Компания System76 объявила о разработке пользовательского окружения COSMIC

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|1.1, kusb (?), 09:52, 14/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Ещё один гном 2, ну пусть будет, эксперименты приводят к тому, что появляются интересные новые идеи.
Использовать его я наверное не буду.
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|2.11, iCat (ok), 10:13, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Тот же гном, только в профиль. Зачем?
Модно-молодёжно.
А так-то я согласен: пропал задор.
Молодёжь всё норовит передвинуть иконочки и "поменять поведение".
Это нынешние старпёры затевали революции в десктопостроении, в строительстве операционных систем.
А нынче - пропал задор.
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|1.6, Аноним (6), 10:03, 14/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ещё бы эти уродливые заголовки на пол-окна убрать, вот тогда будет красота!
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|1.7, Денис Попов (?), 10:05, 14/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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В этом и вся проблема. У эппла одна оболочка и все работает. У маек одна оболочка и все работает. У линукса сто оболочек, миллион дистрибутивов и ни на одном нельзя адекватно работать.
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|2.9, Аноним (9), 10:11, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У тебя походу какие-то уникальные проблемы
> у мелких одна
Эта та что каждый билд меняется?
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|2.12, Аноним (12), 10:14, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только хотел написать:
> Pop!_OS
Это что-то с поповым связано?
И тут ты, братиш. Как оно вообще?
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|2.15, llolik (ok), 10:20, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Эппл: один владелец, одна конфигурация в которую вмешиваться (пересобирать) нельзя, одна платформа, одна оболочка равиваемая владельцем по своему видению прекрасного.
Майки: один владелец, одна конфигурация в которую вмешиваться (пересобирать) нельзя, количество платформ резко ограничено, одна оболочка (разработка альтернативных возможна, но влиять на поведение и API системы не получится) равиваемая владельцем по своему видению прекрасного.
Linux: единого владельца нет, конфигурация может быть любая, количество платформ достаточно велико, оболочки каждый пляшет как хочет (попутно все лаются со всеми по всякой фигне).
Какого другого результата ты хотел?
> ни на одном нельзя адекватно работать
Вопрос вкусов и привычек. Мне GNOME вполне пригоден для работы. Вполне допускаю, что кому-то лично ему удобней KDE/Sway/XFCE/etc. и не имею к этому никаких претензий.
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|3.17, Онон (ok), 10:36, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда приходится прикасаться к десктопному линуксу, я часто вспоминаю басню Лебедь, Рак и Щука. Зато свободка, да.. грустно
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|1.13, Аноним (13), 10:16, 14/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не очень понимаю, накой. Полно вполне годных окружений, зачем пилить ещё одно?
Но ладно, допустим, пусть будет ещё одно. В чём его уникальное преимущество перед остальными? Гном - мейнстрим, его пилит редхат. Кде - мейнстрим 2, это qt, приложения и технологии. Тде, мате - форки гном 2. Корица и крыса - соединяют мейнстрим гнома, удобство и жрут меньше ресурсов. Lxqt - типа кде на минималках, бета версия.
В чём фишка космика? Жрёт меньше ресурсов? Ну так есть крыса, мате и корица. Настраивается? Гном с плагинами, та же корица. Поддержка вейланд или чего там? Гном.
Или они хотят форкнуть гнома, а потом сделать заменить гном на космик мейнстримно? Ну... В принципе почему бы и нет?
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|2.16, ryoken (ok), 10:28, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Тде, мате - форки гном 2.
Насчёт мате согласен. А вот ТДЕ всё время считалось форком КДЕ3. Или есть ещё какое-то ТДЕ?
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