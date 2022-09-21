Выпуск пользовательского окружения GNOME 43

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|1.1, haleff (ok), 20:31, 21/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Прошло совсем немного времени как вышел GNOME 42, который сломал 80% работающих вещей что были у меня на арче. Если обновить все пакеты, то история повторится?
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|2.11, Аноним (11), 21:10, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Сидит на нестабильном роллинге и жалуется что у него что-то там сломалось и отвалилось. Хочешь стабильности - сиди на Ubuntu LTS или Debian Stable.
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|3.28, Пурген (?), 21:44, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну да, на Ubuntu все стабильно поломано. А на Debian 43-й появится году этак в 2024м.
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|4.43, Аноним (43), 22:08, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так может у тебя руки из жопы?
Сижу на последней бубунте, и не важно она LTS или нет. Проблем не вижу.
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|2.13, Нескажу (?), 21:16, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Поэтому на данный момент
Стабильней XFCE нет.
О как, прям стих получился.
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|3.17, Vlad (??), 21:23, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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в ubuntu 22.04 баг на багосе.
1. закрыл открыл крышку ноута - окно ввода пароля через раз
2. бывает что переключил приложения alt+tab, потом в приложении tab типо залипся
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|2.36, th3m3 (ok), 21:59, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Если обновить все пакеты, то история повторится?
Конечно, это же Gnome. Это теперь всегда так.
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|3.16, Аноним (3), 21:21, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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все верно!
а ещё у меня нет убогой системы охлаждения на этом самом ноуте...
Как-то не в тренде получается
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|1.4, Аноним (4), 20:35, 21/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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> Обновлены звуки предупреждений
Это чтобы заново привыкать? Спасибо гнумеры что держите всех в тонусе!
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|2.41, Аноним (-), 22:06, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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звуковые темы разве не поставляются пакетами во всех нормальных дистрах?
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|1.6, Аноним (6), 20:56, 21/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Почему в гноме нет трея из коробки? Сейчас куча приложений, для которых он нужен.
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|2.12, Аноним (12), 21:14, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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трей как концепт - отвратительная штука, прибитая гвоздями к X11, правильно делают, что не суют ее в коробку. Приложение должно как можно сильнее интегрироваться в десктоп - слать уведомления через стандартные механизмы десктопа (D-Bus), а не выдумывать собственную иконку с собственным стилем уведомлений. Куда лучшей альтернативой трею является AppIndicator.
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|3.20, Dzen Python (ok), 21:26, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хе. А ты забавный.
> Приложение должно как можно сильнее интегрироваться в десктоп
Приложение в принципе никому ничего не должно, кроме как за деньги.
> слать уведомления через стандартные механизмы десктопа (D-Bus), а не выдумывать собственную иконку с собственным стилем уведомлений.
...и работать только под явно указанные версии гнома и только с явно захардкоженой адвайтой, угу.
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|4.27, Аноним (12), 21:43, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Приложение в принципе никому ничего не должно, кроме как за деньги.
Ну так и гном не обязан предоставлять легаси-концепты вроде трея. А пользователи не обязаны использовать трее-зависимый шлак.
> работать только под явно указанные версии гнома и только с явно захардкоженой адвайтой
Где здесь зависимость от гнома, болезный? https://specifications.freedesktop.org/notification-spec/notification-spec-lat Любое приложение, использующее org.freedesktop.Notifications, прекрасно работает в i3, а его уведомления прекрасно отображаются благословенным dunst. С вяленым тоже никаких проблем быть не должно, т.к. D-Bus не привязан к иксам.
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|5.33, Dzen Python (ok), 21:51, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> легаси-концепты вроде трея
Гном не обязан - приложение не обязано; пользователи тем более не обязаны вкушать "инновации", поэтому голосуют ногами за устаревший - в головах "новаторов", естессно - концепт трея.
> Где здесь зависимость от гнома, болезный?
Просто ты в порыве аггра не заметил сарказма, дружок.
Хотя последнее уже не вполне сарказм, а вполне себе реальность, которую *пока* не захардкодили в GHIG: https://stopthemingmy.app/
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|6.35, Аноним (12), 21:56, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> поэтому голосуют ногами за устаревший - в головах "новаторов", естессно - концепт трея
А эти голосующие - они сейчас с нами в одной комнате? О чем ты говоришь вообще, болезный? Гном - самый популярный ДЕ, обеспечивающий свою популярность в том числе тем, что он дефолтный ДЕ не просто такого-то и такого-то дистра - он дефолтный ДЕ линукса как такового (пруфы: все приложения с собственным тулкитом, имеющие опцию "Выглядеть как остальные приложения", выглядят именно как GTK-на-Mutter, а не что-то другое; LibreOffice, Chromium)
> не заметил сарказма, дружок
А, это было не вранье про "зависимость от гнома". То был сарказм.
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|7.44, Dzen Python (ok), 22:10, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> он дефолтный ДЕ линукса как такового
Ты тут вышел на красное в толстометре. То, что он навязан редхатом и его пересборками с деривативами дефолтным в гуях - не делает его дефотным ДЕ ОС.
> А эти голосующие - они сейчас с нами в одной комнате?
Ага. Более того, они вокруг тебя, а вон тот, маленький, готов тебе в тапку нагадить. А тот, что сохранил в кедах трей уже у твоего холодильника, борщ жрать начал. Лови, лови его, пока под кровать не убежал!
> все приложения с собственным тулкитом, имеющие опцию "Выглядеть как остальные приложения"
Ой-вей. Оказывается внешний вид тулкита уже показывает дефолтность одного из ДЕ на нём. О как. Забористые шишечки у тебя. Дашь затянуться?
> То был сарказм.
Таки у вас атрофировалось чувство сарказма? Рекомендую завязывать с гномом, скоро такими темпами и педули пускать на задний двор начнёшь, и волосы красить в фиолетовый.
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|2.15, Аммин (?), 21:20, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почти в каждом нормальном дистрибутиве идет штатное гномовское расширение "Window List". Включи и будет тебе трей. Ах! ну ты не знал.
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|4.53, llolik (ok), 22:33, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну расширение он указал не то, но как-минимум два рабочих Tray Icons: Reloaded, AppIndicator and KStatusNotifierItem Support. От gnome нужна, в общем-то только панель, в которой рисовать иконки. Всё отальное - D-BUS. И если иконке нужно меню, то не выше GTK3 приложений, потому что libdbusmenu-gtk на gtk4 никто не портировал.
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|1.8, Аноним (8), 21:03, 21/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Там всё такие же наркоманские значения для гасителя экрана?
1мин
2мин
3мин
4мин
и так до 15 минут.
Нафига мне значение в 12 минут? Мне нужна возможность полчаса или час поставить!
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|2.19, Аноним (19), 21:25, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У вас интуитивность кдешника. D После гасителя вообще то как раз режим ожидания с 15 минут начинается и затем ползунок выключения с таймерами также.Всё по порядку и логично логично. По крайней мере в 42 точно так.
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|3.22, Аноним (19), 21:31, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там не полузунок выключения как я посмотрел,а действие кнопки на самом деле,но сути в целом это не меняет,
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|1.10, Я (??), 21:06, 21/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Переделаны окна "about" в приложениях GNOME. - наконец-то!
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|1.18, Аммин (?), 21:24, 21/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лучшее DE! Прилетел сегодня в Fedora 37 beta уже стабильный GNOME 43. Полет нормальный.
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|1.21, Ан (??), 21:29, 21/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Учитывачя повальные увольнения в американском айти на фоне рецессии, жить гному осталось недолго.
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|2.26, Dzen Python (ok), 21:43, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Зря ты это написал. Тут же минимум пара отделений сама_я_из_америки, которые тут же накинут, что не_все_так_однозначно_,_у_всех_500к/нсек.
Ну а если без смехушочков, то да, мне тоже очень интересно, как опенсорц в принципе переживет 2023-2025 годы, в свете намечающейся гражданской войны в штатах. Что выживет, пусть и через силу; что уйдет в абадонварь вместе с белым мужчиной-автором в небытие с СОС'ом в качестве надгробия от небинарных; что предаст и закроется в проприентарь под чутким надзором менеджеров корпов.
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|3.56, Ан (??), 22:38, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Зря ты это написал. Тут же минимум пара отделений сама_я_из_америки, которые тут
> же накинут, что не_все_так_однозначно_,_у_всех_500к/нсек.
> Ну а если без смехушочков, то да, мне тоже очень интересно, как
> опенсорц в принципе переживет 2023-2025 годы, в свете намечающейся гражданской войны
> в штатах. Что выживет, пусть и через силу; что уйдет в
> абадонварь вместе с белым мужчиной-автором в небытие с СОС'ом в качестве
> надгробия от небинарных; что предаст и закроется в проприентарь под чутким
> надзором менеджеров корпов.
Увольнения это открытая информация, как и о рецессии: https://www.wsj.com/articles/meta-and-google-are-cutting-staff-just-dont-menti
То, что Гном, будучи формально открытым проектом, на 95% разрабатывается сотрудниками Редхата тоже ни для кого не новости.
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|4.61, Dzen Python (ok), 22:50, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как и то, что даже американские издания пишут о скором начале гражданской войны у них же. Но это уж ИХ проблемы. Мне более интересно, как переживет это все опенсорц в целом, а не только гном. Который, вангую, в принципе может и закрыть исходники в хаосе.
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|5.64, Ан (??), 22:55, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Как и то, что даже американские издания пишут о скором начале гражданской
> войны у них же. Но это уж ИХ проблемы. Мне более
> интересно, как переживет это все опенсорц в целом, а не только
> гном. Который, вангую, в принципе может и закрыть исходники в хаосе.
Надо делить "опенсорс" на тру опенсорс и корпоративный опенсорс. Первый вряд ли как-то пострадает.
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|1.23, Dzen Python (ok), 21:34, 21/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> В конфигуратор добавлена новая страница "Device Security" с параметрами безопасности оборудования и прошивок,
В гном 45 завезут, как в луДших китайских прошивках ведроида и редстарлинуксе неудаляемый "отнивирас"?
> Обновлён файловый менеджер Nautilus, который переведён на библиотеку GTK 4.
Какие функции и в так уже до самого донышка кастрированном наутилусе убрали из-за "несовместимости с либхипстер"?
> Переделана интегрированная среда разработки Builder,
Её хоть научили в простые С-проекты, или до сих пор жёско хардкожена на вала и гономоjs?
> Возвращена поддержка самодостаточных web-приложений в формате PWA (Progressive Web Apps),
> В менеджер приложений GNOME Software и добавлена подборка web-приложений
Гном теперь приближен к макос в роли facebook*/твиттер-машины only?
*г-ноеды из англонета
> Переделаны окна "about" в приложениях GNOME.
ЛОМАЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ! ТЕПЕРЬ ДЕСКТОП НИКОГДА НЕ БУДЕТ ПРЕЖНИМ!
> При подключении к удалённому рабочему столу при помощи протокола RDP добавлена поддержка приёма звука с внешнего хоста.
Даже автор реммины отказался от бандла в составе г-нома? Достижение, что сказать.
> Обновлены звуки предупреждений.
Только ради этого и стоило релизить
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|3.39, Аноним (-), 22:03, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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только без плагинов, если сравнивать с xfce. и дико тормозное даже на топовом железе
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|4.62, Admino (ok), 22:52, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Gnome без плагинов сравнить с XFCE без плагинов?
У XFCE нет шансов, там без плагинов голая панель.
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|1.32, Аноним (47), 21:48, 21/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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GNOME по ряду фундаментальных показателей лучший. По меньшей мере, если его рассматривать как окружение для работы, а не экспериментов. С другой стороны, хочется приключений — запусти dconf и тискай на свой страх и риск.
Таки GNOME лучший. Красивый, аккуратный, стабильный и нежрущий, в отличие от.
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|2.34, Dzen Python (ok), 21:52, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> хочется приключений — запусти dconf и тискай
Это не тот, где полторы всего каличных настройки и те не позволяют ничего?
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|3.49, Аноним (47), 22:24, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не тот. Это тот, который позволяет регулировать и переключать в Gnome всё и вся. Там столько всего, что просто страшно трогать.
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|4.65, Dzen Python (ok), 22:56, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Особенно позабавили "настройки" для колор пикера, которые дублируют то, что ты выбираешь и сохраняешь в гуи самого пикера. Вау.
Открой-ка dconf для наутилуса, а? Сколько там будет переключателей так или иначе НЕ дублирующих то, что настраивается и так, в интерфейсе?
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|1.52, Аноним (52), 22:29, 21/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хочу спросить: как переименовать файл из диалога выбора файла? Кейс: сканер кладёт в папку файлы, я их переименовываю (из диалога открытия) и отправляю.
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|1.60, Admino (ok), 22:50, 21/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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В Evolution наконец-то завезли CSD. Многие приложения уже на GTK4, а это легаси до сих пор было приветом из 90-х.
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