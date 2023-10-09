Для GNOME предложены изменения, нацеленные на прекращение поддержки X11

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|1.1, leap42 (ok), 08:14, 09/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Думаю, слёз будет много, но от тех кто Gnome не использует... Классика 😆
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|1.2, Getfor (?), 08:15, 09/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Это всё безусловно ожидаемо и прогресс не должен стоять на месте, но... Если бы еще весь софт работал вне х11 как положено, было бы прям замечательно.
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|2.8, Аноним (8), 08:32, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Странно, что они жалуются на отсутствие ресурсов на тестирование сеанса с X11, но тут же тратят огромные усилия на вырезание X11 и переписывание остающихся привязок.
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|3.24, фнон (?), 09:22, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для вырезания нужно потратить "огромные усилия" один раз и забыть как страшный сон.
А для "тестирование сеанса с X11" нужно ресурсы тратить постоянно.
И фиксы тоже нужно делать постоянно.
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|1.4, Аноним (4), 08:26, 09/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Т.е. среди разработчиков GNOME окрепла мысль, что по функционалу Wayland достиг паритета с X11 и прикладной софт готов?
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|2.10, Аноним (10), 08:35, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В твоей реальности VirtualBox в полноэкранном режиме работает в вяленом?
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|3.11, Голум (?), 08:41, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Virt-Manager работает, а вбокс действительно остался в какой-то своей реальности.
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|3.12, llolik (ok), 08:53, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что в нём не работает? Реально не в курсе: открыл W7 в VB7.0 актуальной Ubuntu на Wayland. На первый взгляд в полноэкранном режиме всё работает.
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|1.6, Аноним (6), 08:28, 09/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну как бы гном никогда нормально и не работал. Начинаешь использовать, и что-нибудь где-нибудь отваливается постоянно. В особенности, оконный менеджер. Нет, у кед тоже такое было, но ни в какое сравнение. А мазохистам не привыкать.
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|2.7, timur.davletshin (ok), 08:30, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он в wayland нормально не работал. Не умел то копипасту везде, то окна без плашки рисовать, то ещё какую-то чепуху.
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|3.14, Аноним (6), 09:00, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня и в иксах не работал. А mutter с metacity до сих пор в страшных снах приходят.
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|2.17, Аноним (17), 09:04, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Использовал гном с 3.14 по 44 версию и чего-то у меня все работало, косяки конечно бывали, сейчас пересел на кеды для разнообразия и как бы тоже все ок но тоже есть свои косяки. Поэтому вот эту чипуху что гном никогда не работал оставьте своим бабушкам и дедушкам
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|3.22, Аноним (6), 09:17, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Типичная ошибка выжившего. Если верить верить во все "сказки" на деле картина будет куда ближе к реальной, даже если лично ты этого не встречал.
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|3.27, Аноним (27), 09:27, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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— Доктор, у меня болит нога.
— Странно, у меня такая же нога, а ничего не болит.
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|1.15, Аноним (15), 09:00, 09/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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"Сеанс на базе протокола Wayland применяется в GNOME по умолчанию с 2016 года, и, по мнению некоторых разработчиков, пришло время полностью отказаться от сеанса X11 и сосредоточить силы на поддержке только Wayland."
Это по мнению тех разработчиков, которые находятся в своём разработческом Wayland-мирке.
Куча программ тупо не работают под Wayland ещё, причём большая их часть.
Разработчики не обычные пользователи, гонятся за поддержкой новых фич, дропая старые, на их взгляд уже отжившие.
А вот пользователям надо, чтобы просто работало и не страдать и им пофиг на то, вяленый-невяленый, замшелые там иксы или нет.
Но до смyзиcocoв видимо не доходит, в их понимании пользователи пользуются исключительно их разработками и ничем больше.
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|2.21, Аноним (21), 09:15, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У разработчиков Гнома нет цели поддержки прикладного софта. Очевидно что им плевать на десктоп, сервер работает и ладно.
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|1.20, Аноним (21), 09:13, 09/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>который упомянул, что проекты Budgie Desktop и Pantheon Desktop (рабочий стол Elementary OS), основанные на технологиях GNOME, на пути к переходу на Wayland, но в настоящее время полноценно поддерживают только X11,
Наивные люди, думали что можно спокойно использовать Гном как базу.
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|1.23, Аноним (23), 09:19, 09/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Тот не ловкий момент, когда у тебя даже нет возможности запустить GNOME на Wayland, так как Nvidia.
Может конечно у меня старый ноут.. и сейчас все порешали.
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|1.25, Анонин (?), 09:24, 09/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Против удаления поддержки ... высказался ... разработчик ... Budgie
> в настоящее время полноценно поддерживают только X11
> им придётся сопровождать собственные форки данного компонента
Чел возмущается, что им придется делать ту работу по разработке(?), тестированию и поддержке, которую сейчас делают гномеры?)) А сами они ее выполнять не хотят. Не прифигел ли он?
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|1.26, фнон (?), 09:26, 09/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Правильное решение.
Это чудовищный кусок э... кода, от которого отказались даже его создатели, нужно было дропнуть много лет назад.
Про его качество говорит хотя бы ошибка которая жила 35 лет (35! Карл! Да она старше многих заседающих на пеньке)
"Made public today was CVE-2023-43785 as an out-of-bounds memory access within the libX11 code that has been around since 1996. A second libX11 flaw is stack exhaustion from infinite recursion within the PutSubImage() function of libX11... This vulnerability has been around since X11R2 in February of 1988."
https://www.phoronix.com/news/XOrg-Vulnerabilities-Since-1988
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