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Устройство Pocket P.C. переведено в категорию открытого аппаратного обеспечения

14.08.2020 22:28

Компания Source Parts анонсировала открытие наработок, связанных с устройством Pocket Popcorn Computer (Pocket P.C.). После поступления устройства в продажу под лицензией Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 будут опубликованы файлы с дизайном печатных плат в формате PCB, схемы, модели для 3D-печати и сборочные инструкции. Опубликованная информация позволит сторонним производителям использовать Pocket P.C. в качестве прототипа для разработки своих продуктов и принять участие в совместной работе по усовершенствованию устройства.

Pocket P.C. представляет собой портативный компьютер с 59-кнопочной мини-клавиатурой и 4.95-дюймовым экраном (1920x1080, аналогичен экрану смартфона Google Nexus 5), поставляемый с четырёхядерным процессором ARM Cortex-A53 (1.2 GHz), 2 ГБ ОЗУ, 32GB eMMC, 2.4 GHz Wi-Fi / Bluetooth 4.0. Устройство оснащено съёмным аккумулятором 3200mAh и 4 разъёмами USB-C. Опционально возможна комплектация радиомодулями GNSS и LoRa (Long Range Wide Area Network, позволяет передавать данные на расстояние до 10 км). Базовая модель доступна для предзаказа за 199 долларов, а вариант с LoRa за 299 долларов (позиционируется как платформа для создания LoRa-приложений).

Особенностью устройства является интеграция чипа Infineon OPTIGA TRUST M для отдельного хранения закрытых ключей, изолированного выполнения криптографических операций (ECC NIST P256/P384, SHA-256, RSA 1024/2048) и генерации случайных чисел. В качестве операционной системы применяется Debian 10.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.popcorncomputer.c...)
  2. OpenNews: Проект по созданию полностью открытого устройства для приема ТВ-каналов
  3. OpenNews: Одноплатные компьютеры Radxa Rock переведены в разряд открытого оборудования
  4. OpenNews: Проект по созданию открытого графического акселератора
  5. OpenNews: WD открыл наработки, связанные с процессором WD SweRV, и портировал Plasma Mobile для RISC-V
  6. OpenNews: Проект OpenWifi с реализацией открытого Wi-Fi чипа на базе FPGA и SDR
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53550-openhardware
Ключевые слова: openhardware
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  • 1.1, Аноним (1), 22:35, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Нужно
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 23:47, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет.
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:39, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Это типа панель управления для станков с ЧПУ?
     
  • 1.3, Аноним (3), 22:51, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По виду уродец какой-то
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 23:32, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Шлите патчи.
     

  • 1.4, Сейд (ok), 22:52, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я о таком устройстве мечтал давно.
     
     
  • 2.10, village_coder (ok), 23:31, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Джва года?
     
  • 2.13, mos87 (ok), 23:35, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    продаю N900 и PhotonQ - оба в рабочем состоянии, первый с community прошей, последний с GSM-модом и цыганогеном
    вполовину стоимости сабжа - налетай! (предложение ограничено)
     

  • 1.5, Корец (?), 22:53, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучше бы слайдер сделали, чтоб клавиатура убиралась или дисплей на всю площадь.
     
     
  • 2.6, Корец (?), 22:56, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И да, что за проц используется?
     

  • 1.7, Аноним (7), 23:01, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мне маловато памяти. Хотя-бы 4 гб.
     
  • 1.8, Аноним (8), 23:02, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Предзаказывать не буду, но когда выйдет пригляделся бы
     
  • 1.9, Аноним (9), 23:04, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я б купил! Но с ОЗУ чего так пожадничали?
     
  • 1.11, mos87 (ok), 23:31, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    монолит что ли? норкоманы
     
  • 1.14, Аноним (14), 23:44, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >4.9 дюймовый 1920x1080 экран

    можно было и поменьше
    >2гб озу

    что ж у всех разработчиков свободного железа то за мания такая - везде пихать не больше 2гб рамы. Это в 2020 то году

    А, ну и алсо расположение кнопок максимально убогое - в принципе не представляю как на нем работать и не прожимать случайно лишнее по краям (тот случай когда "бортики" (отступы между краем девайса и устройством ввода, а-ля передняя часть у первых айпадов) могли бы быть как нельзя кстати)

     
  • 1.16, Аноним (16), 23:49, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тупо тетрис.
     
     
  • 2.17, Анонимчег (?), 23:59, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С аппаратным шифрованием таблицы рекордов
     
  • 2.18, Аноним (9), 00:03, 15/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, ну в первую очередь это мобильный девайс БЕЗ ведроида!
     
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