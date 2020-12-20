В GNOME 40 ожидаются значительные изменения интерфейса GNOME Shell

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|2.6, Java (?), 23:04, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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macOS перенимают? В действительности, не так плохо.
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|6.44, Анимус (?), 01:36, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Нет. Но ты уже сейчас можешь поставить тему с узкими заголовками.
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|7.51, Аноним (51), 01:45, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Нет, не можешь. В гноме официально нет тем. А те, что есть, ломаются каждый релиз.
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|7.61, zzz (??), 02:25, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Скачай тему, скачай твикер, полази в реестре, ой, т.е. в dconf'е. Где-то мы все это уже видели.
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|1.3, Плохой Танцор (?), 23:03, 20/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+16 +/–
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> В GNOME 40 произведена замена вертикальной ориентации на горизонтальную
Почему нельзя доверить пользователю самому менять ориентацию (не поймите меня неправильно).
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|2.12, Аноним (12), 23:08, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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Потому что тогда придется поддерживать две разных ориентации, что противоречит идеологии гнома.
А в идеологии написано что все должно быть прибито гвоздями чтобы не развалилось, как "дизайнер" скажет так все и будет. Сказали ненужно - значит ненужно.
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|2.14, Аноним (13), 23:09, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну, это ж придётся настройки добавлять. А в гноме настройки нельзя.
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|2.34, Аноним (34), 00:33, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Почему нельзя доверить пользователю самому менять ориентацию
Потому что в гноме может быть только одна ориентация - гномосековская 👬
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|2.17, А (??), 23:14, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Можно, есть несколько хороших расширений. Гном этим и хорош, что есть основа, а на нее можно уже расширения поставить и сделать что хочешь
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|3.23, НяшМяш (ok), 23:31, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Было бы вообще замечательно, если бы расширения не на жсе, а гном не жрал.
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|1.10, Анон332 (?), 23:06, 20/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Богомерзкий редхат опять посягается на святое. Спасибо, мне и dwm достаточно, а не этого кривого багованого поделия!!
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|1.11, Плохой Танцор (?), 23:06, 20/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Настройка DPI по прежнему отсутствует? Или тупое кратное масштабирование с фиксированным набором значений это норма? Определить DPI автоматически это наверно это возможно сделать только в ином измерении ...
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|2.71, Аноним84701 (ok), 02:48, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Определить DPI автоматически это наверно это возможно сделать только в ином измерении ...
Было. Но стало "нинужна":
https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=757142
> [REGRESSION][BISECTED] Recent change breaks HiDPI setup based on calculated or forced DPI
> The main problem with this change is that it eliminates the possibility of HiDPI setups working "out-of-the-box", with only minimal or automatic configuration done by the X server alone. [b]Users using a HiDPI setup will now have to edit multiple configuration files to achieve the same result.[/b]
https://gitlab.gnome.org/GNOME/gtk/commit/bdf0820c501437a2150d8ff0d5340246e713
- dpi_double = (((double) DisplayHeight (xdisplay, x11_screen->screen_num) * 25.4) /
- (double) DisplayHeightMM (xdisplay, x11_screen->screen_num));
+ dpi_double = 96.0;
Причина "выпиливания", ЕМНИП, возможность нарваться на некорректный EDID.
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|3.65, zzz (??), 02:30, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И кдешники, и виндоводы, и макосевцы. Все ссутся с гнума.
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|1.30, Аноним (30), 00:13, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Горизонтальная ориентация признана как более интуитивно понятная, чем вертикальная<
Кем признаная?
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|2.72, Некто (??), 03:11, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как говорится главное пунктики в ченжлоге. А то в новой убунте не дай бог будет мало изменений.
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|1.39, Аноним (39), 00:59, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ну, выглядит не так плохо, как люди высказываются.
Не то, чтобы я был сторонником, гнома, но объективно: это всяко лучше, чем тот же переход с гном 2 на 3.
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|2.47, Анимус (?), 01:39, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Тут всегда так. Любая новость про Гном, системд или РХ, вылезает одна и та же кучка старых маразматиков и начинает устраивать цирк.
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|2.48, анонимуслинус (?), 01:40, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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теперь вместо 1.5 гигов со старта жрать будет все 3, а то и 5)))и при этом ты вечно не будешь знать куда повернет. они потом скажут мы лоханулись , передумали и все сломают. а потом по накатанной к концу версии чет может и стабилизируют. Про 1.5 гига не заливаю. реально замерял на компе было 1.4 с лишним. правда потом до 1.25 скатилось. да и маркировка странная. был 3 стал 40, потом передумают и на следующем переходе будет опять 5 какой нибудь.
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|4.67, анонимуслинус (?), 02:38, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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сразу никак. могу скинуть с кед и синамона. гном снес почти сразу. ну там реально со старта было 1.25 гига. синамон и сейчас можно глянуть было 805-810. хотя проверь ка сам я что тебе в тестеры нанимался? не веришь твое дело. но по факту гном сейчас самая жручая оболочка. даже плазма не столько жрет. сам был удивлен когда решил замерить жор системы со старта. и это именно системы. вместе с ядром и службами. у меня до сих пор все работает в том же режиме. сам поставь и проверь. это не жор одной лишь оболочки напоминаю , весь линь со старта в стоке. без настроек.
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|1.41, Отражение луны (ok), 01:18, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Выглядит неплохо, но красота сделана в ущерб функциональности. Переключиться с 1 рабочего стола на 4й теперь боль. Больше действий чтобы достать док. Да и, зная гном тим, подводные камни по сравнению с концептом полюбому будут.
В общем - в помойку.
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|1.43, Аноним (43), 01:30, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> В новом обзорном режиме виртуальные рабочие столы располагаются горизонтально
А в Гном50 можно будет самому выбрать?
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|2.49, анонимуслинус (?), 01:42, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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ты видел в последнее время, чтоб настройки добавляли? только выпиливать. пока одна кнопка не останется, на пол экрана.
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|1.45, Аноним (45), 01:36, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Даже на видео концепте видно как оно тормознуто работает (ну или анимации такие в 3 кадра, без промежуточных - тяжело понять)
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|1.46, Celcion (ok), 01:37, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Памяти и проца оно так и продолжает жрать столько, то винда скромно стоит в сторонке?
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|2.54, Аноним (57), 01:47, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, на thinkpad x200 уже заметно, иногда анимации тормозят. А памяти где-то 400-500 мб со всеми расширениями.
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|2.55, анонимуслинус (?), 01:49, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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увы все что пишется на гтк сильно жручее. особенно в последнее время. раньше славилась довольно неприхотливым нравом, до 3 версии гтк. я конечно понимаю, что системы стали мощнее, но как нибудь соревнуйтесь с плазмой. у той со старта 420мб, а гном 1.25мб. ну в общем то чувствуется разница. синамон тот порядка 805мб со старта. самое смешное плазма предлагает примерно тоже самое наполнение эффектов и окружение при этом куда шустрее, и настроек куда больше. хотя и кеды не без греха.
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|3.59, Анончик99999 (?), 02:09, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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плазма за более 10 лет хорошо оптимизирована, да и написана на более качественном Qt.
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|4.73, Celcion (ok), 03:19, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> плазма за более 10 лет хорошо оптимизирована, да и написана на более качественном Qt.
Только последние релизы как-то не особо радуют, как по бажности, так и по непонять зачем делаемым перестановкам разных опций, настроек и дефолтного поведения туда-сюда.
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|5.79, анонимуслинус (?), 05:13, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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кстати последние выпуски тем стали радовать. сделали более качественно и достойно. причем выбор вполне шикарный. вот в гноме всегда с темами была беда. синамон я думаю и тот превзойдет. точнее я знаю. просто гном видел в последний раз наверно месяца 3 назад.(может поменьше) Но с темами у них вечная беда. хотя учитывая обрамление окон и кнопки в треть экрана... чет это я, этого уже достаточно.
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|1.50, Аноним (50), 01:43, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вот не понятно, на основании каких данных они разработку ведут? Со времён выхода третьегнома все на него гонят и никто им не пользуется. Неужели они где-то умудряются набирать армию новых пользователей, которым всё нравится и которых всё устраивает, раз на эти массовые негодования никто не обращает внимания? Как это работает вообще?
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|2.53, Аноним (53), 01:47, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Им не надо пользователей.
Им надо спонсоров - ибм + каноникал.
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|2.68, Аноним (64), 02:39, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты так говоришь, как будто разработчикам важно мнение потребителей их товара.
Не существует массового производителя компов с гном линукс. Соответственно нет массового потребителя, которые перестанет покупать их продукцию после очередного изменения дизайна. Зато есть зарплата, которую надо отрабатывать создавая видимость деятельности. У тех не многих админов что юзают центось какую-нибудь аберрация сознания, они убедили себя и остальных, что удобно.
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|2.69, zzz (??), 02:45, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда по-дефолту гнум - куда большинство денется с подводной лодки. А когда гнум всем окончательно настоиграет, корпы вбросят облачные приложения для линукса, как в десяточке, где всё точно будет стабильно и без сюрпризов. Случайно, что ли, они впилили CSD.
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|1.52, Аноним (53), 01:45, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Обожаю концепты современных десктопов.
Надо выкинуть иерархический попап - он скучный. Сделаем иконки и папки с иконками и экраны с иконками.
На монитор не влазит!? Возьмите второй монитор, нет два!
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|2.60, Отражение луны (ok), 02:11, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Попапы автоматически делают неюзабильной/неинтерактивной всю область, над которой они всплывают, при этом используют лишь малую её часть.
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|1.70, Аноним (70), 02:48, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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а есть какая то альтернатива этому activities overview, только независимая от de... большой текст свёрнут, показать
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|1.74, Анонкатон (?), 03:28, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Блин, мне норм большой интерфейс гнома на мониках 27" больше фуллхд. Но иконки на рабочий стол толком не вынести это боль. Да я знаю про гном твик и т.д. и вынес иконки себе, но вы возьмите файл с раб стола и попробуйте перекинуть в браузер к примеру на облачный диск, все виснет сразу же и помогает только ктрл альт бэкспейс(. Раьочий стол на то и рабочий, а не фоном люьоваться + я так понял эта проблема на наутилус в убунте завязана.
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|1.76, Евгений (??), 04:00, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ключевые изменения:
Рабочие пространства расположены горизонтально
Окна приложений имеют значки, чтобы помочь с идентификацией
Даш горизонтальный, раздели по дну
Поддержка для всех рабочих областей обои
Взаимодействие остается таким же богатым, как и сейчас; пользователи могут перетаскивать и падать окна приложений между рабочих пространствами (и, предположительно, создавать новые рабочие пространства по требованию). Названия окон будут отображаться на мыши более.
Gnome 40 должен выйти в марте 2021 года. Изменения в конструкции видели здесь направлены на этот релиз, но не гарантируется корабль. Естественно, что по мере разработки и внедрения ситуация может измениться.
Но если все пойдет по плану переработанный опыт деятельности продемонстрированы здесь может показать в Ubuntu 21.04 'Hirsute Hippo', должен быть представлен в середине апреля 2021 года.
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