Релиз десктоп-окружения MATE 1.26, форка GNOME 2

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|2.37, SinoptikUF (?), 10:32, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Калькулятор переведён на использование библиотеки GNU MPFR/MPC, обеспечивающей более точные и быстрые вычисления...
А раньше плохие были расчёты? 😜
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|3.42, Аноним (42), 10:46, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Видимо да, может быть после запятой не так много чисел могло вывести.
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|3.50, Аноним (-), 11:43, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если вы раньше не замечали не точных расчётов? Значит раньше расчёты были оптимальными.
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|1.2, Аноним (2), 08:34, 19/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Релиз десктоп-окружения
Почему нельзя написать выпуск настольного окружения?
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|3.10, A.Stahl (ok), 09:01, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А ещё они удобны и точнее указывают на контекст. "Настольное окружение", тьфу!
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|4.16, mos87 (ok), 09:13, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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потому что надо самим развиваться
а не импортозамещение "развивать" в карманах тех же уродов которые живут на западе
тогда не надо будет мучительно выдумывать аналоги
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|5.26, Alucard (??), 09:47, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А импортозамещение это по твоему не развитие? Ты сам себе противоречишь. Занимаясь замещением зарубежного, отечественным, создает и предприятия и рабочие места и новые технологии и проэкты. И что тебе не понравилось в этом, непонятно. Или это был высер, ради высера?))
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|6.31, n00by (ok), 10:20, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> создает и предприятия и рабочие места и новые технологии и проэкты
Всё познаётся в сравнении.
~/src/linux (master) $ git log | egrep 'Signed.+altlinux' | wc -l
152
~/src/linux (master) $ git log | egrep 'Signed.+rosalab' | wc -l
4
Только не перепутайте: распил - это у первых (где не посчитаны коммиты для Эльбрус), а вторые молодцы и Российская ОС (ц) !
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|6.33, Разбойник (?), 10:28, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Просто импортозамещение это и есть высер ради высера, как ты подметил выше. Создаются максимально убогие аналоги, при этом использование качественного оригинала запрещено. Добро пожаловать в СССР короче.
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|7.35, mos87 (ok), 10:30, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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в котором хотябы (пока плиски не стали многослойными)))) копировали оригиналы
теперь только наклейки (и те поди кетайские)
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|6.34, mos87 (ok), 10:29, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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я его глазами вижу это замещение. это развитие только присосавшихся карманов. т.к. как и без него.
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|3.30, Аноним (30), 10:17, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
Я вот не уверен последнее время, что в этом проблема Если я что-то прочитал или... большой текст свёрнут, показать
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|2.20, Аноним (20), 09:18, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что желание переводить и скрепозамещать любой англицизм - губит техническую документацию.
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|2.49, hefenud (ok), 11:42, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Надевай на ноги мокроступы и чап-чап-чап
Русский язык развивается заимствованиями, тем более в среде которая изначально иноязычная
Если ты выбросишь из русского языка заимствования, то не сможешь говорить, по разным оценкам он состоит из заимствований на 65%-75%
А любители мокроступов все копротивляются который век
Пойми, что есть языки, которые рожают свои слова на каждый чих и не используют заимствования(из тех о которых ты мог слышать это финский и немецкий, например), а есть языки которые активно заимствуют слова. Ничего плохого нет ни в том, ни в другом пути, просто это разные пути развития языков.
Не нравится, что русский развивается именно так много веков? Переходи на немецкий!
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|3.54, Аноним (-), 11:52, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Дело не в языке. Причина кроется в психологии русского народа. Про "мокроступы" говорить - это тупое хамство. Не надо так спорить с поборниками родноречия. Русский человек всегда будет брать инностранные слова взамен своих родных. Слово "Россия" было заимстовано из греческого языка Византии.
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|2.58, Аноним (58), 11:59, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Релиз десктоп-окружения
> Почему нельзя написать выпуск настольного окружения?
Потому что если на русском, то тогда уже лучше - "окружение рабочего стола" или просто "среда рабочего стола", второе мне как-то кажется более натуральным на слух.
Оно как-то привычней, сложилось так, вроде как.
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|1.4, Сергей (??), 08:40, 19/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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У меня Mint с Mate 1.24.0, две раскладки: русская и английская. Задрало самопроизвольное переключение раскладок, причем опция - отдельная раскладка для каждого окна выключена. Нет-нет, да и переключится... Индикатор на панели не всегда соответствует текущей раскладки.
Доколе?!
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|2.19, Аноним (19), 09:17, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На нетбуке Mint с Cinnamon. Английская по умолчанию. После открытия крышки 2 раза из 3 просыпается с русской раскладкой, хотя закрывался с английской.
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|2.23, Константавр (ok), 09:20, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У тебя не затесался какойнить ibus, fctix, или ещё какой другой input-method ломатель? ГТКщники наклепали их штук пять и при установке пакетов нет-нет да и притянет эту гадость. А потом начинаютя поиски корня проблем.
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|3.32, Сергей (??), 10:23, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, ibus был запущен. Удалил, посмотрим, как будет дальше.
Спасибо за совет.
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|1.5, Аноним (5), 08:45, 19/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Кто-нибудь знает, дробное масштабирование есть уже? И marco умеет аппаратное ускорение?
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|1.15, Любитель Монеточки (?), 09:12, 19/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Этот выпуск перестали ждать, так как долго разрабатывался. Однако все равно молодцы, потому что это гном здорового человека
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|2.51, hefenud (ok), 11:43, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Mate рассчитан на тех кто из-за возрастных изменений в мозге уже не способен воспринимать новое. Хорошо, что развивается, да.
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|2.44, faithman (??), 11:29, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Увы, но эпоха Gnome 2 ушла безвозвратно
KDE 5 достаточно давно пользуюсь, после неудач с 4 версией, и уж тем более 3.5.10 в Debian 5, он намного стабильней и менее ресурсоёмкий.
Но, хоть эпоха GNOME 2 ушла, создатели MATE сменили парадигму развития GNOME 2 на развитие функциональности, учёта востребованности в дополнительных инструментах пользователей, чего не было замечено за Red Hat.
Есть недостатки, но с новыми выпусками их шлифуют. Так что MATE после десятка новых релизов может стать третьим полноценным DE имеющим полный набор собственных самодостаточных утилит, сервисов и плагинов.
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|1.27, Аноним (27), 09:49, 19/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Установочные пакеты с MATE 1.26 в ближайшее время будут подготовлены для Ubuntu
Ну вот что за обман в LTS новая версия не попадёт.
Так же нигде по текущим ссылкам не написано что вообще будут подготовлены пакеты и для других дистрибутивов.
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|1.28, Nicholas (?), 09:57, 19/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему бы не сделать форк Гнома 3, тем кому, не понравился Гном 40, на 3.38 сделать форк, и адаптировать, под Wayland
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|2.52, hefenud (ok), 11:44, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем 3.38 прекрасно работающий на Wayland адаптировать? Он и так работает.
А «почему бы не» это просто. Это никому кроме тебя не нужно. Если тебе нужно, то ты и делай, никто за тебя это делать не будет.
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|2.36, mos87 (ok), 10:32, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну отдельное сущ-ие крысы было бессмысленным еще во времена гнум2
но это ж у нас хобби, а значит НИХ
пока не найдется объединяющей силы всё бес толку
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|2.38, Разбойник (?), 10:33, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучше уж тогда сразу создавать противовес фридристкопу - главному врагу линукс на персональных компьютерах.
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|3.57, Andrey (??), 11:58, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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До FreeDesktop.org GNOME и KDE писали несовместимые друг с другом велосипеды для решения одних и тех же типовых задач.
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|1.43, InuYasha (??), 10:54, 19/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> расширены возможности текстового редактора
> Добавлена комбинация клавиш "Ctrl + Y"
> для включения/отключения отображения номеров строк
Капец. А Ctrl+Z у них, наверное, подсветку синтаксиса включает? *facepalm*
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|1.59, Чебур (?), 12:03, 19/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Не очень понимаю зачем он нужен, если по всем параметрам уступает xfce - выглядит как дерьмо даже после изменения темы/значков, потому что не все иконки меняются; значки в панели маштабируются через жопу, в итоге половина мелкие, потовина крупные; по памяти жрет +- столько же; при скроле по значку батареи/звука не меняется яркость/уровень громкости; аплетов панели меньше чем у той же крысы.
Единственное что мне реально понтавилось это аплет с срилодениями и локациями как было в старых гномах, но в крыске это неплохо заменятся.
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