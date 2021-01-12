Опубликован GTK 4.0.1 с улучшением поддержки мультимедиа

2.71 , Аноним ( 71 ), 13:33, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Окей, а через годик будем переписывать на Gtk5 (затем Gtk6, Gtk7 и т.д.)!

API должен каждый год меняться - теперь это модно и молодёжно!

3.73 , Аноним ( 118 ), 13:41, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Только нумерацию версий сменят аля хром, ну шоб в ногу со временем и понеслась...gtk5,6,...20...189...3056

3.92 , Ivan_83 ( ok ), 16:56, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Оно не совсем API, это же фреймворк. По сути набор контролов.

API там это glib/gobject - оно и не менялось.

3.100 , asd ( ?? ), 18:56, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не знаю что у вас там поменялось, в 80% приложений ничего не изменилось.

А если вы gtkmm используете то и подавно (в чистом GTK из-за GObject может поменяться макросы).

3.107 , ИмяХ ( ? ), 20:08, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну а что ещё делать? Надо же как то занять программистов.

2.72 , Аноним ( 118 ), 13:40, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Нормальные люди переписывают с GTK на Qt

3.78 , Аноним ( 77 ), 15:12, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Уже нет. ☹

4.85 , Аноним ( 14 ), 15:58, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Просто на гтк нормального ПО не осталось, сегодня это как никогда очевидно. Надеюсь, vlc тоже перейдёт на гтк, чтобы не позорить больше кутэ.

5.97 , Аноним ( 118 ), 18:35, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – VLC нормальный плеер, гнать не надо, умеет в программное увеличение громкости и не такой кастрированный как mpv

6.103 , Аноним ( 101 ), 19:17, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – VLC это не плеер, а комбайн уиндоуз-вея.

6.106 , Аноним ( 14 ), 20:07, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > VLC нормальный плеер, гнать не надо, умеет в программное увеличение громкости и

> не такой кастрированный как mpv Mpv не умеет в программное увеличение громкости? Даже голая alsa умеет. Не знаю, что там кастрированного, возможностей в 100 раз больше. Разве что нет запутанных меню с багами, здоровый минимализм и только всё самое лучшее. И квадратов тоже нет.

7.108 , Аноним ( 14 ), 20:15, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так значит для галочки перечислим проблемы vlc: серьёзные проблемы с качеством звука, проблемы с субтитрами, проблемы с квадратами, проблемы с перемоткой, проблемы с внешними дорогами, проблемы с разнообразным множеством форматов файлов, регулярно поломанное ускорение, баги в настройках, там вроде ещё было arbitrary code execution и что-то с сетью, но я практически никогда не пользуюсь и это только из того что лично я наблюдал.

8.116 , Аноним ( 118 ), 23:21, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Пользуюсь vlc с 2011 года и чет не встречал критичных багов 9 лет карл А вот... 9.123 , Аноним ( 14 ), 00:01, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Рассинхрона никакого там быть не может, ты же video-sync display-resample inter... 5.121 , user90 ( ? ), 23:48, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Смишной! Потому что приведи ты примеры - и ржать будем всем опеннетом)

6.124 , Аноним ( 14 ), 00:06, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я очень долго искал гтк программы, которые были бы лучше кутешных аналогов. Они либо хуже, либо такое же дерьмо. В итоге пришлось кде5 ставить, чтобы получить более менее приличный софт без навязанных стрёмных зависимостей.

2.91 , Ivan_83 ( ok ), 16:54, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Переписывать с 2.0 до 3.0 не так уж сложно было.

3.96 , Аноним ( 118 ), 18:33, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Но зачем... GTK мертв

