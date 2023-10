Для GNOME предложены изменения, нацеленные на прекращение поддержки X11

Правильное решение.

Это чудовищный кусок э... кода, от которого отказались даже его создатели, нужно было дропнуть много лет назад.

Про его качество говорит хотя бы ошибка которая жила 35 лет (35! Карл! Да она старше многих заседающих на пеньке) "Made public today was CVE-2023-43785 as an out-of-bounds memory access within the libX11 code that has been around since 1996. A second libX11 flaw is stack exhaustion from infinite recursion within the PutSubImage() function of libX11... This vulnerability has been around since X11R2 in February of 1988."

https://www.phoronix.com/news/XOrg-Vulnerabilities-Since-1988