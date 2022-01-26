Выпуск Phosh 0.15.0, GNOME-окружения для смартфонов

|
|
|
|
|
|3.8, Аноним (8), 17:00, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
этот андроид лаунчер на десктопе пригоден только если обмазываться сторонними js-расширениями
|
|
|
|
|
|
|
|6.41, Аноним (41), 21:02, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Вопрос задавал особь использующих Гном. т.к. Гном невозможно использовать без расширений, то наступает проффесианальная деформация и своё мышление проецируется на людей используюищх другую среду рабочего стола (СРС). У гномо0особи не укладывается в голове, что можно без расширений функционировать.
|
|
|
|7.44, BrainFucker (ok), 21:08, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Это да. Довелось как-то установить Гном (нужна была срочно система, а рядом оказалась только флешка коллеги с Гномом. Это просто жесть, пришлось гуглить как переключать раскладку (в кедах я мог бы просто в настройках подсмотреть текущую комбинацию и при желании сменить её) и где найти кнопку суспенда системы (ну меня не напрягало набирать sudo systemctl suspend каждый раз, но хотелось бы чтобы было на месте).
Гном в итоге даже хуже XFCE по юзабилити.
|
|6.46, AleksK (ok), 21:12, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А что за расширения?
Например, любимый всеми кдешниками Latte dock и его виджеты.
|
|
|
|7.49, BrainFucker (ok), 21:16, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Враньё, Latte Dock это не расширение, а альтернативная панель.
Про всех кдешников тоже враньё, я не пользовался ещё, не было времени тестить, да и стандартная устраивает. (Latte это что-то по типу панели в макоси, если судить по скриншотам, мне такой вид не нравится, виндовая панель лучше)
|
|
|
|8.52, AleksK (ok), 21:20, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Какой же ты кдешник если не знаешь что такое Latte dock Им можно заменить все с... текст свёрнут, показать
|
|
|
|8.80, AleksK (ok), 22:09, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Сужу по разным гайдам и видосикам как сделать самый красивый интерфейс Если т... текст свёрнут, показать
|
|
|
|9.90, Аноним (41), 22:17, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Как одно проистекает из другого Как я уже писал ниже или выше не помню, копий в... текст свёрнут, показать
|
|7.82, Аноним (79), 22:11, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Во-первых, не всеми, во-вторых, зачем оно надо, если есть иконки на панели задач, а у 3:4 экраны остались только для некоторых профессионалов.
|
|5.76, Аноним (79), 22:06, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Никогда не пользовался, ни в 4-ке, ни в 5-ке. Там своих плазмоидов навалом.
|
|
|
|3.33, Аноним (33), 20:34, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Хватит пургу нести, нормально 3-й Гном пользуется на десктопе, а все виндонаркоманы с кнопкой Пуск идут лесом, неосиляторы хреновы.
|
|
|
|4.38, Аноним (41), 20:47, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Но надо признать, что и Гном и КДЕ с первых версий копировали интерфейс Microsof... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|
|
|6.53, Аноним (41), 21:22, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сравнил американскй капиталистический продукт, не первой версии и поделкку немецкого школьника.
|
|
|
|7.59, BrainFucker (ok), 21:28, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это нормально. Всегда на это надо указывать, иначе начинают зазнаваться. А признавать что у конкурента что-то лучше и стремиться сделать ещё лучше это правильно. И заимствовать хорошие идеи тоже. Вон кеды например не стесняются заимствовать хорошие идеи интерфейса, а не как у гнома "любая дичь лишь бы не как в винде".
|
|5.61, Малдер (?), 21:31, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
рептилоиды скопировали первый гном кде3
во втором гноме решили одной панельки мало и скопировали выброшенный тогда уже в утиль первый кде, поменяв панельки местами
в третьем - решили скопировали андроида
последующие 36 мажорных релизов были настолько охрененно оригинальными, что человечество увидеть их было не готово
на 40 решили скопировать то ли pantheon, то ли dash to dock
|
|4.39, Аноним (41), 20:51, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А главное обратите внимание, как деградировал файловый менеджер в современных операционках.
Панель настраиваемая инструментов, адресная строка, всё это исчезло или атрофировалось, до нескольких кнопок неизменяемых и табов (удобных только для тачскрина) вместо адресной строки.
|
|
|
|5.71, prokoudine (ok), 21:46, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
Адресная строка в гномовском файловом менеджере активируется по Ctrl+L, прямо как в браузере. В панели инструментов там никогда не было ничего такого, что нельзя сделать с клавиатуры. Табы очень удобны на десктопе, переключение между ними точно так же как в браузерах — по Ctrl+PgUp/PgDown. Единственное, чего иногда не хватает — это двухпанельности, но и то совершенно некритично.
|
|5.75, Смузихлёб (?), 22:06, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Зачем нужен файловый менеджер? Не открывал его уже сто лет. Если в прикладном софте, то там есть "открыть", для хранения вообще лет 7 использую исключительно облака.
|
|4.40, Аноним (41), 20:59, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Также мы все помним, что С.Джобс украл идею графического интерфейса, каскадного меню у Xerox Alto, Б.Гейтс украл и немного передалал все это у С.Джобса. Среды рабочего стола копирующие MS Win есть, доминируют. А вот откровенных, портируемых клонов один-в-один интерфейса Макинтошей нет. Есть это, но не портируемое. https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56382
|
|
|
|
|
|6.56, Аноним (41), 21:24, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну видишь какой ты молодец, нашел, показал, а я и не знал. А как в Убунте установить?
|
|1.6, Аноним (6), 16:51, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Задумка хорошая, осталось всего то ничего, чтобы смартфоны с этим продавались в магазине
|
|
|
|2.35, Аноним (41), 20:35, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Список телефонов, который сам нагугли Вроде на каждые из них можно установить н... большой текст свёрнут, показать
|
|1.15, Любитель Монеточки (?), 17:29, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
Как говорил Кондратий - Phosh сливается в GNOME.
Есть факты, указывающие на это:
1) GNOME 40, который похож на планшетный Phosh (об этом Кондратий отмечал)
2) Что Fedora Workstation, что Fedora Mobility используют GUI на GNOME и GTK, как основное DE
|
|
|
|2.27, Penguin (?), 19:00, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Достаточно даже будет того, что исходный код Phosh находится в gitlab.gnome.org , а недавно появившеяся библиотека Adwaita основана на Handy (эта штука изначально была создана специально для Phosh). Хз зачем и кому этот мобильный GNOME нужен, но он просто умеет быть мобильным, что является просто прикольной фичей и всё.
|
|
|
|3.43, Аноним (41), 21:06, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
да пусть сделают удобную среду рабочего стола для смартфона. Но вот скориорвать айфон у них смелости не хватает.
|
|
|
|4.65, Bdfybec (?), 21:39, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
При чем тут копирование айфона? Тут речь про телефонную оболочку а не про телефоны.
|
|
|
|5.69, Аноним (41), 21:45, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Что из слов среда рабочего стола для смартфона тебе не понятно?
|
|1.24, Аноним (22), 18:56, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Что больше похоже на IOS - kde mobile или posh? Вообще название пош такое себе.
|
|1.25, Аноним (22), 18:57, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Кто пробовал на реальных устройствах, что удобнее kde mobile или posh? Есть образы в виртуалке?
|