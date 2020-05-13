Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 4.6

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|2.5, llolik (ok), 20:51, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они уже говорили, что, если кто возьмётся, то они только за принять патчи, но сами они пилить не будут.
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|4.23, llolik (ok), 22:14, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ну вот и пусть идут со своим фуфлом
При всём лично моём сложном, но скорее положительном, отношении к Wayland, у Cinnamon-а слишком маленькая команда, чтобы с нуля пилить приличный wayland-композитор. Адаптировать текущий mutter, как я понял, тоже не сильно проще.
Так что если кто-то возьмётся сделать, то Клемент и команда не против, но своими силами они не хотят подступаться. Пруф. (clefebvre - лидер проекта) - https://github.com/linuxmint/Cinnamon/issues/5201#issuecomment-289032707
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|5.25, Аноним (25), 22:21, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они демонстративно против. Ишью закрыли, не повесили плашку help needed, закрыли со словами "не заинтересованы в ущербном протоколе". Ну и туда им дорога.
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|6.33, Аноним (33), 22:56, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они пилят СРС для своего дистрибутива. Значит внедрение Вейленда в Линукс Минт не входит в их планы.
Это опенсорс, тебе никто ничего не обязан.
Это опенсорс, возми и запили сам.
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|4.24, Аноним (25), 22:18, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По крайней мере они не открещиваются. У них примерно как в Mate, сложность - заставить всю панель работать в Layer Shell, но что-то постепенно пилится в этом направлении. А дальше уже могут взять примерно любой композитор, скорее всего Mir.
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|2.31, КО (?), 22:29, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Что же это за Wayland такой, что его постоянно все должны поддерживать, а то упадет. :)
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|1.3, Dnina (ok), 20:40, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если взять 4к экран вместо фуллхд и поставить масштабирование, будет ли профит в отображении шрифтов? В частности в хроме.
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|2.27, Аноним (25), 22:23, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это как придти на кладбище, откопать скелет и сказать "вот тян здорового человека".
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|1.7, Аноним (7), 21:06, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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что-то с поллитрой не то. Аква была синяя - стала зелёная, Блю стал синий, а был фиолетовый...
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|2.17, Аноним (17), 21:43, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что теперь это не аква, а цыан. Мне кажется прежние оттенки были не такими кислотными и более приятными глазу.
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|1.11, Апоним (?), 21:18, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Что-то не то во всей этой циннамоне. Ни два - ни полтора. Либо уж гном, либо крысу.
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|2.16, Annoynymous (ok), 21:43, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот да. Я ставил разные окружения и у меня есть вопрос — а чем они отличаются?
LXDE, XFCE, Cinnamon, Budgie, Mate, KDE — они же все одинаковые. Панелька внизу, кнопка пуск, файловый менеджер. Ну, в KDE можно ещё плазмоиды на рабочий стол кидать — ОК.
Gnome и Unity, кому-то удобные, кому-то неудобные, но они хотя бы отличаются от этих всех. А эти зачем?
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|3.20, Онаним Тот Самый (?), 22:04, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всем нравится в крысе, кедах и прочем таком "швятая каштомизируемость" — возможность поставить панельку в любое место.
Хотя будет либо похоже на винду, либо на мак, либо на юнити/гном
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|1.12, Аноним (12), 21:23, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Подготовлена новая утилита для обмена файлами между двумя компьютерами в локальной сети, использующая шифрование при передаче данных.<
Ещё бы чат добавили! бывает нужно
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|1.15, Sluggard (ok), 21:38, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Минорненько, на первый взгляд, а релиз почему-то мажорный. Хотя, возможно, большая работа проделана под капотом.
Разработчикам спасибо.
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|2.28, Аноним (25), 22:25, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что это релиз для новой мажорной версии минта, потому цифорку апнули.
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|1.30, Аноним (30), 22:29, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Первое DE после unity, которое вместо грязно-серых цветов, решили использовать нормальные.
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|1.38, Аноним (38), 23:16, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Одна из немногих DE в которой люди умею делать чёртовы отступы и располагать виджеты в окне. Кто-нибудь, покажите это разработчикам интерфейсов приложений KDE им есть чему поучиться у Cinnamon!
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