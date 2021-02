Компания System76 опубликовала открытую клавиатуру Launch

2.12 , uis ( ok ), 12:02, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –7 + / – > Впрочем, похоже что она ещё не существует в железе. Так сделай. Схемы есть. Паяльник в руки и вперёд.

3.19 , Аноним ( 123 ), 12:10, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Так сделай Опять посылание на? Может, с изготовления каменного топора начнём и добычи руды?

4.88 , uis ( ok ), 13:27, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – >Опять посылание на? Может, с изготовления каменного топора начнём и добычи руды? Это к чему? У человека претензии, что он не может найти изделие. Я предлагаю изготовить изделие. Всё. Если ТААААК лень, то можно даже сборку заказать у узкоглазых.

ВНЕЗАПНО, но стадию проектирования уже прошли за него. Даже прошивку написали.

4.119 , Леголас ( ok ), 14:02, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Может, с изготовления каменного топора начнём и добычи руды? Дык MineCr... Minetest же есть!

5.133 , Какаянахренразница ( ok ), 15:04, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Minetest наше всё.

2.117 , Аноним ( 117 ), 13:57, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Выглядит маленькой a la ноутбучная.

> Впрочем, похоже что она ещё не существует в железе. ещё минус Стахл лично тебе от меня за модераторов, которые удаляют ценные каменты