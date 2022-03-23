Выпуск пользовательского окружения GNOME 42

|
|1.4, Аноним (4), 21:57, 23/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
|
Самое главное, что GNOME просто работает. Мне лично некогда разбираться почему там что-то где-то падает. GNOME + Linux = машина для работы.
|
|
|
|2.6, НяшМяш (ok), 22:05, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
> машина для работы
Не знал, что бывает работа по поиску панели и открытых приложений. Завидую.
|
|
|
|3.7, адфезфл (?), 22:08, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Никаких проблем. После небольшого периода перепривыкания от привычек в-ля-виндовз (которые успешно перекочевали сначала на кеды, а потом на корицу лично у меня), начинаешь активно пользоваться шоткатами и лаунчером для запуска-поиска-прочего. И - вуаля - как-то всё стало быстрее и проще, мыша стал щупать намного реже, глазами не ищу иконки приложений и прочее. Пара нажатий - ти ты где надо.
Удобно, внезапно. Сам был в шоке.
|
|
|
|4.25, Аноним (24), 23:13, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Пользоваться поиском и горячими клавишами можно и в Вин и в Мак и сабже. Но это не круто и не удобно.
|
|4.26, Аноним (24), 23:16, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Критика и форки
Линус Торвальдс критически оценил третью версию GNOME[64], отметил ряд недостатков и предложил сделать ответвление GNOME 2, одним из которых стал проект MATE. Торвальдс сообщил, что отныне будет пользоваться Xfce. В 2005 году он тоже критически оценивал GNOME, назвав его «окружением для идиотов»[65].
Разделяю мнение товарища Торвальдса.
|
|2.10, Хых (?), 22:17, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Интересно на сколько (в Джоулях) GNOME 42 выполняет бОльшую работу чем GNOME 2 и не пора ли ему завязывать с работой и уходить на пенсию
|
|2.18, Dzen Python (ok), 22:32, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Мне тоже когда-то это было важно.
Потом вылезли мелкие косяки. Много.
Часть из них правилась аддонами. Но с каждым установленным аддоном гном все больше тормозил и зависал. К тому же 95% аддонов суть одноразовы - каждый раз гадал, так что же отвалится поле релиза, часть уже, плюнув, допиливал сам.
Часть из них правилась в г/д-конфе, но опять-таки, ключи при обновлении любили исчезать и появляться в самых разных местах. И при этом ключи не удалялись с софтом и многыя из них были мертвыми.
Еще часть из них правилась вдумчивым курением манов над консолью, но тут был вообще рандом - и хз как решать, документации тупо нет.
Добило окончательно: унификация внешнего вида, поведения. Тут в принципе полный аллес.
Уже три года на KDE. Как настроил - так и работает. Собрал окружение и софт на Qt5 и тупо обновляю. Баги есть, но где их нет - да и чиният их быстрее гномощельных. Плазма последний раз упала 2.5 года назад, на некорректной комбинации из всинка, опенгл и полугорелой затычки на PCI. Мне норм.
|
|1.8, Аноним (8), 22:08, 23/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
> добавлено два новых приложения - текстовый редактор Text Editor и эмулятор терминала Console
Мощно работают! А уже имеющиеся куда дели?
|
|
|
|2.11, Dzen Python (ok), 22:19, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Ты...эээ?...ты это, не панимаишь!
Геани же не такой стильный, а этот...ну как там это его, панимаишь? Ну тот что на гткД - слишком...эээ...фичавый. Непорядок. Мы долны идти путем криводелов ипз элеметари, наших братьев. Поэтому вот вам замена гном-терминалу и...эээ..того, самого, что в гноме тексты правил
|
|
|
|3.31, prokoudine (ok), 23:55, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Новый текстовый редактор реализовал старую как мира идею Джеффа Раскина (спустя N лет после саблайма): состояние программы с загруженными данными должно сохраняться между сессиями.
Открыл файлы, что-то поменял, закрыл программу, снова открыл — все файлы загружены, как и не закрывал.
|
|
|
|4.38, Аноним (8), 01:46, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Открыл файлы, что-то поменял, закрыл программу, снова открыл — все файлы загружены
Дурдом же... Кликнул по одному текстовичку - а параллельно открылись все из предыдущей сессии? Потом закрыл редактор - у тебя в сессии уже опухоль из N+1 файлов. Либо не открылись параллельно, тогда трындец твоей сессии. Выбирай: или опухоль, или трындец.
|
|
|
|3.13, Аноним (13), 22:20, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Gnome-terminal. Но там разраб немного больной, так что не жалко.
|
|2.16, eugener (ok), 22:26, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Никуда не дели, gedit и gnome-terminal остались.
Щупал новые приложения в альфе убунты 22.04, новый редактор норм, а Console без настроек, слехка недоделаный.
|
|1.9, Аноним (9), 22:15, 23/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Интересно, исправили наконец ошибку появления тормознутого индикационного меню при изменении раскладки клавиатуры, если смена раскладки была определена на единственную клавишу, а не на сочетание?
Сообщение о баге на гите висит уже несколько лет.
|
|1.14, Аноним (14), 22:23, 23/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
что меня бесит в гноме это что нельзя настроить переключение по capslock,
во втором проблем не было, а потом они чёта придумали и даже твикер помогал лишь на время.
|
|
|
|2.23, Аноним (8), 22:55, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> во втором проблем не было
А я со второго никуда и не переходил. После второго - гномов нет.
|
|2.29, COBA (?), 23:32, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В смысле. До сих пор работает через gnome-tweak. Никаких проблем не наблюдаю.
|
|2.30, prokoudine (ok), 23:52, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> что меня бесит в гноме это что нельзя настроить переключение по capslock,
Прекрасно работает.
|
|1.19, Skullnet (ok), 22:41, 23/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Многие приложения переведены на использование GTK 4 и библиотеку libadwaita
libнахертемы.
|
|
|
|2.34, Аноним (33), 00:17, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Докатились, теперь одна единственная тема вкомпиливается. Это уже не на гвоздях, а на сварке.
|
|1.39, Аноним (39), 02:01, 24/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Там уже сделали функцию блокировки эффектов приложениями ("Разрешить приложениям блокировать режим с графическими эффектами" в KDE)?
|