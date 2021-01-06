Wasmer 1.0, инструментарий для платформонезависимых приложений на базе WebAssembly

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|2.34, анонимит (?), 19:04, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Electron тянет JS jit со всеми побочными эффектами:), а это уже скомпилированный байт-код транслируемый в нативный. Это производительнее Python и JVM. В сети есть демо Doom3 для браузера.
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|3.64, Lex (??), 20:16, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Wasm-код обычно исполняется на базе js-движка ( васм, по сути, лишь надстройка к нему с доп. функционалом ).
И на базе того же JIT’а, который запилен в движке.
Доходит до того, что даже прирост скорости у васма в сравнении с жс гарантируется лишь на этапе первичного парсинга и то, тупо потому, что «текста» читать меньше.
Но всё-таки интересно, на базе какого движка реализовано исполнение васм-кода
п.с: почти все производительнее питона
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|5.88, BrainFucker (ok), 22:07, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Пусть первый бросит в меня камень тот кто увидит там тормоза
Какой-то прогрессбар, ждать было лень, закрыл. Это они?
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|6.91, банан (?), 22:34, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, у меня стабильно 40-60 кадров в секунду на i7 10 поколения /16gb памяти / какая-то видеокарта.
Не могу сказать, что тормозит сильно, но это же вроде тестовый проект.
А есть еще что-нибудь подобное? я бы потратил часок другой на диабло 2 или...
|
|4.89, ilyafedin (ok), 22:27, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У Wasmer и других wasm-рантаймов для исполнения вне браузера не используется JS от слова совсем
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|2.35, Dzen Python (ok), 19:06, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не. Электрон Next.
Для тех, у кого недостаточно веб-приложений вместо нормального кода.
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|1.2, Аноним (2), 17:16, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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> способных выполняться в разных операционных системах, а также организация изолированного выполнения кода, не заслуживающего доверия
Кажется, что-то такое уже было... Где-то 24 года назад... Хм... Java, если не ошибаюсь?
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|2.5, Alladin (?), 17:32, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Вы про джава апплеты? Ну было, ну не взлетело. Использование их было туманно, а флеш завоевал всех.
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|2.6, proninyaroslav (ok), 17:34, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Ага, только вот ни о какой изоляции кода тогда и речи не было... Может, путём ошибок когда нибудь получится достойная технология.
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|3.18, Урри (ok), 18:11, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Да откуда вы такие беретесь то... тысячи фреймворков. Набери в гугле "java isolation" или "JSR-121" и выбирай любой, на свой вкус и цвет.
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|2.42, Анон Анонов (?), 19:36, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Этот фреймворк решает другие задачи, но похожие. Самое главное отличие wasm от вашей java это то, что wasm это открытый стандарт, лишённый любых лицензионных претензий. Также он запускается в браузере, для его работы не нужно тянуть внешнюю часть, например jre. Отсюда и вывод, что описанный в топике фреймворк позволяет запускать один и тот же код и в браузере, и в разных операционках. Это снижает затраты на поддержку и не так требовательно к ресурсам как электрон.
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|2.4, Аноним (2), 17:19, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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За такое нужно бить мору ещё на подлёте. Проект, пропагандирующий такое - не достоин и секунды внимания, можно закапывать прямо на версии 1.0.
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|3.10, Аноним (10), 17:40, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У раста если не ошибаюсь то же что-то такое.
Приходится смотреть что он там делает и устанавливает, может же вообще в системные настройки залезть.
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|3.19, Урри (ok), 18:12, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Чем это отличается от apt install что-то-там; ./что-то-там? Правильно - ничем.
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|4.38, Dzen Python (ok), 19:13, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну...даже не знаю. Если для человека эти две команды сродни магическому заклинанию, то да - ничем.
А так - собрано именно для твоей системы уважаемыми менйтнейнерами, отвечающими пятой точкой за отсутствие вредоноса, передающееся из доверенного хранилища с организованной повторяемой сборкой?
Блин, дали им нормальные инструменты пакаджинга и управления софтом, нет, не хочу, хочу фекалии кушать: хочу качать курлом с сайта разраба (даже не тарбол с исходниками, а выполняемый код с инстоллером, как в самой худшей части проприентари), ставить куда придется (хорошо, если в /opt, а то отдельные одаренные софт и в ~ ставят, а другие - размазывают по ФС так, что потом чистить только вилкой), а потом ныть, что все вокруг виноваты с проблемами.
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|5.43, Тот_Самый_Анонимус (?), 19:37, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>уважаемыми менйтнейнерами
Кем уважаемыми?
>отвечающими пятой точкой за отсутствие вредоноса
Перед кем отвечающие?
>пакаджинга
Что этинг?
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|6.47, Dzen Python (ok), 19:45, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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- Сообществом. Конкретными людьми. Как показала практика, это более устойчивая система, чем "анонимный работник из компании, которая ни перед кем ничем не отвечает, читайте еула"
- Перед сообществом. Перед конкретными людьми.
- Нью компьютериш пиджин. Энджой.
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|7.50, Урри (ok), 19:53, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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О боже, какая наивность.
Я в войд новый проект коммитил - никто код не проверял, из которого это собирается. Только указали на ошибки при сборке и все. Если ты не из топ-100 проектов, то всем пофиг.
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|9.69, Урри (ok), 20:31, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Хорошо, одно репо одного из 800 дистрибутитвов проверяет Ура Что делать с оста... текст свёрнут, показать
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|7.68, Тот_Самый_Анонимус (?), 20:26, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Сообществом.
Когда отвечаешь перед всеми — не отвечаешь ни перед кем.
Как «сообщество» повлияло на подмену пакета ОО на ЛО в убунте и дебиане? А никак. Схавали.
>Как показала практика, это более устойчивая система, чем "анонимный работник из компании, которая ни перед кем ничем не отвечает, читайте еула"
Ну и как это помогло конкретной подмене?
>Нью компьютериш пиджин. Энджой.
Это вы в своём кружке так говорите.
Вы слишком наивны. Вы либо молоды, либо не повзрослели.
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|5.48, Урри (ok), 19:52, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Эммммм, ты реально предлагаешь разрабам регистрироваться, месяцами ждать апрувов и готовить отдельные пакеты своей апликухи для всех 100500 дистрибутивов? Или слезно умолять всех этих "уважаемых мейнтейнеров" потратить свое время на включение проекта в их репы? А апликуху когда писать?
Я уже как-то пытался один васянопроект в разные дистрибутивы пропихнуть. Решил что ну его нафиг с таким геморроем, кому будет надо - тот сам подключит и будет сапортить, если ему надо. Ограничился билдсервером опенсюзи на десяток линухов и линкой "вот тут бинари, если вам повезло, а вообще мейк; мейк инсталл/мейк анинисталл".
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|6.57, Dzen Python (ok), 20:04, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я вот не регистрировался. За меня это сделали мои юзвери с дебиана (см.выше). Один из них сейчас его и мейнтейнит. Я лишь принмал репорты и правил по мере сил. Ну и да, самое страшное, что сделал - с NO LICENSE на GPLv3 поменял. Все.
Все, что делал я сам, как разраб - запиливал пкгбилд в ауре. Потом консультировал другого юзера, что пихать в зависимости и что поправить для новых версий либ.
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|7.70, Урри (ok), 20:32, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну вот и сделай это для ребят и васмера, раз знаешь как и могешь.
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|3.52, OpenEcho (?), 19:57, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> За такое нужно бить мору ещё на подлёте.
Я буду первый, кто встанет к вам плечо к плечу бить подлетающим морду, здесь может быть даже найдутся наши соратники, готовые встать нам на помощь, но к сожалению надо будет быть готовым к тому, что подлетающее стадо окажется невероятно большим
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|3.87, Ordu (ok), 21:30, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да. Но прикинь, некоторые предлагают делать так:
wget бла-бла-бла
tar zxf бла-бла-бла
cd бла-бла-бла
./configure
Не, ты прикинь, да? Не просто шелл-скрипт скачать, а целый архив шеллскриптов, заботливо распаковать и запустить. ппц.
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|2.7, Анонимъ (?), 17:35, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А чем sh плох в качестве тестируемой машиночитаемой инструкции по установке? Не все ведь умеют читать на естественных языках.
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|3.58, OpenEcho (?), 20:05, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> А чем sh плох в качестве тестируемой машиночитаемой инструкции по установке?
Спросите тех, кто застал времена DOS, Win 3.11 & Windows 95 и то как все устанавливалось на доверии или точнее сказать любви к халяве и какой разгул вирусни процветал в стане Винды.
Страшно не curl blabla | sh само по себе а желание людей наcтупать на одни и те же грабли и не xрeна не учась на ошибках
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|2.13, Аноним (13), 17:51, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это так сейчас везде. Вон пару лет назад было обсуждение с примером, как можно подсовывать что-то иное, если код скармливается в баш, и раздавать нормальный файл, если нет.
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|2.97, Аноним (97), 23:46, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> curl что-то | sh
sudo забыл. И обычно там bash, хипстота sh не осиливает.
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|1.8, Gogi (??), 17:35, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Я всё ещё не въезжаю, зачем изобретать тысячу раз одно и то же колесо.
Была Жаба. Просp@ла все полимеры, жалко влачится на инерции абстрактных "серверных приложений". Но концепция вполне разумна: псевдокод + модули.
MS выкатили "перелопаченную Жабу", назвали .NET; почти то же самое, но заточенное под Венду по самые бакенбарды. Дошло до смешного, что декларативный(!!) WPF не смогли портировать на Linux. Тем не менее, технология стандартизирована в ECMA и доступна ВСЕМ и БЕСПЛАТНО.
И опять какие-то 3адроты решили блеснуть амбициями и заново "придумали" псевдокод. Вообще что-ли заняться нечем?!! Когда программы писать будете?!
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|2.12, Аноним (12), 17:45, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Соглы, вот глупые люди, сидят книжки читают, пытаются что-то делать. А надо на opennet сидеть и писать, вот это дело, не то что изобретение колёс.
Ну а по сабжу: если бы не переизобретали вещи, ты бы подтирался лопухом в лесу и ездил на повозке с каменными колёсами.
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|3.20, Гимли (?), 18:12, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> ты бы подтирался лопухом в лесу и ездил на повозке с каменными колёсами
Ну если медицина останется на уровне, то я только ЗА такой эколайфстайл.
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|3.39, Dzen Python (ok), 19:17, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
Ну...нет.
Скорее наооборот. Из-за переизобретателей велосипедов без особых причин (причина NIH - не в счет) как раз и сидим рядом с монументальными и с жалким одновременно.
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|2.17, Гимли (?), 18:10, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> назвали .NET; почти то же самое, но заточенное под Венду по самые бакенбарды
Уже не только под окошки.
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|2.63, OpenEcho (?), 20:14, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я всё ещё не въезжаю...
А что не понятно? Показал туземцам цветные лоскутки материи, обмазал шеколадом и они твои, делай с ним что хошь. Люди очень падкие на все новое и особенно халявное. Неужели примеры бесплатного сыра ог Гугли и мордо кноги не о чем не говорят ?
> И опять какие-то 3адроты решили блеснуть амбициями и заново "придумали" псевдокод.
Эти "зaдрoты", как вы их назвали, правят миром, и чем вкусней и пахучей подсунут халявный сыр, тем быстрее будут править мышеловками, в отличие от конкурентов, которые сбагривают прогнивший сыр
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|1.11, Gogi (??), 17:41, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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API ВАСИ :)) Ребят, если б вы знали, сколько клоунов до вас пыталось завернуть "все платформы под один API"! Увы, только посмешили народ и свалили с позором.
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|1.15, ASIC (ok), 18:06, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Сама технология WebAssembly довольно интересна. Мне кажется в комментариях идет неправильное сравнение с Java .Net поскольку цели разные. WebAssembly скорее всего нужно сравнивать с Flash, Silverlight i аплетов. Цель WebAssembly изначально помочь в независимости кода и языка. В данный момент есть только 1 язык программирования который работает в браузерах и это Java Script.
WebAssembly меняет это и позволяет разработчиками использовать/компилировать существующий код (C /С++ , rust) через LLVM и напрямую использовать его в браузер особенно там где Java Script не справляется из за недостатках в скорости. WebAssembly не разрабатывается одной компанией у который одни цели как это было с Flash, Silverligh а группой компании, что дает многие преимущества.
Тут должно идти сравнение с Java Script а не с Java.
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|2.21, Урри (ok), 18:15, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Что ты хочешь от мамкиных анонимов? Они, например, в каждой теме вопят, что wasm не читабельный, поэтому через него попрут тысячи троянов. Каждый раз им тыкают asm.js в морду. И каждый раз они ни на чем не учатся и продолжают нести ахинею.
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|4.71, Урри (ok), 20:33, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Майнить можно и там и там. И там и там ты не поймешь по коду, что оно делает.
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|3.37, анонимит (?), 19:08, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А он и не является безопасным. Можно даже из браузера крипту майнить как некоторые и делают.
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|4.51, ASIC (ok), 19:56, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А что Java Scipt безопастный и в нем нелзья крипту майнить ?
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|2.27, nelson (??), 18:31, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> В данный момент есть только 1 язык программирования который работает в браузерах и это Java Script.
Да, какое "упущение". Но теперь-то "заживём" - пользователю будут прилетать не только жаба-скрипты, но также и всякое скомпилированное дерьмо.
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|3.31, Урри (ok), 18:46, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Но теперь-то "заживём" - пользователю будут прилетать не только жаба-скрипты, но также и всякое скомпилированное дерьмо.
Вооооооооот. Подъехал первый мамкин знакток. А я только что написал, буквально 15 минут назад: "Они, например, в каждой теме вопят, что wasm не читабельный, поэтому через него попрут тысячи троянов. Каждый раз им тыкают asm.js в морду. И каждый раз они ни на чем не учатся и продолжают нести ахинею."
Ну давай, мамкин знаток, прочитай и объясни этот ни разу не скомпилированный джаваскрипт (из боевого проекта, между прочим):
function Tb(a) {
a = a | 0;
var b = 0;
b = l;
l = l + a | 0;
l = l + 15 & -16;
return b | 0
}
function Ub() {
return l | 0
}
function Vb(a) {
a = a | 0;
l = a
}
function Wb(a, b) {
a = a | 0;
b = b | 0;
l = a;
m = b
}
function Xb(a, b) {
a = a | 0;
b = b | 0;
if (!p) {
p = a;
q = b
}
}
function Yb() {
return
}
function Zb(a) {
a = a | 0;
var b = 0,
d = 0;
a: do
if ((a | 0) == 566) d = 0;
else {
b = 0;
while (1) {
if (a & 3 | 0) break;
a = c[a + 8 >> 2] | 0;
b = b + 1 | 0;
if ((a | 0) == 566) {
d = b;
break a
}
}
Ca(n + 63 | 0, n + 138 | 0, 1583, n + 149 | 0)
}
while (0);
return d | 0
}
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|4.44, Dzen Python (ok), 19:38, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Глобалки l, m, p, q и с, с соответствующим гнилым кодом в функциях
> Играемся с битовыми операциями: вместо нормального приведения типов у нас пустое "| 0" преде любым использованием, говорящее нам "У НАС ТУТ ЧИСЛО, ИНТЕРПЕРТАТОР!"
> Забытый мусорный Yb()
> if ((a | 0) == 566) d = 0; // ГЕНИАЛЬНО! ВСЯ МОЩЬ ДЖАВАСКРИПТА В ОДНОМ СРАВНЕНИИ
> Е-е-е, самый сложный участок кода, мы флексим сдвигом по элементам глобального массива.
Контекст с глобальными привел бы, для приличия. Код примерно на 2/10
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|5.54, Урри (ok), 20:00, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это автосгенерированный с помощью emscripten на основании чистого C кода javascript. Самый натуральный и обычный javascript, который выполняется даже на супердревних машинах и браузерах (даже на древних мобилах, проверено). Совершенно нечитаемый, само собой, хотя поддерживаемый всеми браузерами, майнер.
Приводится в пример мамкиным икспердам, которые думают, что javascript - это function please_send_me_a_money() { alert('Please, send me a money'); /* My Name Is Vasia and my address is Tomsk, ul. Lenina, 37/122 */ } и кричат "wasm не читабелен, через него придут трояны".
Предлагаю ознакомиться с темой поближе: https://ru.wikipedia.org/wiki/Asm.js
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|6.61, Dzen Python (ok), 20:08, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты меня таки не прочитал.
Я попросил контекст глобалок, из которых я смог бы сделать вывод, что это майнер. Данный кусок фактически лишь гуляет по неизвестному глобальному массиву с присваиванием.
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|7.75, Урри (ok), 20:38, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Вот этот --- cut --- var asm suppress uselessCode function global,en... большой текст свёрнут, показать
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|4.92, nelson (??), 22:47, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> в каждой теме вопят, что wasm не читабельный, поэтому через него попрут тысячи троянов. Каждый раз им тыкают asm.js в морду
Рукалицо.jpeg. Какая разница что там прилетает пользователю - wasm, asm жаба-скрипт или какой-то другой сорт? Вся эта тьюринг-полная дичь позволяет вытворять (пусть даже чисто теоретически) любую вакханалию на стороне клиента. Читабельно, нечитабельно... Рукалицо.jpeg.
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|2.30, Аноним (29), 18:41, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Сама технология WebAssembly довольно интересна.
Определённому контингенту конечно.
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|2.40, Dzen Python (ok), 19:22, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ущербна сама концепция webAssembly - завернуть все в браузер, превратив его из рядового пользовательского приложения среди равных приложений в этакое middleware-для-программ. Очень тяжелое middleware. К чему это может привести и во что выродится мы можем наблюдать на примере лисы и хрома.
Если запускать в чистом рантайме, без браузера, то это превращается в такой же java, только другой, как тут справедливо заметили.
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|3.41, ASIC (ok), 19:36, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это очень сильно похоже на ответ «я не буду использовать что то только потому что не хочу». У вас есть какая то лучшая альтернатива которая работает во всех браузерах. Хочу подчеркнуть слова «работает во всех браузерах» . Тут конечно можно быть недовольным всем миром и протестовать против всего, только это вот выгладить странно когда есть очевидные преимущества когда начинаешь сравнивать с Java Scryp.
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|4.46, Dzen Python (ok), 19:42, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ты меня не распарсил. Тут претензия не к "работает везде/работает нигде"Ю тут претензия к тому, что прикладную, суть законченно функционально, пользовательскую программу превращают в необходимый middleware. В платформу для запуска.
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|2.45, Тот_Самый_Анонимус (?), 19:40, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>как это было с Flash, Silverligh а группой компании, что дает многие преимущества
Какие? Что мешало не закапывать флеш всем миром, а пролоббировать/договориться об его открытии и доведении до ума?
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|3.49, ASIC (ok), 19:53, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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все очень просто: жадность одной групой людей. Договориться намного легче когда таких груп намного больше. Я знаю что это звучит странно, но как раз боязни потери всего заставляет других груп прийти к здравому смыслу и начать договариваться. Вот такой вот мотиватор.
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|2.65, OpenEcho (?), 20:17, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>В данный момент есть только 1 язык программирования который работает в браузерах и это Java Script.
Вот слово "в браузерах" - это ключевое !
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|1.22, Урри (ok), 18:16, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ух ты, неужели наконец-то что-то полезное на расте появилось? Есть у меня пара неплохих сложных васм модулей, попробуем...
И да, буду держать вас в курсе, наслаждайтесь.
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|2.25, Урри (ok), 18:31, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потестить не удалось: Error while importing "a"."a": unknown import.
Если что - модуль прекрасно работает уже пару лет как, я его только периодически пересобираю после багофиксов. Дальше возиться лень. Снова растоманы какую-то херню нерабочую выдали.
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|2.26, Урри (ok), 18:31, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Вот, гады... без спроса патчат .bashrc
--- cut ---
Updating bash profile /home/test/.bashrc
we've added the following to your /home/test/.bashrc
If you have a different profile please add the following:
# Wasmer
export WASMER_DIR="/home/test/.wasmer"
[ -s "$WASMER_DIR/wasmer.sh" ] && source "$WASMER_DIR/wasmer.sh"
check: wasmer 1.0.0 installed successfully ✓
wasmer & wapm will be available the next time you open the terminal.
If you want to have the commands available now please execute:
source /home/test/.wasmer/wasmer.sh
--- cut ---
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|4.56, Урри (ok), 20:03, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Уже нет. Я сильно перепугался и удолил юзера test.
Шучу. На самом деле заинтересовался и когда найду больше времени попробую снова.
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|3.53, Аноним (2), 19:58, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А ведь я выше говорил, что только конченные дятлы предлагают инсталляцию через
curl ... | sh
Это самое безобидное, что может прилететь таким путём. Поэтому когда я вижу какашки, которые ещё в README.md предлагают такой экзотичный способ инсталляции - проект сразу летит в (моё персональное) мусорное ведро. Это как лакмусовая бумажка для выявления мусорных проектов.
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|4.59, Урри (ok), 20:06, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну я выше там тоже писал - что это, в общем то, единственно возможный путь быстро выкатить свое поделие для всех.
К чести авторов, они срут только в ~/.bashrc (о чем предупреждают) и в ~/.wasmer (которую можно полностью удалить). так что система, в общем то, остается чистой.
p.s. Я, само собой, сначала этот шел скачал, посмотрел и только потом запустил. Гигиена наше все.
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|5.62, Dzen Python (ok), 20:13, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Как говорил один философ "Ой, дура-а-а-ак..."
Быстро выкатить свое поделие можно очень просто - даешь PKGBUILD или аналогичный рецепт для других дистро и ссылку на гит/тарболл. Все.
Ребята выше таки правы, что за это надо долго бить лицо. Клавиатурой. Чугунной.
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|6.77, Урри (ok), 20:44, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что, реально? А можно пример в студию?
А то у меня тут просят одно говноподелие в разные дистры позабрасывать - да все руки никак не доходят сделать. А тут за один вечер, глядишь, и управлюсь.
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|5.66, Аноним (2), 20:20, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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По User-Agent можно детектить, кто пришёл. Когда зашёл из браузера - отдавать норм шеллскрипт. Зашёл курлить (т.е. скорее всего - чтобы передать это шеллу, как предложено) - отдавать шеллскрипт с докинутым майнером.
Чтобы развить идею и чтобы совсем не было скучно - можно бросать кубик и каждый раз курлу с некоторой вероятностью отдавать майнер. Скажем, каждый шестой раз, чтобы позже обнаружилось и сложнее было поймать за хвост (а откуда майнер приехал? а фиг его знает, коллеги поставили).
И тогда получается совсем нескучная ситуация - ставишь на тестовую машинку Wasmer - всё шик. А потом ставишь на прод - "кубик" выкинул неудачное число, получаешь майнер.
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|6.76, Урри (ok), 20:42, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну мбмб. Может вы и правы - обычного юзверя так много легче развести, чем через свой ппа.
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|7.79, Аноним (2), 20:57, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, через ппа - это проблемы убунты. Я обычно то, чего нет - собирал сам из сорцов, а не через PPA брал собранное хз кем. И там, кстати, явно говорится (как минимум, раньше была табличка, давно не юзаю убунту), что юзать чужие PPA может быть небезопасно, т.к. их содержимое никем не проверяется.
В случае с курлом, к слову - я нигде не увидел таблички, что так делать небезопасно и вообще является очень плохой практикой. Ни на сайте Wasmer, ни в README.md. По этой же причине я в своё время не стал ставить, например, Oh My Zsh, т.к. они именно так и предлагают ставить себя.
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|4.60, Аноним (2), 20:06, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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О каком секьюрити и "безопасном запуске непроверенного кода" может идти речь, если эти умники предлагают экзекать в шелле с правами текущего юзверя непойми что, накурленное с их сервера. И это "непойми что" - может быть чем угодно, майнером, кейлоггером, криптошифровальщиком. Но, возможно, вам повезёт, и отдадут реально Wasmer. Но он пропатчит вам bashrc и будет sourc'ить непонятные скрипты без твоего ведома.
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|1.23, nelson (??), 18:18, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Поддерживается встраивание кода WebAssembly в программы на языках Rust, С/C++, C#, D, Python, JavaScript, Go, PHP, Ruby, Elixir и Java.
Клетчатые рубашки в своём репертуаре.
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|1.28, Аноним (29), 18:37, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Платформонезависимые браузерозависимые приложения. Поржал :D
Действительно прорыв в технологиях.
Эх, ждёт нас год чудестных инновационных костылей.
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