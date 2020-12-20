В GNOME 40 ожидаются значительные изменения интерфейса GNOME Shell

Алан Дэй Allan Day, входящий в совет директоров GNOME Foundation, рассказал о грядущих изменениях в дизайне интерфейса в выпуске GNOME 40, намеченном на 24 марта 2021 года. Наиболее заметная переработка коснётся обзорного режима (Activities Overview), в котором будет предложена новая пространственная компоновка.

В новом обзорном режиме виртуальные рабочие столы располагаются горизонтально, приближены к фактическому внешнему виду и отображаются в виде непрерывно прокручиваемой слева направо цепочки. На каждом показываемом в обзорном режиме рабочем столе наглядно показаны имеющиеся окна, которые дополнительно снабжены пиктограммой приложения и заголовком, появляющимся при наведении курсора.

Доработан интерфейс для навигации по доступным приложениям (App grid). Концептуальные изменения уже вошли в состав GNOME 3.38, например, пиктограммы приложений разделены на несколько экранов, добавлена поддержка произвольной перегруппировки и распределения программ по папкам. В GNOME 40 произведена замена вертикальной ориентации на горизонтальную и внесены изменения по аналогии с реорганизацией обзорного режима.

При взаимодействии пользователя с эскизами окон в обзорном режиме динамически выполняется панорамирование и масштабирование. Горизонтальная ориентация признана как более интуитивно понятная, чем вертикальная. Навигация в обзорном режиме производится в двухмерном пространстве - движения вправо и влево используются для перемещения между виртуальными рабочими столами, а вверх и вниз для перехода между обзорным режимом и списком приложений.