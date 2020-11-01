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Linux Mint начал формирование классического пакета с Chromium

01.11.2020 12:02

Разработчики проекта Linux Mint сообщили о добавлении в репозиторий обычного deb-пакета с браузером Chromium, который может использоваться для замены поставляемого в Ubuntu пакета-заглушки, устанавливающего самодостаточную сборку Chromium в формате snap. Для оперативного обновления пакета реализована автоматизированная система, которая определяет наличие новой версии, компилирует её из исходных текстов и создаёт готовый для установки пакет.

Так как сборка Chromium потребляет много ресурсов (компиляция на типовом компьютере длится около 6 часов) для сопровождения пакета выделен отдельный сервер на базе CPU AMD Ryzen 9 3900 со 128 ГБ ОЗУ и NMVe, сборка пакета на котором длится чуть больше часа. Пакет публикуется в репозиториях Linux Mint и LMDE (Linux Mint Debian Edition). Для Debian решено формировать пакет с Chromium, так как обновления для штатного пакета выпускаются с опозданием и не регулярно. Например, несмотря на то, что более месяца назад выпущен Chromium 86, пакет для Debian в ветке experimental предлагает версию Chromium 84, а в unstable, testing и стабильных ветках лишь Chromium 83.

Напомним, что начиная с выпуска Linux Mint 20 проект перестал поставлять snap-пакеты и snapd, а также запретил автоматичую установку snapd вместе с другими пакетами, устанавливаемыми через APT. Браузер Chromium распространяется в Ubuntu только в формате Snap, а в DEB-репозитории размещается заглушка, при попытке установки которой в систему без спроса устанавливается Snapd, осуществляется подключение к каталогу Snap Store, загружается пакет Chromium в формате snap и запускается скрипт переноса текущих настроек из каталога $HOME/.config/chromium. Данный deb-пакет в Linux Mint был заменён на пустой пакет, лишь выводящий справку о том, где можно самостоятельно получить Chromium.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.linuxmint.com/?p=...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Linux Mint 20
  3. OpenNews: Linux Mint будет блокировать скрытую от пользователя установку snapd
  4. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 4.6
  5. OpenNews: В сборки Chromium и Electron будет добавлена поддержка Wayland
  6. OpenNews: Chromium будет удалён из репозиториев openSUSE, если не найдётся новый сопровождающий
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53999-linuxmint
Ключевые слова: linuxmint, chrome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, phrippy (ok), 12:12, 01/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +33 +/
    Две чашки мате этому господину
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 12:51, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Эх, если бы ещё и ungoogled chromium так запаковали... Ладно, всё равно три чашки матэ.
     
     
  • 3.24, анонимуслинус (?), 13:12, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    лучше пусть hplip исправят или вернут старый. у многих полгода назад отвалились старые принтера и сканеры. а они непонятно чем занимаются.
     
     
  • 4.48, Аноным (ok), 16:00, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да некоторые принтеры вообще с hplip не работают любой версии, мой hp1020, например, надо hplip удалять и ставить foo2jzs
     
     
  • 5.55, Аноним (55), 16:51, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
      У меня тоже 1020 но все работает. Дистр void
     

  • 1.2, Zenitur (ok), 12:17, 01/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Спасибо. Ребята, а можете вот эти два патча наложить, пожалуйста? А то у меня нет Ryzen 3900, чтобы пересобирать Chromium.

    https://build.opensuse.org/package/view_file/network:chromium/chromium/chromium-vaapi.patch?expand=1
    https://build.opensuse.org/package/view_file/network:chromium/chromium/old-libva.patch?expand=1

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:21, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Писать разработчикам нужно. Здесь просто новость.
     
     
  • 3.5, Zenitur (ok), 12:26, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Разве разработчики не читают Опеннет? Один из главных ресурсов по Linux после Phoronix и Reddit.
     
     
  • 4.7, Аноним (4), 12:29, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я вот ни reddit, ни phoronix не читаю. Почему иностранцы должны читать местечковый русскоязычный сайт? Я ещё ни разу не встречал здесь комментариев от иностранных разработчиков.
     
     
  • 5.12, n00by (ok), 12:34, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    > Почему иностранцы должны читать
    > местечковый русскоязычный сайт?

    Судя по злоупотреблению словом "должны" не к месту -- Вы иностранец и читаете русскоязычный сайт.

     
     
  • 6.30, n00by (ok), 13:57, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Ну вот как тут много иностранцев. Носителю языка должно быть понятно, что вопросы долга в данном случае не уместны. Потому ответ на заряженный вопрос -- "не должны", даже если иностранцы читают добровольно.

     
     
  • 7.42, Амоним (?), 15:05, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удивляют носители языка, считающие что они знают свой родной язык просто по рождению.
    Вам должно быть стыдно, дорогой, просвещайтесь.

    https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%BE%D0%B

     
     
  • 8.52, n00by (ok), 16:20, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если я захочу просветиться, сделаю выборку по Корпусу языка а Вы сейчас, должно... текст свёрнут, показать
     
  • 5.32, Inostranny Developer (?), 14:00, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Pochemu eto we don't read opennet, we chitaem it.
     
     
  • 6.40, Амоним (?), 15:00, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Na ja, nicht immer. Ein bisschen Spaß muss sein.
     
  • 4.10, n00by (ok), 12:30, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раньше читали, но теперь в Гугле забанили Опеннет https://opennet.ru/53931-google
     
     
  • 5.14, m.makhno (ok), 12:39, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это про гуглоновости, а не сам гугл.
     
     
  • 6.19, n00by (ok), 12:50, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полагаете, если Гугл в новостях сайт забанил, то в выдаче поисковика наоборот понял его на +100500?)
     
     
  • 7.21, m.makhno (ok), 13:04, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде всё ОК:
    https://www.google.com/search?q=opennet+linux+mint+chromium

    update: Можно из query запроса исключить слово opennet, ссылка на эту статью в этом случае будет шестой.

     
     
  • 8.29, n00by (ok), 13:51, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У Вас таргетированная выдача В моём случае на 10-ти первых страницах ссылка на ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.27, Аноним (27), 13:36, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Раньше читали, но теперь в Гугле забанили Опеннет

    Пусть пользуются https://duckduckgo.com/

     
     
  • 6.31, n00by (ok), 13:59, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вам выдаёт ссылку на эту страницу по запросу linux mint chromium?
     
  • 4.15, Аноним (15), 12:40, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Кто будет добровольно читать сайт, аудитория которого занимается поливанинем тебя навозом? Особенно если поливают вообще всего подряд, а не только их?
    В отличии от нас с вами, им нет смысла заниматься этими заплывами.
    Не стоит рассчитывать, господа... Им есть что читать и без нас. ;)
     
  • 2.6, Разработчики Linux Mint (?), 12:27, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Без проблем, чувак!
     
     
  • 3.9, Аноним (4), 12:29, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Беру свои слова обратно. Вот первый комментарий увидел.
     
  • 2.26, iPony129412 (?), 13:32, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А смысл от этого?
    Флаг use_vaapi=true есть для сборки в оригинальном Chromium
     

  • 1.3, Аноним (4), 12:20, 01/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >а в testing и стабильных ветках лишь Chromium 83

    Ну да, всё верно. Эти ветки не для самых последних версий, а для стабильности. Главное, чтобы обновления безопасности формировали, патчи.

     
     
  • 2.16, iPony129412 (?), 12:42, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Главное, чтобы обновления безопасности формировали, патчи.

    А оно есть?

    https://security-tracker.debian.org/tracker/source-package/chromium

     
  • 2.18, Аноним (18), 12:45, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Из Chromium выделить отдельно патчи с устранением уязвимости нереально, поэтому обновляют всегда целиком. К тому же список изменений пакета chromium в Debian говорит о том, что никто исправления уязвимостей туда не бэкпортирует и новые версии пакетируют как появляется свободное время.
     

  • 1.8, Аноним (8), 12:29, 01/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Неужели от Минта хоть какая-то польза будет?
     
     
  • 2.51, Sluggard (ok), 16:18, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Cinnamon до сих пор жив и юзабелен, в отличие от всяких Юнитей.
     

  • 1.11, mikhailnov (ok), 12:32, 01/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Они надеяться на автопилоте компилировать новые версии хромиума? Не получится
     
     
  • 2.13, n00by (ok), 12:38, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Они надеяться на автопилоте компилировать новые версии хромиума?

    Ну в Розалинукс же как-то "компилировали" Хромиум на "автопилоте" (не, это не я вынес на общее, что кое-кто там у вас уходит в запои, я всего лишь повторяю за твоим коллегой Мистером ДД).

     
  • 2.41, трурль (?), 15:01, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне, как простому пользователю, все равно, на автопилоте или там, на мотопулемете. Иервая сборка пришла пару дней назад, работает без нареканий.
     

  • 1.17, Аноним (17), 12:44, 01/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Справки вместо пакетов.
    Заглушки, которые что-то устанавливают без спроса.

    Сюр какой-то, Кафка отдыхает.
    Мир Linux постепенно сходит с ума?

     
     
  • 2.23, Аноним (23), 13:09, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, только форки форков демьяна.
     
     
  • 3.39, трурль (?), 14:58, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Убунта — это просто форк дебиана. Именно там сошли с ума и пихают снап. Форк форка — это минт, в нем это безумие купировано.
     
     
  • 4.47, Аноним (17), 15:54, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати да, форкать форк - это тоже разновидность безумия?
    Потом кто-нибудь форкнет Mint, и внесет свою толику "здравомыслия", которую придется "купировать" о очередном форке...
    Мда. Прогресс... Или все-таки есть какой-то предел, после которого форкать уже не вштыривает?
     
  • 2.35, Аноним (35), 14:09, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Особенность Линукса что каждый сходит с ума по своему. А не как у Майков где все сходят с ума под четким руководством большой корпорации.
     

  • 1.22, Аноним (23), 13:09, 01/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Идея хорошая. Но цель (хромогиум) так себе.
     
  • 1.25, антифрактал (?), 13:29, 01/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Так как сборка Chromium потребляет много ресурсов (компиляция на типовом компьютере длится около 6 часов) для сопровождения пакета выделен отдельный сервер на базе CPU AMD Ryzen 9 3900 со 128 ГБ ОЗУ и NMVe, сборка пакета на котором длится чуть больше часа

    ну вы блин даёте

     
  • 1.28, Аноним (28), 13:43, 01/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    интересно, а конфигурацию билд агента они как-то публикуют?
    например, если я хочу собрать для своего минта хромиум с определенными патчами
     
  • 1.33, Аноним (35), 14:07, 01/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Т.е. все чего не хватало это сервера на процессоре АМД?
     
  • 1.34, Аноним (34), 14:08, 01/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Сумасшедшие.
    Вместо использования шикарного снапа порят какую-то горячку.
     
     
  • 2.49, arthi747 (ok), 16:09, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Угу. Когда куркулятор полчаса запускается вот всю жизнь мечтал. Ну и выковырять его из системы та еще задача хотя он и "контейнер". С говном. В минте, кстати, он не выковырян а тупо спрятан.
     

  • 1.37, Аноним (37), 14:36, 01/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Ещё бы выпилили системдэ и тогда вообще круто было бы.
     
  • 1.38, Аноним (38), 14:39, 01/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неплохо бы счёт за сервак высиавить гуглу. Ну или пусть сервак дают если сами не хотят это собирать.
     
     
  • 2.44, iPony129412 (?), 15:10, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Гугл тут причём?
    Они вон Google Chrome дают готовый.
    А если не нравится, то собирай как и где хочешь. Но это уже твои проблемы.
     

  • 1.43, NotaBug (ok), 15:06, 01/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Молодцы, apt purge snapd*, не фиг тянуть ненужности в Линукс.
     
     
  • 2.50, arthi747 (ok), 16:12, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Прикол в том что так вы не удалите его. Только с мясом выдирать. В минте его нет но он есть, просто не стали заморачиваться и спрятали его.
     
     
  • 3.53, NotaBug (ok), 16:26, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну почему же, synaptic в помощь, у меня от него осталось лишь libsnapd-glib1, но это последнее уже тянет за собой нужное.
     

  • 1.45, Аноним (45), 15:28, 01/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    В 18.04 вроде бы обычный пакет с хромиумом. snapd в системе нет. Это с 20.04 такое?
     
     
  • 2.46, Анонимно (ok), 15:32, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, canonical решила всех юзеров своих пересадить на snapd со кошерными зондами
     
  • 2.54, NotaBug (ok), 16:28, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вредители, похоже в 20.04 добавили зависимостей к этой заразе, а в 18.04 действительно без snap. Хотя зависимости к snap... поехали товарищи в canonical cовсем кукушкой.
     

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