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Релиз десктоп-окружения MATE 1.26, форка GNOME 2

19.08.2021 08:09

После полутора лет разработки опубликован релиз десктоп-окружения MATE 1.26, в рамках которого продолжено развитие кодовой базы GNOME 2.32 с сохранением классической концепции формирования рабочего стола. Установочные пакеты с MATE 1.26 в ближайшее время будут подготовлены для Arch Linux, Debian, Ubuntu, Fedora, openSUSE, ALT и других дистрибутивов.

В новом выпуске:

  • Продолжено портирование приложений MATE для Wayland. Для работы без привязки к X11 в окружении Wayland адаптированы просмотрщик документов Atril, System Monitor, текстовый редактор Pluma, эмулятор терминала Terminal и другие компоненты рабочего стола.
  • Значительно расширены возможности текстового редактора Pluma. Добавлена обзорная мини-карта, позволяющая разом охватить содержимое всего документа. Предложен фоновый шаблон в форме сетки, упрощающий использование Pluma в виде блокнота. В плагине сортировки содержимого появилась возможность отката изменений. Добавлена комбинация клавиш "Ctrl + Y" для включения/отключения отображения номеров строк. Переделан диалог с настройками.
  • Добавлена новая система плагинов к текстовому редактору, при помощи которой Pluma можно превратить в полноценную интегрированную среду разработки с такими функциями, как автозакрытие скобок, комментирование блоков кода, автодополнение ввода и встроенный терминал.
  • В конфигураторе (Control Center) реализованы дополнительные опции в разделе настройки окон. В диалоге настройки экрана появилась опция для управления масштабированием экрана.
  • В системе вывода уведомлений появилась возможность вставки в сообщения гиперссылок. Добавлена поддержка апплета "Не беспокоить", временно отключающего вывод уведомлений.
  • В апплете показа списка открытых окон появилась опция для отключения прокрутки мышью и увеличена чёткость отображения эскизов окон, которые теперь отрисовываются в виде поверхностей Сairo.
  • В индикаторе трафика Netspeed расширена предоставляемая по умолчанию информация и добавлена поддержка netlink.
  • Калькулятор переведён на использование библиотеки GNU MPFR/MPC, обеспечивающей более точные и быстрые вычисления, а также предоставляющей дополнительные функции. Добавлена возможность просмотра истории вычислений и изменения размера окна. Значительно увеличена скорость факторизации целых чисел и возведения в степень по модулю.
  • Калькулятор и эмулятор терминала адаптированы для использования сборочной системы Meson.
  • В файловом менеджере Caja добавлена новая боковая панель с закладками. В контекстное меню добавлена функция форматирования дисков. Через дополнение Caja Actions предоставлена возможность добавления в контекстное меню, показываемое на рабочем столе, кнопок для запуска любых программ.
  • В просмотрщике документов Atril значительно ускорена прокрутка по большим документам, благодаря замене операций линейного поиска на поиск с использованием бинарных деревьев. Снижено потребление памяти, так как браузерный компонент EvWebView теперь загружается только при необходимости.
  • В оконном менеджере Marco повышена надёжность восстановления позиции свёрнутых окон.
  • В программу для работы с архивами Engrampa добавлена поддержка дополнительных форматов EPUB и ARC, а также предоставлена возможность открытия зашифрованных архивов RAR.
  • Power Manager переведён на использование библиотеки libsecret. Добавлена опция для выключения подсветки клавиатуры.
  • Обновлены диалоги "About".
  • Устранены накопившиеся ошибки и утечки памяти. Модернизирована кодовая база всех компонентов, связанных с рабочим столом.
  • Запущен новый wiki-сайт с информацией для новых разработчиков.
  • Обновлены файлы с переводами.


  1. Главная ссылка к новости (https://mate-desktop.org/blog/...)
  2. OpenNews: Релиз десктоп-окружения MATE 1.24, форка GNOME 2
  3. OpenNews: Инициатива по портированию приложений MATE для Wayland
  4. OpenNews: Релиз десктоп-окружения MATE 1.22, форка GNOME 2
  5. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения MATE 1.20, форка GNOME 2
  6. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 5.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55659-mate
Ключевые слова: mate
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (54) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, OnTheEdge (ok), 08:21, 19/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Супер DE!
     
     
  • 2.12, Fracta1L (ok), 09:09, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Су перDE
     
     
  • 3.14, mos87 (ok), 09:12, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты?
     
  • 3.48, Аноним (-), 11:41, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пеDErust
     
  • 2.37, SinoptikUF (?), 10:32, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Калькулятор переведён на использование библиотеки GNU MPFR/MPC, обеспечивающей более точные и быстрые вычисления...

    А раньше плохие были расчёты? 😜

     
     
  • 3.42, Аноним (42), 10:46, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо да, может быть после запятой не так много чисел могло вывести.
     
  • 3.50, Аноним (-), 11:43, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если вы раньше не замечали не точных расчётов? Значит раньше расчёты были оптимальными.
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:34, 19/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Релиз десктоп-окружения

    Почему нельзя написать выпуск настольного окружения?

     
     
  • 2.3, OnTheEdge (ok), 08:39, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Потому что англицизмы — это модно, стильно и молодежно!
     
     
  • 3.10, A.Stahl (ok), 09:01, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А ещё они удобны и точнее указывают на контекст. "Настольное окружение", тьфу!
     
     
  • 4.16, mos87 (ok), 09:13, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    потому что надо самим развиваться
    а не импортозамещение "развивать" в карманах тех же уродов которые живут на западе
    тогда не надо будет мучительно выдумывать аналоги
     
     
  • 5.26, Alucard (??), 09:47, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А импортозамещение это по твоему не развитие? Ты сам себе противоречишь. Занимаясь замещением зарубежного, отечественным, создает и предприятия и рабочие места и новые технологии и проэкты. И что тебе не понравилось в этом, непонятно. Или это был высер, ради высера?))
     
     
  • 6.31, n00by (ok), 10:20, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > создает и предприятия и рабочие места и новые технологии и проэкты

    Всё познаётся в сравнении.

    ~/src/linux (master) $ git log | egrep 'Signed.+altlinux' | wc -l
    152

    ~/src/linux (master) $ git log | egrep 'Signed.+rosalab' | wc -l
    4

    Только не перепутайте: распил - это у первых (где не посчитаны коммиты для Эльбрус), а вторые молодцы и Российская ОС (ц) !

     
  • 6.33, Разбойник (?), 10:28, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Просто импортозамещение это и есть высер ради высера, как ты подметил выше. Создаются максимально убогие аналоги, при этом использование качественного оригинала запрещено. Добро пожаловать в СССР короче.
     
     
  • 7.35, mos87 (ok), 10:30, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в котором хотябы (пока плиски не стали многослойными)))) копировали оригиналы

    теперь только наклейки (и те поди кетайские)

     
  • 6.34, mos87 (ok), 10:29, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я его глазами вижу это замещение. это развитие только присосавшихся карманов. т.к. как и без него.
     
  • 3.30, Аноним (30), 10:17, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Я вот не уверен последнее время, что в этом проблема Если я что-то прочитал или... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.39, A.Stahl (ok), 10:33, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ты недостаточно шовинистичен. Умный, наверное, слишком.
     
  • 2.13, Fracta1L (ok), 09:10, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Тебя только это в языке новостей Опеннета смущает?

     
  • 2.20, Аноним (20), 09:18, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что желание переводить и скрепозамещать любой англицизм - губит техническую документацию.
     
  • 2.24, Брат Анон (ok), 09:21, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Йес, май френд. И заапрувить на комьюнити этот евент!)
     
  • 2.49, hefenud (ok), 11:42, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надевай на ноги мокроступы и чап-чап-чап
    Русский язык развивается заимствованиями, тем более в среде которая изначально иноязычная
    Если ты выбросишь из русского языка заимствования, то не сможешь говорить, по разным оценкам он состоит из заимствований на 65%-75%
    А любители мокроступов все копротивляются который век

    Пойми, что есть языки, которые рожают свои слова на каждый чих и не используют заимствования(из тех о которых ты мог слышать это финский и немецкий, например), а есть языки которые активно заимствуют слова. Ничего плохого нет ни в том, ни в другом пути, просто это разные пути развития языков.
    Не нравится, что русский развивается именно так много веков? Переходи на немецкий!

     
     
  • 3.54, Аноним (-), 11:52, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Дело не в языке. Причина кроется в психологии русского народа. Про "мокроступы" говорить - это тупое хамство. Не надо так спорить с поборниками родноречия. Русский человек всегда будет брать инностранные слова взамен своих родных. Слово "Россия" было заимстовано из греческого языка Византии.
     
  • 3.56, Аноним (56), 11:54, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему ты так упорно называешь вырождение развитием?
     
  • 2.58, Аноним (58), 11:59, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Релиз десктоп-окружения
    > Почему нельзя написать выпуск настольного окружения?

    Потому что если на русском, то тогда уже лучше - "окружение рабочего стола" или просто "среда рабочего стола", второе мне как-то кажется более натуральным на слух.
    Оно как-то привычней, сложилось так, вроде как.

     

  • 1.4, Сергей (??), 08:40, 19/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня Mint с Mate 1.24.0, две раскладки: русская и английская. Задрало самопроизвольное переключение раскладок, причем опция - отдельная раскладка для каждого окна выключена. Нет-нет, да и переключится... Индикатор на панели не всегда соответствует текущей раскладки.

    Доколе?!

     
     
  • 2.6, Юрась (?), 08:47, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю, брат.
     
  • 2.19, Аноним (19), 09:17, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На нетбуке Mint с Cinnamon. Английская по умолчанию. После открытия крышки 2 раза из 3 просыпается с русской раскладкой, хотя закрывался с английской.
     
  • 2.23, Константавр (ok), 09:20, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У тебя не затесался какойнить ibus, fctix, или ещё какой другой input-method ломатель? ГТКщники наклепали их штук пять и при установке пакетов нет-нет да и притянет эту гадость. А потом начинаютя поиски корня проблем.
     
     
  • 3.32, Сергей (??), 10:23, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, ibus был запущен. Удалил, посмотрим, как будет дальше.
    Спасибо за совет.
     
  • 2.40, FreeStyler (ok), 10:38, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пока кеды не поставишь - так и будет ;)
     
     
  • 3.45, Аноним (45), 11:37, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не верь этим голубым, будет хуже.
    Ставь мышу.
     

  • 1.5, Аноним (5), 08:45, 19/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кто-нибудь знает, дробное масштабирование есть уже? И marco умеет аппаратное ускорение?
     
  • 1.8, iPony129412 (?), 08:58, 19/08/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –4 +/
     
     
  • 2.11, A.Stahl (ok), 09:02, 19/08/2021 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 09:22, 19/08/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.17, mos87 (ok), 09:13, 19/08/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.9, Аноним (9), 08:59, 19/08/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.18, mos87 (ok), 09:17, 19/08/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.15, Любитель Монеточки (?), 09:12, 19/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Этот выпуск перестали ждать, так как долго разрабатывался. Однако все равно молодцы, потому что это гном здорового человека
     
     
  • 2.51, hefenud (ok), 11:43, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Mate рассчитан на тех кто из-за возрастных изменений в мозге уже не способен воспринимать новое. Хорошо, что развивается, да.
     

  • 1.21, Kol (?), 09:18, 19/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Увы, но эпоха Gnome 2 ушла безвозвратно. Сижу на KDE 5.
     
     
  • 2.44, faithman (??), 11:29, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Увы, но эпоха Gnome 2 ушла безвозвратно

    KDE 5 достаточно давно пользуюсь, после неудач с 4 версией, и уж тем более 3.5.10 в Debian 5, он намного стабильней и менее ресурсоёмкий.

    Но, хоть эпоха GNOME 2 ушла, создатели MATE сменили парадигму развития GNOME 2 на развитие функциональности, учёта востребованности в дополнительных инструментах пользователей, чего не было замечено за Red Hat.
    Есть недостатки, но с новыми выпусками их шлифуют. Так что MATE после десятка новых релизов может стать третьим полноценным DE имеющим полный набор собственных самодостаточных утилит, сервисов и плагинов.  

     

  • 1.22, Аноним (22), 09:19, 19/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если они хотят wayland, то им нужно форкнуть gnome 40
     
  • 1.27, Аноним (27), 09:49, 19/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Установочные пакеты с MATE 1.26 в ближайшее время будут подготовлены для Ubuntu

    Ну вот что за обман в LTS новая версия не попадёт.
    Так же нигде по текущим ссылкам не написано что вообще будут подготовлены пакеты и для других дистрибутивов.

     
     
  • 2.41, Аноним (41), 10:46, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему? В 22.04 очень даже может попасть.
     

  • 1.28, Nicholas (?), 09:57, 19/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему бы не сделать форк Гнома 3, тем кому, не понравился Гном 40, на 3.38 сделать форк, и адаптировать, под Wayland
     
     
  • 2.52, hefenud (ok), 11:44, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем 3.38 прекрасно работающий на Wayland адаптировать? Он и так работает.
    А «почему бы не» это просто. Это никому кроме тебя не нужно. Если тебе нужно, то ты и делай, никто за тебя это делать не будет.
     

  • 1.29, Nicholas (?), 09:59, 19/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А может объединиться mate, cinnamon и xfce, и в против во вес kde и gnome?
     
     
  • 2.36, mos87 (ok), 10:32, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну отдельное сущ-ие крысы было бессмысленным еще во времена гнум2

    но это ж у нас хобби, а значит НИХ

    пока не найдется объединяющей силы всё бес толку

     
  • 2.38, Разбойник (?), 10:33, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше уж тогда сразу создавать противовес фридристкопу - главному врагу линукс на персональных компьютерах.
     
     
  • 3.46, Аноним (46), 11:40, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем не угодил то?
     
     
  • 4.55, Annoynymous (ok), 11:52, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    НИХ!
     
  • 3.57, Andrey (??), 11:58, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    До FreeDesktop.org GNOME и KDE писали несовместимые друг с другом велосипеды для решения одних и тех же типовых задач.
     

  • 1.43, InuYasha (??), 10:54, 19/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > расширены возможности текстового редактора
    > Добавлена комбинация клавиш "Ctrl + Y"
    > для включения/отключения отображения номеров строк

    Капец. А Ctrl+Z у них, наверное, подсветку синтаксиса включает? *facepalm*

     
  • 1.59, Чебур (?), 12:03, 19/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не очень понимаю зачем он нужен, если по всем параметрам уступает xfce - выглядит как дерьмо даже после изменения темы/значков, потому что не все иконки меняются; значки в панели маштабируются через жопу, в итоге половина мелкие, потовина крупные; по памяти жрет +- столько же; при скроле по значку батареи/звука не меняется яркость/уровень громкости; аплетов панели меньше чем у той же крысы.
    Единственное что мне реально понтавилось это аплет с срилодениями и локациями как было в старых гномах, но в крыске это неплохо заменятся.
     

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