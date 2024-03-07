В Fedora 41 намечено удаление из базовой поставки сеанса X11 для GNOME

Комитет FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающий за техническую часть разработки дистрибутива Fedora Linux, одобрил удаление пакета gnome-session-xsession, отвечающего за запуск сеанса GNOME на базе X-сервера. Изменение запланировано на выпуск Fedora 41, который будет сформирован осенью этого года. Из сеансов, поддерживаемых по умолчанию в Fedora Workstation 41, останется только Wayland, но пакеты для организации работы сеанса X11 по-прежнему можно будет установить из репозиториев. При этом пакет gnome-session-xsession помечен как устаревший, а разработчики GNOME намерены в будущем прекратить поддержку X11.

Среди намеченных задач также упоминается разделение пакета gnome-classic-session, включающего расширения и настройки к GNOME Shell для воссоздания классического сеанса в стиле GNOME 2. Пакет gnome-classic-session намерены продолжить устанавливать по умолчанию, но код для поддержки X11 теперь выделен в отдельный пакет gnome-classic-session-x11, а в основном пакете оставлена только поддержка сеанса на базе Wayland.

Ранее комитетом FESCo было утверждено прекращение в Fedora 40 поддержки сеанса KDE на базе X11. Решение принято в связи с переходом на ветку KDE 6, в которой по умолчанию предложен сеанс, использующий протокол Wayland, а работа с использованием X11 переведена в разряд опций. Для запуска X11-приложений в окружениях на базе Wayland продолжена поставка Xwayland.

Основной причиной прекращения поддержки сеанса с X11 в Fedora является перевод X.Org-сервера в RHEL 9 в категорию устаревших и решение полностью удалить его в будущем значительном выпуске RHEL 10. Среди факторов, способствующих оставлению только поддержки Wayland, также упоминается появление поддержки Wayland в проприетарных драйверах NVIDIA и выполненная в Fedora 36 замена драйверов fbdev на драйвер simpledrm, корректно работающий с Wayland. Прекращение поддержки сеанса с X11 существенно снизит трудозатраты на сопровождение и высвободит ресурсы, которые можно будет направить на улучшения качества работы современного графического стека.



