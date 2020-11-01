Linux Mint начал формирование классического пакета с Chromium

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|2.20, Аноним (20), 12:51, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Эх, если бы ещё и ungoogled chromium так запаковали... Ладно, всё равно три чашки матэ.
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|3.24, анонимуслинус (?), 13:12, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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лучше пусть hplip исправят или вернут старый. у многих полгода назад отвалились старые принтера и сканеры. а они непонятно чем занимаются.
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|4.48, Аноным (ok), 16:00, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да некоторые принтеры вообще с hplip не работают любой версии, мой hp1020, например, надо hplip удалять и ставить foo2jzs
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|3.5, Zenitur (ok), 12:26, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Разве разработчики не читают Опеннет? Один из главных ресурсов по Linux после Phoronix и Reddit.
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|4.7, Аноним (4), 12:29, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я вот ни reddit, ни phoronix не читаю. Почему иностранцы должны читать местечковый русскоязычный сайт? Я ещё ни разу не встречал здесь комментариев от иностранных разработчиков.
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|5.12, n00by (ok), 12:34, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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> Почему иностранцы должны читать
> местечковый русскоязычный сайт?
Судя по злоупотреблению словом "должны" не к месту -- Вы иностранец и читаете русскоязычный сайт.
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|6.30, n00by (ok), 13:57, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Ну вот как тут много иностранцев. Носителю языка должно быть понятно, что вопросы долга в данном случае не уместны. Потому ответ на заряженный вопрос -- "не должны", даже если иностранцы читают добровольно.
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|8.52, n00by (ok), 16:20, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если я захочу просветиться, сделаю выборку по Корпусу языка а Вы сейчас, должно... текст свёрнут, показать
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|6.19, n00by (ok), 12:50, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Полагаете, если Гугл в новостях сайт забанил, то в выдаче поисковика наоборот понял его на +100500?)
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|8.29, n00by (ok), 13:51, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
У Вас таргетированная выдача В моём случае на 10-ти первых страницах ссылка на ... текст свёрнут, показать
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|6.31, n00by (ok), 13:59, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вам выдаёт ссылку на эту страницу по запросу linux mint chromium?
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|4.15, Аноним (15), 12:40, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Кто будет добровольно читать сайт, аудитория которого занимается поливанинем тебя навозом? Особенно если поливают вообще всего подряд, а не только их?
В отличии от нас с вами, им нет смысла заниматься этими заплывами.
Не стоит рассчитывать, господа... Им есть что читать и без нас. ;)
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|1.3, Аноним (4), 12:20, 01/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>а в testing и стабильных ветках лишь Chromium 83
Ну да, всё верно. Эти ветки не для самых последних версий, а для стабильности. Главное, чтобы обновления безопасности формировали, патчи.
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|2.18, Аноним (18), 12:45, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Из Chromium выделить отдельно патчи с устранением уязвимости нереально, поэтому обновляют всегда целиком. К тому же список изменений пакета chromium в Debian говорит о том, что никто исправления уязвимостей туда не бэкпортирует и новые версии пакетируют как появляется свободное время.
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|2.13, n00by (ok), 12:38, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Они надеяться на автопилоте компилировать новые версии хромиума?
Ну в Розалинукс же как-то "компилировали" Хромиум на "автопилоте" (не, это не я вынес на общее, что кое-кто там у вас уходит в запои, я всего лишь повторяю за твоим коллегой Мистером ДД).
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|2.41, трурль (?), 15:01, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне, как простому пользователю, все равно, на автопилоте или там, на мотопулемете. Иервая сборка пришла пару дней назад, работает без нареканий.
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|1.17, Аноним (17), 12:44, 01/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Справки вместо пакетов.
Заглушки, которые что-то устанавливают без спроса.
Сюр какой-то, Кафка отдыхает.
Мир Linux постепенно сходит с ума?
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|3.39, трурль (?), 14:58, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Убунта — это просто форк дебиана. Именно там сошли с ума и пихают снап. Форк форка — это минт, в нем это безумие купировано.
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|4.47, Аноним (17), 15:54, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати да, форкать форк - это тоже разновидность безумия?
Потом кто-нибудь форкнет Mint, и внесет свою толику "здравомыслия", которую придется "купировать" о очередном форке...
Мда. Прогресс... Или все-таки есть какой-то предел, после которого форкать уже не вштыривает?
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|2.35, Аноним (35), 14:09, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Особенность Линукса что каждый сходит с ума по своему. А не как у Майков где все сходят с ума под четким руководством большой корпорации.
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|1.25, антифрактал (?), 13:29, 01/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Так как сборка Chromium потребляет много ресурсов (компиляция на типовом компьютере длится около 6 часов) для сопровождения пакета выделен отдельный сервер на базе CPU AMD Ryzen 9 3900 со 128 ГБ ОЗУ и NMVe, сборка пакета на котором длится чуть больше часа
ну вы блин даёте
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|1.28, Аноним (28), 13:43, 01/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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интересно, а конфигурацию билд агента они как-то публикуют?
например, если я хочу собрать для своего минта хромиум с определенными патчами
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|1.34, Аноним (34), 14:08, 01/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Сумасшедшие.
Вместо использования шикарного снапа порят какую-то горячку.
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|2.49, arthi747 (ok), 16:09, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Угу. Когда куркулятор полчаса запускается вот всю жизнь мечтал. Ну и выковырять его из системы та еще задача хотя он и "контейнер". С говном. В минте, кстати, он не выковырян а тупо спрятан.
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|1.38, Аноним (38), 14:39, 01/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Неплохо бы счёт за сервак высиавить гуглу. Ну или пусть сервак дают если сами не хотят это собирать.
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|2.44, iPony129412 (?), 15:10, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А Гугл тут причём?
Они вон Google Chrome дают готовый.
А если не нравится, то собирай как и где хочешь. Но это уже твои проблемы.
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|2.50, arthi747 (ok), 16:12, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Прикол в том что так вы не удалите его. Только с мясом выдирать. В минте его нет но он есть, просто не стали заморачиваться и спрятали его.
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|3.53, NotaBug (ok), 16:26, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну почему же, synaptic в помощь, у меня от него осталось лишь libsnapd-glib1, но это последнее уже тянет за собой нужное.
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|1.45, Аноним (45), 15:28, 01/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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В 18.04 вроде бы обычный пакет с хромиумом. snapd в системе нет. Это с 20.04 такое?
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|2.46, Анонимно (ok), 15:32, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, canonical решила всех юзеров своих пересадить на snapd со кошерными зондами
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|2.54, NotaBug (ok), 16:28, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вредители, похоже в 20.04 добавили зависимостей к этой заразе, а в 18.04 действительно без snap. Хотя зависимости к snap... поехали товарищи в canonical cовсем кукушкой.
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