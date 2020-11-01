Linux Mint начал формирование классического пакета с Chromium

Разработчики проекта Linux Mint сообщили о добавлении в репозиторий обычного deb-пакета с браузером Chromium, который может использоваться для замены поставляемого в Ubuntu пакета-заглушки, устанавливающего самодостаточную сборку Chromium в формате snap. Для оперативного обновления пакета реализована автоматизированная система, которая определяет наличие новой версии, компилирует её из исходных текстов и создаёт готовый для установки пакет.

Так как сборка Chromium потребляет много ресурсов (компиляция на типовом компьютере длится около 6 часов) для сопровождения пакета выделен отдельный сервер на базе CPU AMD Ryzen 9 3900 со 128 ГБ ОЗУ и NMVe, сборка пакета на котором длится чуть больше часа. Пакет публикуется в репозиториях Linux Mint и LMDE (Linux Mint Debian Edition). Для Debian решено формировать пакет с Chromium, так как обновления для штатного пакета выпускаются с опозданием и не регулярно. Например, несмотря на то, что более месяца назад выпущен Chromium 86, пакет для Debian в ветке experimental предлагает версию Chromium 84, а в unstable, testing и стабильных ветках лишь Chromium 83.

Напомним, что начиная с выпуска Linux Mint 20 проект перестал поставлять snap-пакеты и snapd, а также запретил автоматичую установку snapd вместе с другими пакетами, устанавливаемыми через APT. Браузер Chromium распространяется в Ubuntu только в формате Snap, а в DEB-репозитории размещается заглушка, при попытке установки которой в систему без спроса устанавливается Snapd, осуществляется подключение к каталогу Snap Store, загружается пакет Chromium в формате snap и запускается скрипт переноса текущих настроек из каталога $HOME/.config/chromium. Данный deb-пакет в Linux Mint был заменён на пустой пакет, лишь выводящий справку о том, где можно самостоятельно получить Chromium.



