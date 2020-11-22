Выпуск Coreboot 4.13

2.3 , Аноним ( 3 ), 09:50, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Такой интузиазм лучше потратить на письма производителям плат, а не на посты на анонимных форумах, до которых никому нет дела.

3.4 , Аноним ( 1 ), 09:52, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – Посты на анонимных форумах приносят пользы больше, чем общение с производителем. Проверено.

4.6 , Аноним ( 3 ), 09:58, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Не знаю, кому они приносят пользу. Но письмами с жалобами и пожеланиями надо бомбить постоянно. Чем больше людей это будет делать, тем скорее получим то, что хотим.

5.10 , Аноним ( 1 ), 10:03, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Отправляются либо в /dev/null (99.999% вероятность), либо вредят (разрабы вообще не любят, когда тем напоминают о том, какие они продажные и нехорошие люди).

5.11 , Аноним ( 1 ), 10:07, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Обсуждения в интернете создают движуху (buzz), которые производители могут учитывать при желании (и это происходит на практике). Письмо одиноко комментатора ничего не решает (и если комментатор один и тот же, высока вероятность тотального его игнора просто из принципа).

6.16 , Аноним ( 3 ), 11:20, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >разрабы вообще не любят, когда тем напоминают о том, какие они продажные и нехорошие люди Я не говорил, что надо грубить. >Письмо одиноко комментатора ничего не решает Именно поэтому я и сказал, что это должно массой людей проводиться. >Обсуждения в интернете создают движуху...которые производители могут учитывать ...и это происходит на практике Если бы это было правдой, то людям бы не приходилось реверсить прошивки и отключать всякие IME. Разговор в целом не о новых и нишевых hardware стартапах, которые читают реддит и твиттер, а о мейнстримных производителях, которые этого не делают.

7.23 , Lex ( ?? ), 11:59, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Дооо. «а вот если люди во всем мире разом соберутся и...»

Прямо чувство дежавю. Но подвох в том, что абсолютному большинству без разницы, открытый ли у них биос/уефи или закрытый итд итп.

Ведь самостоятельно возиться в этом почти никто не будет. Сами же конторы-разработчики - это не волшебники на голубых вертолетах и они просто делают то, что им говорит руководство, руководство говорит делать, поскольку ему надо показывать прибыль перед акционерами.

Единственная причина, почему хоть кто-то из контор будет прислушиваться к «письмам» - это возможность попиариться на теме, мол «вот такие мы хорошие и слушающие покупателей»( а как выжмут из темы все возможное - шумные покупатели пойдут туда куда их пошлют вместе с хотелками )

8.25 , Аноним ( 3 ), 12:15, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Даже если взять оставшееся меньшинство, которому не все равно, то остается довол... 8.26 , Аноним ( 3 ), 12:22, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Я бы, к слову, хотел посмотреть на пример того, как открытие документаций и кода... 9.29 , Аноним ( 3 ), 12:39, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Не обязательно даже сразу открывать, а, например, через пару лет после выхода пр... 10.33 , Аноним ( 33 ), 13:22, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Любая открытая документация даёт людям вне фирмы знания Потом эти люзи скажут ... 7.24 , Аноним ( 1 ), 12:04, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Дело в том, что производители думают только о том как в очередной раз налюбить покупателей и как получше ублажить вендоров, и получить в процессе максимум прибыли. Больше их ничего не беспокоит, Некоторые открытым текстом заявляют что в драйверах для венды они напихают хаков для бракованного железа, а линукс они не поддерживают (тот же гигабит).

2.5 , Аноним ( 5 ), 09:53, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >>Добавлена начальная поддержка x86_64, которая позволяет работать с более чем 4 ГБ памяти и включает более оптимизированный код. Реализация пока ограничена использованием в эмуляторе. Т.е. даже и близко современные платы ещё не работают. Некоторые из списка добавленных в этой версии выпущены более 10 лет назад.

3.9 , Аноним ( 1 ), 10:01, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Имхо, стоило бы сконцентрироваться на поддержке современного железа (пусть и ограниченной, лишь бы производительность в итоге сопоставимая была), ведь главное беда это проблемные прошивки нынешнего железа, а не проблемы с доисторическим. У меня например вентилятор может сходить с ума и какие-то приколы с питанием, ещё звуковуха на одном прерывании с видяхой висит и глючит. Ну и никакого рабочего vtd конечно.

4.12 , Аноним ( 1 ), 10:29, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А прошивка hdd это отдельная песня: парковка не отключается, из-за чего насилует головки довольно нещадно и после сильной нагрузки начинает заниматься чем-то непонятным. По звуку пытается и не может запарковать головы, но это что-то другое, может быть температурная калибровка. А, ещё во время активной записи может отвалиться прямо в процессе и пойти отвести головки (очень неспешно), из-за чего на реалтайм графике имеет провалы (на скорости не сказывается, поскольку тут же продолжает). При попытке доступа к такому диску под нагрузкой всякие плазмы любят подвисать (mpv например вообще вешается). И как я понял это всё считается нормой сегодня.

5.13 , Аноним ( 1 ), 10:39, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я имею в виду "вешается" это вешает иксы, ни альттаб ничего не работает, их можно только убить. Или подождать пока раздуплится и если альттаб прошёл можно отправить kill -9. Не могу сказать линуксо ли это специфично, эти диски у меня только на линуксе на одном устройстве используются, у ссд таких проблем вроде не бывает.

5.21 , СеменСеменыч777 ( ? ), 11:42, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – для вправления мозгов HDD на низком уровне есть 2 утилиты: hdparm и seatools (только Seagate). s.m.a.r.t. ничем не поможет.

6.22 , Аноним ( 1 ), 11:59, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > для вправления мозгов HDD на низком уровне есть 2 утилиты: hdparm и

> seatools (только Seagate). s.m.a.r.t. ничем не поможет. Это только старые диски, на современных ты ничего не сделаешь. А если попытаешься, у тебя будет неиллюзорный шанс получить дорогущий кирпич, поскольку новые модели официально ничем не поддерживаются.

5.34 , DildoZilla ( ? ), 13:23, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – SMR?

6.36 , Аноним ( 1 ), 13:29, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – CMR

5.35 , Аноним ( 33 ), 13:25, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А какой диск так делает, не подскажешь, чтобы мы знали, что покупать не надо?

6.37 , Аноним ( 1 ), 13:34, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вдшка гелевая из новых, не smr. Серверная ultrastar, правда sata (есть такие же sas). При постоянной не чрезмерной загрузке всё нормально, в принципе. Но при записи/чтении во много потоков проявляется такая вот ерунда. Смотришь кино одновременно с запущенными торрентами, mpv зависнет вместе с иксами. Вроде помогает ограничивать активность торрентов.

7.43 , СеменСеменыч777 ( ? ), 17:01, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – про seatools я что-про прогнал. вот такое есть: NAME

idle3ctl - disable, get or set the idle3 timer on Western Digital HDD SYNOPSIS

idle3ctl [ flags ] [device] .. DESCRIPTION

idle3ctl can disable, get and set the value of the infamous idle3 timer found on recent Western Digital Hard Disk Drives. Idle3ctl can be used as an alternative to the official wdidle3.exe proprietary utility, without the need to reboot in a DOS environment. Idle3ctl is an independent project, unrelated in any way to Western Digital Corp. THIS SOFTWARE IS EXPERIMENTAL, NOT WELL TESTED AND ACCESSES LOW LEVEL INFORMATION OF YOUR HARDDRIVE. USE AT YOUR OWN RISK. 8.44 , Аноним ( 1 ), 17:27, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Увы, 10 лет не обновлялось, вообще не работает И я так понял на венде для ultra... 4.17 , СеменСеменыч777 ( ? ), 11:29, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > звуковуха на одном прерывании с видяхой висит и глючит. встроенный звук отключить, вставить какой-нибудь soudnblaster.

если есть свободные PCI-слоты конечно.

5.19 , Аноним ( 1 ), 11:35, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Дело в том, что какой-нибудь pci и глючит, pci и pcie на одном прерывании висят. В теории, видеокарта работает через msi и звуковая карта должна чувствовать себя свободно. На практике она постоянно отваливается и звук не лагает только если дёргать курсором мышки по экрану. Встройка нонейм hda нормально работает (с передней панелью и гнездом для наушников проблемы).

6.20 , Аноним ( 1 ), 11:38, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >только если Есть ещё вариант использовать pulseaudio, видимо тот тоже прерывания генерирует и звук не трещит.

2.18 , Аноним ( 18 ), 11:33, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – System76 lemp9 - вполне себе на CometLake. Но вот зачем покупать себе ребренд китайца (там обычное шасси от Clevo) за цену топового бренда - непонятно.

3.27 , n242name ( ? ), 12:32, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – потому что в китайце не стоит коребут? никто не тестировал его на совместимость с коребут и с линухой? разве нет?

4.31 , Аноним ( 18 ), 12:56, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Отдавать вот такие https://shopotam.ru/catalog/Computers_Tablets_And_Networking/Laptops_And_Netbo деньги за китайца только за то что туда залили coreboot? Я, конечно, не запрещаю фигней страдать, но зачем?

5.32 , Аноним ( 18 ), 13:01, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Для справки, сколько он стоит без coreboot-а: https://laptopwithlinux.com/product/clevo-l141cu/ Почти в 2 раза дешевле

2.39 , commiethebeastie ( ok ), 14:34, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Поддерживает ли оно платы новее sandybridge уже? Supermicro X11SSH-F

2.45 , IRASoldier_registered ( ok ), 17:52, 22/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Проприетарные прошивки это самое худшее ПО на свете (...) и разрабатывается оно по принципу "выкинул и забыл" Да неужели? То-то к куче моделей материнок ASUS, ASRock, Gigabyte производители прошивки по нескольку лет минимум новые выпускают и выкладывают, а мы-то, их покупатели, и не знали, что на них забили...



