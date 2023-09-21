Дистрибутив Fedora Linux 39 перешёл на стадию бета-тестирования

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|2.4, Ржомба (?), 23:50, 21/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Флатхаб не зависит от шапки. Для шапки (и соответственно полностью подконтрольной Федоры) это проблема.
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|1.2, ыть (ok), 23:39, 21/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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пользуюсь уже две недели, из замеченного - evolution криво работает, не дает ответные сообщения редактировать
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|1.3, Ржомба (?), 23:47, 21/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Прекращена поставка тем оформления QGnomePlatform и Adwaita-qt
Фанаты Федоры любили рассказывать про хорошую дефолтную интеграцию культяпок в Гном в Федоре, и плохую в Убунте. Придется переобуваться и говорить, что это не нужно.
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|3.27, Аноним (27), 06:37, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Оно работало в принципе чуть лучше чем никак.
Между прочим, оно работало, не идеально, но работало.
Но у федорастов лучше, чтобы вообще никак, лучше чтобы культёвые приложения выглядели инородными, так будет ещё проще в будущем обосновать их выпиливание, как конкурентов и нарушителей общего гомозного стиля.
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|1.5, Аноним (6), 23:52, 21/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> осуществлён уход от использования командной строки ядра для настройки
Не понял. Это что теперь в грубе нельзя будет прописать десяток ключей без которых система не будет нормально работать на чуть менее чем на всех современных ноутах?
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|2.53, Аноним (53), 07:50, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Настройки ядра будут храниться в EFI variables. Соответственно, установка на системы с BIOS/CSM(Legacy Mode) будет невозможна.
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|3.56, Аноним (6), 07:55, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну есть же костыли которые эмулируют efi на старом железе. Хакинтошники кстати развили на основе этого свой движ.
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|1.8, Аноним (8), 00:14, 22/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Ограничение в 500 МБ соответствует параметрам, используемым Microsoft, начиная с Windows 10.
Враньё. На днях устанавливал Windows 11 и при создании одного раздела (диск C) на весь носитель EFI разделу автоматом выделили только 200 МБ.
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|2.14, Аноним (14), 03:27, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Значит у кого-то из вас двоих винда была пиратской васяносборкой и непонятно что за прошивки они собралась там хранить? Облегчить жизнь обновляторам биос чтобы флешку не втыкали?
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|2.29, Аноним (27), 06:38, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Ограничение в 500 МБ соответствует параметрам, используемым Microsoft, начиная с Windows 10.
> Враньё. На днях устанавливал Windows 11 и при создании одного раздела (диск
> C) на весь носитель EFI разделу автоматом выделили только 200 МБ.
При заполненности этих 200Мб от силы файлами на 20 Мб xD
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|1.26, Аноним (26), 06:34, 22/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Также отменено намеченное на Fedora 39 удаление драйверов org-x11-drv-vesa и xorg-x11-drv-fbdev, и связанного с ними кода из пакета xorg-x11-server-Xorg. При этом разработчики рассматривают возможность прекращения в Fedora 40 поддержки сеанса на базе X11 в сборках дистрибутива с KDE и GNOME."
Замечательно, вы ещё иксы выпилите, чтобы игровым сборочкам на базе Fedora жилось веселее!
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|2.32, Аноним (30), 06:42, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> иксы выпилите
> игровым сборочкам
Одобряю. Игры нужно вообще запретить на законодательном уровне. Они только разлагают, взывают к низменным инстинктам и деморализуют людей. Покажи хоть одну игру где не нужно кого-то убивать или уничтожать.
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|2.33, ИмяХ (?), 06:52, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В игры во дворе с друзьями иди поиграй, а не за компьютером сиди.
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|3.35, Аноним (34), 06:58, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сначала игры во дворе. Потом бухать во дворе. Нет спасибо лучше нормально спать.
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|2.64, leap42 (ok), 08:06, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ещё раз, позиция разрабов иксов: единственные живые иксы - это Xwayland. Он есть, он работает. Да он не предоставляет весь функционал других иксов, но для запуска Ведьмака в Steam его вполне хватает. Тем, кому нужены какие-то экзотические фишки иксов из 80-х могут сами заняться их сопровождением и/или имплементацией. Разрабы же устали тянуть это legacy, им интереснее что-то модное и молодёжное делать.
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|1.36, EuPhobos (ok), 07:00, 22/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Также отменено намеченное на Fedora 39 удаление драйверов org-x11-drv-vesa и xorg-x11-drv-fbdev, и связанного с ними кода из пакета xorg-x11-server-Xorg.
Ох, да неужели? В сам0м деле? Ой, а чего это вдруг? Да ладно? Серьёзно что-ли? orly?
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|2.47, thhh (?), 07:38, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если нужен стабильный апстримный линукс, особо и не разгуляешься - только fedora. Arch - слишком жктримальный, debian - "не всеж". Зулуский дистр - слишком костыльный.
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|3.55, Аноним (6), 07:53, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все что перечислил фигня. Главного не сказал - у федоры хорошая документация (хуже арчевской и гентушной но лучше других) и пожалуй самое большое комьюнити.
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|4.72, Аноним (72), 08:49, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ставите дистрибутив, потому что там большое комьюнити или попросту у вас большой стадный инстинкт?
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|3.69, User (??), 08:23, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Аж целых полгода "Стабильный", да - а потом "мы все улучшили, доставайте костыль к пакетному менеджеру - без него никак!"
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|2.54, Аноним (6), 07:51, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я пользуюсь. Единственный дистрибутив который заработал на моём ноуте из коробки. Правда юзаю KDE версию.
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|1.39, ryoken (ok), 07:28, 22/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> Предоставлена возможность удаления пакета tzdata с БД часовых поясов для сокращения размера изолированных контейнеров.
Прям такие страшные объёмы...?
>>автоматическое обновление в системы.
???
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