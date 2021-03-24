Выпуск пользовательского окружения GNOME 40

После шести месяцев разработки представлен выпуск десктоп-окружения GNOME 40. По сравнению с прошлым выпуском было внесено более 24 тысяч изменений, в реализации которых приняли участие 822 разработчика. Для быстрой оценки возможностей GNOME 40 предложены специализированные Live-сборки на основе openSUSE и установочной образ, подготовленный в рамках инициативы GNOME OS. GNOME 40 также уже включён в состав бета-версии сборок Fedora 34. Проект перешёл на новую схему нумерации версий. Вместо 3.40 опубликован выпуск 40.0, что позволило избавиться от первой цифры "3", которая при текущем процессе разработки потеряла актуальность. Промежуточные корректирующие выпуски будут поставляться под номерами 40.1, 40.2, 40.3... Значительные релизы продолжат формироваться каждые 6 месяцев, т.е. осенью 2021 года выйдет GNOME 41.0. Нечётные номера больше не ассоциируются с тестовыми выпусками, для которых теперь применяются метки alpha, beta и rc. Версию 4.x решено не использовать для того чтобы избежать путаницы и пересечений с GTK 4.0. Основные новшества GNOME 40: Значительно переработана организация работы в интерфейсе. Произведена замена вертикальной ориентации на горизонтальную - виртуальные рабочие столы в обзорном режиме (Activities Overview) теперь располагаются горизонтально и отображаются в виде непрерывно прокручиваемой слева направо цепочки. Горизонтальная ориентация признана более интуитивно понятной, чем вертикальная. На каждом рабочем столе, показываемом в обзорном режиме, наглядно представлены имеющиеся окна, которые дополнительно снабжены пиктограммой приложения и заголовком, появляющимся при наведении курсора. Обеспечено динамическое панорамирование и масштабирование при взаимодействии пользователя с эскизами окон в обзорном режиме. Изменена навигация в обзорном режиме и в интерфейсе выбора приложений (App grid), обеспечен бесшовный переход между списком программ и виртуальными рабочими столами. Навигация производится в двухмерном пространстве - движения вправо и влево используются для перемещения между виртуальными рабочими столами, а вверх и вниз для перехода между обзорным режимом и списком приложений. В верхней части экрана размещены дополнительные миниатюры рабочих столов, которые дополнили общую ленту с детализированной информацией о размещении окон.

Улучшена организация работы при наличии нескольких мониторов - при настройке показа рабочего стола на всех экранах, переключатель рабочих столов теперь также показывается на всех экранах, а не только на основном.

Проведена работа по оттачиванию общего стиля - скруглены острые края, сглажены чёткие границы, унифицирован стиль боковых панелей, увеличена ширина активных областей прокрутки.

Модернизировано оформление многих программ, включая Files, Web, Disks, Fonts, Calendar, Photos и System Monitor, в которых задействован новый стиль списков и переключателей, а также скруглены углы окон.

После загрузки реализовано автоматическое открытие обзора, помогающего освоиться в окружении.

В списке приложений явно разделены запущенные приложения из категории избранных и остальные программы.

В GNOME Shell обеспечено использование GPU для рендеринга шейдеров, обновлён стиль аватаров и добавлена поддержка экранных жестов с тремя касаниями.

Полностью переделано приложение для показа прогноза погоды. Новое оформление поддерживает адаптацию интерфейса к изменению размера окна и включает два представления информации - почасовой прогноз на ближайшие два дня и общий прогноз на 10 дней.

В конфигураторе улучшен раздел для настройки клавиатуры. Параметры источника ввода перемещены из раздела "Язык и Регион" в отдельную секцию "Клавиатура", в котором собраны все связанные с клавиатурой настройки, обновлён процесс настройки горячих клавиш, а также добавлены новые опции для настройки клавиши Compose и ввода альтернативных символов. В разделе настройки Wi-Fi обеспечено закрепление известных беспроводных сетей в верхней части списка. На странице About реализован показ модели ноутбука.

В менеджере установки приложений (Software) улучшен внешний вид баннеров приложений и обеспечена их автоматическая цикличная ротация. В диалогах с информацией о новой версии для каждого приложения предоставлена информация о недавних изменениях. Логика работы с обновлениями изменена для сокращения частоты показа напоминаний. Добавлена информация об источнике установки (Flatpak или пакеты из дистрибутива). Переработана организация представления информации о новых пакетах.

В файловом менеджере Nautilus добавлена поддержка сортировки по времени создания файлов. Задействован компонент xdg-desktop-portal для установки обоев рабочего стола. Модернизирован диалог с настройками. При установке обоев рабочего стола из файлового менеджера реализована возможность предпросмотра перед применением изменения. Повышена точность прогноза времени выполнения операций. Добавлена поддержка запуска текстовых файлов через пункт "Run as a Program" в контекстном меню. Улучшено разрешение конфликтов из-за пересечений имён файлов в процессе копирования или перемещения. Добавлена поддержка извлечения информации из архивов, защищённых паролем. В строке ввода файловых путей реализована возможность автодополнения ввода нажатием клавиши табуляция.

В приложении для установки дополнений добавлена возможность фильтрации вывода.

В gvfs добавлена поддержка двухфакторной аутентификации и мультиплексирования соединений для sftp.

В композитном менеджере Mutter улучшена поддержка XWayland.

В браузере Epiphany предложено новое оформление вкладок и появилась возможность быстрой прокрутки вкладок. Добавлена настройка для управления включением отображения во время ввода в адресной строке поисковых подсказок от Google. Из-за изменения правил доступа к API Google по умолчанию отключена защита от фишинга, которая была реализована через использование технологии Google safe-browsing. Изменены диалоги выбора поисковых систем и синхронизации данных, а также контекстные меню. Добавлена комбинация Alt+0 для вывода недавно просматриваемых вкладок.

В программу для работы с картами GNOME Maps добавлены новые всплывающие блоки, показывающие сводку информации о месте из Wikipedia. Интерфейс лучше адаптирован для экранов разного размера.

Улучшен интерфейс для использования клавиши Compose - последовательности теперь показываются по мере ввода.

В просмотрщике документов в режиме просмотра бок о бок сразу двух страниц в боковой панели обеспечен показ сдвоенных миниатюр.

Осуществлён переход на ветку GTK 4.

До версии 1.2 обновлена библиотека libhandy, предлагающая набор виджетов и объектов для создания интерфейса пользователя для мобильных устройств. В новой версии добавлены новые виджеты: HdyTabView и HdyTabBar с реализацией динамических вкладок, HdyStatusPage со страницей состояния и HdyFlap со сдвигаемыми блоками и боковыми панелями.



