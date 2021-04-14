Компания System76 объявила о разработке пользовательского окружения COSMIC

Компания System76, специализирующаяся на производстве ноутбуков, ПК и серверов, поставляемых с Linux, представила новое пользовательское окружение COSMIC (Computer Operating System Main Interface Components), которое придёт на смену модифицированному рабочему столу GNOME, поставляемому в дистрибутиве Pop!_OS. Поставка нового пользовательского окружения начнётся в выпуске Pop!_OS 21.04, намеченном на июнь. Код COSMIC развивается под лицензией GPLv3.

Ранее поставляемое в Pop!_OS пользовательское окружение было основано на модифицированной оболочке GNOME Shell c дополнительными расширениями, своим оформлением, набором пиктограмм и изменёнными настройками. COSMIC продолжает это начинание и также базируется на технологиях GNOME, но отличается уходом в более глубокую переработку рабочего стола и внесением концептуальных изменений. Из основных задач, которые планируется решить при разработке COSMIC, называется желания сделать рабочий стол проще в использовании, расширить функциональность и увеличить эффективность работы за счёт настройки окружения под свои предпочтения.

Вместо появившейся в GNOME 40 унифицированной горизонтальной навигации по виртуальным рабочим столам и приложениям в обзорном режиме (Activities Overview), в COSMIC продолжено разделение представлений для навигации по рабочим столам вместе с открытыми окнами и имеющимся приложениям. Раздельное представление даёт возможность получать доступ к выбору приложений в один клик, а более простое оформление позволит не отвлекать внимание на визуальные нагромождения.

Для манипуляции окнами предоставлен как привычный для новичков традиционный режим управления при помощи мыши, так и мозаичный режим компоновки окон, позволяющий управлять работой только при помощи клавиатуры.

При нажатии клавиши Super обеспечен запуск по умолчанию интерфейса Launcher, дающего возможность запускать приложения, выполнять произвольные команды, вычислять выражения (использовать как калькулятор) и переключаться между уже работающими программами. Пользователь может нажать Super и сразу начать ввод маски для выбора нужной программы. При желании можно изменить привязку клавиши Super к другим действиям, например, к открытию навигации по рабочим столам и приложениям.

Добавлена опция для размещения панели приложений (Dock). Через настройки можно выбрать место отображения панели (внизу, вверху, справа или слева), размер (по всей ширине экрана или нет), автоскрытие, а также управлять размещением пиктограмм рабочих столов, открытых окон или выбранных приложений.



