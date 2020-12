В GNOME 40 ожидаются значительные изменения интерфейса GNOME Shell

> Определить DPI автоматически это наверно это возможно сделать только в ином измерении ... Было. Но стало "нинужна":

> [REGRESSION][BISECTED] Recent change breaks HiDPI setup based on calculated or forced DPI

> The main problem with this change is that it eliminates the possibility of HiDPI setups working "out-of-the-box", with only minimal or automatic configuration done by the X server alone. [b]Users using a HiDPI setup will now have to edit multiple configuration files to achieve the same result.[/b] https://gitlab.gnome.org/GNOME/gtk/commit/bdf0820c501437a2150d8ff0d5340246e713

- dpi_double = (((double) DisplayHeight (xdisplay, x11_screen->screen_num) * 25.4) /

- (double) DisplayHeightMM (xdisplay, x11_screen->screen_num));

+ dpi_double = 96.0; Причина "выпиливания", ЕМНИП, возможность нарваться на некорректный EDID.