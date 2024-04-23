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Релиз дистрибутива Fedora Linux 40

23.04.2024 17:01

Представлен релиз дистрибутива Fedora Linux 40. Для загрузки подготовлены продукты Fedora Workstation, Fedora Server, Fedora CoreOS, Fedora Cloud Base, Fedora IoT Edition и Live-сборки, поставляемые в форме спинов c десктоп-окружениями KDE Plasma 5, Xfce, MATE, Cinnamon, LXDE, Phosh, LXQt, Budgie и Sway. Сборки сформированы для архитектур x86_64, Power64 и ARM64 (AArch64). Публикация сборок Fedora Silverblue задерживается.

Наиболее значимые изменения в Fedora Linux 40:

  • Рабочий стол GNOME в Fedora Workstation обновлён до версии 46, в которой появилась функция глобального поиска, повышена производительность файлового менеджера и эмуляторов терминала, добавлена экспериментальная поддержка механизма VRR (Variable Refresh Rate), улучшено качество вывода при дробном масштабировании, расширены возможности подключением к внешним сервисам, обновлён конфигуратор и улучшена система уведомлений. В GTK задействован новый движок отрисовки, который базируется на API Vulkan.
  • Редакция с рабочим столом KDE обновлена до выпуска KDE 6, использующего протокол Wayland. Поддержка сеанса на основе протокола X11 в базовой поставке прекращена (можно вернуть, установив из репозитория пакет plasma-workspace-x11). Для запуска X11-приложений в сеансе на основе Wayland задействован DDX-сервер XWayland. В качестве причины прекращения поддержки сеанса с X11 упоминается перевод X.Org-сервера в RHEL 9 в категорию устаревших и решение полностью удалить его в будущем значительном выпуске RHEL 10. Среди факторов, способствовавших оставлению только поддержки Wayland называется выполненная в Fedora 36 замена драйверов fbdev на драйвер simpledrm, корректно работающий с Wayland, а также появление поддержки Wayland в проприетарных драйверах NVIDIA.
  • Атомарно обновляемые пользовательские дистрибутивы, развиваемые проектом Fedora, объединены в единое семейство под брендом Atomic Desktops, но давно существующие атомарные сборки сохранили старое название. В итоге, Fedora Silverblue на базе GNOME и Fedora Kinoite на базе KDE, а также Fedora CoreOS и Fedora IoT, сохранили прежние имена, но новые сборки Fedora Sericea и Fedora Onyx теперь распространяются под именами Fedora Sway Atomic и Fedora Budgie Atomic.
  • Обновлены версии пакетов, среди которых LLVM 18, GCC 14, binutils 2.41, glibc 2.39, gdb 14.1, PHP 8.3, Ruby 3.3, Go 1.22, Java 21, AMD ROCm 6, Boost 1.83, 389 Directory Server 3.0.0, Podman 5, PostgreSQL 16, TBB (Thread Building Blocks) 2021.8, SQLAlchemy 2, Kubernetes 1.29.
  • В конфигураторе NetworkManager по умолчанию включён механизм определения конфликта IPv4-адресов в локальной сети (RFC 5227), суть которого в отправке проверочного ARP-пакета перед прикреплением адреса к сетевому интерфейсу (если получен ответ, значит адрес занят и не будет назначен). Для беспроводных соединений обеспечено назначение отдельного постоянного MAC-адреса (режим stable-ssid в NetworkManager).
  • Сборочные инструментарии Mock (mock-core-configs), Koji и Copr переведены на использование пакетного менеджера DNF 5 для установки сборочных зависимостей в chroot-окружение, используемое при сборке пакетов. Перевод самого дистрибутива на DNF 5 ожидается в следующей выпуске.
  • В пакетном менеджере DNF по умолчанию отключена загрузка метаданных со списками файлов, входящих в пакеты. Подобные данные редко используются, но имеют большой размер и замедляют работу.
  • Удалён пакет с библиотекой OpenSSL 1.1, в связи с прекращением поддержки данной ветки. Привязанные к OpenSSL 1.1 зависимости переключены на OpenSSL 3.0. Удалён пакет python3.7.
  • Библиотека Zlib заменена на форк Zlib-ng, совместимый с zlib на уровне API, но предоставляющий дополнительные оптимизации для повышения производительности.
  • Прекращено формирование delta-обновлений RPM-пакетов, позволяющих загружать при обновлении только изменившиеся данные относительно уже установленной версии пакета. Отключена поддержка deltarpm в DNF и DNF5.
  • Добавлен Passim, кэширующий сервер для распространения часто запрашиваемых файлов в локальной сети без прямого обращения к основным серверам и без привлечения глобальных CDN.
  • Модуль pam_userdb переведён с использования BerkeleyDB на GDBM из-за прекращения сопровождения ветки BerkeleyDB 5.x и перевода ветки BerkeleyDB 6.x на неприемлемую лицензию. Bogofilter переведён на использование SQLite вместо BerkeleyDB (libdb).
  • Для сборки Live-образов Fedora Workstation задействован инструментарий Image Builder, поддерживающий повторяемые сборки и предлагающий пользователям более простой процесс кастомизации образов.
  • Для сборки минимальных образов для архитектуры ARM задействован инструментарий osbuild.
  • Для формирования образов Fedora Cloud Edition вместо ImageFactory задействован инструментарий Kiwi.
  • Проведена реструктуризация пакетов для Kubernetes.
  • Fedora IoT, редакция для устройств интернета вещей, переведена на использование загрузочных контейнеров, сформированных при помощи инструментария OSTree и технологии bootc.
  • Утилита wget заменена на wget2, а утилита iotop на iotop-c.
  • В редакциях Fedora Silverblue и Kinoite включена программа bootupd, выполняющая обновление загрузчика.
  • Объявлена устаревшей библиотека libuser, которая осталась без сопровождения и уже не используется в других пакетах Fedora (для поддержки LDAP в дистрибутиве давно применяется SSSD). Удалён пакет passwd с реализацией утилиты passwd на базе libuser, вместо которой задействована аналогичная утилита из пакета shadow-utils.
  • Проведена работа по подготовке к включению в GCC по умолчанию более новой версии стандарта языка Си, что ознаменует прекращение по умолчанию поддержки некоторых устаревших возможностей языка, таких как неявное определение функций и неявное присвоение типа int.
  • Реализована вторая стадия перехода на модернизированный процесс загрузки, предложенный Леннартом Поттерингом. Отличия от классической загрузки сводятся к использованию вместо образа initrd, формируемого на локальной системе при установке пакета с ядром, унифицированного образа ядра UKI (Unified Kernel Image), генерируемого в инфраструктуре дистрибутива и заверенного цифровой подписью дистрибутива. Образ UKI объединяет в одном файле обработчик для загрузки ядра из UEFI (UEFI boot stub), образ ядра Linux и загружаемое в память системное окружение initrd. При вызове образа UKI из UEFI предоставляется возможность проверки целостности и достоверности по цифровой подписи не только ядра, но и содержимого initrd, проверка достоверности которого важна, так как в данном окружении осуществляется извлечение ключей для расшифровки корневой ФС.

    На второй стадии добавлена возможность прямой загрузки UKI из UEFI-модуля shim.efi без привлечения отдельного загрузчика (grub, sd-boot), реализована поддержка использования UKI на системах с архитектурой Aarch64 и подготовлен вариант UKI-образа для облачных окружений и защищённых виртуальных машин. До этого на первой стадии в Fedora 38 была добавлена поддержка UKI в загрузчик, реализован инструментарий для установки и обновления UKI, а также сформирован экспериментальный образ UKI для загрузки виртуальных машин с ограниченным набором компонентов и драйверов.

  • В репозиторий добавлен готовый пакет с фреймворком машинного обучения PyTorch, доступный для установки командой "dnf install pytorch". В настоящее время в пакете включены только компоненты для вычислений при помощи CPU, но в будущих выпусках планируют добавить поддержку привлечения GPU и специализированных NPU-ускорителей.

Дополнительно можно отметить введение в строй для Fedora 40 "free" и "nonfree" репозиториев проекта RPM Fusion, в которых доступны пакеты с дополнительными мультимедиа приложениями (MPlayer, VLC, Xine), видео/аудио кодеками, поддержкой DVD, проприетарными драйверами AMD и NVIDIA, игровыми программами и эмуляторами.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.fedoraproject.or...)
  2. OpenNews: В Fedora 41 утверждён переход на пакетный менеджер DNF5
  3. OpenNews: В Fedora 41 намечено удаление из базовой поставки сеанса X11 для GNOME
  4. OpenNews: Представлено семейство атомарно обновляемых дистрибутивов Fedora Atomic Desktops
  5. OpenNews: Опубликован Fedora Asahi Remix 39, дистрибутив для ARM-чипов Apple
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Fedora Linux 39
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61052-fedora
Ключевые слова: fedora
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, DEF (?), 17:06, 23/04/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –7 +/
     

     ....ответы скрыты (2)

  • 1.7, Аноним (7), 17:15, 23/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Поддержка сеанса на основе протокола X11 прекращена

    X11 сеанс можно вернуть, установив пакет plasma-workspace-x11

     
     
  • 2.16, Аноним (-), 17:26, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Поддержка сеанса на основе протокола X11 прекращена
    > X11 сеанс можно вернуть, установив пакет plasma-workspace-x11

    Естественно можно, ты и сейчас можешь поставить ядро 2.6 или ГТК2.
    Но окончание поддержки значит, что багрепорты скорее всего уйдут в dev/null

     
     
  • 3.29, Аноним (7), 18:02, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После выхода 6.0.0 уже были исправлены некоторые явные проблемы, которые были в сеансе X11.
     

  • 1.8, Аноним (8), 17:15, 23/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Редакция с рабочим столом KDE обновлена до выпуска KDE 6, Поддержка сеанса на основе протокола X11 прекращена.
    Мало того что 6 плазма еще не стабильна нигде, дак еще и только вяленый... Ставте убунту че, там как-раз подъехала нормальная версия.
     
     
  • 2.9, дАнон (?), 17:18, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    зОчем если есть Рач, Калькулят, Альпайн
     
     
  • 3.12, Аноним (8), 17:21, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтоб не думать о том как чинить систему после апдейта...
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 17:32, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    39-я Федора не перестает обновляться... Сиди на ней.
     
  • 4.21, дАнон (?), 17:36, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    перелогинтесь из 2009го
     
  • 4.27, Fucking Cumming (?), 17:58, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тот же арч работает в разы стабильнее федоры и по-крупному ни разу не сломался, по моей памяти. Да, иногда встречаются мелкие баги, связанные с отдельными пакетами, но они не критические и чинятся в течении нескольких недель после выхода. Только прикол в том, что на федоре, как правило, те же программы получают идентичные обновления и те же проблемы. Проверено мной, ведь помимо того, что в прошлом продолжительное время сидел на арче, так же несколько месяцев был полноценным пользователем 39й федоры. Которая в отличии от первого, на ровном месте несколько раз тотально ломалась без записей в системном журнале, где сеанс зависал после входа в него, и можно было только закрыть крышку, а затем разбудить устройство и выключить его, надеясь, что после перезагрузки ситуация не повторится. А на арче такой фигни ни разу не было, на любой версии гнома.
     
  • 2.10, Аноним (8), 17:20, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    KDE packages which reintroduce support for X11 are allowed
    В общем, сори мейнтейнеры федоры просто не поставляют plasma-x11 по умолчанию. Но 6 кеды... это они зря. Тип есть 5.27.11 вылизананя до блеска, но не надо притащить нестабильную еще 6-ю
     
     
  • 3.19, Аноним (-), 17:34, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    6-ка уже достаточно стабильна для повседневной работы.
    Выкатят на всех - соберут багрепорты и пофиксят какие-то редкие случаи.
    Потому что откладывай. не откладывай, а все равно где-то вылезут баги.

    Так что ИМХО решение правильное.

     

  • 1.11, Аноним (11), 17:20, 23/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Дистр, который не стыдно рекомендовать. Если прилетят инопланетяне и попросят показать самую совершенную операционную систему, которая бы олицетворяла собой все самые современные достижения человечества в области построения операционных систем, то это была бы именно федора. Не бабанта со снапами, не мак для понтов, не завирусованная прошивка для запуска игр "Шиндошс", а именно федора.
     
     
  • 2.14, Аноним (8), 17:22, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    apt purge snapd
    apt install flatpak
    ...
    "Инновациий" хватило на 2 команды...
     
  • 2.25, Rtr (?), 17:51, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Дистр, который не стыдно рекомендовать. Если прилетят инопланетяне и попросят показать
    > самую совершенную операционную систему, которая бы олицетворяла собой все самые современные
    > достижения человечества в области построения операционных систем, то это была бы
    > именно федора. Не бабанта со снапами, не мак для понтов, не
    > завирусованная прошивка для запуска игр "Шиндошс", а именно федора.

    Не дай Ктулху, если бы инопланетяне судили о развитии человечества по гнуму, то они бы истребили человеков как дегенеративный вид, дабы на его месте засилить Землю более разумными существами! xD

     
     
  • 3.28, Nv (?), 17:59, 23/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.30, ail (?), 18:11, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > засилить

    За, млять, чего?...

     
  • 2.26, Аноним (26), 17:57, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Дистр, который не стыдно рекомендовать.

    Я люблю федору, но мне стыдно, что из коробки нет кодеков и аппаратного ускорения, а последнее может ломаться при обновлении.

     
     
  • 3.32, Аноним (32), 18:16, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это же линукс. Его делали just for fun, а не just for work.
     
  • 2.31, хрю (?), 18:13, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Если прилетят инопланетяне и попросят показать самую совершенную операционную систему, которая бы олицетворяла собой все самые современные достижения человечества в области построения операционных систем, то это была бы именно федора.

    Тогда инопланетяне запишут нас как - "опасные дебилы" и не дадут технологий межзвёздного перемещения. И всё из-за вас и вашей максимально убогой федоры. +)

     

  • 1.17, Аноним (-), 17:31, 23/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > добавлена экспериментальная поддержка механизма VRR (Variable Refresh Rate)
    > замена драйверов fbdev на драйвер simpledrm, корректно работающий с Wayland,
    > появление поддержки Wayland в проприетарных драйверах NVIDIA.
    > Поддержка сеанса на основе протокола X11 прекращена

    А всего-то нужно было выкинуть устаревший хлам, и сразу жизнь стала налаживаться.
    Надеюсь с полным выкорчевыванием кодов XOrg'а не будет больших проблем.

    Смерть Х11 за пределами маргинальных дистрибутивов все ближе.

     
  • 1.20, Аноним (20), 17:36, 23/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "...и Live-сборки, поставляемые в форме спинов c десктоп-окружениями KDE Plasma 5"

    "Редакция с рабочим столом KDE обновлена до выпуска KDE 6, использующего протокол Wayland"

    Взаимоисключающие параграфы или же возможность выбрать и ту и ту версию из репозиториев например?

     
  • 1.22, Аноним (22), 17:38, 23/04/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.23, Аноним (20), 17:38, 23/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Поддержка сеанса на основе протокола X11 в базовой поставке прекращена (можно вернуть, установив из репозитория пакет plasma-workspace-x11). Для запуска X11-приложений в сеансе на основе Wayland задействован DDX-сервер XWayland"

    Помятуя опыт с прошлой версии, где валом стороннего софта в вяленом работало через опу, вангую такую же работу с автодетектом и корректным запуском такого софта с вот этим DDX-сервером.

     
  • 1.24, Аноним (24), 17:45, 23/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обновился. Сейчас буду KDE 6 щупать.
    Посмотрим как оно
     

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