, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только хотел написать:

    > Pop!_OS

    Это что-то с поповым связано?

    И тут ты, братиш. Как оно вообще?

     
  • 2.15, llolik (ok), 10:20, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Эппл: один владелец, одна конфигурация в которую вмешиваться (пересобирать) нельзя, одна платформа, одна оболочка равиваемая владельцем по своему видению прекрасного.

    Майки: один владелец, одна конфигурация в которую вмешиваться (пересобирать) нельзя, количество платформ резко ограничено, одна оболочка (разработка альтернативных возможна, но влиять на поведение и API системы не получится) равиваемая владельцем по своему видению прекрасного.

    Linux: единого владельца нет, конфигурация может быть любая, количество платформ достаточно велико, оболочки каждый пляшет как хочет (попутно все лаются со всеми по всякой фигне).

    Какого другого результата ты хотел?

    > ни на одном нельзя адекватно работать

    Вопрос вкусов и привычек. Мне GNOME вполне пригоден для работы. Вполне допускаю, что кому-то лично ему удобней KDE/Sway/XFCE/etc. и не имею к этому никаких претензий.

     
     
  • 3.17, Онон (ok), 10:36, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда приходится прикасаться к десктопному линуксу, я часто вспоминаю басню Лебедь, Рак и Щука. Зато свободка, да.. грустно
     

  • 1.10, CDCrom (??), 10:12, 14/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А чем эта оболочка принципиально отличается от materiall-shell для GNOME?
    https://material-shell.com/
     
  • 1.13, Аноним (13), 10:16, 14/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не очень понимаю, накой. Полно вполне годных окружений, зачем пилить ещё одно?

    Но ладно, допустим, пусть будет ещё одно. В чём его уникальное преимущество перед остальными? Гном - мейнстрим, его пилит редхат. Кде - мейнстрим 2, это qt, приложения и технологии. Тде, мате - форки гном 2. Корица и крыса - соединяют мейнстрим гнома, удобство и жрут меньше ресурсов. Lxqt - типа кде на минималках, бета версия.

    В чём фишка космика? Жрёт меньше ресурсов? Ну так есть крыса, мате и корица. Настраивается? Гном с плагинами, та же корица. Поддержка вейланд или чего там? Гном.

    Или они хотят форкнуть гнома, а потом сделать заменить гном на космик мейнстримно? Ну... В принципе почему бы и нет?

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:19, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты щас описал Budgie DE
     
  • 2.16, ryoken (ok), 10:28, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>  Тде, мате - форки гном 2.

    Насчёт мате согласен. А вот ТДЕ всё время считалось форком КДЕ3. Или есть ещё какое-то ТДЕ?

     
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