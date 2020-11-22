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Выпуск Coreboot 4.13

22.11.2020 09:20

Представлен релиз проекта CoreBoot 4.13, в рамках которого разрабатывается свободная альтернатива проприетарным прошивкам и BIOS. В создании новой версии приняло участие 234 разработчика, которые подготовили более 4200 изменений.

Основные новшества:

  • Добавлена поддержка 63 материнских плат, 42 из которых используется на устройствах с Chrome OS или на серверах Google. Среди не связанных с Googlе плат:
    • Acer G43T-AM3
    • Asus A88XM-E FM2+
    • Supermicro X11SSH-F
    • Dell OptiPlex 9010
    • HP EliteBook 2560p, HP EliteBook Folio 9480m, HP ProBook 6360b
    • Lenovo ThinkPad X230s
    • System76 lemp9
    • AMD Cereme
    • Biostar TH61-ITX
    • BostenTech GBYT4
    • Clevo L140CU/L141CU
    • Intel Alderlake-P RVP
    • Kontron COMe-bSL6
    • Open Compute Project DeltaLake
    • Prodrive Hermes
    • Purism Librem Mini, Purism Librem Mini v2
    • Siemens Chili
  • Прекращена поддержка материнской платы Open Compute Project SonoraPass и 4 плат Google.
  • Подготовлена собственная реализация базового кода (refcode) для систем на кристалле Bay Trail, эквивалентная базовому коду, предоставляемому компанией Intel. Собственный refcode позволяет сократить необходимые для корректной работы внешние компоненты до одного файла MRC.bin (memory reference code), необходимого для загрузки.
  • Добавлена начальная поддержка технологии Intel TXT (Trusted eXecution Technology), достаточная для запуска модуля tboot (Trusted Boot). Реализация протестирована на материнской плате Asrock B85M Pro4 (Haswell) с TPM 2.0.
  • Добавлена обработка признака "hidded" для PCI-устройств в devicetree, позволяющая обрабатывать скрытые устройства, параметры которых выглядят так, будто устройство отсутствует (Vendor ID 0xFFFF_FFFF). Подобные устройства используются в Intel PMC (Power Management Controller).
  • Добавлены инструменты gen_spd.go и gen_part_id.go для генерации информации SPD (Serial Presence Detect) для памяти LP4x и назначения идентификаторов для модулей памяти, используемых в платах на основе TGL и JSL.
  • Предложена новая версия загрузчика SMM, которая может работать на платформах, в которых имеется более 32 потоков CPU.
  • Реализован встроенный отладочный механизм Address Sanitizer для проверки корректности работы с памятью, позволяющий выявлять такие проблемы, как выход за границы буфера. Механизм может использоваться в ramstage и в romstage для QEMU i440fx, Intel Apollo Lake и Haswell.
  • Добавлена начальная поддержка x86_64, которая позволяет работать с более чем 4 ГБ памяти и включает более оптимизированный код. Реализация пока ограничена использованием в эмуляторе.
  • Проведена подготовка для выборочного включения PCI bus mastering, для чего в Kconfig добвлены настройки, дающие возможность активации bus mastering на уровне отдельных групп устройств.
  • Предоставлена возможность изменения из romstage уровня логов, выводимых на консоль, активированную в bootblock.
  • Предложена четвёртая редакция механизма распределения ресурсов (resource allocator), в которой добавлена поддержка манипуляции несколькими диапазонами ресурсов, использования всего адресного пространства и выделения памяти в области выше 4 ГБ.
  • Дополнительно можно отметить работу по обеспечению поддержки в CoreBoot чипсетов на базе микроархитектуры AMD Zen.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.coreboot.org/blo...)
  2. OpenNews: Выпуск Coreboot 4.12
  3. OpenNews: Компания System76 занялась портированием CoreBoot для платформ AMD Ryzen
  4. OpenNews: Представлена первая современная серверная платформа на базе CoreBoot
  5. OpenNews: Проект CoreBoot перешел под покровительство организации Software Freedom Conservancy
  6. OpenNews: CoreBoot не сможет работать с новыми чипами Haswell и Broadwell от Intel
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54128-coreboot
Ключевые слова: coreboot, boot, uefi, bios
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (45) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:43, 22/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Поддерживает ли оно платы новее sandybridge уже? Только древние лаптопы? Проприетарные прошивки это самое худшее ПО на свете (видимо потому, что клиент его "не видит") и разрабатывается оно по принципу "выкинул и забыл". Эта та область, в которой преимущества опенсорсной модели очевидны: люди готовы поддерживать гораздо лучше корп (пока они готовы, конечно).
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:50, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Такой интузиазм лучше потратить на письма производителям плат, а не на посты на анонимных форумах, до которых никому нет дела.
     
     
  • 3.4, Аноним (1), 09:52, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Посты на анонимных форумах приносят пользы больше, чем общение с производителем. Проверено.
     
     
  • 4.6, Аноним (3), 09:58, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не знаю, кому они приносят пользу. Но письмами с жалобами и пожеланиями надо бомбить постоянно. Чем больше людей это будет делать, тем скорее получим то, что хотим.
     
     
  • 5.10, Аноним (1), 10:03, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Отправляются либо в /dev/null (99.999% вероятность), либо вредят (разрабы вообще не любят, когда тем напоминают о том, какие они продажные и нехорошие люди).
     
  • 5.11, Аноним (1), 10:07, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Обсуждения в интернете создают движуху (buzz), которые производители могут учитывать при желании (и это происходит на практике). Письмо одиноко комментатора ничего не решает (и если комментатор один и тот же, высока вероятность тотального его игнора просто из принципа).
     
     
  • 6.16, Аноним (3), 11:20, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >разрабы вообще не любят, когда тем напоминают о том, какие они продажные и нехорошие люди

    Я не говорил, что надо грубить.

    >Письмо одиноко комментатора ничего не решает

    Именно поэтому я и сказал, что это должно массой людей проводиться.

    >Обсуждения в интернете создают движуху...которые производители могут учитывать ...и это происходит на практике

    Если бы это было правдой, то людям бы не приходилось реверсить прошивки и отключать всякие IME.

    Разговор в целом не о новых и нишевых hardware стартапах, которые читают реддит и твиттер, а о мейнстримных производителях, которые этого не делают.

     
     
  • 7.23, Lex (??), 11:59, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дооо. «а вот если люди во всем мире разом соберутся и...»
    Прямо чувство дежавю.

    Но подвох в том, что абсолютному большинству без разницы, открытый ли у них биос/уефи или закрытый итд итп.
    Ведь самостоятельно возиться в этом почти никто не будет.

    Сами же конторы-разработчики - это не волшебники на голубых вертолетах и они просто делают то, что им говорит руководство, руководство говорит делать, поскольку ему надо показывать прибыль перед акционерами.
    Единственная причина, почему хоть кто-то из контор будет прислушиваться к «письмам» - это возможность попиариться на теме, мол «вот такие мы хорошие и слушающие покупателей»( а как выжмут из темы все возможное - шумные покупатели пойдут туда куда их пошлют вместе с хотелками )

     
     
  • 8.25, Аноним (3), 12:15, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже если взять оставшееся меньшинство, которому не все равно, то остается довол... текст свёрнут, показать
     
  • 8.26, Аноним (3), 12:22, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы, к слову, хотел посмотреть на пример того, как открытие документаций и кода... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.29, Аноним (3), 12:39, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не обязательно даже сразу открывать, а, например, через пару лет после выхода пр... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.33, Аноним (33), 13:22, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любая открытая документация даёт людям вне фирмы знания Потом эти люзи скажут ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.24, Аноним (1), 12:04, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Дело в том, что производители думают только о том как в очередной раз налюбить покупателей и как получше ублажить вендоров, и получить в процессе максимум прибыли. Больше их ничего не беспокоит, Некоторые открытым текстом заявляют что в драйверах для венды они напихают хаков для бракованного железа, а линукс они не поддерживают (тот же гигабит).
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:53, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >>Добавлена начальная поддержка x86_64, которая позволяет работать с более чем 4 ГБ памяти и включает более оптимизированный код. Реализация пока ограничена использованием в эмуляторе.

    Т.е. даже и близко современные платы ещё не работают. Некоторые из списка добавленных в этой версии выпущены более 10 лет назад.

     
     
  • 3.9, Аноним (1), 10:01, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Имхо, стоило бы сконцентрироваться на поддержке современного железа (пусть и ограниченной, лишь бы производительность в итоге сопоставимая была), ведь главное беда это проблемные прошивки нынешнего железа, а не проблемы с доисторическим. У меня например вентилятор может сходить с ума и какие-то приколы с питанием, ещё звуковуха на одном прерывании с видяхой висит и глючит. Ну и никакого рабочего vtd конечно.
     
     
  • 4.12, Аноним (1), 10:29, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А прошивка hdd это отдельная песня: парковка не отключается, из-за чего насилует головки довольно нещадно и после сильной нагрузки начинает заниматься чем-то непонятным. По звуку пытается и не может запарковать головы, но это что-то другое, может быть температурная калибровка. А, ещё во время активной записи может отвалиться прямо в процессе и пойти отвести головки (очень неспешно), из-за чего на реалтайм графике имеет провалы (на скорости не сказывается, поскольку тут же продолжает). При попытке доступа к такому диску под нагрузкой всякие плазмы любят подвисать (mpv например вообще вешается). И как я понял это всё считается нормой сегодня.
     
     
  • 5.13, Аноним (1), 10:39, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я имею в виду "вешается" это вешает иксы, ни альттаб ничего не работает, их можно только убить. Или подождать пока раздуплится и если альттаб прошёл можно отправить kill -9. Не могу сказать линуксо ли это специфично, эти диски у меня только на линуксе на одном устройстве используются, у ссд таких проблем вроде не бывает.
     
  • 5.21, СеменСеменыч777 (?), 11:42, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для вправления мозгов HDD на низком уровне есть 2 утилиты: hdparm и seatools (только  Seagate). s.m.a.r.t. ничем не поможет.
     
     
  • 6.22, Аноним (1), 11:59, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > для вправления мозгов HDD на низком уровне есть 2 утилиты: hdparm и
    > seatools (только  Seagate). s.m.a.r.t. ничем не поможет.

    Это только старые диски, на современных ты ничего не сделаешь. А если попытаешься, у тебя будет неиллюзорный шанс получить дорогущий кирпич, поскольку новые модели официально ничем не поддерживаются.

     
  • 5.34, DildoZilla (?), 13:23, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SMR?
     
     
  • 6.36, Аноним (1), 13:29, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    CMR
     
  • 5.35, Аноним (33), 13:25, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какой диск так делает, не подскажешь, чтобы мы знали, что покупать не надо?
     
     
  • 6.37, Аноним (1), 13:34, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вдшка гелевая из новых, не smr. Серверная ultrastar, правда sata (есть такие же sas). При постоянной не чрезмерной загрузке всё нормально, в принципе. Но при записи/чтении во много потоков проявляется такая вот ерунда. Смотришь кино одновременно с запущенными торрентами, mpv зависнет вместе с иксами. Вроде помогает ограничивать активность торрентов.
     
     
  • 7.43, СеменСеменыч777 (?), 17:01, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    про seatools я что-про прогнал. вот такое есть:

    NAME
           idle3ctl - disable, get or set the idle3 timer on Western Digital HDD

    SYNOPSIS
           idle3ctl [ flags ] [device] ..

    DESCRIPTION
           idle3ctl  can disable, get and set the value of the infamous idle3 timer found on recent Western Digital Hard Disk Drives.  Idle3ctl can be used as an alternative to the official wdidle3.exe  proprietary utility,  without  the need to reboot in a DOS environment.  Idle3ctl is an independent project, unrelated in any way to Western Digital Corp.

           THIS SOFTWARE IS EXPERIMENTAL, NOT WELL TESTED AND ACCESSES LOW LEVEL INFORMATION OF  YOUR  HARDDRIVE. USE AT YOUR OWN RISK.

     
     
  • 8.44, Аноним (1), 17:27, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Увы, 10 лет не обновлялось, вообще не работает И я так понял на венде для ultra... текст свёрнут, показать
     
  • 4.17, СеменСеменыч777 (?), 11:29, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > звуковуха на одном прерывании с видяхой висит и глючит.

    встроенный звук отключить, вставить какой-нибудь soudnblaster.
    если есть свободные PCI-слоты конечно.

     
     
  • 5.19, Аноним (1), 11:35, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дело в том, что какой-нибудь pci и глючит, pci и pcie на одном прерывании висят. В теории, видеокарта работает через msi и звуковая карта должна чувствовать себя свободно. На практике она постоянно отваливается и звук не лагает только если дёргать курсором мышки по экрану. Встройка нонейм hda нормально работает (с передней панелью и гнездом для наушников проблемы).
     
     
  • 6.20, Аноним (1), 11:38, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >только если

    Есть ещё вариант использовать pulseaudio, видимо тот тоже прерывания генерирует и звук не трещит.

     
  • 2.18, Аноним (18), 11:33, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    System76 lemp9 - вполне себе на CometLake.

    Но вот зачем покупать себе ребренд китайца (там обычное шасси от Clevo) за цену топового бренда - непонятно.

     
     
  • 3.27, n242name (?), 12:32, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    потому что в китайце не стоит коребут? никто не тестировал его на совместимость с коребут и с линухой? разве нет?
     
     
  • 4.31, Аноним (18), 12:56, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отдавать вот такие https://shopotam.ru/catalog/Computers_Tablets_And_Networking/Laptops_And_Netbo деньги за китайца только за то что туда залили coreboot?

    Я, конечно, не запрещаю фигней страдать, но зачем?

     
     
  • 5.32, Аноним (18), 13:01, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для справки, сколько он стоит без coreboot-а: https://laptopwithlinux.com/product/clevo-l141cu/

    Почти в 2 раза дешевле

     
  • 2.39, commiethebeastie (ok), 14:34, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Поддерживает ли оно платы новее sandybridge уже?

    Supermicro X11SSH-F

     
  • 2.45, IRASoldier_registered (ok), 17:52, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Проприетарные прошивки это самое худшее ПО на свете (...) и разрабатывается оно по принципу "выкинул и забыл"

    Да неужели? То-то к куче моделей материнок ASUS, ASRock, Gigabyte производители прошивки по нескольку лет минимум новые выпускают и выкладывают, а мы-то, их покупатели, и не знали, что на них забили...



     

  • 1.2, Аноним (2), 09:46, 22/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> HP EliteBook 2560p, HP EliteBook Folio 9480m, HP ProBook 6360b

    Оу, интересно, на HP ProBook 455 G6 / 450 G7 оно встанет?

     
     
  • 2.7, КО (?), 09:59, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже если встанет - не факт что будет нормально функционировать
     

  • 1.8, Аноним (33), 10:00, 22/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Прекращена поддержка материнской платы

    Удивительно, что только одной. Они их обычно пачками дропают.

     
     
  • 2.14, InuYasha (??), 11:05, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 4 плат Google.
     

  • 1.15, InuYasha (??), 11:06, 22/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Желаю больших успехов этому проекту!
    И очень сожалею что они забили на платформы G34. (
     
     
  • 2.28, IdeaFix (ok), 12:32, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А под чем МЦСТ-шные 4xG34 бегали? МЦСТ-шники говорят, всё своё, но веры им..
     
     
  • 3.30, InuYasha (??), 12:43, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не помню, честно говоря. Меня больше интересовал проект https://www.raptorengineering.com/coreboot/kgpe-d16-status.php - но он так и остался недоделанным (не поддерживается нужная память и др. фичи).
     

  • 1.38, uis (ok), 13:41, 22/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оно работает и работает хорошо.

    А вот txt они зря пытаются поддерживать

     
  • 1.40, Аноним (40), 15:33, 22/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уже обновил на своем T430. Авторам удачи. Пойду им задоначу.
     
  • 1.41, Космозавр (?), 15:46, 22/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сизиф был бы рад.
     
  • 1.42, Андрей (??), 16:19, 22/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Раньше на сайте можно было найти список поддерживаемого оборудования. Небольшой, но хотя бы. Теперь заходишь - и один маркетинг. Казалось бы https://www.coreboot.org/users.html - оно. Но вместо списка - покупайте новое:

    > At the moment it's not so easy to get consumer hardware on the market. But there are vendors shipping coreboot right away with their hardware.

    Consumer platforms
    >
    > The easiest way to get coreboot is to purchase a system with coreboot pre-installed. You can get coreboot pre-installed on many systems out there.

     
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