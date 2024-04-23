Релиз дистрибутива Fedora Linux 40

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|1.7, Аноним (7), 17:15, 23/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Поддержка сеанса на основе протокола X11 прекращена
X11 сеанс можно вернуть, установив пакет plasma-workspace-x11
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|2.16, Аноним (-), 17:26, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Поддержка сеанса на основе протокола X11 прекращена
> X11 сеанс можно вернуть, установив пакет plasma-workspace-x11
Естественно можно, ты и сейчас можешь поставить ядро 2.6 или ГТК2.
Но окончание поддержки значит, что багрепорты скорее всего уйдут в dev/null
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|3.29, Аноним (7), 18:02, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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После выхода 6.0.0 уже были исправлены некоторые явные проблемы, которые были в сеансе X11.
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|1.8, Аноним (8), 17:15, 23/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Редакция с рабочим столом KDE обновлена до выпуска KDE 6, Поддержка сеанса на основе протокола X11 прекращена.
Мало того что 6 плазма еще не стабильна нигде, дак еще и только вяленый... Ставте убунту че, там как-раз подъехала нормальная версия.
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|4.27, Fucking Cumming (?), 17:58, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тот же арч работает в разы стабильнее федоры и по-крупному ни разу не сломался, по моей памяти. Да, иногда встречаются мелкие баги, связанные с отдельными пакетами, но они не критические и чинятся в течении нескольких недель после выхода. Только прикол в том, что на федоре, как правило, те же программы получают идентичные обновления и те же проблемы. Проверено мной, ведь помимо того, что в прошлом продолжительное время сидел на арче, так же несколько месяцев был полноценным пользователем 39й федоры. Которая в отличии от первого, на ровном месте несколько раз тотально ломалась без записей в системном журнале, где сеанс зависал после входа в него, и можно было только закрыть крышку, а затем разбудить устройство и выключить его, надеясь, что после перезагрузки ситуация не повторится. А на арче такой фигни ни разу не было, на любой версии гнома.
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|2.10, Аноним (8), 17:20, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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KDE packages which reintroduce support for X11 are allowed
В общем, сори мейнтейнеры федоры просто не поставляют plasma-x11 по умолчанию. Но 6 кеды... это они зря. Тип есть 5.27.11 вылизананя до блеска, но не надо притащить нестабильную еще 6-ю
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|3.19, Аноним (-), 17:34, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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6-ка уже достаточно стабильна для повседневной работы.
Выкатят на всех - соберут багрепорты и пофиксят какие-то редкие случаи.
Потому что откладывай. не откладывай, а все равно где-то вылезут баги.
Так что ИМХО решение правильное.
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|1.11, Аноним (11), 17:20, 23/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Дистр, который не стыдно рекомендовать. Если прилетят инопланетяне и попросят показать самую совершенную операционную систему, которая бы олицетворяла собой все самые современные достижения человечества в области построения операционных систем, то это была бы именно федора. Не бабанта со снапами, не мак для понтов, не завирусованная прошивка для запуска игр "Шиндошс", а именно федора.
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|2.14, Аноним (8), 17:22, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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apt purge snapd
apt install flatpak
...
"Инновациий" хватило на 2 команды...
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|2.25, Rtr (?), 17:51, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Дистр, который не стыдно рекомендовать. Если прилетят инопланетяне и попросят показать
> самую совершенную операционную систему, которая бы олицетворяла собой все самые современные
> достижения человечества в области построения операционных систем, то это была бы
> именно федора. Не бабанта со снапами, не мак для понтов, не
> завирусованная прошивка для запуска игр "Шиндошс", а именно федора.
Не дай Ктулху, если бы инопланетяне судили о развитии человечества по гнуму, то они бы истребили человеков как дегенеративный вид, дабы на его месте засилить Землю более разумными существами! xD
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|2.26, Аноним (26), 17:57, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Дистр, который не стыдно рекомендовать.
Я люблю федору, но мне стыдно, что из коробки нет кодеков и аппаратного ускорения, а последнее может ломаться при обновлении.
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|2.31, хрю (?), 18:13, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Если прилетят инопланетяне и попросят показать самую совершенную операционную систему, которая бы олицетворяла собой все самые современные достижения человечества в области построения операционных систем, то это была бы именно федора.
Тогда инопланетяне запишут нас как - "опасные дебилы" и не дадут технологий межзвёздного перемещения. И всё из-за вас и вашей максимально убогой федоры. +)
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|1.17, Аноним (-), 17:31, 23/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> добавлена экспериментальная поддержка механизма VRR (Variable Refresh Rate)
> замена драйверов fbdev на драйвер simpledrm, корректно работающий с Wayland,
> появление поддержки Wayland в проприетарных драйверах NVIDIA.
> Поддержка сеанса на основе протокола X11 прекращена
А всего-то нужно было выкинуть устаревший хлам, и сразу жизнь стала налаживаться.
Надеюсь с полным выкорчевыванием кодов XOrg'а не будет больших проблем.
Смерть Х11 за пределами маргинальных дистрибутивов все ближе.
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|1.20, Аноним (20), 17:36, 23/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"...и Live-сборки, поставляемые в форме спинов c десктоп-окружениями KDE Plasma 5"
"Редакция с рабочим столом KDE обновлена до выпуска KDE 6, использующего протокол Wayland"
Взаимоисключающие параграфы или же возможность выбрать и ту и ту версию из репозиториев например?
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|1.23, Аноним (20), 17:38, 23/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Поддержка сеанса на основе протокола X11 в базовой поставке прекращена (можно вернуть, установив из репозитория пакет plasma-workspace-x11). Для запуска X11-приложений в сеансе на основе Wayland задействован DDX-сервер XWayland"
Помятуя опыт с прошлой версии, где валом стороннего софта в вяленом работало через опу, вангую такую же работу с автодетектом и корректным запуском такого софта с вот этим DDX-сервером.
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