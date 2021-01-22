В Ubuntu 21.04 решено не переходить на GTK4 и GNOME 40

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|2.18, азазон (?), 11:48, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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спасибо что напомнил как я откладывал кирпичи в 11.04 от этой поделки, а потом и от невзлетающего гном3. ламповое время было, не то что сейчас с немодным ксфце.
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|2.8, mos87 (ok), 11:34, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Если кеды превратятся в нечто менее помоечно-шизофреничное и перепишутся на форк последннй версии ГТК-без-экстремизма, я сразу променяю МАТЕ на это.
А пока, увы.
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|3.30, Аноним (28), 12:20, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Среда рабочего стола это часть операционной системы.
Операционная система это прокладка для запуска программ.
Нормальные люди используют компьютер для работы в программах или для развлечений.
Нормальные люди не хотят работать бета тестерами бесплатными на своих домашних компьютерах.
Каждый должен заниматься своим делом. Бета-тестер бета-тестировать.
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|1.5, Аноним (5), 11:31, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Предурошные, как будто 3.38 стабилен. И Wayland им тоже не стабилен. А Федоре и Debian норм.
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|1.7, mos87 (ok), 11:31, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Логично, ведь убунта чтобы пользоваться, а не вот это всё.
К тому же в ней больше одной кнопки (на весь экран). Лет 10 еще - может гнум допилят. Потерпите.
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|2.9, Аноним (6), 11:35, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Я думал, Убунта сущуствует чтобы заставлять пользователей бороться с её багами, неужели что-то изменилось? Это же худший и багованейший дистр за всю историю линукса (даже в Дебиане меньше багов, лучше бы детишки из Убунту занимались только и исключительно привычным перебитием копирайтов).
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|3.13, Аноним (17), 11:42, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Больше софта больше багов. Меньше софта меньше багов. Другие дистры борются с багами тем что ничего не делают.
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|3.23, Анончик (?), 11:56, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Насчет "худший" может быть. А вот "багованейший дистр" это вряд ли, тк есть федора, арч, магея.
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|2.31, Аноним (28), 12:21, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Одна кнопка по центру, которая убегает в стороны при попытке навести на неё курсор.
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|3.34, mos87 (ok), 12:26, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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какой курсор???? курсор "confuses our users" (c)
только тач же))) от пальца убегает то бишь)))
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|4.37, Аноним (28), 12:42, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я безнадёжно отстал от жизни, спасибо что поправил ретрограда.
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|5.40, mos87 (ok), 12:45, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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"confuses our users" мегаразраб щели сказал на требование офигевших пользователей вернуть отдельную раскладку для каждого окна. Было это еще при царе горохе. Там замечательные кадры, да. Главное шо смузи пьёт и правильные местоимения пишет. Понимание базовых нужд пользователей там в резюме не ищут.
Сейчас оно в гноме вроде есть и может даже можно включить не лазя в гнум-твикс. >10 лет прожЭкту, как ни как. Заматерел, ёпт))
Да, Гном3 это эпичный обрашшик просто безумного смузиё***ва "нового поколения" прогрессивных (прогрессивно офигевших) ябло-виндо-веб макак.
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|6.63, SlackJiralove (?), 14:21, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Юзеры: Мы хотим X!
Разрабы говнома: Вам не нужен X, он будет вам только мешать! Я опытный UI, UX designer, и лучше знаю что вам нужно.
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|7.64, mos87 (ok), 14:28, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если бы. Ну и так тоже конечно, но всё хуже.
Там всю дорогу по-другому слегка было. а именно
- ЭТО ЖЕ СТО ЛЕТ РАБОТАЛО МЫ БЕЗ ЭТОГО ЖИТЬ НЕ МОЖЕМ!!111
- This confuses our users. CLOSED WONTFIX.
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|2.71, A53 (?), 15:58, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это решение от неумения и бессилия, а не от здравости ума. Убунта и ее разработчики давно уже скатилась в маргиналы.
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|1.24, Аноним (24), 11:57, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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лучше бы gtk2 и гном-2 поставляли, а не это нелепое чудо-юдо во что превратилось gtk и gnome...
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|1.27, vz_2 (?), 12:10, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Логичней было бы переименовать Ubuntu MATE в Ubuntu, объединить команды разработчиков и больше не мучиться.
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|2.33, Аноним (28), 12:22, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если они не будут мучаться и мучать пользователей, то зачем жить? Вся жизнь страдания.
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|2.60, Juha (?), 13:59, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Плюсую. MATE для работы.
Скучный унылый но рабочий и нет свистоперделок.
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|2.61, Juha (?), 13:59, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Плюсую. MATE для работы.
Скучный унылый но рабочий и нет свистоперделок.
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|1.39, eugener (ok), 12:44, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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В каментах народ традиционно ругает современный Gnome.
Но почему?
В Gnome shell воплощена отличная концепция, что не нужно делать кучу настроек, а дать расширениям возможность менять вид и поведение оболочки практически полностью.
И если голый гном действительно на любителя, то установка очень гибких расширений dash-to-dock, dash-to-panel, unite и т.д. полностью меняет вид и поведение подстраиваясь под любые вкусы.
Рекомендую попробовать.
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|2.46, triolan (?), 13:15, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Оно и голое то жрёт как в не себя, а тут ещё и расширения будто на электроне написаны, да и нет у меня денег на мак про, чтобы всё это богатство в виде заблюренного меню запускать
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|4.49, triolan (?), 13:29, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ох не знаю, ставил я и Федору и Сусе, и минут через 10-15 они все уходили в подкачку (с 4Gb озу), а ведь я даже браузер не открывал. Насчёт XFCE, это ещё та поделка, если Гном жрёт ОЗУ и видяху, то крыса ещё и хард мучает
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|5.72, A53 (?), 16:02, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Че за бред, полдня активно работал на федоре - за все время максимум 2,1 Gb потребление оперативки.
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|4.55, Аноним (6), 13:56, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кде с плазмой и всем остальным 360 вместе с программами потребляет на вейланде. Крыса 280 что ли, с иксами.
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|2.50, Аноним (28), 13:33, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>отличная концепция
>расширениям возможность менять вид
Взять удобный, практически идеальный гном два, вырезать из него весь функционал и говорить кому надо устанавливайте дополнения.
Во-первых сама концепция чтобы получить минимальный функционал надо ставить дополнения очень странная.
Во-вторых эти самые дополнения не работают на новой версии гнома, конфликтуют между собою и просто неспособны сделать как надо. А всё это для какого-то гипотетического тачскрина в 4К.
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|3.73, A53 (?), 16:07, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Все вышеперечисленные расширения исправно работают с новым гномом 3.38 (Fedora 33) и никаких конфликтов нет.
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|2.56, ad (??), 13:56, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В Gnome на Wayland при использовании расширений занимающих нижнюю часть экрана (dash-to-dock, dash-to-panel, window list) есть неприятный баг: после разблакировки экрана, окна развернутые на весь экран уходят под эти панели (расширения), т.е. разворачиваются на весь экран.
Может кто-то смог это исправить? Расскажите как?
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|2.62, Juha (?), 14:10, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Проблема в том что когда появился Гном3 люди стали клепать расширения.
А разрабы гнома в это же время начали перекраивать сам Гном3. В результате куча расширений перестали работать. А просто так расширения ремонтировать каждый новый релиз гнома почему то разрабы не хотят.
Результат. Половина расширений не работает, половина работает с косяками а пользователи не хотят их ставить, потому что в следующем релизе они перестанут работать.
Зачем это вообще надо? Берите крысу или мате и живите хорошо а гном3 в топку.
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|3.65, eugener (ok), 14:31, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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с одной стороны вы правы, на extensions.gnome.org полно расширений, которые заброшены авторами и которые не работают в новых версиях gnome.
С другой - множество поддерживаемых расширений, которые быстро адаптируются к новым версиям (кстати, совместимость ломается не в каждой версии).
Для пользователя это вообще не проблема, установив любой LTS-дистрибутив и настроив нужные расширения можно быть уверенным что в течение нескольких лет всё будет продолжать работать.
Ну а тот кто использует роллинг-дистры сам знает что без косяков никуда и гном тут вовсе не главный раскидыватель граблей.
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|4.66, Juha (?), 14:37, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я с Вами не соглашусь, ставил когда то посмотреть, настроил и в следующем обновлении дистра (нет не переход на новую версию) обновился гном и поломал несколько расширений. Да их починили но осадочек от того что вместо работы тебя заставляют следить за расширениями.
Простите нет. Я в mate не слежу, оно работает и все.
Мое мнение такое. Если у тебя в extensions.gnome.org загрузок расширения скажем больше милиона. Это звоночек что это нужно и стоит подумать такое расширение реализовать штатно.
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|1.45, Залупа (?), 13:13, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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10 лет по кругу? Из за гном 3 убунту в 2011 перешла на юнити. Выйдет гном 40. Что хорошего сделали гномеры за последние 11 лет?
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|2.51, Аноним (28), 13:36, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Что хорошего сделали гномеры за последние 11 лет?
Гном 3 - Гном 40 = Гном 37. Получается 37 версий гнома наделали за 11 лет.
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|1.48, 9nko (ok), 13:26, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Штабильная крыска всё равно лучше этого инопланетянского поделия.
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|1.57, Аноним (57), 13:57, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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С убунты пора валить. 18.04 для меня будет последняя. Пусть сами пользуются своими хреновациями.
Когда тебе от дистрибутива нужна стабильность и шлифовка того, что есть, а они тебе каждый мажорный выпуск пытаются поменять всё сверху до низу. То системдэ, то рабочий стол, то магазин приложений и снап вместо пакетов...
Им заняться там нечем?
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|1.58, Аноним (58), 13:57, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> было бы всего около месяца на финальное выявление и исправление возможных ошибок,
gnome3 одна сплошная ошибка. Целились в мобильный рынок, не попали, упорно продолжают пихать мобильный интерфейс туда где он не нужен. Произвели нечто похожее на псевдо-ретро-игры - когда звук и видео как в старых восьмибитных приставках, а системные требования как у Cyberpunk 2077. Не делают оптимизацию и не собираются - память дешёвая! Оформили всё в поносные тона, ладно, это вкусовщина. RedHat почему-то за это безумие платит.
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|2.68, Аноним (68), 15:27, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> всё в поносные тона ... RedHat почему-то за это безумие платит.
Красношапка вообще любитель "коричневых нот", у неё все современные продукты такие.
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|2.69, eugener (ok), 15:36, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Оформили всё в поносные тона
Это в каком дистрибутиве? У стандартного гнома две темы, светлая и тёмная, обе в нейтральных серых тонах.
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