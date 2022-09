Выпуск пользовательского окружения GNOME 43

3.20 , Dzen Python ( ok ), 21:26, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хе. А ты забавный.

> Приложение должно как можно сильнее интегрироваться в десктоп Приложение в принципе никому ничего не должно, кроме как за деньги.

> слать уведомления через стандартные механизмы десктопа (D-Bus), а не выдумывать собственную иконку с собственным стилем уведомлений. ...и работать только под явно указанные версии гнома и только с явно захардкоженой адвайтой, угу.

4.27 , Аноним ( 12 ), 21:43, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Приложение в принципе никому ничего не должно, кроме как за деньги. Ну так и гном не обязан предоставлять легаси-концепты вроде трея. А пользователи не обязаны использовать трее-зависимый шлак. > работать только под явно указанные версии гнома и только с явно захардкоженой адвайтой Где здесь зависимость от гнома, болезный? https://specifications.freedesktop.org/notification-spec/notification-spec-lat Любое приложение, использующее org.freedesktop.Notifications, прекрасно работает в i3, а его уведомления прекрасно отображаются благословенным dunst. С вяленым тоже никаких проблем быть не должно, т.к. D-Bus не привязан к иксам.

5.33 , Dzen Python ( ok ), 21:51, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > легаси-концепты вроде трея Гном не обязан - приложение не обязано; пользователи тем более не обязаны вкушать "инновации", поэтому голосуют ногами за устаревший - в головах "новаторов", естессно - концепт трея. > Где здесь зависимость от гнома, болезный? Просто ты в порыве аггра не заметил сарказма, дружок.

Хотя последнее уже не вполне сарказм, а вполне себе реальность, которую *пока* не захардкодили в GHIG: https://stopthemingmy.app/

6.35 , Аноним ( 12 ), 21:56, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > поэтому голосуют ногами за устаревший - в головах "новаторов", естессно - концепт трея А эти голосующие - они сейчас с нами в одной комнате? О чем ты говоришь вообще, болезный? Гном - самый популярный ДЕ, обеспечивающий свою популярность в том числе тем, что он дефолтный ДЕ не просто такого-то и такого-то дистра - он дефолтный ДЕ линукса как такового (пруфы: все приложения с собственным тулкитом, имеющие опцию "Выглядеть как остальные приложения", выглядят именно как GTK-на-Mutter, а не что-то другое; LibreOffice, Chromium) > не заметил сарказма, дружок А, это было не вранье про "зависимость от гнома". То был сарказм.

7.44 , Dzen Python ( ok ), 22:10, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > он дефолтный ДЕ линукса как такового Ты тут вышел на красное в толстометре. То, что он навязан редхатом и его пересборками с деривативами дефолтным в гуях - не делает его дефотным ДЕ ОС. > А эти голосующие - они сейчас с нами в одной комнате? Ага. Более того, они вокруг тебя, а вон тот, маленький, готов тебе в тапку нагадить. А тот, что сохранил в кедах трей уже у твоего холодильника, борщ жрать начал. Лови, лови его, пока под кровать не убежал! > все приложения с собственным тулкитом, имеющие опцию "Выглядеть как остальные приложения" Ой-вей. Оказывается внешний вид тулкита уже показывает дефолтность одного из ДЕ на нём. О как. Забористые шишечки у тебя. Дашь затянуться? > То был сарказм. Таки у вас атрофировалось чувство сарказма? Рекомендую завязывать с гномом, скоро такими темпами и педули пускать на задний двор начнёшь, и волосы красить в фиолетовый.

8.47 , Аноним ( 47 ), 22:21, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Изучай внимательно https linux-hardware org view os_de ... 9.50 , Dzen Python ( ok ), 22:26, 21/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Посмотрел Подтверждения твоего тезиса не увидел Решил посмотреть отборы в разр...