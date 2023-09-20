Опубликовано пользовательское окружение GNOME 45

После шести месяцев разработки представлен выпуск десктоп-окружения GNOME 45. Для быстрой оценки возможностей GNOME 45 предложены специализированные Live-сборки на основе openSUSE и установочной образ, подготовленный в рамках инициативы GNOME OS. GNOME 45 также уже включён в состав экспериментальных сборок Ubuntu 23.10 и Fedora 39. В новом выпуске: Кнопка "Обзор" ("Activities"), размещённая в углу верхней панели, заменена на динамический индикатор виртуальных рабочих столов. Кроме того, с целью высвобождения места на панели для новых элементов оформления удалено меню приложения, показывающее имя активной программы.





Проведена оптимизация производительности системы поиска и снижено потребление ресурсов при выполнении таких приложений, как Software, Characters, Clocks, Files и Calculator.

В верхней панели предложен новый индикатор, сигнализирующий о включении камеры. Индикатор показывается только при обращении к камере из приложений, использующих мультимедийный сервер Pipewire (для приложений, работающих с камерой в обход Pipewire, индикатор не показывается). Обновлён стиль ранее доступного индикатора включения микрофона.

В меню быстрого изменения наиболее часто используемых настроек добавлена кнопка для управления клавиатурной подсветкой. Для быстрого открытия и закрытия меню быстрого изменения настроек предложена клавиатурная комбинация "Super/Windows + S".

Для повышения эффективности воспроизведения видео и создания скринкастов теперь используются доступные средства аппаратного ускорения.

Обновлено оформление изображений курсора. Повышена плавность перемещения указателя, даже при высокой нагрузке на систему.

Добавлен новый светлый системный стиль оформления интерфейса, который можно использовать вместо применяемого по умолчанию тёмного стиля. Новый стиль включается командой "gsettings set org.gnome.desktop.interface color-scheme prefer-light" (настройка для включения пока не интегрирована в конфигуратор).

В сеансе на базе Wayland реализована поддержка программного KVM-коммутатора Input Leap, позволяющего использовать одну клавиатуру и мышь для управления несколькими компьютерами.

По умолчанию предложен новый просмотрщик изображений, оснащённый лёгким интерфейсом и оптимизированный для быстрого просмотра изображений. В приложении поддерживается плавный переход от одного изображения к другому, применяются визуальные эффекты при масштабировании и повороте картинки, присутствует боковая панель со свойствами, доступны кнопки для быстрого копирования и удаления, предоставляются настройки вывода на печать. Интерфейс построен с использованием адаптивного оформления, которое подстраивается под текущие параметры экрана, может применяться на мобильных устройствах с небольшими экранами и управляться с сенсорного экрана с использованием типовых жестов, таких как масштабирование щипком.





В состав включено новое приложение для работы с камерой, в котором используется адаптивное оформление и прозрачная панель с элементами управления, накладываемая поверх изображения. Программа оснащена возможностью записи отдельных снимков или видео, поддержкой переключения между несколькими камерами, встроенным просмотрщиком ранее сохранённых изображений и видео.

Продолжен перевод приложений на использование GTK 4 и библиотеки libadwaita, которая предлагает готовые виджеты и объекты для построения приложений, соответствующие новым рекомендациям GNOME HIG (Human Interface Guidelines) и способные адаптивно подстраиваться под экраны любого размера. На GTK 4 переведена программа для сканирования документов. В приложениях Console, Text Editor, Disk Usage Analyzer, Fonts, Tour и Web задействован новый стиль панели заголовков, в котором заголовок визуально отделён от содержимого тенью. Обновлён стиль оформления приложений Calendar, Maps, Files и Calculator. Изменён стиль отображения боковых панелей, которые теперь занимают всю ширину окна и автоматически подстраиваются под новый размер при изменении ширины окна.

В файловом менеджере Nautilus (GNOME Files) модернизированы средства для поиска: значительно ускорен вывод результатов поиска, улучшена сортировка результатов и добавлены кнопки для расширения области поиска. Добавлено новое окно для настройки столбцов, показываемых в режиме просмотра списка файлов. Ускорена генерация миниатюр. В режиме показа пиктограмм обеспечена индикация помеченных звёздочкой файлов.

В конфигураторе предоставлена возможность настройки формата отображения даты и времени в панели. Все настройки в разделах "Конфиденциальность" и "Совместный доступ" снабжены примечаниями с описанием сути. Подсказки также добавлены в настройки администратора и автоматического входа. Улучшена навигация по настройкам с использованием клавиатуры. Обновлено оформление многих панелей. Добавлен новый интерфейс для отображения раскладки клавиатуры.

В менеджере приложений (GNOME Software) предоставлена опция для удаления сопутствующих данных после удаления пакета в формате Flatpak. Интерфейс адаптирован для отображения небольшого числа доступных приложений. Реализована блокировка загрузки и установки обновлений, в случае выполнения игровых приложений.

В календаре-планировщике добавлены новые клавиатурные комбинации: F5 для синхронизации календарей, F8 для открытия меню календарей и Ctrl+Alt+M для управления календарями. Увеличен диапазон дат, которые охватывает поиск событий. Проведена оптимизация производительности.

В GNOME Maps добавлена кнопка, показывающая направление и позволяющая повернуть карту для ориентации на север. В поисковой панели реализована поддержка поиска ближайших достопримечательностей. Кнопка масштабирования перемещена из заголовка на карту.

В приложении Connections (клиент для удалённого подключения к рабочему столу с использованием протоколов VNC и RDP) при подключении через RDP добавлена поддержка копирования текста, изображений и файлов между локальным и удалённым компьютером.

В эмуляторе терминала Console предложено новое окно с настройками, среди прочего позволяющее указать собственный шрифт и отключить звуковую индикацию.

В рамках инициативы GNOME Circle подготовлены новые дополнительные приложения от сообщества: Telegraph - переводчик для азбуки Морзе. Cartridges - интерфейс для запуска игр, поддерживающий такие сервисы, как Steam, Lutris и Heroic. Ear Tag - редактор звуковых меток. Paper Clip - редактор метаданных в PDF-документах. Forge Sparks - вывод уведомлений о событиях в Github, Gitea и Forgejo. Impression - интерфейс для записи дисковых образов на внешние накопители.

В интегрированной среде разработки GNOME Builder предоставлена возможность использования языка JavaScript для разработки плагинов. Цветовая схема приведена в соответствие с современным стилевым оформлением GNOME.

Обновлены библиотеки GTK 4.12 и libadwaita 1.4. JavaScript-движок GJS обновлён до версии 1.76, основанной на движке SpiderMonkey 115. Обновлены привязки для разработки графических приложений на языке Rust с использованием библиотеки GTK.

Изменена организация загрузки модулей в дополнениях к GNOME Shell, что привело к нарушению обратной совместимости. Дополнения, разработанные для прошлых версий GNOME, не смогут работать в выпуске GNOME 45.







