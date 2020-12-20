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В GNOME 40 ожидаются значительные изменения интерфейса GNOME Shell

20.12.2020 22:01

Алан Дэй Allan Day, входящий в совет директоров GNOME Foundation, рассказал о грядущих изменениях в дизайне интерфейса в выпуске GNOME 40, намеченном на 24 марта 2021 года. Наиболее заметная переработка коснётся обзорного режима (Activities Overview), в котором будет предложена новая пространственная компоновка.

В новом обзорном режиме виртуальные рабочие столы располагаются горизонтально, приближены к фактическому внешнему виду и отображаются в виде непрерывно прокручиваемой слева направо цепочки. На каждом показываемом в обзорном режиме рабочем столе наглядно показаны имеющиеся окна, которые дополнительно снабжены пиктограммой приложения и заголовком, появляющимся при наведении курсора.

Доработан интерфейс для навигации по доступным приложениям (App grid). Концептуальные изменения уже вошли в состав GNOME 3.38, например, пиктограммы приложений разделены на несколько экранов, добавлена поддержка произвольной перегруппировки и распределения программ по папкам. В GNOME 40 произведена замена вертикальной ориентации на горизонтальную и внесены изменения по аналогии с реорганизацией обзорного режима.

При взаимодействии пользователя с эскизами окон в обзорном режиме динамически выполняется панорамирование и масштабирование. Горизонтальная ориентация признана как более интуитивно понятная, чем вертикальная. Навигация в обзорном режиме производится в двухмерном пространстве - движения вправо и влево используются для перемещения между виртуальными рабочими столами, а вверх и вниз для перехода между обзорным режимом и списком приложений.



  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.gnome.org/shell-...)
  2. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения GNOME 3.38
  3. OpenNews: Инициатива по созданию сборок GNOME OS для реального оборудования
  4. OpenNews: В GNOME предложили учитывать влияние разработки на окружающую среду
  5. OpenNews: GNOME адаптирован для управления через systemd
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54291-gnome
Ключевые слова: gnome
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  • 1.1, Аноним (1), 23:01, 20/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    О нет... пожалуйста хватит...
     
     
  • 2.6, Java (?), 23:04, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    macOS перенимают? В действительности, не так плохо.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 23:08, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    До макоси гному как до луны, к сожалению.
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 23:23, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Гном становится лучше, а макось деградирует.
     
     
  • 5.22, НяшМяш (ok), 23:30, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Поподробнее пожалуйста по обеим пунктам.
     
     
  • 6.64, Аноним (64), 02:28, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Обоим, пункт мужского рода.
     
  • 5.38, Анончик99999 (?), 00:59, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Гагантские заголовки к сотой версии поправят?
     
     
  • 6.44, Анимус (?), 01:36, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Нет. Но ты уже сейчас можешь поставить тему с узкими заголовками.
     
     
  • 7.51, Аноним (51), 01:45, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нет, не можешь. В гноме официально нет тем. А те, что есть, ломаются каждый релиз.
     
  • 7.61, zzz (??), 02:25, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скачай тему, скачай твикер, полази в реестре, ой, т.е. в dconf'е. Где-то мы все это уже видели.
     

  • 1.3, Плохой Танцор (?), 23:03, 20/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +16 +/
    > В GNOME 40 произведена замена вертикальной ориентации на горизонтальную

    Почему нельзя доверить пользователю самому менять ориентацию (не поймите меня неправильно).

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 23:08, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    Потому что тогда придется поддерживать две разных ориентации, что противоречит идеологии гнома.

    А в идеологии написано что все должно быть прибито гвоздями чтобы не развалилось, как "дизайнер" скажет так все и будет. Сказали ненужно - значит ненужно.

     
  • 2.14, Аноним (13), 23:09, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну, это ж придётся настройки добавлять. А в гноме настройки нельзя.
     
  • 2.34, Аноним (34), 00:33, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Почему нельзя доверить пользователю самому менять ориентацию

    Потому что в гноме может быть только одна ориентация - гномосековская 👬

     
     
  • 3.77, bsdshnik (?), 04:37, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неправда, я например трансгном, что ближе к мужсскому.
     

  • 1.4, Аноним (4), 23:03, 20/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Мне понравилось)
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 23:34, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это морковка, г**** будет когда придешь...
     

  • 1.5, Аноним (5), 23:03, 20/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так и нельзя на рабочем столе работать - файлы размешать?
     
     
  • 2.17, А (??), 23:14, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Можно, есть несколько хороших расширений. Гном этим и хорош, что есть основа, а на нее можно уже расширения поставить и сделать что хочешь
     
     
  • 3.23, НяшМяш (ok), 23:31, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Было бы вообще замечательно, если бы расширения не на жсе, а гном не жрал.
     

  • 1.8, Аноним (8), 23:04, 20/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жалкий косплей макоси, ничего нового.
     
  • 1.10, Анон332 (?), 23:06, 20/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Богомерзкий редхат опять посягается на святое. Спасибо, мне и dwm достаточно, а не этого кривого багованого поделия!!
     
  • 1.11, Плохой Танцор (?), 23:06, 20/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Настройка DPI по прежнему отсутствует? Или тупое кратное масштабирование с фиксированным набором значений это норма? Определить DPI автоматически это наверно это возможно сделать только в ином измерении ...
     
     
  • 2.15, анонус (?), 23:12, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    так тыщу лет уже есть
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 23:33, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где?
     
     
  • 4.27, Albertio (ok), 23:40, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    В KDE!
     
  • 2.71, Аноним84701 (ok), 02:48, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Определить DPI автоматически это наверно это возможно сделать только в ином измерении ...

    Было. Но стало "нинужна":
    https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=757142
    >  [REGRESSION][BISECTED] Recent change breaks HiDPI setup based on calculated or forced DPI
    > The main problem with this change is that it eliminates the possibility of HiDPI setups working "out-of-the-box", with only minimal or automatic configuration done by the X server alone. [b]Users using a HiDPI setup will now have to edit multiple configuration files to achieve the same result.[/b]

    https://gitlab.gnome.org/GNOME/gtk/commit/bdf0820c501437a2150d8ff0d5340246e713
    -   dpi_double = (((double) DisplayHeight (xdisplay, x11_screen->screen_num) * 25.4) /
    -          (double) DisplayHeightMM (xdisplay, x11_screen->screen_num));
    +    dpi_double = 96.0;

    Причина "выпиливания", ЕМНИП, возможность нарваться на некорректный EDID.

     

  • 1.16, Аноним (16), 23:12, 20/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Не сильно-то гномощель и изменилась, всё такое же планшетное уг.
     
  • 1.18, Аноним (18), 23:22, 20/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Выглядит хорошо. Ждемс )
     
  • 1.19, Аноним (19), 23:23, 20/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Позовите когда он перестанет быть для близоруких
     
  • 1.21, Аноним (21), 23:27, 20/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    блевабельно.
     
     
  • 2.42, Anonim (??), 01:29, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    KDEшник?
     
     
  • 3.65, zzz (??), 02:30, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И кдешники, и виндоводы, и макосевцы. Все ссутся с гнума.
     

  • 1.26, Аноним (26), 23:38, 20/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ой, всё... удаляю BSPWM и ставлю гном.
     
  • 1.28, Аноним (28), 23:59, 20/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> GNOME 40

    С хром и фф решили версиями помериться?

     
  • 1.29, Аноним (29), 00:08, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В перду

    // b.

     
  • 1.30, Аноним (30), 00:13, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Горизонтальная ориентация признана как более интуитивно понятная, чем вертикальная<

    Кем признаная?

     
     
  • 2.62, Аноньимъ (ok), 02:26, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Удваиваю этот важный вопрос.
     

  • 1.31, Аноним (31), 00:15, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Думал сделали наконец что то в лучшую сторону, но нет!
     
     
  • 2.72, Некто (??), 03:11, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как говорится главное пунктики в ченжлоге. А то в новой убунте не дай бог будет мало изменений.
     

  • 1.32, анонъчик (?), 00:17, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хреновато выглядит. Я что, зря перекатился с Кед на Гнум, надо опять?
     
  • 1.33, Аноним (33), 00:20, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Інколи є дуже велике бажання поміняти руки і ноги за ось таке...
     
     
  • 2.36, Аноним (34), 00:38, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Прояви увожение! Я на болгарском не разговариваю.
     
     
  • 3.37, Аноним (37), 00:41, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Я балалайську не розумію.
     
     
  • 4.58, fske (?), 02:06, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну так руки в ноги и свалил в свой свинет.
     

  • 1.35, Аноним (35), 00:33, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Дегенераты.
     
  • 1.39, Аноним (39), 00:59, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну, выглядит не так плохо, как люди высказываются.

    Не то, чтобы я был сторонником, гнома, но объективно: это всяко лучше, чем тот же переход с гном 2 на 3.

     
     
  • 2.66, Аноним (64), 02:32, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты сам понял что написал? Я нет.
     

  • 1.40, Аноним (40), 01:15, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что не так? Гном не юзал особо, не понимаю в чем негодования
     
     
  • 2.47, Анимус (?), 01:39, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Тут всегда так. Любая новость про Гном, системд или РХ, вылезает одна и та же кучка старых маразматиков и начинает устраивать цирк.
     
  • 2.48, анонимуслинус (?), 01:40, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    теперь вместо 1.5 гигов со старта жрать будет все 3, а то и 5)))и при этом ты вечно не будешь знать куда повернет. они потом скажут мы лоханулись , передумали и все сломают. а потом по накатанной к концу версии чет может и стабилизируют. Про 1.5 гига не заливаю. реально замерял на компе было 1.4 с лишним. правда потом до 1.25 скатилось. да и маркировка странная. был 3 стал 40, потом передумают и на следующем переходе будет опять 5 какой нибудь.
     
     
  • 3.57, Аноним (57), 01:53, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скриншоты с htop в студию.
     
     
  • 4.67, анонимуслинус (?), 02:38, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сразу никак. могу скинуть с кед и синамона. гном снес почти сразу. ну там реально со старта было 1.25 гига. синамон и сейчас можно глянуть было 805-810. хотя проверь ка сам я что тебе в тестеры нанимался? не веришь твое дело. но по факту гном сейчас самая жручая оболочка. даже плазма  не столько жрет. сам был удивлен когда решил замерить жор системы со старта. и это именно системы. вместе с ядром и службами. у меня до сих пор все работает в том же режиме. сам поставь и проверь. это не жор одной лишь оболочки напоминаю , весь линь со старта в стоке. без настроек.
     
  • 2.63, Аноньимъ (ok), 02:28, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вы попробуйте, все станет ясно.
     

  • 1.41, Отражение луны (ok), 01:18, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выглядит неплохо, но красота сделана в ущерб функциональности. Переключиться с 1 рабочего стола на 4й теперь боль. Больше действий чтобы достать док. Да и, зная гном тим, подводные камни по сравнению с концептом полюбому будут.
    В общем - в помойку.
     
  • 1.43, Аноним (43), 01:30, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > В новом обзорном режиме виртуальные рабочие столы располагаются горизонтально

    А в Гном50 можно будет самому выбрать?

     
     
  • 2.49, анонимуслинус (?), 01:42, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ты видел в последнее время, чтоб настройки добавляли?  только выпиливать. пока одна кнопка не останется, на пол экрана.
     

  • 1.45, Аноним (45), 01:36, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Даже на видео концепте видно как оно тормознуто работает (ну или анимации такие в 3 кадра, без промежуточных - тяжело понять)
     
  • 1.46, Celcion (ok), 01:37, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Памяти и проца оно так и продолжает жрать столько, то винда скромно стоит в сторонке?
     
     
  • 2.54, Аноним (57), 01:47, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, на thinkpad x200 уже заметно, иногда анимации тормозят. А памяти где-то 400-500 мб со всеми расширениями.
     
  • 2.55, анонимуслинус (?), 01:49, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    увы все что пишется на гтк сильно жручее. особенно в последнее время. раньше славилась довольно неприхотливым нравом, до 3 версии гтк. я конечно понимаю, что системы стали мощнее, но как нибудь соревнуйтесь с плазмой. у той со старта 420мб, а гном 1.25мб. ну в общем то чувствуется разница. синамон тот порядка 805мб со старта. самое смешное плазма предлагает примерно тоже самое наполнение эффектов и окружение при этом куда шустрее, и настроек куда больше. хотя и кеды не без греха.
     
     
  • 3.59, Анончик99999 (?), 02:09, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    плазма за более 10 лет хорошо оптимизирована, да и написана на более качественном Qt.
     
     
  • 4.73, Celcion (ok), 03:19, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > плазма за более 10 лет хорошо оптимизирована, да и написана на более качественном Qt.

    Только последние релизы как-то не особо радуют, как по бажности, так и по непонять зачем делаемым перестановкам разных опций, настроек и дефолтного поведения туда-сюда.

     
     
  • 5.79, анонимуслинус (?), 05:13, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кстати последние выпуски тем стали радовать. сделали более качественно и достойно. причем выбор вполне шикарный. вот в гноме всегда с темами была беда. синамон я думаю и тот превзойдет. точнее я знаю. просто гном видел в последний раз наверно месяца 3 назад.(может поменьше) Но с темами у них вечная беда. хотя учитывая обрамление окон и кнопки в треть экрана... чет это я, этого уже достаточно.
     

  • 1.50, Аноним (50), 01:43, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот не понятно, на основании каких данных они разработку ведут? Со времён выхода третьегнома все на него гонят и никто им не пользуется. Неужели они где-то умудряются набирать армию новых пользователей, которым всё нравится и которых всё устраивает, раз на эти массовые негодования никто не обращает внимания? Как это работает вообще?
     
     
  • 2.53, Аноним (53), 01:47, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Им не надо пользователей.
    Им надо спонсоров - ибм + каноникал.
     
  • 2.68, Аноним (64), 02:39, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты так говоришь, как будто разработчикам важно мнение потребителей их товара.
    Не существует массового производителя компов с гном линукс. Соответственно нет массового потребителя, которые перестанет покупать их продукцию после очередного изменения дизайна. Зато есть зарплата, которую надо отрабатывать создавая видимость деятельности. У тех не многих админов что юзают центось какую-нибудь аберрация сознания, они убедили себя и остальных, что удобно.
     
  • 2.69, zzz (??), 02:45, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда по-дефолту гнум - куда большинство денется с подводной лодки. А когда гнум всем окончательно настоиграет, корпы вбросят облачные приложения для линукса, как в десяточке, где всё точно будет стабильно и без сюрпризов. Случайно, что ли, они впилили CSD.
     

  • 1.52, Аноним (53), 01:45, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Обожаю концепты современных десктопов.
    Надо выкинуть иерархический попап - он скучный. Сделаем иконки и папки с иконками и экраны с иконками.
    На монитор не влазит!? Возьмите второй монитор, нет два!
     
     
  • 2.56, анонимуслинус (?), 01:50, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какой заказ.))
     
  • 2.60, Отражение луны (ok), 02:11, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Попапы автоматически делают неюзабильной/неинтерактивной всю область, над которой они всплывают, при этом используют лишь малую её часть.
     

  • 1.70, Аноним (70), 02:48, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а есть какая то альтернатива этому activities overview, только независимая от de... большой текст свёрнут, показать
     
  • 1.74, Анонкатон (?), 03:28, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Блин, мне норм большой интерфейс гнома на мониках 27" больше фуллхд. Но иконки на рабочий стол толком не вынести это боль. Да я знаю про гном твик и т.д. и вынес иконки себе, но вы возьмите файл с раб стола и попробуйте перекинуть в браузер к примеру на облачный диск, все виснет сразу же и помогает только ктрл альт бэкспейс(. Раьочий стол на то и рабочий, а не фоном люьоваться + я так понял эта проблема на наутилус в убунте завязана.
     
  • 1.75, Иваня (?), 03:43, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вау, красиво. Пожалуй не буду переходить с GNOME на KDE
     
  • 1.76, Евгений (??), 04:00, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ключевые изменения:

    Рабочие пространства расположены горизонтально
    Окна приложений имеют значки, чтобы помочь с идентификацией
    Даш горизонтальный, раздели по дну
    Поддержка для всех рабочих областей обои
    Взаимодействие остается таким же богатым, как и сейчас; пользователи могут перетаскивать и падать окна приложений между рабочих пространствами (и, предположительно, создавать новые рабочие пространства по требованию). Названия окон будут отображаться на мыши более.
    Gnome 40 должен выйти в марте 2021 года. Изменения в конструкции видели здесь направлены на этот релиз, но не гарантируется корабль. Естественно, что по мере разработки и внедрения ситуация может измениться.

    Но если все пойдет по плану переработанный опыт деятельности продемонстрированы здесь может показать в Ubuntu 21.04 'Hirsute Hippo', должен быть представлен в середине апреля 2021 года.

     
  • 1.78, Аноним (78), 05:04, 21/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Некоторые из вас не доживут до марта, мы это гарантируем.
     
     
  • 2.80, Иваня (?), 05:41, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "мы" - это кто? 🤥
     

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