Выпуск Phosh 0.15.0, GNOME-окружения для смартфонов

3.33 , Аноним ( 33 ), 20:34, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Хватит пургу нести, нормально 3-й Гном пользуется на десктопе, а все виндонаркоманы с кнопкой Пуск идут лесом, неосиляторы хреновы.

4.36 , Аноним ( 41 ), 20:36, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Я даже поверил сначала в искренность.

4.38 , Аноним ( 41 ), 20:47, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – большой текст свёрнут, показать Но надо признать, что и Гном и КДЕ с первых версий копировали интерфейс Microsof... 5.47 , BrainFucker ( ok ), 21:12, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – К слову, интерфейс винды 98 выглядит более аккуратным.

6.53 , Аноним ( 41 ), 21:22, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сравнил американскй капиталистический продукт, не первой версии и поделкку немецкого школьника.

7.59 , BrainFucker ( ok ), 21:28, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это нормально. Всегда на это надо указывать, иначе начинают зазнаваться. А признавать что у конкурента что-то лучше и стремиться сделать ещё лучше это правильно. И заимствовать хорошие идеи тоже. Вон кеды например не стесняются заимствовать хорошие идеи интерфейса, а не как у гнома "любая дичь лишь бы не как в винде".

5.61 , Малдер ( ? ), 21:31, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – рептилоиды скопировали первый гном кде3

во втором гноме решили одной панельки мало и скопировали выброшенный тогда уже в утиль первый кде, поменяв панельки местами

в третьем - решили скопировали андроида

последующие 36 мажорных релизов были настолько охрененно оригинальными, что человечество увидеть их было не готово

на 40 решили скопировать то ли pantheon, то ли dash to dock

4.39 , Аноним ( 41 ), 20:51, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А главное обратите внимание, как деградировал файловый менеджер в современных операционках.

Панель настраиваемая инструментов, адресная строка, всё это исчезло или атрофировалось, до нескольких кнопок неизменяемых и табов (удобных только для тачскрина) вместо адресной строки.

5.71 , prokoudine ( ok ), 21:46, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Адресная строка в гномовском файловом менеджере активируется по Ctrl+L, прямо как в браузере. В панели инструментов там никогда не было ничего такого, что нельзя сделать с клавиатуры. Табы очень удобны на десктопе, переключение между ними точно так же как в браузерах — по Ctrl+PgUp/PgDown. Единственное, чего иногда не хватает — это двухпанельности, но и то совершенно некритично.

6.74 , Смузихлёб ( ? ), 22:04, 26/01/2022 Скрыто модератором +2 + / – 5.75 , Смузихлёб ( ? ), 22:06, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Зачем нужен файловый менеджер? Не открывал его уже сто лет. Если в прикладном софте, то там есть "открыть", для хранения вообще лет 7 использую исключительно облака.

4.40 , Аноним ( 41 ), 20:59, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Также мы все помним, что С.Джобс украл идею графического интерфейса, каскадного меню у Xerox Alto, Б.Гейтс украл и немного передалал все это у С.Джобса. Среды рабочего стола копирующие MS Win есть, доминируют. А вот откровенных, портируемых клонов один-в-один интерфейса Макинтошей нет. Есть это, но не портируемое. https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56382

5.48 , Аноним ( - ), 21:16, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Есть это, но не портируемое. https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56382 https://github.com/pandaos/panda-statusbar

>> sudo pacman -S cmake gcc https://github.com/helloSystem/Dock

>> On Arch Linux:

>> sudo pacman -S gcc cmake qt5-base qt5-quickcontrols2 kwindowsystem kwayland

>> On FreeBSD: https://github.com/helloSystem/Filer

>> Cross platform: Builds for Linux, FreeBSD Ну да, нет готовых деб-пакетов, да и с системд не интегрированно, а значит прибито гвоздями к бсд ...

6.56 , Аноним ( 41 ), 21:24, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну видишь какой ты молодец, нашел, показал, а я и не знал. А как в Убунте установить?

6.57 , Аноним ( 41 ), 21:25, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если нет под Убунту, то этого не существует.