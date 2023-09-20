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Опубликовано пользовательское окружение GNOME 45

20.09.2023 23:38

После шести месяцев разработки представлен выпуск десктоп-окружения GNOME 45. Для быстрой оценки возможностей GNOME 45 предложены специализированные Live-сборки на основе openSUSE и установочной образ, подготовленный в рамках инициативы GNOME OS. GNOME 45 также уже включён в состав экспериментальных сборок Ubuntu 23.10 и Fedora 39.

В новом выпуске:

  • Кнопка "Обзор" ("Activities"), размещённая в углу верхней панели, заменена на динамический индикатор виртуальных рабочих столов. Кроме того, с целью высвобождения места на панели для новых элементов оформления удалено меню приложения, показывающее имя активной программы.

  • Проведена оптимизация производительности системы поиска и снижено потребление ресурсов при выполнении таких приложений, как Software, Characters, Clocks, Files и Calculator.
  • В верхней панели предложен новый индикатор, сигнализирующий о включении камеры. Индикатор показывается только при обращении к камере из приложений, использующих мультимедийный сервер Pipewire (для приложений, работающих с камерой в обход Pipewire, индикатор не показывается). Обновлён стиль ранее доступного индикатора включения микрофона.
  • В меню быстрого изменения наиболее часто используемых настроек добавлена кнопка для управления клавиатурной подсветкой. Для быстрого открытия и закрытия меню быстрого изменения настроек предложена клавиатурная комбинация "Super/Windows + S".
  • Для повышения эффективности воспроизведения видео и создания скринкастов теперь используются доступные средства аппаратного ускорения.
  • Обновлено оформление изображений курсора. Повышена плавность перемещения указателя, даже при высокой нагрузке на систему.
  • Добавлен новый светлый системный стиль оформления интерфейса, который можно использовать вместо применяемого по умолчанию тёмного стиля. Новый стиль включается командой "gsettings set org.gnome.desktop.interface color-scheme prefer-light" (настройка для включения пока не интегрирована в конфигуратор).
  • В сеансе на базе Wayland реализована поддержка программного KVM-коммутатора Input Leap, позволяющего использовать одну клавиатуру и мышь для управления несколькими компьютерами.
  • По умолчанию предложен новый просмотрщик изображений, оснащённый лёгким интерфейсом и оптимизированный для быстрого просмотра изображений. В приложении поддерживается плавный переход от одного изображения к другому, применяются визуальные эффекты при масштабировании и повороте картинки, присутствует боковая панель со свойствами, доступны кнопки для быстрого копирования и удаления, предоставляются настройки вывода на печать. Интерфейс построен с использованием адаптивного оформления, которое подстраивается под текущие параметры экрана, может применяться на мобильных устройствах с небольшими экранами и управляться с сенсорного экрана с использованием типовых жестов, таких как масштабирование щипком.

  • В состав включено новое приложение для работы с камерой, в котором используется адаптивное оформление и прозрачная панель с элементами управления, накладываемая поверх изображения. Программа оснащена возможностью записи отдельных снимков или видео, поддержкой переключения между несколькими камерами, встроенным просмотрщиком ранее сохранённых изображений и видео.
  • Продолжен перевод приложений на использование GTK 4 и библиотеки libadwaita, которая предлагает готовые виджеты и объекты для построения приложений, соответствующие новым рекомендациям GNOME HIG (Human Interface Guidelines) и способные адаптивно подстраиваться под экраны любого размера. На GTK 4 переведена программа для сканирования документов. В приложениях Console, Text Editor, Disk Usage Analyzer, Fonts, Tour и Web задействован новый стиль панели заголовков, в котором заголовок визуально отделён от содержимого тенью. Обновлён стиль оформления приложений Calendar, Maps, Files и Calculator. Изменён стиль отображения боковых панелей, которые теперь занимают всю ширину окна и автоматически подстраиваются под новый размер при изменении ширины окна.
  • В файловом менеджере Nautilus (GNOME Files) модернизированы средства для поиска: значительно ускорен вывод результатов поиска, улучшена сортировка результатов и добавлены кнопки для расширения области поиска. Добавлено новое окно для настройки столбцов, показываемых в режиме просмотра списка файлов. Ускорена генерация миниатюр. В режиме показа пиктограмм обеспечена индикация помеченных звёздочкой файлов.
  • В конфигураторе предоставлена возможность настройки формата отображения даты и времени в панели. Все настройки в разделах "Конфиденциальность" и "Совместный доступ" снабжены примечаниями с описанием сути. Подсказки также добавлены в настройки администратора и автоматического входа. Улучшена навигация по настройкам с использованием клавиатуры. Обновлено оформление многих панелей. Добавлен новый интерфейс для отображения раскладки клавиатуры.
  • В менеджере приложений (GNOME Software) предоставлена опция для удаления сопутствующих данных после удаления пакета в формате Flatpak. Интерфейс адаптирован для отображения небольшого числа доступных приложений. Реализована блокировка загрузки и установки обновлений, в случае выполнения игровых приложений.
  • В календаре-планировщике добавлены новые клавиатурные комбинации: F5 для синхронизации календарей, F8 для открытия меню календарей и Ctrl+Alt+M для управления календарями. Увеличен диапазон дат, которые охватывает поиск событий. Проведена оптимизация производительности.
  • В GNOME Maps добавлена кнопка, показывающая направление и позволяющая повернуть карту для ориентации на север. В поисковой панели реализована поддержка поиска ближайших достопримечательностей. Кнопка масштабирования перемещена из заголовка на карту.
  • В приложении Connections (клиент для удалённого подключения к рабочему столу с использованием протоколов VNC и RDP) при подключении через RDP добавлена поддержка копирования текста, изображений и файлов между локальным и удалённым компьютером.
  • В эмуляторе терминала Console предложено новое окно с настройками, среди прочего позволяющее указать собственный шрифт и отключить звуковую индикацию.
  • В рамках инициативы GNOME Circle подготовлены новые дополнительные приложения от сообщества:
    • Telegraph - переводчик для азбуки Морзе.
    • Cartridges - интерфейс для запуска игр, поддерживающий такие сервисы, как Steam, Lutris и Heroic.
    • Ear Tag - редактор звуковых меток.
    • Paper Clip - редактор метаданных в PDF-документах.
    • Forge Sparks - вывод уведомлений о событиях в Github, Gitea и Forgejo.
    • Impression - интерфейс для записи дисковых образов на внешние накопители.
  • В интегрированной среде разработки GNOME Builder предоставлена возможность использования языка JavaScript для разработки плагинов. Цветовая схема приведена в соответствие с современным стилевым оформлением GNOME.
  • Обновлены библиотеки GTK 4.12 и libadwaita 1.4. JavaScript-движок GJS обновлён до версии 1.76, основанной на движке SpiderMonkey 115. Обновлены привязки для разработки графических приложений на языке Rust с использованием библиотеки GTK.
  • Изменена организация загрузки модулей в дополнениях к GNOME Shell, что привело к нарушению обратной совместимости. Дополнения, разработанные для прошлых версий GNOME, не смогут работать в выпуске GNOME 45.




  1. Главная ссылка к новости (https://foundation.gnome.org/2...)
  2. OpenNews: Выпуск библиотеки Libadwaita 1.4 для создания интерфейсов в стиле GNOME
  3. OpenNews: В GNOME 45 будет нарушена совместимость со старыми дополнениями
  4. OpenNews: В GNOME планируют изменить модель управления окнами
  5. OpenNews: Опубликовано пользовательское окружение GNOME 44
  6. OpenNews: Доступен графический тулкит GTK 4.12
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59794-gnome
Ключевые слова: gnome
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 00:06, 21/09/2023 [ответить]  
    		• +/
    Не вижу чего-то нового. Яркость клавиатуры – такая настройка уже была. Просто вынесли в другое место. В некоторых DE она там уже давно – в cinnamon, например. Всякие настройки приватности, карты и тд – сто лет как было.
    Изменили дизайн, кнопочки продвинули. В чём прогресс?
     
  • 1.4, Аноним (3), 00:07, 21/09/2023 [ответить]  
    		• –1 +/
    > В эмуляторе терминала Console предложено новое окно с настройками, среди прочего позволяющее указать собственный шрифт и отключить звуковую индикацию.

    Это шутка такая? Всегда можно было свой шрифт указать для терминала. Ну, ладно, не помню чтобы можно было звук убрать.

     
  • 1.5, Аноним (5), 00:07, 21/09/2023 [ответить]  
    		• –3 +/
    Оно по-прежнему в основном на языке Ц. И этим всё сказано.
     
  • 1.6, Аноним (6), 00:09, 21/09/2023 [ответить]  
    		• +/
    >Кроме того, с целью высвобождения места на панели для новых элементов оформления удалено меню приложения, показывающее имя активной программы.

    Достижение, чо.

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 00:11, 21/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как бы линпукс давно в стагнации. Макось кстати тоже.
     

  • 1.7, Аноним (7), 00:09, 21/09/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    > Кнопка "Обзор" , заменена на динамический индикатор виртуальных рабочих столов.

    Какие молодцы, придумали рабочие столы.

    > Проведена оптимизация Characters, Clocks, Files и Calculator.

    Я не могу, ахаха.

     
  • 1.8, Аноним (9), 00:10, 21/09/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    Когда уже скорость скроллинга будет доступна в настройках? Даже в кедах уже есть.
     

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