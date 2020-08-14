Устройство Pocket P.C. переведено в категорию открытого аппаратного обеспечения

Компания Source Parts анонсировала открытие наработок, связанных с устройством Pocket Popcorn Computer (Pocket P.C.). После поступления устройства в продажу под лицензией Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 будут опубликованы файлы с дизайном печатных плат в формате PCB, схемы, модели для 3D-печати и сборочные инструкции. Опубликованная информация позволит сторонним производителям использовать Pocket P.C. в качестве прототипа для разработки своих продуктов и принять участие в совместной работе по усовершенствованию устройства.

Pocket P.C. представляет собой портативный компьютер с 59-кнопочной мини-клавиатурой и 4.95-дюймовым экраном (1920x1080, аналогичен экрану смартфона Google Nexus 5), поставляемый с четырёхядерным процессором ARM Cortex-A53 (1.2 GHz), 2 ГБ ОЗУ, 32GB eMMC, 2.4 GHz Wi-Fi / Bluetooth 4.0. Устройство оснащено съёмным аккумулятором 3200mAh и 4 разъёмами USB-C. Опционально возможна комплектация радиомодулями GNSS и LoRa (Long Range Wide Area Network, позволяет передавать данные на расстояние до 10 км). Базовая модель доступна для предзаказа за 199 долларов, а вариант с LoRa за 299 долларов (позиционируется как платформа для создания LoRa-приложений).

Особенностью устройства является интеграция чипа Infineon OPTIGA TRUST M для отдельного хранения закрытых ключей, изолированного выполнения криптографических операций (ECC NIST P256/P384, SHA-256, RSA 1024/2048) и генерации случайных чисел. В качестве операционной системы применяется Debian 10.