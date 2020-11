Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 4.8

2.17 , Туретта Хуюндберг ( ? ), 14:36, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – С привкусом закрытого Вам в другой кабинет

2.20 , Аноним ( 10 ), 14:39, 27/11/2020
Если говорить о мирках: - На основе GTK создано куда больше DE, чем на основе Qt. Если у человека отрезать все пальцы, кроме двух, он все равно будет в состоянии полностью пересчитать по пальцам все DE на Qt. - Приложения, которые написаны на своих собственных тулкитах (Chromium, LibreOffice, Firefox etc.) пытаются своим внешним видом мимикрировать именно под GTK. Потому что GTK - это родной тулкит GNU/Linux. Говорим GNU/Linux - имеем в виду GTK, и наоборот. Ищем в гугле бессмысленный запрос типа "темы для линукса" -- получаем темы GTK. - GTK/GNOME развивается в первую очередь Red Hat. Red Hat базирует свой бизнес на опенсорсе. Ну а Qt развивается компанией, являющейся внешней по отношению к GNU/Linux. И GNU/Linux для нее далеко не на первом месте (а, скажем, на сотом). Т.о. кеды прямо зависят от левой пятки правой ноги эффективного менеджера абсолютно сторонней организации, который наверное и слова такого не знает -- "линукс".

3.24 , n00by ( ok ), 14:45, 27/11/2020
Есть еще Lumina.

> все равно будет в состоянии полностью пересчитать по пальцам все DE

> на Qt. Есть еще Lumina.

4.47 , leibniz ( ok ), 16:00, 27/11/2020
Это же бсдшная разработка, верно? Автор выше оперирует исключительно пингвиньим базисом.

5.50 , Аноним ( 48 ), 16:28, 27/11/2020
Каких-то iXsystems, в свободное от работы время, разумеется.

3.25 , user90 ( ? ), 14:50, 27/11/2020
Скажем проще: латентным вендузятникам кеды просто удобнее, поскольку они - это они. И в линукс-коммюнити их точно не меньше 50%..

4.54 , Аноним ( 104 ), 16:52, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нету никаких "виндузятников". Графический интерфейс придумал и показал в 1968 Дуглас Энгельбарт.

https://www.youtube.com/watch?v=yJDv-zdhzMY

С таким же успехом можно говорить что у Заерокс украли идею Джобс, а у Джобса украл Гейтц.

5.89 , Анимус ( ? ), 20:37, 27/11/2020
Графический интерфейс тех лет был не очень-то похож на современные. А вот плазмочка прямо вылитая винда-десяточка.

6.100 , Аноним ( 104 ), 22:13, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Apple в 80-е для сторонних программистов написала набор правил того как должны работать и выглядеть проги на их компах.

IBM позаимствовала эти правила для IBM PC под названием https://ru.wikipedia.org/wiki/IBM_Common_User_Access

MAC OS панель сверху с ниспадающим каскадным меню вниз, у Windows панель снизу, с каскадным меню вверх вот и вся разница.

Любая среда рабочего стола для Linux вторична по определение и будет копировать либо первое, либо второе.

3.27 , Аноним84701 ( ok ), 15:00, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > - Приложения, которые написаны на своих собственных тулкитах (Chromium, LibreOffice,

> Firefox etc.) пытаются своим внешним видом мимикрировать именно под GTK. Потому

> что GTK - это родной тулкит GNU/Linux. Говорим GNU/Linux - имеем

> в виду GTK, и наоборот. Ищем в гугле бессмысленный запрос типа

> "темы для линукса" -- получаем темы GTK. ...

> Т.о. кеды прямо зависят от левой пятки правой ноги эффективного менеджера абсолютно сторонней организации, который наверное и слова такого не знает -- "линукс". И тут тоненькая струйка жЫра превратилась в мощный поток. https://kde.org/community/whatiskde/kdefreeqtfoundation/

> The Foundation [b]has license agreements[/b] with The Qt Company, Digia and Nokia. The agreements ensure that the Qt will continue to be available as Free Software.

> Should The Qt Company discontinue the development of the Qt Free Edition under the required licenses,

> then [b]the Foundation has the right to release Qt under a BSD-style license or under other open source licenses.The agreements stay valid in case of a buy-out, a merger or bankruptcy[/b]. https://kde.org/community/whatiskde/Software_License_Agreement_2015_Text.pdf

4.36 , llolik ( ok ), 15:44, 27/11/2020
Гипотетически, через год появляется какой-нибудь RapidTables (Rt), который как две капли воды похож на Qt6, но закрытый, и оригинальный Qt фирма сопровождать отказывается. Ок, код Qt6 передаётся сообществу по договору ... и дальше что, кто возьмётся его поддерживать и сопровождать. Анон к тому, что RH зарывать GTK/GNOME было бы странно, т.к. GNOME-desktop это существенная часть её бизнеса. Для QtCompany свернуть разработку Qt (или свалить поддержку Linux на community, т.к. бизнес-план не катит, с понятными результатами) и перевести наработки в другую тороговую марку, как мне представляется, не столь существенная проблема.

5.57 , Школьник ( ok ), 16:56, 27/11/2020
Подождите-подождите. Но ведь мне тут на опеннете красно-глазастые уже пару сотен раз рассказали, что с проектом под GPL (в отличие от BSD) ничего плохого не может случиться по определению, ведь рядом с кодом под GPL всегда маячит в бэкграунде тень бородатого гуру, непрерывно грозящая той самой мозолью проприерасам проклятым, которые спят и видят, как бы застагнировать или выкрасть у сообщества им же (проприерасам) принадлежащий код. А оно оказывается вот как: кто девушку ужинает, тот её и танцует. И если однажды красношляпым синим надоест платить разработчикам Гнома, то он протухнет на следующий же день, и не спасёт его никакая GPL или т.н. сообщество со ста неграми, пятьюдесятью лесбиянками и парой щепоток трансгендеров, наперегонки избавляющихся от наследия цар... режима белых господ в виде master, blacklist и прочего. Нда, вот это поворот! Ну кто бы мог подумать-то!
Нет, существенная часть их бизнеса - это сервера, виртуализация, контейнеры, хранилища, облака и прочие серьезные вещи. У Линукса в первую очередь потому с десктопом настолько всё плохо, поскольку GNOME в эту "существенную часть" никак не вписывается. Им этот GNOME нужен только для того, чтоб заменить винду на том ноутбуке, с которого через проектор показывают потанцевальным клиентам презентаху с красивыми гистограммами и графиками загруженности серверов в облаках.

6.59 , Старшеклассник ( ? ), 17:17, 27/11/2020
Почему? Вписывается. DE как раз для бесплатных бета-тестеров, таким каким он и должен быть.

6.73 , llolik ( ok ), 18:37, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > мне тут на опеннете красно-глазастые уже пару сотен раз рассказали Как минимум я такого не рассказывал. За остальных не отвечаю.

> Нда, вот это поворот! Ну кто бы мог подумать-то! А тут надо долго думать? Какбы не секрет, что есть пределы сложности разработки, за которыми коммьюнити разработка за фан не справляется (питаться святым духом и работать 24/7 без перекуров ещё никто не научился) и без финансирования не работает. Как пример личной боли: где есть приличный OCR (уровня около ABBYY, других и нет в общем-то)? Пока в это никто не вложил средств, коммьюнити даже выложенный CuneiForm не потянуло.

> Нет, существенная часть их бизнеса - это сервера, виртуализация, контейнеры, хранилища, облака и прочие серьезные вещи. Ну они вообще-то комплексную инфраструктуру предлагают.

> У Линукса в первую очередь потому с десктопом настолько всё плохо, поскольку GNOME в эту "существенную часть" никак не вписывается. Именно поэтому RH в зачительной мере присутствует практически в каждом крупном десктопном проекте и тратят на это деньги. Логично, чё.

> Им этот GNOME нужен только для того, чтоб заменить винду на том ноутбуке Тогда уж Mac. В USA он более популярен, что ИМХО косвенно объясняет UX/UI GNOME.

6.90 , Анимус ( ? ), 20:43, 27/11/2020
Чушь изволите нести. Значительная часть голливудских студий делают 3Д-графику и композинг на десктопном линуксе, в основном, конечно, на РХ.

7.102 , Аноним ( 104 ), 22:16, 27/11/2020
Список этих студей мы же конечно не увидем? Нам нужны пруфы, Билли. Да и как твое утверждение про студии отменяет, то что написал он? Неужели студий больше чем мейнфреймов?

6.97 , Аноним ( 97 ), 21:49, 27/11/2020
Все так и есть по поводу РедХат. Знаком с парочкой сотрудников, у которых на рабочих синкпадах тайловые wm и собственный гном они в гробу видели и ни разу не запускали, никакого догфудинга.

5.75 , Аноним84701 ( ok ), 18:51, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Анон к тому, что RH зарывать GTK/GNOME было бы странно, т.к. GNOME-desktop это существенная часть её бизнеса. RH уже лет 10 из "незарываемого" граф. тулкита удалаяет все, что не нужно для их собственного сценария использования, несмотря на все протесты разработчиков и "сообщества". "Классика":

https://trac.transmissionbt.com/ticket/3685

mccann: [A member of the Red Hat Desktop Team. Currently acting as user experience design shepherd for GNOME 3. прим. Анонима]

> Don't use a notification area icon in GNOME 3

> In the upcoming GNOME 3 we won't be supporting notification area icons (status icons). Instead we will support persistence of notification bubbles. ...

> I guess you have to decide if you are a GNOME app, an Ubuntu app, or an XFCE app unfortunately.

> I'm sorry that this is the case but it wasn't GNOME's fault that Ubuntu has started this fork.

> [b]And I have no idea what XFCE is or does sorry. [/b] "С такими друзьями и враги не нужны!" (с) Перешедших за это время с GTK на Qt проектов достаточно: Audacious, Openshot, Wireshark, GCompris, Subsurface.

C Qt на GTK -- что-то не слышно. Это я к тому, что "безусловная супериорность" этого подхода над Qt-шным -- под боольшим вопросом.

6.86 , llolik ( ok ), 19:49, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > RH уже лет 10 из "незарываемого" граф. тулкита удалаяет все, что не нужно для их собственного сценария использования Шапка выделяет людей и деньги на то, что нужно Шапке. Ну как бы логично.

7.88 , Аноним84

> Шапка выделяет людей и деньги на то, что нужно Шапке. Ну как бы логично. И топит все, что ненужно этой Шапке. Тоже логично.

Вопрос был в том, так ли уж "лучше" иметь зависимость от Шапки и их строго ограниченных сценариев и платформ?

И будет ли "интересно" сторонним, "не шапкиным" разработчикам, писать на этом тулките (соотв. как легко, тяжело будет портироваться софт)). >> несмотря на все протесты разработчиков и "сообщества".

> Протестов шибких правда не замечено. Интересно, какие именно "протесты" вы хотели заметить 10 лет спустя?

>> "Классика":

> Вот моя убунта ( https://imgur.com/MnxQFU8 ), вон StatusNotiсationIcon-ы в "трее" висят и никуда не делись. Это прекрасно, но только давайте не будем делать вид, что я хотел продемонстрировать чисто техническое удаление статуса, а не отношение (или уровень "осведомленности") красношапочника к "этому вашему опенсурсу".

Тем более:

> GtkStatusIcon has been deprecated in 3.14. You should consider using notifications or more modern platform-specific APIs instead. и

https://gitlab.gnome.org/GNOME/gtk/-/issues/2256

> In short: no, we will not "undeprecate" GtkStatusIcon. Так что радуйтесь-радуйтесь, недолго уже осталось :)

3.33 , Аноним ( 33 ), 15:30, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это вы сейчас форки гнома называете куда большими дэями?

4.40 , Аноним ( 40 ), 15:50, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Он имел в виду вечные альфы, где максимум часы запилены.

3.38 , Анончик9999 ( ? ), 15:45, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Много создано особенно форков Гнома из-за множества спорных решений. Qt - качественный кросплатформенной фреймворк, на нем написано популярные KDE/LXQt с кучей возможностей для пользователя.

3.43 , Аноним ( 40 ), 15:56, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > На основе GTK создано куда больше DE, чем на основе Qt. Суждение по массе.

То есть лебедь-рак-и-щука. Распыление в разные стороны, а результат только Гном-3 по факту.

Во втором случае куча фич, целостный продукт, причем, приложениями из коробки можно пользоваться. К примеру, зачем в гноме эти Maps, Epiphany и прочие вещи для галочки.

4.55 , заминированный тапок ( ok ), 16:54, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – как зачем, для галочки же

https://www.meme-arsenal.com/memes/14ba4ebbe4e2eabb778be107290763d3.jpg

4.69 , анонимуслинус ( ? ), 18:21, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну сколько помню епифани еще и 2 гноме не пользовал никто, хотя тогда он был куда более полезен чем сейчас. а кедовский конкуэрор вообще можно было считать уникальной прогой. я не совсем понял почему сейчас от неё отказались, но было жаль. точнее понимаю. всем не хочется разрабатывать свой движок.

3.46 , Аноним ( 40 ), 16:00, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Red Hat Интересно, почему, например, ныне российские производители какого-нить железа на микроконтроллерах выбирают в основном европейскую ST, а американскую Atmel в топку?

4.91 , OzWMTjhctYyY0jBcJyMQ ( ? ), 20:47, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ?! вот тоже интерестна

3.53 , sergey ( ?? ), 16:46, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > На основе GTK создано куда больше DE, И ни одним из них невозможно пользоваться. > Ищем в гугле бессмысленный запрос типа "темы для линукса" -- получаем темы GTK. Потому что в KDE, например, нет проблем с темами и их не надо искать через гугл. 4.58 , lockywolf ( ok ), 17:08, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> На основе GTK создано куда больше DE,

> И ни одним из них невозможно пользоваться.

>> Ищем в гугле бессмысленный запрос типа "темы для линукса" -- получаем темы GTK.

> Потому что в KDE, например, нет проблем с темами и их не

> надо искать через гугл. Комментатор ничего не понимает в темах.

3.92 , Мастер ( ? ), 21:29, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну так на QT нет смысла писать что-то еще клгда KDE всех устраивают, а вот Gnome неюзабельное уг и его все пытаются пофиксить всякими форками.