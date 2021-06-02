Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 5.0

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|2.18, SinoptikUF (?), 09:09, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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В последних где-то 5-ти выпусках очень мало нововведений, оболочка слабо развивается, складывается ощущение, что проект стагнирует.
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|3.22, OnTheEdge (??), 09:27, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> нацеленный на предоставление окружения в классическом стиле GNOME 2 с поддержкой удачных элементов взаимодействия из GNOME Shell
Видимо, удачные элементы все исчерпаны уж ~5 выпусков к ряду (:
Вообще, меня всегда забавляют такие пустословные (без обид) комментарии: какие нововведения вы хотите? Второгном был выверен и отточен до мелочей ещё в позапрошлом десятилетии, и отлично работает в каких-нибудь дистрах для старого железа. Я лично с удовольствием пользуюсь MATE 1.24, для которого, к слову, уж давненько не видывал крупного обновления ибо НЕЗАЧЕМ. Называйте меня как хотите: олдфагом, старпером, луддитом и пр., но мне просто нравится такой консерватизм, а для "прогрессивных" смузиребят есть новый гном и пр.
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|1.3, devkornev (ok), 08:29, 02/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–12 +/–
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На скриншотах и на первый взгляд после установки выглядит неплохо, но когда начинаешь реально пользоваться, приходит осознание, что дизайн несколько устаревший, как и у Mate, Xfce, etc.
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|2.7, А ну ка (?), 08:40, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Напиши о современном дизайне, очень интересно узнать от опеннетчика.
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|3.36, Жироватт (ok), 10:12, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Думаю, что этому поколению нужно что-то вроде этого.
"Окей, Картава, открой мне хром, сайт опеннет-точка-ру"
"Здравствуйте, Nibyel'mesov Hren Morzhovitch, проживающий по адресу Russia, Zamkadny Region, 666123, Zazhopinsk city, Samorost mkr, Hren-S-Gory ave, 15/litera A, level 16, room 12344, passport code 3432 123567, рекламный id = {sdfv-fvsds-hghmj-24fsx}. Для продолжения использования Совершенно(с) Нового(тм) Интерфейса(R), пожалуйста, просмотрите блок рекламы наших партнеров длиной length=99999999 секунд. Далее вам рекомендуется посетить аптеку (рекомендуемая аптека - "ООО Лекарства За Четыре Цены С Большим Рекламным Бюджетом"), счет на 134 567.99P уже сформирован (вам пришло новое письмо от вашего доктора, вы можете просмотреть на zautluk.com/FfgUnfE2)/ После чего вам надо пройти 20 000 шагов (замеры основаны на данных фитнес-трекера HuaiLong, они могут быть неточными. Копрорация КартавСофт рекомендует фирменные фитнес-браслеты KartaVittness всего за 9 999.99$ (цены в вашем регионе могут отличаться, взымается налог) Для покупки пройдите по ссылке kaka.ks/dEdg2 ). После этого откроется сайт opennet.ru (внесенный Цензорным Советом КартавСофт По Морали, Духовности и Нравственности в список Б не рекомендуемых сайтов на вашем языке). Открывая сайт вы однозначно подтверждаете свою ознакомленность с Правилами Интернета (kaka.ks/hUEitcS2) и принимаете все риски, вплоть до уголовного преследования в США и резкого общественного остркизма. Приятного Дня."
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|2.9, Аноним (9), 08:42, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Дело не в дизайне, а в концепции, которая давно протухла. Вот и лепят вин98 с нескучными обоями и свистелками
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|3.16, 1 (??), 09:03, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А можно обзор современных концепций организации DE ?
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|4.19, OnTheEdge (??), 09:12, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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рискну предположить и ответить за анона выше: их две, под мышь и под пальчик, но так как уложить их обе в одно DE почему-то никто не может (или не хочет), то выбирают последнюю как покрывающую первую, так как курсором можно попасть в то, во что попадает палец, но не наоборот; либо вообще делают раздельно, как в кедах (Desktop/Mobile)
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|2.17, клавиатур (?), 09:09, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Да, края не сгругленные. На прошлой неделе стали модными скругленные.
Есть, вариант просто подождать, когда скругленные опять выйдут из моды.
Ждать недолго, примерно несколько месяцев, потом можно опять без вреда для психики юзать модный циннамон.
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|3.31, Аноним (31), 09:55, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не-не, пишешь дизайн - подразумеваешь Мак, сморкаясь в радужный платок от умиления
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|2.40, Juha (ok), 10:35, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Забавно, у Mate, Xfce, etc. устаревший дизайн, но им продолжают пользоваться а гном3 уже никому не нужен, и на его основе пилят кучу других окружений с устаревшими дизайнами.
Как так?
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|1.13, Аноним (13), 08:54, 02/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пофиксили иконки на рабочем столе? которые то выше, то ниже ставятся
Такое было на дебиане и Альте
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|1.14, yurikoles (ok), 08:58, 02/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>использования чётных десятичных цифр для нумерацию стабильных версий (4.6, 4.8, 5.0 и т.п.)
Так это нестабильный релиз, потому цифра 5 какая-то не очень чётная, или имелись ввиду числа, "50"?
Так выпустили бы сразу 50.0, чтобы гноморастов обогнать!
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|4.27, OnTheEdge (??), 09:38, 02/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прекрасно знаю, ведь я работаю с ними... Здесь под десятичной цифрой подразумевается то, что после точки/запятой стоит, то есть дробная часть десятичной дроби.
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|1.41, paulus (ok), 10:40, 02/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> нацеленный на предоставление окружения в классическом стиле GNOME 2
Где они там гном2 узрели, винда виндой...
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|1.43, Имя (?), 10:47, 02/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Предоставлены настройки для определения максимально допустимого потребления памяти компонентами рабочего стола и задания интервала для проверки состояния памяти. При превышении заданного лимита фоновые процессы Cinnamon автоматически перезапускаются без потери сеанса и с сохранением открытых окон приложений.
Это все, что вам надо знать про Циннамон.
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