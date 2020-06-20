Проект Xfce выпустил рабочий стол xfdesktop 4.15.0 и файловый менеджер Thunar 4.15.0

Представлен выпуск менеджера рабочего стола xfdesktop 4.15.0, используемого в пользовательском окружении Xfce для отрисовки пиктограмм на рабочем столе и настройки фоновых изображений. Одновременно сформирован выпуск файлового менеджера Thunar 1.15.0, при разработке которого основное внимание уделяется обеспечению высокой скорости работы и отзывчивости, в сочетании с предоставлением простого в использовании, интуитивно понятного и избавленного от излишеств интерфейса. Напомним, что нечётные выпуски компонентов Xfce являются экспериментальными. В частности, в рамках ветки 4.15.x производится развитие функциональности для будущего стабильного релиза Xfce 4.16. Из изменений в xfdesktop 4.15 отмечается обновление некоторых пиктограмм, увеличение минимального размера пиктограмм до 16, переход с exo-csource на использование xdt-csource, обеспечение снятия всех выделений после единичного клика, добавление горячей клавиши Shift+Ctrl+N для создания каталогов, добавление функции поиска пиктограмм по мере набора, а также исправление ошибок и устранение утечек памяти. Обновлены переводы, в том числе для русского, белорусского, украинского, казахского и узбекского языков. В файловом менеджере Thunar произведена смена нумерации версий - выпуски теперь именуются по аналогии с другими компонентами Xfce (после 1.8.15 сформирован сразу 4.15.0). По сравнению с веткой 1.8.x в новом выпуске наблюдаются проведение работы по стабилизации и оттачиванию функциональности. Среди заметных улучшений: Реализована возможность использования переменных окружения (например, $HOME) в адресной строке;

Добавлена опция для переименования копируемого файла в случае пересечения с именем существующего файла;

Добавлена кнопка для приостановки операции перемещения или копирования;

Из меню ярлыков удалены пункты "Sort by" и "View as". Все контекстные меню объединены в один пакет;

Устаревший GtkActionEntry заменён на XfceGtkActionEntry;

В режиме показа миниатюр появилась возможность манипуляций с файлами через интерфейс drag&drop;

Сокращён вертикальный размер диалога с информацией о шаблонах;

Обеспечено скрытие Android-смартфонов из группы сетевых устройств. Группа "сеть" перемещена в нижнюю часть;

Код сопоставления вводимого файлового пути с масками теперь не учитывает регистр символов;

В нижнюю часть списка типовых путей добавлены новые закладки;

Добавлены действия на рабочем столе (desktop actions) для домашнего каталога, сводки о системе (computer:///) и корзины.

При отображении файлового дерева прекращён показ корня;

Добавлен диалог закрытия нескольких вкладок на базе libxfce4ui;

Добавлен диалог подтверждения операции в случае попытки закрытия окна с несколькими вкладками;

Добавлена символьная пиктограмма для операции извлечения устройства;

Улучшено оформление вкладки настройки прав доступа;

Добавлена настройка для включения и выключения рамок для миниатюр;

Проведена оптимизация отступов между виджетами в диалогах с настройками.



