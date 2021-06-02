Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 5.0

После шести месяцев разработки сформирован релиз пользовательского окружения Cinnamon 5.0, в рамках которого сообществом разработчиков дистрибутива Linux Mint развивается форк оболочки GNOME Shell, файлового менеджера Nautilus и оконного менеджера Mutter, нацеленный на предоставление окружения в классическом стиле GNOME 2 с поддержкой удачных элементов взаимодействия из GNOME Shell. Cinnamon основывается на компонентах GNOME, но эти компоненты поставляются как периодически синхронизируемый форк, не связанный внешними зависимостями с GNOME. Смена номера версии на 5.0 не связанна с каким-то особенно важными изменениями, а лишь продолжает традицию использования чётных десятичных цифр для нумерацию стабильных версий (4.6, 4.8, 5.0 и т.п.). Новый выпуск Cinnamon будет предложен в дистрибутиве Linux Mint 20.2, который планируется выпустить в середине июня. Основные новшества: Предоставлены настройки для определения максимально допустимого потребления памяти компонентами рабочего стола и задания интервала для проверки состояния памяти. При превышении заданного лимита фоновые процессы Cinnamon автоматически перезапускаются без потери сеанса и с сохранением открытых окон приложений. Предложенная возможность стала обходным путём для решения проблем с трудно диагностируемыми утечками памяти, например, проявляющимися только с определёнными драйверами GPU.

Улучшено управление дополнительными компонентами (spice). Убрано разделение в представлении информации во вкладках с установленными и доступными для загрузки апплетами, десклетами, темами и расширениями. В разных секциях теперь используются одни и те же имена, пиктограммы и описания, что упростило работу по интернационализации. Кроме того, добавлен вывод дополнительных сведений, таких как список авторов и уникальный идентификатор пакета. Ведётся работа по предоставлению возможности установки сторонних дополнений, поставляемых в архивах ZIP.

Добавлены новые инструменты для проверки и установки обновлений дополнительных компонентов (spice). Предложена утилита командной строки cinnamon-spice-updater, позволяющая вывести список доступных обновлений и применить их, а также Python-модуль с предоставлением аналогичной функциональности. Указанный модуль позволил встроить функции обновления spice-ов в штатный интерфейс "Update Manager", используемый для обновления системы (ранее для обновления spice-ов требовалось вызывать конфигуратор или сторонний апплет). В менеджере обновлений также реализована поддержка автоматической установки обновлений spice-ов и пакетов в формате Flatpak (обновления загружаются после входа пользователя в систему и после установки Cinnamon перезапускется без разрыва сеанса). Ведётся работа по значительной модернизации менеджера установки обновлений, проводимой с целью форсирования поддержания дистрибутива в актуальном состоянии.

Добавлено новое приложение Bulky для переименования группы файлов в пакетном режиме.

В файловом менеджере Nemo добавлена возможность поиска по содержимому файлов, в том числе комбинируя поиск по содержимому с поиском по имени файла. При поиске возможно применение регулярных выражений и рекурсивный перебор каталогов.

В апплете NVIDIA Prime, разработанном для гибридных графических системам, в которых сочетаются встроенный GPU Intel и дискретная карта NVIDIA, добавлена поддержка систем, оснащённых встроенным GPU AMD и дискретными картами NVIDIA.

Улучшена утилита Warpinator для обмена файлами между двумя компьютерами в локальной сети, использующая шифрование при передаче данных. Добавлена возможность выбора сетевого интерфейса для определения через какую сеть предоставлять файлы. Реализованы настройки сжатия. Подготовлено мобильное приложение, позволяющее обмениваться файлами с устройствами на базе платформы Android.



