Релиз дистрибутива Linux Mint 20.1

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|1.1, VINRARUS (ok), 17:11, 08/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–11 +/–
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Linux Mint мне не нужен без KDE.
А нужен ли вообще этот третьесортный дистрибутив (Debian >> Ubuntu >> Linux Mint)?
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|2.3, Chromium (ok), 17:16, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Так преимущество Linux Mint и состоит в Cinnamon. По мне, сборка с KDE - это не более чем кастомизированная Kubuntu LTS.
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|3.4, VINRARUS (ok), 17:27, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Так преимущество Linux Mint и состоит в Cinnamon.
А смысл держать целый дистрибутив ради оболочки? Все равно на сторонней GTK сделана.
Это если б завод изотовления шын начал выпускать автомобили, переделывая уже готовые модели под свои шыны.
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|4.10, IRASoldier_registered (ok), 17:40, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Смысл в поставке желающим системы, из коробки имеющей желаемый ими DE. И раз этим дистром пользуется множество народа, уже одно это придает ему смысл. Mint таки ориентирован на презираемую местной публикой аудиторию _пользователей_, которым Linux нужен как бесплатная ОС для повседневного использования, а не для гиковских забав, но которых по определенным причинам не устраивает та же Ubuntu.
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|5.13, VINRARUS (ok), 17:47, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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>Mint таки ориентирован на презираемую местной публикой аудиторию
А по моему Mint отходит в плане простоты и надёжности от Ubuntu куда то в кусты шыповника.
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|6.22, 0ffh (??), 18:04, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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в плане просто работы - убунта все таки выглядывает из кусто вшиповника
подтверждено несколькими полными юзверями - которым я поставил вместо вынь10
я боялся что будут вопросы - но у всех абсолютно нет вопросов и как ни странно они ничего не понимая в ос - сами стали хулителями вынь 10 :)
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|7.36, IRASoldier_registered (ok), 18:25, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> сами стали хулителями вынь 10 :)
Странно. Когда до Fedora я сидел на Ubuntu - я был доволен, но причин хулить Win 10 не видел и не вижу сейчас.
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|6.32, IRASoldier_registered (ok), 18:19, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А по моему Mint отходит в плане простоты и надёжности от Ubuntu куда то в кусты шыповника.
На мой вкус - согласен. Хотя я от простоты и надёжности Ubuntu таки ушёл на простоту и надёжность Fedora.
Но вопрос не в том, как по факту, а в том, как замышлялось. И таки у Mint своя аудитория есть и не-гикам, не-программистам и прочим не-IT, решившим уйти с Windows таки обычно рекомендуют именно Mint.
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|7.34, VINRARUS (ok), 18:22, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>не-IT, решившим уйти с Windows таки обычно рекомендуют именно Mint
Я б таким рекомендаторам снизил скорость интернета до 1 Мбит/с...
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|9.63, zzz (??), 19:37, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Какой может быть экспириенс от убунты, которая на полгода отстает от убунты Ког... текст свёрнут, показать
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|5.17, iPony129412 (?), 17:52, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Mint таки ориентирован на презираемую местной публикой аудиторию _пользователей_, которым Linux нужен как бесплатная ОС для повседневного использования, а не для гиковских забав
По факту это и близко не так
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|4.12, Chromium (ok), 17:45, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем придумывать велосипед, если есть что-то работающее и подходящее под их нужды. Тем более, только крупные компании вроде Apple, Google, Microsoft и Red Hat/IBM способны пилить собственные графические фреймворки.
GTK - это модульное универсальное решение, предназначенное для разных программ.
GNOME - это также модульное решение.
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|5.15, VINRARUS (ok), 17:50, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так может нужно просто полностью сосредоточиться на оболочке?
Тем более сама Cinamon неплохая у них.
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|6.28, Alex (??), 18:11, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Форкни проект и сосредоточься только на оболочке, т.е. выпуске "шын" а не всего автомобиля.
Linux Mint отличная и простая система для работы. Установил и до следующего мажорного обновления забыл.
А свои всякие детские чувства неполноценности не стоит проэцировать на целые сообщества. Там работают очень умные люди с большим опытом разработки. Если они его регулярно выпускают значит это нужно и это обосновано.
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|7.30, VINRARUS (ok), 18:17, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>А свои всякие детские чувства неполноценности не стоит проэцировать на целые сообщества. Там работают очень умные люди с большим опытом разработки. Если они его регулярно выпускают значит это нужно и это обосновано.
1) на моих глазах Mint и Ubuntu синхронно развалились после обновлений;
2) время от времени разрабы Mint отказуются от своих творений аргументируя недостатком ресурсов.
Так может лучше перестать грызть кактус?
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|2.8, IRASoldier_registered (ok), 17:36, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ubuntu уже давно не "просто модифицированный нестабильный" Debian, а отдельный дистр. А Mint, фактически, Cinnamon-дистрибутив для любителей этого DE, хотя и основанный пока что на Ubuntu. Рассматривай его как что-то типа Cinubuntu.
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|3.11, VINRARUS (ok), 17:43, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Рассматривай его как что-то типа Cinubuntu.
Не могу: я пользовался Mint KDE и Kubuntu.
Так вот Mint хочет казаться чем то другим, но кроме багов Ubuntu всего лиш добавляет своих багов.
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|4.35, IRASoldier_registered (ok), 18:23, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не могу
А ты смоги. Cinnamon у них приоритетное направление.
> я пользовался Mint KDE и Kubuntu
Ну так в чём проблема? Юзай себе Kubuntu, а раз ты упоминал о надёжности и простоте - так вообще бери KDE Neon, там KDE свежее, чем в Kubuntu, что хорошо, ибо KDE меняется в лучшую сторону очень быстро, а Ubuntu там LTS.
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|5.39, VINRARUS (ok), 18:33, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я чето много перепробовал пока не пришол к OpenSUSE.
Новичкам бы не советовал для изучения, но для поставил и забыл сгодится.
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|2.20, 0ffh (??), 18:02, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а я вот попробовал убунту с кедами - и вернулся на мате
притом что кеды меньше памяти жрут и в целом весьма хороши - но нет в них ламповости минта мате
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|3.25, VINRARUS (ok), 18:07, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>нет в них ламповости минта мате
К сожалению KDE перешол на светодиоды. :D
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|2.27, Николай (??), 18:08, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В принципе, Кде не хватает Минту, тем более, что Кде самый популярный
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|2.46, кек (?), 18:49, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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для бабки с дедом годный дистр. поставил им. работает все из каробки.
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|2.59, Анончик9999 (?), 19:27, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В Linux Mint ты просто работаешь! Чуть ли не единственный дистр для людей. Лучше подскажи разрабам openSUSE на что надо ровняться для домашнего пользования.
А если хочешь KDE, ты можешь установить 5.18 c Ubuntu Backports и там все под себя настроить.
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|3.62, VINRARUS (ok), 19:34, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Лучше подскажи разрабам openSUSE на что надо ровняться для домашнего пользования.
Зачем? Они равняются на корпоративного пользователя, где важно:
а) надёжность,
б) поддержка переферии,
в) работа в сети предприятия,
г) возможность тонкой настройки админом lov lvl,
ґ) автоматизацыя.
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|1.5, Аноним (5), 17:27, 08/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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"В состав включён новый выпуск десктоп-окружения Cinnamon 4.6"
Исправьте на 4.8.
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|1.6, КО (?), 17:28, 08/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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"По умолчанию предлагается IPTV-провайдер Free-IPTV, предоставляющий подборку бесплатных и общедоступных телевизионных каналов для разных стран."
Российских каналов в списке нет, кек
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|1.7, Аноним (7), 17:34, 08/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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А ведь когда-то в Минт была сборка с fluxbox, но зачем нам лёгкость, влепим фуфло вроде warpinator, скрипт который они почёму-то называют менеджером web-приложений и конечно IPTV ибо VLC их чем-то не устроил. Целлулоид, не хватает только Целлофана.
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|2.16, Урри (ok), 17:51, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, что-то минт испортился. Все еще сижу на нем, но подозреваю придется уходить.
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|2.18, Аноним (18), 17:55, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Целлулоид, не хватает только Целлофана
Доебаться до имен, ага.
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|2.58, IRASoldier_registered (ok), 19:24, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Целлулоид, не хватает только Целлофана
"Наиболее пригодной для киноплёнки оказалась основа из целлулоида, изобретённого и синтезированного ещё в начале 1860-х годов."
Слово _целлулоид_ - используется как отсылка к старому кино. Т.е. "Целлулоид" - видеоплеер.
Учи историю, школота необразованная, и не вякай, если что-то непонятно. Сначала разберись, спроси у знающих людей, погугли, а не разевай сразу рот "чё за херня в натуре".
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|1.9, Аноним (9), 17:38, 08/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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В 20 версии сильно увлеклись обновлением библиотек и поломали из-за этого совместимость со старыми приложениями, в том числе и новыми. Многие пакеты, которые были в 19.3 выкинули из репозитория. Попробую на виртуалке пока.
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|1.14, Урри (ok), 17:50, 08/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Осуществлён переход на унифицированную раскладку каталогов в файловой системе, при которой каталоги /bin, /sbin, /lib и /lib64 указываются как ссылки на /usr/bin, /usr/sbin, /usr/lib и /usr/lib64. https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/TheCaseForTheUsrMerge/
Обоснований ровно 2 и они совершенно идиотские:
1. юзеры могут писать /usr/bin/foo, а могут писать /usr/foo - поэтому мы забудем, что у нас есть PATH, which, env и объединим /usr/bin и /bin в одно место. ¯\_(ツ)_/¯
2. когда есть две папки /usr/bin и /usr - то все становится очень сложно [ей богу там так и написано], поэтому надо упростить. facepalm
Про естественное разделение этих каталогов на минимально нужный для системы и на "а вот здесь вообще все" эти неосиляторы, конечно же, забыли. Им, сцуко, две разные папки сложно!!!
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|1.23, Аноним (23), 18:04, 08/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Linux Mint настолько ушел вперед в плане развития, что мог давно стать самобытным ни от кого не зависящим дистрибутивом, и слезть с Ubunts.
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|2.44, vz_2 (?), 18:46, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Типа открыть магазин приложений с flatpak'ами, в том числе платными, отказаться от пакетной системы в пользу атомарного обновления образа? Это очень тонкая грань, можно и в пропасть, а может и нет.
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|1.24, Аноним (24), 18:06, 08/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>позволяющая просматривать телепередачи, видео и сериалы
Вангую, что копирасты взбеленятся.
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|1.41, Аноним (23), 18:39, 08/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Всегда умиляет читать комменты людей, особенно тех кто знает линукс на 1,5% , больше чем домашние хомячки, но строят из себя Ричерда Столлмана в комментах.
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|2.60, Аноним (60), 19:28, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> тех кто знает линукс на 1,5%
Так примерно столько же всех пользователей linux в процентном отношении.
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|1.42, user90 (?), 18:41, 08/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> но существенно отличается подходом к организации интерфейса пользователя
> и подбором используемых по умолчанию приложений
Хмм..
> Утвержден перечень российских приложений для предустановки на гаджеты
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|2.45, vz_2 (?), 18:48, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И как же его будут ставить на Nokia 130, или кнопочники запретят импортировать?
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