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Опубликован GTK 4.0.1 с улучшением поддержки мультимедиа

12.01.2021 09:49

Доступен первый промежуточный выпуск тулкита для создания графического интерфейса пользователя - GTK 4.0.1, в котором предложена большая порция мелких исправлений, устраняющих ошибки, выявленные с момента релиза GTK 4.0 в прошлом месяце. В новой версии также доработана документация и внесены улучшения в тему оформления. Налажено тестирование сборок GTK, pango и gdk-pixbuf для macOS в системе непрерывной интеграции.

Из значительных изменений отмечается перевод мультимедийного бэкенда gstreamer на использование текстур OpenGL, что позволило избавиться от лишней передачи кадров между GPU и CPU при использовании аппаратного ускорения декодирования видео, например, при помощи VAAPI. При этом отмечается, что виджет GtkVideo ещё имеет статус экспериментального и пока не доведён до функциональности полноценных видеопроигрывателей. Например, GtkVideo можно использовать для воспроизведения видео из файла или по URL, но он не поддерживает такие возможности, как многоканальный звук, наложение картинки и выбор устройств для вывода.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.gtk.org/2021/01/1...)
  2. OpenNews: Выпуск графического тулкита GTK 4.0
  3. OpenNews: Анализ вклада в разработку GNOME и GTK 4
  4. OpenNews: Релиз браузерного движка WebKitGTK 2.30.0 и web-браузера Epiphany 3.38
  5. OpenNews: Компания Qt Company ограничила доступ к исходному коду LTS-ветки Qt 5.15
  6. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 6.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54389-gtk
Ключевые слова: gtk
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  • 1.1, Леголас (ok), 10:00, 12/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
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    > При этом отмечается, что виджет GtkVideo ещё имеет статус экспериментального

    А сам GTK 4 разве не в таком статусе пребывает?..

     
     
  • 2.2, Fracta1L (ok), 10:01, 12/01/2021 Скрыто модератором
    		• +23 +/
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 10:07, 12/01/2021 Скрыто модератором
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  • 4.6, банан (?), 10:10, 12/01/2021 Скрыто модератором
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  • 4.8, Dzen Python (ok), 10:32, 12/01/2021 Скрыто модератором
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  • 6.15, Dzen Python (ok), 11:02, 12/01/2021 Скрыто модератором
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  • 8.32, Dzen Python (ok), 11:41, 12/01/2021 Скрыто модератором
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  • 8.34, Dzen Python (ok), 11:50, 12/01/2021 Скрыто модератором
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  • 9.36, Аноним (64), 11:54, 12/01/2021 Скрыто модератором
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  • 6.16, Lex (??), 11:02, 12/01/2021 Скрыто модератором
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  • 6.22, Аноним (22), 11:23, 12/01/2021 Скрыто модератором
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  • 7.27, Аноним (64), 11:29, 12/01/2021 Скрыто модератором
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  • 7.29, Аноним (29), 11:31, 12/01/2021 Скрыто модератором
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  • 7.46, Аноним (43), 12:15, 12/01/2021 Скрыто модератором
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  • 8.53, Аноним (64), 12:22, 12/01/2021 Скрыто модератором
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  • 9.55, Аноним (43), 12:27, 12/01/2021 Скрыто модератором
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  • 10.60, Аноним (64), 12:31, 12/01/2021 Скрыто модератором
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  • 4.10, Аноним (11), 10:36, 12/01/2021 Скрыто модератором
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  • 5.14, Аноним (14), 11:01, 12/01/2021 Скрыто модератором
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  • 6.19, Аноним (19), 11:06, 12/01/2021 Скрыто модератором
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  • 7.21, Аноним (21), 11:12, 12/01/2021 Скрыто модератором
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  • 7.25, Аноним Анономивочи Анонимов (?), 11:26, 12/01/2021 Скрыто модератором
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  • 8.47, Аноним (43), 12:17, 12/01/2021 Скрыто модератором
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  • 9.67, Аноним Анонимович Анонимов (?), 13:00, 12/01/2021 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
  • 5.20, Аноним (21), 11:08, 12/01/2021 Скрыто модератором
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  • 6.26, zzz (??), 11:26, 12/01/2021 Скрыто модератором
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  • 7.63, Аноним (21), 12:38, 12/01/2021 Скрыто модератором
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  • 8.65, zzz (??), 12:47, 12/01/2021 Скрыто модератором
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  • 5.23, Аноним (22), 11:24, 12/01/2021 Скрыто модератором
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  • 6.51, 123 (??), 12:21, 12/01/2021 Скрыто модератором
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  • 4.41, Аноним (43), 12:07, 12/01/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.5, Аноним (5), 10:08, 12/01/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.7, kravich (ok), 10:12, 12/01/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.4, КО (?), 10:08, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Latest stable v4.0.1
    Уоттакуот
    Хотя FAQ ссылается на 3 версию хыхыхы
     

  • 1.9, Dzen Python (ok), 10:34, 12/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А вообще нет повести печальнее на свете, чем повесть о темах в gtk3+
    Они хоть свои css когда стабилизируют? Хоть корневые узлы.
     
     
  • 2.13, GTKashnik (?), 10:56, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Используй стандартные темы и будет тебе счастье.

    Кастом оставь для школьников. Им делать порой нечего, пусть страдают с подбором тем и их адаптацией к реалиям тулкита.

     
     
  • 3.17, Dzen Python (ok), 11:04, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот поэтому я таки и не слезу с кед еще очень долго. Там хоть можно цветовые схемы выставить с теплыми цветами, а не слезится над стандартной адвайтой.

    Глазки, глазки у меня свои, а не казенные.

     
     
  • 4.30, zzz (??), 11:32, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати. не попадались на глаза какие-нибудь вменяемые цветовые схемы для кед? А то я тут в сторах смотрел - или вырвиглазные, или ломают часть элементов, например, становятся не различимы поля ввода (как минимум в gtk-приложениях), потому что фон белый и поля ввода белые.
     
     
  • 5.33, Dzen Python (ok), 11:46, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не. Брал light-solarized и допиливал по вкусу
     
  • 5.70, Аноним (14), 13:17, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Просто не используешь говнотк, профит. То, что ломается что-то, это все вопросы к разрабам гтк3, в гтк2 ничего не ломается и выглядит одинаково прекрасно с кутэ. Насчёт вменяемых не подскажу, у меня свой кастом. Вроде работают над тем чтобы упростить его создание, сейчас тебе надо вручную переназначить цвета в менюшке и 2/3 я вообще не понимаю для чего — они нигде не встречаются (наверное расцветки для форматирования текста). Могли бы хотя бы описание добавить (или даже демонстрационное превью элемента).
     
  • 5.95, Аноним (95), 17:28, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    solarized
    /thread
     
  • 4.38, lockywolf (ok), 11:57, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    adwaita-dark вроде ничаво.
     
     
  • 5.86, Dzen Python (ok), 16:18, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не. Это темная тема, а я говорю про светлый соларайзд.
    Вот темных тем до недавнего времени в гтк3 было много. Правда почему-то все как-то поумирали друг за дружкой: был арк (темный) - умер арк. Был пейпер (из разряда "на грани терпимого") - умер пейпер. Была адапта (нормальная схема, с возможностью сделать свою цветовую схему при компиляции) - умерла(?) адапта.
    А вот мой конфиг для куткурвы и файл .colors года с 2014го живет, уже после того, как я смешал тему amber и solarized light для четвертых кед.
     
  • 4.42, GTKashnik (?), 12:07, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Мне, как любителю дефолтов, стандартная Adwaita зашла, как собственно и сам Gnome. Самое главное не отвлекает от работы, а это то, к чему должно стремиться ПО и все, что с ним связано.
     
     
  • 5.118, Аноним (118), 23:26, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Расскажи как там на планшете? 9 лет прошло! Ну че стилусом или пальцем водишь по третьегному?
     
  • 3.28, zzz (??), 11:30, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В чем тогда вообще смысл тем gtk? Захардкодили бы одну расово верную тему, и не морочили другим голову, как они делают в т.ч. и с плагинами, типа вы можете писать плагины, но мы будем постоянно ломать API, а вы бегайте каждый наш новый релиз и чините.
     
     
  • 4.37, GTKashnik (?), 11:56, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Так официально не поддерживаются сторонние темы. Только светлая/тёмная Adwaita.
     
     
  • 5.39, lockywolf (ok), 12:00, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Но тогда зачем CSS???11!!!??

    Если всё и так "не поддерживается", то не то что CSS, зачем вообще динамика? Раскладку виджетов можно было бы компилировать вообще один раз, на этапе сборки. И это было бы и быстрее, и не ушатывалось от косого взгляда.



     
     
  • 6.44, GTKashnik (?), 12:12, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В матрице есть группа разработчиков Gnome/GTK. Задай там этот вопрос.
     
     
  • 7.119, Аноним (118), 23:27, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Продажным шкурам редгада
     
  • 3.59, Аноним (59), 12:31, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Используй стандартные темы

    Угадаешь, что случилось со стандартными темами gtk-2?

     
     
  • 4.75, GTKashnik (?), 14:21, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    GTK2 на днях получи последнее обновление и умер. Нормальные проекты закопали поддержку GTK2 давным давно. Та же история с Qt3, Qt4.
     
     
  • 5.77, Аноним (77), 15:09, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Один ненормальный проект, однако ж, гальванизировал Qt3. Жаль, но, похоже, с GTK+2 так не будет.
     
  • 3.112, Аномняммням (?), 21:54, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, а вот и адепт теории что в рот каку положили, пожуй и не бухти.
     
  • 2.52, Аноним (43), 12:22, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это сделано для того чтобы темы выпускала только одна компания. И никакие леваки не меняли единственно верный интерфейс. Если нельзя запретить изменять интерфейс. Сделай так что изменять его было хотя бы просто сложно.
     
     
  • 3.57, GTKashnik (?), 12:29, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Все намного проще.

    Если что-то не нравится предложи свое виденье и приложи к нему свой код, который будешь в дальнейшем поддерживать.

    Пока же разработчики Gnome/GTK пилят то, что считают нужным и как считают нужным.

     
     
  • 4.79, Аноним (79), 15:13, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И его зареджектят, потому что: «Кто тут такой умный нашелся? Мы сами знаем как надо!»
     
     
  • 5.84, GTKashnik (?), 15:34, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OpenSource он такой, нужно не только писать код, но и доказывать, что именно этот код лучший и нужный.
     
  • 3.58, GTKashnik (?), 12:29, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >Это сделано для того чтобы темы выпускала только одна компания.

    Название компании в студию!

     
     
  • 4.66, Аноним (59), 12:55, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    прочитай свой пост выше.
     
     
  • 5.68, GTKashnik (?), 13:02, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ни в одном нет упоминания о какой-либо компании.
     
  • 4.81, Аноним (79), 15:14, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Международные Бизнес Машины.
     
  • 2.69, alex312 (?), 13:15, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Федерико (Federico Mena-Quintero) прийдет, порядок наведет !!!111
     
  • 2.89, Анончик9999 (?), 16:47, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ребята, а как на счёт кросплатформенности? На Винде то заработает без геморроя?
     
  • 2.101, Аноним (101), 19:04, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А вообще нет повести печальнее на свете, чем повесть о темах в gtk3+

    Темы хорошие во всех смыслах есть, их мало от общего количества школопоклёпов, но они есть.

     
     
  • 3.102, Анончик9999 (?), 19:14, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему тогда из коробки нету пары тройки классных тем? Не потому, что все они далеко не идеальны, а поддерживать разработчики не хотят!
     
  • 3.110, Dzen Python (ok), 21:11, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть. Кто спорит. См выше.
    Вот только они умирают быстро. 2-3 релиза и половина темы превращается в УГ.
    Нужно постоянно курить ".panel class is deprecated now, use .panel-abyvalg" и успевать релизить сразу после разрабов, а это, при работе фуллтайм немного напрягает. Есть конечно, кроме адвайты, еще и фирменные дистровские темы, но там люди на окладе и темп вынуждены держать - взять pop!_OS'овские темы или убунтовские. Но далее - мрак и ужос, редкий разраб долетит до середины днепра...ой, ускачет за релизами.
     

  • 1.61, paulus (ok), 12:31, 12/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > При этом отмечается, что виджет GtkVideo

    Подрастающий убийца mplayer/mpv ;)

     
     
  • 2.90, Ivan_83 (ok), 16:53, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее мертворождённое дитя.
     
     
  • 3.98, Аноним (118), 18:36, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Был Gimp Tool Kit, с третьей версии стал гномотык
     

  • 1.62, Аноним (-), 12:36, 12/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Всё пацаны, GTK 3 устарел! Срочно переписывайте свои приложения на GTK 4.0.1! Иначе все устареете!
     
     
  • 2.71, Аноним (71), 13:33, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Окей, а через годик будем переписывать на Gtk5 (затем Gtk6, Gtk7 и т.д.)!
    API должен каждый год меняться - теперь это модно и молодёжно!
     
     
  • 3.73, Аноним (118), 13:41, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только нумерацию версий сменят аля хром, ну шоб в ногу со временем и понеслась...gtk5,6,...20...189...3056
     
  • 3.92, Ivan_83 (ok), 16:56, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Оно не совсем API, это же фреймворк. По сути набор контролов.
    API там это glib/gobject - оно и не менялось.
     
  • 3.100, asd (??), 18:56, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю что у вас там поменялось, в 80% приложений ничего не изменилось.
    А если вы gtkmm используете то и подавно (в чистом GTK из-за GObject может поменяться макросы).
     
  • 3.107, ИмяХ (?), 20:08, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну а что ещё делать? Надо же как то занять программистов.
     
  • 2.72, Аноним (118), 13:40, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Нормальные люди переписывают с GTK на Qt
     
     
  • 3.78, Аноним (77), 15:12, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Уже нет. ☹
     
     
  • 4.85, Аноним (14), 15:58, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Просто на гтк нормального ПО не осталось, сегодня это как никогда очевидно. Надеюсь, vlc тоже перейдёт на гтк, чтобы не позорить больше кутэ.
     
     
  • 5.97, Аноним (118), 18:35, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    VLC нормальный плеер, гнать не надо, умеет в программное увеличение громкости и не такой кастрированный как mpv
     
     
  • 6.103, Аноним (101), 19:17, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    VLC это не плеер, а комбайн уиндоуз-вея.
     
  • 6.106, Аноним (14), 20:07, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > VLC нормальный плеер, гнать не надо, умеет в программное увеличение громкости и
    > не такой кастрированный как mpv

    Mpv не умеет в программное увеличение громкости? Даже голая alsa умеет. Не знаю, что там кастрированного, возможностей в 100 раз больше. Разве что нет запутанных меню с багами, здоровый минимализм и только всё самое лучшее. И квадратов тоже нет.

     
     
  • 7.108, Аноним (14), 20:15, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так значит для галочки перечислим проблемы vlc: серьёзные проблемы с качеством звука, проблемы с субтитрами, проблемы с квадратами, проблемы с перемоткой, проблемы с внешними дорогами, проблемы с разнообразным множеством форматов файлов, регулярно поломанное ускорение, баги в настройках, там вроде ещё было arbitrary code execution и что-то с сетью, но я практически никогда не пользуюсь и это только из того что лично я наблюдал.
     
     
  • 8.116, Аноним (118), 23:21, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользуюсь vlc с 2011 года и чет не встречал критичных багов 9 лет карл А вот... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.123, Аноним (14), 00:01, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рассинхрона никакого там быть не может, ты же video-sync display-resample inter... большой текст свёрнут, показать
     
  • 5.121, user90 (?), 23:48, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смишной! Потому что приведи ты примеры - и ржать будем всем опеннетом)
     
     
  • 6.124, Аноним (14), 00:06, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я очень долго искал гтк программы, которые были бы лучше кутешных аналогов. Они либо хуже, либо такое же дерьмо. В итоге пришлось кде5 ставить, чтобы получить более менее приличный софт без навязанных стрёмных зависимостей.
     
  • 2.91, Ivan_83 (ok), 16:54, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переписывать с 2.0 до 3.0 не так уж сложно было.
     
     
  • 3.96, Аноним (118), 18:33, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Но зачем... GTK мертв
     

  • 1.76, Аноним (-), 14:41, 12/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Была такая штука, gtkcurses или как-то похоже называлась, суть в том что позволяла запускать gtkшные приложения в консоле отрисовывая графику средствами ncurses например. Кто подскажет, какая версия gtk нормально поддерживается и есть ли альтернативы ?
     
     
  • 2.80, Аноним (77), 15:14, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Альтернатива — libyui.
     
     
  • 3.111, Аноним (111), 21:19, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уж лучше постаринке чем так =)
     
     
  • 4.117, Аноним (118), 23:23, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Qt
     
  • 2.83, Аноним (79), 15:19, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем это все когда для всего можно написать плагин для emacs?
     
     
  • 3.88, Dzen Python (ok), 16:23, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ((((((
    ((Run))
    ))))))
     
  • 2.115, Stax (ok), 22:27, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо, 2.2: https://sourceforge.net/projects/zemljanka/files/gtk-cursed/beta2/
     

  • 1.87, Аноним (87), 16:21, 12/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    gtk2 наше усё
     
  • 1.93, Ivan_83 (ok), 17:02, 12/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    gsreamer - не юзабельная штука.
    Не видел на нём активных проектов с пользовательской базой.
    Слышал только от одного человека об успешном опыте применения для решения своих задач.

    Зато видел xfce4-mixer, который прибит гвоздями к уже мёртвому gstreamer 0.10, из за этого и миксер уже загнулся.
    Пришлось его переписывать самому, без xfce и без gstreamer.

    При этом появился pipewire, где вроде как тоже самое - графовый фреймворк позволяющий собрать из разных кубиков конвеер для нужной обработки.

     
     
  • 2.99, Аноним (118), 18:48, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    FFmpeg наше все
     
  • 2.104, Аноним (101), 19:26, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >gsreamer - не юзабельная штука.
    >Не видел на нём активных проектов с пользовательской базой.

    Прежде чем набирать сообщения, неплохо бы узнать про чего пишешь. А то во всех интернетах 95% никакой полезной инфы в комментариях, одни срачи и деза.
    Pipewire есть.

     
     
  • 3.120, Аноним (118), 23:32, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Gstreamer R.I.P. как и libav
    В любой вакансии связанной с обработкой потокового видео указан FFmpeg, как стандарт и главный бацька
     
  • 2.109, Аноним (14), 20:36, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только Gstreamer это примерно все линуксовые плееры (я ими не пользуюсь, да, мне больше по душе Audacious который для многих форматов использует ffmpeg: там, где свои плагины, там поддержка нормальная, где FFmpeg -- не очень, с Gstreamer по-моему лучше плееры работали), и тот же Phonon из KDE (да, Gstreamer в бэкендах куда лучше VLC, он не искажает звук например). Раньше он использовался повсеместно, это Гонмотим всё опошлил опять. Вроде же они сейчас разработкой занимаются? Припоминаю, что использовать его проще FFmpeg, а проблем он меньше доставляет. Но я 10 лет назад интересовался, сегодня нужна кроссплатформа и FFmpeg тут побеждает, несмотря на проблемы.
     
  • 2.122, user90 (?), 23:52, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть MPV - остальное действительно не нужно (юзеру).

    > Зато видел xfce4-mixer

    А что он таки делает и зачем?)

     

  • 1.105, смузихлёб (?), 19:30, 12/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Очередная порция свистоперделок. Мультимедиа в принципе ну_нужно для инженеров. А всякие геймеры пусть горят в аду
     
     
  • 2.113, Аномняммням (?), 21:55, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сказал смузихлеб...
     

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