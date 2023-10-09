Для GNOME предложены изменения, нацеленные на прекращение поддержки X11

Джордан Петридис (Jordan Petridis), входящий в команды, отвечающие за контроль качества и выпуск релизов GNOME, опубликовал запрос на изменение, удаляющее из пакета gnome-session systemd-таргеты для запуска в окружениях с X11. Отмечается, что это первый шаг на пути к отказу от поддержки протокола X11 в GNOME. Тем не менее, на текущей стадии остальная функциональность, необходимая для запуска сеанса X11, остаётся на месте (но намечена для удаления в следующем цикле разработки) и пользователи могут вернуть поддержку X11, добавив systemd-таргеты вручную.

В качестве причины внесения изменений указано, что X11 тестируется разработчиками всё меньше и меньше. Сеанс на базе протокола Wayland применяется в GNOME по умолчанию с 2016 года, и, по мнению некоторых разработчиков, пришло время полностью отказаться от сеанса X11 и сосредоточить силы на поддержке только Wayland.

Против удаления поддержки X11 из gnome-session высказался Джошуа Стробл (Joshua Strobl), ключевой разработчик пользовательского окружения Budgie, который упомянул, что проекты Budgie Desktop и Pantheon Desktop (рабочий стол Elementary OS), основанные на технологиях GNOME, на пути к переходу на Wayland, но в настоящее время полноценно поддерживают только X11, поэтому в случае удаления поддержки X11 из gnome-session, им придётся сопровождать собственные форки данного компонента.



