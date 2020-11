Linux Mint начал формирование классического пакета с Chromium

5.14 , m.makhno ( ok ), 12:39, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это про гуглоновости, а не сам гугл.

6.19 , n00by ( ok ), 12:50, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Полагаете, если Гугл в новостях сайт забанил, то в выдаче поисковика наоборот понял его на +100500?)

7.21 , m.makhno ( ok ), 13:04, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вроде всё ОК:

https://www.google.com/search?q=opennet+linux+mint+chromium update: Можно из query запроса исключить слово opennet, ссылка на эту статью в этом случае будет шестой.

8.29 , n00by ( ok ), 13:51, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать У Вас таргетированная выдача В моём случае на 10-ти первых страницах ссылка на ... 5.27 , Аноним ( 27 ), 13:36, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Раньше читали, но теперь в Гугле забанили Опеннет Пусть пользуются https://duckduckgo.com/

6.31 , n00by ( ok ), 13:59, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Вам выдаёт ссылку на эту страницу по запросу linux mint chromium?