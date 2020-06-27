Представлен релиз дистрибутива Linux Mint 20, перешедший на пакетную базу Ubuntu 20.04 LTS. Дистрибутив полностью совместим с Ubuntu, но существенно отличается подходом к организации интерфейса пользователя и подбором используемых по умолчанию приложений. Разработчики Linux Mint предоставляют десктоп-окружение, соответствующее классическим канонам организации рабочего стола, которое является более привычным для пользователей, не принимающих новые методы построения интерфейса GNOME 3. Для загрузки доступны DVD-сборки на базе оболочек MATE 1.24 (1.9 Гб), Cinnamon 4.6 (1.8 Гб) и Xfce 4.14 (1.8 Гб). Linux Mint 20 отнесён к выпускам с длительным сроком поддержи (LTS), обновления для которого будут формироваться до 2025 года. Основные изменения в Linux Mint 20 (MATE, Cinnamon, Xfce): В состав включены версии десктоп-окружений MATE 1.24 и Cinnamon 4.6, оформление и организация работы в которых продолжает развитие идей GNOME 2 - пользователю предлагается рабочий стол и панель с меню, областью быстрого запуска, перечнем открытых окон и системным лотком с запущенными апплетами. Cinnamon основан на GTK3+ и технологиях GNOME 3. Проект развивает оболочку GNOME Shell и оконный менеджер Mutter в направлении предоставления окружения в стиле GNOME 2 с более современным оформлением и задействованием элементов из GNOME Shell, дополняющих средства классического десктопа. MATE продолжает развитие кодовой базы GNOME 2.32 и полностью избавлен от пересечений с GNOME 3, что позволяет использовать традиционный рабочий стол GNOME 2 параллельно с рабочим столом GNOME 3. Редакция с рабочим столом Xfce как и в прошлой версии поставляется с Xfce 4.14. В Cinnamon 4.6 реализована поддержка дробного масштабирования, которая позволяет подобрать оптимальный размер элементов на экранах с высокой плотностью пикселей (HiDPI), например, можно увеличить выводимые элементы интерфейса не в 2 раза, а в 1.5. Проведена оптимизация производительности кода для обработки миниатюр в файловом менеджере Nemo. Генерация пиктограмм теперь производится асинхронно, а пиктограммы загружаются с более низким приоритетом по сравнению с навигацией по каталогам (идея в том, что приоритет отдаётся обработке контента, а загрузка пиктограмм выполняется по остаточному принципу, что позволяет заметно ускорить работу ценой более длительного отображения пиктограмм-заглушек). Переработан диалог настройки параметров мониторов. Добавлена возможность выбора частоты обновления экрана и поддержка назначения своих коэффициентов масштабирования для каждого монитора, что решает проблему с работой при одновременном подключении обычного и HiDPI монитора.

Прекращено формирование сборок для 32-разрядных систем x86. Как и Ubuntu дистрибутив теперь доступен только для 64-разрядных систем.

Из поставки исключены snap-пакеты и snapd, а также запрещена автоматическая установка snapd вместе с другими пакетами, устанавливаемыми через APT. При желании пользователь может установить snapd вручную, но его добавление с другими пакетами без ведома пользователя запрещено. Недовольство Linux Mint связано с навязыванием сервиса Snap Store и с потерей контроля над пакетами в случае их установки из snap. Разработчики не могут внести исправления в подобные пакеты, управлять их доставкой и проводить аудит изменений. Snapd выполняется в системе с правами root и представляет опасность в случае компрометации инфраструктуры.

В состав включена новая утилита Warpinator для обмена файлами между двумя компьютерами в локальной сети, использующая шифрование при передаче данных.

Предложен апплет для переключения между энергоэффективным GPU Intel и высокопроизводительным GPU NVIDIA в системах с гибридной графикой на базе технологии NVIDIA Optimus. Реализована полная поддержка профиля "по требованию" ("On-Demand"), при включении которого по умолчанию для отрисовки в сеансе применяется GPU Intel, а в меню приложений предоставлена возможность запуска каждой программы с использованием GPU NVIDIA (в вызываемом через правый клик мыши контекстном меню показывается пункт "Run with NVIDIA GPU"). Для управления запуском на GPU NVIDIA из командной строки предложены утилиты nvidia-optimus-offload-glx и nvidia-optimus-offload-vulkan, позволяющие переключать на GNU NVIDIA отрисовку через GLX и Vulkan. Для загрузки без проприетарных драйверов NVIDIA в "Compatibility Mode" предусмотрена опция "nomodeset".

В апплет XappStatusIcon добавлена возможность обработки событий прокрутки колесом мыши и реализована новая функция, похожая на gtk_menu_popup(), упрощающая портирование приложений с GtkStatusIcon. Обеспечена поддержка API StatusNotifier (Qt и приложения Electron), libAppIndicator (индикаторы Ubuntu) и libAyatana (индикаторы Ayatana для Unity), что позволяет использовать XappStatusIcon как единый механизм для сворачивания в системный лоток, не требующий поддержки разных API на стороне рабочего стола. Изменение улучшило поддержку размещения в системном лотке индикаторов, приложений на базе платформы Electron и протокола xembed (GTK-технология размещения пиктограмм в системном лотке). XAppStatusIcon выносит отрисовку пиктограммы, всплывающей подсказки и метки на сторону апплета, и использует DBus для передачи информации через апплеты, а также событий о кликах. Отрисовка на стороне апплета предоставляет качественные пиктограммы любых размеров и решает проблемы с отображением. На использование XAppStatusIcon переведены апплеты Blueberry, mintupdate, mintreport, nm-applet, mate-power-manager, mate-media, redshift и rhythmbox, что позволило придать системному лотку целостный вид. Во всех редакциях (Cinnamon, MATE and Xfce) унифицированы многие пиктограммы в системном лотке, добавлены символьные пиктограммы и реализована поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI).

Продолжено усовершенствование приложений, развиваемых в рамках инициативы X-Apps, нацеленной на унификацию программного окружения в редакциях Linux Mint на базе разных рабочих столов. В приложениях X-Apps применены современные технологии (GTK3 для поддержки HiDPI, gsettings и т.п.), но сохранены традиционные элементы интерфейса, такие как панель инструментов и меню. Среди таких приложений: текстовый редактор Xed, менеджер фотографий Pix, просмотрщик документов Xreader, просмотрщик изображений Xviewer. В текстовый редактор Xed (ответвление от Pluma/Gedit) добавлена поддержка объединения строк и удаления лидирующих пустых строк перед сохранением файла. В Xviewer на панель добавлены кнопки для перехода в полноэкранный режим и показа широкоформатного слайд-шоу (diaporama). Обеспечено запоминание раскрытия окна на весь экран. В просмотрщик документов Xreader (ответвление от Atril/Evince) на панель добавлена кнопка для вывода на печать.

Полностью переработан интерфейс Gdebi, утилиты для открытия и установки deb-пакетов.

В теме оформления Mint-Y предложена новая палитра, в которой за счёт манипуляций с оттенком и насыщенностью подобраны более яркие цвета, но без потери читаемости и комфорта. Предложены новые наборы цветов Pink и Aqua.

Добавлены новые жёлтые пиктограммы каталогов.

В интерфейсе приветствия входа в систему пользователю предложено выбрать цветовую схему.

В экран входа в систему (Slick Greeter) добавлена поддержка растягивания фонового изображения на несколько мониторов.

В Apturl произведена смена бэкенда с Synaptic на Aptdaemon.

В APT для новых устанавливаемых пакетов (не для обновлений) по умолчанию включена установка пакетов из категории рекомендованных (recommends).

При запуске live-сеанса под управлением VirtualBox обеспечено выставление разрешения экрана как минимум в 1024x768.

Выпуск поставляется с прошивками linux-firmware 1.187 и ядром Linux 5.4.



