В Ubuntu 21.04 решено не переходить на GTK4 и GNOME 40

2.9 , Аноним ( 6 ), 11:35, 22/01/2021 Я думал, Убунта сущуствует чтобы заставлять пользователей бороться с её багами, неужели что-то изменилось? Это же худший и багованейший дистр за всю историю линукса (даже в Дебиане меньше багов, лучше бы детишки из Убунту занимались только и исключительно привычным перебитием копирайтов).

3.13 , Аноним ( 17 ), 11:42, 22/01/2021 Больше софта больше багов. Меньше софта меньше багов. Другие дистры борются с багами тем что ничего не делают.

3.23 , Анончик ( ? ), 11:56, 22/01/2021 Насчет "худший" может быть. А вот "багованейший дистр" это вряд ли, тк есть федора, арч, магея.

2.31 , Аноним ( 28 ), 12:21, 22/01/2021 Одна кнопка по центру, которая убегает в стороны при попытке навести на неё курсор.

3.34 , mos87 ( ok ), 12:26, 22/01/2021 какой курсор???? курсор "confuses our users" (c)

только тач же))) от пальца убегает то бишь)))

4.37 , Аноним ( 28 ), 12:42, 22/01/2021 Я безнадёжно отстал от жизни, спасибо что поправил ретрограда.

5.40 , mos87 ( ok ), 12:45, 22/01/2021 "confuses our users" мегаразраб щели сказал на требование офигевших пользователей вернуть отдельную раскладку для каждого окна. Было это еще при царе горохе. Там замечательные кадры, да. Главное шо смузи пьёт и правильные местоимения пишет. Понимание базовых нужд пользователей там в резюме не ищут. Сейчас оно в гноме вроде есть и может даже можно включить не лазя в гнум-твикс. >10 лет прожЭкту, как ни как. Заматерел, ёпт)) Да, Гном3 это эпичный обрашшик просто безумного смузиё***ва "нового поколения" прогрессивных (прогрессивно офигевших) ябло-виндо-веб макак.

6.63 , SlackJiralove ( ? ), 14:21, 22/01/2021 Юзеры: Мы хотим X!

Разрабы говнома: Вам не нужен X, он будет вам только мешать! Я опытный UI, UX designer, и лучше знаю что вам нужно.

7.64 , mos87 ( ok ), 14:28, 22/01/2021 Если бы. Ну и так тоже конечно, но всё хуже.

Там всю дорогу по-другому слегка было. а именно

- ЭТО ЖЕ СТО ЛЕТ РАБОТАЛО МЫ БЕЗ ЭТОГО ЖИТЬ НЕ МОЖЕМ!!111

- This confuses our users. CLOSED WONTFIX.