Опубликовано пользовательское окружение GNOME 45

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После шести месяцев разработки представлен выпуск десктоп-окружения GNOME 45. Для быстрой оценки возможностей GNOME 45 предложены специализированные Live-сборки на основе openSUSE и установочной образ, подготовленный в рамках инициативы GNOME OS. GNOME 45 также уже включён в состав экспериментальных сборок Ubuntu 23.10 и Fedora 39.
В новом выпуске:
- Кнопка "Обзор" ("Activities"), размещённая в углу верхней панели, заменена на динамический индикатор виртуальных рабочих столов. Кроме того, с целью высвобождения места на панели для новых элементов оформления удалено меню приложения, показывающее имя активной программы.
- Проведена оптимизация производительности системы поиска и снижено потребление ресурсов при выполнении таких приложений, как Software, Characters, Clocks, Files и Calculator.
- В верхней панели предложен новый индикатор, сигнализирующий о включении камеры. Индикатор показывается только при обращении к камере из приложений, использующих мультимедийный сервер Pipewire (для приложений, работающих с камерой в обход Pipewire, индикатор не показывается). Обновлён стиль ранее доступного индикатора включения микрофона.
- В меню быстрого изменения наиболее часто используемых настроек добавлена кнопка для управления клавиатурной подсветкой. Для быстрого открытия и закрытия меню быстрого изменения настроек предложена клавиатурная комбинация "Super/Windows + S".
- Для повышения эффективности воспроизведения видео и создания скринкастов теперь используются доступные средства аппаратного ускорения.
- Обновлено оформление изображений курсора. Повышена плавность перемещения указателя, даже при высокой нагрузке на систему.
- Добавлен новый светлый системный стиль оформления интерфейса, который можно использовать вместо применяемого по умолчанию тёмного стиля. Новый стиль включается командой "gsettings set org.gnome.desktop.interface color-scheme prefer-light" (настройка для включения пока не интегрирована в конфигуратор).
- В сеансе на базе Wayland реализована поддержка программного KVM-коммутатора Input Leap, позволяющего использовать одну клавиатуру и мышь для управления несколькими компьютерами.
- По умолчанию предложен новый просмотрщик изображений, оснащённый лёгким интерфейсом и оптимизированный для быстрого просмотра изображений. В приложении поддерживается плавный переход от одного изображения к другому, применяются визуальные эффекты при масштабировании и повороте картинки, присутствует боковая панель со свойствами, доступны кнопки для быстрого копирования и удаления, предоставляются настройки вывода на печать. Интерфейс построен с использованием адаптивного оформления, которое подстраивается под текущие параметры экрана, может применяться на мобильных устройствах с небольшими экранами и управляться с сенсорного экрана с использованием типовых жестов, таких как масштабирование щипком.
- В состав включено новое приложение для работы с камерой, в котором используется адаптивное оформление и прозрачная панель с элементами управления, накладываемая поверх изображения. Программа оснащена возможностью записи отдельных снимков или видео, поддержкой переключения между несколькими камерами, встроенным просмотрщиком ранее сохранённых изображений и видео.
- Продолжен перевод приложений на использование GTK 4 и библиотеки libadwaita, которая предлагает готовые виджеты и объекты для построения приложений, соответствующие новым рекомендациям GNOME HIG (Human Interface Guidelines) и способные адаптивно подстраиваться под экраны любого размера. На GTK 4 переведена программа для сканирования документов. В приложениях Console, Text Editor, Disk Usage Analyzer, Fonts, Tour и Web задействован новый стиль панели заголовков, в котором заголовок визуально отделён от содержимого тенью. Обновлён стиль оформления приложений Calendar, Maps, Files и Calculator. Изменён стиль отображения боковых панелей, которые теперь занимают всю ширину окна и автоматически подстраиваются под новый размер при изменении ширины окна.
- В файловом менеджере Nautilus (GNOME Files) модернизированы средства для поиска: значительно ускорен вывод результатов поиска, улучшена сортировка результатов и добавлены кнопки для расширения области поиска.
Добавлено новое окно для настройки столбцов, показываемых в режиме просмотра списка файлов. Ускорена генерация миниатюр. В режиме показа пиктограмм обеспечена индикация помеченных звёздочкой файлов.
- В конфигураторе предоставлена возможность настройки формата отображения даты и времени в панели. Все настройки в разделах "Конфиденциальность" и "Совместный доступ" снабжены примечаниями с описанием сути. Подсказки также добавлены в настройки администратора и автоматического входа. Улучшена навигация по настройкам с использованием клавиатуры. Обновлено оформление многих панелей. Добавлен новый интерфейс для отображения раскладки клавиатуры.
- В менеджере приложений (GNOME Software) предоставлена опция для удаления сопутствующих данных после удаления пакета в формате Flatpak. Интерфейс адаптирован для отображения небольшого числа доступных приложений. Реализована блокировка загрузки и установки обновлений, в случае выполнения игровых приложений.
- В календаре-планировщике добавлены новые клавиатурные комбинации:
F5 для синхронизации календарей, F8 для открытия меню календарей и Ctrl+Alt+M для управления календарями. Увеличен диапазон дат, которые охватывает поиск событий. Проведена оптимизация производительности.
- В GNOME Maps добавлена кнопка, показывающая направление и позволяющая повернуть карту для ориентации на север. В поисковой панели реализована поддержка поиска ближайших достопримечательностей. Кнопка масштабирования перемещена из заголовка на карту.
- В приложении Connections (клиент для удалённого подключения к рабочему столу с использованием протоколов VNC и RDP) при подключении через RDP добавлена поддержка копирования текста, изображений и файлов между локальным и удалённым компьютером.
- В эмуляторе терминала Console предложено новое окно с настройками, среди прочего позволяющее указать собственный шрифт и отключить звуковую индикацию.
- В рамках инициативы GNOME Circle подготовлены новые
дополнительные приложения от сообщества:
- Telegraph - переводчик для азбуки Морзе.
- Cartridges - интерфейс для запуска игр, поддерживающий такие сервисы, как Steam, Lutris и Heroic.
- Ear Tag - редактор звуковых меток.
- Paper Clip - редактор метаданных в PDF-документах.
- Forge Sparks - вывод уведомлений о событиях в Github, Gitea и Forgejo.
- Impression - интерфейс для записи дисковых образов на внешние накопители.
- В интегрированной среде разработки GNOME Builder предоставлена возможность использования языка JavaScript для разработки плагинов. Цветовая схема приведена в соответствие с современным стилевым оформлением GNOME.
- Обновлены библиотеки GTK 4.12 и libadwaita 1.4. JavaScript-движок GJS обновлён до версии 1.76, основанной на движке SpiderMonkey 115. Обновлены привязки для разработки графических приложений на языке Rust с использованием библиотеки GTK.
- Изменена организация загрузки модулей в дополнениях к GNOME Shell, что привело к нарушению обратной совместимости. Дополнения, разработанные для прошлых версий GNOME, не смогут работать в выпуске GNOME 45.