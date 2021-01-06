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Wasmer 1.0, инструментарий для платформонезависимых приложений на базе WebAssembly

06.01.2021 16:43

После двух лет разработки опубликован первый значительный выпуск проекта Wasmer, развивающего runtime для выполнения модулей WebAssembly. Из областей применения Wasmer отмечается создание универсальных приложений, способных выполняться в разных операционных системах, а также организация изолированного выполнения кода, не заслуживающего доверия. В том числе поддерживается создание серверных приложений, например, продемонстрирован запуск сервера Nginx, скомпилированного в WebAssembly. Код проекта написан на языке Rust и распространяется под лицензией MIT.

Переносимость обеспечивается благодаря компиляции кода приложения в низкоуровневый промежуточный код WebAssembly, который может запускаться в любых ОС или встраиваться в программы на других языках программирования. Программы представляют собой легковесные контейнеры, в которых выполняется псевдокод WebAssembly. Данные контейнеры не привязаны к операционной системе и могут включать приложения, изначально написанные на любом языке программировании. Для компиляции в WebAssembly может использоваться инструментарий Emscripten. Для трансляции WebAssembly в машинный код текущей платформы подключаются разные фреймворки, такие как LLVM и генератор кода Cranelift.

Управление доступом и взаимодействие с системой обеспечивается при помощи API WASI (WebAssembly System Interface), предоставляющем программные интерфейсы для работы с файлами, сокетами и другими функциями, предоставляемыми операционной системой. Приложения изолированы от основной системы в sandbox-окружении и имеют доступ только к заявленной функциональности (механизм безопасности на основе управления возможностями - для действий с каждым из ресурсов (файлы, каталоги, сокеты, системные вызовы и т.п.) приложению должны быть даны соответствующие полномочия).

Для запуска WebAssembly-контейнера достаточно установить в системе runtime Wasmer, который поставляется без внешних зависимостей ("curl https://get.wasmer.io -sSfL | sh") и запустить необходимый файл ("wasmer test.wasm"). Программы распространяются в форме обычных WebAssembly-модулей, для управления которыми можно использовать пакетный менеджер WAPM. Wasmer также доступен в форме библиотеки, которую можно использовать с различными языками программирования. Поддерживается встраивание кода WebAssembly в программы на языках Rust, С/C++, C#, D, Python, JavaScript, Go, PHP, Ruby, Elixir и Java.

Из особенностей Wasmer 1.0 называется:

  • Высокая производительность выполняемых приложений, близкая к выполнению родных сборок, и высокая скорость компиляции.
  • Расширяемая архитектура с возможностью подключения разных бэкендов компиляции (Singlepass, Cranelift, LLVM) и движков (задействование JIT или генерация машинного кода).
  • Native Object Engine, позволяющий генерировать для WebAssembly-модуля машинный код для заданных систем ("wasmer compile --native" для генерации предкомпилированных объектных файлов .so, .dylib и .dll). Для запуска предкомпилированного кода требуется минимальный runtime, но сохраняются все возможности sandbox-изоляции.
  • Headless-режим для поставки предкомпилированных программ со встроенным Wasmer.
  • Поддержка кросс-компиляции, например, позволяющая на системе x86_64 генерировать машинный код для архитектуры Aarch64.
  • Простой API для создания надстроек и дополнений, не требующий изучения расширенных концепций WebAssembly. Поддержка Wasm-C-API.
  • Средства для отладки и обработки ошибок.


  1. Главная ссылка к новости (https://medium.com/wasmer/wasm...)
  2. OpenNews: Первый выпуск wasm3, быстрого интерпретатора WebAssembly
  3. OpenNews: W3C придал WebAssembly статус рекомендованного стандарта
  4. OpenNews: Mozilla развивает WASI для использования WebAssembly вне браузера
  5. OpenNews: Mozilla, Fastly, Intel и Red Hat продвигают WebAssembly, как платформу для универсального применения
  6. OpenNews: Представлен Lucet, компилятор для WebAssembly
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54363-wasmer
Ключевые слова: wasmer, webassembly, wasi
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Неважно (?), 17:15, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Electron 2.0
     
     
  • 2.34, анонимит (?), 19:04, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Electron тянет JS jit со всеми побочными эффектами:), а это уже скомпилированный байт-код транслируемый в нативный. Это производительнее Python и JVM. В сети есть демо Doom3 для браузера.
     
     
  • 3.64, Lex (??), 20:16, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Wasm-код обычно исполняется на базе js-движка ( васм, по сути, лишь надстройка к нему с доп. функционалом ).

    И на базе того же JIT’а, который запилен в движке.

    Доходит до того, что даже прирост скорости у васма в сравнении с жс гарантируется лишь на этапе первичного парсинга и то, тупо потому, что «текста» читать меньше.

    Но всё-таки интересно, на базе какого движка реализовано исполнение васм-кода

    п.с: почти все производительнее питона

     
     
  • 4.81, анонимит (?), 20:58, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пусть первый бросит в меня камень тот кто увидит там тормоза https://wasm.continuation-labs.com/d3demo/
     
     
  • 5.88, BrainFucker (ok), 22:07, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >  Пусть первый бросит в меня камень тот кто увидит там тормоза

    Какой-то прогрессбар, ждать было лень, закрыл. Это они?

     
     
  • 6.91, банан (?), 22:34, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, у меня стабильно 40-60 кадров в секунду на i7 10 поколения /16gb памяти / какая-то видеокарта.

    Не могу сказать, что тормозит сильно, но это же вроде тестовый проект.

    А есть еще что-нибудь подобное? я бы потратил часок другой на диабло 2 или...

     
  • 4.82, анонимит (?), 21:00, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/gabrielcuvillier/d3wasm код порта на WebAssembly тут
     
  • 4.89, ilyafedin (ok), 22:27, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Wasmer и других wasm-рантаймов для исполнения вне браузера не используется JS от слова совсем
     
  • 2.35, Dzen Python (ok), 19:06, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не. Электрон Next.
    Для тех, у кого недостаточно веб-приложений вместо нормального кода.
     
     
  • 3.86, Аноним (86), 21:23, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чё?
     

  • 1.2, Аноним (2), 17:16, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    > способных выполняться в разных операционных системах, а также организация изолированного выполнения кода, не заслуживающего доверия

    Кажется, что-то такое уже было... Где-то 24 года назад... Хм... Java, если не ошибаюсь?

     
     
  • 2.5, Alladin (?), 17:32, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вы про джава апплеты? Ну было, ну не взлетело. Использование их было туманно, а флеш завоевал всех.
     
     
  • 3.16, Урри (ok), 18:09, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Просто джава. Взлетело и работает до сих пор.
     
     
  • 4.94, Аноним (94), 23:21, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Много ли программ на java? Их же нет почти
     
  • 2.6, proninyaroslav (ok), 17:34, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ага, только вот ни о какой изоляции кода тогда и речи не было... Может, путём ошибок когда нибудь получится достойная технология.
     
     
  • 3.18, Урри (ok), 18:11, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да откуда вы такие беретесь то... тысячи фреймворков. Набери в гугле "java isolation" или "JSR-121" и выбирай любой, на свой вкус и цвет.
     
  • 2.42, Анон Анонов (?), 19:36, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Этот фреймворк решает другие задачи, но похожие. Самое главное отличие wasm от вашей java это то, что wasm это открытый стандарт, лишённый любых лицензионных претензий. Также он запускается в браузере, для его работы не нужно тянуть внешнюю часть, например jre. Отсюда и вывод, что описанный в топике фреймворк позволяет запускать один и тот же код и в браузере, и в разных операционках. Это снижает затраты на поддержку и не так требовательно к ресурсам как электрон.
     
  • 2.95, Аноним (94), 23:22, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из java можно всё что угодно делать с ос. Они не изолированные
     

  • 1.3, Аноним (3), 17:17, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    curl что-то | sh

    /o\

     
     
  • 2.4, Аноним (2), 17:19, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За такое нужно бить мору ещё на подлёте. Проект, пропагандирующий такое - не достоин и секунды внимания, можно закапывать прямо на версии 1.0.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 17:40, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У раста если не ошибаюсь то же что-то такое.
    Приходится смотреть что он там делает и устанавливает, может же вообще в системные настройки залезть.
     
  • 3.19, Урри (ok), 18:12, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чем это отличается от apt install что-то-там; ./что-то-там? Правильно - ничем.
     
     
  • 4.38, Dzen Python (ok), 19:13, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну...даже не знаю. Если для человека эти две команды сродни магическому заклинанию, то да - ничем.
    А так - собрано именно для твоей системы уважаемыми менйтнейнерами, отвечающими пятой точкой за отсутствие вредоноса, передающееся из доверенного хранилища с организованной повторяемой сборкой?
    Блин, дали им нормальные инструменты пакаджинга и управления софтом, нет, не хочу, хочу фекалии кушать: хочу качать курлом с сайта разраба (даже не тарбол с исходниками, а выполняемый код с инстоллером, как в самой худшей части проприентари), ставить куда придется (хорошо, если в /opt, а то отдельные одаренные софт и в ~ ставят, а другие - размазывают по ФС так, что потом чистить только вилкой), а потом ныть, что все вокруг виноваты с проблемами.
     
     
  • 5.43, Тот_Самый_Анонимус (?), 19:37, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >уважаемыми менйтнейнерами

    Кем уважаемыми?

    >отвечающими пятой точкой за отсутствие вредоноса

    Перед кем отвечающие?

    >пакаджинга

    Что этинг?

     
     
  • 6.47, Dzen Python (ok), 19:45, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    - Сообществом. Конкретными людьми. Как показала практика, это более устойчивая система, чем "анонимный работник из компании, которая ни перед кем ничем не отвечает, читайте еула"
    - Перед сообществом. Перед конкретными людьми.
    - Нью компьютериш пиджин. Энджой.
     
     
  • 7.50, Урри (ok), 19:53, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    О боже, какая наивность.

    Я в войд новый проект коммитил - никто код не проверял, из которого это собирается. Только указали на ошибки при сборке и все. Если ты не из топ-100 проектов, то всем пофиг.

     
     
  • 8.55, Dzen Python (ok), 20:01, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну не знаю за ваши хипстерские дистры, мою отколупку когда включали в анстейбл ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.69, Урри (ok), 20:31, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошо, одно репо одного из 800 дистрибутитвов проверяет Ура Что делать с оста... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.73, Аноним (2), 20:36, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это уже о многом говорит Если одно репо проверяет - то этого уже достаточно, чт... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.74, Урри (ok), 20:37, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гитхаб проекта открыт - иди читай, репорти В чем отличие ... текст свёрнут, показать
     
  • 9.72, Урри (ok), 20:36, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    удален ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.68, Тот_Самый_Анонимус (?), 20:26, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Сообществом.

    Когда отвечаешь перед всеми — не отвечаешь ни перед кем.

    Как «сообщество» повлияло на подмену пакета ОО на ЛО в убунте и дебиане? А никак. Схавали.

    >Как показала практика, это более устойчивая система, чем "анонимный работник из компании, которая ни перед кем ничем не отвечает, читайте еула"

    Ну и как это помогло конкретной подмене?

    >Нью компьютериш пиджин. Энджой.

    Это вы в своём кружке так говорите.


    Вы слишком наивны. Вы либо молоды, либо не повзрослели.

     
     
  • 8.85, Dzen Python (ok), 21:14, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спорное утверждение Списки рассылки дебиана и легко летящие со своих постов мей... текст свёрнут, показать
     
  • 5.48, Урри (ok), 19:52, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эммммм, ты реально предлагаешь разрабам регистрироваться, месяцами ждать апрувов и готовить отдельные пакеты своей апликухи для всех 100500 дистрибутивов? Или слезно умолять всех этих "уважаемых мейнтейнеров" потратить свое время на включение проекта в их репы? А апликуху когда писать?

    Я уже как-то пытался один васянопроект в разные дистрибутивы пропихнуть. Решил что ну его нафиг с таким геморроем, кому будет надо - тот сам подключит и будет сапортить, если ему надо. Ограничился билдсервером опенсюзи на десяток линухов и линкой "вот тут бинари, если вам повезло, а вообще мейк; мейк инсталл/мейк анинисталл".

     
     
  • 6.57, Dzen Python (ok), 20:04, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я вот не регистрировался. За меня это сделали мои юзвери с дебиана (см.выше). Один из них сейчас его и мейнтейнит. Я лишь принмал репорты и правил по мере сил. Ну и да, самое страшное, что сделал - с NO LICENSE на GPLv3 поменял. Все.
    Все, что делал я сам, как разраб - запиливал пкгбилд в ауре. Потом консультировал другого юзера, что пихать в зависимости и что поправить для новых версий либ.
     
     
  • 7.70, Урри (ok), 20:32, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот и сделай это для ребят и васмера, раз знаешь как и могешь.
     
     
  • 8.83, Dzen Python (ok), 21:04, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем Я концептуально не поддерживаю этот проект Причины - внизу, в двух пост... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.84, Аноним (84), 21:11, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда какие претензии ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.96, Роман (??), 23:24, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    валидацией же
    https://www.idontplaydarts.com/2016/04/detecting-curl-pipe-bash-server-side/
     
  • 3.52, OpenEcho (?), 19:57, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > За такое нужно бить мору ещё на подлёте.

    Я буду первый, кто встанет к вам плечо к плечу бить подлетающим морду, здесь может быть даже найдутся наши соратники, готовые встать нам на помощь, но к сожалению надо будет быть готовым к тому, что подлетающее стадо окажется невероятно большим

     
  • 3.87, Ordu (ok), 21:30, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. Но прикинь, некоторые предлагают делать так:

    wget бла-бла-бла
    tar zxf бла-бла-бла
    cd бла-бла-бла
    ./configure

    Не, ты прикинь, да? Не просто шелл-скрипт скачать, а целый архив шеллскриптов, заботливо распаковать и запустить. ппц.

     
  • 2.7, Анонимъ (?), 17:35, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чем sh плох в качестве тестируемой машиночитаемой инструкции по установке? Не все ведь умеют читать на естественных языках.
     
     
  • 3.58, OpenEcho (?), 20:05, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > А чем sh плох в качестве тестируемой машиночитаемой инструкции по установке?

    Спросите тех, кто застал времена DOS, Win 3.11 & Windows 95 и то как все устанавливалось на доверии или точнее сказать любви к халяве и какой разгул вирусни процветал в стане Винды.
    Страшно не curl blabla | sh само по себе а желание людей наcтупать на одни и те же грабли и не xрeна не учась на ошибках

     
  • 2.13, Аноним (13), 17:51, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это так сейчас везде. Вон пару лет назад было обсуждение с примером, как можно подсовывать что-то иное, если код скармливается в баш, и раздавать нормальный файл, если нет.
     
  • 2.97, Аноним (97), 23:46, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > curl что-то | sh

    sudo забыл. И обычно там bash, хипстота sh не осиливает.

     

  • 1.8, Gogi (??), 17:35, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я всё ещё не въезжаю, зачем изобретать тысячу раз одно и то же колесо.

    Была Жаба. Просp@ла все полимеры, жалко влачится на инерции абстрактных "серверных приложений". Но концепция вполне разумна: псевдокод + модули.

    MS выкатили "перелопаченную Жабу", назвали .NET; почти то же самое, но заточенное под Венду по самые бакенбарды. Дошло до смешного, что декларативный(!!) WPF не смогли портировать на Linux. Тем не менее, технология стандартизирована в ECMA и доступна ВСЕМ и БЕСПЛАТНО.

    И опять какие-то 3адроты решили блеснуть амбициями и заново "придумали" псевдокод. Вообще что-ли заняться нечем?!! Когда программы писать будете?!

     
     
  • 2.9, Gogi (??), 17:39, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Код проекта написан на языке Rust

    Сразу НЕТ!

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 17:52, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Крутой же язык.
     
     
  • 4.29, Аноним (29), 18:39, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Бесполезный же язык.

    Исправил.

     
  • 2.12, Аноним (12), 17:45, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Соглы, вот глупые люди, сидят книжки читают, пытаются что-то делать. А надо на opennet сидеть и писать, вот это дело, не то что изобретение колёс.

    Ну а по сабжу: если бы не переизобретали вещи, ты бы подтирался лопухом в лесу и ездил на повозке с каменными колёсами.

     
     
  • 3.20, Гимли (?), 18:12, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > ты бы подтирался лопухом в лесу и ездил на повозке с каменными колёсами

    Ну если медицина останется на уровне, то я только ЗА такой эколайфстайл.

     
  • 3.39, Dzen Python (ok), 19:17, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Ну...нет.
    Скорее наооборот. Из-за переизобретателей велосипедов без особых причин (причина NIH - не в счет) как раз и сидим рядом с монументальными и с жалким одновременно.
     
  • 2.17, Гимли (?), 18:10, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > назвали .NET; почти то же самое, но заточенное под Венду по самые бакенбарды

    Уже не только под окошки.

     
  • 2.63, OpenEcho (?), 20:14, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я всё ещё не въезжаю...

    А что не понятно? Показал туземцам цветные лоскутки материи, обмазал шеколадом и они твои, делай с ним что хошь. Люди очень падкие на все новое и особенно халявное. Неужели примеры бесплатного сыра ог Гугли и мордо кноги не о чем не говорят ?

    > И опять какие-то 3адроты решили блеснуть амбициями и заново "придумали" псевдокод.

    Эти "зaдрoты", как вы их назвали, правят миром, и чем вкусней и пахучей подсунут халявный сыр, тем быстрее будут править мышеловками, в отличие от конкурентов, которые сбагривают прогнивший сыр

     
  • 2.67, Аноним (67), 20:24, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Not invented here.
     

  • 1.11, Gogi (??), 17:41, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    API ВАСИ :)) Ребят, если б вы знали, сколько клоунов до вас пыталось завернуть "все платформы под один API"! Увы, только посмешили народ и свалили с позором.
     
  • 1.15, ASIC (ok), 18:06, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Сама технология WebAssembly довольно интересна. Мне кажется в комментариях идет неправильное сравнение с  Java .Net поскольку цели разные.  WebAssembly скорее всего  нужно сравнивать с  Flash, Silverlight i аплетов. Цель WebAssembly изначально помочь в независимости кода и языка. В данный момент есть только 1 язык программирования который работает в браузерах и это  Java Script.
    WebAssembly меняет  это и позволяет разработчиками использовать/компилировать существующий код (C /С++ , rust) через LLVM и напрямую использовать его в браузер особенно там где Java Script не справляется из за недостатках в скорости.  WebAssembly не разрабатывается одной компанией у который одни цели как это было с Flash, Silverligh а группой компании, что дает многие преимущества.
    Тут должно идти сравнение с Java Script а не с Java.
     
     
  • 2.21, Урри (ok), 18:15, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что ты хочешь от мамкиных анонимов? Они, например, в каждой теме вопят, что wasm не читабельный, поэтому через него попрут тысячи троянов. Каждый раз им тыкают asm.js в морду. И каждый раз они ни на чем не учатся и продолжают нести ахинею.
     
     
  • 3.32, Здрасьте (?), 18:47, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    asm.js и webasm это совсем разные вещи.
     
     
  • 4.71, Урри (ok), 20:33, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Майнить можно и там и там. И там и там ты не поймешь по коду, что оно делает.
     
  • 3.37, анонимит (?), 19:08, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А он и не является безопасным. Можно даже из браузера крипту майнить как некоторые и делают.
     
     
  • 4.51, ASIC (ok), 19:56, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А что Java Scipt безопастный и в нем нелзья  крипту майнить  ?
     
     
  • 5.80, анонимит (?), 20:57, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Под JS ме-д-ле-н-нее
     
  • 3.98, Аноним (98), 00:05, 07/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    wasm не читабельный, поэтому через него попрут тысячи троянов.
     
  • 2.27, nelson (??), 18:31, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > В данный момент есть только 1 язык программирования который работает в браузерах и это  Java Script.

    Да, какое "упущение". Но теперь-то "заживём" - пользователю будут прилетать не только жаба-скрипты, но также и всякое скомпилированное дерьмо.

     
     
  • 3.31, Урри (ok), 18:46, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Но теперь-то "заживём" - пользователю будут прилетать не только жаба-скрипты, но также и всякое скомпилированное дерьмо.

    Вооооооооот. Подъехал первый мамкин знакток. А я только что написал, буквально 15 минут назад: "Они, например, в каждой теме вопят, что wasm не читабельный, поэтому через него попрут тысячи троянов. Каждый раз им тыкают asm.js в морду. И каждый раз они ни на чем не учатся и продолжают нести ахинею."

    Ну давай, мамкин знаток, прочитай и объясни этот ни разу не скомпилированный джаваскрипт (из боевого проекта, между прочим):

    function Tb(a) {
        a = a | 0;
        var b = 0;
        b = l;
        l = l + a | 0;
        l = l + 15 & -16;
        return b | 0
    }

    function Ub() {
        return l | 0
    }

    function Vb(a) {
        a = a | 0;
        l = a
    }

    function Wb(a, b) {
        a = a | 0;
        b = b | 0;
        l = a;
        m = b
    }

    function Xb(a, b) {
        a = a | 0;
        b = b | 0;
        if (!p) {
            p = a;
            q = b
        }
    }

    function Yb() {
        return
    }

    function Zb(a) {
        a = a | 0;
        var b = 0,
            d = 0;
        a: do
            if ((a | 0) == 566) d = 0;
            else {
                b = 0;
                while (1) {
                    if (a & 3 | 0) break;
                    a = c[a + 8 >> 2] | 0;
                    b = b + 1 | 0;
                    if ((a | 0) == 566) {
                        d = b;
                        break a
                    }
                }
                Ca(n + 63 | 0, n + 138 | 0, 1583, n + 149 | 0)
            }
        while (0);
        return d | 0
    }

     
     
  • 4.44, Dzen Python (ok), 19:38, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Глобалки l, m, p, q и с, с соответствующим гнилым кодом в функциях
    > Играемся с битовыми операциями: вместо нормального приведения типов у нас пустое "| 0" преде любым использованием, говорящее нам "У НАС ТУТ ЧИСЛО, ИНТЕРПЕРТАТОР!"
    > Забытый мусорный Yb()
    > if ((a | 0) == 566) d = 0; // ГЕНИАЛЬНО! ВСЯ МОЩЬ ДЖАВАСКРИПТА В ОДНОМ СРАВНЕНИИ
    > Е-е-е, самый сложный участок кода, мы флексим сдвигом по элементам глобального массива.

    Контекст с глобальными привел бы, для приличия. Код примерно на 2/10

     
     
  • 5.54, Урри (ok), 20:00, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это автосгенерированный с помощью emscripten на основании чистого C кода javascript. Самый натуральный и обычный javascript, который выполняется даже на супердревних машинах и браузерах (даже на древних мобилах, проверено). Совершенно нечитаемый, само собой, хотя поддерживаемый всеми браузерами, майнер.

    Приводится в пример мамкиным икспердам, которые думают, что javascript - это function please_send_me_a_money() { alert('Please, send me a money'); /* My Name Is Vasia and my address is Tomsk, ul. Lenina, 37/122 */ } и кричат "wasm не читабелен, через него придут трояны".

    Предлагаю ознакомиться с темой поближе: https://ru.wikipedia.org/wiki/Asm.js

     
     
  • 6.61, Dzen Python (ok), 20:08, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты меня таки не прочитал.
    Я попросил контекст глобалок, из которых я смог бы сделать вывод, что это майнер. Данный кусок фактически лишь гуляет по неизвестному глобальному массиву с присваиванием.
     
     
  • 7.75, Урри (ok), 20:38, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот этот --- cut --- var asm suppress uselessCode function global,en... большой текст свёрнут, показать
     
  • 4.92, nelson (??), 22:47, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в каждой теме вопят, что wasm не читабельный, поэтому через него попрут тысячи троянов. Каждый раз им тыкают asm.js в морду

    Рукалицо.jpeg. Какая разница что там прилетает пользователю - wasm, asm жаба-скрипт или какой-то другой сорт? Вся эта тьюринг-полная дичь позволяет вытворять (пусть даже чисто теоретически) любую вакханалию на стороне клиента. Читабельно, нечитабельно... Рукалицо.jpeg.

     
  • 2.30, Аноним (29), 18:41, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сама технология WebAssembly довольно интересна.

    Определённому контингенту конечно.

     
  • 2.36, анонимит (?), 19:07, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А также Go и другие языки
     
  • 2.40, Dzen Python (ok), 19:22, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ущербна сама концепция webAssembly - завернуть все в браузер, превратив его из рядового пользовательского приложения среди равных приложений в этакое middleware-для-программ. Очень тяжелое middleware. К чему это может привести и во что выродится мы можем наблюдать на примере лисы и хрома.
    Если запускать в чистом рантайме, без браузера, то это превращается в такой же java, только другой, как тут справедливо заметили.
     
     
  • 3.41, ASIC (ok), 19:36, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это очень сильно похоже на ответ «я не буду использовать что то только потому что не хочу». У вас есть какая то лучшая альтернатива которая работает во всех браузерах.  Хочу подчеркнуть слова «работает во всех браузерах» . Тут конечно можно быть недовольным всем миром и  протестовать против всего, только это вот выгладить странно когда есть очевидные преимущества когда начинаешь сравнивать с Java Scryp.
     
     
  • 4.46, Dzen Python (ok), 19:42, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты меня не распарсил. Тут претензия не к "работает везде/работает нигде"Ю тут претензия к тому, что прикладную, суть законченно функционально, пользовательскую программу превращают в необходимый middleware. В платформу для запуска.
     
  • 2.45, Тот_Самый_Анонимус (?), 19:40, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >как это было с Flash, Silverligh а группой компании, что дает многие преимущества

    Какие? Что мешало не закапывать флеш всем миром, а пролоббировать/договориться об его открытии и доведении до ума?

     
     
  • 3.49, ASIC (ok), 19:53, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    все очень просто: жадность одной групой людей.  Договориться намного легче когда таких груп намного больше. Я знаю что это звучит странно, но как раз боязни потери всего заставляет других груп прийти к здравому смыслу и начать  договариваться. Вот такой вот мотиватор.
     
  • 2.65, OpenEcho (?), 20:17, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >В данный момент есть только 1 язык программирования который работает в браузерах и это  Java Script.

    Вот слово "в браузерах" - это ключевое !

     

  • 1.22, Урри (ok), 18:16, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ух ты, неужели наконец-то что-то полезное на расте появилось? Есть у меня пара неплохих сложных васм модулей, попробуем...

    И да, буду держать вас в курсе, наслаждайтесь.

     
     
  • 2.25, Урри (ok), 18:31, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потестить не удалось: Error while importing "a"."a": unknown import.

    Если что - модуль прекрасно работает уже пару лет как, я его только периодически пересобираю после багофиксов. Дальше возиться лень. Снова растоманы какую-то херню нерабочую выдали.

     
  • 2.26, Урри (ok), 18:31, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вот, гады... без спроса патчат .bashrc

    --- cut ---
    Updating bash profile /home/test/.bashrc
    we've added the following to your /home/test/.bashrc
    If you have a different profile please add the following:

    # Wasmer
    export WASMER_DIR="/home/test/.wasmer"
    [ -s "$WASMER_DIR/wasmer.sh" ] && source "$WASMER_DIR/wasmer.sh"
    check: wasmer 1.0.0 installed successfully ✓
    wasmer & wapm will be available the next time you open the terminal.
    If you want to have the commands available now please execute:

    source /home/test/.wasmer/wasmer.sh
    --- cut ---

     
     
  • 3.33, Аноним (33), 19:01, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Теперь ты - часть ботнета.
     
     
  • 4.56, Урри (ok), 20:03, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже нет. Я сильно перепугался и удолил юзера test.

    Шучу. На самом деле заинтересовался и когда найду больше времени попробую снова.

     
  • 3.53, Аноним (2), 19:58, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ведь я выше говорил, что только конченные дятлы предлагают инсталляцию через

    curl ... | sh

    Это самое безобидное, что может прилететь таким путём. Поэтому когда я вижу какашки, которые ещё в README.md предлагают такой экзотичный способ инсталляции - проект сразу летит в (моё персональное) мусорное ведро. Это как лакмусовая бумажка для выявления мусорных проектов.

     
     
  • 4.59, Урри (ok), 20:06, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну я выше там тоже писал - что это, в общем то, единственно возможный путь быстро выкатить свое поделие для всех.

    К чести авторов, они срут только в ~/.bashrc (о чем предупреждают) и в ~/.wasmer (которую можно полностью удалить). так что система, в общем то, остается чистой.

    p.s. Я, само собой, сначала этот шел скачал, посмотрел и только потом запустил. Гигиена наше все.

     
     
  • 5.62, Dzen Python (ok), 20:13, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Как говорил один философ "Ой, дура-а-а-ак..."
    Быстро выкатить свое поделие можно очень просто - даешь PKGBUILD или аналогичный рецепт для других дистро и ссылку на гит/тарболл. Все.
    Ребята выше таки правы, что за это надо долго бить лицо. Клавиатурой. Чугунной.
     
     
  • 6.77, Урри (ok), 20:44, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что, реально? А можно пример в студию?

    А то у меня тут просят одно говноподелие в разные дистры позабрасывать - да все руки никак не доходят сделать. А тут за один вечер, глядишь, и управлюсь.

     
  • 5.66, Аноним (2), 20:20, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    По User-Agent можно детектить, кто пришёл. Когда зашёл из браузера - отдавать норм шеллскрипт. Зашёл курлить (т.е. скорее всего - чтобы передать это шеллу, как предложено) - отдавать шеллскрипт с докинутым майнером.

    Чтобы развить идею и чтобы совсем не было скучно - можно бросать кубик и каждый раз курлу с некоторой вероятностью отдавать майнер. Скажем, каждый шестой раз, чтобы позже обнаружилось и сложнее было поймать за хвост (а откуда майнер приехал? а фиг его знает, коллеги поставили).

    И тогда получается совсем нескучная ситуация - ставишь на тестовую машинку Wasmer - всё шик. А потом ставишь на прод - "кубик" выкинул неудачное число, получаешь майнер.

     
     
  • 6.76, Урри (ok), 20:42, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну мбмб. Может вы и правы - обычного юзверя так много легче развести, чем через свой ппа.
     
     
  • 7.79, Аноним (2), 20:57, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, через ппа - это проблемы убунты. Я обычно то, чего нет - собирал сам из сорцов, а не через PPA брал собранное хз кем. И там, кстати, явно говорится (как минимум, раньше была табличка, давно не юзаю убунту), что юзать чужие PPA может быть небезопасно, т.к. их содержимое никем не проверяется.

    В случае с курлом, к слову - я нигде не увидел таблички, что так делать небезопасно и вообще является очень плохой практикой. Ни на сайте Wasmer, ни в README.md. По этой же причине я в своё время не стал ставить, например, Oh My Zsh, т.к. они именно так и предлагают ставить себя.

     
  • 4.60, Аноним (2), 20:06, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    О каком секьюрити и "безопасном запуске непроверенного кода" может идти речь, если эти умники предлагают экзекать в шелле с правами текущего юзверя непойми что, накурленное с их сервера. И это "непойми что" - может быть чем угодно, майнером, кейлоггером, криптошифровальщиком. Но, возможно, вам повезёт, и отдадут реально Wasmer. Но он пропатчит вам bashrc и будет sourc'ить непонятные скрипты без твоего ведома.
     

  • 1.23, nelson (??), 18:18, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Поддерживается встраивание кода WebAssembly в программы на языках Rust, С/C++, C#, D, Python, JavaScript, Go, PHP, Ruby, Elixir и Java.

    Клетчатые рубашки в своём репертуаре.

     
  • 1.28, Аноним (29), 18:37, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Платформонезависимые браузерозависимые приложения. Поржал :D

    Действительно прорыв в технологиях.

    Эх, ждёт нас год чудестных инновационных костылей.

     
  • 1.90, Аноним (90), 22:32, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отстаньте, восмер, вы присмерти, попросите кого-нибудь вас добить
     
  • 1.93, Аноним (93), 22:49, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Растоподелие для Фрокталов.
     

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