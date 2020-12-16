Выпуск графического тулкита GTK 4.0

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|2.10, Аноним (10), 23:54, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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Да кому он сдался, этот Qt, чтоб ему "отвечать"? Qt - тулкит от какой-то сторонней компании, и используется в ДЕ, которую писали х проссышь кто. Это как заявить, что "хромиум 87 был выпущен как ответ на недавно вышедший lynx".
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|3.19, Аноним (19), 00:15, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> хромиум 87 был выпущен как ответ на недавно вышедший lynx
Собсно говоря, так оно и было.
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|3.21, Аноним (21), 00:25, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Qt фреймворк, в котором есть работа с файлами, сетью, мультимедиа, gui widgets, qml quick, и очень очень много встроенных базовых функций, в то время на GTK программа будет зависеть от тонны сторонних библиотек.
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|4.29, Аноним (10), 00:40, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> Qt фреймворк, в котором есть работа с файлами, сетью, мультимедиа, gui widgets, qml quick, и очень очень много встроенных базовых функций
В общем классический монстрообразный комбайн.
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|5.30, Урри (ok), 00:47, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Практически единственный для мультиплатформенной разработки.
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|6.43, Аноним (43), 01:12, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не только мультимедийной. По сути единственный полноценный по настоящему кросплатформенный тулкит. Позволяющий делать действительно кросплатформенные и при этом нативные приложения.
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|6.47, Аноним (10), 01:24, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мультиплатформенный тулкит -- это не то, в чем нуждается GNU/Linux. Да и вантуз. Да и макось. У всех в принципе есть весь необходимый для себя софт. И у каждой оси есть свой нативный (читай: некроссплатформенный) тулкит, и в GNU/Linux этим нативным (читай: некроссплатформенным) тулкитом является GTK+.
Хороший пример кроссплатформенной программы -- Transmission. Не поленились и забабахали UI вообще на всем: GTK+, Qt, Web, CLI. Будь как Transmission: отделяй логику от UI. И не будь как qtMyCoolProgram -- не прибивай себя гвоздями к коммерческой (!) сторонней для GNU/Linux (!) компании.
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|4.35, Аноним (35), 00:59, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Программа на gtk точно так же будет для этих функций зависеть в основном от glib (на который gtk завязан, если правильно помню), и на всякую ещё нечисть для мультимедии (gstreamer)
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|1.2, Аноним (2), 23:37, 16/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Доколе в гноме нет блюра прозрачного фона? Так-то заблюрить что-нибудь можно было и с гтк 3 (Clutter), но не прозрачность самого окна.
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|2.36, Аноним (36), 00:59, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, в файлпикере превью вообще удалили, а вид слелали кривой сеткой.
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|1.7, Аноним (7), 23:46, 16/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как сделать чтобы открытие файлового диалога не затирало буфер выделения в иксах? В кутешных диалогах всё правильно.
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|2.14, Аноним (10), 23:59, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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При появлении диалога сохранения поле ввода имени файла автовыделяется, чтоб можно было сразу впечатать желаемое имя без нажатия на Ctrl+A. А раз _выделяется_, то предсказуемо перезатирается буфер _выделения_. Так что это в GTK+ правильно, а в культе как обычно через жо.
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|3.25, Annoynymous (ok), 00:35, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет. Буфер выделения — это то, что выделил пользователь, а не то что выделилось само.
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|4.44, Аноним (10), 01:13, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Буфер выделения называется буфером выделения, а не "буфером выделения пользователем". Найди мне в невнятном ICCCM, что PRIMARY selection должен записываться исключительно мышиным возюканием пользователя.
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|4.52, Аноним (43), 01:29, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Прикинь да? Вот такие вот и пишу сейчас современный софт, даже не зная что буфер выделения. Глупо ждать от них качественного софта если даже этого не знают.
Молодец, хорошо подловил :)
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|5.53, Аноним (10), 01:32, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Иди ICCCM подлови на том, что он фактически никак не описывает семантику selection-ов.
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|1.11, Аноним (11), 23:54, 16/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Самое главное в новости мне не понятно. Графический интерфейс пользователя изменился или остался тем же, с кнопками, менюшками, настройками в тех же местах?
А то, блин, это невыносимо. Каждый раз надо всё переделать. За это ненавижу виндовс.
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|2.16, gavr (ok), 00:03, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Какой графический интерфейс пользователя? Похоже у тебя отсутствует понимание что такое фреймворк. GNOME != GTK, а дефолтная тема GTK - Adwaita осталась почти такой же.
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|3.26, Аноним (26), 00:36, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Она не дефолтная, она единственная.
Они фактически отказались поддерживать темы, только официальную.
Остальные будут постоянно ломался, т.к. завязаны на внутренности.
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|3.46, Аноним (11), 01:19, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Какой графический интерфейс пользователя?
Тот самый, который на экране перед тобой.
> Похоже у тебя отсутствует понимание что такое фреймворк.
У тебя отсутствует здравый смысл.
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|1.12, Аноним (12), 23:55, 16/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> большая чистка API, в том числе удалены классы GtkMenu, GtkMenuBar и GtkToolbar
> GtkLayoutManager пришёл на смену дочерним свойствам в контейнерах GTK, таким как GtkBox и GtkGrid
Какая корпоративная падаль ломает обратную совместимость в ключевых библиотеках OpenSource??
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|2.15, Аноним (10), 00:01, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот сволочи! Ломают обратную совместимость в мажорной версии! Кто ж так делает! Ее в минорной надо ломать, а в мажорной наоборот сохранять!
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|4.34, Андрей (??), 00:56, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну хватит уже! Эти АПИ были объявлены устаревшими ещё в Gtk 3. И для них были сделаны замены в GLib (отвязанные от Gtk и позволяющие всякую фигню типа global menu).
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|1.20, InuYasha (??), 00:22, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Эмм.. я, конечно, давно в гноме не сидел, но у них теперь так насовсем сделано - меню рядом с крестом закрытия окна?
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|2.24, Аноним (23), 00:31, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, GtkMenu, GtkMenuBar и GtkToolbar удалили же. Захочешь сделать, а нельзя.
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|1.22, user90 (?), 00:26, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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У GTK 3, 4 проблемы на уровне самой концепции: с виду вроде как под touch-экраны и для обычного дестктопа (что уже не айс), а мне например нужно наоборот, причем применение сабжа на сенсорных экранах вообще никак не парит. Если же никакого "touch" и НЕ планировалось, то остается констатировать факт, что разработка давно захвачена упорышами..
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|2.27, Annoynymous (ok), 00:37, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> У GTK 3, 4 проблемы на уровне самой концепции
> а мне например нужно
У GTK проблемы, потому что user90 нужно.
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|3.28, user90 (?), 00:40, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И еще 100500 тысячам нормальных людей, но об этом я скромно промолчал)
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|4.31, Аноним (31), 00:54, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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нормальные люди это с синдромом утенка? Я вот решительно не понимаю, почему надо тащить в будущее концепции 3.1 винды, помимо ностальгии.
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|5.51, Аноним (43), 01:27, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я тебе отвечу почему ты не понимаешь. Потому что со словом концепции ты знаком только на уровне написания этого слова.
То что сделали с интерфейсам пользователя недоразвиты "я ж умамы рукожоп" вообще ничем кроме высера назвать нельзя.
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|5.55, Ноунейм (?), 01:37, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Слушай, Линус Маск! Зачем тогда пользуешься стульями? Сиди на бутылках, главное же - не как все!
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|3.33, анонимуслинус (?), 00:55, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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все верно. системы под планшет и стандартный комп с мышкой и прочими делами кардинально отличаются. это несовместимо. что эппл, что майкрософт на такое не пошли, а в опенсурсе видите ли решились. в итоге уже 2 выпуска начиная с 3 гнома страдают их шизофренией на десктопе. и тут в гтк 4 решили ещё больше подрезать десктоп, чтоб совсем не дергался народ по меню всяким, давайте вообще 2 кнопки сделаем одну включиь другой выключить, а юзеру управлять ничем не надо и настраивать тоже. вот поэтому кеды имеют большую популярность. там шизой не страдают. да даже синамон хоть на гтк и тот стократ круче.
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|2.38, COBA (?), 01:04, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да все правильно они делают. Вам так кажется потому что вы сидите на фуллхд мониторе и не видите что происходит когда разрешение становится 4к. А так как 4к мониторы становятся всё распространеннее то решение gtk очень даже хорошо на них выглядит и удобно.
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|3.48, Аноним (43), 01:24, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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- Доктор, когда я делаю вот так, мне больно.
- А вы так не делайте.
Купи себе 800 дюймовый 500к и мучайся всю оставшуюся жизнь, жалуйся что тебя не понимают и для тебя не делают.
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|2.39, GTK 5.0 (?), 01:05, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, мы хотели сделать и для touch и для десктопов и для серверов одновременно, но когда увидели что ничего не получается то мы бросили на полпути. Потом мы давай делать все в обратку, но успели только удалить кнопки свернуть и развернуть окно. Сотрудник, отвечающий за это, уволился. Поэтому крестик не успели, он остался. Потом мы посмотрели на всё это, и решили что хуже уже не будет и нам нужно доделать touch, но тут один из сотрудников пролил смузи на клавиатуру и на ней, по случайному совпадению, напечатались команды удаления всех файлов на всех серверах с логинами и паролями. Поэтому все наши наработки канули в лету. К счастью сохранился один бэкап, в нём изменения, ломающие обратную совместимость. Всё же лучше, чем ничего.
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|1.37, Аноним (37), 01:02, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Чем больше версия GTK, тем больше пустого места на экране. Тьфу ты.
// b.
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|1.40, Аноним (43), 01:06, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> который пытается предоставить разработчикам приложений стабильный и поддерживаемый в течение нескольких лет API
Только сейчас до этого дошли? Мдаааа. Qt как-то сто лет в обед к этому пришло.
Хотя всё равно. Ключевое слово "пытается". Но будет как всегда, "мы попытались, мы сделали всё что могли, но не вышло"
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|2.56, Ноунейм (?), 01:41, 17/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Значит больше места для танцующих девок на рабочем столе, для пубертатников
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|1.41, Аноним (43), 01:10, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В GtkTextView и другие виджеты ввода встроен стек для отката изменений (undo).
> Добавлены новые виджеты, включая GtkPicture, GtkText, GtkPasswordEntry, GtkListView, GtkGridView, GtkColumnView
> В виджете GtkTreeView реализована возможность редактирования ячеек.
Только сйчас? Серьёзно? Ну да, так вы ребята Qt "бысто" догоните.
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|1.42, Аноним (42), 01:11, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не давно вышел Qt 6, теперь GTK 4, значит в 2021, выйдет Кde 6 и Gnome 4
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|1.54, Андрей (??), 01:32, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Ветка GTK 4 объявлена стабильной и будет использована в следующем выпуске GNOME 4.0.
Никакого GNOME 4.0 не будет. Следующая версия будет 40 (текущая 3.38, просто отбросили первую цифру). У GNOME (в отличие от KDE, например) нет привязки к версии Gtk.
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|1.57, Ноунейм (?), 01:45, 17/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как эта хрень умудряется притормаживать даже на превью? Что мелочиться - пусть лагают сразу скриншоты!
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