Опубликован GTK 4.0.1 с улучшением поддержки мультимедиа

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|1.1, Леголас (ok), 10:00, 12/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+13 +/–
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> При этом отмечается, что виджет GtkVideo ещё имеет статус экспериментального
А сам GTK 4 разве не в таком статусе пребывает?..
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|2.4, КО (?), 10:08, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Latest stable v4.0.1
Уоттакуот
Хотя FAQ ссылается на 3 версию хыхыхы
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|1.9, Dzen Python (ok), 10:34, 12/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А вообще нет повести печальнее на свете, чем повесть о темах в gtk3+
Они хоть свои css когда стабилизируют? Хоть корневые узлы.
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|2.13, GTKashnik (?), 10:56, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Используй стандартные темы и будет тебе счастье.
Кастом оставь для школьников. Им делать порой нечего, пусть страдают с подбором тем и их адаптацией к реалиям тулкита.
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|3.17, Dzen Python (ok), 11:04, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот поэтому я таки и не слезу с кед еще очень долго. Там хоть можно цветовые схемы выставить с теплыми цветами, а не слезится над стандартной адвайтой.
Глазки, глазки у меня свои, а не казенные.
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|4.30, zzz (??), 11:32, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кстати. не попадались на глаза какие-нибудь вменяемые цветовые схемы для кед? А то я тут в сторах смотрел - или вырвиглазные, или ломают часть элементов, например, становятся не различимы поля ввода (как минимум в gtk-приложениях), потому что фон белый и поля ввода белые.
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|5.70, Аноним (14), 13:17, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Просто не используешь говнотк, профит. То, что ломается что-то, это все вопросы к разрабам гтк3, в гтк2 ничего не ломается и выглядит одинаково прекрасно с кутэ. Насчёт вменяемых не подскажу, у меня свой кастом. Вроде работают над тем чтобы упростить его создание, сейчас тебе надо вручную переназначить цвета в менюшке и 2/3 я вообще не понимаю для чего — они нигде не встречаются (наверное расцветки для форматирования текста). Могли бы хотя бы описание добавить (или даже демонстрационное превью элемента).
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|5.86, Dzen Python (ok), 16:18, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не. Это темная тема, а я говорю про светлый соларайзд.
Вот темных тем до недавнего времени в гтк3 было много. Правда почему-то все как-то поумирали друг за дружкой: был арк (темный) - умер арк. Был пейпер (из разряда "на грани терпимого") - умер пейпер. Была адапта (нормальная схема, с возможностью сделать свою цветовую схему при компиляции) - умерла(?) адапта.
А вот мой конфиг для куткурвы и файл .colors года с 2014го живет, уже после того, как я смешал тему amber и solarized light для четвертых кед.
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|4.42, GTKashnik (?), 12:07, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Мне, как любителю дефолтов, стандартная Adwaita зашла, как собственно и сам Gnome. Самое главное не отвлекает от работы, а это то, к чему должно стремиться ПО и все, что с ним связано.
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|5.118, Аноним (118), 23:26, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Расскажи как там на планшете? 9 лет прошло! Ну че стилусом или пальцем водишь по третьегному?
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|3.28, zzz (??), 11:30, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В чем тогда вообще смысл тем gtk? Захардкодили бы одну расово верную тему, и не морочили другим голову, как они делают в т.ч. и с плагинами, типа вы можете писать плагины, но мы будем постоянно ломать API, а вы бегайте каждый наш новый релиз и чините.
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|4.37, GTKashnik (?), 11:56, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Так официально не поддерживаются сторонние темы. Только светлая/тёмная Adwaita.
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|5.39, lockywolf (ok), 12:00, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Но тогда зачем CSS???11!!!??
Если всё и так "не поддерживается", то не то что CSS, зачем вообще динамика? Раскладку виджетов можно было бы компилировать вообще один раз, на этапе сборки. И это было бы и быстрее, и не ушатывалось от косого взгляда.
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|3.59, Аноним (59), 12:31, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Используй стандартные темы
Угадаешь, что случилось со стандартными темами gtk-2?
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|4.75, GTKashnik (?), 14:21, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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GTK2 на днях получи последнее обновление и умер. Нормальные проекты закопали поддержку GTK2 давным давно. Та же история с Qt3, Qt4.
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|5.77, Аноним (77), 15:09, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Один ненормальный проект, однако ж, гальванизировал Qt3. Жаль, но, похоже, с GTK+2 так не будет.
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|2.52, Аноним (43), 12:22, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это сделано для того чтобы темы выпускала только одна компания. И никакие леваки не меняли единственно верный интерфейс. Если нельзя запретить изменять интерфейс. Сделай так что изменять его было хотя бы просто сложно.
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|3.57, GTKashnik (?), 12:29, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Все намного проще.
Если что-то не нравится предложи свое виденье и приложи к нему свой код, который будешь в дальнейшем поддерживать.
Пока же разработчики Gnome/GTK пилят то, что считают нужным и как считают нужным.
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|4.79, Аноним (79), 15:13, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И его зареджектят, потому что: «Кто тут такой умный нашелся? Мы сами знаем как надо!»
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|5.84, GTKashnik (?), 15:34, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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OpenSource он такой, нужно не только писать код, но и доказывать, что именно этот код лучший и нужный.
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|3.58, GTKashnik (?), 12:29, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>Это сделано для того чтобы темы выпускала только одна компания.
Название компании в студию!
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|2.101, Аноним (101), 19:04, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А вообще нет повести печальнее на свете, чем повесть о темах в gtk3+
Темы хорошие во всех смыслах есть, их мало от общего количества школопоклёпов, но они есть.
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|3.102, Анончик9999 (?), 19:14, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почему тогда из коробки нету пары тройки классных тем? Не потому, что все они далеко не идеальны, а поддерживать разработчики не хотят!
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|3.110, Dzen Python (ok), 21:11, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть. Кто спорит. См выше.
Вот только они умирают быстро. 2-3 релиза и половина темы превращается в УГ.
Нужно постоянно курить ".panel class is deprecated now, use .panel-abyvalg" и успевать релизить сразу после разрабов, а это, при работе фуллтайм немного напрягает. Есть конечно, кроме адвайты, еще и фирменные дистровские темы, но там люди на окладе и темп вынуждены держать - взять pop!_OS'овские темы или убунтовские. Но далее - мрак и ужос, редкий разраб долетит до середины днепра...ой, ускачет за релизами.
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|1.61, paulus (ok), 12:31, 12/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> При этом отмечается, что виджет GtkVideo
Подрастающий убийца mplayer/mpv ;)
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|1.62, Аноним (-), 12:36, 12/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Всё пацаны, GTK 3 устарел! Срочно переписывайте свои приложения на GTK 4.0.1! Иначе все устареете!
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|2.71, Аноним (71), 13:33, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Окей, а через годик будем переписывать на Gtk5 (затем Gtk6, Gtk7 и т.д.)!
API должен каждый год меняться - теперь это модно и молодёжно!
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|3.73, Аноним (118), 13:41, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Только нумерацию версий сменят аля хром, ну шоб в ногу со временем и понеслась...gtk5,6,...20...189...3056
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|3.92, Ivan_83 (ok), 16:56, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Оно не совсем API, это же фреймворк. По сути набор контролов.
API там это glib/gobject - оно и не менялось.
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|3.100, asd (??), 18:56, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не знаю что у вас там поменялось, в 80% приложений ничего не изменилось.
А если вы gtkmm используете то и подавно (в чистом GTK из-за GObject может поменяться макросы).
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|4.85, Аноним (14), 15:58, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Просто на гтк нормального ПО не осталось, сегодня это как никогда очевидно. Надеюсь, vlc тоже перейдёт на гтк, чтобы не позорить больше кутэ.
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|5.97, Аноним (118), 18:35, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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VLC нормальный плеер, гнать не надо, умеет в программное увеличение громкости и не такой кастрированный как mpv
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|6.106, Аноним (14), 20:07, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> VLC нормальный плеер, гнать не надо, умеет в программное увеличение громкости и
> не такой кастрированный как mpv
Mpv не умеет в программное увеличение громкости? Даже голая alsa умеет. Не знаю, что там кастрированного, возможностей в 100 раз больше. Разве что нет запутанных меню с багами, здоровый минимализм и только всё самое лучшее. И квадратов тоже нет.
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|7.108, Аноним (14), 20:15, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так значит для галочки перечислим проблемы vlc: серьёзные проблемы с качеством звука, проблемы с субтитрами, проблемы с квадратами, проблемы с перемоткой, проблемы с внешними дорогами, проблемы с разнообразным множеством форматов файлов, регулярно поломанное ускорение, баги в настройках, там вроде ещё было arbitrary code execution и что-то с сетью, но я практически никогда не пользуюсь и это только из того что лично я наблюдал.
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|9.123, Аноним (14), 00:01, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Рассинхрона никакого там быть не может, ты же video-sync display-resample inter... большой текст свёрнут, показать
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|5.121, user90 (?), 23:48, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Смишной! Потому что приведи ты примеры - и ржать будем всем опеннетом)
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|6.124, Аноним (14), 00:06, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я очень долго искал гтк программы, которые были бы лучше кутешных аналогов. Они либо хуже, либо такое же дерьмо. В итоге пришлось кде5 ставить, чтобы получить более менее приличный софт без навязанных стрёмных зависимостей.
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|1.76, Аноним (-), 14:41, 12/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Была такая штука, gtkcurses или как-то похоже называлась, суть в том что позволяла запускать gtkшные приложения в консоле отрисовывая графику средствами ncurses например. Кто подскажет, какая версия gtk нормально поддерживается и есть ли альтернативы ?
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|1.93, Ivan_83 (ok), 17:02, 12/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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gsreamer - не юзабельная штука.
Не видел на нём активных проектов с пользовательской базой.
Слышал только от одного человека об успешном опыте применения для решения своих задач.
Зато видел xfce4-mixer, который прибит гвоздями к уже мёртвому gstreamer 0.10, из за этого и миксер уже загнулся.
Пришлось его переписывать самому, без xfce и без gstreamer.
При этом появился pipewire, где вроде как тоже самое - графовый фреймворк позволяющий собрать из разных кубиков конвеер для нужной обработки.
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|2.104, Аноним (101), 19:26, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>gsreamer - не юзабельная штука.
>Не видел на нём активных проектов с пользовательской базой.
Прежде чем набирать сообщения, неплохо бы узнать про чего пишешь. А то во всех интернетах 95% никакой полезной инфы в комментариях, одни срачи и деза.
Pipewire есть.
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|3.120, Аноним (118), 23:32, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Gstreamer R.I.P. как и libav
В любой вакансии связанной с обработкой потокового видео указан FFmpeg, как стандарт и главный бацька
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|2.109, Аноним (14), 20:36, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только Gstreamer это примерно все линуксовые плееры (я ими не пользуюсь, да, мне больше по душе Audacious который для многих форматов использует ffmpeg: там, где свои плагины, там поддержка нормальная, где FFmpeg -- не очень, с Gstreamer по-моему лучше плееры работали), и тот же Phonon из KDE (да, Gstreamer в бэкендах куда лучше VLC, он не искажает звук например). Раньше он использовался повсеместно, это Гонмотим всё опошлил опять. Вроде же они сейчас разработкой занимаются? Припоминаю, что использовать его проще FFmpeg, а проблем он меньше доставляет. Но я 10 лет назад интересовался, сегодня нужна кроссплатформа и FFmpeg тут побеждает, несмотря на проблемы.
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|2.122, user90 (?), 23:52, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть MPV - остальное действительно не нужно (юзеру).
> Зато видел xfce4-mixer
А что он таки делает и зачем?)
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|1.105, смузихлёб (?), 19:30, 12/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Очередная порция свистоперделок. Мультимедиа в принципе ну_нужно для инженеров. А всякие геймеры пусть горят в аду
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