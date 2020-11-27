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Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 4.8

27.11.2020 13:31

После шести месяцев разработки сформирован релиз пользовательского окружения Cinnamon 4.8, в рамках которого сообществом разработчиков дистрибутива Linux Mint развивается форк оболочки GNOME Shell, файлового менеджера Nautilus и оконного менеджера Mutter, нацеленный на предоставление окружения в классическом стиле GNOME 2 c поддержкой удачных элементов взаимодействия из GNOME Shell. Cinnamon основывается на компонентах GNOME, но эти компоненты поставляются как периодически синхронизируемый форк, не связанный внешними зависимостями с GNOME. Новый выпуск Cinnamon будет предложен в дистрибутиве Linux Mint 20.1, который планируется выпустить в середине декабря.

Основные новшества:

  • Улучшена поддержка дробного масштабирования, упрощён подбор оптимального размера элементов на экранах с высокой плотностью пикселей (HiDPI).
  • Улучшена поддержка отображения в системном лотке пиктограмм с уведомлением о состоянии приложений на базе Qt и платформы Electron.
  • Переработаны пиктограммы в системном лотке и добавлены символьные пиктограммы, адаптированные для экранов с высокой плотностью пикселей.

  • В апплет переключения раскладки клавиатуры добавлена возможность цикличного переключения раскладки нажатием средней кнопки мыши.
  • На использование XAppStatusIcon переведены апплеты Blueberry, mintupdate, mintreport, nm-applet, mate-power-manager, mate-media, redshift и rhythmbox, что позволило придать системному лотку целостный вид. XAppStatusIcon выносит отрисовку пиктограммы, всплывающей подсказки и метки на сторону апплета, и использует DBus для передачи информации через апплеты, а также событий о кликах.
  • В апплет XappStatusIcon добавлена возможность обработки событий прокрутки колесом мыши и реализована новая функция, похожая на gtk_menu_popup(), упрощающая портирование приложений с GtkStatusIcon.
  • Добавлен менеджер web-приложений, позволяющий создавать ярлыки на часто используемые сайты для быстрого открытия в отдельном окне без элементов интерфейса браузера по аналогии с запуском обычных приложений. Программа совместима с менеджером web-приложений ICE, используемом для аналогичных задач в дистрибутиве Peppermint OS.
  • Добавлена возможность быстрого доступа к списку наиболее востребованных файлов, избранных пользователем по аналогии со списками выбранных программ и каталогов. Список избранных файлов отображается в отдельной секции меню приложений, через отдельный апплет, в диалоге выбора файлов, в боковой панели файлового менеджера и в некоторых других приложениях. Как и закреплённые файлы при просмотре содержимого каталогов избранные файлы отображаются в верхней части списка. Добавление в избранный список осуществляется через пункт "Add to Favorites" в контекстном меню.
  • Набор JavaScript-биндингов CJS переведён на использование JavaScript-движка SpiderMonkey 78 (Mozjs78).
  • Изменён процесс обеспечения совместимости с дополнительными компонентами (spice). Вместо явной привязки к номерам версий Cinnamon дополнения теперь воспринимаются как по умолчанию совместимые со следующими выпусками Cinnamon, что избавляет разработчиков от необходимости каждый раз изменять номер привязанной версии, если совместимость не нарушается. В случае нарушения совместимости, невозможность работы с определённым новым выпуском Cinnamon в дополнениях должна определяться явно. Улучшен код для работы с сервером дополнений. Добавлено кэширование с использованием прокси.
  • Добавлена поддержка режима suspend-then-hibernate, при котором система вначале переходит в ждущий режим, но в случае непробуждения в течение определённого таймаута активируется и уходит в глубокий спящий режим.
  • Добавлен режим, позволяющий отображать панель только когда открыто меню. По умолчанию панель показывается постоянно.
  • Переработан интерфейс редактора меню. Добавлена кнопка для открытия выбранных элементов desktop-файла.
  • В апплете быстрого просмотра открытых окон реализована прокрутка и размещение пиктограмм перед метками.
  • Выполнено портирование на сборочную систему Meson.
  • Механизм обращения к внешним файлам переведён с gvfs-bin на gio-tool.
  • Улучшена интеграция с приложениями в формате Flatpak.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/linuxmint/c...)
  2. OpenNews: Linux Mint начал формирование классического пакета с Chromium
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Linux Mint 20
  4. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 4.2
  5. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 4.4
  6. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 4.6
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54154-cinnamon
Ключевые слова: cinnamon, linuxmint
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (101) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, user90 (?), 13:43, 27/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кто юзает - в чем фичи по сравнению с прочими?

    > основывается на компонентах GNOME .. форк, не связанный внешними зависимостями с GNOME

    Нираспарсил))

     
     
  • 2.6, leibniz (ok), 13:48, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Нираспарсил))

    корица собирается автономно от гнома3, то бишь сам процесс сборки не зависит от гномьей инфраструктуры

     

  • 1.2, Shushanya (?), 13:44, 27/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –14 +/
    Ого, оно ещё живо.
     
  • 1.3, MasterSlave (?), 13:44, 27/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Так, народ, кто что предпочитает из форков третьегнома и что наиболее пригодно по-вашему мнению для нормального, повседневного пользования без танцев с бубном по тому или иному поводу? Есть корица, есть Budgie, есть китайский Deepin... Может, ещё что. KDE не предлагать, ибо оффтоп.
     
     
  • 2.5, lockywolf (ok), 13:45, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Deepin
     
     
  • 3.83, Аноним (83), 19:32, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Deepin это вообще какой то шедевр мордостроения. С околонулевой кастомизацией он просто работает и все. Ему не нужно 100500 тем и прочих настроек. Ну и еще он красивый.
     
     
  • 4.103, AleksK (ok), 22:21, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ещё корявый и глючный. На скринах выглядит красиво, реально пользоваться невозможно.
     
  • 4.104, Аноним (104), 22:30, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дешевая китайская подделка, которая только делает вид что похоже на нормальный интерфейс, но по факту не умеет элементарных вещей.
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:52, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    Оригинальный GNOME, самое лучшее. Поставил и забыл. Всё работает.

    Можно плагин накатить для tile manager

     
     
  • 3.18, Sluggard (ok), 14:36, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +17 +/
    > Поставил и забыл

    ...зачем поставил.

     
     
  • 4.22, A.Stahl (ok), 14:43, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    del
     
  • 3.19, Аноним (19), 14:36, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ща набегут Гномохейтеры, в т.ч. я...
     
  • 2.13, user90 (?), 14:02, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Может, ещё что.

    Еще есть не форки не третьегнома ;)

     
  • 2.21, Аноним (21), 14:41, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    KDE
     
  • 2.42, Анончик (?), 15:54, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Pantheon
     
  • 2.48, Аноним (48), 16:20, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Windows 10
     
     
  • 3.68, Anonimous (?), 17:55, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Win XP
     
  • 2.52, Аноним (52), 16:38, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Форк не третье но второгнома - MATE. Самая удобная из гномофорков.
     
  • 2.79, Аноним (79), 19:13, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ubuntu же. Windows 10, конечно.
     
  • 2.84, банан (?), 19:32, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    xfce
     
  • 2.99, danonimous (?), 22:00, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Fly
     

  • 1.4, lockywolf (ok), 13:44, 27/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Переключать раскладку клавиатуры на мышке? Гениально, чёрт возьми.

    Кстати, объясните мне кто-нибудь связь между gnome, gnome shell, mate, connamon, metacity, compiz и unity.

    Я тупой и не понимаю.

     
     
  • 2.7, leibniz (ok), 13:50, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > объясните мне кто-нибудь связь

    её и нет

     
  • 2.12, user90 (?), 13:58, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Гениально, чёрт возьми.

    Чутка подупоролись, с кем не бывает)

    > Я тупой и не понимаю.

    А тебе оно надо?

     
  • 2.44, анонимуслинус (?), 15:57, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не знаю как у вас , а в минте все переключается клавиатурными сокращениями. и настроить их можно самому. там много мест для настройки. единственное меня в минте не устроило , это недостаточная возможность управления пульсой. и не знаю как у вас, а у меня пульса не дает перевести звуковую систему с 2.0 на 2.1. Пока не понял где.
     
  • 2.76, Аноним (76), 18:59, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Был Gnome 2, потом выпустили Gnome 3 Gnome Shell часть третьего управляет раб... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.80, Аноним (104), 19:13, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    MATE из них всех самый удобный, единственный кто умеет делать ярлыки документов и папок в директорию и рабочий стол, в 2020 году.
     
     
  • 4.85, Аноним (83), 19:35, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Щас проверил deepin тоже умеет.
     
  • 4.93, Аноним (76), 21:38, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне не хватает нормальной боковой панели, как в kde или xfce.
     
     
  • 5.98, Аноним (104), 21:55, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю о какой боковой панели ты говорить, но она и не нужна.
     

  • 1.8, Аноним (8), 13:51, 27/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Кстати, объясните мне кто-нибудь связь между gnome, gnome shell, mate, connamon, metacity, compiz и unity.

    Всё это примеры свободного софта, к-й лучше не использовать.

     
  • 1.10, Аноним (10), 13:57, 27/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    выгледит как гуй
     
  • 1.11, Рейка Сметанова (ok), 13:57, 27/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    И не слова о Wayland, конечно
     
     
  • 2.15, llolik (ok), 14:16, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Давно уже сказали, что парится не будут и будут сидеть на X-ах до упора. Но если кто захочет делать, то они не против. В прочем, с пожизни устаревшей версией GTK, я сомневаюсь в реальности таких начинаний.
     

  • 1.16, Аноним (16), 14:17, 27/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Несмотря на свою открытость и принадлежность к СПО, Mint, как и Cinnamon почему-то оставляли за собой привкус закрытого и огороженного ПО в сравнении с тем же XFCE или KDE. Только у меня такое?
     
     
  • 2.17, Туретта Хуюндберг (?), 14:36, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    С привкусом закрытого Вам в другой кабинет
     
  • 2.20, Аноним (10), 14:39, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Если говорить о мирках:

      - На основе GTK создано куда больше DE, чем на основе Qt. Если у человека отрезать все пальцы, кроме двух, он все равно будет в состоянии полностью пересчитать по пальцам все DE на Qt.

      - Приложения, которые написаны на своих собственных тулкитах (Chromium, LibreOffice, Firefox etc.) пытаются своим внешним видом мимикрировать именно под GTK. Потому что GTK - это родной тулкит GNU/Linux. Говорим GNU/Linux - имеем в виду GTK, и наоборот. Ищем в гугле бессмысленный запрос типа "темы для линукса" -- получаем темы GTK.

      - GTK/GNOME развивается в первую очередь Red Hat. Red Hat базирует свой бизнес на опенсорсе. Ну а Qt развивается компанией, являющейся внешней по отношению к GNU/Linux. И GNU/Linux для нее далеко не на первом месте (а, скажем, на сотом). Т.о. кеды прямо зависят от левой пятки правой ноги эффективного менеджера абсолютно сторонней организации, который наверное и слова такого не знает -- "линукс".

     
     
  • 3.24, n00by (ok), 14:45, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если у человека отрезать все пальцы, кроме двух, он
    > все равно будет в состоянии полностью пересчитать по пальцам все DE
    > на Qt.

    Есть еще Lumina.


     
     
  • 4.47, leibniz (ok), 16:00, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это же бсдшная разработка, верно? Автор выше оперирует исключительно пингвиньим базисом.
     
     
  • 5.50, Аноним (48), 16:28, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каких-то iXsystems, в свободное от работы время, разумеется.
     
  • 3.25, user90 (?), 14:50, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Скажем проще: латентным вендузятникам кеды просто удобнее, поскольку они - это они. И в линукс-коммюнити их точно не меньше 50%..
     
     
  • 4.54, Аноним (104), 16:52, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нету никаких "виндузятников". Графический интерфейс придумал и показал в 1968 Дуглас Энгельбарт.
    https://www.youtube.com/watch?v=yJDv-zdhzMY
    С таким же успехом можно говорить что у Заерокс украли идею Джобс, а у Джобса украл Гейтц.
     
     
  • 5.89, Анимус (?), 20:37, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Графический интерфейс тех лет был не очень-то похож на современные. А вот плазмочка прямо вылитая винда-десяточка.
     
     
  • 6.100, Аноним (104), 22:13, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Apple в 80-е для сторонних программистов написала набор правил того как должны работать и выглядеть проги на их компах.
    IBM позаимствовала эти правила для IBM PC под названием https://ru.wikipedia.org/wiki/IBM_Common_User_Access
    MAC OS панель сверху с ниспадающим каскадным меню вниз, у Windows панель снизу, с каскадным меню вверх вот и вся разница.
    Любая среда рабочего стола для Linux вторична по определение и будет копировать либо первое, либо второе.
     
  • 3.27, Аноним84701 (ok), 15:00, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >   - Приложения, которые написаны на своих собственных тулкитах (Chromium, LibreOffice,
    > Firefox etc.) пытаются своим внешним видом мимикрировать именно под GTK. Потому
    > что GTK - это родной тулкит GNU/Linux. Говорим GNU/Linux - имеем
    > в виду GTK, и наоборот. Ищем в гугле бессмысленный запрос типа
    > "темы для линукса" -- получаем темы GTK.

    ...
    > Т.о. кеды прямо зависят от левой пятки правой ноги эффективного менеджера абсолютно сторонней организации, который наверное и слова такого не знает -- "линукс".

    И тут тоненькая струйка жЫра превратилась в мощный поток.

    https://kde.org/community/whatiskde/kdefreeqtfoundation/
    >  The Foundation [b]has license agreements[/b] with The Qt Company, Digia and Nokia. The agreements ensure that the Qt will continue to be available as Free Software.
    > Should The Qt Company discontinue the development of the Qt Free Edition under the required licenses,
    > then [b]the Foundation has the right to release Qt under a BSD-style license or under other open source licenses.The agreements stay valid in case of a buy-out, a merger or bankruptcy[/b].

    https://kde.org/community/whatiskde/Software_License_Agreement_2015_Text.pdf

     
     
  • 4.36, llolik (ok), 15:44, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Гипотетически, через год появляется какой-нибудь RapidTables (Rt), который как две капли воды похож на Qt6, но закрытый, и оригинальный Qt фирма сопровождать отказывается. Ок, код Qt6 передаётся сообществу по договору ... и дальше что, кто возьмётся его поддерживать и сопровождать.

    Анон к тому, что RH зарывать GTK/GNOME было бы странно, т.к. GNOME-desktop это существенная часть её бизнеса. Для QtCompany свернуть разработку Qt (или свалить поддержку Linux на community, т.к. бизнес-план не катит, с понятными результатами) и перевести наработки в другую тороговую марку, как мне представляется, не столь существенная проблема.

     
     
  • 5.57, Школьник (ok), 16:56, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > и дальше что, кто возьмётся его поддерживать и сопровождать.

    Подождите-подождите. Но ведь мне тут на опеннете красно-глазастые уже пару сотен раз рассказали, что с проектом под GPL (в отличие от BSD) ничего плохого не может случиться по определению, ведь рядом с кодом под GPL всегда маячит в бэкграунде тень бородатого гуру, непрерывно грозящая той самой мозолью проприерасам проклятым, которые спят и видят, как бы застагнировать или выкрасть у сообщества им же (проприерасам) принадлежащий код.

    А оно оказывается вот как: кто девушку ужинает, тот её и танцует. И если однажды красношляпым синим надоест платить разработчикам Гнома, то он протухнет на следующий же день, и не спасёт его никакая GPL или т.н. сообщество со ста неграми, пятьюдесятью лесбиянками и парой щепоток трансгендеров, наперегонки избавляющихся от наследия цар... режима белых господ в виде master, blacklist и прочего.

    Нда, вот это поворот! Ну кто бы мог подумать-то!

    >GNOME-desktop это существенная часть её бизнеса

    Нет, существенная часть их бизнеса - это сервера, виртуализация, контейнеры, хранилища, облака и прочие серьезные вещи. У Линукса в первую очередь потому с десктопом настолько всё плохо, поскольку GNOME в эту "существенную часть" никак не вписывается. Им этот GNOME нужен только для того, чтоб заменить винду на том ноутбуке, с которого через проектор показывают потанцевальным клиентам презентаху с красивыми гистограммами и графиками загруженности серверов в облаках.

     
     
  • 6.59, Старшеклассник (?), 17:17, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему? Вписывается. DE как раз для бесплатных бета-тестеров, таким каким он и должен быть.
     
  • 6.73, llolik (ok), 18:37, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > мне тут на опеннете красно-глазастые уже пару сотен раз рассказали

    Как минимум я такого не рассказывал. За остальных не отвечаю.
    > Нда, вот это поворот! Ну кто бы мог подумать-то!

    А тут надо долго думать? Какбы не секрет, что есть пределы сложности разработки, за которыми коммьюнити разработка за фан не справляется (питаться святым духом и работать 24/7 без перекуров ещё никто не научился) и без финансирования не работает. Как пример личной боли: где есть приличный  OCR (уровня около ABBYY, других и нет в общем-то)? Пока в это никто не вложил средств, коммьюнити даже выложенный CuneiForm не потянуло.
    > Нет, существенная часть их бизнеса - это сервера, виртуализация, контейнеры, хранилища, облака и прочие серьезные вещи.

    Ну они вообще-то комплексную инфраструктуру предлагают.
    > У Линукса в первую очередь потому с десктопом настолько всё плохо, поскольку GNOME в эту "существенную часть" никак не вписывается.

    Именно поэтому RH в зачительной мере присутствует практически в каждом крупном десктопном проекте и тратят на это деньги. Логично, чё.
    > Им этот GNOME нужен только для того, чтоб заменить винду на том ноутбуке

    Тогда уж Mac. В USA он более популярен, что ИМХО косвенно объясняет UX/UI GNOME.

     
  • 6.90, Анимус (?), 20:43, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нет, существенная часть их бизнеса - это сервера, виртуализация, контейнеры, хранилища, облака и прочие серьезные вещи. У Линукса в первую очередь потому с десктопом настолько всё плохо, поскольку GNOME в эту "существенную часть" никак не вписывается. Им этот GNOME нужен только для того, чтоб заменить винду на том ноутбуке, с которого через проектор показывают потанцевальным клиентам презентаху с красивыми гистограммами и графиками загруженности серверов в облаках.

    Чушь изволите нести. Значительная часть голливудских студий делают 3Д-графику и композинг на десктопном линуксе, в основном, конечно, на РХ.

     
     
  • 7.102, Аноним (104), 22:16, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Значительная часть голливудских студий делают 3Д-графику и композинг на десктопном линуксе, в основном, конечно, на РХ.

    Список этих студей мы же конечно не увидем? Нам нужны пруфы, Билли. Да и как твое утверждение про студии отменяет, то что написал он? Неужели студий больше чем мейнфреймов?

     
  • 6.97, Аноним (97), 21:49, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все так и есть по поводу РедХат. Знаком с парочкой сотрудников, у которых на рабочих синкпадах тайловые wm и собственный гном они в гробу видели и ни разу не запускали, никакого догфудинга.
     
  • 5.75, Аноним84701 (ok), 18:51, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Анон к тому, что RH зарывать GTK/GNOME было бы странно, т.к. GNOME-desktop это существенная часть её бизнеса.

    RH уже лет 10 из "незарываемого" граф. тулкита удалаяет все, что не нужно для их собственного сценария использования, несмотря на все протесты разработчиков и "сообщества".

    "Классика":
    https://trac.transmissionbt.com/ticket/3685
    mccann:  [A member of the Red Hat Desktop Team. Currently acting as user experience design shepherd for GNOME 3. прим. Анонима]
    > Don't use a notification area icon in GNOME 3
    > In the upcoming GNOME 3 we won't be supporting notification area icons (status icons). Instead we will support persistence of notification bubbles.

    ...
    > I guess you have to decide if you are a GNOME app, an Ubuntu app, or an XFCE app unfortunately.
    > I'm sorry that this is the case but it wasn't GNOME's fault that Ubuntu has started this fork.
    > [b]And I have no idea what XFCE is or does sorry. [/b]

    "С такими друзьями и враги не нужны!" (с)

    Перешедших за это время с GTK на Qt проектов достаточно: Audacious, Openshot, Wireshark, GCompris, Subsurface.
    C Qt на GTK -- что-то не слышно.

    Это я к тому, что "безусловная супериорность" этого подхода над Qt-шным -- под боольшим вопросом.

     
     
  • 6.86, llolik (ok), 19:49, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > RH уже лет 10 из "незарываемого" граф. тулкита удалаяет все, что не нужно для их собственного сценария использования

    Шапка выделяет людей и деньги на то, что нужно Шапке. Ну как бы логично.
    > несмотря на все протесты разработчиков и "сообщества".

    Протестов шибких правда не замечено.

    > "Классика":

    Вот моя убунта ( https://imgur.com/MnxQFU8 ), вон StatusNotiсationIcon-ы в "трее" висят и никуда не делись. Deadbeef нотифкатор-плагин сам лично допиливал https://github.com/SkyMaverick/deadbeef-statusnotifier-plugin (его для KDE делали так-то, но после лёгкого допила и исправления изначальных багов работает и в GNOME (кроме тултипов) и в Cinnamon и в KDE. По идее должен и в XFCE).

    > Перешедших за это время с GTK на Qt проектов достаточно: Audacious, Openshot, Wireshark, GCompris, Subsurface.

    Честно говоря, мелочь. И больше шуму, чем толку. Из реально более-менее крупного LXDE -> LXQt и то уже который год "недопилено".

    > C Qt на GTK -- что-то не слышно.

    Попрыгушки по тулкитам - удовольствие ниже среднего. Это Приложение в котором полтор стандартных контрола перенести легко. Тотже Audacious сколько со своим портом носились? Доносились кстати, я не в курсе?

    > Это я к тому, что "безусловная супериорность" этого подхода над Qt-шным - под боольшим вопросом.

    Ну, несмотря на большую роль Шапки GTK есть кому пилить (https://www.gnome.org/foundation/) хоть и не так резво. Qt не знаю, потянет KDE Foundation если фирма кинет.

     
     
  • 7.88, Аноним84701 (ok), 20:29, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> RH уже лет 10 из "незарываемого" граф. тулкита удалаяет все, что не нужно для их собственного сценария использования
    > Шапка выделяет людей и деньги на то, что нужно Шапке. Ну как бы логично.

    И топит все, что ненужно этой Шапке. Тоже логично.
    Вопрос был в том, так ли уж "лучше" иметь зависимость от Шапки и их строго ограниченных сценариев и платформ?
    И будет ли "интересно" сторонним, "не шапкиным" разработчикам, писать на этом тулките (соотв. как легко, тяжело будет портироваться софт)).

    >> несмотря на все протесты разработчиков и "сообщества".
    > Протестов шибких правда не замечено.

    Интересно, какие именно "протесты" вы хотели заметить 10 лет спустя?


    >> "Классика":
    > Вот моя убунта ( https://imgur.com/MnxQFU8 ), вон StatusNotiсationIcon-ы в "трее" висят и никуда не делись.

    Это прекрасно, но только давайте не будем делать вид, что я хотел продемонстрировать чисто техническое удаление статуса, а не отношение (или уровень "осведомленности") красношапочника к "этому вашему опенсурсу".
    Тем более:
    > GtkStatusIcon has been deprecated in 3.14. You should consider using notifications or more modern platform-specific APIs instead.

    и
    https://gitlab.gnome.org/GNOME/gtk/-/issues/2256
    > In short: no, we will not "undeprecate" GtkStatusIcon.

    Так что радуйтесь-радуйтесь, недолго уже осталось :)

     
  • 3.33, Аноним (33), 15:30, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это вы сейчас форки гнома называете куда большими дэями?
     
     
  • 4.40, Аноним (40), 15:50, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он имел в виду вечные альфы, где максимум часы запилены.
     
  • 3.38, Анончик9999 (?), 15:45, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Много создано особенно форков Гнома из-за множества спорных решений. Qt - качественный кросплатформенной фреймворк, на нем написано популярные KDE/LXQt с кучей возможностей для пользователя.
     
  • 3.43, Аноним (40), 15:56, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > На основе GTK создано куда больше DE, чем на основе Qt.

    Суждение по массе.
    То есть лебедь-рак-и-щука. Распыление в разные стороны, а результат только Гном-3 по факту.
    Во втором случае куча фич, целостный продукт, причем, приложениями из коробки можно пользоваться. К примеру, зачем в гноме эти Maps, Epiphany и прочие вещи для галочки.

     
     
  • 4.55, заминированный тапок (ok), 16:54, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как зачем, для галочки же
    https://www.meme-arsenal.com/memes/14ba4ebbe4e2eabb778be107290763d3.jpg
     
  • 4.69, анонимуслинус (?), 18:21, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну сколько помню епифани еще и 2 гноме не пользовал никто, хотя тогда он был куда более полезен чем сейчас. а кедовский конкуэрор вообще можно было считать уникальной прогой. я не совсем понял почему сейчас от неё отказались, но было жаль. точнее понимаю. всем не хочется разрабатывать свой движок.
     
  • 3.46, Аноним (40), 16:00, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Red Hat

    Интересно, почему, например, ныне российские производители какого-нить железа на микроконтроллерах выбирают в основном европейскую ST, а американскую Atmel в топку?

     
     
  • 4.91, OzWMTjhctYyY0jBcJyMQ (?), 20:47, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ?! вот тоже интерестна
     
  • 3.53, sergey (??), 16:46, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > На основе GTK создано куда больше DE,

    И ни одним из них невозможно пользоваться.

    > Ищем в гугле бессмысленный запрос типа "темы для линукса" -- получаем темы GTK.

    Потому что в KDE, например, нет проблем с темами и их не надо искать через гугл.

     
     
  • 4.58, lockywolf (ok), 17:08, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> На основе GTK создано куда больше DE,
    > И ни одним из них невозможно пользоваться.
    >> Ищем в гугле бессмысленный запрос типа "темы для линукса" -- получаем темы GTK.
    > Потому что в KDE, например, нет проблем с темами и их не
    > надо искать через гугл.

    Комментатор ничего не понимает в темах.

     
  • 3.92, Мастер (?), 21:29, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так на QT нет смысла писать что-то еще клгда KDE всех устраивают, а вот Gnome неюзабельное уг и его все пытаются пофиксить всякими форками.
     

  • 1.23, Аноним (-), 14:44, 27/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Пацаны а где Федорчук? Это же его десктоп. Сбегайте к нему домой!
     
     
  • 2.51, Аноним (48), 16:31, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спросить за DE?)
     

  • 1.26, Аноним (26), 15:00, 27/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Так выглядит гном здорового человека!
     
     
  • 2.60, Старшеклассник (?), 17:20, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    С закосом под кде, который в свою очередь косит под десяточку?
     
     
  • 3.70, анонимуслинус (?), 18:23, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    посмотри появление кед и винды с DE. может потом дойдет кто откуда спер идею. но да винда стала популярной и поэтому все решили , что сперли у неё. ну ты там мечтай дальше.
     
  • 3.82, Аноним (104), 19:17, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >С закосом под кде, который в свою очередь косит под десяточку?

    Джобс украл идею у Зерокс, Гейтс украл у Джобса.
    А вообще интерфейс интерфейс придумал Дуглас Энгельбарт в 1968 году.
    https://www.youtube.com/watch?v=yJDv-zdhzMY

     

  • 1.28, Васёк (?), 15:04, 27/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Очень неплохое DE. Когда сидел на минте, пользовался им, устраивало более чем. Молодцы, что не забили и продолжают развиваться.
     
     
  • 2.41, Анончик9999 (?), 15:52, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Постоянно пользуюсь. Простое, понятное, стабильное DE. Настораживает только постоянное снижение появления новых возможможностей с каждым релизом, хотя донатят нормально. Надеюсь команда разработчиков не уменьшается. Наверно, когда GNOME/KDE нормально заработают с Wayland, тогда и займутся его поддержкой.
     
     
  • 3.63, Аноним (63), 17:29, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По крайней мере в GNOME уже отлично работает под Wayland.
     

  • 1.29, NotaBug (ok), 15:24, 27/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    По сути единственное DE которое могло бы стать мейнстримом и продакшен, если бы красношляпым нужен был десктоп. Печально, что Космонавту он тоже уже не нужен, иначе Cinnamon был бы основным окружением, а так нет даже дериватива. Gnome3=https://www.google.com/search?q=%D0%B4%D0%B0%D1%
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 15:29, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У тебя кривая ссылка - фильм называется Идиократия. А дауны (которых ты гуглил) - просто больные люди. Впрочем, ты недалеко ушел от героев того фильма.
     
     
  • 3.34, NotaBug (ok), 15:40, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда я вспоминаю третьегном, то в голове всплывает эта картинка. Без понятия что за фильм, может про вас?
     
     
  • 4.71, анонимуслинус (?), 18:26, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    когда я вспоминаю гном , у меня жуткие ассоциации в памяти о неудобстве пользования. может кто привык, но меня всегда раздражало появление на каждую папку новых окон и это было всегда в гноме, хоть во 2 , хоть в 3. полазий по дереву катологов и потом я посмотрю как ты будешь весь в мыле закрывать десятки окон.))
     
  • 2.56, Аноним (104), 16:56, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Откуда такое желание впихнуть дефолтом Cinnamon  в Убунту?
    MATE ЖЕ УДОБНЕЕ
     
     
  • 3.74, Аноным (ok), 18:47, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мне вот Крыса кажется лучше Мате
     
  • 2.81, Аноним (81), 19:15, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > По сути единственное DE которое могло бы стать мейнстримом и продакшен

    И вроде можно было бы согласиться, но
    C 41.6% JavaScript 40.1% Python 17.0% Other 1.3%

     

  • 1.30, Аноним (30), 15:26, 27/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Минтовские разработчики наркоманы какие-то, взять gnome shell и переделывать его функционал под кде классик. Почему просто не взять плазму и не переделывать её! Уж наверное куда меньше ипанины! Разрабы дистров такие разрабы...
     
     
  • 2.31, NotaBug (ok), 15:28, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Потому что KDE для наркоманов
     
     
  • 3.37, Аноним (37), 15:44, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так GTK тем временем для нелатентных любителей ге иос. и пойди раз ещё разберись, что хуже. Разве что с вейландом маленькие проблемки у кде, а так в среднем всё лучше. Но я думаю корице не важно гтк там или плазма под ней, главное look&feel.
     
     
  • 4.64, Аноним (64), 17:31, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Потому что KDE для наркоманов
    > Так GTK тем временем для нелатентных любителей ге иос

    Понятно, почему доля десктопного линукса ~1%.
    А для простых людей есть что?

     
     
  • 5.67, Аноним (37), 17:54, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GNU
     
  • 5.101, danonimous (?), 22:15, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Fly
     
  • 2.66, Аноным (ok), 17:48, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что Кеды жирные и нестабильные, с проприетарщиной Нвидии особенно.
     

  • 1.35, Любитель Монеточки (?), 15:43, 27/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    До разрабов Mint~а желтый чай не ударил, как у разрабов DE использующих GTK?
     
  • 1.39, Аноним (40), 15:46, 27/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Всё за рамки GTK не выйти. А нужно всего-лишь режим эскизов в файловом добавить, а то картинку выбираешь, а какую - непонятно, надо лезть в наутилус, запоминать имя.
     
     
  • 2.49, Sluggard (ok), 16:21, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты прикалываешься? В Nemo всё прекрасно отображается. Вид — Показывать миниатюры.
     
     
  • 3.61, Аноним (40), 17:27, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В файловом диалоге. GTK_File_Chooser который
     
  • 3.62, Аноним (40), 17:29, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я 2 слова пропустил, сорян.
     

  • 1.45, mos87 (ok), 15:58, 27/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    ненужно.
     
  • 1.65, Zee Captain (?), 17:45, 27/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Надеюсь скоро добавят поддержку wayland
     
     
  • 2.72, Аноним (72), 18:31, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Надеюсь они не будут на это тратить время
     
     
  • 3.77, Аноним (76), 19:05, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже писали, что не будут. Только если кто-нибудь сделает, то добавят. А так им поровну на вяленый.
     
     
  • 4.87, Аноним (37), 20:02, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Красношапка семимильными шагами деградирует иксы и разработчики тулкитов и ПО в целом на подхвате. Когда вейланд будет работать нормально, об иксах быстро забудут. Сабж планирует работать исключительно поверх xwayland?
     
     
  • 5.94, Аноним (76), 21:41, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот когда иксам капец настанет тогда как только так сразу
     

  • 1.96, Аноним (96), 21:45, 27/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что за мода: милли<цензура>рические кнопки и заголовок в кулак толщиной?!
     

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