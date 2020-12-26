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Выпуск операционной системы Redox OS 0.6, написанной на языке Rust

26.12.2020 11:47

После полутора лет разработки опубликован выпуск операционной системы Redox 0.6, разработанной с использованием языка Rust и концепции микроядра. Наработки проекта распространяются под свободной лицензией MIT. Для тестирования Redox OS предложены готовые загрузочные образы (61 МБ). В отличие от прошлых выпусков, ветка 0.6 рассматривается как пригодная для экспериментов на реальном оборудовании, а не только в QEMU и VirtualBox.

Из новшеств, добавленных в выпуске Redox 0.6, можно отметить:

  • Полностью переписана система управления памятью ядра (rmm, kernel memory manager). В новой реализации удалось избавиться от утечек памяти, которые создавали проблемы при использовании старого менеджера памяти. Кроме того, повышена стабильность поддержки многоядерных систем.
  • В состав включены многие проекты, разработанные студентами в рамках инициативы RSoC (Redox OS Summer of Code), включая разработки, связанные с поддержкой io_uring, ptrace, strace, gdb, дисковыми разделами и ведением логов.
  • Значительно доработана развиваемая проектом стандартная Си-библиотека Relibc, способная работать не только в Redox, но и в дистрибутивах на базе ядра Linux.
  • Добавлен собственный пакетный менеджер pkgar и связанный с ним формат пакетов, развиваемый с учётом специфики Redox OS. Пакетным менеджером предоставляется верификация источника по цифровой подписи, контроль целостности, возможность повторяемой сборки, автоматические обновления, передача только изменившихся данных, независимость от каталога установки. В отличие от других форматов, pkgar включает только метаданные, необходимые для извлечения пакета.
  • Скрипты cookbook, включающие инструкции по сборке различных компонентов Redox OS, переведены на новую сборочную систему, написанную на языке Rust. В новой сборочной системе вместо Shell-сценариев для описания логики сборки предложены файлы с формате Toml.
  • Много времени при подготовке новой версии было потрачено на борьбу с нарушающими совместимость изменениями в ночных сборках Rust, связанными с переработкой макроса Asm.

Напомним, что операционная система развивается в соответствии с философией Unix и заимствует некоторые идеи из SeL4, Minix и Plan 9. Redox использует концепцию микроядра, при котором на уровне ядра обеспечивается только взаимодействие между процессами и управление ресурсами, а вся остальная функциональность вынесена в библиотеки, которые могут использоваться как ядром, так и пользовательскими приложениями. Все драйверы выполняются в пространстве пользователя в изолированных sandbox-окружениях. Для совместимости с существующими приложениями предоставляется специальная POSIX-прослойка, позволяющая запускать многие программы без портирования.

В системе применяется принцип "все есть URL". Например, для записи в лог может использоваться URL "log://", для взаимодействия между процессами "bus://", для сетевого взаимодействия "tcp://" и т.п. Модули, которые могут быть реализованы в форме драйверов, расширений ядра и пользовательских приложений, могут регистрировать свои обработчики URL, например, можно написать модуль обращения к портам ввода/вывода и привязать его к URL "port_io://", после чего можно использовать его для доступа к 60 порту через открытие URL "port_io://60". Наработки проекта распространяются под свободной лицензией MIT.

Пользовательское окружение в Redox построено на базе собственной графической оболочки Orbital (не путать с другой оболочкой Orbital, использующей Qt и Wayland) и тулкита OrbTk, предоставляющего API, похожий на Flutter, React и Redux. В качестве web-браузера применяется Netsurf. Проектом также развивается собственный пакетный менеджер, набор стандартных утилит (binutils, coreutils, netutils, extrautils), командная оболочка ion, стандартная Си-библиотека relibc, vim-подобный текстовый редактор sodium, сетевой стек и файловая система TFS, развиваемая на основе идей ZFS (модульный вариант ZFS на языке Rust). Конфигурация задаётся на языке Toml.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.redox-os.org/news/...)
  2. OpenNews: В Redox OS появилась возможность отладки программ при помощи GDB
  3. OpenNews: Проект Redox OS представил пакетный менеджер pkgar, написанный на языке Rust
  4. OpenNews: Прогресс в использовании ОС Redox на реальном оборудовании
  5. OpenNews: Выпуск операционной системы Redox OS 0.5, написанной на языке Rust
  6. OpenNews: Для Linux и Redox представлена реализация Libc на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54316-redox
Ключевые слова: redox, rust
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Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:54, 26/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Великолепная ось на божественном языке!
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:56, 26/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Фроктааааал!
     

  • 1.2, Я (??), 11:55, 26/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждём нашествие растофобов
     
  • 1.5, Аноним (5), 11:58, 26/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот бы кто-нить сказал зачем это нужно.
     
     
  • 2.11, Alex (??), 12:09, 26/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А так непонятно?
    Для популяризации языка как языка системного уровня.
    Создания сообщества, стандартных библиотек, развития самого раста и т.д.

    Никто систему эту ставить на десктопы или серверы не будет. Сейчас это скорее как "я могу я сделаю!", чтобы позволить утвердится языку.
    А если получится что-то хорошее, через лет 5 возможно уже будет у кого-то основной ОС.

     
     
  • 3.17, alex312 (?), 12:22, 26/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А если получится что-то хорошее, через лет 5 возможно уже будет у кого-то основной ОС.

    Я конечно за раст, и все такое, но 5 лет до основной ОС - это фантастика.
    Что более реально за 5 лет - это как ОС в какой нибудь телек или другой умный гаджет. Что тем не менее будет офигенно.

     

  • 1.6, Аноним (6), 11:58, 26/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот оно будущее! Уже сейчас.
     
  • 1.7, Аноним (7), 12:01, 26/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Её уже рассматривают как замену CentOS?
     
  • 1.8, Растобой (?), 12:02, 26/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Отличная новость.
     
  • 1.9, Аноним (9), 12:04, 26/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как там дела с производительностью? Это наверное единственно что сейчас актуально. Далее можно обсудить фракталов и целесообразность выбора языка, раз он позволяет такие фракталы, можно будет посчитать статистику относительно конкурентов.
     
  • 1.10, Аноним (10), 12:05, 26/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    зачем писать все? почему не сделать свое ядро и libc нормально, а потом переписывать остальное?
     
     
  • 2.13, Аноним (9), 12:10, 26/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может быть это не очевидно, но делать новое проще чем сделать нормально или исправить и доделать старое (это вообще не реально).
     

  • 1.12, Аноним (12), 12:10, 26/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    интересно сравнить с ReactOS, который давно и неспешно пилится на языке Си
     
  • 1.14, Ivanr (?), 12:14, 26/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Монолитные ядра быстрее. Если в микроядерной системе упадет планировщик процессов или файловая система или сетевой стек, что толку будет от работающего ядра?
     
     
  • 2.19, vaekahch (?), 12:25, 26/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Микродро может их перезапустить, вспоминаем дедушку Таненбаума и Миникс его.
     

  • 1.15, Аноним (15), 12:18, 26/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И открыт NetSurf (С) с SDL2 (С) backend'ом. Libc у них тоже на С?)
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 12:24, 26/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > NetSurf (С) с SDL2 (С)

    то есть их надо переписывать просто потому что ты сказал? они ОС пишут, а не всё-всё-всё, на всё-всё-всё пяти землекопов не хватит, даже если цель переписать будет

    > Libc у них тоже на С?

    на 35%, остальное на расте

     
  • 2.20, Аноним (20), 12:25, 26/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    relibc is a portable POSIX C standard library written in Rust.
     

  • 1.16, Enamel (ok), 12:22, 26/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Весьма бесполезная штука конечно, но как proof of concept низкоуровневой системности Хруста - маст хэв!
     

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