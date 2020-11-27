Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 4.8

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|1.1, user90 (?), 13:43, 27/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Кто юзает - в чем фичи по сравнению с прочими?
> основывается на компонентах GNOME .. форк, не связанный внешними зависимостями с GNOME
Нираспарсил))
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|2.6, leibniz (ok), 13:48, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Нираспарсил))
корица собирается автономно от гнома3, то бишь сам процесс сборки не зависит от гномьей инфраструктуры
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|1.3, MasterSlave (?), 13:44, 27/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Так, народ, кто что предпочитает из форков третьегнома и что наиболее пригодно по-вашему мнению для нормального, повседневного пользования без танцев с бубном по тому или иному поводу? Есть корица, есть Budgie, есть китайский Deepin... Может, ещё что. KDE не предлагать, ибо оффтоп.
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|3.83, Аноним (83), 19:32, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Deepin это вообще какой то шедевр мордостроения. С околонулевой кастомизацией он просто работает и все. Ему не нужно 100500 тем и прочих настроек. Ну и еще он красивый.
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|4.103, AleksK (ok), 22:21, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ещё корявый и глючный. На скринах выглядит красиво, реально пользоваться невозможно.
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|4.104, Аноним (104), 22:30, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дешевая китайская подделка, которая только делает вид что похоже на нормальный интерфейс, но по факту не умеет элементарных вещей.
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|2.9, Аноним (9), 13:52, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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Оригинальный GNOME, самое лучшее. Поставил и забыл. Всё работает.
Можно плагин накатить для tile manager
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|2.52, Аноним (52), 16:38, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Форк не третье но второгнома - MATE. Самая удобная из гномофорков.
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|1.4, lockywolf (ok), 13:44, 27/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Переключать раскладку клавиатуры на мышке? Гениально, чёрт возьми.
Кстати, объясните мне кто-нибудь связь между gnome, gnome shell, mate, connamon, metacity, compiz и unity.
Я тупой и не понимаю.
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|2.12, user90 (?), 13:58, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Гениально, чёрт возьми.
Чутка подупоролись, с кем не бывает)
> Я тупой и не понимаю.
А тебе оно надо?
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|2.44, анонимуслинус (?), 15:57, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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не знаю как у вас , а в минте все переключается клавиатурными сокращениями. и настроить их можно самому. там много мест для настройки. единственное меня в минте не устроило , это недостаточная возможность управления пульсой. и не знаю как у вас, а у меня пульса не дает перевести звуковую систему с 2.0 на 2.1. Пока не понял где.
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|2.76, Аноним (76), 18:59, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
Был Gnome 2, потом выпустили Gnome 3 Gnome Shell часть третьего управляет раб... большой текст свёрнут, показать
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|3.80, Аноним (104), 19:13, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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MATE из них всех самый удобный, единственный кто умеет делать ярлыки документов и папок в директорию и рабочий стол, в 2020 году.
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|5.98, Аноним (104), 21:55, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не знаю о какой боковой панели ты говорить, но она и не нужна.
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|1.8, Аноним (8), 13:51, 27/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Кстати, объясните мне кто-нибудь связь между gnome, gnome shell, mate, connamon, metacity, compiz и unity.
Всё это примеры свободного софта, к-й лучше не использовать.
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|2.15, llolik (ok), 14:16, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Давно уже сказали, что парится не будут и будут сидеть на X-ах до упора. Но если кто захочет делать, то они не против. В прочем, с пожизни устаревшей версией GTK, я сомневаюсь в реальности таких начинаний.
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|1.16, Аноним (16), 14:17, 27/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Несмотря на свою открытость и принадлежность к СПО, Mint, как и Cinnamon почему-то оставляли за собой привкус закрытого и огороженного ПО в сравнении с тем же XFCE или KDE. Только у меня такое?
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|2.20, Аноним (10), 14:39, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Если говорить о мирках:
- На основе GTK создано куда больше DE, чем на основе Qt. Если у человека отрезать все пальцы, кроме двух, он все равно будет в состоянии полностью пересчитать по пальцам все DE на Qt.
- Приложения, которые написаны на своих собственных тулкитах (Chromium, LibreOffice, Firefox etc.) пытаются своим внешним видом мимикрировать именно под GTK. Потому что GTK - это родной тулкит GNU/Linux. Говорим GNU/Linux - имеем в виду GTK, и наоборот. Ищем в гугле бессмысленный запрос типа "темы для линукса" -- получаем темы GTK.
- GTK/GNOME развивается в первую очередь Red Hat. Red Hat базирует свой бизнес на опенсорсе. Ну а Qt развивается компанией, являющейся внешней по отношению к GNU/Linux. И GNU/Linux для нее далеко не на первом месте (а, скажем, на сотом). Т.о. кеды прямо зависят от левой пятки правой ноги эффективного менеджера абсолютно сторонней организации, который наверное и слова такого не знает -- "линукс".
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|3.24, n00by (ok), 14:45, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если у человека отрезать все пальцы, кроме двух, он
> все равно будет в состоянии полностью пересчитать по пальцам все DE
> на Qt.
Есть еще Lumina.
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|4.47, leibniz (ok), 16:00, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это же бсдшная разработка, верно? Автор выше оперирует исключительно пингвиньим базисом.
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|3.25, user90 (?), 14:50, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Скажем проще: латентным вендузятникам кеды просто удобнее, поскольку они - это они. И в линукс-коммюнити их точно не меньше 50%..
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|5.89, Анимус (?), 20:37, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Графический интерфейс тех лет был не очень-то похож на современные. А вот плазмочка прямо вылитая винда-десяточка.
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|6.100, Аноним (104), 22:13, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Apple в 80-е для сторонних программистов написала набор правил того как должны работать и выглядеть проги на их компах.
IBM позаимствовала эти правила для IBM PC под названием https://ru.wikipedia.org/wiki/IBM_Common_User_Access
MAC OS панель сверху с ниспадающим каскадным меню вниз, у Windows панель снизу, с каскадным меню вверх вот и вся разница.
Любая среда рабочего стола для Linux вторична по определение и будет копировать либо первое, либо второе.
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|3.27, Аноним84701 (ok), 15:00, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> - Приложения, которые написаны на своих собственных тулкитах (Chromium, LibreOffice,
> Firefox etc.) пытаются своим внешним видом мимикрировать именно под GTK. Потому
> что GTK - это родной тулкит GNU/Linux. Говорим GNU/Linux - имеем
> в виду GTK, и наоборот. Ищем в гугле бессмысленный запрос типа
> "темы для линукса" -- получаем темы GTK.
...
> Т.о. кеды прямо зависят от левой пятки правой ноги эффективного менеджера абсолютно сторонней организации, который наверное и слова такого не знает -- "линукс".
И тут тоненькая струйка жЫра превратилась в мощный поток.
https://kde.org/community/whatiskde/kdefreeqtfoundation/
> The Foundation [b]has license agreements[/b] with The Qt Company, Digia and Nokia. The agreements ensure that the Qt will continue to be available as Free Software.
> Should The Qt Company discontinue the development of the Qt Free Edition under the required licenses,
> then [b]the Foundation has the right to release Qt under a BSD-style license or under other open source licenses.The agreements stay valid in case of a buy-out, a merger or bankruptcy[/b].
https://kde.org/community/whatiskde/Software_License_Agreement_2015_Text.pdf
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|4.36, llolik (ok), 15:44, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Гипотетически, через год появляется какой-нибудь RapidTables (Rt), который как две капли воды похож на Qt6, но закрытый, и оригинальный Qt фирма сопровождать отказывается. Ок, код Qt6 передаётся сообществу по договору ... и дальше что, кто возьмётся его поддерживать и сопровождать.
Анон к тому, что RH зарывать GTK/GNOME было бы странно, т.к. GNOME-desktop это существенная часть её бизнеса. Для QtCompany свернуть разработку Qt (или свалить поддержку Linux на community, т.к. бизнес-план не катит, с понятными результатами) и перевести наработки в другую тороговую марку, как мне представляется, не столь существенная проблема.
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|5.57, Школьник (ok), 16:56, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> и дальше что, кто возьмётся его поддерживать и сопровождать.
Подождите-подождите. Но ведь мне тут на опеннете красно-глазастые уже пару сотен раз рассказали, что с проектом под GPL (в отличие от BSD) ничего плохого не может случиться по определению, ведь рядом с кодом под GPL всегда маячит в бэкграунде тень бородатого гуру, непрерывно грозящая той самой мозолью проприерасам проклятым, которые спят и видят, как бы застагнировать или выкрасть у сообщества им же (проприерасам) принадлежащий код.
А оно оказывается вот как: кто девушку ужинает, тот её и танцует. И если однажды красношляпым синим надоест платить разработчикам Гнома, то он протухнет на следующий же день, и не спасёт его никакая GPL или т.н. сообщество со ста неграми, пятьюдесятью лесбиянками и парой щепоток трансгендеров, наперегонки избавляющихся от наследия цар... режима белых господ в виде master, blacklist и прочего.
Нда, вот это поворот! Ну кто бы мог подумать-то!
>GNOME-desktop это существенная часть её бизнеса
Нет, существенная часть их бизнеса - это сервера, виртуализация, контейнеры, хранилища, облака и прочие серьезные вещи. У Линукса в первую очередь потому с десктопом настолько всё плохо, поскольку GNOME в эту "существенную часть" никак не вписывается. Им этот GNOME нужен только для того, чтоб заменить винду на том ноутбуке, с которого через проектор показывают потанцевальным клиентам презентаху с красивыми гистограммами и графиками загруженности серверов в облаках.
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|6.73, llolik (ok), 18:37, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> мне тут на опеннете красно-глазастые уже пару сотен раз рассказали
Как минимум я такого не рассказывал. За остальных не отвечаю.
> Нда, вот это поворот! Ну кто бы мог подумать-то!
А тут надо долго думать? Какбы не секрет, что есть пределы сложности разработки, за которыми коммьюнити разработка за фан не справляется (питаться святым духом и работать 24/7 без перекуров ещё никто не научился) и без финансирования не работает. Как пример личной боли: где есть приличный OCR (уровня около ABBYY, других и нет в общем-то)? Пока в это никто не вложил средств, коммьюнити даже выложенный CuneiForm не потянуло.
> Нет, существенная часть их бизнеса - это сервера, виртуализация, контейнеры, хранилища, облака и прочие серьезные вещи.
Ну они вообще-то комплексную инфраструктуру предлагают.
> У Линукса в первую очередь потому с десктопом настолько всё плохо, поскольку GNOME в эту "существенную часть" никак не вписывается.
Именно поэтому RH в зачительной мере присутствует практически в каждом крупном десктопном проекте и тратят на это деньги. Логично, чё.
> Им этот GNOME нужен только для того, чтоб заменить винду на том ноутбуке
Тогда уж Mac. В USA он более популярен, что ИМХО косвенно объясняет UX/UI GNOME.
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|6.90, Анимус (?), 20:43, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Нет, существенная часть их бизнеса - это сервера, виртуализация, контейнеры, хранилища, облака и прочие серьезные вещи. У Линукса в первую очередь потому с десктопом настолько всё плохо, поскольку GNOME в эту "существенную часть" никак не вписывается. Им этот GNOME нужен только для того, чтоб заменить винду на том ноутбуке, с которого через проектор показывают потанцевальным клиентам презентаху с красивыми гистограммами и графиками загруженности серверов в облаках.
Чушь изволите нести. Значительная часть голливудских студий делают 3Д-графику и композинг на десктопном линуксе, в основном, конечно, на РХ.
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|7.102, Аноним (104), 22:16, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Значительная часть голливудских студий делают 3Д-графику и композинг на десктопном линуксе, в основном, конечно, на РХ.
Список этих студей мы же конечно не увидем? Нам нужны пруфы, Билли. Да и как твое утверждение про студии отменяет, то что написал он? Неужели студий больше чем мейнфреймов?
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|6.97, Аноним (97), 21:49, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Все так и есть по поводу РедХат. Знаком с парочкой сотрудников, у которых на рабочих синкпадах тайловые wm и собственный гном они в гробу видели и ни разу не запускали, никакого догфудинга.
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|5.75, Аноним84701 (ok), 18:51, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Анон к тому, что RH зарывать GTK/GNOME было бы странно, т.к. GNOME-desktop это существенная часть её бизнеса.
RH уже лет 10 из "незарываемого" граф. тулкита удалаяет все, что не нужно для их собственного сценария использования, несмотря на все протесты разработчиков и "сообщества".
"Классика":
https://trac.transmissionbt.com/ticket/3685
mccann: [A member of the Red Hat Desktop Team. Currently acting as user experience design shepherd for GNOME 3. прим. Анонима]
> Don't use a notification area icon in GNOME 3
> In the upcoming GNOME 3 we won't be supporting notification area icons (status icons). Instead we will support persistence of notification bubbles.
...
> I guess you have to decide if you are a GNOME app, an Ubuntu app, or an XFCE app unfortunately.
> I'm sorry that this is the case but it wasn't GNOME's fault that Ubuntu has started this fork.
> [b]And I have no idea what XFCE is or does sorry. [/b]
"С такими друзьями и враги не нужны!" (с)
Перешедших за это время с GTK на Qt проектов достаточно: Audacious, Openshot, Wireshark, GCompris, Subsurface.
C Qt на GTK -- что-то не слышно.
Это я к тому, что "безусловная супериорность" этого подхода над Qt-шным -- под боольшим вопросом.
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|6.86, llolik (ok), 19:49, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> RH уже лет 10 из "незарываемого" граф. тулкита удалаяет все, что не нужно для их собственного сценария использования
Шапка выделяет людей и деньги на то, что нужно Шапке. Ну как бы логично.
> несмотря на все протесты разработчиков и "сообщества".
Протестов шибких правда не замечено.
> "Классика":
Вот моя убунта ( https://imgur.com/MnxQFU8 ), вон StatusNotiсationIcon-ы в "трее" висят и никуда не делись. Deadbeef нотифкатор-плагин сам лично допиливал https://github.com/SkyMaverick/deadbeef-statusnotifier-plugin (его для KDE делали так-то, но после лёгкого допила и исправления изначальных багов работает и в GNOME (кроме тултипов) и в Cinnamon и в KDE. По идее должен и в XFCE).
> Перешедших за это время с GTK на Qt проектов достаточно: Audacious, Openshot, Wireshark, GCompris, Subsurface.
Честно говоря, мелочь. И больше шуму, чем толку. Из реально более-менее крупного LXDE -> LXQt и то уже который год "недопилено".
> C Qt на GTK -- что-то не слышно.
Попрыгушки по тулкитам - удовольствие ниже среднего. Это Приложение в котором полтор стандартных контрола перенести легко. Тотже Audacious сколько со своим портом носились? Доносились кстати, я не в курсе?
> Это я к тому, что "безусловная супериорность" этого подхода над Qt-шным - под боольшим вопросом.
Ну, несмотря на большую роль Шапки GTK есть кому пилить (https://www.gnome.org/foundation/) хоть и не так резво. Qt не знаю, потянет KDE Foundation если фирма кинет.
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|7.88, Аноним84701 (ok), 20:29, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> RH уже лет 10 из "незарываемого" граф. тулкита удалаяет все, что не нужно для их собственного сценария использования
> Шапка выделяет людей и деньги на то, что нужно Шапке. Ну как бы логично.
И топит все, что ненужно этой Шапке. Тоже логично.
Вопрос был в том, так ли уж "лучше" иметь зависимость от Шапки и их строго ограниченных сценариев и платформ?
И будет ли "интересно" сторонним, "не шапкиным" разработчикам, писать на этом тулките (соотв. как легко, тяжело будет портироваться софт)).
>> несмотря на все протесты разработчиков и "сообщества".
> Протестов шибких правда не замечено.
Интересно, какие именно "протесты" вы хотели заметить 10 лет спустя?
>> "Классика":
> Вот моя убунта ( https://imgur.com/MnxQFU8 ), вон StatusNotiсationIcon-ы в "трее" висят и никуда не делись.
Это прекрасно, но только давайте не будем делать вид, что я хотел продемонстрировать чисто техническое удаление статуса, а не отношение (или уровень "осведомленности") красношапочника к "этому вашему опенсурсу".
Тем более:
> GtkStatusIcon has been deprecated in 3.14. You should consider using notifications or more modern platform-specific APIs instead.
и
https://gitlab.gnome.org/GNOME/gtk/-/issues/2256
> In short: no, we will not "undeprecate" GtkStatusIcon.
Так что радуйтесь-радуйтесь, недолго уже осталось :)
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|3.38, Анончик9999 (?), 15:45, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Много создано особенно форков Гнома из-за множества спорных решений. Qt - качественный кросплатформенной фреймворк, на нем написано популярные KDE/LXQt с кучей возможностей для пользователя.
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|3.43, Аноним (40), 15:56, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> На основе GTK создано куда больше DE, чем на основе Qt.
Суждение по массе.
То есть лебедь-рак-и-щука. Распыление в разные стороны, а результат только Гном-3 по факту.
Во втором случае куча фич, целостный продукт, причем, приложениями из коробки можно пользоваться. К примеру, зачем в гноме эти Maps, Epiphany и прочие вещи для галочки.
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|4.69, анонимуслинус (?), 18:21, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну сколько помню епифани еще и 2 гноме не пользовал никто, хотя тогда он был куда более полезен чем сейчас. а кедовский конкуэрор вообще можно было считать уникальной прогой. я не совсем понял почему сейчас от неё отказались, но было жаль. точнее понимаю. всем не хочется разрабатывать свой движок.
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|3.46, Аноним (40), 16:00, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Red Hat
Интересно, почему, например, ныне российские производители какого-нить железа на микроконтроллерах выбирают в основном европейскую ST, а американскую Atmel в топку?
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|3.53, sergey (??), 16:46, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> На основе GTK создано куда больше DE,
И ни одним из них невозможно пользоваться.
> Ищем в гугле бессмысленный запрос типа "темы для линукса" -- получаем темы GTK.
Потому что в KDE, например, нет проблем с темами и их не надо искать через гугл.
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|4.58, lockywolf (ok), 17:08, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> На основе GTK создано куда больше DE,
> И ни одним из них невозможно пользоваться.
>> Ищем в гугле бессмысленный запрос типа "темы для линукса" -- получаем темы GTK.
> Потому что в KDE, например, нет проблем с темами и их не
> надо искать через гугл.
Комментатор ничего не понимает в темах.
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|3.92, Мастер (?), 21:29, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну так на QT нет смысла писать что-то еще клгда KDE всех устраивают, а вот Gnome неюзабельное уг и его все пытаются пофиксить всякими форками.
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|3.70, анонимуслинус (?), 18:23, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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посмотри появление кед и винды с DE. может потом дойдет кто откуда спер идею. но да винда стала популярной и поэтому все решили , что сперли у неё. ну ты там мечтай дальше.
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|1.28, Васёк (?), 15:04, 27/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Очень неплохое DE. Когда сидел на минте, пользовался им, устраивало более чем. Молодцы, что не забили и продолжают развиваться.
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|2.41, Анончик9999 (?), 15:52, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Постоянно пользуюсь. Простое, понятное, стабильное DE. Настораживает только постоянное снижение появления новых возможможностей с каждым релизом, хотя донатят нормально. Надеюсь команда разработчиков не уменьшается. Наверно, когда GNOME/KDE нормально заработают с Wayland, тогда и займутся его поддержкой.
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|2.32, Аноним (32), 15:29, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У тебя кривая ссылка - фильм называется Идиократия. А дауны (которых ты гуглил) - просто больные люди. Впрочем, ты недалеко ушел от героев того фильма.
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|3.34, NotaBug (ok), 15:40, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда я вспоминаю третьегном, то в голове всплывает эта картинка. Без понятия что за фильм, может про вас?
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|4.71, анонимуслинус (?), 18:26, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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когда я вспоминаю гном , у меня жуткие ассоциации в памяти о неудобстве пользования. может кто привык, но меня всегда раздражало появление на каждую папку новых окон и это было всегда в гноме, хоть во 2 , хоть в 3. полазий по дереву катологов и потом я посмотрю как ты будешь весь в мыле закрывать десятки окон.))
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|2.56, Аноним (104), 16:56, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Откуда такое желание впихнуть дефолтом Cinnamon в Убунту?
MATE ЖЕ УДОБНЕЕ
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|2.81, Аноним (81), 19:15, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> По сути единственное DE которое могло бы стать мейнстримом и продакшен
И вроде можно было бы согласиться, но
C 41.6% JavaScript 40.1% Python 17.0% Other 1.3%
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|1.30, Аноним (30), 15:26, 27/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Минтовские разработчики наркоманы какие-то, взять gnome shell и переделывать его функционал под кде классик. Почему просто не взять плазму и не переделывать её! Уж наверное куда меньше ипанины! Разрабы дистров такие разрабы...
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|3.37, Аноним (37), 15:44, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так GTK тем временем для нелатентных любителей ге иос. и пойди раз ещё разберись, что хуже. Разве что с вейландом маленькие проблемки у кде, а так в среднем всё лучше. Но я думаю корице не важно гтк там или плазма под ней, главное look&feel.
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|4.64, Аноним (64), 17:31, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Потому что KDE для наркоманов
> Так GTK тем временем для нелатентных любителей ге иос
Понятно, почему доля десктопного линукса ~1%.
А для простых людей есть что?
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|2.66, Аноным (ok), 17:48, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что Кеды жирные и нестабильные, с проприетарщиной Нвидии особенно.
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|1.39, Аноним (40), 15:46, 27/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Всё за рамки GTK не выйти. А нужно всего-лишь режим эскизов в файловом добавить, а то картинку выбираешь, а какую - непонятно, надо лезть в наутилус, запоминать имя.
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|2.49, Sluggard (ok), 16:21, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты прикалываешься? В Nemo всё прекрасно отображается. Вид — Показывать миниатюры.
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|3.77, Аноним (76), 19:05, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уже писали, что не будут. Только если кто-нибудь сделает, то добавят. А так им поровну на вяленый.
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|4.87, Аноним (37), 20:02, 27/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Красношапка семимильными шагами деградирует иксы и разработчики тулкитов и ПО в целом на подхвате. Когда вейланд будет работать нормально, об иксах быстро забудут. Сабж планирует работать исключительно поверх xwayland?
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|1.96, Аноним (96), 21:45, 27/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что за мода: милли<цензура>рические кнопки и заголовок в кулак толщиной?!
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