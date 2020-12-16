Выпуск графического тулкита GTK 4.0

2.27 , Annoynymous ( ok ), 00:37, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > У GTK 3, 4 проблемы на уровне самой концепции

> а мне например нужно У GTK проблемы, потому что user90 нужно.

3.28 , user90 ( ? ), 00:40, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И еще 100500 тысячам нормальных людей, но об этом я скромно промолчал)

4.31 , Аноним ( 31 ), 00:54, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – нормальные люди это с синдромом утенка? Я вот решительно не понимаю, почему надо тащить в будущее концепции 3.1 винды, помимо ностальгии.

5.51 , Аноним ( 43 ), 01:27, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я тебе отвечу почему ты не понимаешь. Потому что со словом концепции ты знаком только на уровне написания этого слова. То что сделали с интерфейсам пользователя недоразвиты "я ж умамы рукожоп" вообще ничем кроме высера назвать нельзя.

5.55 , Ноунейм ( ? ), 01:37, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Слушай, Линус Маск! Зачем тогда пользуешься стульями? Сиди на бутылках, главное же - не как все!

3.33 , анонимуслинус ( ? ), 00:55, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – все верно. системы под планшет и стандартный комп с мышкой и прочими делами кардинально отличаются. это несовместимо. что эппл, что майкрософт на такое не пошли, а в опенсурсе видите ли решились. в итоге уже 2 выпуска начиная с 3 гнома страдают их шизофренией на десктопе. и тут в гтк 4 решили ещё больше подрезать десктоп, чтоб совсем не дергался народ по меню всяким, давайте вообще 2 кнопки сделаем одну включиь другой выключить, а юзеру управлять ничем не надо и настраивать тоже. вот поэтому кеды имеют большую популярность. там шизой не страдают. да даже синамон хоть на гтк и тот стократ круче.

2.38 , COBA ( ? ), 01:04, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Да все правильно они делают. Вам так кажется потому что вы сидите на фуллхд мониторе и не видите что происходит когда разрешение становится 4к. А так как 4к мониторы становятся всё распространеннее то решение gtk очень даже хорошо на них выглядит и удобно.

3.48 , Аноним ( 43 ), 01:24, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – - Доктор, когда я делаю вот так, мне больно.

- А вы так не делайте. Купи себе 800 дюймовый 500к и мучайся всю оставшуюся жизнь, жалуйся что тебя не понимают и для тебя не делают.

2.39 , GTK 5.0 ( ? ), 01:05, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Да, мы хотели сделать и для touch и для десктопов и для серверов одновременно, но когда увидели что ничего не получается то мы бросили на полпути. Потом мы давай делать все в обратку, но успели только удалить кнопки свернуть и развернуть окно. Сотрудник, отвечающий за это, уволился. Поэтому крестик не успели, он остался. Потом мы посмотрели на всё это, и решили что хуже уже не будет и нам нужно доделать touch, но тут один из сотрудников пролил смузи на клавиатуру и на ней, по случайному совпадению, напечатались команды удаления всех файлов на всех серверах с логинами и паролями. Поэтому все наши наработки канули в лету. К счастью сохранился один бэкап, в нём изменения, ломающие обратную совместимость. Всё же лучше, чем ничего.

