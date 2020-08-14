Устройство Pocket P.C. переведено в категорию открытого аппаратного обеспечения

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|2.13, mos87 (ok), 23:35, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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продаю N900 и PhotonQ - оба в рабочем состоянии, первый с community прошей, последний с GSM-модом и цыганогеном
вполовину стоимости сабжа - налетай! (предложение ограничено)
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|1.5, Корец (?), 22:53, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Лучше бы слайдер сделали, чтоб клавиатура убиралась или дисплей на всю площадь.
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|1.14, Аноним (14), 23:44, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>4.9 дюймовый 1920x1080 экран
можно было и поменьше
>2гб озу
что ж у всех разработчиков свободного железа то за мания такая - везде пихать не больше 2гб рамы. Это в 2020 то году
А, ну и алсо расположение кнопок максимально убогое - в принципе не представляю как на нем работать и не прожимать случайно лишнее по краям (тот случай когда "бортики" (отступы между краем девайса и устройством ввода, а-ля передняя часть у первых айпадов) могли бы быть как нельзя кстати)
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