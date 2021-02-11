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Компания System76 опубликовала открытую клавиатуру Launch

11.02.2021 11:32

Компания System76, специализирующаяся на производстве ноутбуков, ПК и серверов, поставляемых с Linux, опубликовала новый открытый проект Launch Configurable Keyboard, развивающий клавиатуру, полностью настраиваемую пользователем. Открыты механические и электрические схемы, а также прошивки и используемое для управления программное обеспечение. Проектная документация и модели для САПР FreeCAD распространяются под лицензией CC BY-SA-4.0. Схемы и распайки печатных плат доступны в формате pcb для KiCad и поставляются под лицензией GPLv3.

Программное обеспечение включает конфигуратор и прошивку, основанную на коде QMK (Quantum Mechanical Keyboard), которые распространяются под лицензиями GPLv3 и GPLv2. Для обновления прошивки применяется fwupd (LGPLv2.1). Конфигуратор, позволяющий во время работы менять назначение и раскладку клавиш, написан на языке Rust и доступен для платформ Linux, macOS и Windows.

В качестве материала для производства применяется алюминий. Для увеличения угла наклона на 15 градусов предусмотрено применение съёмной планки, прикрепляемой на магнитах. Поддерживается замена клавиш при помощи специального съёмника, а также переназначение управляющих клавиш и формирование собственной раскладки.

В клавиатуру встроена dock-станция, включающая два порта USB-C и два порта USB-A, соответствующих спецификации USB 3.2 Gen 2, с пропускной способностью до 10 Gbps. Для подключения устройства к компьютеру предлагается порт USB-C (возможно применение кабелей USB-C -> USB-C или USB-C -> USB-A). Имеется независимая светодиодная подсветка каждой клавиши, управляемая прошивкой (к каждой клавише привязан свой цветной светодиод, которым можно управлять отдельно).



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск Coreboot 4.13
  3. OpenNews: Выпуск Linux-дистрибутива Pop!_OS 20.10
  4. OpenNews: Компания System76 занялась портированием CoreBoot для платформ AMD Ryzen
  5. OpenNews: Представлен моноблок Raspberry Pi 400, объединённый с клавиатурой
  6. OpenNews: System76 приведёт в порядок поддержку HiDPI в Ubuntu
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54572-system76
Ключевые слова: system76, keyboard, openhardware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (133) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, uis (ok), 11:43, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что там за контроллер? Можно туда линь поставить? Хотяяя. Это-же opensource проект. Можно просто взять и глянуть.
     
     
  • 2.4, InuYasha (??), 11:47, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    Вам на светодиодную гирлянду из 4 цвктов тоже Линукс хочется поставить? :D
     
     
  • 3.10, uis (ok), 12:01, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    По сути да. Все эти ваши хеймерсхие пеха с лгбт подсветкой и есть гирлянда
     
  • 3.111, Лудакрис (?), 13:52, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какой же Вы глупый, Яша!
     
  • 2.7, uis (ok), 11:58, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А вот и нет. В клавиатуре, как я понял, Atmega32U4. Откуда тогда 3.2? Будем поглядеть.
     
     
  • 3.8, uis (ok), 11:59, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ответ: USB3 там от хаба USB7206
     
  • 3.43, CrazyAlex (?), 12:30, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот зачем было это делать в 21-м году... Не могли что-то порядочное взять, stm32
    тот же? Ращница в стоимости копейки, а комфорт в разработке - много больший
     
     
  • 4.51, Аноним (51), 12:42, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    как раз в 2021 с STM проблемы
     
     
  • 5.77, Alexander Shiryaev (ok), 13:12, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а что сейчас?
     
     
  • 6.122, alex312 (?), 14:26, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    не справляются с производством нужного количества.
     
     
  • 7.123, Аноним (123), 14:29, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а кто справляется? судя по новостям, затык у всех.
     
  • 4.65, Пупкин (?), 12:58, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а как на линуксе прогать под stm32? я просто не в курсе, что там с идэе или компиляторами, всё ок?
     
     
  • 5.76, Аноним (-), 13:12, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > всё ок?

    да

     
  • 5.85, uis (ok), 13:24, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Компилятор - самый обычный gcc, ide - твоя любимая ide, отладчик - openocd, который из себя представляет сервер gdb
     
  • 5.110, Аноним (123), 13:51, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > как на линуксе прогать под stm32?

    Хоть на паскале, никаких проблем нету.

     
  • 3.60, бедный буратино (ok), 12:48, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    а это круче спектрума?
     
     
  • 4.75, Аноним (123), 13:10, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    8-бит, 16 МГц, 32кБ флэша, 2.5кБ (два с половиной килобайта) оперативы... На калькуляторе МК-85 (1984) стоял 16-битный проц Т36ВМ1-2 на базе К1801ВМ2.
     
     
  • 5.78, Аноним (-), 13:14, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ну да конечно , авра с юзебе сравнил с мэка . иди тридомарк зопускай лучше
     
     
  • 6.115, Аноним (123), 13:55, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чё ж юзебе торчат из какого-то кирпичика, а не из твоей супер-пупер-авры?!
     
     
  • 7.127, Аноним (127), 14:43, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ты совсем бес моцока родилсо ? авры с юзб atxxx бесграматное
     
  • 5.87, бедный буратино (ok), 13:26, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > 8-бит, 16 МГц, 32кБ флэша, 2.5кБ (два с половиной килобайта) оперативы... На
    > калькуляторе МК-85 (1984) стоял 16-битный проц Т36ВМ1-2 на базе К1801ВМ2.

    Ну, на zx80 и zx81 было по килобайту памяти, в варианте timex - два. Так что под zx 81 подойдёт :)

     

  • 1.2, A.Stahl (ok), 11:44, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Выглядит маленькой a la ноутбучная.
    Впрочем, похоже что она ещё не существует в железе.
     
     
  • 2.12, uis (ok), 12:02, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    > Впрочем, похоже что она ещё не существует в железе.

    Так сделай. Схемы есть. Паяльник в руки и вперёд.

     
     
  • 3.19, Аноним (123), 12:10, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Так сделай

    Опять посылание на? Может, с изготовления каменного топора начнём и добычи руды?

     
     
  • 4.88, uis (ok), 13:27, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >Опять посылание на? Может, с изготовления каменного топора начнём и добычи руды?

    Это к чему? У человека претензии, что он не может найти изделие. Я предлагаю изготовить изделие. Всё. Если ТААААК лень, то можно даже сборку заказать у узкоглазых.
    ВНЕЗАПНО, но стадию проектирования уже прошли за него. Даже прошивку написали.

     
  • 4.119, Леголас (ok), 14:02, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Может, с изготовления каменного топора начнём и добычи руды?

    Дык MineCr... Minetest же есть!

     
     
  • 5.133, Какаянахренразница (ok), 15:04, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Minetest наше всё.
     
  • 2.117, Аноним (117), 13:57, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Выглядит маленькой a la ноутбучная.
    > Впрочем, похоже что она ещё не существует в железе.

    ещё минус Стахл лично тебе от меня за модераторов, которые удаляют ценные каменты

     

  • 1.3, InuYasha (??), 11:45, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    !хотел бы никого обидеть, но на картинках форменный п-ц, а не раскладка клавиш. Не то что Numeric Pad, а даже PageUp/Down-блока нормального нет. Придётся самому чертежи доделывать до Sun Type 7 keyboard или хотя бы Mitsumi Classic... (
    А ещё заказывать производство за пару лямодолларов...
     
     
  • 2.5, ИмяХ (?), 11:50, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Ну так доделай. Этож опенсорц.
     
     
  • 3.25, Аноним (123), 12:12, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    опенсорц ныне выродился в говняканье в говнопрогах говнянного говенька.
     
     
  • 4.30, An O Nim (?), 12:15, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Что Вы выбираете сами, то Вас и окружает.

    Попробуйте сменить круг общения.

     
     
  • 5.37, Аноним (123), 12:21, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Увы, паразитное дерьмо телепортируется в любое окружение.
     
  • 4.79, Аноним (-), 13:15, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > опенсорц ныне выродился в говняканье в говнопрогах говнянного говенька.

    Как бы хотелось не согласиться..

     
  • 2.6, Аноним (6), 11:52, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Классическую раскладку приятные во всех отношениях клавиши, как у

    > Mitsumi Classic

    можно посмотреть у Logitech или BTC. От 500 руб. и выше.

     
     
  • 3.20, ыы (?), 12:11, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Приятная во всех отношениях классическая "митсуми" клавиатура - это Logitech K800
    Примерно 8000р :)
     
     
  • 4.68, iPony129412 (?), 13:01, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Она беспроводная 😠
     
  • 4.70, dfhs (?), 13:03, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нифига она не "классическая". Кнопки "меню" нет, шифт короткий, светодиод только на капслоке... А мицуми вдобавок еще и белая была, до повального мракобесия делать черные клавиатуры.
     
     
  • 5.72, имя_ (?), 13:07, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    и как теперь выглядят эти белые клавиатуры? желтые и замусоленые, отвратительно.
     
     
  • 6.82, iPony129412 (?), 13:22, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да нормально. На десять лет хватит.
    Могу скинуть фотку своей белой клавиатуры от Apple (белая пластмасса и аллюминий) - 7 лет.
    Хорошо выглядит.
     
     
  • 7.86, InuYasha (??), 13:24, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не могу скинуть фотку своей клавы IBM, но она за 20 лет на свету, таки, пожелтела. Но это лечится, на самом деле.
     
     
  • 8.105, iPony129412 (?), 13:44, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну то IBM Apple 127822 так просто не желтеет 128150 ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.125, Аноним (125), 14:35, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Белые пластики желтели из-за примесей брома, который давно уже не добавляют.
     
     
  • 7.130, имя_ (?), 14:47, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    спасибо, не знал
     
  • 5.83, InuYasha (??), 13:23, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    У мицуми ещё ямочка для карандашика была!!!111 :))))
    В целом, у неё нажатие было очень хорошим, мягким, но чётким. И ещё версия с железным дном - это вообще космос )
     
     
  • 6.102, iPony129412 (?), 13:42, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У мицуми ещё ямочка для карандашика была!

    А так вот для чего это было...

     
  • 3.84, PnD (??), 13:23, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Посмотреть — можно. Пользоваться — нет.
    Logitech — полное отсутствие тактильной обратной связи. И вообще бракоделы-производители нерабочего шлака. * Это я на них за "mx anywhere" обиделся, которая год не прожила.
    BTC — раньше отличалась крайне некачественными кнопками.

    Так что, донашиваю Mitsumi. Увы, сравнимое качество встречается теперь разве что в профессиональном сегменте. https://geekboards.ru/product/realforce-r2-tenkeyless-black и то куй купишь. И с узким enter.

     
     
  • 4.100, InuYasha (??), 13:41, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Посмотреть — можно. Пользоваться — нет.
    > Logitech — полное отсутствие тактильной обратной связи. И вообще бракоделы-производители
    > нерабочего шлака.

    Уджваиваю.
    Купил G200 (вроде), дизайн, все дела. Даблклик через год. Вскрыл - внутри сраное дешманьё. Впаял кнопки от A4Tech 5-летней давности, прожила ещё полгода. Выкинул. Потом искал мышь под большую руку, насоветовали нахвалили M-U0007 (у неё, кстати, ещё куча других p/n). Ну и что в итоге? Эргономика - фуфло. Если её брать большой своей лапой так, как она берётся, то колесо находится вообще ближе средней фаланги, т.е. либо держи пальцами чтобы ладонь в болталась воздухе, либо скролл крутить невозможно.

     
  • 2.9, z (??), 12:01, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    ненужен Numeric Pad только место занимает , PageUp/Down а очень удобно стрелки с функциональной клавишей  
     
     
  • 3.23, ыы (?), 12:12, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    >ненужен Numeric Pad только место занимает

    Следующий!!!

     
     
  • 4.28, An O Nim (?), 12:14, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я тут. Нампад не нужен. Занимает место под мышь.
     
     
  • 5.34, ыы (?), 12:17, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Хватит работать на кухне на табуретке. Купите себе уже стол...
     
     
  • 6.40, z (??), 12:25, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    также не понимаю зачем ставят Numeric Pad в ноуты 15-17" ? берешь ноутбук и вообще осанка меняется    
     
  • 5.126, Аноним (125), 14:35, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мышь не нужна. Занимает место под нампад.
     
  • 4.89, iPony129412 (?), 13:27, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Серьёзно - странно на таком ресурсе про NumPad говорить.
    Не смешно же.
     
  • 3.107, InuYasha (??), 13:47, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты просто никогда не играл в (S)NES вдвоём на одной клаве )))
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:02, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    IMHO, предложенная боковая планка с PageUp/Down  как раз то что нужно. На HP-ноутбуках так было, очень удобно. Плохо, что клавиши курсора вплотную, Ins нет и Alt в непривычном месте.

    http://www.keyboard-layout-editor.com/#/gists/8ec5e9026d616ebad6b2c7e9d943e7c

     
     
  • 3.109, InuYasha (??), 13:50, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забавный сайт. ANSI 104 (big-ass enter) - это классика! Этим пользоваться надо!
     
  • 2.14, Вы забыли заполнить поле Name (?), 12:05, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>  Не то что Numeric Pad, а даже PageUp/Down-блока нормального нет.

    Как там дела в бухгалтерии?

     
     
  • 3.26, An O Nim (?), 12:13, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Подключаемый нампад идёт отдельно. Что тоже супер, ибо не нужен всем за пределами бухгалтерии.
     
  • 2.50, CrazyAlex (?), 12:42, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А вот механические клавы прекрасно делаются в единичных экземплярах. Корпус - проще всего ЧРУ-фрезеровка из мдф (или дерева, если понимаешь, какие там нюансы).
     

  • 1.13, Аноним (13), 12:05, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тема плачет горючими слезами
     
     
  • 2.16, uis (ok), 12:09, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Завод ГСМ(горюче-слёзных материалов) имени Тёмы
     
     
  • 3.22, Аноним (13), 12:12, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С 92 бензином по 100$/литр
     
     
  • 4.93, uis (ok), 13:33, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    92. 92$/литр
     

  • 1.15, Аноним (123), 12:08, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Цена?
     
     
  • 2.41, xm (ok), 12:28, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Баксов 300. Впрочем, как обычно у всего "открытого" и "опенсорсного" железа.
     
     
  • 3.58, Аноним (51), 12:46, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    так-то алюминиевый корпус такого размера маленькими партиями баксов в 200 выйдет
     
  • 3.61, Аноним (123), 12:48, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да уж... "Открытое" ныне - синоним "несуществующее".
     

  • 1.17, Нанобот (ok), 12:09, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а если зажать 4-5 кнопок, она заглючит?
     
     
  • 2.21, An O Nim (?), 12:11, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Там есть прошивка, закоммитишь фикс и будет норм. На других бордах такое недоступно от слова совсем.
     
     
  • 3.29, Аноним (123), 12:15, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Понятно. Т.е. кроме дерьмокада говнораста ничего нет.
     
  • 3.80, Нанобот (ok), 13:18, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну вот так всегда здесь... Вместо простого ответа на вопрос ("да/нет") начинают рассказывать, что мне нужно делать...
     
     
  • 4.92, Аноним (123), 13:31, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это нынче такой типичный ответ "всё грохнется".
     
  • 3.136, Ordu (ok), 15:49, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не столько от прошивки зависит, сколько от схематики подключения кнопок.
     
  • 2.116, uis (ok), 13:55, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    RTFM. Так сложно схему глянуть? Диоды у кнопок стоят. Рекомендую разобраться, почему клавиатуры могут "глючить" и при чём тут диоды.
    На случай бана в гугле: https://habr.com/ru/post/394585/
     
     
  • 3.124, Аноним (123), 14:32, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да ты прям спец по определению возможностей кода клавы по диодам!
     
     
  • 4.134, uis (ok), 15:14, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Key ghosting, если таки забанили
     

  • 1.18, An O Nim (?), 12:10, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Полноразмерные стрелки!! Ура, супер!!
     
     
  • 2.44, YetAnotherOnanym (ok), 12:30, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, я себе ноут по этому критерию подбирал. Если что - с другой клавы любую кнопку переставить на место стрелки можно будет.
     

  • 1.24, Аноним (24), 12:12, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Какая-то урезанная хипстерская хрень. Неужели нельзя было сделать обычную человеческую ANSI 100% которая будет применима в любых ситуациях? Понятно - они там все художники и вообще "сперва добейся". Непонятно - кому она такая нужна.
     
     
  • 2.31, Аноним (123), 12:15, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что ты хочешь от дызайнеров, которые софт на расте к ней писали?!
     
  • 2.32, ыы (?), 12:16, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я подозреваю что это для каких-то мобильных или встраиваемых решений. Потому что пользоваться этим урезанным "типа клава" на нормальном рабочем месте сложно.
     
     
  • 3.36, Аноним (123), 12:20, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > встраиваемых решений

    встраиваемых?! с кучей USB-портов ИЗ клавы?!

     
     
  • 4.39, ыы (?), 12:24, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    странности современного хипстерства...
     
  • 4.132, uis (ok), 14:59, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему бы и нет? И клавиатура, и хаб. Удобно, если мало места и портов тоже мало.
     

  • 1.27, бублички (?), 12:14, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    без тачпада? ну и фуфло
     
     
  • 2.33, An O Nim (?), 12:16, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Без микроджойстика, тогда уж... :))) Вот тут-то - печалька, да.
     

  • 1.35, Аноним (123), 12:19, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот там кирпичик вверху на плате посерединке намекает, что фиг ты её сам дома распаяешь.
     
     
  • 2.38, ыы (?), 12:24, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Можно подумать что остальную комплектуху (в том числе многоножечную и smd) просто так без опыта ты дома сможешь распаять...
     
     
  • 3.46, CrazyAlex (?), 12:33, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну с опытом можно. Кирпичик, впрочем, тоже.
     

  • 1.42, YetAnotherOnanym (ok), 12:29, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хммм... Добавить на плату контроллера флэшку достаточно большого объёма, а сам контроллер перепилить так, чтобы все нажатия писались на флэшку, а при наборе кодовой комбинации выстреливались последовательно очередью...
     
     
  • 2.45, ыы (?), 12:32, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    кейлоггер называется... :)
    клава со встроенным кейлогером...забавная штука наверное...
     
  • 2.47, CrazyAlex (?), 12:34, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А смысл это делать на уровне клавы, а не оси?
     
     
  • 3.57, Аноним (57), 12:46, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На уровне оси антивирус может что-то задетектить
     
  • 3.94, Аноним (123), 13:35, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чтобы не тискаться с установкой хаков на каждый комп с хрен пойми какой осью.
     
     
  • 4.121, CrazyAlex (?), 14:10, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одна клава - много компов? Ну бывает, но экзотика
     

  • 1.48, CrazyAlex (?), 12:35, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Мда, раскладка - дитя наркомана, раст, атмега и плёнка вместо механики. Они что, троллят так?
     
     
  • 2.54, ыы (?), 12:43, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    троллить будут когда инструкцию по изготовлению текстолита приложат :)
     
  • 2.56, Аноним (56), 12:45, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плёнка норм для островных. Например, совершенно идеальная KV-300H с механикой не могла бы быть столь прекрасной. Она выделяется в том числе доступной ценой, нормальные переключатели что-то дорого стоят. Механика вообще отвратительная всегда.
     

  • 1.49, Аноним (-), 12:41, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Схемы и распайки печатных плат доступны в формате pcb для KiCad и поставляются под лицензией GPLv3.

    Так надо, и только так!

     
     
  • 2.63, CrazyAlex (?), 12:52, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они от GNU заразились, похоже. Идейно всё верно, но сама реализация - какое-то безумие
     

  • 1.52, Аноним (52), 12:42, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Клавиатуры со смещенными рядами -- фуфло. Монолитные клавиатуры -- тоже. Ортолинейные сплит-клавиатуры с механическими клавишами -- настоящие клавиатуры. Все давным-давно опенсорное -- https://www.ergodox.io/
     
     
  • 2.95, Аноним (123), 13:38, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не мешай детям велосипед изобретать.
     

  • 1.53, Pokimane (?), 12:43, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я так понимаю это смузиподелие с православным ps/2 не работает? Не нужно.
     
     
  • 2.59, Леголас (ok), 12:47, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ламповый PS/2 уже в заслуженной им Вальхалле.
     
     
  • 3.114, InuYasha (??), 13:54, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Спасибо, интересный хостнейм для компа получился. )
     
  • 2.69, имя_ (?), 13:03, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Опять в криолаборатории свет отключили! Полезай обратно.
     
     
  • 3.91, Pokimane (?), 13:31, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какая вальхалла, какая криолаборатория? Это до сих пор актуальный интерфейс с самой низкой задержкой.
     
     
  • 4.96, Леголас (ok), 13:38, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > с самой низкой задержкой

    Чувак, я понимаю твою боль, но просто отпусти: унификация в лице USB убила его.

     
  • 4.97, Аноним (123), 13:39, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И единственная архитектура, где нет проблем с одновременным нажатием многих клавиш.
     
  • 4.99, имя_ (?), 13:40, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Актуальный для чего? Клавиатуры уже давно выпускаются в основном под юсб.
     
     
  • 5.104, Pokimane (?), 13:44, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Актуальный для чего? Клавиатуры уже давно выпускаются в основном под юсб.

    Что значит для чего? Для всего, что делают на комплюктере. Клавы выпускают с usb, а если есть обвязка, то можно использовать с православным ps/2 с переходником.

     
  • 2.74, Аноним (-), 13:10, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Божественный ps/2 больше к нам не вернется, мы его не заслужили как и lpt.
     

  • 1.55, Аноним (57), 12:44, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ноутбучная клава на столе - не одобряю

    Где инновация? Почему нельзя было бы добавить кнопок слева например? Или пару крутилок (для громкости и еще чего-нибудь)?

     
     
  • 2.103, Аноним (123), 13:43, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Где инновация?

    Вот тут: "Конфигуратор написан на Rust". Если за дело взялись растаманы, ожидай, что что-то появится в железе лет через 15.

     

  • 1.64, Аноним (-), 12:53, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Этой Новости жЫрнейший плюс.
     
     
  • 2.101, Аноним (123), 13:41, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    плюс... т.е. крестик такой... на могилку.
     
     
  • 3.135, uis (ok), 15:18, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Везде есть плюсы. Даже на кладбище.
     

  • 1.66, Аноним Анонимович Анонимов (?), 12:59, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    У меня приятель в 95 стал обладателем клона zx spectrum. Всё ему нравилось кроме клавиатуры. Он смастерил самостоятельно из подручных средств — старой клавиатуры, набора клавиш, новую клавиатуру, которая была гораздо функциональнее. Он рекламировал её всем. Кто-то даже заинтересовался и собрал себе такую же по его чертежам. К чему я это всё? Есть люди, которые берут и делают, а есть нынешнее дегенеративное поколение, которые тут готово «обосрать» любую идею. Вы сами не готовы видоизменить данную клавиатуру и предложить публике на ваш субъективный взгляд гораздо лучшее решение?
     
     
  • 2.71, имя_ (?), 13:05, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "раньше было лучше, бла-бла-бла, я старый пердун, мир катится в пэ..."

    что сказать-то хотел, дед?

     
     
  • 3.106, Аноним (123), 13:46, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дед хотел сказать, что раньше самоделкины делали более функциональные вещи, чем серийные, а сейчас растаманы так не могут и рисуют менее функциональные картинки.
     
  • 2.81, Аноним (-), 13:20, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Опенсорсная клавиатура работающая только на правильных мк и собираемая только на правильном оборудовании ? Ты перепутал интузиазм 95го и "компанния System 76 опубликовала" .
     
  • 2.112, Аноним (112), 13:52, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сейчас таких энтузиастов тоже пруд пруди, они никуда не пропали:
    https://github.com/BenRoe/awesome-mechanical-keyboard/blob/master/docs/README.
     
     
  • 3.118, InuYasha (??), 13:58, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Сейчас таких энтузиастов тоже пруд пруди, они никуда не пропали:
    > https://github.com/BenRoe/awesome-mechanical-keyboard/blob/master/docs/README.

    Гвоздь ему в карму за <img size=> огроменных картинок на странице!! >:(
    Ну и 90% представленного - извращённый хлам для хвастовства.

     
  • 3.129, Аноним (127), 14:46, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > hkkb

    кнопочки по завышенным в 1000 раз ценам покупать, вот это кайоф ! а так пофиг, мембраны достижение не просто так.

     

  • 1.67, Аноним (67), 13:00, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Артемий Татьяныч смотрит из 2011 года на эти проекты как га говно.

    https://www.artlebedev.ru/optimus/

     
  • 1.98, Аноним (112), 13:39, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я вот сейчас это печатаю на своём Dactyl-Manuform и не понимаю, чем клавиатура из новости отличается от сотни других открытых, которые щедро представлены в репозитории QMK
     
     
  • 2.108, Аноним (123), 13:49, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > чем клавиатура из новости отличается от сотни других открытых

    "...на языке Rust..."

     
     
  • 3.113, Аноним (112), 13:53, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Конфигуратор на расте, а не клавиатура. Клавиатура на QMK.
    Интересно, как у других обстоят дела с конфигураторами
     
     
  • 4.120, Аноним (123), 14:03, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А больше ничего особенно тут нет, только упоминание раста, как же без него!
     

  • 1.128, Аноним (128), 14:45, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Цена как у моноблока в сборе будет?
     
  • 1.131, Аноним (131), 14:55, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что, снова со смещением рядов - этим дурацким легаси доставшимся от печатных машинок (где оно было вынужденным по техническим причинам)?
    Нинада.
     

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