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В Fedora 41 намечено удаление из базовой поставки сеанса X11 для GNOME

07.03.2024 08:00

Комитет FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающий за техническую часть разработки дистрибутива Fedora Linux, одобрил удаление пакета gnome-session-xsession, отвечающего за запуск сеанса GNOME на базе X-сервера. Изменение запланировано на выпуск Fedora 41, который будет сформирован осенью этого года. Из сеансов, поддерживаемых по умолчанию в Fedora Workstation 41, останется только Wayland, но пакеты для организации работы сеанса X11 по-прежнему можно будет установить из репозиториев. При этом пакет gnome-session-xsession помечен как устаревший, а разработчики GNOME намерены в будущем прекратить поддержку X11.

Среди намеченных задач также упоминается разделение пакета gnome-classic-session, включающего расширения и настройки к GNOME Shell для воссоздания классического сеанса в стиле GNOME 2. Пакет gnome-classic-session намерены продолжить устанавливать по умолчанию, но код для поддержки X11 теперь выделен в отдельный пакет gnome-classic-session-x11, а в основном пакете оставлена только поддержка сеанса на базе Wayland.

Ранее комитетом FESCo было утверждено прекращение в Fedora 40 поддержки сеанса KDE на базе X11. Решение принято в связи с переходом на ветку KDE 6, в которой по умолчанию предложен сеанс, использующий протокол Wayland, а работа с использованием X11 переведена в разряд опций. Для запуска X11-приложений в окружениях на базе Wayland продолжена поставка Xwayland.

Основной причиной прекращения поддержки сеанса с X11 в Fedora является перевод X.Org-сервера в RHEL 9 в категорию устаревших и решение полностью удалить его в будущем значительном выпуске RHEL 10. Среди факторов, способствующих оставлению только поддержки Wayland, также упоминается появление поддержки Wayland в проприетарных драйверах NVIDIA и выполненная в Fedora 36 замена драйверов fbdev на драйвер simpledrm, корректно работающий с Wayland. Прекращение поддержки сеанса с X11 существенно снизит трудозатраты на сопровождение и высвободит ресурсы, которые можно будет направить на улучшения качества работы современного графического стека.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/Fedor...)
  2. OpenNews: Представлено семейство атомарно обновляемых дистрибутивов Fedora Atomic Desktops
  3. OpenNews: В Fedora намерены объединить содержимое каталогов /usr/bin и /usr/sbin
  4. OpenNews: В Fedora 40 утверждено прекращение поддержки сеанса KDE на базе X11
  5. OpenNews: В Fedora 40 планируют включить изоляцию системных сервисов
  6. OpenNews: Red Hat удалит сервер X.org и связанные компоненты из RHEL 10
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60746-fedora
Ключевые слова: fedora, x11, wayland
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:05, 07/03/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –3 +/
     
  • 1.3, svetlana (?), 09:08, 07/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Минусы?
     
     
  • 2.8, Alladin (?), 09:20, 07/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Минусов никаких, сессию вынесли в отдельный пакет, а разговоров то было..
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 10:18, 07/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.18, Аноним (18), 09:57, 07/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Минус X11 сессия. Вроде только это.
     
  • 2.29, Нон (?), 10:42, 07/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из минусов только то, что оставили gnome
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:09, 07/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Давно пора, сижу на вяленом уже наверное лет 7, проблемы были разве что с поделиями на электроне
     
     
  • 2.11, test (??), 09:34, 07/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у меня 5-6 лет назад, при копировании большого кол-ва файлов через МС, все замирало. Я тогда поискал в инете и прочитал что это такой быг wayland ... с тех пор его не юзал.
     

  • 1.6, Аноним (18), 09:12, 07/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О, вот и глянем что будет. А то у меня GDM не дает выбрать сеанс на вялом, пока включена вторая видеокарта на ноуте. Только с отключенной дискреткой запускает вялогном.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 09:48, 07/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Только с отключенной дискреткой запускает вялогном

    ишь, какой привереда ваш этот вяленый, да и с аппетитом порядошным

     
  • 2.25, nebularia (ok), 10:33, 07/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если не даёт выбрать, то видимо просто не заработает XD
     

  • 1.12, iPony129412 (?), 09:35, 07/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Да, пора

    > xlsclients

    rainbow  gsd-xsettings
    rainbow  ibus-x11
    rainbow  gnome-shell
    rainbow  mattermost-desktop

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 09:43, 07/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и зачем ты это сюда вставила?
     

  • 1.27, Шарп (ok), 10:36, 07/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну вот и всё. Без такого крупного мейнтейнера как шапка иксы будут ускоренно стагнировать. Вплоть до полной невозможности запуска. А в информационном плане наш ждёт повторение эпопеи с systemd - куча порванных в клочья фанатов иксов.
     
  • 1.28, Аноним (28), 10:41, 07/03/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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