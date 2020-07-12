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Основан Xfce Classic, форк Xfce без декорирования окон на стороне клиента

12.07.2020 16:23

Шон Анастаси (Shawn Anastasio), энтузиаст свободного ПО, в своё время разрабатывавший собственную операционную систему ShawnOS и занимавшийся портировнием Chromium и Qubes OS на архитектуру ppc64le, основал проект Xfce Classic, в рамках которого намерен развивать форки компонентов пользовательского окружения Xfce, работающие без применения декорирования окон на стороне клиента (CSD, client-side decorations), при котором заголовок и рамки окна отрисовываются не оконным менеджером, а самим приложением.

Напомним, что при подготовке следующего выпуска Xfce 4.16, релиз которого ожидается в октябре или ноябре, осуществлён перевод интерфейса на виджет GtkHeaderBar и применение CSD, что дало возможность по аналогии с GNOME добиться размещения меню, кнопок и других элементов интерфейса в заголовке окна, а также обеспечить скрытие рамок в диалогах. Новый механизм отрисовки интерфейса интегрирован в библиотеку libxfce4ui, что привело к автоматическому применению CSD для почти всех диалогов, без необходимости внесения изменений в код существующих проектов.

У перехода на CSD нашлись противники, которые считают, что поддержка CSD должна быть опциональной и пользователь должен иметь возможность продолжить использование классических заголовков окон. Из недостатков применения CSD упоминается слишком массивная область заголовка окна, отсутствие потребности переносить элементы приложения в заголовок окна, неработоспособность тем оформления Xfwm4 и разнобой в оформлении окон приложений Xfce/GNOME и программ, не использующих CSD. Отмечается, что одной из причин неприятия интерфейса GNOME некоторыми пользователями является применение CSD.

Так как за 5 месяцев не было предпринято попыток предоставить поддержку отключения CSD, Шон Анастаси решил взять данный вопрос в свои руки и создал форк библиотеки libxfce4ui, в котором провёл чистку привязки к CSD и вернул старый режим декорирования на стороне сервера (оконного менеджера). Для обеспечения совместимости с приложениями, использующими новый API libxfce4ui, и сохранения ABI, подготовлены специальные обвязки, транслирующие специфичные CSD-методы класса XfceTitledDialog в вызовы класса GtkDialog. В итоге предоставлена возможность избавления приложений Xfce от CSD путём замены библиотеки libxfce4ui, без изменения кода самих приложений.

Дополнительно сформирован форк панели xfce4-panel, включающей изменения для возвращения классического поведения. Для пользователей Gentoo подготовлен overlay для установки libxfce4ui-nocsd. Для пользователей Xubuntu/Ubuntu подготовлен PPA-репозиторий с готовыми пакетами. Мотивы создания форка Шон Анастаси пояснил тем, что он уже много лет использует Xfce и ему нравится интерфейс данного окружения. После принятия решения по изменению интерфейса, с которыми он был несогласен, и отсутствию попыток предоставить опцию для возвращения старого поведения, было решено самостоятельно решить свою проблему и поделиться решением с другими людьми, разделяющими его точку зрения.

Из проблем при использовании Xfce Classic отмечается возникновение впечатления дублирования заголовков из-за отображения повторяющейся информации в заголовке и в окне приложения. Данная особенность соответствует поведению Xfce 4.12 и 4.14, и не связана с CSD. В одних приложениях подобное дублирование выглядит нормально (например, в xfce4-screenshooter), но в других явно неуместно. Для решения данной проблемы не исключается добавление переменной окружения, регулирующей отрисовку XfceHeading.

Позиция сторонников CSD сводится к возможности задействовать пропадающее впустую пространство заголовка окна для размещения меню, кнопок панели и других значимых элементов интерфейса. Противники CSD считают, что при данном подходе возникают проблемы с унификацией оформления окон, особенно написанных для разных пользовательских окружений, определяющих разные рекомендации по компоновке заголовочной области. Оформление окон всех приложений гораздо проще привести к единому стилю при классической отрисовке служебных областей окна на стороне сервера. В случае применения CSD требуется отдельно адаптировать интерфейс приложения к каждому графическому окружению и достаточно трудно добиться того, чтобы приложение не выглядело чужеродно в разных пользовательских окружениях.

  1. Главная ссылка к новости (https://linuxreviews.org/Xfce_...)
  2. OpenNews: Проект Xfce выпустил рабочий стол xfdesktop 4.15.0 и файловый менеджер Thunar 4.15.0
  3. OpenNews: В Xfce осуществлён перевод диалогов на декорирование окон на стороне клиента
  4. OpenNews: Первые планы по разработке GNOME Shell 4
  5. OpenNews: Инициатива по переводу приложений на декорирование окон на стороне клиента
  6. OpenNews: Медиаплеер MPV прекращает поддержку GNOME
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: Интересно / К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53341-xfce
Ключевые слова: xfce, csd
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:43, 12/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, как будут выглядеть приложения, когда половина с csd, половина без, и ещё 99% без вейланда.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 16:47, 12/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А потом выйдет GTK4 в конце года и они будут форкать GTK.
     

  • 1.2, Аноним (2), 16:45, 12/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Респект Шону! Думаю, что буду одним из пользователей его форка в Xubuntu.
     
  • 1.4, НяшМяш (ok), 16:52, 12/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Казалось бы, переместите панель меню в заголовок окна (как было в Unity и плагине для KDE4) и это всё что нужно от CSD. Нет же, пихают туда здоровые кнопки, а всё остальное засовывают в гамбургер, который даже с клавиатуры нормально не открыть.
     
     
  • 2.5, Аноним (3), 16:55, 12/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В VSCode меню в CSD.
     

  • 1.6, lockywolf (ok), 16:57, 12/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пользуюсь крысой с 2013 года, csd не люблю и считаю вредной идей, но шансов, что это будет жить, никаких.

    С тулкитом не повоюешь. Тут надо либо трусы, либо крестик. Есть один тулкит, который целенаправленно заточен на server-side рисование, и вообще встраивается в иксы без эндоскопии -- это Motif.

    Gtk неизбежно сходился к рисованию на клиенте, и сошёлся в итоге, это конец, дальше воевать бессмысленно.

     
  • 1.7, Аноним (7), 16:59, 12/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Цирк с конями приехал.
     
  • 1.8, Аноним (8), 17:00, 12/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вот это ржака. Что-то, а в вин10 CSD отлично смотрится и знаете почему? Потому что нет идиотов, которые пихают название окна в шапку. Зачем нужна такая шапка, у которой нет функционала? В примере в шапке можно было сделать вкладки профилей, но нет, надо запихнуть название, а то не дай бог я не помню что это за окно.
     
     
  • 2.11, lockywolf (ok), 17:05, 12/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не понимаю. У меня пять окон Имакса на весь экран, все пять белый текст на чёрном фоне. Как их отличать, если не по заголовку окна?
     

  • 1.9, Kuromi (ok), 17:01, 12/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Shawn Anastasio, энтузиаст свободного ПО, в своё время разрабатывавший собственную операционную систему ShawnOS"

    Мда. Даже и не знаю стоит ли шутить про Васян-Сборки.

     
  • 1.10, Аноним (7), 17:02, 12/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хоть что-то в этом вашем лину*се делается по уму или как в басне Крылова про лебедя, рака и щуку. Законы физики во Вселенной одинаковые. А тут так как будто каждый стремится это опровергнуть. Все уже придумано до вас, нет, лепят какую-то Чунга Чангу ..
     
  • 1.12, Аноним (12), 17:08, 12/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    лучше бы он не называл его Classic, а то когда придет вторая волна инклюзивной терминологии и неклассические скажут что их ущемляют классические придется в срочном порядке менять название
     
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