Wasmer 1.0, инструментарий для платформонезависимых приложений на базе WebAssembly

2.25 , Урри ( ok ), 18:31, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Потестить не удалось: Error while importing "a"."a": unknown import. Если что - модуль прекрасно работает уже пару лет как, я его только периодически пересобираю после багофиксов. Дальше возиться лень. Снова растоманы какую-то херню нерабочую выдали.

2.26 , Урри ( ok ), 18:31, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Вот, гады... без спроса патчат .bashrc --- cut ---

Updating bash profile /home/test/.bashrc

we've added the following to your /home/test/.bashrc

If you have a different profile please add the following: # Wasmer

export WASMER_DIR="/home/test/.wasmer"

[ -s "$WASMER_DIR/wasmer.sh" ] && source "$WASMER_DIR/wasmer.sh"

check: wasmer 1.0.0 installed successfully ✓

wasmer & wapm will be available the next time you open the terminal.

If you want to have the commands available now please execute: source /home/test/.wasmer/wasmer.sh

--- cut ---

3.33 , Аноним ( 33 ), 19:01, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Теперь ты - часть ботнета.

4.56 , Урри ( ok ), 20:03, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Уже нет. Я сильно перепугался и удолил юзера test. Шучу. На самом деле заинтересовался и когда найду больше времени попробую снова.

3.53 , Аноним ( 2 ), 19:58, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А ведь я выше говорил, что только конченные дятлы предлагают инсталляцию через curl ... | sh Это самое безобидное, что может прилететь таким путём. Поэтому когда я вижу какашки, которые ещё в README.md предлагают такой экзотичный способ инсталляции - проект сразу летит в (моё персональное) мусорное ведро. Это как лакмусовая бумажка для выявления мусорных проектов.

4.59 , Урри ( ok ), 20:06, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну я выше там тоже писал - что это, в общем то, единственно возможный путь быстро выкатить свое поделие для всех. К чести авторов, они срут только в ~/.bashrc (о чем предупреждают) и в ~/.wasmer (которую можно полностью удалить). так что система, в общем то, остается чистой. p.s. Я, само собой, сначала этот шел скачал, посмотрел и только потом запустил. Гигиена наше все.

5.62 , Dzen Python ( ok ), 20:13, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Как говорил один философ "Ой, дура-а-а-ак..."

Быстро выкатить свое поделие можно очень просто - даешь PKGBUILD или аналогичный рецепт для других дистро и ссылку на гит/тарболл. Все.

Ребята выше таки правы, что за это надо долго бить лицо. Клавиатурой. Чугунной.

6.77 , Урри ( ok ), 20:44, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что, реально? А можно пример в студию? А то у меня тут просят одно говноподелие в разные дистры позабрасывать - да все руки никак не доходят сделать. А тут за один вечер, глядишь, и управлюсь.

5.66 , Аноним ( 2 ), 20:20, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – По User-Agent можно детектить, кто пришёл. Когда зашёл из браузера - отдавать норм шеллскрипт. Зашёл курлить (т.е. скорее всего - чтобы передать это шеллу, как предложено) - отдавать шеллскрипт с докинутым майнером. Чтобы развить идею и чтобы совсем не было скучно - можно бросать кубик и каждый раз курлу с некоторой вероятностью отдавать майнер. Скажем, каждый шестой раз, чтобы позже обнаружилось и сложнее было поймать за хвост (а откуда майнер приехал? а фиг его знает, коллеги поставили). И тогда получается совсем нескучная ситуация - ставишь на тестовую машинку Wasmer - всё шик. А потом ставишь на прод - "кубик" выкинул неудачное число, получаешь майнер.

6.76 , Урри ( ok ), 20:42, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну мбмб. Может вы и правы - обычного юзверя так много легче развести, чем через свой ппа.

7.79 , Аноним ( 2 ), 20:57, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, через ппа - это проблемы убунты. Я обычно то, чего нет - собирал сам из сорцов, а не через PPA брал собранное хз кем. И там, кстати, явно говорится (как минимум, раньше была табличка, давно не юзаю убунту), что юзать чужие PPA может быть небезопасно, т.к. их содержимое никем не проверяется. В случае с курлом, к слову - я нигде не увидел таблички, что так делать небезопасно и вообще является очень плохой практикой. Ни на сайте Wasmer, ни в README.md. По этой же причине я в своё время не стал ставить, например, Oh My Zsh, т.к. они именно так и предлагают ставить себя.

4.60 , Аноним ( 2 ), 20:06, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – О каком секьюрити и "безопасном запуске непроверенного кода" может идти речь, если эти умники предлагают экзекать в шелле с правами текущего юзверя непойми что, накурленное с их сервера. И это "непойми что" - может быть чем угодно, майнером, кейлоггером, криптошифровальщиком. Но, возможно, вам повезёт, и отдадут реально Wasmer. Но он пропатчит вам bashrc и будет sourc'ить непонятные скрипты без твоего ведома.

