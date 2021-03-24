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Выпуск пользовательского окружения GNOME 40

24.03.2021 20:41

После шести месяцев разработки представлен выпуск десктоп-окружения GNOME 40. По сравнению с прошлым выпуском было внесено более 24 тысяч изменений, в реализации которых приняли участие 822 разработчика. Для быстрой оценки возможностей GNOME 40 предложены специализированные Live-сборки на основе openSUSE и установочной образ, подготовленный в рамках инициативы GNOME OS. GNOME 40 также уже включён в состав бета-версии сборок Fedora 34.

Проект перешёл на новую схему нумерации версий. Вместо 3.40 опубликован выпуск 40.0, что позволило избавиться от первой цифры "3", которая при текущем процессе разработки потеряла актуальность. Промежуточные корректирующие выпуски будут поставляться под номерами 40.1, 40.2, 40.3... Значительные релизы продолжат формироваться каждые 6 месяцев, т.е. осенью 2021 года выйдет GNOME 41.0. Нечётные номера больше не ассоциируются с тестовыми выпусками, для которых теперь применяются метки alpha, beta и rc. Версию 4.x решено не использовать для того чтобы избежать путаницы и пересечений с GTK 4.0.

Основные новшества GNOME 40:

  • Значительно переработана организация работы в интерфейсе. Произведена замена вертикальной ориентации на горизонтальную - виртуальные рабочие столы в обзорном режиме (Activities Overview) теперь располагаются горизонтально и отображаются в виде непрерывно прокручиваемой слева направо цепочки. Горизонтальная ориентация признана более интуитивно понятной, чем вертикальная.

    На каждом рабочем столе, показываемом в обзорном режиме, наглядно представлены имеющиеся окна, которые дополнительно снабжены пиктограммой приложения и заголовком, появляющимся при наведении курсора. Обеспечено динамическое панорамирование и масштабирование при взаимодействии пользователя с эскизами окон в обзорном режиме.

    Изменена навигация в обзорном режиме и в интерфейсе выбора приложений (App grid), обеспечен бесшовный переход между списком программ и виртуальными рабочими столами. Навигация производится в двухмерном пространстве - движения вправо и влево используются для перемещения между виртуальными рабочими столами, а вверх и вниз для перехода между обзорным режимом и списком приложений. В верхней части экрана размещены дополнительные миниатюры рабочих столов, которые дополнили общую ленту с детализированной информацией о размещении окон.

  • Улучшена организация работы при наличии нескольких мониторов - при настройке показа рабочего стола на всех экранах, переключатель рабочих столов теперь также показывается на всех экранах, а не только на основном.
  • Проведена работа по оттачиванию общего стиля - скруглены острые края, сглажены чёткие границы, унифицирован стиль боковых панелей, увеличена ширина активных областей прокрутки.
  • Модернизировано оформление многих программ, включая Files, Web, Disks, Fonts, Calendar, Photos и System Monitor, в которых задействован новый стиль списков и переключателей, а также скруглены углы окон.
  • После загрузки реализовано автоматическое открытие обзора, помогающего освоиться в окружении.
  • В списке приложений явно разделены запущенные приложения из категории избранных и остальные программы.
  • В GNOME Shell обеспечено использование GPU для рендеринга шейдеров, обновлён стиль аватаров и добавлена поддержка экранных жестов с тремя касаниями.
  • Полностью переделано приложение для показа прогноза погоды. Новое оформление поддерживает адаптацию интерфейса к изменению размера окна и включает два представления информации - почасовой прогноз на ближайшие два дня и общий прогноз на 10 дней.
  • В конфигураторе улучшен раздел для настройки клавиатуры. Параметры источника ввода перемещены из раздела "Язык и Регион" в отдельную секцию "Клавиатура", в котором собраны все связанные с клавиатурой настройки, обновлён процесс настройки горячих клавиш, а также добавлены новые опции для настройки клавиши Compose и ввода альтернативных символов. В разделе настройки Wi-Fi обеспечено закрепление известных беспроводных сетей в верхней части списка. На странице About реализован показ модели ноутбука.
  • В менеджере установки приложений (Software) улучшен внешний вид баннеров приложений и обеспечена их автоматическая цикличная ротация. В диалогах с информацией о новой версии для каждого приложения предоставлена информация о недавних изменениях. Логика работы с обновлениями изменена для сокращения частоты показа напоминаний. Добавлена информация об источнике установки (Flatpak или пакеты из дистрибутива). Переработана организация представления информации о новых пакетах.
  • В файловом менеджере Nautilus добавлена поддержка сортировки по времени создания файлов. Задействован компонент xdg-desktop-portal для установки обоев рабочего стола. Модернизирован диалог с настройками. При установке обоев рабочего стола из файлового менеджера реализована возможность предпросмотра перед применением изменения. Повышена точность прогноза времени выполнения операций. Добавлена поддержка запуска текстовых файлов через пункт "Run as a Program" в контекстном меню. Улучшено разрешение конфликтов из-за пересечений имён файлов в процессе копирования или перемещения. Добавлена поддержка извлечения информации из архивов, защищённых паролем. В строке ввода файловых путей реализована возможность автодополнения ввода нажатием клавиши табуляция.
  • В приложении для установки дополнений добавлена возможность фильтрации вывода.
  • В gvfs добавлена поддержка двухфакторной аутентификации и мультиплексирования соединений для sftp.
  • В композитном менеджере Mutter улучшена поддержка XWayland.
  • В браузере Epiphany предложено новое оформление вкладок и появилась возможность быстрой прокрутки вкладок. Добавлена настройка для управления включением отображения во время ввода в адресной строке поисковых подсказок от Google. Из-за изменения правил доступа к API Google по умолчанию отключена защита от фишинга, которая была реализована через использование технологии Google safe-browsing. Изменены диалоги выбора поисковых систем и синхронизации данных, а также контекстные меню. Добавлена комбинация Alt+0 для вывода недавно просматриваемых вкладок.
  • В программу для работы с картами GNOME Maps добавлены новые всплывающие блоки, показывающие сводку информации о месте из Wikipedia. Интерфейс лучше адаптирован для экранов разного размера.
  • Улучшен интерфейс для использования клавиши Compose - последовательности теперь показываются по мере ввода.
  • В просмотрщике документов в режиме просмотра бок о бок сразу двух страниц в боковой панели обеспечен показ сдвоенных миниатюр.
  • Осуществлён переход на ветку GTK 4.
  • До версии 1.2 обновлена библиотека libhandy, предлагающая набор виджетов и объектов для создания интерфейса пользователя для мобильных устройств. В новой версии добавлены новые виджеты: HdyTabView и HdyTabBar с реализацией динамических вкладок, HdyStatusPage со страницей состояния и HdyFlap со сдвигаемыми блоками и боковыми панелями.


  1. Главная ссылка к новости (https://mail.gnome.org/archive...)
  2. OpenNews: В Ubuntu 21.04 решено не переходить на GTK4 и GNOME 40
  3. OpenNews: Выпуск графического тулкита GTK 4.0
  4. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения GNOME 3.38
  5. OpenNews: Нарушение авторского права в хранителе экрана GNOME и производных проектах
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54822-gnome
Ключевые слова: gnome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 20:53, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Молодцы, развиваются
    Уже не такое г, как было версий 20 назад
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 21:08, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    гномики-гономики...
     
     
  • 3.90, furkal (?), 22:35, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    по-мудацки среда как-то виглядит!
    Много-много свободного пространства, кривизна иконок, огромные заголовки, кнопки, списки...
    Х...ня какая-то, а не ДЕ! Ужасно! Фу, на свалку!
     
     
  • 4.97, Аноним (97), 22:44, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Они пытаются тачскрин впихнуть на десктоп.
     
  • 2.38, какбыло (?), 21:24, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > развиваются

    Фиг там, пришел IBM и быстро & решительно раздал по жoпe всем. Особенно видно по дизайну, видимо либо уволили всех, либо засунули пистолет в пасть для увеличения продуктивности.

    Офигeть, да тут изменений больше чем во всех предыдущий релизах за ~10 лет! И выглядит сексуально, не стыдно показать свой лаптоп кому-нить.

    Еще пара подобных релизов, и в десктопном линуксе наступит прорыв. Ну а коммюнити как всегда будет посасывать пиная бобра на форумах да постить хрeнь в соцсетях, на большее чем пару копипаст с венды и макоси оно неспособно.

     
     
  • 3.82, Аноним (82), 22:22, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Фиг там, пришел IBM и быстро & решительно раздал по жoпe всем. Особенно видно по дизайну, видимо либо уволили всех, либо засунули пистолет в пасть для увеличения продуктивности.

    Они эти дизайны с 2017 года варили, сейчас наконец доехали.
    Вообще смешно, как что-то плохое, так это всегда гном, а как понравилось, так сразу придумали каких-то воздушных людей которые всё сделали. IBM на десктоп вообще и на гном в часности плевать с высокой башни, они ред хат не для этого купили.

     
  • 3.109, Аноним (109), 23:19, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Еще пара подобных релизов, и в десктопном линуксе наступит прорыв.

    Это да, линупceныши порвутся.

     
  • 2.43, псевдонимус (?), 21:27, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Что, ещё хуже!?
     
  • 2.86, кек (?), 22:26, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    ужасное говно. это не возможно использовать на дестктопе.
    ведь это окружение для планшетов.
     

  • 1.2, Anonim (??), 20:53, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Я все на второгноме, а тут уже сорокогном релизнулся.
     
     
  • 2.15, Аноним (14), 21:09, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Гономики решили просто нули дописывать в каждую версию.
     
  • 2.44, какбыло (?), 21:27, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Поставь первый, не отказывай себе в удовольствии.

    Можешь еще в приступе ностальжи вылезть куда-то в поле, да забренчать на гитаре "Ой да старый сив ый конь!"

     

  • 1.3, Аноним (3), 20:54, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Ждем экпертное мнение кдеешников
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 20:57, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А че их мнение. И гном и кеды давно уже одно и тоже - вырвиглазно-мультяшное с попыткой упороться в макось. Разница только в количестве крутилок.
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 21:18, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А че их мнение. И гном и кеды давно уже одно и
    > тоже - вырвиглазно-мультяшное с попыткой упороться в макось. Разница только в
    > количестве крутилок.

    Да, Гнум всё макосеет и макосеет, однако кеды всё же больше на винду похожи дефолтно. Но таки обе барахло

     
  • 2.99, Аноним (97), 22:47, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ждем экпертное мнение кдеешников

    GNOME курильщика это GNOME 3, 40. GNOME здорового человека это MATE
    KDE курильщика KDE Plasma. KDE здорового человека это TDE Trinity.

     

  • 1.5, Аноним (5), 20:56, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хаха, и этих болезных хром покусал. Глупая нумерация на самом деле, лучше уж привязываться к дате релиза. А что это они даже на gtk4 не перешли?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 21:01, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В конце новости написано
     
     
  • 3.11, Аноним (5), 21:04, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, ну хоть это тогда.
     

  • 1.7, Mi (?), 20:59, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >Горизонтальная ориентация признана как более интуитивно понятная, чем вертикальная.

    Столько лет привыкал к вертикальной и тут на тебе. Не эргономично.

     
  • 1.8, Аноним (8), 21:00, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    кек
     
  • 1.9, Аноним (9), 21:01, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    ждем кде 60
     
     
  • 2.77, Аноним (77), 22:02, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гном-40 - это и есть кде-60.
     

  • 1.12, Аноним (12), 21:06, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ну, выглядит стильно
     
     
  • 2.53, Аноним (53), 21:34, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=54154
     
     
  • 3.60, Аноним (9), 21:38, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –9 +/
    выглядит как убунту zver эдишн
     

  • 1.13, Аноним (13), 21:07, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Как же он по-yблюдckи выглядит... И ведь кто-то это юзает...
     
     
  • 2.16, Аноним (10), 21:09, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    КДЕ лучше?
     
     
  • 3.48, Аноним (14), 21:30, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    один хpен, и те, и те против Столлмана.
     
  • 3.50, псевдонимус (?), 21:31, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Все что угодно лучше. Волковкомандер лучше радикально.
     
  • 3.61, Аноним (61), 21:39, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ровно в 110 миллиардов раз.
     
  • 3.100, Аноним (97), 22:48, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    MATE лучше.
     

  • 1.17, Аноним (9), 21:09, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    выглядит уже не так ущербно как Г.3 но в действии опять какая дичь вылезет вроде невозможности переключать раскладку по ctrl+shift или Shift+Alt или невозможности настроить выключение ноута по кнопке питания и т.д.

    верхняя панель с часами по-прежнему не умеет в список окон и только отжирает место?

     
     
  • 2.24, Аноним (10), 21:14, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ноут прекрасно выключается по кнопке питания.
    От этих сочетания стоит отказаться,я за пару дней переучился, не будет конфликтов в прогах с меню и Опере(например).
    С панелью можешь делать что угодно, для этого и созданы расширения, потому что все по дефолту не хотят там список окон
     
     
  • 3.45, Аноним (9), 21:28, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >От этих сочетания стоит отказаться,я за пару дней переучился

    В них таки нельзя?

    >С панелью можешь делать что угодно, для этого и созданы расширения

    С панелью можно делать что угодно в KDE или Xfce в пару кликов, а по небольшому опыту общения с Г.3 на расширения авторы могли просто забить и не обновлять под новые релизы.

     
  • 2.52, Аноним (52), 21:33, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>вроде невозможности переключать раскладку по ctrl+shift

    так можно же через gnome tweaks, не?

     
     
  • 3.64, Аноним (9), 21:44, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сам не в курсе как у них там сейчас и проверять пока не горю желанием
     
  • 2.84, Аноним (84), 22:23, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > невозможности переключать раскладку по ctrl+shift или Shift+Alt

    Я давно отказался от этих комбинаций т.к. если их назначить на переключение раскладки то в других программах шоткаты с этими клавишами не работали (blender, idea, eclipse, etc). Вроде это не проблема gnome, а проблема иксов, но я тончо не знаю.

     
     
  • 3.101, Аноним (9), 22:49, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а я ctrl+shift со времен вынь95 пользуюсь. что в иксах(за blender, idea, eclipse не скажу т.к. совсем не мое), что в tty какой-то попоболи с шоркатами особо не испытывал, отказываться добровольно-принудительно не планирую
     
  • 2.94, eugener (ok), 22:41, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > невозможности переключать раскладку по ctrl+shift или Shift+Alt

    gnome-tweaks, раздел "клавиатура и мышь", там "Дополнительные параметры раскладки". Но это настройки иксов, так что с вейландом облом.

    > или невозможности настроить выключение ноута по кнопке питания и т.д.

    Видимо плохо искали - стандартные настройки, "Электропитание", "Действие кнопки выключения устройства".

    > верхняя панель с часами по-прежнему не умеет в список окон и только отжирает место?

    Это да, но можно поставить расширение Unite (или аналогичное, их там несколько подобных) и туда в панель залетит заголовок и кнопки управления текущего максимизированного окна. См.скриншот тут - https://extensions.gnome.org/extension/1287/unite/

     
     
  • 3.108, Аноним (9), 23:02, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Видимо плохо искали

    я когда-то давно на него пробовал пересесть: после обновы помню разом ушло и выключение, и переключение раскладки, и тема сломалась, и расширение на менюшку. в итоге снес это нескучное добро к чертям подальше и накатил xfce. поверю на слово, что сейчас с каким твиками и подорожником все значительно лучше

    >это настройки иксов, так что с вейландом облом.

    если вейланд - реальная первопричина, то я даже не знаю что сказать.

     

  • 1.18, Аноним (18), 21:11, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Сначала они выкидывают GNU из названия. Потом подписывают телегу на RMS и FSF, казалось бы дно достигнуто, но постучат ли снизу?
     
  • 1.19, Дегенератор (ok), 21:11, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Проведена работа по оттачиванию общего стиля - скруглены острые края, сглажены чёткие границы, унифицирован стиль боковых панелей, увеличена ширина активных областей прокрутки.

    И скрин разных по высоте иконок с различным выравниванием внутри. Отэдо оддоченый стыль!!!

     
     
  • 2.23, Аноним (9), 21:14, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >GNOME Human Interface Guidelines

    человекофактор ср! увч!

     
  • 2.85, Аноним (82), 22:25, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И почему они должны быть одинаковыми по высоте? Люблю новости к любому крупного релизу чего-нибудь читать, столько знатоков вылезает.
     

  • 1.20, Аноним (14), 21:13, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Зачем делать заголовки толщиной в кулак и писать в них нанопизидическим шрифтом с микропизидическими кнопками?!
     
     
  • 2.27, Аноним (10), 21:16, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    ты КДЕ еще не видел что ли ? там заголовки в два раза большею И при этом имеют меньше фич
     
  • 2.34, Аноним (52), 21:20, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Понабирали слепых инвалидов в разработчики, коленями в сенсорные экраны тыкаются. А как коленом попасть по мелким кнопкам?
     
  • 2.81, mezon (?), 22:13, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    упоротые слишком.
     

  • 1.21, torvn77 (ok), 21:13, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    После того как Gnome стал не только часть вендорлоковской связки systemd+wayland+Gnome, но гномеры ещё и многократно выступали против Столлмана, одному из людей, кому мы должны быть благодарны за осознанное и организованное движение СПО, после вот этой их попытки изгнать Столмана предлагаю подвергнуть их проект байкоту и не только перестать публиковать новости отGnome и Wayland, но и исключить вендорлоковую связку systemd+wayland+Gnome по возможности из всех дистрибутивов и заменить systemd на один из его форков.  

    До каких пор они будут отравлять общество создаваемой ими атмосферой травли и подсиживания?!

     
     
  • 2.33, бублички (?), 21:19, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    давай ты просто спать пойдёшь, а впредь будешь игнорировать новости про неприятные для тебя события и технологии
     
  • 2.95, Аноним (95), 22:41, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поддерживаю!
     
  • 2.102, Аноним (97), 22:50, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я раньше видел что GNOME деградирует, а новость про Столлмана подлила масла в огонь.
     

  • 1.22, Rev (?), 21:13, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Как же нерационально используется место! Прямо везде!
    Начиная с панели задач внизу, кончая заголовками окон.

    Самое плохое то, что этот тупой дизайн будет ещё лет 20 там, пока дизайнер не сдохнет :(

     
     
  • 2.29, Аноним (10), 21:17, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    ты КДЕ еще не видел что ли ? там заголовки в два раза большею И при этом имеют меньше фич
     
     
  • 3.36, Аноним (52), 21:23, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да, некоторые заголовки больше. Зато весь остальной интерфейс по размерам соответствует десктопному, а не планшетному.
    У GNOME не только заголовки жирные, но и абсолютно весь интерфейс.
     
     
  • 4.91, Аноним (5), 22:36, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие заголовки и в каком месте там больше? https://postimg.cc/q6fLdXCR https://postimg.cc/JyDZ4H8B
     
     
  • 5.103, Аноним (52), 22:51, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, наверняка анонимусом выше меня подразумевалось сочетание заголовка и панели инструментов в Dolphin, которая выглядит толще, чем хедербар с кнопками, например, в Nautilus. Правда сий анонимус считает, что только в заголовках сила, в чем и ошибается.
     
  • 2.88, furkal (?), 22:26, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какая там рациональность, если 40 релизов присутствует дублирующее меню в панели и в заголовке или на панели инструментов приложения. Все давным-давно устали просить этих крайне упоротых долбо*бов уменьшить толщину заголовков в четверть экрана на 720p-мониторах.
     

  • 1.25, Аноним (25), 21:14, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    будем откровенны. гном - это шлам. Как в целом и любой ДЕ под линукс сейчас.
    Что не будет шлаком (вне зависимости от взгляда дизайнеорв и остальных причастных) - сделать реальную копию рабочего стола, не ****, как были ранее
     
     
  • 2.41, бублички (?), 21:26, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    откровенно говоря, любой вообще DE (Windows, MacOS - поголовно все!) из виденных мной за 30 лет, непроходимо ужасен, страдает множеством недоработок, изначально непродуман и потому ущербно ограничен. любой отдельно взятый больше всего напоминает поделку пионеров во время летних каникул
     
  • 2.104, Аноним (97), 22:52, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    MATE на GTK нормально. TDE Trinity на QT нормально.
     

  • 1.26, White Crow (?), 21:15, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Они теперь в чёрном списке.
     
  • 1.28, Аноним (28), 21:16, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Значительно переработана организация работы в интерфейсе

    о чем их никто не просил. И ЧСХ это все равно менее юзабельно чем интерфейсы всяких i3, стабильные со времен основания мира.

     
     
  • 2.30, Аноним (10), 21:17, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Было проведено исследование
     
     
  • 3.35, Аноним (28), 21:22, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    вероятно, исследование среди феминисток, сойбоев, и прочих радужных существ неопределенного пола - целевой аудитории этого DE, короче.
     
     
  • 4.37, Аноним (10), 21:23, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а у КЕД какая ЦА ?
     
     
  • 5.54, Аноним (9), 21:34, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    простые работяги
     

  • 1.39, Аноним (39), 21:25, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > xdg-desktop-portal для установки обоев рабочего стола.

    Ммдааа...

     
  • 1.46, Аноним (39), 21:28, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    GTK 3 темы с GTK 4 несовместимы будут?
     
     
  • 2.62, Аноним (61), 21:40, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Конечно нет. Пользователи не должны ничего делать без разрешения разработчика. А он специально ломает совместимость чтобы все пользовались только дефолтом.
     
  • 2.68, Аноним (14), 21:48, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    естественно
     
  • 2.69, Аноним (52), 21:49, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет. Предполагается, что нужно пользоваться расово верной темой Adwaita. Цвет светлой темы должен быть как цвет древнего системного блока на Pentium II, валяющегося где-то в гараже, интерфейс с этой темой должен быть максимально жирным, и всем это должно нравиться.
     
     
  • 3.96, Аноним (14), 22:42, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это как в японских школах... Школьницам разрешается красить волосы, но только в чёрный. Если натуральный цвет отличается от чёрного, то красить обязательно.
     

  • 1.49, Аноним (52), 21:30, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пускай запилят масштабирование интерфейса ниже 100% (хотя бы до 80%)
    Ибо неюзабельно на экранах с разрешением ниже, чем FullHD
     
  • 1.57, ДмитрийСССР (?), 21:36, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Пофиг. Сидим на GNOME 2 (MATE) и кайфуем
     
     
  • 2.73, Аноним (73), 21:52, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    MATE давно не Гнум2.
     

  • 1.58, paulus (ok), 21:37, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > улучшен внешний вид баннеров приложений и обеспечена их автоматическая цикличная ротация.

    Все что надо знать о гноме — 37 версий спустя...

     
  • 1.65, CrimsonZ (?), 21:45, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    В свете последних событий пользоваться этим просто зашкварно.

    КДЕ кстати туда же.

     
  • 1.66, Аноним (66), 21:45, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Бойкот гному!!! Они на Пророка батон крошат!
     
  • 1.70, Аноним (14), 21:50, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Был гном 3, сейчас гном 40, следующий - гном 500 будет?!
     
     
  • 2.75, White Crow (?), 22:01, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    До следующего они не доживут.
     

  • 1.71, rioko (?), 21:51, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эх, много всего, но самое главное, как водится уже, смена системы нумерации версий и нескучные обои ) тренды они такие.
     
  • 1.72, myhand (ok), 21:52, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > рабочие столы в обзорном режиме (Activities Overview) теперь располагаются горизонтально и отображаются в виде непрерывно прокручиваемой слева направо цепочки.  Горизонтальная ориентация признана более интуитивно понятной

    Ну чо, повернуть мышу на 90 градусов и прокручивай себе, интуитивно.

    Какая ориентация?

     
  • 1.74, Аноним (14), 22:00, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Произведена замена вертикальной ориентации на горизонтальную

    Ну... какая ориентация у гнома - они уже показали в петиции.

     
  • 1.76, Аноним (76), 22:02, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, как горизонтальные рабочие столы интуитивно ассоциируются в случае использования горизонтально много-мониторных конфигураций...

     
  • 1.78, mumu (ok), 22:06, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Если у меня будет какой-нибудь пальцетык вроде сурфейса, серьёзно подумаю о гноме. А пока нет.
     
  • 1.79, Аноним (-), 22:07, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Молодцы, только единственный годный софт GIMP далеко в заднице.
     
  • 1.80, боня (?), 22:12, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Гном красивый, но очень медленный и переводы интерфейса не не поддерживают. Правки не принимают.

    Русский интерфейс создаёт теплую домашнюю атмосферу, и иной раз её нехватает

     
  • 1.83, Аноним (83), 22:22, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > при настройке показа рабочего стола на всех экранах, переключатель рабочих столов теперь также показывается на всех экранах, а не только на основном.

    Наконец-то, -1 расширение.
    Осталось ещё 3 расширения.
    Хотя после такого количества изменений может быть придётся что-то ещё добавлять расширениями.

     
  • 1.87, Аноним (87), 22:26, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Анимации всё такие же тормозные по сравнению с компицом. И не настроить их. Зачем они нужны по дефолту тогда?
     
     
  • 2.89, Аноним (89), 22:33, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    $ gsettings set org.gnome.desktop.interface enable-animations 'false'
     
  • 2.92, Аноним (92), 22:36, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы точно ставили GNOME 40? Пару месяцев назад собирал, вот что, а анимации наконец то стали плавными.
     

  • 1.93, Аноним (93), 22:38, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какие цифры ещё потеряли актуальность? Ну чтобы я тоже не использовал их в своих проектах.
     
  • 1.98, Аноним (92), 22:45, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Непорядок! Забыли у превьюшек рабочих столов в режиме обзора приложений скруглить углы.
     
     
  • 2.106, Аноним (14), 22:59, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо же что-то оставить на следующую версию...
     

  • 1.105, Аноним (97), 22:54, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Теперь они даже не скрывают что копируют интерфейс Apple. Еще один повод ненавидеть.
     
     
  • 2.107, White Crow (?), 23:00, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Еще один повод ненавидеть.

    А стоит ли оно того?

    Достаточно просто не использовать и другим не советовать.

     

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