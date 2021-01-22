В Ubuntu 21.04 решено не переходить на GTK4 и GNOME 40

2.46 , triolan ( ? ), 13:15, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Оно и голое то жрёт как в не себя, а тут ещё и расширения будто на электроне написаны, да и нет у меня денег на мак про, чтобы всё это богатство в виде заблюренного меню запускать

3.47 , eugener ( ok ), 13:23, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > жрёт как в не себя Например в таком виде - https://twitter.com/eugene_rmn/status/1346459259584864256 (dash-to-dock+unite+несколько мелких расширений) - без запущенных программ всего занято 350МБ памяти. Допустим, xfce съест на 100МБ меньше, но я сомневаюсь что от этих ста мегов комуто полегчает.

4.49 , triolan ( ? ), 13:29, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Ох не знаю, ставил я и Федору и Сусе, и минут через 10-15 они все уходили в подкачку (с 4Gb озу), а ведь я даже браузер не открывал. Насчёт XFCE, это ещё та поделка, если Гном жрёт ОЗУ и видяху, то крыса ещё и хард мучает

5.72 , A53 ( ? ), 16:02, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Че за бред, полдня активно работал на федоре - за все время максимум 2,1 Gb потребление оперативки.

4.55 , Аноним ( 6 ), 13:56, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кде с плазмой и всем остальным 360 вместе с программами потребляет на вейланде. Крыса 280 что ли, с иксами.

2.50 , Аноним ( 28 ), 13:33, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >отличная концепция

>расширениям возможность менять вид Взять удобный, практически идеальный гном два, вырезать из него весь функционал и говорить кому надо устанавливайте дополнения.

Во-первых сама концепция чтобы получить минимальный функционал надо ставить дополнения очень странная.

Во-вторых эти самые дополнения не работают на новой версии гнома, конфликтуют между собою и просто неспособны сделать как надо. А всё это для какого-то гипотетического тачскрина в 4К.

3.73 , A53 ( ? ), 16:07, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Все вышеперечисленные расширения исправно работают с новым гномом 3.38 (Fedora 33) и никаких конфликтов нет.

2.56 , ad ( ?? ), 13:56, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – В Gnome на Wayland при использовании расширений занимающих нижнюю часть экрана (dash-to-dock, dash-to-panel, window list) есть неприятный баг: после разблакировки экрана, окна развернутые на весь экран уходят под эти панели (расширения), т.е. разворачиваются на весь экран.

Может кто-то смог это исправить? Расскажите как?

3.59 , ad ( ?? ), 13:58, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – При этом в Gnome на X11 такой проблемы нет.

2.62 , Juha ( ? ), 14:10, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Проблема в том что когда появился Гном3 люди стали клепать расширения.

А разрабы гнома в это же время начали перекраивать сам Гном3. В результате куча расширений перестали работать. А просто так расширения ремонтировать каждый новый релиз гнома почему то разрабы не хотят.

Результат. Половина расширений не работает, половина работает с косяками а пользователи не хотят их ставить, потому что в следующем релизе они перестанут работать.

Зачем это вообще надо? Берите крысу или мате и живите хорошо а гном3 в топку.

3.65 , eugener ( ok ), 14:31, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – с одной стороны вы правы, на extensions.gnome.org полно расширений, которые заброшены авторами и которые не работают в новых версиях gnome.

С другой - множество поддерживаемых расширений, которые быстро адаптируются к новым версиям (кстати, совместимость ломается не в каждой версии). Для пользователя это вообще не проблема, установив любой LTS-дистрибутив и настроив нужные расширения можно быть уверенным что в течение нескольких лет всё будет продолжать работать.

Ну а тот кто использует роллинг-дистры сам знает что без косяков никуда и гном тут вовсе не главный раскидыватель граблей.

4.66 , Juha ( ? ), 14:37, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Я с Вами не соглашусь, ставил когда то посмотреть, настроил и в следующем обновлении дистра (нет не переход на новую версию) обновился гном и поломал несколько расширений. Да их починили но осадочек от того что вместо работы тебя заставляют следить за расширениями.

Простите нет. Я в mate не слежу, оно работает и все.

Мое мнение такое. Если у тебя в extensions.gnome.org загрузок расширения скажем больше милиона. Это звоночек что это нужно и стоит подумать такое расширение реализовать штатно.

