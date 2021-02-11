Компания System76 опубликовала открытую клавиатуру Launch

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|1.1, uis (ok), 11:43, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Что там за контроллер? Можно туда линь поставить? Хотяяя. Это-же opensource проект. Можно просто взять и глянуть.
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|2.4, InuYasha (??), 11:47, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
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Вам на светодиодную гирлянду из 4 цвктов тоже Линукс хочется поставить? :D
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|3.10, uis (ok), 12:01, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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По сути да. Все эти ваши хеймерсхие пеха с лгбт подсветкой и есть гирлянда
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|2.7, uis (ok), 11:58, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
А вот и нет. В клавиатуре, как я понял, Atmega32U4. Откуда тогда 3.2? Будем поглядеть.
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|3.43, CrazyAlex (?), 12:30, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот зачем было это делать в 21-м году... Не могли что-то порядочное взять, stm32
тот же? Ращница в стоимости копейки, а комфорт в разработке - много больший
|
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|4.65, Пупкин (?), 12:58, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а как на линуксе прогать под stm32? я просто не в курсе, что там с идэе или компиляторами, всё ок?
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|5.85, uis (ok), 13:24, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Компилятор - самый обычный gcc, ide - твоя любимая ide, отладчик - openocd, который из себя представляет сервер gdb
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|5.110, Аноним (123), 13:51, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> как на линуксе прогать под stm32?
Хоть на паскале, никаких проблем нету.
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|4.75, Аноним (123), 13:10, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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8-бит, 16 МГц, 32кБ флэша, 2.5кБ (два с половиной килобайта) оперативы... На калькуляторе МК-85 (1984) стоял 16-битный проц Т36ВМ1-2 на базе К1801ВМ2.
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|5.78, Аноним (-), 13:14, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ну да конечно , авра с юзебе сравнил с мэка . иди тридомарк зопускай лучше
|
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|6.115, Аноним (123), 13:55, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Чё ж юзебе торчат из какого-то кирпичика, а не из твоей супер-пупер-авры?!
|
|5.87, бедный буратино (ok), 13:26, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> 8-бит, 16 МГц, 32кБ флэша, 2.5кБ (два с половиной килобайта) оперативы... На
> калькуляторе МК-85 (1984) стоял 16-битный проц Т36ВМ1-2 на базе К1801ВМ2.
Ну, на zx80 и zx81 было по килобайту памяти, в варианте timex - два. Так что под zx 81 подойдёт :)
|
|1.2, A.Stahl (ok), 11:44, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Выглядит маленькой a la ноутбучная.
Впрочем, похоже что она ещё не существует в железе.
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|2.12, uis (ok), 12:02, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
|
> Впрочем, похоже что она ещё не существует в железе.
Так сделай. Схемы есть. Паяльник в руки и вперёд.
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|3.19, Аноним (123), 12:10, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Так сделай
Опять посылание на? Может, с изготовления каменного топора начнём и добычи руды?
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|4.88, uis (ok), 13:27, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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>Опять посылание на? Может, с изготовления каменного топора начнём и добычи руды?
Это к чему? У человека претензии, что он не может найти изделие. Я предлагаю изготовить изделие. Всё. Если ТААААК лень, то можно даже сборку заказать у узкоглазых.
ВНЕЗАПНО, но стадию проектирования уже прошли за него. Даже прошивку написали.
|
|4.119, Леголас (ok), 14:02, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Может, с изготовления каменного топора начнём и добычи руды?
Дык MineCr... Minetest же есть!
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|2.117, Аноним (117), 13:57, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Выглядит маленькой a la ноутбучная.
> Впрочем, похоже что она ещё не существует в железе.
ещё минус Стахл лично тебе от меня за модераторов, которые удаляют ценные каменты
|
|1.3, InuYasha (??), 11:45, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
!хотел бы никого обидеть, но на картинках форменный п-ц, а не раскладка клавиш. Не то что Numeric Pad, а даже PageUp/Down-блока нормального нет. Придётся самому чертежи доделывать до Sun Type 7 keyboard или хотя бы Mitsumi Classic... (
А ещё заказывать производство за пару лямодолларов...
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|3.25, Аноним (123), 12:12, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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опенсорц ныне выродился в говняканье в говнопрогах говнянного говенька.
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|4.30, An O Nim (?), 12:15, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Что Вы выбираете сами, то Вас и окружает.
Попробуйте сменить круг общения.
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|4.79, Аноним (-), 13:15, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> опенсорц ныне выродился в говняканье в говнопрогах говнянного говенька.
Как бы хотелось не согласиться..
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|2.6, Аноним (6), 11:52, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Классическую раскладку приятные во всех отношениях клавиши, как у
> Mitsumi Classic
можно посмотреть у Logitech или BTC. От 500 руб. и выше.
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|3.20, ыы (?), 12:11, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Приятная во всех отношениях классическая "митсуми" клавиатура - это Logitech K800
Примерно 8000р :)
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|4.70, dfhs (?), 13:03, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нифига она не "классическая". Кнопки "меню" нет, шифт короткий, светодиод только на капслоке... А мицуми вдобавок еще и белая была, до повального мракобесия делать черные клавиатуры.
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|5.72, имя_ (?), 13:07, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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и как теперь выглядят эти белые клавиатуры? желтые и замусоленые, отвратительно.
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|6.82, iPony129412 (?), 13:22, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да нормально. На десять лет хватит.
Могу скинуть фотку своей белой клавиатуры от Apple (белая пластмасса и аллюминий) - 7 лет.
Хорошо выглядит.
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|7.86, InuYasha (??), 13:24, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Не могу скинуть фотку своей клавы IBM, но она за 20 лет на свету, таки, пожелтела. Но это лечится, на самом деле.
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|6.125, Аноним (125), 14:35, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Белые пластики желтели из-за примесей брома, который давно уже не добавляют.
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|5.83, InuYasha (??), 13:23, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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У мицуми ещё ямочка для карандашика была!!!111 :))))
В целом, у неё нажатие было очень хорошим, мягким, но чётким. И ещё версия с железным дном - это вообще космос )
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|3.84, PnD (??), 13:23, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Посмотреть — можно. Пользоваться — нет.
Logitech — полное отсутствие тактильной обратной связи. И вообще бракоделы-производители нерабочего шлака. * Это я на них за "mx anywhere" обиделся, которая год не прожила.
BTC — раньше отличалась крайне некачественными кнопками.
Так что, донашиваю Mitsumi. Увы, сравнимое качество встречается теперь разве что в профессиональном сегменте. https://geekboards.ru/product/realforce-r2-tenkeyless-black и то куй купишь. И с узким enter.
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|4.100, InuYasha (??), 13:41, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Посмотреть — можно. Пользоваться — нет.
> Logitech — полное отсутствие тактильной обратной связи. И вообще бракоделы-производители
> нерабочего шлака.
Уджваиваю.
Купил G200 (вроде), дизайн, все дела. Даблклик через год. Вскрыл - внутри сраное дешманьё. Впаял кнопки от A4Tech 5-летней давности, прожила ещё полгода. Выкинул. Потом искал мышь под большую руку, насоветовали нахвалили M-U0007 (у неё, кстати, ещё куча других p/n). Ну и что в итоге? Эргономика - фуфло. Если её брать большой своей лапой так, как она берётся, то колесо находится вообще ближе средней фаланги, т.е. либо держи пальцами чтобы ладонь в болталась воздухе, либо скролл крутить невозможно.
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|2.9, z (??), 12:01, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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ненужен Numeric Pad только место занимает , PageUp/Down а очень удобно стрелки с функциональной клавишей
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|3.23, ыы (?), 12:12, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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>ненужен Numeric Pad только место занимает
Следующий!!!
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|5.34, ыы (?), 12:17, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Хватит работать на кухне на табуретке. Купите себе уже стол...
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|6.40, z (??), 12:25, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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также не понимаю зачем ставят Numeric Pad в ноуты 15-17" ? берешь ноутбук и вообще осанка меняется
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|3.109, InuYasha (??), 13:50, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Забавный сайт. ANSI 104 (big-ass enter) - это классика! Этим пользоваться надо!
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|3.26, An O Nim (?), 12:13, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Подключаемый нампад идёт отдельно. Что тоже супер, ибо не нужен всем за пределами бухгалтерии.
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|2.50, CrazyAlex (?), 12:42, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А вот механические клавы прекрасно делаются в единичных экземплярах. Корпус - проще всего ЧРУ-фрезеровка из мдф (или дерева, если понимаешь, какие там нюансы).
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|2.41, xm (ok), 12:28, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Баксов 300. Впрочем, как обычно у всего "открытого" и "опенсорсного" железа.
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|3.58, Аноним (51), 12:46, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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так-то алюминиевый корпус такого размера маленькими партиями баксов в 200 выйдет
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|2.21, An O Nim (?), 12:11, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Там есть прошивка, закоммитишь фикс и будет норм. На других бордах такое недоступно от слова совсем.
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|3.80, Нанобот (ok), 13:18, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну вот так всегда здесь... Вместо простого ответа на вопрос ("да/нет") начинают рассказывать, что мне нужно делать...
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|3.136, Ordu (ok), 15:49, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это не столько от прошивки зависит, сколько от схематики подключения кнопок.
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|3.124, Аноним (123), 14:32, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да ты прям спец по определению возможностей кода клавы по диодам!
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|2.44, YetAnotherOnanym (ok), 12:30, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ага, я себе ноут по этому критерию подбирал. Если что - с другой клавы любую кнопку переставить на место стрелки можно будет.
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|1.24, Аноним (24), 12:12, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Какая-то урезанная хипстерская хрень. Неужели нельзя было сделать обычную человеческую ANSI 100% которая будет применима в любых ситуациях? Понятно - они там все художники и вообще "сперва добейся". Непонятно - кому она такая нужна.
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|2.31, Аноним (123), 12:15, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что ты хочешь от дызайнеров, которые софт на расте к ней писали?!
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|2.32, ыы (?), 12:16, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я подозреваю что это для каких-то мобильных или встраиваемых решений. Потому что пользоваться этим урезанным "типа клава" на нормальном рабочем месте сложно.
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|3.36, Аноним (123), 12:20, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> встраиваемых решений
встраиваемых?! с кучей USB-портов ИЗ клавы?!
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|4.132, uis (ok), 14:59, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почему бы и нет? И клавиатура, и хаб. Удобно, если мало места и портов тоже мало.
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|1.35, Аноним (123), 12:19, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вот там кирпичик вверху на плате посерединке намекает, что фиг ты её сам дома распаяешь.
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|2.38, ыы (?), 12:24, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Можно подумать что остальную комплектуху (в том числе многоножечную и smd) просто так без опыта ты дома сможешь распаять...
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|1.42, YetAnotherOnanym (ok), 12:29, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Хммм... Добавить на плату контроллера флэшку достаточно большого объёма, а сам контроллер перепилить так, чтобы все нажатия писались на флэшку, а при наборе кодовой комбинации выстреливались последовательно очередью...
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|2.45, ыы (?), 12:32, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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кейлоггер называется... :)
клава со встроенным кейлогером...забавная штука наверное...
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|3.94, Аноним (123), 13:35, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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чтобы не тискаться с установкой хаков на каждый комп с хрен пойми какой осью.
|
|1.48, CrazyAlex (?), 12:35, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
Мда, раскладка - дитя наркомана, раст, атмега и плёнка вместо механики. Они что, троллят так?
|
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|2.54, ыы (?), 12:43, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
троллить будут когда инструкцию по изготовлению текстолита приложат :)
|
|2.56, Аноним (56), 12:45, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Плёнка норм для островных. Например, совершенно идеальная KV-300H с механикой не могла бы быть столь прекрасной. Она выделяется в том числе доступной ценой, нормальные переключатели что-то дорого стоят. Механика вообще отвратительная всегда.
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|1.49, Аноним (-), 12:41, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Схемы и распайки печатных плат доступны в формате pcb для KiCad и поставляются под лицензией GPLv3.
Так надо, и только так!
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|2.63, CrazyAlex (?), 12:52, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они от GNU заразились, похоже. Идейно всё верно, но сама реализация - какое-то безумие
|
|1.52, Аноним (52), 12:42, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Клавиатуры со смещенными рядами -- фуфло. Монолитные клавиатуры -- тоже. Ортолинейные сплит-клавиатуры с механическими клавишами -- настоящие клавиатуры. Все давным-давно опенсорное -- https://www.ergodox.io/
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|2.69, имя_ (?), 13:03, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Опять в криолаборатории свет отключили! Полезай обратно.
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|
|3.91, Pokimane (?), 13:31, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Какая вальхалла, какая криолаборатория? Это до сих пор актуальный интерфейс с самой низкой задержкой.
|
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|4.96, Леголас (ok), 13:38, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> с самой низкой задержкой
Чувак, я понимаю твою боль, но просто отпусти: унификация в лице USB убила его.
|
|4.97, Аноним (123), 13:39, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И единственная архитектура, где нет проблем с одновременным нажатием многих клавиш.
|
|4.99, имя_ (?), 13:40, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Актуальный для чего? Клавиатуры уже давно выпускаются в основном под юсб.
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|5.104, Pokimane (?), 13:44, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Актуальный для чего? Клавиатуры уже давно выпускаются в основном под юсб.
Что значит для чего? Для всего, что делают на комплюктере. Клавы выпускают с usb, а если есть обвязка, то можно использовать с православным ps/2 с переходником.
|
|2.74, Аноним (-), 13:10, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Божественный ps/2 больше к нам не вернется, мы его не заслужили как и lpt.
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|1.55, Аноним (57), 12:44, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ноутбучная клава на столе - не одобряю
Где инновация? Почему нельзя было бы добавить кнопок слева например? Или пару крутилок (для громкости и еще чего-нибудь)?
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|2.103, Аноним (123), 13:43, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Где инновация?
Вот тут: "Конфигуратор написан на Rust". Если за дело взялись растаманы, ожидай, что что-то появится в железе лет через 15.
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|1.66, Аноним Анонимович Анонимов (?), 12:59, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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У меня приятель в 95 стал обладателем клона zx spectrum. Всё ему нравилось кроме клавиатуры. Он смастерил самостоятельно из подручных средств — старой клавиатуры, набора клавиш, новую клавиатуру, которая была гораздо функциональнее. Он рекламировал её всем. Кто-то даже заинтересовался и собрал себе такую же по его чертежам. К чему я это всё? Есть люди, которые берут и делают, а есть нынешнее дегенеративное поколение, которые тут готово «обосрать» любую идею. Вы сами не готовы видоизменить данную клавиатуру и предложить публике на ваш субъективный взгляд гораздо лучшее решение?
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|2.71, имя_ (?), 13:05, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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"раньше было лучше, бла-бла-бла, я старый пердун, мир катится в пэ..."
что сказать-то хотел, дед?
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|3.106, Аноним (123), 13:46, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дед хотел сказать, что раньше самоделкины делали более функциональные вещи, чем серийные, а сейчас растаманы так не могут и рисуют менее функциональные картинки.
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|2.81, Аноним (-), 13:20, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Опенсорсная клавиатура работающая только на правильных мк и собираемая только на правильном оборудовании ? Ты перепутал интузиазм 95го и "компанния System 76 опубликовала" .
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|3.129, Аноним (127), 14:46, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> hkkb
кнопочки по завышенным в 1000 раз ценам покупать, вот это кайоф ! а так пофиг, мембраны достижение не просто так.
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|1.98, Аноним (112), 13:39, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я вот сейчас это печатаю на своём Dactyl-Manuform и не понимаю, чем клавиатура из новости отличается от сотни других открытых, которые щедро представлены в репозитории QMK
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|2.108, Аноним (123), 13:49, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> чем клавиатура из новости отличается от сотни других открытых
"...на языке Rust..."
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|3.113, Аноним (112), 13:53, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конфигуратор на расте, а не клавиатура. Клавиатура на QMK.
Интересно, как у других обстоят дела с конфигураторами
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|4.120, Аноним (123), 14:03, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А больше ничего особенно тут нет, только упоминание раста, как же без него!
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|1.131, Аноним (131), 14:55, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что, снова со смещением рядов - этим дурацким легаси доставшимся от печатных машинок (где оно было вынужденным по техническим причинам)?
Нинада.
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