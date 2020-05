Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 4.6

4.18 , Michael Shigorin ( ok ), 21:49, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Фуфландом? :)

4.23 , llolik ( ok ), 22:14, 13/05/2020
> ну вот и пусть идут со своим фуфлом При всём лично моём сложном, но скорее положительном, отношении к Wayland, у Cinnamon-а слишком маленькая команда, чтобы с нуля пилить приличный wayland-композитор. Адаптировать текущий mutter, как я понял, тоже не сильно проще.

Так что если кто-то возьмётся сделать, то Клемент и команда не против, но своими силами они не хотят подступаться. Пруф. (clefebvre - лидер проекта) - https://github.com/linuxmint/Cinnamon/issues/5201#issuecomment-289032707

5.25 , Аноним ( 25 ), 22:21, 13/05/2020
Они демонстративно против. Ишью закрыли, не повесили плашку help needed, закрыли со словами "не заинтересованы в ущербном протоколе". Ну и туда им дорога.

6.32 , morruth ( ? ), 22:47, 13/05/2020
Наши люди!:)

6.33 , Аноним ( 33 ), 22:56, 13/05/2020
Они пилят СРС для своего дистрибутива. Значит внедрение Вейленда в Линукс Минт не входит в их планы.

Это опенсорс, тебе никто ничего не обязан.

Это опенсорс, возми и запили сам.