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Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 5.0

02.06.2021 07:50

После шести месяцев разработки сформирован релиз пользовательского окружения Cinnamon 5.0, в рамках которого сообществом разработчиков дистрибутива Linux Mint развивается форк оболочки GNOME Shell, файлового менеджера Nautilus и оконного менеджера Mutter, нацеленный на предоставление окружения в классическом стиле GNOME 2 с поддержкой удачных элементов взаимодействия из GNOME Shell. Cinnamon основывается на компонентах GNOME, но эти компоненты поставляются как периодически синхронизируемый форк, не связанный внешними зависимостями с GNOME. Смена номера версии на 5.0 не связанна с каким-то особенно важными изменениями, а лишь продолжает традицию использования чётных десятичных цифр для нумерацию стабильных версий (4.6, 4.8, 5.0 и т.п.). Новый выпуск Cinnamon будет предложен в дистрибутиве Linux Mint 20.2, который планируется выпустить в середине июня.

Основные новшества:

  • Предоставлены настройки для определения максимально допустимого потребления памяти компонентами рабочего стола и задания интервала для проверки состояния памяти. При превышении заданного лимита фоновые процессы Cinnamon автоматически перезапускаются без потери сеанса и с сохранением открытых окон приложений. Предложенная возможность стала обходным путём для решения проблем с трудно диагностируемыми утечками памяти, например, проявляющимися только с определёнными драйверами GPU.
  • Улучшено управление дополнительными компонентами (spice). Убрано разделение в представлении информации во вкладках с установленными и доступными для загрузки апплетами, десклетами, темами и расширениями. В разных секциях теперь используются одни и те же имена, пиктограммы и описания, что упростило работу по интернационализации. Кроме того, добавлен вывод дополнительных сведений, таких как список авторов и уникальный идентификатор пакета. Ведётся работа по предоставлению возможности установки сторонних дополнений, поставляемых в архивах ZIP.
  • Добавлены новые инструменты для проверки и установки обновлений дополнительных компонентов (spice). Предложена утилита командной строки cinnamon-spice-updater, позволяющая вывести список доступных обновлений и применить их, а также Python-модуль с предоставлением аналогичной функциональности. Указанный модуль позволил встроить функции обновления spice-ов в штатный интерфейс "Update Manager", используемый для обновления системы (ранее для обновления spice-ов требовалось вызывать конфигуратор или сторонний апплет). В менеджере обновлений также реализована поддержка автоматической установки обновлений spice-ов и пакетов в формате Flatpak (обновления загружаются после входа пользователя в систему и после установки Cinnamon перезапускется без разрыва сеанса). Ведётся работа по значительной модернизации менеджера установки обновлений, проводимой с целью форсирования поддержания дистрибутива в актуальном состоянии.
  • Добавлено новое приложение Bulky для переименования группы файлов в пакетном режиме.
  • В файловом менеджере Nemo добавлена возможность поиска по содержимому файлов, в том числе комбинируя поиск по содержимому с поиском по имени файла. При поиске возможно применение регулярных выражений и рекурсивный перебор каталогов.
  • В апплете NVIDIA Prime, разработанном для гибридных графических системам, в которых сочетаются встроенный GPU Intel и дискретная карта NVIDIA, добавлена поддержка систем, оснащённых встроенным GPU AMD и дискретными картами NVIDIA.
  • Улучшена утилита Warpinator для обмена файлами между двумя компьютерами в локальной сети, использующая шифрование при передаче данных. Добавлена возможность выбора сетевого интерфейса для определения через какую сеть предоставлять файлы. Реализованы настройки сжатия. Подготовлено мобильное приложение, позволяющее обмениваться файлами с устройствами на базе платформы Android.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/linuxmint/c...)
  2. OpenNews: Уязвимость, позволяющая обойти блокировку экрана в дистрибутивах с рабочим столом Cinnamon
  3. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 4.8
  4. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 4.6
  5. OpenNews: Linux Mint намерен решить проблему с игнорированием установки обновлений
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Linux Mint 20.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55249-cinnamon
Ключевые слова: cinnamon
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, OnTheEdge (??), 08:13, 02/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    гном (щель), каким он должен был быть
     
     
  • 2.18, SinoptikUF (?), 09:09, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В последних где-то 5-ти выпусках очень мало нововведений, оболочка слабо развивается, складывается ощущение, что проект стагнирует.
     
     
  • 3.22, OnTheEdge (??), 09:27, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > нацеленный на предоставление окружения в классическом стиле GNOME 2 с поддержкой удачных элементов взаимодействия из GNOME Shell

    Видимо, удачные элементы все исчерпаны уж ~5 выпусков к ряду (:

    Вообще, меня всегда забавляют такие пустословные (без обид) комментарии: какие нововведения вы хотите? Второгном был выверен и отточен до мелочей ещё в позапрошлом десятилетии, и отлично работает в каких-нибудь дистрах для старого железа. Я лично с удовольствием пользуюсь MATE 1.24, для которого, к слову, уж давненько не видывал крупного обновления ибо НЕЗАЧЕМ. Называйте меня как хотите: олдфагом, старпером, луддитом и пр., но мне просто нравится такой консерватизм, а для "прогрессивных" смузиребят есть новый гном и пр.

     
  • 2.29, Жироватт (ok), 09:42, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Еще бы. Его же пилит реальное сообщество, а не "сообщество" редхата
     

  • 1.2, Любитель Монеточки (?), 08:22, 02/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Cinnamon всегда был гномом3 в стиле винды?
     
     
  • 2.4, Murloc (?), 08:31, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    собственно в том его суть.
     

  • 1.3, devkornev (ok), 08:29, 02/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –12 +/
    На скриншотах и на первый взгляд после установки выглядит неплохо, но когда начинаешь реально пользоваться, приходит осознание, что дизайн несколько устаревший, как и у Mate, Xfce, etc.
     
     
  • 2.5, Нетовой (?), 08:38, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Нормальный консервативный дизайн.
     
  • 2.7, А ну ка (?), 08:40, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Напиши о современном дизайне, очень интересно узнать от опеннетчика.
     
     
  • 3.36, Жироватт (ok), 10:12, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Думаю, что этому поколению нужно что-то вроде этого.
    "Окей, Картава, открой мне хром, сайт опеннет-точка-ру"
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  • 2.9, Аноним (9), 08:42, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Дело не в дизайне, а в концепции, которая давно протухла. Вот и лепят вин98 с нескучными обоями и свистелками
     
     
  • 3.16, 1 (??), 09:03, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А можно обзор современных концепций организации DE ?
     
     
  • 4.19, OnTheEdge (??), 09:12, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    рискну предположить и ответить за анона выше: их две, под мышь и под пальчик, но так как уложить их обе в одно DE почему-то никто не может (или не хочет), то выбирают последнюю как покрывающую первую, так как курсором можно попасть в то, во что попадает палец, но не наоборот; либо вообще делают раздельно, как в кедах (Desktop/Mobile)
     
  • 4.38, Аноним (38), 10:18, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользуюсь Gnome 40 - супер DE.
     
  • 3.24, Аноним (24), 09:36, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В кедах будто иначе та же концепсия виндофильства. D
     
  • 2.10, OnTheEdge (??), 08:43, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > дизайн несколько устаревший

    будто что-то плохое

     
  • 2.17, клавиатур (?), 09:09, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да, края не сгругленные. На прошлой неделе стали модными скругленные.
    Есть, вариант просто подождать, когда скругленные опять выйдут из моды.
    Ждать недолго, примерно несколько месяцев, потом можно опять без вреда для психики юзать модный циннамон.
     
  • 2.20, SinoptikUF (?), 09:13, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, к твоему любимому современному модерн дизайну Windows 10 оболочке далеко.
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 09:55, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не-не, пишешь дизайн - подразумеваешь Мак, сморкаясь в радужный платок от умиления
     
  • 2.40, Juha (ok), 10:35, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забавно, у Mate, Xfce, etc. устаревший дизайн, но им продолжают пользоваться а гном3 уже никому не нужен, и на его основе пилят кучу других окружений с устаревшими дизайнами.
    Как так?
     

  • 1.6, Аноним (6), 08:39, 02/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Ню-ню, надо было писать на Rust.

    // b.

     
  • 1.8, Аноним (8), 08:42, 02/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А на чем авторы ведут разработку своих утилит?
     
  • 1.11, Аноним (11), 08:45, 02/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что то не очень много нововведений.
     
  • 1.12, noize (ok), 08:48, 02/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Надо задонатить ребяткам
     
     
  • 2.26, Аноним (24), 09:38, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Деньги раздают? Мне тоже отсыпте - я хороший мальчик. D
     
     
  • 3.32, Аноним (31), 09:56, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ссылку на твой Гитхаб - в студию!
     
     
  • 4.37, Аноним (24), 10:13, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, мне вон в ту кучу. D
     

  • 1.13, Аноним (13), 08:54, 02/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пофиксили иконки на рабочем столе? которые то выше, то ниже ставятся
    Такое было на дебиане и Альте
     
  • 1.14, yurikoles (ok), 08:58, 02/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >использования чётных десятичных цифр для нумерацию стабильных версий (4.6, 4.8, 5.0 и т.п.)

    Так это нестабильный релиз, потому цифра 5 какая-то не очень чётная, или имелись ввиду числа, "50"?
    Так выпустили бы сразу 50.0, чтобы гноморастов обогнать!

     
     
  • 2.21, OnTheEdge (??), 09:16, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ноль так-то чётный
     
     
  • 3.23, yurikoles (ok), 09:31, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ноль так-то чётный

    Ты знаешь разницу между цифрой и числом?

     
     
  • 4.27, OnTheEdge (??), 09:38, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прекрасно знаю, ведь я работаю с ними... Здесь под десятичной цифрой подразумевается то, что после точки/запятой стоит, то есть дробная часть десятичной дроби.
     

  • 1.15, Слон педальный в манто (?), 09:01, 02/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Корица чуть более, чем полностью, на жабоскрипе?
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 09:47, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не более, чем гнум или кеды.
     

  • 1.25, Аноним (25), 09:37, 02/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Почему Минт всё еще выглядит как альфа XP?
     
     
  • 2.28, Жироватт (ok), 09:41, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому, что утята ХР не могут ни во что другое, кроме ХР?
     
  • 2.33, Аноним (31), 09:58, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Потому, что ты младше ХР и её в глаза не видел?
     
  • 2.35, furkal (?), 10:10, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а как выглядила альфа XP?
     

  • 1.34, Gedweb (ok), 10:02, 02/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    самая затянувшаяся рефлексия ever
     
  • 1.39, Аноним (39), 10:29, 02/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Даже дизайн не улучшили не изменили, позор
     
  • 1.41, paulus (ok), 10:40, 02/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > нацеленный на предоставление окружения в классическом стиле GNOME 2

    Где они там гном2 узрели, винда виндой...

     
  • 1.42, Аноним (42), 10:40, 02/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Щель здорового человека.
     
  • 1.43, Имя (?), 10:47, 02/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Предоставлены настройки для определения максимально допустимого потребления памяти компонентами рабочего стола и задания интервала для проверки состояния памяти. При превышении заданного лимита фоновые процессы Cinnamon автоматически перезапускаются без потери сеанса и с сохранением открытых окон приложений.

    Это все, что вам надо знать про Циннамон.

     
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