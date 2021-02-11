Компания System76 опубликовала открытую клавиатуру Launch

Компания System76, специализирующаяся на производстве ноутбуков, ПК и серверов, поставляемых с Linux, опубликовала новый открытый проект Launch Configurable Keyboard, развивающий клавиатуру, полностью настраиваемую пользователем. Открыты механические и электрические схемы, а также прошивки и используемое для управления программное обеспечение. Проектная документация и модели для САПР FreeCAD распространяются под лицензией CC BY-SA-4.0. Схемы и распайки печатных плат доступны в формате pcb для KiCad и поставляются под лицензией GPLv3.

Программное обеспечение включает конфигуратор и прошивку, основанную на коде QMK (Quantum Mechanical Keyboard), которые распространяются под лицензиями GPLv3 и GPLv2. Для обновления прошивки применяется fwupd (LGPLv2.1). Конфигуратор, позволяющий во время работы менять назначение и раскладку клавиш, написан на языке Rust и доступен для платформ Linux, macOS и Windows.

В качестве материала для производства применяется алюминий. Для увеличения угла наклона на 15 градусов предусмотрено применение съёмной планки, прикрепляемой на магнитах. Поддерживается замена клавиш при помощи специального съёмника, а также переназначение управляющих клавиш и формирование собственной раскладки.

В клавиатуру встроена dock-станция, включающая два порта USB-C и два порта USB-A, соответствующих спецификации USB 3.2 Gen 2, с пропускной способностью до 10 Gbps. Для подключения устройства к компьютеру предлагается порт USB-C (возможно применение кабелей USB-C -> USB-C или USB-C -> USB-A). Имеется независимая светодиодная подсветка каждой клавиши, управляемая прошивкой (к каждой клавише привязан свой цветной светодиод, которым можно управлять отдельно).