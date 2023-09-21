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Дистрибутив Fedora Linux 39 перешёл на стадию бета-тестирования

21.09.2023 23:11

Началось тестирование бета-версии дистрибутива Fedora Linux 39. Бета-выпуск ознаменовал переход на финальную стадию тестирования, при которой допускается только исправление критических ошибок. Релиз запланирован на 17 октября. Выпуск охватывает Fedora Workstation, Fedora Server, Fedora Silverblue, Fedora IoT, Fedora CoreOS, Fedora Cloud Base, Fedora Onyx и Live-сборки, поставляемые в форме спинов c пользовательскими окружениями KDE Plasma 5, Xfce, MATE, Cinnamon, LXDE, Phosh, LXQt, Budgie и Sway . Сборки сформированы для архитектур x86_64, Power64 и ARM64 (AArch64).

Наиболее значимые изменения в Fedora Linux 39:

  • Рабочий стол в Fedora Workstation обновлён до выпуска GNOME 45.
  • В командном интерпретаторе Bash по умолчанию включено цветное оформление командной строки.
  • В NetworkManager обеспечен автоматический перевод существующих профилей соединений, хранимых в формате ifcfg (/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-*), в формат на основе файла keyfile.
  • Добавлены мета-пакеты default-fonts* для упрощения обновления и установки шрифтов, предлагаемых по умолчанию.
  • Предоставлена возможность удаления пакета tzdata с БД часовых поясов для сокращения размера изолированных контейнеров.
  • Прекращена сборка и поставка отдельно обновляемых модулей, жизненный цикл которых не привязан к основной начинке дистрибутива, а поддержка осуществляется независимо от релизов дистрибутива, что позволяло обеспечить сосуществование пакетов с разными версиями одного и того же приложения. В качестве причины прекращение поддержки модулей отмечается потеря интереса к разработке модулей и проблемы с сопровождением существующих модулей (последняя активность в pagure.io/modularity наблюдалась более 3 лет назад).
  • Из базовой установки удалён пакет fedora-repos-modular и отключён модульный репозиторий. Изменение позволило ускорить работу пакетного менеджера DNF за счёт сокращения числа проверок и загрузок метаданных.
  • Изменён способ сборки Flatpak-пакетов в дистрибутиве. Вместо использования модулей при пересборке пакетов с параметром "prefix=/app", задействована отдельная сборочная цель.
  • Значение sysctl vm.max_map_count по умолчанию увеличено с 65530 до 1048576 для улучшения совместимости c Windows-играми, запускаемыми через wine или steam.
  • В утилите createrepo_c по умолчанию задействован алгоритм Zstd для сжатия метаданных репозитория и прекращена генерация метаданных в БД SQLite.
  • Удалён пакет pam_console, который не применялся по умолчанию, имел проблемы с безопасностью и мог быть заменён на функциональность из systemd.
  • Обновлены версии пакетов, среди которых RPM 4.19, gcc 13.2, LLVM/Clang 17, binutils 2.40, glibc 2.38, Python 3.12, Perl 5.38, Golang 1.21, Boost 1.81, Vagrant 2.3, Haskell GHC 9.4, LibreOffice 7.6.
  • Прекращена поставка тем оформления QGnomePlatform и Adwaita-qt, применявшихся для придания Qt-приложениям GNOME-подобных настроек и стиля, чтобы данные приложения лучше вписывались в окружение GNOME. В качестве причины упоминается стагнация данных тем и проблемы при их использовании с некоторыми приложениями.
  • Объявлены устаревшими пакеты с системой проверки правописания aspell, вместо которых рекомендуется использовать hunspell или enchant2. В качестве причины называется отсутствие обновлений в проекте aspell в течение последних 4 лет.
  • В Fedora Cloud реализована возможность автоматической перезагрузки после установки обновлений пакетов, требующих перезагрузки системы. Возможность организована через создание файла /var/run/reboot-required после выполнения операции "dnf update" и его проверки в cloud-init.
  • Пользователям, управляемым через Active Directory, FreeIPA или LDAP, предоставлена возможность использования технологии Passkeys, позволяющей проходить аутентификацию без паролей с использованием биометрических идентификаторов, таких как отпечаток пальца или распознавание лица, используя FIDO2-совместимое устройство, поддерживаемое в библиотеке libfido2.
  • Прекращена поставка пакета с man-pages-ru, так как переводы man-руководств на русский язык также входят в состав пакета man-pages-l10n.
  • Минимальный размер раздела ESP (EFI System Partition), используемого при установке Fedora, увеличен с 200 до 500 МБ из-за нехватки места под обновления прошивок. Ограничение в 500 МБ соответствует параметрам, используемым Microsoft, начиная с Windows 10.
  • Проведены подготовительные работы, связанные со второй стадией перехода на модернизированный процесс загрузки, предложенный Леннартом Поттерингом. Отличия от классической загрузки сводятся к использованию вместо образа initrd, формируемого на локальной системе при установке пакета с ядром, унифицированного образа ядра UKI (Unified Kernel Image), генерируемого в инфраструктуре дистрибутива и заверенного цифровой подписью дистрибутива. UKI объединяет в одном файле обработчик для загрузки ядра из UEFI (UEFI boot stub), образ ядра Linux и загружаемое в память системное окружение initrd. При вызове образа UKI из UEFI предоставляется возможность проверки целостности и достоверности по цифровой подписи не только ядра, но и содержимого initrd, проверка достоверности которого важна так как в данном окружении осуществляется извлечение ключей для расшифровки корневой ФС. Основные цели для реализации на второй и третьей стадиях: интеграция в инсталлятор поддержки systemd-boot, уход от привязки к использованию командной строки ядра для настройки, прекращение хранения конфиденциальных данных в initrd, изменение обработки необязательных модулей dracut.
  • Редакции Sericea и Sway Spin прекратили поставку пакетов xorg-x11.
  • В редакции Fedora Kinoite (атомарно обновляемый вариант Fedora с KDE) по умолчанию включено автоматическое обновление в системы.
  • Для сборки редакций Fedora Silverblue и Fedora Kinoite задействован более безопасный унифицированный (unified core) режим rpm-ostree.
  • Началось формирование образов с пользовательским окружением LXQt для архитектуры Aarch64.
  • Добавлена официальная сборка Fedora Onyx с атомарно обновляемым вариантом Fedora Linux, оснащённым пользовательским окружением Budgie. Новая сборка дополняет классическую сборку Fedora Budgie Spin и напоминает редакции Fedora Silverblue, Fedora Sericea и Fedora Kinoite, поставляемые с GNOME, Sway и KDE. Fedora Onyx основан на технологиях Fedora Silverblue и также поставляется в форме монолитного образа, не разделяемого на отдельные пакеты и обновляемого атомарно через замену целиком. Базовое окружение собирается из официальных RPM-пакетов Fedora при помощи инструментария rpm-ostree и монтируется в режиме только для чтения. Для установки и обновления дополнительных приложений применяется система самодостаточных пакетов flatpak, при помощи которой приложения отделяются от основной системы и запускаются в отдельном контейнере.

Переход на пакетный менеджер DNF5 и новый инсталлятор на основе web-интерфейса отложены до выпуска Fedora 40. Также отменено намеченное на Fedora 39 удаление драйверов org-x11-drv-vesa и xorg-x11-drv-fbdev, и связанного с ними кода из пакета xorg-x11-server-Xorg. При этом разработчики рассматривают возможность прекращения в Fedora 40 поддержки сеанса на базе X11 в сборках дистрибутива с KDE и GNOME.

  1. Главная ссылка к новости (*https://fedoramagazine.org/an...)
  2. OpenNews: В Fedora 40 планируют прекратить поддержу X11 в окружении KDE
  3. OpenNews: Разработчики Fedora рассматривают возможность включения телеметрии
  4. OpenNews: В Fedora Workstation 39 планируют задействовать новый инсталлятор на основе web-интерфейса
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Fedora Linux 38
  6. OpenNews: В Fedora 39 намечен переход на DNF5, избавленный от компонентов на языке Python
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59797-fedora
Ключевые слова: fedora
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (42) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Bonbon (?), 23:33, 21/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем федорианцы пилят собственные флатпаки при наличии  флатхаба?
     
     
  • 2.4, Ржомба (?), 23:50, 21/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Флатхаб не зависит от шапки. Для шапки (и соответственно полностью подконтрольной Федоры) это проблема.
     
     
  • 3.41, thhh (?), 07:30, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > это проблема

    Какая?

     
     
  • 4.71, Ржомба (?), 08:38, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отсутствие контроля, рычагов влияния, неподчинение.
     
  • 2.17, iPony129412 (?), 04:28, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Майнеры в магазине Ubuntu вспоминаются?
    Боятся васянов.
     

  • 1.2, ыть (ok), 23:39, 21/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    пользуюсь уже две недели, из замеченного - evolution криво работает, не дает ответные сообщения редактировать
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 04:48, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и виновата, конечно, Федора ...
     
     
  • 3.73, анониммм (?), 09:07, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да. Бета поставила сырой Evolution :D она и виновата
     

  • 1.3, Ржомба (?), 23:47, 21/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Прекращена поставка тем оформления QGnomePlatform и Adwaita-qt

    Фанаты Федоры любили рассказывать про хорошую дефолтную интеграцию культяпок в Гном в Федоре, и плохую в Убунте. Придется переобуваться и говорить, что это не нужно.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:55, 21/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Оно работало в принципе чуть лучше чем никак.
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 06:37, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Оно работало в принципе чуть лучше чем никак.

    Между прочим, оно работало, не идеально, но работало.
    Но у федорастов лучше, чтобы вообще никак, лучше чтобы культёвые приложения выглядели инородными, так будет ещё проще в будущем обосновать их выпиливание, как конкурентов и нарушителей общего гомозного стиля.

     
     
  • 4.30, Аноним (30), 06:39, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > оно работало

    Нет.

     

  • 1.5, Аноним (6), 23:52, 21/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > осуществлён уход от использования командной строки ядра для настройки

    Не понял. Это что теперь в грубе нельзя будет прописать десяток ключей без которых система не будет нормально работать на чуть менее чем на всех современных ноутах?

     
     
  • 2.25, ммм (?), 05:57, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ни в анонсе, ни в Вике об этом ничего об этом не сказано  
    https://fedoramagazine.org/announcing-fedora-39-beta/
     
     
  • 3.37, Анноним (?), 07:21, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В вике про это есть:

    https://fedoraproject.org/wiki/Changes/Unified_Kernel_Support_Phase_2

    Targeted release: Fedora Linux 39
    Move away from depending on the kernel command line for configuration.

     
  • 2.53, Аноним (53), 07:50, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Настройки ядра будут храниться в EFI variables. Соответственно, установка на системы с BIOS/CSM(Legacy Mode) будет невозможна.
     
     
  • 3.56, Аноним (6), 07:55, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну есть же костыли которые эмулируют efi на старом железе. Хакинтошники кстати развили на основе этого свой движ.
     

  • 1.8, Аноним (8), 00:14, 22/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Ограничение в 500 МБ соответствует параметрам, используемым Microsoft, начиная с Windows 10.

    Враньё. На днях устанавливал Windows 11 и при создании одного раздела (диск C) на весь носитель EFI разделу автоматом выделили только 200 МБ.

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 03:27, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Значит у кого-то из вас двоих винда была пиратской васяносборкой и непонятно что за прошивки они собралась там хранить? Облегчить жизнь обновляторам биос чтобы флешку не втыкали?
     
  • 2.18, iPony129412 (?), 04:35, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще там нет фиксированной цифры.
    Зпвисит ещё от сколько секторный блин.
     
  • 2.20, Аноним (30), 04:55, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно автоматом ставит в зависимости от размера диска.
     
  • 2.29, Аноним (27), 06:38, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Ограничение в 500 МБ соответствует параметрам, используемым Microsoft, начиная с Windows 10.
    > Враньё. На днях устанавливал Windows 11 и при создании одного раздела (диск
    > C) на весь носитель EFI разделу автоматом выделили только 200 МБ.

    При заполненности этих 200Мб от силы файлами на 20 Мб xD

     
     
  • 3.40, Аноним (40), 07:30, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато какой потенциал!
     

  • 1.26, Аноним (26), 06:34, 22/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Также отменено намеченное на Fedora 39 удаление драйверов org-x11-drv-vesa и xorg-x11-drv-fbdev, и связанного с ними кода из пакета xorg-x11-server-Xorg. При этом разработчики рассматривают возможность прекращения в Fedora 40 поддержки сеанса на базе X11 в сборках дистрибутива с KDE и GNOME."

    Замечательно, вы ещё иксы выпилите, чтобы игровым сборочкам на базе Fedora жилось веселее!

     
     
  • 2.32, Аноним (30), 06:42, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > иксы выпилите
    > игровым сборочкам

    Одобряю. Игры нужно вообще запретить на законодательном уровне. Они только разлагают, взывают к низменным инстинктам и деморализуют людей. Покажи хоть одну игру где не нужно кого-то убивать или уничтожать.

     
     
  • 3.34, Аноним (34), 06:57, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тетрис
     
     
  • 4.42, Аноним (40), 07:31, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там цничтожаются целые ряды.

    Я бы предложил понг

     
  • 4.49, FF (?), 07:41, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если проиграешь?
     
  • 2.33, ИмяХ (?), 06:52, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В игры во дворе с друзьями иди поиграй, а не за компьютером сиди.
     
     
  • 3.35, Аноним (34), 06:58, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сначала игры во дворе. Потом бухать во дворе. Нет спасибо лучше нормально спать.
     
  • 2.64, leap42 (ok), 08:06, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ещё раз, позиция разрабов иксов: единственные живые иксы - это Xwayland. Он есть, он работает. Да он не предоставляет весь функционал других иксов, но для запуска Ведьмака в Steam его вполне хватает. Тем, кому нужены какие-то экзотические фишки иксов из 80-х могут сами заняться их сопровождением и/или имплементацией. Разрабы же устали тянуть это legacy, им интереснее что-то модное и молодёжное делать.
     

  • 1.36, EuPhobos (ok), 07:00, 22/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Также отменено намеченное на Fedora 39 удаление драйверов org-x11-drv-vesa и xorg-x11-drv-fbdev, и связанного с ними кода из пакета xorg-x11-server-Xorg.

    Ох, да неужели? В сам0м деле? Ой, а чего это вдруг? Да ладно? Серьёзно что-ли? orly?

     
     
  • 2.52, Аноним (6), 07:50, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что сказать то хотел?
     

  • 1.38, Аноним (38), 07:22, 22/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто и зачем пользуется сабжем?
     
     
  • 2.47, thhh (?), 07:38, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если нужен стабильный апстримный линукс, особо и не разгуляешься - только fedora. Arch - слишком жктримальный, debian - "не всеж". Зулуский дистр - слишком костыльный.
     
     
  • 3.55, Аноним (6), 07:53, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все что перечислил фигня. Главного не сказал - у федоры хорошая документация (хуже арчевской и гентушной но лучше других) и пожалуй самое большое комьюнити.
     
     
  • 4.72, Аноним (72), 08:49, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ставите дистрибутив, потому что там большое комьюнити или попросту у вас большой стадный инстинкт?
     
  • 3.69, User (??), 08:23, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аж целых полгода "Стабильный", да - а потом "мы все улучшили, доставайте костыль к пакетному менеджеру - без него никак!"
     
  • 2.48, Аноним (48), 07:41, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Приблизительно, 9% пользователей Linux. При этом Fedora входит в пятёрку наиболее популярных ОС на основе Linux. Пользуются для ровной нормальной работы, обеспечиваемой стабильной хорошо поддерживаемой современной системой.

    https://linux-hardware.org/?view=os_family

     
  • 2.54, Аноним (6), 07:51, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я пользуюсь. Единственный дистрибутив который заработал на моём ноуте из коробки. Правда юзаю KDE версию.
     
  • 2.66, leap42 (ok), 08:08, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кто и зачем пользуется сабжем?

    Я пользуюсь, пишу на Go.

     

  • 1.39, ryoken (ok), 07:28, 22/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> Предоставлена возможность удаления пакета tzdata с БД часовых поясов для сокращения размера изолированных контейнеров.

    Прям такие страшные объёмы...?

    >>автоматическое обновление в системы.

    ???

     

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