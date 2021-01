Опубликован GTK 4.0.1 с улучшением поддержки мультимедиа

3.102 , Анончик9999 ( ? ), 19:14, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Почему тогда из коробки нету пары тройки классных тем? Не потому, что все они далеко не идеальны, а поддерживать разработчики не хотят!

Dzen Python ( ok ), 21:11, 12/01/2021 Есть. Кто спорит. См выше.

Вот только они умирают быстро. 2-3 релиза и половина темы превращается в УГ.

Вот только они умирают быстро. 2-3 релиза и половина темы превращается в УГ.

Нужно постоянно курить ".panel class is deprecated now, use .panel-abyvalg" и успевать релизить сразу после разрабов, а это, при работе фуллтайм немного напрягает. Есть конечно, кроме адвайты, еще и фирменные дистровские темы, но там люди на окладе и темп вынуждены держать - взять pop!_OS'овские темы или убунтовские. Но далее - мрак и ужос, редкий разраб долетит до середины днепра...ой, ускачет за релизами.