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Выпуск пользовательского окружения GNOME 42

23.03.2022 21:23

После шести месяцев разработки представлен выпуск десктоп-окружения GNOME 42. Для быстрой оценки возможностей GNOME 42 предложены специализированные Live-сборки на основе openSUSE и установочной образ, подготовленный в рамках инициативы GNOME OS. GNOME 42 также уже включён в состав экспериментальной сборки Fedora 36.

В новом выпуске:

  • Реализованы глобальные настройки тёмного стиля оформления интерфейса, информирующие приложения о необходимости включения тёмной темы вместо светлой. Тёмный режим включается в панели "Appearance" и поддерживается в большинстве приложений GNOME, а также во всех штатных обоях рабочего стола. Для приложений предусмотрена возможность определения собственных настроек стиля, которые можно использовать, например, для включения в отдельных приложениях светлого или тёмного оформления, независимо от общего системного стиля.

  • Переработан интерфейс для создания скриншотов, в котором обеспечена интеграция с инструментом для создания скринкастов и предоставлена возможность создания снимка определённой части крана или отдельного окна. После нажатия клавиши Print Screen выводится диалог, позволяющий выбрать область экрана и режим сохранения одного снимка или записи видео. Для управления также можно использовать горячие клавиши.

  • Многие приложения переведены на использование GTK 4 и библиотеку libadwaita, которая предлагает готовые виджеты и объекты для построения приложений, соответствующие рекомендациям GNOME HIG (Human Interface Guidelines) и способные адаптивно подстраиваться под экраны любого размера. В частности, libadwaita теперь используется в таких приложениях, как Disk Usage Analyzer, To Do, Fonts, Tour, Calendar, Clocks, Software, Characters, Contacts, Weather, Calculator, Sound Recorder, App Icon Preview, Icon Library и Secrets. Многие из этих приложений теперь можно установить обособленно в формате Flatpak.
  • Обновлён системный стиль интерфейса пользователя и оболочка GNOME Shell визуально унифицирована с новой реализацией приложений, переведённых на использование Libadwaita. Переработан стиль символьных пиктограмм.
  • Обновлён интерфейс конфигуратора GNOME Settings, который также теперь базируется на libadwaita. Переделано оформления панелей для настройки внешнего вида, приложений, экрана, языков и пользователей.
  • В число приложений, рекомендуемых для включения по умолчанию в установки GNOME, добавлено два новых приложения - текстовый редактор Text Editor и эмулятор терминала Console. Данные приложения используют GTK 4, предлагают интерфейс на основе вкладок, поддерживают тёмную тему оформления и собственный набор стилей, позволяющий переходить к светлому или тёмному оформлению независимо от других приложений. В Text Editor применяется автоматическое сохранение изменений для защиты от потери работы в результате сбоя.

    Интерфейс эмулятора терминала Console примечателен наложением полос прокрутки и индикатора размера, а также изменением цвета заголовка при работе с правами root.

  • В Web (Epiphany) включено применение аппаратного ускорения при отрисовке, обеспечена более плавная прокрутка, проведена подготовка к переходу на GTK 4, обновлён встроенный просмотрщик PDF-файлов (PDF.js) и добавлена поддержка применения тёмной темы оформления.
  • В файловом менеджере предоставлена возможность прокрутки файловых путей в панели, обновлены пиктограммы и добавлен новый интерфейс для переименования файлов и каталогов. Значительно улучшена индексация файлов в поисковом движке Tracker, сокращено потребление памяти и ускорен запуск.
  • В видеопроигрывателе задействованы виджеты на базе OpenGL и реализована поддержка аппаратного ускорения декодирования видео. Улучшена интеграция воспроизведения видео с оболочкой GNOME Shell через применение стандарта MPRIS, определяющего средства для удалённого управления медиапроигрывателями. Для управления воспроизведением теперь можно использовать кнопки, интегрированные в список уведомлений.
  • В GNOME Boxes, менеджер виртуальных машин и удалённых рабочих столов, изменено оформление настроек и обеспечена адаптация интерфейса к разным размерам экрана. Улучшена поддержка операционных систем, использующих UEFI.
  • В средства для удалённого доступа к рабочему столу добавлена возможность использования протокола RDP вместо VNC. Включения RDP осуществляется в настройках в панели "Sharing", после чего установка сеанса с удалённой системой выполняется автоматически.
  • Значительно улучшена обработка ввода - снижены задержки при вводе и повышена отзывчивость на нагруженных системах. Оптимизации особенно заметны в играх и ресурсоёмких графических приложениях.
  • Оптимизирована отрисовка приложений, работающих в полноэкранном режиме, что, например, позволило снизить потребление энергии при воспроизведении видео на весь экран и повысить FPS в играх.
  • Из GNOME SDK удалена библиотека Clutter и связанные с ней компоненты Cogl, Clutter-GTK и Clutter-GStreamer. Для обеспечения совместимости с существующими расширениями в составе GNOME Shell оставлены внутренние копии Cogl и Clutter. Разработчикам рекомендовано перевести свои программы на GTK4, libadwaita и GStreamer.




  1. Главная ссылка к новости (https://foundation.gnome.org/2...)
  2. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения GNOME 41
  3. OpenNews: GNOME прекращает сопровождение графической библиотеки Clutter
  4. OpenNews: Выпуск Phosh 0.15.0, GNOME-окружения для смартфонов
  5. OpenNews: Выпуск библиотеки Libadwaita 1.0 для создания интерфейсов в стиле GNOME
  6. OpenNews: Релиз десктоп-окружения MATE 1.26, форка GNOME 2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56902-gnome
Ключевые слова: gnome
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Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 21:43, 23/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    DE для главного вопроса жизни, вселенной и всего такого.
     
     
  • 2.3, Хых (?), 21:56, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кроме Думателя это DE кто-то использует?
     
  • 2.24, Аноним (24), 23:09, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Gnome 40K
     
     
  • 3.36, dullish (ok), 00:31, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да. Скрапкод. Да покарает Омниссия его презренных создателей!
     

  • 1.4, Аноним (4), 21:57, 23/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Самое главное, что GNOME просто работает. Мне лично некогда разбираться почему там что-то где-то падает. GNOME + Linux = машина для работы.
     
     
  • 2.6, НяшМяш (ok), 22:05, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > машина для работы

    Не знал, что бывает работа по поиску панели и открытых приложений. Завидую.

     
     
  • 3.7, адфезфл (?), 22:08, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Никаких проблем. После небольшого периода перепривыкания от привычек в-ля-виндовз (которые успешно перекочевали сначала на кеды, а потом на корицу лично у меня), начинаешь активно пользоваться шоткатами и лаунчером для запуска-поиска-прочего. И - вуаля - как-то всё стало быстрее и проще, мыша стал щупать намного реже, глазами не ищу иконки приложений и прочее. Пара нажатий - ти ты где надо.
    Удобно, внезапно. Сам был в шоке.
     
     
  • 4.25, Аноним (24), 23:13, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользоваться поиском и горячими клавишами можно и в Вин и в Мак и сабже. Но это не круто и не удобно.
     
  • 4.26, Аноним (24), 23:16, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Критика и форки
    Линус Торвальдс критически оценил третью версию GNOME[64], отметил ряд недостатков и предложил сделать ответвление GNOME 2, одним из которых стал проект MATE. Торвальдс сообщил, что отныне будет пользоваться Xfce. В 2005 году он тоже критически оценивал GNOME, назвав его «окружением для идиотов»[65].

    Разделяю мнение товарища Торвальдса.

     
  • 4.27, Аноним (24), 23:17, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    GNOME 1 выглядит удобнее чем GNOME 42.

    https://ru.wikipedia.org/wiki/GNOME#/media/Файл:GNOME-escritorio-1.x.png

     
     
  • 5.32, prokoudine (ok), 23:57, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чтобы об этом судить, надо не на скриншоты пыриться, а вживую щупать :)
     
  • 2.10, Хых (?), 22:17, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Интересно на сколько (в Джоулях) GNOME 42 выполняет бОльшую работу чем GNOME 2 и не пора ли ему завязывать с работой и уходить на пенсию
     
  • 2.15, th3m3 (ok), 22:25, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это если без расширений его использовать?
     
  • 2.18, Dzen Python (ok), 22:32, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мне тоже когда-то это было важно.

    Потом вылезли мелкие косяки. Много.
    Часть из них правилась аддонами. Но с каждым установленным аддоном гном все больше тормозил и зависал. К тому же 95% аддонов суть одноразовы - каждый раз гадал, так что же отвалится поле релиза, часть уже, плюнув, допиливал сам.
    Часть из них правилась в г/д-конфе, но опять-таки, ключи при обновлении любили исчезать и появляться в самых разных местах. И при этом ключи не удалялись с софтом и многыя из них были мертвыми.
    Еще часть из них правилась вдумчивым курением манов над консолью, но тут был вообще рандом - и хз как решать, документации тупо нет.
    Добило окончательно: унификация внешнего вида, поведения. Тут в принципе полный аллес.

    Уже три года на KDE. Как настроил - так и работает. Собрал окружение и софт на Qt5 и тупо обновляю. Баги есть, но где их нет - да и чиният их быстрее гномощельных. Плазма последний раз упала 2.5 года назад, на некорректной комбинации из всинка, опенгл и полугорелой затычки на PCI. Мне норм.

     

  • 1.8, Аноним (8), 22:08, 23/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > добавлено два новых приложения - текстовый редактор Text Editor и эмулятор терминала Console

    Мощно работают! А уже имеющиеся куда дели?

     
     
  • 2.11, Dzen Python (ok), 22:19, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ты...эээ?...ты это, не панимаишь!
    Геани же не такой стильный, а этот...ну как там это его, панимаишь? Ну тот что на гткД - слишком...эээ...фичавый. Непорядок. Мы долны идти путем криводелов ипз элеметари, наших братьев. Поэтому вот вам замена гном-терминалу и...эээ..того, самого, что в гноме тексты правил
     
     
  • 3.31, prokoudine (ok), 23:55, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Новый текстовый редактор реализовал старую как мира идею Джеффа Раскина (спустя N лет после саблайма): состояние программы с загруженными данными должно сохраняться между сессиями.

    Открыл файлы, что-то поменял, закрыл программу, снова открыл — все файлы загружены, как и не закрывал.

     
     
  • 4.33, Аноним (33), 00:15, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прямо как в Kate
     
  • 4.38, Аноним (8), 01:46, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Открыл файлы, что-то поменял, закрыл программу, снова открыл — все файлы загружены

    Дурдом же... Кликнул по одному текстовичку - а параллельно открылись все из предыдущей сессии? Потом закрыл редактор - у тебя в сессии уже опухоль из N+1 файлов. Либо не открылись параллельно, тогда трындец твоей сессии. Выбирай: или опухоль, или трындец.

     
  • 2.12, ааноним (?), 22:19, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А какие были?
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 22:20, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Gnome-terminal. Но там разраб немного больной, так что не жалко.
     
     
  • 4.37, nvidiaamd (?), 01:11, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем болеет?
     
  • 2.16, eugener (ok), 22:26, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никуда не дели, gedit и gnome-terminal остались.
    Щупал новые приложения в альфе убунты 22.04, новый редактор норм, а Console без настроек, слехка недоделаный.
     

  • 1.9, Аноним (9), 22:15, 23/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Интересно, исправили наконец ошибку появления тормознутого индикационного меню при изменении раскладки клавиатуры, если смена раскладки была определена на единственную клавишу, а не на сочетание?

    Сообщение о баге на гите висит уже несколько лет.

     
  • 1.14, Аноним (14), 22:23, 23/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    что меня бесит  в гноме это что нельзя настроить переключение по capslock,
    во втором проблем не было, а потом они чёта придумали и даже твикер помогал лишь на время.
     
     
  • 2.23, Аноним (8), 22:55, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > во втором проблем не было

    А я со второго никуда и не переходил. После второго - гномов нет.

     
  • 2.29, COBA (?), 23:32, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В смысле. До сих пор работает через gnome-tweak. Никаких проблем не наблюдаю.
     
  • 2.30, prokoudine (ok), 23:52, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > что меня бесит  в гноме это что нельзя настроить переключение по capslock,

    Прекрасно работает.

     

  • 1.19, Skullnet (ok), 22:41, 23/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Многие приложения переведены на использование GTK 4 и библиотеку libadwaita

    libнахертемы.

     
     
  • 2.22, Аноним (8), 22:53, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это чего, тема ныне определяется, с чем слинковано приложение?!
     
  • 2.34, Аноним (33), 00:17, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Докатились, теперь одна единственная тема вкомпиливается. Это уже не на гвоздях, а на сварке.
     

  • 1.28, Nick (??), 23:28, 23/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А док панель, сделают всегда видимым?
     
  • 1.35, Аноним (33), 00:20, 24/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неужели они #стэйвизюкрэйн не добавили? Не похоже на них.
     
  • 1.39, Аноним (39), 02:01, 24/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Там уже сделали функцию блокировки эффектов приложениями ("Разрешить приложениям блокировать режим с графическими эффектами" в KDE)?
     

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