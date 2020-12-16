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Выпуск графического тулкита GTK 4.0

16.12.2020 23:13

После четырёх лет разработки увидел свет релиз многоплатформенного тулкита для создания графического интерфейса пользователя - GTK 4.0. GTK 4 развивается в рамках нового процесса разработки, который пытается предоставить разработчикам приложений стабильный и поддерживаемый в течение нескольких лет API, который можно использовать не опасаясь, что каждые полгода придётся переделывать приложения из-за изменения API в очередной ветке GTK.

Ветка GTK 4 объявлена стабильной и будет использована в следующем выпуске GNOME 4.0. Одновременно объявлено о прекращении поддержки ветки GTK 2, через несколько дней для которой планируется опубликовать последний релиз. Поддержка ветки GTK 3 в обозримом будущем будет сохранена.

Из наиболее существенных изменений в GTK 4 можно отметить:

  • Реализован метод раскладки элементов на основе ограничений (constraint layout), при котором расположение и размер дочерних элементов определяется, отталкиваясь от расстояния до границ и размера других элементов.
  • Добавлен модуль отрисовки на базе графического API Vulkan, в котором реализованы шейдеры для многих ресурсоёмких элементов CSS, применяемых в виджетах GTK.
  • Интегрирован GSK (GTK Scene Kit) c возможностями отрисовки графических сцен через OpenGL и Vulkan.
  • Пересмотрена организация отрисовки - вместо вывода в буфер теперь применяется модель на основе узлов отрисовки (render nodes), при которой вывод компонуется в форме дерева высокоуровневых операций, эффективно обрабатываемых GPU при помощи OpenGL и Vulkan.
  • Добавлены объекты для работы с шейдерами: GskGLShader (обвязка над фрагментными шейдерами GLSL), GskGLShaderNode (узел отрисовки для встраивания шейдеров в сцену) и API gtk_snapshot_push_gl_shader для упрощения интеграции узлов с шейдерами в виджеты.

  • Появились средства для гибкой обработки изменения фокуса ввода.
  • Предложена модернизированная модель доставки событий, которая позволяет обойтись без subwindow при маршрутизации событий ввода. Необходимость реализации новой модели связана с более активным использованием анимационных эффектов, отрисовка которых должна производиться без смены раскладки видимых элементов и, соответственно, без subwindow.
  • Переработан API GDK с оглядкой на использование протокола Wayland и связанных с ним концепций. Завязанные на X11 и Wayland возможности перемещены в отдельные бэкенды.
  • Проведена большая чистка API, в том числе удалены классы GtkMenu, GtkMenuBar и GtkToolbar, вместо которых предложен GMenu и варианты на основе всплывающих меню (popover).
  • В GtkTextView и другие виджеты ввода встроен стек для отката изменений (undo).
  • Добавлен новый класс GtkNative для виджетов, имеющих собственную поверхность отображения и способных работать отдельно на первом уровне, без привязки к родительским виджетам.
  • Добавлены новые виджеты, включая GtkPicture, GtkText, GtkPasswordEntry, GtkListView, GtkGridView, GtkColumnView, а также виджет для показа Emoji.

  • Для разработки виджетов представлен новый объект GtkLayoutManager с реализацией системы управления раскладкой элементов в зависимости от размера видимой области. GtkLayoutManager пришёл на смену дочерним свойствам в контейнерах GTK, таким как GtkBox и GtkGrid.

  • Упрощена обработка событий, которые теперь используются только для ввода. Остальные события заменены на отдельные сигналы, например, вместо событий вывода предложен сигнал "GdkSurface::render", вместо событий настройки - "GdkSurface::size-changed".
  • Добавлен новый уровень абстракции GdkPaintable, представляющий объекты, которые можно нарисовать где угодно с любым размером, без необходимости выполнения сортировки layout-слоёв.
  • Добавлены новые средства для воспроизведения анимации и мультимедийного контента, в том числе видео в файлах webm и потокового вещания. Предложены две реализации API GtkMediaFile, на базе gstreamer и ffmpeg, а также готовый виджет GtkVideo с элементами управления для просмотра видео.

  • Переписан бэкенд Broadway, позволяющий отрисовывать вывод библиотеки GTK в окне web-браузера.
  • Переработан API, связанный с выполнением операций Drag-and-Drop, в том числе предложены раздельные объекты GdkDrag и GdkDrop.
  • Удалена старая реализация Аccessibility API для людей с ограниченными возможностями, вместо которой предложен новый вариант на базе спецификации ARIA и виджета GtkAccessible.
  • Добавлена поддержка редактируемых меток (GtkEditableLabel).
  • Предложены новые модели списков для отображения закладок (GtkBookmarkList), строк (GtkStringList) и блоков выбора (GtkBitset).
  • В виджете GtkTreeView реализована возможность редактирования ячеек.
  • В GtkFilterListModel и GtkSortListModel добавлена поддержка инкрементальной прокрутки и фильтрации. В GDK обеспечено сохранение истории прокрутки, проведена чистка API GdkDevice, прекращено разделение устройств на master и slave.
  • Добавлен новый GDK-бэкенд для macOS.
  • Для Windows предложен новый GDK-бэкенд отрисовки на базе ANGLE, прослойки для трансляции вызовов OpenGL ES в OpenGL, Direct3D 9/11, Desktop GL и Vulkan.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.gtk.org/2020/12/1...)
  2. OpenNews: GTK 4 ожидается осенью следующего года
  3. OpenNews: Разработчики приложений призвали дистрибутивы не менять темы оформления GTK
  4. OpenNews: Опубликован GTK 3.96, экспериментальный выпуск GTK 4
  5. OpenNews: В GTK 4 будет переработан бэкенд, отображающий интерфейс через web-браузер
  6. OpenNews: Выпуск графического тулкита GTK+ 3.24
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54270-gtk
Ключевые слова: gtk
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (54) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:33, 16/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Это ответ на выход Qt 6.0?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:41, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Это ответ на ещё не вышедший GIMP 3
     
     
  • 3.49, Аноним (-), 01:26, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    Qt сила! GTK - могила.
     
  • 2.10, Аноним (10), 23:54, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    Да кому он сдался, этот Qt, чтоб ему "отвечать"? Qt - тулкит от какой-то сторонней компании, и используется в ДЕ, которую писали х проссышь кто. Это как заявить, что "хромиум 87 был выпущен как ответ на недавно вышедший lynx".
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 00:15, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > хромиум 87 был выпущен как ответ на недавно вышедший lynx

    Собсно говоря, так оно и было.

     
  • 3.21, Аноним (21), 00:25, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Qt фреймворк, в котором есть работа с файлами, сетью, мультимедиа, gui widgets, qml quick, и очень очень много встроенных базовых функций, в то время на GTK программа будет зависеть от тонны сторонних библиотек.
     
     
  • 4.29, Аноним (10), 00:40, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > Qt фреймворк, в котором есть работа с файлами, сетью, мультимедиа, gui widgets, qml quick, и очень очень много встроенных базовых функций

    В общем классический монстрообразный комбайн.

     
     
  • 5.30, Урри (ok), 00:47, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Практически единственный для мультиплатформенной разработки.
     
     
  • 6.43, Аноним (43), 01:12, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не только мультимедийной. По сути единственный полноценный по настоящему кросплатформенный тулкит. Позволяющий делать действительно кросплатформенные и при этом нативные приложения.
     
  • 6.47, Аноним (10), 01:24, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мультиплатформенный тулкит -- это не то, в чем нуждается GNU/Linux. Да и вантуз. Да и макось. У всех в принципе есть весь необходимый для себя софт. И у каждой оси есть свой нативный (читай: некроссплатформенный) тулкит, и в GNU/Linux этим нативным (читай: некроссплатформенным) тулкитом является GTK+.

    Хороший пример кроссплатформенной программы -- Transmission. Не поленились и забабахали UI вообще на всем: GTK+, Qt, Web, CLI. Будь как Transmission: отделяй логику от UI. И не будь как qtMyCoolProgram -- не прибивай себя гвоздями к коммерческой (!) сторонней для GNU/Linux (!) компании.

     
  • 4.35, Аноним (35), 00:59, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Программа на gtk точно так же будет для этих функций зависеть в основном от glib (на который gtk завязан, если правильно помню), и на всякую ещё нечисть для мультимедии (gstreamer)
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:37, 16/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Доколе в гноме нет блюра прозрачного фона? Так-то заблюрить что-нибудь можно было и с гтк 3 (Clutter), но не прозрачность самого окна.
     
  • 1.6, Аноним (6), 23:43, 16/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Файлпикер починили?
     
     
  • 2.36, Аноним (36), 00:59, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, в файлпикере превью вообще удалили, а вид слелали кривой сеткой.
     

  • 1.7, Аноним (7), 23:46, 16/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как сделать чтобы открытие файлового диалога не затирало буфер выделения в иксах? В кутешных диалогах всё правильно.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 23:51, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    вот и сиди в кутэ.
     
  • 2.14, Аноним (10), 23:59, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    При появлении диалога сохранения поле ввода имени файла автовыделяется, чтоб можно было сразу впечатать желаемое имя без нажатия на Ctrl+A. А раз _выделяется_, то предсказуемо перезатирается буфер _выделения_. Так что это в GTK+ правильно, а в культе как обычно через жо.
     
     
  • 3.25, Annoynymous (ok), 00:35, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Буфер выделения — это то, что выделил пользователь, а не то что выделилось само.
     
     
  • 4.44, Аноним (10), 01:13, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Буфер выделения называется буфером выделения, а не "буфером выделения пользователем". Найди мне в невнятном ICCCM, что PRIMARY selection должен записываться исключительно мышиным возюканием пользователя.
     
  • 4.52, Аноним (43), 01:29, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Прикинь да? Вот такие вот и пишу сейчас современный софт, даже не зная что буфер выделения. Глупо ждать от них качественного софта если даже этого не знают.

    Молодец, хорошо подловил :)

     
     
  • 5.53, Аноним (10), 01:32, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иди ICCCM подлови на том, что он фактически никак не описывает семантику selection-ов.
     

  • 1.9, Аноним (8), 23:51, 16/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Опять все темы поломали...
     
     
  • 2.45, Аноним (45), 01:15, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а когда было по другому ?
     

  • 1.11, Аноним (11), 23:54, 16/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Самое главное в новости мне не понятно. Графический интерфейс пользователя изменился или остался тем же, с кнопками, менюшками, настройками в тех же местах?

    А то, блин, это невыносимо. Каждый раз надо всё переделать. За это ненавижу виндовс.

     
     
  • 2.16, gavr (ok), 00:03, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Какой графический интерфейс пользователя? Похоже у тебя отсутствует понимание что такое фреймворк. GNOME != GTK, а дефолтная тема GTK - Adwaita осталась почти такой же.
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 00:36, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Она не дефолтная, она единственная.
    Они фактически отказались поддерживать темы, только официальную.

    Остальные будут постоянно ломался, т.к. завязаны на внутренности.

     
  • 3.46, Аноним (11), 01:19, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Какой графический интерфейс пользователя?

    Тот самый, который на экране перед тобой.

    > Похоже у тебя отсутствует понимание что такое фреймворк.

    У тебя отсутствует здравый смысл.

     

  • 1.12, Аноним (12), 23:55, 16/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > большая чистка API, в том числе удалены классы GtkMenu, GtkMenuBar и GtkToolbar
    > GtkLayoutManager пришёл на смену дочерним свойствам в контейнерах GTK, таким как GtkBox и GtkGrid

    Какая корпоративная падаль ломает обратную совместимость в ключевых библиотеках OpenSource??

     
     
  • 2.15, Аноним (10), 00:01, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот сволочи! Ломают обратную совместимость в мажорной версии! Кто ж так делает! Ее в минорной надо ломать, а в мажорной наоборот сохранять!
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 00:29, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А замены тоже нету. Но гномерам не привыкать.
     
     
  • 4.34, Андрей (??), 00:56, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну хватит уже! Эти АПИ были объявлены устаревшими ещё в Gtk 3. И для них были сделаны замены в GLib (отвязанные от Gtk и позволяющие всякую фигню типа global menu).
     

  • 1.13, slava_kpss (ok), 23:57, 16/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Оно лагает уже на превью, лоооол
     
     
  • 2.18, Аноним (19), 00:14, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы не понимаете, это другое.
     

  • 1.20, InuYasha (??), 00:22, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эмм.. я, конечно, давно в гноме не сидел, но у них теперь так насовсем сделано - меню рядом с крестом закрытия окна?
     
     
  • 2.24, Аноним (23), 00:31, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, GtkMenu, GtkMenuBar и GtkToolbar удалили же. Захочешь сделать, а нельзя.
     

  • 1.22, user90 (?), 00:26, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    У GTK 3, 4 проблемы на уровне самой концепции: с виду вроде как под touch-экраны и для обычного дестктопа (что уже не айс), а мне например нужно наоборот, причем применение сабжа на сенсорных экранах вообще никак не парит. Если же никакого "touch" и НЕ планировалось, то остается констатировать факт, что разработка давно захвачена упорышами..
     
     
  • 2.27, Annoynymous (ok), 00:37, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > У GTK 3, 4 проблемы на уровне самой концепции
    > а мне например нужно

    У GTK проблемы, потому что user90 нужно.

     
     
  • 3.28, user90 (?), 00:40, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И еще 100500 тысячам нормальных людей, но об этом я скромно промолчал)
     
     
  • 4.31, Аноним (31), 00:54, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    нормальные люди это с синдромом утенка? Я вот решительно не понимаю, почему надо тащить в будущее концепции 3.1 винды, помимо ностальгии.
     
     
  • 5.51, Аноним (43), 01:27, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тебе отвечу почему ты не понимаешь. Потому что со словом концепции ты знаком только на уровне написания этого слова.

    То что сделали с интерфейсам пользователя недоразвиты "я ж умамы рукожоп" вообще ничем кроме высера назвать нельзя.

     
  • 5.55, Ноунейм (?), 01:37, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слушай, Линус Маск! Зачем тогда пользуешься стульями? Сиди на бутылках, главное же - не как все!
     
  • 3.33, анонимуслинус (?), 00:55, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    все верно. системы под планшет и стандартный комп с мышкой и прочими делами кардинально отличаются. это несовместимо. что эппл, что майкрософт на такое не пошли, а в опенсурсе видите ли решились. в итоге уже 2 выпуска начиная с 3 гнома страдают их шизофренией на десктопе. и тут в гтк 4 решили ещё больше подрезать десктоп, чтоб совсем не дергался народ по меню всяким, давайте вообще 2 кнопки сделаем одну включиь другой выключить, а юзеру управлять ничем не надо и настраивать тоже. вот поэтому кеды имеют большую популярность. там шизой не страдают. да даже синамон хоть на гтк и тот стократ круче.
     
  • 2.38, COBA (?), 01:04, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да все правильно они делают. Вам так кажется потому что вы сидите на фуллхд мониторе и не видите что происходит когда разрешение становится 4к. А так как 4к мониторы становятся всё распространеннее то решение  gtk очень даже хорошо на них выглядит и удобно.
     
     
  • 3.48, Аноним (43), 01:24, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    - Доктор, когда я делаю вот так, мне больно.
    - А вы так не делайте.

    Купи себе 800 дюймовый 500к и мучайся всю оставшуюся жизнь, жалуйся что тебя не понимают и для тебя не делают.

     
  • 2.39, GTK 5.0 (?), 01:05, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, мы хотели сделать и для touch и для десктопов и для серверов одновременно, но когда увидели что ничего не получается то мы бросили на полпути. Потом мы давай делать все в обратку, но успели только удалить кнопки свернуть и развернуть окно. Сотрудник, отвечающий за это, уволился. Поэтому крестик не успели, он остался. Потом мы посмотрели на всё это, и решили что хуже уже не будет и нам нужно доделать touch, но тут один из сотрудников пролил смузи на клавиатуру и на ней, по случайному совпадению, напечатались команды удаления всех файлов на всех серверах с логинами и паролями. Поэтому все наши наработки канули в лету. К счастью сохранился один бэкап, в нём изменения, ломающие обратную совместимость. Всё же лучше, чем ничего.
     

  • 1.32, YMM (?), 00:54, 17/12/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.37, Аноним (37), 01:02, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чем больше версия GTK, тем больше пустого места на экране. Тьфу ты.

    // b.

     
  • 1.40, Аноним (43), 01:06, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > который пытается предоставить разработчикам приложений стабильный и поддерживаемый в течение нескольких лет API

    Только сейчас до этого дошли? Мдаааа. Qt как-то сто лет в обед к этому пришло.


    Хотя всё равно. Ключевое слово "пытается". Но будет как всегда, "мы попытались, мы сделали всё что могли, но не вышло"

     
     
  • 2.56, Ноунейм (?), 01:41, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит больше места для танцующих девок на рабочем столе, для пубертатников
     

  • 1.41, Аноним (43), 01:10, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В GtkTextView и другие виджеты ввода встроен стек для отката изменений (undo).
    > Добавлены новые виджеты, включая GtkPicture, GtkText, GtkPasswordEntry, GtkListView, GtkGridView, GtkColumnView
    > В виджете GtkTreeView реализована возможность редактирования ячеек.

    Только сйчас? Серьёзно? Ну да, так вы ребята Qt "бысто" догоните.

     
  • 1.42, Аноним (42), 01:11, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не давно вышел Qt 6, теперь GTK 4, значит в 2021, выйдет Кde 6 и Gnome 4
     
  • 1.50, iCat (ok), 01:26, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А мне нравится...
     
  • 1.54, Андрей (??), 01:32, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Ветка GTK 4 объявлена стабильной и будет использована в следующем выпуске GNOME 4.0.

    Никакого GNOME 4.0 не будет. Следующая версия будет 40 (текущая 3.38, просто отбросили первую цифру). У GNOME (в отличие от KDE, например) нет привязки к версии Gtk.

     
  • 1.57, Ноунейм (?), 01:45, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как эта хрень умудряется притормаживать даже на превью? Что мелочиться - пусть лагают сразу скриншоты!
     

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