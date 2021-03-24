Выпуск пользовательского окружения GNOME 40

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|3.90, furkal (?), 22:35, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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по-мудацки среда как-то виглядит!
Много-много свободного пространства, кривизна иконок, огромные заголовки, кнопки, списки...
Х...ня какая-то, а не ДЕ! Ужасно! Фу, на свалку!
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|2.38, какбыло (?), 21:24, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> развиваются
Фиг там, пришел IBM и быстро & решительно раздал по жoпe всем. Особенно видно по дизайну, видимо либо уволили всех, либо засунули пистолет в пасть для увеличения продуктивности.
Офигeть, да тут изменений больше чем во всех предыдущий релизах за ~10 лет! И выглядит сексуально, не стыдно показать свой лаптоп кому-нить.
Еще пара подобных релизов, и в десктопном линуксе наступит прорыв. Ну а коммюнити как всегда будет посасывать пиная бобра на форумах да постить хрeнь в соцсетях, на большее чем пару копипаст с венды и макоси оно неспособно.
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|3.82, Аноним (82), 22:22, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Фиг там, пришел IBM и быстро & решительно раздал по жoпe всем. Особенно видно по дизайну, видимо либо уволили всех, либо засунули пистолет в пасть для увеличения продуктивности.
Они эти дизайны с 2017 года варили, сейчас наконец доехали.
Вообще смешно, как что-то плохое, так это всегда гном, а как понравилось, так сразу придумали каких-то воздушных людей которые всё сделали. IBM на десктоп вообще и на гном в часности плевать с высокой башни, они ред хат не для этого купили.
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|3.109, Аноним (109), 23:19, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Еще пара подобных релизов, и в десктопном линуксе наступит прорыв.
Это да, линупceныши порвутся.
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|2.86, кек (?), 22:26, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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ужасное говно. это не возможно использовать на дестктопе.
ведь это окружение для планшетов.
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|2.44, какбыло (?), 21:27, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Поставь первый, не отказывай себе в удовольствии.
Можешь еще в приступе ностальжи вылезть куда-то в поле, да забренчать на гитаре "Ой да старый сив ый конь!"
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|2.6, Аноним (6), 20:57, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А че их мнение. И гном и кеды давно уже одно и тоже - вырвиглазно-мультяшное с попыткой упороться в макось. Разница только в количестве крутилок.
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|3.32, Аноним (32), 21:18, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А че их мнение. И гном и кеды давно уже одно и
> тоже - вырвиглазно-мультяшное с попыткой упороться в макось. Разница только в
> количестве крутилок.
Да, Гнум всё макосеет и макосеет, однако кеды всё же больше на винду похожи дефолтно. Но таки обе барахло
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|2.99, Аноним (97), 22:47, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Ждем экпертное мнение кдеешников
GNOME курильщика это GNOME 3, 40. GNOME здорового человека это MATE
KDE курильщика KDE Plasma. KDE здорового человека это TDE Trinity.
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|1.5, Аноним (5), 20:56, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Хаха, и этих болезных хром покусал. Глупая нумерация на самом деле, лучше уж привязываться к дате релиза. А что это они даже на gtk4 не перешли?
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|1.7, Mi (?), 20:59, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>Горизонтальная ориентация признана как более интуитивно понятная, чем вертикальная.
Столько лет привыкал к вертикальной и тут на тебе. Не эргономично.
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|1.17, Аноним (9), 21:09, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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выглядит уже не так ущербно как Г.3 но в действии опять какая дичь вылезет вроде невозможности переключать раскладку по ctrl+shift или Shift+Alt или невозможности настроить выключение ноута по кнопке питания и т.д.
верхняя панель с часами по-прежнему не умеет в список окон и только отжирает место?
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|2.24, Аноним (10), 21:14, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ноут прекрасно выключается по кнопке питания.
От этих сочетания стоит отказаться,я за пару дней переучился, не будет конфликтов в прогах с меню и Опере(например).
С панелью можешь делать что угодно, для этого и созданы расширения, потому что все по дефолту не хотят там список окон
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|3.45, Аноним (9), 21:28, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>От этих сочетания стоит отказаться,я за пару дней переучился
В них таки нельзя?
>С панелью можешь делать что угодно, для этого и созданы расширения
С панелью можно делать что угодно в KDE или Xfce в пару кликов, а по небольшому опыту общения с Г.3 на расширения авторы могли просто забить и не обновлять под новые релизы.
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|2.52, Аноним (52), 21:33, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>вроде невозможности переключать раскладку по ctrl+shift
так можно же через gnome tweaks, не?
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|3.64, Аноним (9), 21:44, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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сам не в курсе как у них там сейчас и проверять пока не горю желанием
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|2.84, Аноним (84), 22:23, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> невозможности переключать раскладку по ctrl+shift или Shift+Alt
Я давно отказался от этих комбинаций т.к. если их назначить на переключение раскладки то в других программах шоткаты с этими клавишами не работали (blender, idea, eclipse, etc). Вроде это не проблема gnome, а проблема иксов, но я тончо не знаю.
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|3.101, Аноним (9), 22:49, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а я ctrl+shift со времен вынь95 пользуюсь. что в иксах(за blender, idea, eclipse не скажу т.к. совсем не мое), что в tty какой-то попоболи с шоркатами особо не испытывал, отказываться добровольно-принудительно не планирую
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|2.94, eugener (ok), 22:41, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> невозможности переключать раскладку по ctrl+shift или Shift+Alt
gnome-tweaks, раздел "клавиатура и мышь", там "Дополнительные параметры раскладки". Но это настройки иксов, так что с вейландом облом.
> или невозможности настроить выключение ноута по кнопке питания и т.д.
Видимо плохо искали - стандартные настройки, "Электропитание", "Действие кнопки выключения устройства".
> верхняя панель с часами по-прежнему не умеет в список окон и только отжирает место?
Это да, но можно поставить расширение Unite (или аналогичное, их там несколько подобных) и туда в панель залетит заголовок и кнопки управления текущего максимизированного окна. См.скриншот тут - https://extensions.gnome.org/extension/1287/unite/
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|3.108, Аноним (9), 23:02, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Видимо плохо искали
я когда-то давно на него пробовал пересесть: после обновы помню разом ушло и выключение, и переключение раскладки, и тема сломалась, и расширение на менюшку. в итоге снес это нескучное добро к чертям подальше и накатил xfce. поверю на слово, что сейчас с каким твиками и подорожником все значительно лучше
>это настройки иксов, так что с вейландом облом.
если вейланд - реальная первопричина, то я даже не знаю что сказать.
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|1.18, Аноним (18), 21:11, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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Сначала они выкидывают GNU из названия. Потом подписывают телегу на RMS и FSF, казалось бы дно достигнуто, но постучат ли снизу?
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|1.19, Дегенератор (ok), 21:11, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Проведена работа по оттачиванию общего стиля - скруглены острые края, сглажены чёткие границы, унифицирован стиль боковых панелей, увеличена ширина активных областей прокрутки.
И скрин разных по высоте иконок с различным выравниванием внутри. Отэдо оддоченый стыль!!!
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|2.85, Аноним (82), 22:25, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И почему они должны быть одинаковыми по высоте? Люблю новости к любому крупного релизу чего-нибудь читать, столько знатоков вылезает.
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|1.20, Аноним (14), 21:13, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Зачем делать заголовки толщиной в кулак и писать в них нанопизидическим шрифтом с микропизидическими кнопками?!
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|2.27, Аноним (10), 21:16, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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ты КДЕ еще не видел что ли ? там заголовки в два раза большею И при этом имеют меньше фич
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|2.34, Аноним (52), 21:20, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Понабирали слепых инвалидов в разработчики, коленями в сенсорные экраны тыкаются. А как коленом попасть по мелким кнопкам?
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|1.21, torvn77 (ok), 21:13, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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После того как Gnome стал не только часть вендорлоковской связки systemd+wayland+Gnome, но гномеры ещё и многократно выступали против Столлмана, одному из людей, кому мы должны быть благодарны за осознанное и организованное движение СПО, после вот этой их попытки изгнать Столмана предлагаю подвергнуть их проект байкоту и не только перестать публиковать новости отGnome и Wayland, но и исключить вендорлоковую связку systemd+wayland+Gnome по возможности из всех дистрибутивов и заменить systemd на один из его форков.
До каких пор они будут отравлять общество создаваемой ими атмосферой травли и подсиживания?!
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|2.33, бублички (?), 21:19, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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давай ты просто спать пойдёшь, а впредь будешь игнорировать новости про неприятные для тебя события и технологии
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|2.102, Аноним (97), 22:50, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я раньше видел что GNOME деградирует, а новость про Столлмана подлила масла в огонь.
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|1.22, Rev (?), 21:13, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Как же нерационально используется место! Прямо везде!
Начиная с панели задач внизу, кончая заголовками окон.
Самое плохое то, что этот тупой дизайн будет ещё лет 20 там, пока дизайнер не сдохнет :(
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|2.29, Аноним (10), 21:17, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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ты КДЕ еще не видел что ли ? там заголовки в два раза большею И при этом имеют меньше фич
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|3.36, Аноним (52), 21:23, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да, некоторые заголовки больше. Зато весь остальной интерфейс по размерам соответствует десктопному, а не планшетному.
У GNOME не только заголовки жирные, но и абсолютно весь интерфейс.
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|5.103, Аноним (52), 22:51, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, наверняка анонимусом выше меня подразумевалось сочетание заголовка и панели инструментов в Dolphin, которая выглядит толще, чем хедербар с кнопками, например, в Nautilus. Правда сий анонимус считает, что только в заголовках сила, в чем и ошибается.
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|2.88, furkal (?), 22:26, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Какая там рациональность, если 40 релизов присутствует дублирующее меню в панели и в заголовке или на панели инструментов приложения. Все давным-давно устали просить этих крайне упоротых долбо*бов уменьшить толщину заголовков в четверть экрана на 720p-мониторах.
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|1.25, Аноним (25), 21:14, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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будем откровенны. гном - это шлам. Как в целом и любой ДЕ под линукс сейчас.
Что не будет шлаком (вне зависимости от взгляда дизайнеорв и остальных причастных) - сделать реальную копию рабочего стола, не ****, как были ранее
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|2.41, бублички (?), 21:26, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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откровенно говоря, любой вообще DE (Windows, MacOS - поголовно все!) из виденных мной за 30 лет, непроходимо ужасен, страдает множеством недоработок, изначально непродуман и потому ущербно ограничен. любой отдельно взятый больше всего напоминает поделку пионеров во время летних каникул
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|1.28, Аноним (28), 21:16, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Значительно переработана организация работы в интерфейсе
о чем их никто не просил. И ЧСХ это все равно менее юзабельно чем интерфейсы всяких i3, стабильные со времен основания мира.
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|3.35, Аноним (28), 21:22, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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вероятно, исследование среди феминисток, сойбоев, и прочих радужных существ неопределенного пола - целевой аудитории этого DE, короче.
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|2.62, Аноним (61), 21:40, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Конечно нет. Пользователи не должны ничего делать без разрешения разработчика. А он специально ломает совместимость чтобы все пользовались только дефолтом.
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|2.69, Аноним (52), 21:49, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет. Предполагается, что нужно пользоваться расово верной темой Adwaita. Цвет светлой темы должен быть как цвет древнего системного блока на Pentium II, валяющегося где-то в гараже, интерфейс с этой темой должен быть максимально жирным, и всем это должно нравиться.
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|3.96, Аноним (14), 22:42, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это как в японских школах... Школьницам разрешается красить волосы, но только в чёрный. Если натуральный цвет отличается от чёрного, то красить обязательно.
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|1.49, Аноним (52), 21:30, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пускай запилят масштабирование интерфейса ниже 100% (хотя бы до 80%)
Ибо неюзабельно на экранах с разрешением ниже, чем FullHD
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|1.58, paulus (ok), 21:37, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> улучшен внешний вид баннеров приложений и обеспечена их автоматическая цикличная ротация.
Все что надо знать о гноме — 37 версий спустя...
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|1.65, CrimsonZ (?), 21:45, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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В свете последних событий пользоваться этим просто зашкварно.
КДЕ кстати туда же.
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|1.71, rioko (?), 21:51, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Эх, много всего, но самое главное, как водится уже, смена системы нумерации версий и нескучные обои ) тренды они такие.
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|1.72, myhand (ok), 21:52, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> рабочие столы в обзорном режиме (Activities Overview) теперь располагаются горизонтально и отображаются в виде непрерывно прокручиваемой слева направо цепочки. Горизонтальная ориентация признана более интуитивно понятной
Ну чо, повернуть мышу на 90 градусов и прокручивай себе, интуитивно.
Какая ориентация?
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|1.74, Аноним (14), 22:00, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Произведена замена вертикальной ориентации на горизонтальную
Ну... какая ориентация у гнома - они уже показали в петиции.
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|1.76, Аноним (76), 22:02, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Интересно, как горизонтальные рабочие столы интуитивно ассоциируются в случае использования горизонтально много-мониторных конфигураций...
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|1.78, mumu (ok), 22:06, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Если у меня будет какой-нибудь пальцетык вроде сурфейса, серьёзно подумаю о гноме. А пока нет.
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|1.80, боня (?), 22:12, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Гном красивый, но очень медленный и переводы интерфейса не не поддерживают. Правки не принимают.
Русский интерфейс создаёт теплую домашнюю атмосферу, и иной раз её нехватает
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|1.83, Аноним (83), 22:22, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> при настройке показа рабочего стола на всех экранах, переключатель рабочих столов теперь также показывается на всех экранах, а не только на основном.
Наконец-то, -1 расширение.
Осталось ещё 3 расширения.
Хотя после такого количества изменений может быть придётся что-то ещё добавлять расширениями.
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|1.87, Аноним (87), 22:26, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Анимации всё такие же тормозные по сравнению с компицом. И не настроить их. Зачем они нужны по дефолту тогда?
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|2.89, Аноним (89), 22:33, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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$ gsettings set org.gnome.desktop.interface enable-animations 'false'
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|2.92, Аноним (92), 22:36, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы точно ставили GNOME 40? Пару месяцев назад собирал, вот что, а анимации наконец то стали плавными.
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|1.93, Аноним (93), 22:38, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Какие цифры ещё потеряли актуальность? Ну чтобы я тоже не использовал их в своих проектах.
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|1.98, Аноним (92), 22:45, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Непорядок! Забыли у превьюшек рабочих столов в режиме обзора приложений скруглить углы.
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|1.105, Аноним (97), 22:54, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Теперь они даже не скрывают что копируют интерфейс Apple. Еще один повод ненавидеть.
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|2.107, White Crow (?), 23:00, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Еще один повод ненавидеть.
А стоит ли оно того?
Достаточно просто не использовать и другим не советовать.
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