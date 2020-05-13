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Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 4.6

13.05.2020 20:29

После шести месяцев разработки сформирован релиз пользовательского окружения Cinnamon 4.6, в рамках которого сообществом разработчиков дистрибутива Linux Mint развивается форк оболочки GNOME Shell, файлового менеджера Nautilus и оконного менеджера Mutter, нацеленный на предоставление окружения в классическом стиле GNOME 2 c поддержкой удачных элементов взаимодействия из GNOME Shell. Cinnamon основывается на компонентах GNOME, но эти компоненты поставляются как периодически синхронизируемый форк, не связанный внешними зависимостями с GNOME. Новый выпуск Cinnamon будет предложен в дистрибутиве Linux Mint 20, который планируется выпустить в июне.

Основные новшества:

  • Реализована поддержка дробного масштабирования, которая позволяет подобрать оптимальный размер элементов на экранах с высокой плотностью пикселей (HiDPI), например, можно увеличить выводимые элементы интерфейса не в 2 раза, а в 1.5.
  • Переработан диалог настройки параметров мониторов. Добавлена возможность выбора частоты обновления экрана и поддержка назначения своих коэффициентов масштабирования для каждого монитора, что решает проблему с работой при одновременном подключении обычного и HiDPI монитора.
  • В теме оформления Mint-Y предложена новая палитра, в которой за счёт манипуляций с оттенком и насыщенностью подобраны более яркие цвета, но без потери читаемости и комфорта. Предложены новые наборы цветов Pink и Aqua.
  • В апплет XappStatusIcon добавлена поддержка API StatusNotifier (Qt и приложения Electron), libAppIndicator (индикаторы Ubuntu) и libAyatana (индикаторы Ayatana для Unity), что позволит использовать XappStatusIcon как единый механизм для сворачивания в системный лоток, не требующий поддержки разных API на стороне рабочего стола. Изменение улучшит поддержку размещения в системном лотке индикаторов, приложений на базе платформы Electron и протокола xembed (GTK-технология размещения пиктограмм в системном лотке). XAppStatusIcon выносит отрисовку пиктограммы, всплывающей подсказки и метки на сторону апплета, и использует DBus для передачи информации через апплеты, а также событий о кликах. Отрисовка на стороне апплета предоставляет качественные пиктограммы любых размеров и решает проблемы с отображением.
  • Проведена оптимизация производительности кода для обработки миниатюр в файловом менеджере Nemo. Генерация пиктограмм теперь производится асинхронно, а пиктограммы загружаются с более низким приоритетом по сравнению с навигацией по каталогам (идея в том, что приоритет отдаётся обработке контента, а загрузка пиктограмм выполняется по остаточному принципу, что позволяет заметно ускорить работу ценой более длительного отображения пиктограмм-заглушек).
  • Подготовлена новая утилита для обмена файлами между двумя компьютерами в локальной сети, использующая шифрование при передаче данных.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/linuxmint/c...)
  2. OpenNews: Релиз десктоп-окружения MATE 1.24, форка GNOME 2
  3. OpenNews: Сообщество продолжило разработку дистрибутива Antergos под новым именем Endeavour OS
  4. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 4.4
  5. OpenNews: Linux Mint 20 будет сформирован только для 64-разрядных систем
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52944-cinnamon
Ключевые слова: cinnamon
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (37) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:34, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше была бы поддержка wayland.

    Хотя я их понимаю.

     
     
  • 2.5, llolik (ok), 20:51, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они уже говорили, что, если кто возьмётся, то они только за принять патчи, но сами они пилить не будут.
     
     
  • 3.9, факен (?), 21:06, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    ну вот и пусть идут со своим фуфлом
     
     
  • 4.18, Michael Shigorin (ok), 21:49, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Фуфландом? :)
     
  • 4.23, llolik (ok), 22:14, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > ну вот и пусть идут со своим фуфлом

    При всём лично моём сложном, но скорее положительном, отношении к Wayland, у Cinnamon-а слишком маленькая команда, чтобы с нуля пилить приличный wayland-композитор. Адаптировать текущий mutter, как я понял, тоже не сильно проще.
    Так что если кто-то возьмётся сделать, то Клемент и команда не против, но своими силами они не хотят подступаться. Пруф. (clefebvre - лидер проекта) - https://github.com/linuxmint/Cinnamon/issues/5201#issuecomment-289032707

     
     
  • 5.25, Аноним (25), 22:21, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они демонстративно против. Ишью закрыли, не повесили плашку help needed, закрыли со словами "не заинтересованы в ущербном протоколе". Ну и туда им дорога.
     
     
  • 6.32, morruth (?), 22:47, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наши люди!:)
     
  • 6.33, Аноним (33), 22:56, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они пилят СРС для своего дистрибутива. Значит внедрение Вейленда в Линукс Минт не входит в их планы.
    Это опенсорс, тебе никто ничего не обязан.
    Это опенсорс, возми и запили сам.
     
  • 2.10, павлик (?), 21:15, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    xfce получше будет.
     
     
  • 3.13, Annoynymous (ok), 21:36, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И как там с Wayland?
     
     
  • 4.24, Аноним (25), 22:18, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По крайней мере они не открещиваются. У них примерно как в Mate, сложность - заставить всю панель работать в Layer Shell, но что-то постепенно пилится в этом направлении. А дальше уже могут взять примерно любой композитор, скорее всего Mir.
     
  • 2.22, Аноним (22), 22:13, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем она тебе?
     
  • 2.31, КО (?), 22:29, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что же это за Wayland такой, что его постоянно все должны поддерживать, а то упадет. :)
     

  • 1.2, антифрактал (?), 20:35, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Слабовато для новой версии
     
  • 1.3, Dnina (ok), 20:40, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если взять 4к экран вместо фуллхд и поставить масштабирование, будет ли профит в отображении шрифтов? В частности в хроме.
     
     
  • 2.14, Annoynymous (ok), 21:36, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, конечно.
     
  • 2.26, Аноним (25), 22:22, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если большую диагональ не брать.
     

  • 1.4, slava_kpss (ok), 20:48, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    GNOME Shell здорового человека
     
     
  • 2.6, Вы забыли заполнить поле Name (?), 20:54, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    GNOME Shell - вообще нездоровая фигня. В любой форме. Gnome здорового человека - это ветка 2.x.
     
     
  • 3.21, KhabMan (ok), 22:08, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну разработчики Циннамона и МАТЕ активно пиарят:)
     
  • 2.27, Аноним (25), 22:23, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это как придти на кладбище, откопать скелет и сказать "вот тян здорового человека".
     
     
  • 3.34, Аноним (33), 22:58, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Корпорации пропихивают гном. Нормальные люли используют MATE.
     

  • 1.7, Аноним (7), 21:06, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    что-то с поллитрой не то. Аква была синяя - стала зелёная, Блю стал синий, а был фиолетовый...
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 21:43, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что теперь это не аква, а цыан. Мне кажется прежние оттенки были не такими кислотными и более приятными глазу.
     

  • 1.11, Апоним (?), 21:18, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Что-то не то во всей этой циннамоне. Ни два - ни полтора. Либо уж гном, либо крысу.
     
     
  • 2.16, Annoynymous (ok), 21:43, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот да. Я ставил разные окружения и у меня есть вопрос — а чем они отличаются?

    LXDE, XFCE, Cinnamon, Budgie, Mate, KDE — они же все одинаковые. Панелька внизу, кнопка пуск, файловый менеджер. Ну, в KDE можно ещё плазмоиды на рабочий стол кидать — ОК.

    Gnome и Unity, кому-то удобные, кому-то неудобные, но они хотя бы отличаются от этих всех. А эти зачем?

     
     
  • 3.20, Онаним Тот Самый (?), 22:04, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всем нравится в крысе, кедах и прочем таком "швятая каштомизируемость" — возможность поставить панельку в любое место.

    Хотя будет либо похоже на винду, либо на мак, либо на юнити/гном

     
  • 3.35, Аноним (33), 23:00, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они все это атака клонов.
    Trinity TDE мой выбор.
     

  • 1.12, Аноним (12), 21:23, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Подготовлена новая утилита для обмена файлами между двумя компьютерами в локальной сети, использующая шифрование при передаче данных.<

    Ещё бы чат добавили! бывает нужно

     
     
  • 2.29, YetAnotherOnanym (ok), 22:26, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    <troll>man -S1 talk</troll>
     

  • 1.15, Sluggard (ok), 21:38, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Минорненько, на первый взгляд, а релиз почему-то мажорный. Хотя, возможно, большая работа проделана под капотом.
    Разработчикам спасибо.
     
     
  • 2.28, Аноним (25), 22:25, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что это релиз для новой мажорной версии минта, потому цифорку апнули.
     

  • 1.19, Отражение луны (ok), 22:01, 13/05/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.30, Аноним (30), 22:29, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Первое DE после unity, которое вместо грязно-серых цветов, решили использовать нормальные.
     
     
  • 2.36, Аноним (33), 23:01, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вечь черный это так стильно. Тебя дизайнер покусал?
     
     
  • 3.37, Omonim (?), 23:10, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Их всех покусал дух Малевича
     

  • 1.38, Аноним (38), 23:16, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Одна из немногих DE в которой люди умею делать чёртовы отступы и располагать виджеты в окне. Кто-нибудь, покажите это разработчикам интерфейсов приложений KDE им есть чему поучиться у Cinnamon!
     

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