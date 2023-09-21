Дистрибутив Fedora Linux 39 перешёл на стадию бета-тестирования

Началось тестирование бета-версии дистрибутива Fedora Linux 39. Бета-выпуск ознаменовал переход на финальную стадию тестирования, при которой допускается только исправление критических ошибок. Релиз запланирован на 17 октября. Выпуск охватывает Fedora Workstation, Fedora Server, Fedora Silverblue, Fedora IoT, Fedora CoreOS, Fedora Cloud Base, Fedora Onyx и Live-сборки, поставляемые в форме спинов c пользовательскими окружениями KDE Plasma 5, Xfce, MATE, Cinnamon, LXDE, Phosh, LXQt, Budgie и Sway . Сборки сформированы для архитектур x86_64, Power64 и ARM64 (AArch64). Наиболее значимые изменения в Fedora Linux 39: Рабочий стол в Fedora Workstation обновлён до выпуска GNOME 45.

В командном интерпретаторе Bash по умолчанию включено цветное оформление командной строки.

В NetworkManager обеспечен автоматический перевод существующих профилей соединений, хранимых в формате ifcfg (/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-*), в формат на основе файла keyfile.

Добавлены мета-пакеты default-fonts* для упрощения обновления и установки шрифтов, предлагаемых по умолчанию.

Предоставлена возможность удаления пакета tzdata с БД часовых поясов для сокращения размера изолированных контейнеров.

Прекращена сборка и поставка отдельно обновляемых модулей, жизненный цикл которых не привязан к основной начинке дистрибутива, а поддержка осуществляется независимо от релизов дистрибутива, что позволяло обеспечить сосуществование пакетов с разными версиями одного и того же приложения. В качестве причины прекращение поддержки модулей отмечается потеря интереса к разработке модулей и проблемы с сопровождением существующих модулей (последняя активность в pagure.io/modularity наблюдалась более 3 лет назад).

Из базовой установки удалён пакет fedora-repos-modular и отключён модульный репозиторий. Изменение позволило ускорить работу пакетного менеджера DNF за счёт сокращения числа проверок и загрузок метаданных.

Изменён способ сборки Flatpak-пакетов в дистрибутиве. Вместо использования модулей при пересборке пакетов с параметром "prefix=/app", задействована отдельная сборочная цель.

Значение sysctl vm.max_map_count по умолчанию увеличено с 65530 до 1048576 для улучшения совместимости c Windows-играми, запускаемыми через wine или steam.

В утилите createrepo_c по умолчанию задействован алгоритм Zstd для сжатия метаданных репозитория и прекращена генерация метаданных в БД SQLite.

Удалён пакет pam_console, который не применялся по умолчанию, имел проблемы с безопасностью и мог быть заменён на функциональность из systemd.

Обновлены версии пакетов, среди которых RPM 4.19, gcc 13.2, LLVM/Clang 17, binutils 2.40, glibc 2.38, Python 3.12, Perl 5.38, Golang 1.21, Boost 1.81, Vagrant 2.3, Haskell GHC 9.4, LibreOffice 7.6.

Прекращена поставка тем оформления QGnomePlatform и Adwaita-qt, применявшихся для придания Qt-приложениям GNOME-подобных настроек и стиля, чтобы данные приложения лучше вписывались в окружение GNOME. В качестве причины упоминается стагнация данных тем и проблемы при их использовании с некоторыми приложениями.

Объявлены устаревшими пакеты с системой проверки правописания aspell, вместо которых рекомендуется использовать hunspell или enchant2. В качестве причины называется отсутствие обновлений в проекте aspell в течение последних 4 лет.

В Fedora Cloud реализована возможность автоматической перезагрузки после установки обновлений пакетов, требующих перезагрузки системы. Возможность организована через создание файла /var/run/reboot-required после выполнения операции "dnf update" и его проверки в cloud-init.

Пользователям, управляемым через Active Directory, FreeIPA или LDAP, предоставлена возможность использования технологии Passkeys, позволяющей проходить аутентификацию без паролей с использованием биометрических идентификаторов, таких как отпечаток пальца или распознавание лица, используя FIDO2-совместимое устройство, поддерживаемое в библиотеке libfido2.

Прекращена поставка пакета с man-pages-ru, так как переводы man-руководств на русский язык также входят в состав пакета man-pages-l10n.

Минимальный размер раздела ESP (EFI System Partition), используемого при установке Fedora, увеличен с 200 до 500 МБ из-за нехватки места под обновления прошивок. Ограничение в 500 МБ соответствует параметрам, используемым Microsoft, начиная с Windows 10.

Проведены подготовительные работы, связанные со второй стадией перехода на модернизированный процесс загрузки, предложенный Леннартом Поттерингом. Отличия от классической загрузки сводятся к использованию вместо образа initrd, формируемого на локальной системе при установке пакета с ядром, унифицированного образа ядра UKI (Unified Kernel Image), генерируемого в инфраструктуре дистрибутива и заверенного цифровой подписью дистрибутива. UKI объединяет в одном файле обработчик для загрузки ядра из UEFI (UEFI boot stub), образ ядра Linux и загружаемое в память системное окружение initrd. При вызове образа UKI из UEFI предоставляется возможность проверки целостности и достоверности по цифровой подписи не только ядра, но и содержимого initrd, проверка достоверности которого важна так как в данном окружении осуществляется извлечение ключей для расшифровки корневой ФС. Основные цели для реализации на второй и третьей стадиях: интеграция в инсталлятор поддержки systemd-boot, уход от привязки к использованию командной строки ядра для настройки, прекращение хранения конфиденциальных данных в initrd, изменение обработки необязательных модулей dracut.

Редакции Sericea и Sway Spin прекратили поставку пакетов xorg-x11.

В редакции Fedora Kinoite (атомарно обновляемый вариант Fedora с KDE) по умолчанию включено автоматическое обновление в системы.

Для сборки редакций Fedora Silverblue и Fedora Kinoite задействован более безопасный унифицированный (unified core) режим rpm-ostree.

Началось формирование образов с пользовательским окружением LXQt для архитектуры Aarch64.

Добавлена официальная сборка Fedora Onyx с атомарно обновляемым вариантом Fedora Linux, оснащённым пользовательским окружением Budgie. Новая сборка дополняет классическую сборку Fedora Budgie Spin и напоминает редакции Fedora Silverblue, Fedora Sericea и Fedora Kinoite, поставляемые с GNOME, Sway и KDE. Fedora Onyx основан на технологиях Fedora Silverblue и также поставляется в форме монолитного образа, не разделяемого на отдельные пакеты и обновляемого атомарно через замену целиком. Базовое окружение собирается из официальных RPM-пакетов Fedora при помощи инструментария rpm-ostree и монтируется в режиме только для чтения. Для установки и обновления дополнительных приложений применяется система самодостаточных пакетов flatpak, при помощи которой приложения отделяются от основной системы и запускаются в отдельном контейнере. Переход на пакетный менеджер DNF5 и новый инсталлятор на основе web-интерфейса отложены до выпуска Fedora 40. Также отменено намеченное на Fedora 39 удаление драйверов org-x11-drv-vesa и xorg-x11-drv-fbdev, и связанного с ними кода из пакета xorg-x11-server-Xorg. При этом разработчики рассматривают возможность прекращения в Fedora 40 поддержки сеанса на базе X11 в сборках дистрибутива с KDE и GNOME.



