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Проект Xfce выпустил рабочий стол xfdesktop 4.15.0 и файловый менеджер Thunar 4.15.0

20.06.2020 10:38

Представлен выпуск менеджера рабочего стола xfdesktop 4.15.0, используемого в пользовательском окружении Xfce для отрисовки пиктограмм на рабочем столе и настройки фоновых изображений. Одновременно сформирован выпуск файлового менеджера Thunar 1.15.0, при разработке которого основное внимание уделяется обеспечению высокой скорости работы и отзывчивости, в сочетании с предоставлением простого в использовании, интуитивно понятного и избавленного от излишеств интерфейса. Напомним, что нечётные выпуски компонентов Xfce являются экспериментальными. В частности, в рамках ветки 4.15.x производится развитие функциональности для будущего стабильного релиза Xfce 4.16.

Из изменений в xfdesktop 4.15 отмечается обновление некоторых пиктограмм, увеличение минимального размера пиктограмм до 16, переход с exo-csource на использование xdt-csource, обеспечение снятия всех выделений после единичного клика, добавление горячей клавиши Shift+Ctrl+N для создания каталогов, добавление функции поиска пиктограмм по мере набора, а также исправление ошибок и устранение утечек памяти. Обновлены переводы, в том числе для русского, белорусского, украинского, казахского и узбекского языков.

В файловом менеджере Thunar произведена смена нумерации версий - выпуски теперь именуются по аналогии с другими компонентами Xfce (после 1.8.15 сформирован сразу 4.15.0). По сравнению с веткой 1.8.x в новом выпуске наблюдаются проведение работы по стабилизации и оттачиванию функциональности. Среди заметных улучшений:

  • Реализована возможность использования переменных окружения (например, $HOME) в адресной строке;
  • Добавлена опция для переименования копируемого файла в случае пересечения с именем существующего файла;
  • Добавлена кнопка для приостановки операции перемещения или копирования;
  • Из меню ярлыков удалены пункты "Sort by" и "View as". Все контекстные меню объединены в один пакет;
  • Устаревший GtkActionEntry заменён на XfceGtkActionEntry;
  • В режиме показа миниатюр появилась возможность манипуляций с файлами через интерфейс drag&drop;
  • Сокращён вертикальный размер диалога с информацией о шаблонах;
  • Обеспечено скрытие Android-смартфонов из группы сетевых устройств. Группа "сеть" перемещена в нижнюю часть;
  • Код сопоставления вводимого файлового пути с масками теперь не учитывает регистр символов;
  • В нижнюю часть списка типовых путей добавлены новые закладки;
  • Добавлены действия на рабочем столе (desktop actions) для домашнего каталога, сводки о системе (computer:///) и корзины.
  • При отображении файлового дерева прекращён показ корня;
  • Добавлен диалог закрытия нескольких вкладок на базе libxfce4ui;
  • Добавлен диалог подтверждения операции в случае попытки закрытия окна с несколькими вкладками;
  • Добавлена символьная пиктограмма для операции извлечения устройства;
  • Улучшено оформление вкладки настройки прав доступа;
  • Добавлена настройка для включения и выключения рамок для миниатюр;
  • Проведена оптимизация отступов между виджетами в диалогах с настройками.


  1. Главная ссылка к новости (https://mail.xfce.org/pipermai...)
  2. OpenNews: Релиз файлового менеджера Thunar 1.8.0, развиваемого проектом Xfce
  3. OpenNews: Xfce 4.16 ожидается в следующем году
  4. OpenNews: Началась разработка Xfce 4.16
  5. OpenNews: В Xfce осуществлён перевод диалогов на декорирование окон на стороне клиента
  6. OpenNews: Проект Xfce перевёл разработку на GitLab
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53196-xfce
Ключевые слова: xfce, thunar
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  • 1.1, КО (?), 10:47, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Xfce 4.12 - 2015
    Xfce 4.14 - 2019
    Xfce 4.15 - 2020
    Зачем так торопиться?
     
     
  • 2.3, iPony129412 (?), 11:01, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Технологии не могут стоять на месте.
    Всё постоянно устаревает.
     
     
  • 3.12, kravich (ok), 11:21, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я не понял, а где эмоджи?
     
  • 2.5, Annoynymous (ok), 11:03, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    4.15 — разрабатываемый релиз. Году к 23-му как раз будет релиз 4.16.
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:04, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Нечетный релиз - промежуточный, тестовый. Стабильный года через 4 выйдет, когда объявят GTK5, а GTK4 пометят как deprecated.
     

  • 1.2, Michael Shigorin (ok), 10:52, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ба, только заметил и собирался отправить ссылку -- а тут уже новость на месте :)
     
     
  • 2.4, Аноним (6), 11:02, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И не одного скриншота.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 11:06, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Срочно новых нескучных обоев в новость! ;)
     
  • 3.9, Михрютка (ok), 11:11, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >>>И не одного скриншота.

    на тебе скриншот https://imgur.com/hkgCE4N

     

  • 1.7, user90 (?), 11:05, 20/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Со временем понимаешь, что никакие DE не нужны, даже такие неплохие..
     
     
  • 2.10, анонимус (??), 11:14, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И компьютер не нужен. А совсем со временем и ничего не нужно будет, кроме кусочка земли 2*1м... И некоторым и урны хватит...
     
  • 2.11, A.Stahl (ok), 11:16, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ещё позже (после того как наиграешься в "я у мамы хакер") понимаешь что ДЕ нужны, поскольку предоставляют очевидный и однотипный интерфейс к большинству типовых действий.
     
     
  • 3.13, user90 (?), 11:25, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > поскольку предоставляют очевидный и однотипный интерфейс к большинству типовых действий

    Самым очевидным и удобным все равно будет тот вариант, который сделаешь сам.

    > после того как наиграешься в "я у мамы хакер"

    Смешной ты однако) Или глупый, тут не совсем понятно..

     
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