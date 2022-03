Выпуск пользовательского окружения GNOME 42

2.6 , НяшМяш ( ok ), 22:05, 23/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – > машина для работы Не знал, что бывает работа по поиску панели и открытых приложений. Завидую.

3.7 , адфезфл ( ? ), 22:08, 23/03/2022
Никаких проблем. После небольшого периода перепривыкания от привычек в-ля-виндовз (которые успешно перекочевали сначала на кеды, а потом на корицу лично у меня), начинаешь активно пользоваться шоткатами и лаунчером для запуска-поиска-прочего. И - вуаля - как-то всё стало быстрее и проще, мыша стал щупать намного реже, глазами не ищу иконки приложений и прочее. Пара нажатий - ти ты где надо.

Удобно, внезапно. Сам был в шоке.

4.25 , Аноним ( 24 ), 23:13, 23/03/2022
Пользоваться поиском и горячими клавишами можно и в Вин и в Мак и сабже. Но это не круто и не удобно.

4.26 , Аноним ( 24 ), 23:16, 23/03/2022
Критика и форки

Линус Торвальдс критически оценил третью версию GNOME[64], отметил ряд недостатков и предложил сделать ответвление GNOME 2, одним из которых стал проект MATE. Торвальдс сообщил, что отныне будет пользоваться Xfce. В 2005 году он тоже критически оценивал GNOME, назвав его «окружением для идиотов»[65]. Разделяю мнение товарища Торвальдса.

4.27 , Аноним ( 24 ), 23:17, 23/03/2022
GNOME 1 выглядит удобнее чем GNOME 42. https://ru.wikipedia.org/wiki/GNOME#/media/Файл:GNOME-escritorio-1.x.png

5.32 , prokoudine ( ok ), 23:57, 23/03/2022
Чтобы об этом судить, надо не на скриншоты пыриться, а вживую щупать :)

2.10 , Хых ( ? ), 22:17, 23/03/2022
Интересно на сколько (в Джоулях) GNOME 42 выполняет бОльшую работу чем GNOME 2 и не пора ли ему завязывать с работой и уходить на пенсию

2.15 , th3m3 ( ok ), 22:25, 23/03/2022
Это если без расширений его использовать?

2.18 , Dzen Python ( ok ), 22:32, 23/03/2022
Мне тоже когда-то это было важно. Потом вылезли мелкие косяки. Много.

Часть из них правилась аддонами. Но с каждым установленным аддоном гном все больше тормозил и зависал. К тому же 95% аддонов суть одноразовы - каждый раз гадал, так что же отвалится поле релиза, часть уже, плюнув, допиливал сам.

Часть из них правилась в г/д-конфе, но опять-таки, ключи при обновлении любили исчезать и появляться в самых разных местах. И при этом ключи не удалялись с софтом и многыя из них были мертвыми.

Еще часть из них правилась вдумчивым курением манов над консолью, но тут был вообще рандом - и хз как решать, документации тупо нет.

Добило окончательно: унификация внешнего вида, поведения. Тут в принципе полный аллес. Уже три года на KDE. Как настроил - так и работает. Собрал окружение и софт на Qt5 и тупо обновляю. Баги есть, но где их нет - да и чиният их быстрее гномощельных. Плазма последний раз упала 2.5 года назад, на некорректной комбинации из всинка, опенгл и полугорелой затычки на PCI. Мне норм.