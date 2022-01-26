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Выпуск Phosh 0.15.0, GNOME-окружения для смартфонов

26.01.2022 16:31

Доступен выпуск Phosh 0.15.0, экранной оболочки для мобильных устройств, основанной на технологиях GNOME и библиотеке GTK. Окружение изначально развивалось компанией Purism в качестве аналога GNOME Shell для смартфона Librem 5, но затем вошло в число неофициальных проектов GNOME и теперь также используется в postmarketOS, Mobian, некоторых прошивках для устройств Pine64 и редакции Fedora для смартфонов. Phosh использует композитный сервер Phoc, работающий поверх Wayland, а также собственную экранную клавиатуру squeekboard. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3+.

В новом выпуске:

  • Поддержка сдвигаемых экранными жестами рамок с уведомлениями.
  • Добавлен менеджер управления VPN-соединениями, интерфейс для быстрой настройки VPN, приглашение для аутентификации VPN и пиктограмма-индикатор для строки состояния.
  • Обеспечено скрытие некоторых быстрых настроек, если отсутствует связанное с ними оборудование.
  • Разрешена установка произвольных паролей для разблокировки экрана.
  • Улучшен интерфейс "Run command" для запуска системных команд.
  • Началась работа по обновлению стилевого оформления.
  • Возвращена поддержка протокола управления гамма-коррекцией.
  • Упрощена отладка.


  1. Главная ссылка к новости (https://gitlab.gnome.org/World...)
  2. OpenNews: Выпуск библиотеки Libadwaita 1.0 для создания интерфейсов в стиле GNOME
  3. OpenNews: Выпуск postmarketOS 21.12, Linux-дистрибутива для смартфонов и мобильных устройств
  4. OpenNews: Выпуск мобильной платформы KDE Plasma Mobile 21.12
  5. OpenNews: Проект Pine64 выпустил водонепроницаемые умные часы PineTime
  6. OpenNews: Представлена редакция Fedora Linux для смартфонов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56583-phosh
Ключевые слова: phosh, gnome
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Обсуждение (82) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, EuPhobos (ok), 16:36, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +15 +/
    Gnome для десктопа когда выпустят?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 16:38, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    в бэньки долбишься ? https://www.gnome.org/
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 16:43, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    > в бэньки долбишься ? https://www.gnome.org/

    Это кто долбится?! Где там для десктопа DE?!

     
  • 3.7, Агноним (?), 16:57, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    это вы называете окружение для десктопов?
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 17:09, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Да, а в чем проблема?
     
     
  • 5.58, Аноним (58), 21:26, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в ДНК
     
  • 4.79, Аноним (79), 22:09, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    для десктопов с 13-дюймовым сенсорным экраном.
     
  • 3.8, Аноним (8), 17:00, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    этот андроид лаунчер на десктопе пригоден только если обмазываться сторонними js-расширениями
     
     
  • 4.28, AleksK (ok), 19:11, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кедами кто-то пользуется без сторонних расширений?
     
     
  • 5.29, Tronis (?), 19:17, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эмм... я, не разу не юзал дополнительные расширения в кедах.
     
  • 5.30, Аноним (8), 19:27, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кто-то пользуется кде со сторонними расширениями?
     
  • 5.32, BrainFucker (ok), 20:18, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что за расширения?
     
     
  • 6.41, Аноним (41), 21:02, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вопрос задавал особь использующих Гном. т.к. Гном невозможно использовать без расширений, то наступает проффесианальная деформация и своё мышление проецируется на людей используюищх другую среду рабочего стола (СРС). У гномо0особи не укладывается в голове, что можно без расширений функционировать.
     
     
  • 7.44, BrainFucker (ok), 21:08, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это да. Довелось как-то установить Гном (нужна была срочно система, а рядом оказалась только флешка коллеги с Гномом. Это просто жесть, пришлось гуглить как переключать раскладку (в кедах я мог бы просто в настройках подсмотреть текущую комбинацию и при желании сменить её) и где найти кнопку суспенда системы (ну меня не напрягало набирать sudo systemctl suspend каждый раз, но хотелось бы чтобы было на месте).

    Гном в итоге даже хуже XFCE по юзабилити.

     
     
  • 8.50, AleksK (ok), 21:16, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https imgur com a OsCz01C ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.51, BrainFucker (ok), 21:19, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пусто https telegra ph file 8aaba5fa7aba18dbb94e0 png Лень разбираться какой ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.55, AleksK (ok), 21:24, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто же тебе виноват, что у тебя половина сайтов не работает ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.60, BrainFucker (ok), 21:29, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только гoвнocaйтoв Я от этого ничего не теряю ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.62, AleksK (ok), 21:32, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я уже понял почему ты не смог нагуглить элементарные вещи ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.63, BrainFucker (ok), 21:34, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты продолжаешь демонстрировать свою глупость, свойственную пользователям гнома ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 14.66, AleksK (ok), 21:40, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тебе скриншотами показал что эти вещи делаются элементарно, и сложно их не най... текст свёрнут, показать
     
     
  • 15.67, BrainFucker (ok), 21:43, 26/01/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 15.86, Аноним (41), 22:13, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы получить привычные элементы интерфейса имеющиеся в Equinox Desktop Environ... текст свёрнут, показать
     
  • 14.72, AleksK (ok), 21:47, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты мне так и не ответил на вопрос Как мне сделать чтобы при разворачивании окна... текст свёрнут, показать
     
     
  • 15.73, BrainFucker (ok), 21:52, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну поставь Latte Dock это свой, если он это может, в чём проблема-то KDE не зап... текст свёрнут, показать
     
     
  • 16.78, AleksK (ok), 22:08, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно и без Latte dock Но сторонние виджеты ставить придется, если повезло из р... текст свёрнут, показать
     
     
  • 17.83, BrainFucker (ok), 22:11, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будто что-то плохое Не пользовался, видел на скриншотах, но вроде там всё хорош... текст свёрнут, показать
     
     
  • 18.88, Аноним (41), 22:15, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поисковую строку можно сократить до одной иконку лупы или убрать вовсе ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.46, AleksK (ok), 21:12, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А что за расширения?

    Например, любимый всеми кдешниками Latte dock и его виджеты.

     
     
  • 7.49, BrainFucker (ok), 21:16, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Враньё, Latte Dock это не расширение, а альтернативная панель.

    Про всех кдешников тоже враньё, я не пользовался ещё, не было времени тестить, да и стандартная устраивает. (Latte это что-то по типу панели в макоси, если судить по скриншотам, мне такой вид не нравится, виндовая панель лучше)

     
     
  • 8.52, AleksK (ok), 21:20, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Какой же ты кдешник если не знаешь что такое Latte dock Им можно заменить все с... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.64, Малдер (?), 21:34, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Адекватный ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.68, AleksK (ok), 21:44, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это тот кому нравится дефолт под любимую десяточку со штатной темой ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.81, Аноним (8), 22:09, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да Нискучными васянствами ниподдесяточку занимаются очевидные школьники с кучей... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.85, AleksK (ok), 22:13, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Gnome он изначально ниподдесяточку, а васяны наоборот делают поддесяточку точн... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.87, Аноним (8), 22:15, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пофиксил ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.77, Аноним (41), 22:07, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Например, любимый ВСЕМИ кдешниками Latte dock и его виджеты.
    >ВСЕМИ

    Демагогический прием  argumentum ad populum — https://ru.wikipedia.org/wiki/Апелляция_к_большинству

     
     
  • 8.80, AleksK (ok), 22:09, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сужу по разным гайдам и видосикам как сделать самый красивый интерфейс Если т... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.84, Аноним (8), 22:11, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ясно ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.89, AleksK (ok), 22:17, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Открываем ютуб, пишем в поиске KDE customization, первые видосики по 300-500 тыс... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.91, Аноним (8), 22:22, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот выросло покаление ... текст свёрнут, показать
     
  • 9.90, Аноним (41), 22:17, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как одно проистекает из другого Как я уже писал ниже или выше не помню, копий в... текст свёрнут, показать
     
  • 7.82, Аноним (79), 22:11, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во-первых, не всеми, во-вторых, зачем оно надо, если есть иконки на панели задач, а у 3:4 экраны остались только для некоторых профессионалов.
     
  • 5.76, Аноним (79), 22:06, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никогда не пользовался, ни в 4-ке, ни в 5-ке. Там своих плазмоидов навалом.
     
  • 2.22, Аноним (22), 18:51, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Gnoma 1, Gnome 2 были для десктопа.
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 20:34, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хватит пургу нести, нормально 3-й Гном пользуется на десктопе, а все виндонаркоманы с кнопкой Пуск идут лесом, неосиляторы хреновы.
     
     
  • 4.36, Аноним (41), 20:36, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я даже поверил сначала в искренность.
     
  • 4.38, Аноним (41), 20:47, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но надо признать, что и Гном и КДЕ с первых версий копировали интерфейс Microsof... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.47, BrainFucker (ok), 21:12, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К слову, интерфейс винды 98 выглядит более аккуратным.
     
     
  • 6.53, Аноним (41), 21:22, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сравнил американскй капиталистический продукт, не первой версии и поделкку немецкого школьника.
     
     
  • 7.59, BrainFucker (ok), 21:28, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это нормально. Всегда на это надо указывать, иначе начинают зазнаваться. А признавать что у конкурента что-то лучше и стремиться сделать ещё лучше это правильно. И заимствовать хорошие идеи тоже. Вон кеды например не стесняются заимствовать хорошие идеи интерфейса, а не как у гнома "любая дичь лишь бы не как в винде".
     
  • 5.61, Малдер (?), 21:31, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    рептилоиды скопировали первый гном кде3
    во втором гноме решили одной панельки мало и скопировали выброшенный тогда уже в утиль первый кде, поменяв панельки местами
    в третьем - решили скопировали андроида
    последующие 36 мажорных релизов были настолько охрененно оригинальными, что человечество увидеть их было не готово
    на 40 решили скопировать то ли pantheon, то ли dash to dock
     
  • 4.39, Аноним (41), 20:51, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А главное обратите внимание, как деградировал файловый менеджер в современных операционках.
    Панель настраиваемая инструментов, адресная строка, всё это исчезло или атрофировалось, до нескольких кнопок неизменяемых и табов (удобных только для тачскрина) вместо адресной строки.
     
     
  • 5.71, prokoudine (ok), 21:46, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Адресная строка в гномовском файловом менеджере активируется по Ctrl+L, прямо как в браузере. В панели инструментов там никогда не было ничего такого, что нельзя сделать с клавиатуры. Табы очень удобны на десктопе, переключение между ними точно так же как в браузерах — по Ctrl+PgUp/PgDown. Единственное, чего иногда не хватает — это двухпанельности, но и то совершенно некритично.
     
     
  • 6.74, Смузихлёб (?), 22:04, 26/01/2022 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
  • 5.75, Смузихлёб (?), 22:06, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем нужен файловый менеджер? Не открывал его уже сто лет. Если в прикладном софте, то там есть "открыть", для хранения вообще лет 7 использую исключительно облака.
     
  • 4.40, Аноним (41), 20:59, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Также мы все помним, что С.Джобс украл идею графического интерфейса, каскадного меню у Xerox Alto, Б.Гейтс украл и немного передалал все это у С.Джобса. Среды рабочего стола копирующие MS Win есть, доминируют. А вот откровенных, портируемых клонов один-в-один интерфейса Макинтошей нет. Есть это, но не портируемое. https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56382
     
     
  • 5.48, Аноним (-), 21:16, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Есть это, но не портируемое. https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56382

    https://github.com/pandaos/panda-statusbar
    >> sudo pacman -S cmake gcc

    https://github.com/helloSystem/Dock
    >> On Arch Linux:
    >> sudo pacman -S gcc cmake qt5-base qt5-quickcontrols2 kwindowsystem kwayland
    >> On FreeBSD:

    https://github.com/helloSystem/Filer
    >> Cross platform: Builds for Linux, FreeBSD

    Ну да, нет готовых деб-пакетов, да и с системд не интегрированно, а значит прибито гвоздями к бсд ...

     
     
  • 6.56, Аноним (41), 21:24, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну видишь какой ты молодец, нашел, показал, а я и не знал. А как в Убунте установить?
     
  • 6.57, Аноним (41), 21:25, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если нет под Убунту, то этого не существует.
     

  • 1.5, Аноним (5), 16:47, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    там оказывается сишечка под капотом, я думал там жс как и в гноме.
     
  • 1.6, Аноним (6), 16:51, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Задумка хорошая, осталось всего то ничего, чтобы смартфоны с этим продавались в магазине
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 18:15, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Задумка хорошая, осталось всего то ничего, чтобы смартфоны с этим продавались в магазине

    Андроидофоны на некотрые уже можно поставить - https://wiki.postmarketos.org/wiki/Devices
    На каком-нибудь авитo иногда и не задорого попадаются.

     
  • 2.34, Vasyan2 (ok), 20:34, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В интернет-магазинах уже давно продается.
     
  • 2.35, Аноним (41), 20:35, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Список телефонов, который сам нагугли Вроде на каждые из них можно установить н... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.10, Аноним (8), 17:07, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >2G

    снесут 3G вышки и наступит долгожданный винд^W андроидокапец

     
  • 1.14, жявамэн (ok), 17:28, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Слишком мало калькуляторов и трешигорей. Не взлетит
     
  • 1.15, Любитель Монеточки (?), 17:29, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Как говорил Кондратий - Phosh сливается в GNOME.

    Есть факты, указывающие на это:
    1) GNOME 40, который похож на планшетный Phosh (об этом Кондратий отмечал)
    2) Что Fedora Workstation, что Fedora Mobility используют GUI на GNOME и GTK, как основное DE

     
     
  • 2.17, Ayjybv (?), 17:38, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто такой? Чем знаменит?
     
     
  • 3.18, Любитель Монеточки (?), 17:48, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кто такой? Чем знаменит?

    Гуглить "Phosh сливается в GNOME"

     
     
  • 4.21, Ayjybv (?), 18:26, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уж лучше baby WOGUE погуглю.
     
  • 4.42, Аноним (41), 21:05, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше не гуглить.
     
  • 2.27, Penguin (?), 19:00, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Достаточно даже будет того, что исходный код Phosh находится в gitlab.gnome.org , а недавно появившеяся библиотека Adwaita основана на Handy (эта штука изначально была создана специально для Phosh). Хз зачем и кому этот мобильный GNOME нужен, но он просто умеет быть мобильным, что является просто прикольной фичей и всё.
     
     
  • 3.43, Аноним (41), 21:06, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да пусть сделают удобную среду рабочего стола для смартфона. Но вот скориорвать айфон у них смелости не хватает.
     
     
  • 4.65, Bdfybec (?), 21:39, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    При чем тут копирование айфона? Тут речь про телефонную оболочку а не про телефоны.
     
     
  • 5.69, Аноним (41), 21:45, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что из слов среда рабочего стола для смартфона тебе не понятно?
     

  • 1.23, Аноним (22), 18:56, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На сколько сабж похож на IOS?
     
  • 1.24, Аноним (22), 18:56, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что больше похоже на IOS - kde mobile или posh? Вообще название пош такое себе.
     
  • 1.25, Аноним (22), 18:57, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Кто пробовал на реальных устройствах, что удобнее kde mobile или posh? Есть образы в виртуалке?
     
     
  • 2.37, Vasyan2 (ok), 20:37, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мне Posh удобнее. Kde mobile вообще не понял.
     
  • 2.45, hshhhhh (ok), 21:10, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пош интереснее
     
     
  • 3.70, Аноним (41), 21:46, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    интреснее это не критерй.
     

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