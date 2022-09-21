The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск пользовательского окружения GNOME 43

21.09.2022 19:55

После шести месяцев разработки представлен выпуск десктоп-окружения GNOME 43. Для быстрой оценки возможностей GNOME 43 предложены специализированные Live-сборки на основе openSUSE и установочной образ, подготовленный в рамках инициативы GNOME OS. GNOME 43 также уже включён в состав экспериментальной сборки Fedora 37.

В новом выпуске:

  • Переделано меню состояния системы, в котором предложен блок с кнопками для быстрого изменения наиболее часто используемых настроек и оценки их текущего состояния. Из других новых возможностей меню состояния упоминается добавление настройки стиля интерфейса пользователя (переключение между тёмной и светлой темами), новая кнопка для создания скриншотов, возможность выбора звукового устройства и кнопка для соединения через VPN. В остальном в новом меню состояния системы доступны все ранее доступные функции, включая активацию точек доступа через Wi-Fi, Bluetooth и USB.

  • Продолжен перевод приложений на использование GTK 4 и библиотеки libadwaita, которая предлагает готовые виджеты и объекты для построения приложений, соответствующие новым рекомендациям GNOME HIG (Human Interface Guidelines) и способные адаптивно подстраиваться под экраны любого размера. В GNOME 43 на libadwaita переведены такие приложения, как файловый менеджер, карты, просмотрщик логов, Builder, консоль, мастер начальной настройки и интерфейс родительского контроля.
  • Обновлён файловый менеджер Nautilus, который переведён на библиотеку GTK 4. Реализован адаптивный интерфейс, изменяющий раскладку виджетов в зависимости ширины окна. Проведена реорганизация меню. Изменено оформление окон со свойствами файлов и каталогов, добавлена кнопка для открытия родительского каталога. Изменена компоновка списка с результатами поиска, недавно открытых файлов и помеченных файлов, а также улучшена индикация местоположения каждого файла. Предложен новый диалог открытия в другой программе ("Open With"), в котором упрощён выбор программ для разных типов файлов. В режиме списочного вывода упрощён вызов контекстного меню для текущего каталога.
  • В конфигуратор добавлена новая страница "Device Security" с параметрами безопасности оборудования и прошивок, которая может использоваться для определения различных проблем с аппаратным обеспечением, включая неверную настройку оборудования. На странице показана информация об активации UEFI Secure Boot, состоянии TPM, Intel BootGuard и механизмов защиты IOMMU, а также сведения о возникновении проблем с безопасностью и активности, свидетельствующей о потенциальном присутствии вредоносного ПО.
  • Переделана интегрированная среда разработки Builder, которая переведена на GTK 4. В интерфейсе добавлена поддержка вкладок и строки состояния. Предоставлена возможность перегруппировки панелей. Добавлен новый редактор команд. Переписана поддержка протокола Language Server (LSP). Увеличено число режимов для запуска приложений (например, добавлены настройки интернационализации). Добавлены новые опции для определения утечек памяти. Расширены средства для профилирования приложений в формате Flatpak.
  • Обновлён интерфейс календаря-планировщика, в котором появилась новая боковая панель для навигации по календарю и показа предстоящих событий. Для подсвечивания элементов в сетке с событиями применена новая цветовая палитра.
  • В адресной книге появилась возможность импорта и экспорта контактов в формате vCard.
  • В интерфейсе для совершения звонков (GNOME Calls) добавлена поддержка шифрованных VoIP-звонков и возможность отправки SMS со страницы с историей вызовов. Сокращено время запуска.
  • В браузер GNOME Web (Epiphany) добавлена поддержка дополнений в формате WebExtension. Проведён рефакторинга для дальнейшего перехода на GTK 4. Добавлена поддержка URI-схемы "view-source:". Улучшено оформление режима читателя (reader mode). В контекстное меню добавлен пункт для создания скриншотов. В настройки добавлена опция для отключения поисковых рекомендаций в режиме web-приложений. Стиль элементов интерфейса на web-страницах приближен к элементам современных GNOME-приложений.
  • Возвращена поддержка самодостаточных web-приложений в формате PWA (Progressive Web Apps), реализован D-Bus-провайдер для подобных программ. В меню браузера Epiphany добавлена кнопка для установки сайта как web-приложения. В обзорном режиме добавлена поддержка запуска web-приложений в отдельном окне по аналогии с обычными программами.
  • В менеджер приложений GNOME Software добавлена подборка web-приложений, которые можно устанавливать и удалять как обычные программы. В списке приложений улучшен интерфейс для выбора источников установки и формата.
  • В экранной клавиатуре по мере набора реализован показ рекомендаций с вариантами продолжения ввода. При наборе в терминале обеспечено отображение клавиш Ctrl, Alt и Tab.
  • В карте символов (GNOME Characters) расширен выбор emoji, включая картинки людей с разными цветами кожи, причёсками и полом.
  • В обзорном режиме оптимизированы анимированные эффекты.
  • Переделаны окна "about" в приложениях GNOME.
  • Приведён в порядок тёмный стиль приложений на базе GTK 4 и сделан более гармоничным внешний вид панелей и списков.
  • При подключении к удалённому рабочему столу при помощи протокола RDP добавлена поддержка приёма звука с внешнего хоста.
  • Обновлены звуки предупреждений.


  1. Главная ссылка к новости (https://foundation.gnome.org/2...)
  2. OpenNews: В web-браузер Epiphany (GNOME Web) добавлена поддержка WebExtension
  3. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения GNOME 42
  4. OpenNews: GNOME представил инструментарий для сбора телеметрии
  5. OpenNews: Продолжение развития GNOME Shell для мобильных устройств
  6. OpenNews: Выпуск библиотеки Libadwaita 1.2 для создания интерфейсов в стиле GNOME
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57810-gnome
Ключевые слова: gnome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (60) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, haleff (ok), 20:31, 21/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Прошло совсем немного времени как вышел GNOME 42, который сломал 80% работающих вещей что были у меня на арче. Если обновить все пакеты, то история повторится?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 21:10, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Сидит на нестабильном роллинге и жалуется что у него что-то там сломалось и отвалилось. Хочешь стабильности - сиди на Ubuntu LTS или Debian Stable.
     
     
  • 3.28, Пурген (?), 21:44, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну да, на Ubuntu все стабильно поломано. А на Debian 43-й появится году этак в 2024м.
     
     
  • 4.43, Аноним (43), 22:08, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так может у тебя руки из жопы?
    Сижу на последней бубунте, и не важно она LTS или нет. Проблем не вижу.
     
  • 2.13, Нескажу (?), 21:16, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Поэтому на данный момент
    Стабильней XFCE нет.

    О как, прям стих получился.

     
     
  • 3.17, Vlad (??), 21:23, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    в ubuntu 22.04 баг на багосе.
    1. закрыл открыл крышку ноута - окно ввода пароля через раз
    2. бывает что переключил приложения alt+tab, потом в приложении tab типо залипся
     
     
  • 4.38, Аноним (-), 22:01, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну ты б ещё на винде тестил
     
  • 4.57, Ан (??), 22:41, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что Убунта 22.04 перешла на сыровяленого, откатывайся на православные иксы и всё будет стабильно как встарь: https://askubuntu.com/questions/1410256/how-do-i-use-x-instead-of-wayland-on-2
     
  • 2.36, th3m3 (ok), 21:59, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Если обновить все пакеты, то история повторится?

    Конечно, это же Gnome. Это теперь всегда так.

     

  • 1.3, Аноним (3), 20:34, 21/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Он явно не для десктопа...
    для пальцетыка
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 21:17, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя на ноуте до сих пор нет тачскрина?
     
     
  • 3.16, Аноним (3), 21:21, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    все верно!
    а ещё у меня нет убогой системы охлаждения на этом самом ноуте...
    Как-то не в тренде получается
     

  • 1.4, Аноним (4), 20:35, 21/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > Обновлены звуки предупреждений

    Это чтобы заново привыкать? Спасибо гнумеры что держите всех в тонусе!

     
     
  • 2.41, Аноним (-), 22:06, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    звуковые темы разве не поставляются пакетами во всех нормальных дистрах?
     

  • 1.5, Андрей (??), 20:44, 21/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Вот поэтому я и перешел на MATE.
     
     
  • 2.29, Dzen Python (ok), 21:44, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я не смог долго сидеть на матэ.
     

  • 1.6, Аноним (6), 20:56, 21/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Почему в гноме нет трея из коробки? Сейчас куча приложений, для которых он нужен.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 21:14, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    трей как концепт - отвратительная штука, прибитая гвоздями к X11, правильно делают, что не суют ее в коробку. Приложение должно как можно сильнее интегрироваться в десктоп - слать уведомления через стандартные механизмы десктопа (D-Bus), а не выдумывать собственную иконку с собственным стилем уведомлений. Куда лучшей альтернативой трею является AppIndicator.
     
     
  • 3.20, Dzen Python (ok), 21:26, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хе. А ты забавный.
    > Приложение должно как можно сильнее интегрироваться в десктоп

    Приложение в принципе никому ничего не должно, кроме как за деньги.
    > слать уведомления через стандартные механизмы десктопа (D-Bus), а не выдумывать собственную иконку с собственным стилем уведомлений.

    ...и работать только под явно указанные версии гнома и только с явно захардкоженой адвайтой, угу.

     
     
  • 4.27, Аноним (12), 21:43, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Приложение в принципе никому ничего не должно, кроме как за деньги.

    Ну так и гном не обязан предоставлять легаси-концепты вроде трея. А пользователи не обязаны использовать трее-зависимый шлак.

    > работать только под явно указанные версии гнома и только с явно захардкоженой адвайтой

    Где здесь зависимость от гнома, болезный? https://specifications.freedesktop.org/notification-spec/notification-spec-lat Любое приложение, использующее org.freedesktop.Notifications, прекрасно работает в i3, а его уведомления прекрасно отображаются благословенным dunst. С вяленым тоже никаких проблем быть не должно, т.к. D-Bus не привязан к иксам.

     
     
  • 5.33, Dzen Python (ok), 21:51, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > легаси-концепты вроде трея

    Гном не обязан - приложение не обязано; пользователи тем более не обязаны вкушать "инновации", поэтому голосуют ногами за устаревший - в головах "новаторов", естессно - концепт трея.  

    > Где здесь зависимость от гнома, болезный?

    Просто ты в порыве аггра не заметил сарказма, дружок.
    Хотя последнее уже не вполне сарказм, а вполне себе реальность, которую *пока* не захардкодили в GHIG: https://stopthemingmy.app/

     
     
  • 6.35, Аноним (12), 21:56, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > поэтому голосуют ногами за устаревший - в головах "новаторов", естессно - концепт трея

    А эти голосующие - они сейчас с нами в одной комнате? О чем ты говоришь вообще, болезный? Гном - самый популярный ДЕ, обеспечивающий свою популярность в том числе тем, что он дефолтный ДЕ не просто такого-то и такого-то дистра - он дефолтный ДЕ линукса как такового (пруфы: все приложения с собственным тулкитом, имеющие опцию "Выглядеть как остальные приложения", выглядят именно как GTK-на-Mutter, а не что-то другое; LibreOffice, Chromium)

    > не заметил сарказма, дружок

    А, это было не вранье про "зависимость от гнома". То был сарказм.

     
     
  • 7.44, Dzen Python (ok), 22:10, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > он дефолтный ДЕ линукса как такового

    Ты тут вышел на красное в толстометре. То, что он навязан редхатом и его пересборками с деривативами дефолтным в гуях - не делает его дефотным ДЕ ОС.

    > А эти голосующие - они сейчас с нами в одной комнате?

    Ага. Более того, они вокруг тебя, а вон тот, маленький, готов тебе в тапку нагадить. А тот, что сохранил в кедах трей уже у твоего холодильника, борщ жрать начал. Лови, лови его, пока под кровать не убежал!

    > все приложения с собственным тулкитом, имеющие опцию "Выглядеть как остальные приложения"

    Ой-вей. Оказывается внешний вид тулкита уже показывает дефолтность одного из ДЕ на нём. О как. Забористые шишечки у тебя. Дашь затянуться?

    > То был сарказм.

    Таки у вас атрофировалось чувство сарказма? Рекомендую завязывать с гномом, скоро такими темпами и педули пускать на задний двор начнёшь, и волосы красить в фиолетовый.

     
     
  • 8.47, Аноним (47), 22:21, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Изучай внимательно https linux-hardware org view os_de ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.50, Dzen Python (ok), 22:26, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Посмотрел Подтверждения твоего тезиса не увидел Решил посмотреть отборы в разр... текст свёрнут, показать
     
  • 2.15, Аммин (?), 21:20, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почти в каждом нормальном дистрибутиве идет штатное гномовское расширение "Window List". Включи и будет тебе трей. Ах! ну ты не знал.
     
     
  • 3.48, Аноним (48), 22:21, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ЯННП, какое отношение перечень окон имеет к трею вообще?
     
     
  • 4.53, llolik (ok), 22:33, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну расширение он указал не то, но как-минимум два рабочих Tray Icons: Reloaded, AppIndicator and KStatusNotifierItem Support. От gnome нужна, в общем-то только панель, в которой рисовать иконки. Всё отальное - D-BUS. И если иконке нужно меню, то не выше GTK3 приложений, потому что libdbusmenu-gtk на gtk4 никто не портировал.
     

  • 1.8, Аноним (8), 21:03, 21/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Там всё такие же наркоманские значения для гасителя экрана?
    1мин
    2мин
    3мин
    4мин
    и так до 15 минут.

    Нафига мне значение в 12 минут? Мне нужна возможность полчаса или час поставить!

     
     
  • 2.19, Аноним (19), 21:25, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У вас интуитивность кдешника. D После гасителя вообще то как раз режим ожидания  с 15 минут начинается и затем ползунок выключения с таймерами также.Всё по порядку и логично логично. По крайней мере в 42 точно так.
     
     
  • 3.22, Аноним (19), 21:31, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там не полузунок выключения как я посмотрел,а действие кнопки на самом деле,но сути в целом это не меняет,
     

  • 1.10, Я (??), 21:06, 21/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Переделаны окна "about" в приложениях GNOME. - наконец-то!
     
  • 1.18, Аммин (?), 21:24, 21/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучшее DE! Прилетел сегодня в Fedora 37 beta уже стабильный GNOME 43. Полет нормальный.
     
  • 1.21, Ан (??), 21:29, 21/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Учитывачя повальные увольнения в американском айти на фоне рецессии, жить гному осталось недолго.
     
     
  • 2.26, Dzen Python (ok), 21:43, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зря ты это написал. Тут же минимум пара отделений сама_я_из_америки, которые тут же накинут, что не_все_так_однозначно_,_у_всех_500к/нсек.

    Ну а если без смехушочков, то да, мне тоже очень интересно, как опенсорц в принципе переживет 2023-2025 годы, в свете намечающейся гражданской войны в штатах. Что выживет, пусть и через силу; что уйдет в абадонварь вместе с белым мужчиной-автором в небытие с СОС'ом в качестве надгробия от небинарных; что предаст и закроется в проприентарь под чутким надзором менеджеров корпов.

     
     
  • 3.56, Ан (??), 22:38, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зря ты это написал. Тут же минимум пара отделений сама_я_из_америки, которые тут
    > же накинут, что не_все_так_однозначно_,_у_всех_500к/нсек.
    > Ну а если без смехушочков, то да, мне тоже очень интересно, как
    > опенсорц в принципе переживет 2023-2025 годы, в свете намечающейся гражданской войны
    > в штатах. Что выживет, пусть и через силу; что уйдет в
    > абадонварь вместе с белым мужчиной-автором в небытие с СОС'ом в качестве
    > надгробия от небинарных; что предаст и закроется в проприентарь под чутким
    > надзором менеджеров корпов.

    Увольнения это открытая информация, как и о рецессии: https://www.wsj.com/articles/meta-and-google-are-cutting-staff-just-dont-menti

    То, что Гном, будучи формально открытым проектом, на 95% разрабатывается сотрудниками Редхата тоже ни для кого не новости.

     
     
  • 4.61, Dzen Python (ok), 22:50, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как и то, что даже американские издания пишут о скором начале гражданской войны у них же. Но это уж ИХ проблемы. Мне более интересно, как переживет это все опенсорц в целом, а не только гном. Который, вангую, в принципе может и закрыть исходники в хаосе.
     
     
  • 5.64, Ан (??), 22:55, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как и то, что даже американские издания пишут о скором начале гражданской
    > войны у них же. Но это уж ИХ проблемы. Мне более
    > интересно, как переживет это все опенсорц в целом, а не только
    > гном. Который, вангую, в принципе может и закрыть исходники в хаосе.

    Надо делить "опенсорс" на тру опенсорс и корпоративный опенсорс. Первый вряд ли как-то пострадает.

     

  • 1.23, Dzen Python (ok), 21:34, 21/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > В конфигуратор добавлена новая страница "Device Security" с параметрами безопасности оборудования и прошивок,

    В гном 45 завезут, как в луДших китайских прошивках ведроида и редстарлинуксе неудаляемый "отнивирас"?

    > Обновлён файловый менеджер Nautilus, который переведён на библиотеку GTK 4.

    Какие функции и в так уже до самого донышка кастрированном наутилусе убрали из-за "несовместимости с либхипстер"?

    > Переделана интегрированная среда разработки Builder,

    Её хоть научили в простые С-проекты, или до сих пор жёско хардкожена на вала и гономоjs?

    > Возвращена поддержка самодостаточных web-приложений в формате PWA (Progressive Web Apps),
    > В менеджер приложений GNOME Software и добавлена подборка web-приложений

    Гном теперь приближен к макос в роли facebook*/твиттер-машины only?
    *г-ноеды из англонета

    > Переделаны окна "about" в приложениях GNOME.

    ЛОМАЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ! ТЕПЕРЬ ДЕСКТОП НИКОГДА НЕ БУДЕТ ПРЕЖНИМ!

    >  При подключении к удалённому рабочему столу при помощи протокола RDP добавлена поддержка приёма звука с внешнего хоста.

    Даже автор реммины отказался от бандла в составе г-нома? Достижение, что сказать.

    > Обновлены звуки предупреждений.

    Только ради этого и стоило релизить

     
     
  • 2.63, Admino (ok), 22:53, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чувак, ты невменяем.
     

  • 1.24, Аноним (24), 21:37, 21/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Неюзабельный мусор с кучей прослоек и надстроек.
     
     
  • 2.30, Аммин (?), 21:45, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не надо так говорить. Отличное окружение.
     
     
  • 3.39, Аноним (-), 22:03, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    только без плагинов, если сравнивать с xfce. и дико тормозное даже на топовом железе
     
     
  • 4.62, Admino (ok), 22:52, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Gnome без плагинов сравнить с XFCE без плагинов?

    У XFCE нет шансов, там без плагинов голая панель.

     
  • 3.58, Ан (??), 22:43, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кому и кобыла невеста
     

  • 1.31, Аноним (31), 21:45, 21/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    лучшее что есть в мире линукс!
     
  • 1.32, Аноним (47), 21:48, 21/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    GNOME по ряду фундаментальных показателей лучший. По меньшей мере, если его рассматривать как окружение для работы, а не экспериментов. С другой стороны, хочется приключений — запусти dconf и тискай на свой страх и риск.

    Таки GNOME лучший. Красивый, аккуратный, стабильный и нежрущий, в отличие от.

     
     
  • 2.34, Dzen Python (ok), 21:52, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > хочется приключений — запусти dconf и тискай

    Это не тот, где полторы всего каличных настройки и те не позволяют ничего?

     
     
  • 3.49, Аноним (47), 22:24, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не тот. Это тот, который позволяет регулировать и переключать в Gnome всё и вся. Там столько всего, что просто страшно трогать.
     
  • 3.51, Аноним (47), 22:27, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://ibb.co/Xj67WS6
     
     
  • 4.55, Dzen Python (ok), 22:36, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хороша попытка, но нет.
     
  • 4.59, Ан (??), 22:44, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А говорили, в Линуксе нет реестра, бгг
     
  • 3.54, Аноним (47), 22:35, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://ibb.co/YBt5HnX
     
     
  • 4.65, Dzen Python (ok), 22:56, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Особенно позабавили "настройки" для колор пикера, которые дублируют то, что ты выбираешь и сохраняешь в гуи самого пикера. Вау.

    Открой-ка dconf для наутилуса, а? Сколько там будет переключателей так или иначе НЕ дублирующих то, что настраивается и так, в интерфейсе?

     
  • 2.40, Аноним (-), 22:05, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и нежрущий

    от создателей не падающей плазмы

     

  • 1.42, Аноним (-), 22:07, 21/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    без systemd уже можно пользоваться?
     
     
  • 2.45, Аноним (43), 22:12, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нахрена нам гном без системД?
    Нам надо и первое и второе!
     

  • 1.52, Аноним (52), 22:29, 21/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хочу спросить: как переименовать файл из диалога выбора файла? Кейс: сканер кладёт в папку файлы, я их переименовываю (из диалога открытия) и отправляю.
     
  • 1.60, Admino (ok), 22:50, 21/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В Evolution наконец-то завезли CSD. Многие приложения уже на GTK4, а это легаси до сих пор было приветом из 90-х.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру