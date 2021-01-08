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Релиз дистрибутива Linux Mint 20.1

08.01.2021 16:37

Представлен релиз дистрибутива Linux Mint 20.1, продолжающий развитие ветки на основе пакетной базы Ubuntu 20.04 LTS. Дистрибутив полностью совместим с Ubuntu, но существенно отличается подходом к организации интерфейса пользователя и подбором используемых по умолчанию приложений. Разработчики Linux Mint предоставляют десктоп-окружение, соответствующее классическим канонам организации рабочего стола, которое является более привычным для пользователей, не принимающих новые методы построения интерфейса GNOME 3. Для загрузки доступны DVD-сборки на базе оболочек MATE 1.24 (1.9 ГБ), Cinnamon 4.8 (1.9 ГБ) и Xfce 4.14 (1.8 Гб). Linux Mint 20 отнесён к выпускам с длительным сроком поддержи (LTS), обновления для которого будут формироваться до 2025 года.

Основные изменения в Linux Mint 20.1 (MATE, Cinnamon, Xfce):

  • В состав включён новый выпуск десктоп-окружения Cinnamon 4.6, оформление и организация работы в котором продолжает развитие идей GNOME 2 - пользователю предлагается рабочий стол и панель с меню, областью быстрого запуска, перечнем открытых окон и системным лотком с запущенными апплетами. Cinnamon основан на GTK3 и технологиях GNOME 3. Проект развивает оболочку GNOME Shell и оконный менеджер Mutter в направлении предоставления окружения в стиле GNOME 2 с более современным оформлением и задействованием элементов из GNOME Shell, дополняющих средства классического десктопа. Редакции с рабочим столом Xfce и MATE как и в прошлой версии поставляются с Xfce 4.14 и MATE 1.24.

    В Cinnamon 4.8 проведена оптимизация производительности, в том числе примерно на 5% ускорена отрисовка при разрешении 4K, снижена нагрузка при управлении окнами и ускорено выполнение JavaScript-биндингов CJS, переведённых на использование JavaScript-движка SpiderMonkey 78 (Mozjs78). Улучшена совместимость с дополнительными компонентами (spice) - вместо явной привязки к номерам версий Cinnamon дополнения теперь воспринимаются как по умолчанию совместимые со следующими выпусками Cinnamon. В меню приложений реализована сортировка результатов поиска по релевантности. Улучшена поддержка пакетов в формате Flatpak. Добавлен режим, позволяющий отображать панель только когда открыто меню.

  • Добавлена поддержка режима suspend-then-hibernate, при котором система вначале переходит в ждущий режим, но в случае непробуждения в течение определённого таймаута активируется и уходит в глубокий спящий режим.
  • Добавлен менеджер web-приложений, позволяющий создавать ярлыки на часто используемые сайты для быстрого открытия в отдельном окне без элементов интерфейса браузера по аналогии с запуском обычных приложений. Пиктограммы web-приложений показываются в списке задач (Alt-Tab), в меню и на панели как пиктограммы обычных приложений. Программа совместима с менеджером web-приложений ICE, используемом для аналогичных задач в дистрибутиве Peppermint OS.
  • Добавлена программа для просмотра цифрового телевидения Hypnotix, позволяющая просматривать телепередачи, видео и сериалы с использованием протокола IPTV. Программа поддерживает списки воспроизведения в формате M3U. По умолчанию предлагается IPTV-провайдер Free-IPTV, предоставляющий подборку бесплатных и общедоступных телевизионных каналов для разных стран.
  • Добавлена возможность быстрого доступа к списку наиболее востребованных файлов, избранных пользователем по аналогии со списками выбранных программ и каталогов. Список избранных файлов отображается в отдельной секции меню приложений, через отдельный апплет на панели, в диалоге выбора файлов, в боковой панели файлового менеджера, в меню приложений Xed, Xreader, Xviewer, Pix и Warpinator, а также в диалоге открытия файлов любых GTK-приложений. Как и закреплённые файлы при просмотре содержимого каталогов избранные файлы отображаются в верхней части списка. Добавление в избранный список осуществляется через пункт "Add to Favorites" в контекстном меню.
  • Переработана поддержка принтеров и сканеров. Вместо предложенного в Linux Mint 20 пакета ippusbxd возвращено поведение Linux Mint 19.x, основанное на предоставлении драйверов вместо бездрайверного режима IPP, который создавал больше проблем, чем решал. Пакет с драйверами HPLIP обновлён до версии 3.20.11. В будущем планируется включение по умолчанию компонентов IPP-USB и Sane-Airscan, которые лишены проблем ippusbxd. В Linux Mint 20.1 пакеты ipp-usb и sane-airscan доступны в репозиториях и их рекомендуется установить, в случае если возникнут проблемы с поддержкой принтера или сканера в обычных драйверах.
  • Продолжено усовершенствование приложений, развиваемых в рамках инициативы X-Apps, нацеленной на унификацию программного окружения в редакциях Linux Mint на базе разных рабочих столов. В приложениях X-Apps применены современные технологии (GTK3 для поддержки HiDPI, gsettings и т.п.), но сохранены традиционные элементы интерфейса, такие как панель инструментов и меню. Среди таких приложений: текстовый редактор Xed, менеджер фотографий Pix, просмотрщик документов Xreader, просмотрщик изображений Xviewer.
    • В текстовый редактор Xed (ответвление от Pluma/Gedit) добавлена возможность автоматического закрытия скобок при редактировании кода.
    • В Xviewer появилась возможность настройки основного и дополнительного колёс мыши.
    • В менеджере фотографий Pix появилась возможность фильтрации изображений по рейтингу.
    • Добавлена возможность настройки формата показа часов на экране входа в систему (Slick Greeter).
  • В видеопроигрывателе Celluloid включено по умолчанию аппаратное ускорение декодирования видео.
  • Менеджер драйверов переведён на PackageKit, улучшена работа с зависимостями и интерфейс выбора зависимостей.
  • В репозиторий добавлен классический deb-пакет c Chromium, который заменил собой поставляемый в Ubuntu пакет-заглушку, устанавливающий самодостаточную сборку Chromium в формате snap.
  • На сборочную систему Meson переведены компоненты cinnamon-control-center, cinnamon-settings-daemon и nemo-extensions.
  • Модернизирован интерфейс менеджера обновлений и утилиты mintupload.
  • Осуществлён переход на унифицированную раскладку каталогов в файловой системе, при которой каталоги /bin, /sbin, /lib и /lib64 указываются как ссылки на /usr/bin, /usr/sbin, /usr/lib и /usr/lib64.
  • Выпуск поставляется с прошивками linux-firmware 1.187 и ядром Linux 5.4.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.linuxmint.com/?p=...)
  2. OpenNews: Linux Mint начал формирование классического пакета с Chromium
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Linux Mint 20
  4. OpenNews: Релиз пользовательского окружения Xfce 4.16
  5. OpenNews: Релиз десктоп-окружения MATE 1.24, форка GNOME 2
  6. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 4.8
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54380-linuxmint
Ключевые слова: linuxmint
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (61) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, VINRARUS (ok), 17:11, 08/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    Linux Mint мне не нужен без KDE.
    А нужен ли вообще этот третьесортный дистрибутив (Debian >> Ubuntu >> Linux Mint)?
     
     
  • 2.2, Гэндальф (?), 17:16, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Джентльмены таким не делятся с окружающими.
     
  • 2.3, Chromium (ok), 17:16, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Так преимущество Linux Mint и состоит в Cinnamon. По мне, сборка с KDE - это не более чем кастомизированная Kubuntu LTS.
     
     
  • 3.4, VINRARUS (ok), 17:27, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Так преимущество Linux Mint и состоит в Cinnamon.

    А смысл держать целый дистрибутив ради оболочки? Все равно на сторонней GTK сделана.
    Это если б завод изотовления шын начал выпускать автомобили, переделывая уже готовые модели под свои шыны.

     
     
  • 4.10, IRASoldier_registered (ok), 17:40, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Смысл в поставке желающим системы, из коробки имеющей желаемый ими DE. И раз этим дистром пользуется множество народа, уже одно это придает ему смысл. Mint таки ориентирован на презираемую местной публикой аудиторию _пользователей_, которым Linux нужен как бесплатная ОС для повседневного использования, а не для гиковских забав, но которых по определенным причинам не устраивает та же Ubuntu.

     
     
  • 5.13, VINRARUS (ok), 17:47, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >Mint таки ориентирован на презираемую местной публикой аудиторию

    А по моему Mint отходит в плане простоты и надёжности от Ubuntu куда то в кусты шыповника.

     
     
  • 6.22, 0ffh (??), 18:04, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    в плане просто работы - убунта все таки выглядывает из кусто вшиповника
    подтверждено несколькими полными юзверями - которым я поставил вместо вынь10
    я боялся что будут вопросы - но у всех абсолютно нет вопросов и как ни странно они ничего не понимая в ос - сами стали хулителями вынь 10 :)
     
     
  • 7.36, IRASoldier_registered (ok), 18:25, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сами стали хулителями вынь 10 :)

    Странно. Когда до Fedora я сидел на Ubuntu - я был доволен, но причин хулить Win 10 не видел и не вижу сейчас.

     
  • 6.32, IRASoldier_registered (ok), 18:19, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А по моему Mint отходит в плане простоты и надёжности от Ubuntu куда то в кусты шыповника.

    На мой вкус - согласен. Хотя я от простоты и надёжности Ubuntu таки ушёл на простоту и надёжность Fedora.

    Но вопрос не в том, как по факту, а в том, как замышлялось. И таки у Mint своя аудитория есть и не-гикам, не-программистам и прочим не-IT, решившим уйти с Windows таки обычно рекомендуют именно Mint.

     
     
  • 7.34, VINRARUS (ok), 18:22, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >не-IT, решившим уйти с Windows таки обычно рекомендуют именно Mint

    Я б таким рекомендаторам снизил скорость интернета до 1 Мбит/с...

     
     
  • 8.38, IRASoldier_registered (ok), 18:26, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Твой травматический экспириенс использования Mint никак не делает таковым экспир... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.63, zzz (??), 19:37, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой может быть экспириенс от убунты, которая на полгода отстает от убунты Ког... текст свёрнут, показать
     
  • 6.47, Аноним (47), 18:49, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    жи, ши пиши через И
     
     
  • 7.49, VINRARUS (ok), 18:54, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > жи, ши пиши через И

    А чо вы говорите через Ы?

     
     
  • 8.56, IRASoldier_registered (ok), 19:18, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не всё пишется, как слышится Не страдай фигнёй, пиши грамотно Ну или уж тогда ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.17, iPony129412 (?), 17:52, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Mint таки ориентирован на презираемую местной публикой аудиторию _пользователей_, которым Linux нужен как бесплатная ОС для повседневного использования, а не для гиковских забав

    По факту это и близко не так

     
     
  • 6.33, IRASoldier_registered (ok), 18:20, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотели как лучше, а получилось - как всегда.
     
  • 4.12, Chromium (ok), 17:45, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем придумывать велосипед, если есть что-то работающее и подходящее под их нужды. Тем более, только крупные компании вроде Apple, Google, Microsoft и Red Hat/IBM способны пилить собственные графические фреймворки.
    GTK - это модульное универсальное решение, предназначенное для разных программ.
    GNOME - это также модульное решение.
     
     
  • 5.15, VINRARUS (ok), 17:50, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так может нужно просто полностью сосредоточиться на оболочке?
    Тем более сама Cinamon неплохая у них.
     
     
  • 6.28, Alex (??), 18:11, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Форкни проект и сосредоточься только на оболочке, т.е. выпуске "шын" а не всего автомобиля.

    Linux Mint отличная и простая система для работы. Установил и до следующего мажорного обновления забыл.

    А свои всякие детские чувства неполноценности не стоит проэцировать на целые сообщества. Там работают очень умные люди с большим опытом разработки. Если они его регулярно выпускают значит это нужно и это обосновано.

     
     
  • 7.30, VINRARUS (ok), 18:17, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >А свои всякие детские чувства неполноценности не стоит проэцировать на целые сообщества. Там работают очень умные люди с большим опытом разработки. Если они его регулярно выпускают значит это нужно и это обосновано.

    1) на моих глазах Mint и Ubuntu синхронно развалились после обновлений;
    2) время от времени разрабы Mint отказуются от своих творений аргументируя недостатком ресурсов.
    Так может лучше перестать грызть кактус?

     
  • 2.8, IRASoldier_registered (ok), 17:36, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ubuntu уже давно не "просто модифицированный нестабильный" Debian, а отдельный дистр. А Mint, фактически, Cinnamon-дистрибутив для любителей этого DE, хотя и основанный пока что на Ubuntu. Рассматривай его как что-то типа Cinubuntu.
     
     
  • 3.11, VINRARUS (ok), 17:43, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Рассматривай его как что-то типа Cinubuntu.

    Не могу: я пользовался Mint KDE и Kubuntu.
    Так вот Mint хочет казаться чем то другим, но кроме багов Ubuntu всего лиш добавляет своих багов.

     
     
  • 4.35, IRASoldier_registered (ok), 18:23, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не могу

    А ты смоги. Cinnamon у них приоритетное направление.

    > я пользовался Mint KDE и Kubuntu

    Ну так в чём проблема? Юзай себе Kubuntu, а раз ты упоминал о надёжности и простоте - так вообще бери KDE Neon, там KDE свежее, чем в Kubuntu, что хорошо, ибо KDE меняется в лучшую сторону очень быстро, а Ubuntu там LTS.

     
     
  • 5.39, VINRARUS (ok), 18:33, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я чето много перепробовал пока не пришол к OpenSUSE.
    Новичкам бы не советовал для изучения, но для поставил и забыл сгодится.
     
     
  • 6.55, IRASoldier_registered (ok), 19:16, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > OpenSUSE

    Ещё один достаточно годный дистрибутив, не спорю.

     
  • 2.19, Леголас (ok), 17:58, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дык есть ещё LMDE, к примеру
     
     
  • 3.26, VINRARUS (ok), 18:07, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попытка усидеть на 2х стульях — со спинкой и без.
     
     
  • 4.54, Аноним (54), 19:14, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попытка остаться на плаву, когда ubuntu крякнет.
     
     
  • 5.57, IRASoldier_registered (ok), 19:20, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ubuntu крякнет

    Два раза. Не дождетесь. У Canonical дела идут хорошо и ничего не предвещает иного.

     
  • 2.20, 0ffh (??), 18:02, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а я вот попробовал убунту с кедами - и вернулся на мате
    притом что кеды меньше памяти жрут и в целом весьма хороши - но нет в них ламповости минта мате
     
     
  • 3.25, VINRARUS (ok), 18:07, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >нет в них ламповости минта мате

    К сожалению KDE перешол на светодиоды. :D

     
  • 2.27, Николай (??), 18:08, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В принципе, Кде не хватает Минту, тем более, что Кде самый популярный
     
     
  • 3.29, Лудакрис (?), 18:16, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где? В ваших розовых мечтах?
     
  • 2.46, кек (?), 18:49, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для бабки с дедом годный дистр. поставил им. работает все из каробки.
     
  • 2.59, Анончик9999 (?), 19:27, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Linux Mint ты просто работаешь! Чуть ли не единственный дистр для людей. Лучше подскажи разрабам openSUSE на что надо ровняться для домашнего пользования.
    А если хочешь KDE, ты можешь установить 5.18 c Ubuntu Backports и там все под себя настроить.
     
     
  • 3.62, VINRARUS (ok), 19:34, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Лучше подскажи разрабам openSUSE на что надо ровняться для домашнего пользования.

    Зачем? Они равняются на корпоративного пользователя, где важно:
    а) надёжность,
    б) поддержка переферии,
    в) работа в сети предприятия,
    г) возможность тонкой настройки админом lov lvl,
    ґ) автоматизацыя.

     

  • 1.5, Аноним (5), 17:27, 08/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "В состав включён новый выпуск десктоп-окружения Cinnamon 4.6"

    Исправьте на 4.8.

     
  • 1.6, КО (?), 17:28, 08/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "По умолчанию предлагается IPTV-провайдер Free-IPTV, предоставляющий подборку бесплатных и общедоступных телевизионных каналов для разных стран."
    Российских каналов в списке нет, кек
     
     
  • 2.61, Анончик9999 (?), 19:29, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе пропаганд*нов не хватает?
     

  • 1.7, Аноним (7), 17:34, 08/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А ведь когда-то в Минт была сборка с fluxbox, но зачем нам лёгкость, влепим фуфло вроде warpinator, скрипт который они почёму-то называют менеджером web-приложений и конечно IPTV ибо VLC их чем-то не устроил. Целлулоид, не хватает только Целлофана.
     
     
  • 2.16, Урри (ok), 17:51, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, что-то минт испортился. Все еще сижу на нем, но подозреваю придется уходить.
     
  • 2.18, Аноним (18), 17:55, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Целлулоид, не хватает только Целлофана

    Доебаться до имен, ага.

     
  • 2.58, IRASoldier_registered (ok), 19:24, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Целлулоид, не хватает только Целлофана

    "Наиболее пригодной для киноплёнки оказалась основа из целлулоида, изобретённого и синтезированного ещё в начале 1860-х годов."

    Слово _целлулоид_ - используется как отсылка к старому кино. Т.е. "Целлулоид" - видеоплеер.

    Учи историю, школота необразованная, и не вякай, если что-то непонятно. Сначала разберись, спроси у знающих людей, погугли, а не разевай сразу рот "чё за херня в натуре".

     

  • 1.9, Аноним (9), 17:38, 08/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В 20 версии сильно увлеклись обновлением библиотек и поломали из-за этого  совместимость со старыми приложениями, в том числе и новыми. Многие пакеты, которые были в 19.3 выкинули из репозитория. Попробую на виртуалке пока.
     
  • 1.14, Урри (ok), 17:50, 08/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Осуществлён переход на унифицированную раскладку каталогов в файловой системе, при которой каталоги /bin, /sbin, /lib и /lib64 указываются как ссылки на /usr/bin, /usr/sbin, /usr/lib и /usr/lib64. https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/TheCaseForTheUsrMerge/

    Обоснований ровно 2 и они совершенно идиотские:
    1. юзеры могут писать /usr/bin/foo, а могут писать /usr/foo - поэтому мы забудем, что у нас есть PATH, which, env и объединим /usr/bin и /bin в одно место. ¯\_(ツ)_/¯
    2. когда есть две папки /usr/bin и /usr - то все становится очень сложно [ей богу там так и написано], поэтому надо упростить. facepalm

    Про естественное разделение этих каталогов на минимально нужный для системы и на "а вот здесь вообще все" эти неосиляторы, конечно же, забыли. Им, сцуко, две разные папки сложно!!!

     
  • 1.21, Николай (??), 18:04, 08/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, когда новый Mate выйдет
     
  • 1.23, Аноним (23), 18:04, 08/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Linux Mint настолько ушел вперед в плане развития, что мог давно стать самобытным ни от кого не зависящим дистрибутивом, и слезть с Ubunts.
     
     
  • 2.31, Лудакрис (?), 18:18, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чувак, тебе самому надо слезть с того, что ты там употребляешь.
     
     
  • 3.40, Аноним (23), 18:36, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А сам на чем сидишь? рач, генто, или,,,?
     
     
  • 4.53, Лудакрис (?), 19:05, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на Форсаже же
     
  • 2.43, user90 (?), 18:45, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну нопример?
     
  • 2.44, vz_2 (?), 18:46, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Типа открыть магазин приложений с flatpak'ами, в том числе платными, отказаться от пакетной системы в пользу атомарного обновления образа?  Это очень тонкая грань, можно и в пропасть, а может и нет.
     

  • 1.24, Аноним (24), 18:06, 08/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >позволяющая просматривать телепередачи, видео и сериалы

    Вангую, что копирасты взбеленятся.

     
  • 1.37, Нейромонашка (?), 18:25, 08/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Отличный дистрибутив.
     
  • 1.41, Аноним (23), 18:39, 08/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Всегда умиляет читать комменты людей, особенно тех кто знает линукс на 1,5% , больше чем домашние хомячки, но строят из себя Ричерда Столлмана в комментах.
     
     
  • 2.60, Аноним (60), 19:28, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > тех кто знает линукс на 1,5%

    Так примерно столько же всех пользователей linux в процентном отношении.

     

  • 1.42, user90 (?), 18:41, 08/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > но существенно отличается подходом к организации интерфейса пользователя
    > и подбором используемых по умолчанию приложений

    Хмм..

    > Утвержден перечень российских приложений для предустановки на гаджеты

     
     
  • 2.45, vz_2 (?), 18:48, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как же его будут ставить на Nokia 130, или кнопочники запретят импортировать?
     
     
  • 3.52, user90 (?), 18:58, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эти 2е цитато связывает не сабж, а другое явление ;)
     

  • 1.48, Аноним (47), 18:50, 08/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В списке для iptv России нет.
     

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