Проект Xfce выпустил рабочий стол xfdesktop 4.15.0 и файловый менеджер Thunar 4.15.0

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Представлен выпуск менеджера рабочего стола xfdesktop 4.15.0, используемого в пользовательском окружении Xfce для отрисовки пиктограмм на рабочем столе и настройки фоновых изображений. Одновременно сформирован выпуск файлового менеджера Thunar 1.15.0, при разработке которого основное внимание уделяется обеспечению высокой скорости работы и отзывчивости, в сочетании с предоставлением простого в использовании, интуитивно понятного и избавленного от излишеств интерфейса.
Напомним, что нечётные выпуски компонентов Xfce являются экспериментальными. В частности, в рамках ветки 4.15.x производится развитие функциональности для будущего стабильного релиза Xfce 4.16.
Из изменений в xfdesktop 4.15 отмечается обновление некоторых пиктограмм, увеличение минимального размера пиктограмм до 16, переход с exo-csource на использование xdt-csource, обеспечение снятия всех выделений после единичного клика, добавление горячей клавиши Shift+Ctrl+N для создания каталогов, добавление функции поиска пиктограмм по мере набора, а также исправление ошибок и устранение утечек памяти. Обновлены переводы, в том числе для русского, белорусского, украинского, казахского и узбекского языков.
В файловом менеджере Thunar произведена смена нумерации версий - выпуски теперь именуются по аналогии с другими компонентами Xfce (после 1.8.15 сформирован сразу 4.15.0). По сравнению с веткой 1.8.x в новом выпуске наблюдаются проведение работы по стабилизации и оттачиванию функциональности. Среди заметных улучшений:
- Реализована возможность использования переменных окружения (например, $HOME) в адресной строке;
- Добавлена опция для переименования копируемого файла в случае пересечения с именем существующего файла;
- Добавлена кнопка для приостановки операции перемещения или копирования;
- Из меню ярлыков удалены пункты "Sort by" и "View as". Все контекстные меню объединены в один пакет;
- Устаревший GtkActionEntry заменён на XfceGtkActionEntry;
- В режиме показа миниатюр появилась возможность манипуляций с файлами через интерфейс drag&drop;
- Сокращён вертикальный размер диалога с информацией о шаблонах;
- Обеспечено скрытие Android-смартфонов из группы сетевых устройств. Группа "сеть" перемещена в нижнюю часть;
- Код сопоставления вводимого файлового пути с масками теперь не учитывает регистр символов;
- В нижнюю часть списка типовых путей добавлены новые закладки;
- Добавлены действия на рабочем столе (desktop actions) для домашнего каталога, сводки о системе (computer:///) и корзины.
- При отображении файлового дерева прекращён показ корня;
- Добавлен диалог закрытия нескольких вкладок на базе libxfce4ui;
- Добавлен диалог подтверждения операции в случае попытки закрытия окна с несколькими вкладками;
- Добавлена символьная пиктограмма для операции извлечения устройства;
- Улучшено оформление вкладки настройки прав доступа;
- Добавлена настройка для включения и выключения рамок для миниатюр;
- Проведена оптимизация отступов между виджетами в диалогах с настройками.