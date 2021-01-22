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В Ubuntu 21.04 решено не переходить на GTK4 и GNOME 40

22.01.2021 09:01

Разработчики Ubuntu приняли решение продолжить поставку GTK3 и GNOME 3.38 в весеннем выпуске 21.04. Отмечается, что переход на GTK 4 и GNOME 40 признан преждевременным из-за опасений в стабильности решения на основе данных веток. С учётом значительности изменений в GTK 4 и работе по существенной модернизации интерфейса GNOME Shell 40, могут возникнуть проблемы с полной готовностью переработанного окружения для широкого использования.

Подготовка Ubuntu 21.04 находится в середине цикла разработки, а команда сопровождающих перегружена и не готова проводить значительные изменения на скорую руку. Выпуск GNOME 40 запланирован на 24 марта, т.е. до релиза Ubuntu 21.04 было бы всего около месяца на финальное выявление и исправление возможных ошибок, а также корректировку расхождений с применяемыми дополнениями и темой оформления.

  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.ubuntu.com/t...)
  2. OpenNews: Опубликован GTK 4.0.1 с улучшением поддержки мультимедиа
  3. OpenNews: Выпуск графического тулкита GTK 4.0
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Ubuntu 20.10
  5. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения GNOME 3.38
  6. OpenNews: В GNOME 40 ожидаются значительные изменения интерфейса GNOME Shell
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54451-gtk
Ключевые слова: gtk, ubuntu, gnome
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Обсуждение (72) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, moze (ok), 11:26, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Мне очень жаль что оф сборок с юнити нет..
     
     
  • 2.4, хацкер (??), 11:28, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    как и самого Unity xD
     
  • 2.18, азазон (?), 11:48, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    спасибо что напомнил как я откладывал кирпичи в 11.04 от этой поделки, а потом и от невзлетающего гном3. ламповое время было, не то что сейчас с немодным ксфце.
     
  • 2.20, КО (?), 11:50, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как будто тебе мешают поставить...
    http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/focal/main/installer-amd64/current/leg
     

  • 1.2, InuYasha (??), 11:26, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Логично.
    PS: лучше бросьте больше сил на КУбунту :3
     
     
  • 2.3, хацкер (??), 11:28, 22/01/2021 Скрыто модератором
    		• –4 +/
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 11:31, 22/01/2021 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
     
  • 4.10, Леголас (ok), 11:37, 22/01/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 5.12, Аноним (6), 11:42, 22/01/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 6.19, Леголас (ok), 11:49, 22/01/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 7.25, Аноним (25), 12:01, 22/01/2021 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
     
  • 8.41, Леголас (ok), 12:47, 22/01/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 9.44, Аноним (25), 13:12, 22/01/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 4.28, Аноним (28), 12:16, 22/01/2021 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
  • 3.15, Мастер (?), 11:45, 22/01/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.21, Леголас (ok), 11:50, 22/01/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 4.32, Аноним (6), 12:22, 22/01/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.17, Аноним (17), 11:47, 22/01/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.22, хацкер (??), 11:51, 22/01/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.8, mos87 (ok), 11:34, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Если кеды превратятся в нечто менее помоечно-шизофреничное и перепишутся на форк последннй версии ГТК-без-экстремизма, я сразу променяю МАТЕ на это.
    А пока, увы.
     
     
  • 3.29, Аноним (28), 12:17, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    KDE и Gnome не круто
    MATE и TDE круто.
     
  • 3.35, Аноним (35), 12:35, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "ГТК-без-экстремизма" это как?
     
     
  • 4.36, mos87 (ok), 12:38, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пока никак
     
  • 2.14, Аноним (17), 11:45, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    С разморозкой для КДЕ уже ровно одну тысячу лет есть KDE Neon https://neon.kde.org/download хоть для тестировщиков хоть для пользователей. Вся свежатина только там в противном случае зачем вам КДЕ?
     
     
  • 3.30, Аноним (28), 12:20, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Среда рабочего стола это часть операционной системы.
    Операционная система это прокладка для запуска программ.
    Нормальные люди используют компьютер для работы в программах или для развлечений.
    Нормальные люди не хотят работать бета тестерами бесплатными на своих домашних компьютерах.
    Каждый должен заниматься своим делом. Бета-тестер бета-тестировать.
     

  • 1.5, Аноним (5), 11:31, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Предурошные, как будто 3.38 стабилен. И Wayland им тоже не стабилен. А Федоре и Debian норм.
     
  • 1.7, mos87 (ok), 11:31, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Логично, ведь убунта чтобы пользоваться, а не вот это всё.
    К тому же в ней больше одной кнопки (на весь экран). Лет 10 еще - может гнум допилят. Потерпите.
     
     
  • 2.9, Аноним (6), 11:35, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Я думал, Убунта сущуствует чтобы заставлять пользователей  бороться с её багами, неужели что-то изменилось? Это же худший и багованейший дистр за всю историю линукса (даже в Дебиане меньше багов, лучше бы детишки из Убунту занимались только и исключительно привычным перебитием копирайтов).
     
     
  • 3.13, Аноним (17), 11:42, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Больше софта больше багов. Меньше софта меньше багов. Другие дистры борются с багами тем что ничего не делают.
     
  • 3.23, Анончик (?), 11:56, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Насчет "худший" может быть. А вот "багованейший дистр" это вряд ли, тк есть федора, арч, магея.
     
  • 2.31, Аноним (28), 12:21, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Одна кнопка по центру, которая убегает в стороны при попытке навести на неё курсор.
     
     
  • 3.34, mos87 (ok), 12:26, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    какой курсор???? курсор "confuses our users" (c)
    только тач же))) от пальца убегает то бишь)))
     
     
  • 4.37, Аноним (28), 12:42, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я безнадёжно отстал от жизни, спасибо что поправил ретрограда.
     
     
  • 5.40, mos87 (ok), 12:45, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "confuses our users" мегаразраб щели сказал на требование офигевших пользователей вернуть отдельную раскладку для каждого окна. Было это еще при царе горохе. Там замечательные кадры, да. Главное шо смузи пьёт и правильные местоимения пишет. Понимание базовых нужд пользователей там в резюме не ищут.

    Сейчас оно в гноме вроде есть и может даже можно включить не лазя в гнум-твикс. >10 лет прожЭкту, как ни как. Заматерел, ёпт))

    Да, Гном3 это эпичный обрашшик просто безумного смузиё***ва "нового поколения" прогрессивных (прогрессивно офигевших) ябло-виндо-веб макак.

     
     
  • 6.63, SlackJiralove (?), 14:21, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Юзеры: Мы хотим X!
    Разрабы говнома: Вам не нужен X, он будет вам только мешать! Я опытный UI, UX designer, и лучше знаю что вам нужно.
     
     
  • 7.64, mos87 (ok), 14:28, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если бы. Ну и так тоже конечно, но всё хуже.
    Там всю дорогу по-другому слегка было. а именно
    - ЭТО ЖЕ СТО ЛЕТ РАБОТАЛО МЫ БЕЗ ЭТОГО ЖИТЬ НЕ МОЖЕМ!!111
    - This confuses our users. CLOSED WONTFIX.
     

  • 1.11, Аноним (17), 11:41, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хотя одно здравое решение за последние годы.
     
     
  • 2.71, A53 (?), 15:58, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это решение от неумения и бессилия, а не от здравости ума. Убунта и ее разработчики давно уже скатилась в маргиналы.
     

  • 1.16, Аноним (16), 11:46, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Xfce4 и так хорошо
     
  • 1.24, Аноним (24), 11:57, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    лучше бы gtk2 и гном-2 поставляли, а не это нелепое чудо-юдо во что превратилось gtk и gnome...
     
     
  • 2.38, Аноним (35), 12:43, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это у тебя нет 4K, а у гномеров есть.
     

  • 1.27, vz_2 (?), 12:10, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Логичней было бы переименовать Ubuntu MATE в Ubuntu, объединить команды разработчиков и больше не мучиться.
     
     
  • 2.33, Аноним (28), 12:22, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если они не будут мучаться и мучать пользователей, то зачем жить? Вся жизнь страдания.
     
  • 2.60, Juha (?), 13:59, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Плюсую. MATE для работы.
    Скучный унылый но рабочий и нет свистоперделок.
     
  • 2.61, Juha (?), 13:59, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Плюсую. MATE для работы.
    Скучный унылый но рабочий и нет свистоперделок.
     

  • 1.39, eugener (ok), 12:44, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    В каментах народ традиционно ругает современный Gnome.
    Но почему?

    В Gnome shell воплощена отличная концепция, что не нужно делать кучу настроек, а дать расширениям возможность менять вид и поведение оболочки практически полностью.

    И если голый гном действительно на любителя, то установка очень гибких расширений dash-to-dock, dash-to-panel, unite и т.д. полностью меняет вид и поведение подстраиваясь под любые вкусы.

    Рекомендую попробовать.

     
     
  • 2.46, triolan (?), 13:15, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно и голое то жрёт как в не себя, а тут ещё и расширения будто на электроне написаны, да и нет у меня денег на мак про, чтобы всё это богатство в виде заблюренного меню запускать
     
     
  • 3.47, eugener (ok), 13:23, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > жрёт как в не себя

    Например в таком виде - https://twitter.com/eugene_rmn/status/1346459259584864256 (dash-to-dock+unite+несколько мелких расширений) - без запущенных программ всего занято 350МБ памяти. Допустим, xfce съест на 100МБ меньше, но я сомневаюсь что от этих ста мегов комуто полегчает.

     
     
  • 4.49, triolan (?), 13:29, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ох не знаю, ставил я и Федору и Сусе, и минут через 10-15 они все уходили в подкачку (с 4Gb озу), а ведь я даже браузер не открывал. Насчёт XFCE, это ещё та поделка, если Гном жрёт ОЗУ и видяху, то крыса ещё и хард мучает
     
     
  • 5.72, A53 (?), 16:02, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Че за бред, полдня активно работал на федоре - за все время максимум 2,1 Gb потребление оперативки.
     
  • 4.55, Аноним (6), 13:56, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кде с плазмой и всем остальным 360 вместе с программами потребляет на вейланде. Крыса 280 что ли, с иксами.
     
  • 2.50, Аноним (28), 13:33, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >отличная концепция
    >расширениям возможность менять вид

    Взять удобный, практически идеальный гном два, вырезать из него весь функционал и говорить кому надо устанавливайте дополнения.
    Во-первых сама концепция чтобы получить минимальный функционал надо ставить дополнения очень странная.
    Во-вторых эти самые дополнения не работают на новой версии гнома, конфликтуют между собою и просто неспособны сделать как надо. А всё это для какого-то гипотетического тачскрина в 4К.

     
     
  • 3.73, A53 (?), 16:07, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все вышеперечисленные расширения исправно работают с новым гномом 3.38 (Fedora 33) и никаких конфликтов нет.
     
  • 2.56, ad (??), 13:56, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В Gnome на Wayland при использовании расширений занимающих нижнюю часть экрана (dash-to-dock, dash-to-panel, window list) есть неприятный баг: после разблакировки экрана, окна развернутые на весь экран уходят под эти панели (расширения), т.е. разворачиваются на весь экран.
    Может кто-то смог это исправить? Расскажите как?
     
     
  • 3.59, ad (??), 13:58, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При этом в Gnome на X11 такой проблемы нет.
     
  • 2.62, Juha (?), 14:10, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Проблема в том что когда появился Гном3 люди стали клепать расширения.
    А разрабы гнома в это же время начали перекраивать сам Гном3. В результате куча расширений перестали работать. А просто так расширения ремонтировать каждый новый релиз гнома почему то разрабы не хотят.
    Результат. Половина расширений не работает, половина работает с косяками а пользователи не хотят их ставить, потому что в следующем релизе они перестанут работать.
    Зачем это вообще надо? Берите крысу или мате и живите хорошо а гном3 в топку.
     
     
  • 3.65, eugener (ok), 14:31, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с одной стороны вы правы, на extensions.gnome.org полно расширений, которые заброшены авторами и которые не работают в новых версиях gnome.
    С другой - множество поддерживаемых расширений, которые быстро адаптируются к новым версиям (кстати, совместимость ломается не в каждой версии).

    Для пользователя это вообще не проблема, установив любой LTS-дистрибутив и настроив нужные расширения можно быть уверенным что в течение нескольких лет всё будет продолжать работать.
    Ну а тот кто использует роллинг-дистры сам знает что без косяков никуда и гном тут вовсе не главный раскидыватель граблей.

     
     
  • 4.66, Juha (?), 14:37, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я с Вами не соглашусь, ставил когда то посмотреть, настроил и в следующем обновлении дистра (нет не переход на новую версию) обновился гном и поломал несколько расширений. Да их починили но осадочек от того что вместо работы тебя заставляют следить за расширениями.
    Простите нет. Я в mate не слежу, оно работает и все.
    Мое мнение такое. Если у тебя в extensions.gnome.org загрузок расширения скажем больше милиона. Это звоночек что это нужно и стоит подумать такое расширение реализовать штатно.
     

  • 1.42, qweqwe (?), 12:50, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Научены горьким опытом, хы.
     
  • 1.43, Пупкин (?), 13:06, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь ченжлог новой убенту уместится в пару строк
     
  • 1.45, Залупа (?), 13:13, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    10 лет по кругу? Из за гном 3 убунту в 2011 перешла на юнити. Выйдет гном 40. Что хорошего сделали гномеры за последние 11 лет?
     
     
  • 2.51, Аноним (28), 13:36, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Что хорошего сделали гномеры за последние 11 лет?

    Гном 3 - Гном 40 = Гном 37. Получается 37 версий гнома наделали за 11 лет.

     
     
  • 3.54, Аноним (6), 13:39, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, куда лучше кде, у того всего 2 версии за 12 лет вышло.
     

  • 1.48, 9nko (ok), 13:26, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Штабильная крыска всё равно лучше этого инопланетянского поделия.
     
     
  • 2.52, Инопланетянин (?), 13:37, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот сейчас обидно было. Не надо нам приписывать ваши поделки.  
     

  • 1.53, Аноним (53), 13:37, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Значит ждём в Федоре 34
     
  • 1.57, Аноним (57), 13:57, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    С убунты пора валить. 18.04 для меня будет последняя. Пусть сами пользуются своими хреновациями.

    Когда тебе от дистрибутива нужна стабильность и шлифовка того, что есть, а они тебе каждый мажорный выпуск пытаются поменять всё сверху до низу. То системдэ, то рабочий стол, то магазин приложений и снап вместо пакетов...
    Им заняться там нечем?

     
  • 1.58, Аноним (58), 13:57, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > было бы всего около месяца на финальное выявление и исправление возможных ошибок,

    gnome3 одна сплошная ошибка. Целились в мобильный рынок, не попали, упорно продолжают пихать мобильный интерфейс туда где он не нужен. Произвели нечто похожее на псевдо-ретро-игры - когда звук и видео как в старых восьмибитных приставках, а системные требования как у Cyberpunk 2077. Не делают оптимизацию и не собираются - память дешёвая! Оформили всё в поносные тона, ладно, это вкусовщина. RedHat почему-то за это безумие платит.

     
     
  • 2.68, Аноним (68), 15:27, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > всё в поносные тона ... RedHat почему-то за это безумие платит.

    Красношапка вообще любитель "коричневых нот", у неё все современные продукты такие.

     
  • 2.69, eugener (ok), 15:36, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Оформили всё в поносные тона

    Это в каком дистрибутиве? У стандартного гнома две темы, светлая и тёмная, обе в нейтральных серых тонах.

     
     
  • 3.70, anonimm (?), 15:57, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот именно, серым по серому.
     

  • 1.67, Любитель Монеточки (?), 15:00, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Молитвы на невнедрение GNOME4 в Ubuntu 21.04 сработали. GNOME еще дальше превращается в мобильную оболочку.

    Объединение Phosh в GNOME предчувствуется: https://www.youtube.com/watch?v=v0EnZD19lf4

     

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