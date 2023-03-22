Опубликовано пользовательское окружение GNOME 44

После шести месяцев разработки представлен выпуск десктоп-окружения GNOME 44. Для быстрой оценки возможностей GNOME 44 предложены специализированные Live-сборки на основе openSUSE и установочной образ, подготовленный в рамках инициативы GNOME OS. GNOME 44 также уже включён в состав экспериментальных сборок Ubuntu 23.04 и Fedora 38. В новом выпуске: В диалог, открываемый в приложениях GNOME для выбора файлов, добавлен режим отображения содержимого каталогов в форме сетки значков. По умолчанию продолжает использоваться классическое представление в виде списка файлов, а для перехода в режим значков в правой части панели появилась отдельная кнопка. Новый диалог доступен только в приложениях, переведённых на GTK4, и отсутствует в программах, пока остающихся на GTK3.

Продолжен перевод приложений на использование GTK 4 и библиотеки libadwaita, которая предлагает готовые виджеты и объекты для построения приложений, соответствующие новым рекомендациям GNOME HIG (Human Interface Guidelines) и способные адаптивно подстраиваться под экраны любого размера. Пользовательская оболочка GNOME Shell и композитный менеджер Mutter полностью переведены на использование библиотеки GTK4 и избавились от жёсткой зависимости от GTK3. В целом GNOME пока остаётся привязан к GTK3, так как не все приложения и библиотеки портированы на GTK4. Например, на GTK3 пока остаются WebKit, libpeas, libibus, просмотрщик документов Evince, видеоплеер Totem, просмотрщик изображений Eog, Boxes, Connections, Disks, Simple-scan, File-roller, Photos и System Monitor.

В конфигураторе переработана страница "Device Security" с параметрами безопасности оборудования и прошивок, которая может использоваться для определения различных проблем с аппаратным обеспечением, включая неверную настройку оборудования. В новой версии для отображения состояния безопасности устройства задействованы простые описания, такие как "Проверка пройдена" или "Проверка завершилась неудачно" или "Устройство защищено". Для тех кому необходим доступ к техническим деталям добавлен подробный отчёт о состоянии устройства, который может быть полезен при отправке уведомлений о проблемах.

Переделан интерфейс настройки параметров для людей с ограниченными возможностями, в котором разделены разные группы параметров, проведена унификация оформления с другими разделами конфигуратора и добавлены описания настроек. В разделе также появились новые настройки: включение превышения пороговой громкости; опции для людей с ограниченными возможностями, связанные с клавиатурой; область для тестирования настроек мигания курсора; возможность включения постоянной видимости полос прокрутки.

Обновлён раздел конфигуратора, связанный с настройкой звука. Настройки, связанные с управлением уровнем громкости, вынесены в отдельное окно, что упростило доступ к более востребованным параметрам устройств вывода и ввода звука. Предоставлена возможность отключения звука предупреждений и добавлено отдельное окно для навигации по доступным звукам предупреждений. Изменено оформление окна для тестирования звуковых устройств, которое оптимизировано для корректной работы на системах с большим числом устройств вывода звука. Предложены новые индикаторы уровня громкости. Улучшено отображение сведений об отсутствующих устройствах.

Переработана панель конфигуратора с параметрами мыши и тачпада. Предложена наглядная видеодемонстрация с пояснением различий между доступными опциями. Добавлено новое окно для тестирования настроек. Добавлена новая опция для настройки ускорения курсора мыши.

В панели с настройками беспроводного доступа появилась возможность передачи пароля от Wi-Fi через отображение QR-кода.

В панели с настройками сети предоставлена возможность настройки VPN Wireguard.

В секции с информацией о системе показаны версии ядра и прошивки.

Улучшено меню с кнопками для быстрого изменения наиболее часто используемых настроек и оценки их текущего состояния. Для Bluetooth добавлено отдельное меню со списком подключённых устройств, через которое можно быстро подключить или отключить необходимое устройство. Добавлен список приложений (пока только установленных в формате Flatpak), запущенных в фоновом режиме без открытия окна. Для каждой кнопки-переключателя добавлено описание.

В менеджере приложений (GNOME Software) ускорено отображение категорий программного обеспечения и сокращены ситуации, требующие перезагрузки страницы. Оптимизировано оформление рецензий и сообщений об ошибках. Улучшена поддержка формата Flatpak и обеспечено автоматическое удаление неиспользуемых Flatpak runtime.

В файловый менеджер Nautilus в режим списка возвращена возможность быстрого раскрытия каталогов, позволяющая просмотреть содержимое каталога без перехода в него. Добавлена поддержка закрепления вкладок, перемещения вкладки в новое окно и перемещения файлов на вкладку. Добавлены дополнительные размеры для сетки значков.

Браузер GNOME Web (Epiphany) переведён на использование GTK 4 и libadwaita. Информационные панели заменены на всплывающие меню (popover), диалоги и баннеры. Переделано меню вкладок. В контекстном меню обеспечен постоянный показ элемента Mute Tab. Добавлена настойка для установки страницы, показываемой при открытии новой вкладки. Добавлены настройки для WebExtensions. Реализована поддержка дублирования вкладки при нажатии средней кнопкой мыши на кнопку обновления страницы.

Переработан индикатор низкого заряда аккумулятора.

В адресной книге предоставлена возможность передачи контакта в виде QR-кода. Добавлена поддержка клавиатурных комбинаций, таких как "Ctrl+F", "Ctrl+", и "Ctrl+Return".

В интерфейс поиска добавлена возможность отключения показа результатов, связанных с настройками.

В GNOME Maps обеспечено извлечение изображений мест из Wikidata и Wikipedia.

В сетке доступных приложений улучшены манипуляции в режиме Drag&Drop.

В эмулятор терминала Console добавлена кнопка для наглядного показа всех активных вкладок.









