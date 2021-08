Релиз десктоп-окружения MATE 1.26, форка GNOME 2

2.3 , OnTheEdge ( ok ), 08:39, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Потому что англицизмы — это модно, стильно и молодежно!

3.10 , A.Stahl ( ok ), 09:01, 19/08/2021 А ещё они удобны и точнее указывают на контекст. "Настольное окружение", тьфу!

4.16 , mos87 ( ok ), 09:13, 19/08/2021 потому что надо самим развиваться

а не импортозамещение "развивать" в карманах тех же уродов которые живут на западе

тогда не надо будет мучительно выдумывать аналоги

5.26 , Alucard ( ?? ), 09:47, 19/08/2021 А импортозамещение это по твоему не развитие? Ты сам себе противоречишь. Занимаясь замещением зарубежного, отечественным, создает и предприятия и рабочие места и новые технологии и проэкты. И что тебе не понравилось в этом, непонятно. Или это был высер, ради высера?))

6.31 , n00by ( ok ), 10:20, 19/08/2021 > создает и предприятия и рабочие места и новые технологии и проэкты Всё познаётся в сравнении. ~/src/linux (master) $ git log | egrep 'Signed.+altlinux' | wc -l

152 ~/src/linux (master) $ git log | egrep 'Signed.+rosalab' | wc -l

Только не перепутайте: распил - это у первых (где не посчитаны коммиты для Эльбрус), а вторые молодцы и Российская ОС (ц) !

6.33 , Разбойник ( ? ), 10:28, 19/08/2021 Просто импортозамещение это и есть высер ради высера, как ты подметил выше. Создаются максимально убогие аналоги, при этом использование качественного оригинала запрещено. Добро пожаловать в СССР короче.

7.35 , mos87 ( ok ), 10:30, 19/08/2021 в котором хотябы (пока плиски не стали многослойными)))) копировали оригиналы теперь только наклейки (и те поди кетайские)

6.34 , mos87 ( ok ), 10:29, 19/08/2021 я его глазами вижу это замещение. это развитие только присосавшихся карманов. т.к. как и без него.

3.30 , Аноним ( 30 ), 10:17, 19/08/2021 большой текст свёрнут, показать Я вот не уверен последнее время, что в этом проблема Если я что-то прочитал или... 4.39 , A.Stahl ( ok ), 10:33, 19/08/2021 Ты недостаточно шовинистичен. Умный, наверное, слишком.

2.13 , Fracta1L ( ok ), 09:10, 19/08/2021 Тебя только это в языке новостей Опеннета смущает? 2.20 , Аноним ( 20 ), 09:18, 19/08/2021 Потому что желание переводить и скрепозамещать любой англицизм - губит техническую документацию.

2.24 , Брат Анон ( ok ), 09:21, 19/08/2021 Йес, май френд. И заапрувить на комьюнити этот евент!)

2.49 , hefenud ( ok ), 11:42, 19/08/2021 Надевай на ноги мокроступы и чап-чап-чап

Русский язык развивается заимствованиями, тем более в среде которая изначально иноязычная

Если ты выбросишь из русского языка заимствования, то не сможешь говорить, по разным оценкам он состоит из заимствований на 65%-75%

А любители мокроступов все копротивляются который век Пойми, что есть языки, которые рожают свои слова на каждый чих и не используют заимствования(из тех о которых ты мог слышать это финский и немецкий, например), а есть языки которые активно заимствуют слова. Ничего плохого нет ни в том, ни в другом пути, просто это разные пути развития языков.

Не нравится, что русский развивается именно так много веков? Переходи на немецкий!

3.54 , Аноним ( - ), 11:52, 19/08/2021 Дело не в языке. Причина кроется в психологии русского народа. Про "мокроступы" говорить - это тупое хамство. Не надо так спорить с поборниками родноречия. Русский человек всегда будет брать инностранные слова взамен своих родных. Слово "Россия" было заимстовано из греческого языка Византии.

3.56 , Аноним ( 56 ), 11:54, 19/08/2021 Почему ты так упорно называешь вырождение развитием?

2.58 , Аноним ( 58 ), 11:59, 19/08/2021 >>Релиз десктоп-окружения

> Почему нельзя написать выпуск настольного окружения? Потому что если на русском, то тогда уже лучше - "окружение рабочего стола" или просто "среда рабочего стола", второе мне как-то кажется более натуральным на слух.

Оно как-то привычней, сложилось так, вроде как.