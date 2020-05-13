Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 4.6

После шести месяцев разработки сформирован релиз пользовательского окружения Cinnamon 4.6, в рамках которого сообществом разработчиков дистрибутива Linux Mint развивается форк оболочки GNOME Shell, файлового менеджера Nautilus и оконного менеджера Mutter, нацеленный на предоставление окружения в классическом стиле GNOME 2 c поддержкой удачных элементов взаимодействия из GNOME Shell. Cinnamon основывается на компонентах GNOME, но эти компоненты поставляются как периодически синхронизируемый форк, не связанный внешними зависимостями с GNOME. Новый выпуск Cinnamon будет предложен в дистрибутиве Linux Mint 20, который планируется выпустить в июне. Основные новшества: Реализована поддержка дробного масштабирования, которая позволяет подобрать оптимальный размер элементов на экранах с высокой плотностью пикселей (HiDPI), например, можно увеличить выводимые элементы интерфейса не в 2 раза, а в 1.5.

Переработан диалог настройки параметров мониторов. Добавлена возможность выбора частоты обновления экрана и поддержка назначения своих коэффициентов масштабирования для каждого монитора, что решает проблему с работой при одновременном подключении обычного и HiDPI монитора.

В теме оформления Mint-Y предложена новая палитра, в которой за счёт манипуляций с оттенком и насыщенностью подобраны более яркие цвета, но без потери читаемости и комфорта. Предложены новые наборы цветов Pink и Aqua.

В апплет XappStatusIcon добавлена поддержка API StatusNotifier (Qt и приложения Electron), libAppIndicator (индикаторы Ubuntu) и libAyatana (индикаторы Ayatana для Unity), что позволит использовать XappStatusIcon как единый механизм для сворачивания в системный лоток, не требующий поддержки разных API на стороне рабочего стола. Изменение улучшит поддержку размещения в системном лотке индикаторов, приложений на базе платформы Electron и протокола xembed (GTK-технология размещения пиктограмм в системном лотке). XAppStatusIcon выносит отрисовку пиктограммы, всплывающей подсказки и метки на сторону апплета, и использует DBus для передачи информации через апплеты, а также событий о кликах. Отрисовка на стороне апплета предоставляет качественные пиктограммы любых размеров и решает проблемы с отображением.

Проведена оптимизация производительности кода для обработки миниатюр в файловом менеджере Nemo. Генерация пиктограмм теперь производится асинхронно, а пиктограммы загружаются с более низким приоритетом по сравнению с навигацией по каталогам (идея в том, что приоритет отдаётся обработке контента, а загрузка пиктограмм выполняется по остаточному принципу, что позволяет заметно ускорить работу ценой более длительного отображения пиктограмм-заглушек).

Подготовлена новая утилита для обмена файлами между двумя компьютерами в локальной сети, использующая шифрование при передаче данных.



