Релиз дистрибутива Linux Mint 20.1

2.2 , Гэндальф ( ? ), 17:16, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Джентльмены таким не делятся с окружающими.

2.3 , Chromium ( ok ), 17:16, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Так преимущество Linux Mint и состоит в Cinnamon. По мне, сборка с KDE - это не более чем кастомизированная Kubuntu LTS.

3.4 , VINRARUS ( ok ), 17:27, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Так преимущество Linux Mint и состоит в Cinnamon. А смысл держать целый дистрибутив ради оболочки? Все равно на сторонней GTK сделана.

Это если б завод изотовления шын начал выпускать автомобили, переделывая уже готовые модели под свои шыны.

4.10 , IRASoldier_registered ( ok ), 17:40, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Смысл в поставке желающим системы, из коробки имеющей желаемый ими DE. И раз этим дистром пользуется множество народа, уже одно это придает ему смысл. Mint таки ориентирован на презираемую местной публикой аудиторию _пользователей_, которым Linux нужен как бесплатная ОС для повседневного использования, а не для гиковских забав, но которых по определенным причинам не устраивает та же Ubuntu. 5.13 , VINRARUS ( ok ), 17:47, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – >Mint таки ориентирован на презираемую местной публикой аудиторию А по моему Mint отходит в плане простоты и надёжности от Ubuntu куда то в кусты шыповника.

6.22 , 0ffh ( ?? ), 18:04, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – в плане просто работы - убунта все таки выглядывает из кусто вшиповника

подтверждено несколькими полными юзверями - которым я поставил вместо вынь10

я боялся что будут вопросы - но у всех абсолютно нет вопросов и как ни странно они ничего не понимая в ос - сами стали хулителями вынь 10 :)

7.36 , IRASoldier_registered ( ok ), 18:25, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > сами стали хулителями вынь 10 :) Странно. Когда до Fedora я сидел на Ubuntu - я был доволен, но причин хулить Win 10 не видел и не вижу сейчас.

6.32 , IRASoldier_registered ( ok ), 18:19, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > А по моему Mint отходит в плане простоты и надёжности от Ubuntu куда то в кусты шыповника. На мой вкус - согласен. Хотя я от простоты и надёжности Ubuntu таки ушёл на простоту и надёжность Fedora. Но вопрос не в том, как по факту, а в том, как замышлялось. И таки у Mint своя аудитория есть и не-гикам, не-программистам и прочим не-IT, решившим уйти с Windows таки обычно рекомендуют именно Mint. 7.34 , VINRARUS ( ok ), 18:22, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – >не-IT, решившим уйти с Windows таки обычно рекомендуют именно Mint Я б таким рекомендаторам снизил скорость интернета до 1 Мбит/с...

8.38 , IRASoldier_registered ( ok ), 18:26, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Твой травматический экспириенс использования Mint никак не делает таковым экспир... 9.63 , zzz ( ?? ), 19:37, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Какой может быть экспириенс от убунты, которая на полгода отстает от убунты Ког... 6.47 , Аноним ( 47 ), 18:49, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – жи, ши пиши через И

7.49 , VINRARUS ( ok ), 18:54, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > жи, ши пиши через И А чо вы говорите через Ы?

8.56 , IRASoldier_registered ( ok ), 19:18, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Не всё пишется, как слышится Не страдай фигнёй, пиши грамотно Ну или уж тогда ... 5.17 , iPony129412 ( ? ), 17:52, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Mint таки ориентирован на презираемую местной публикой аудиторию _пользователей_, которым Linux нужен как бесплатная ОС для повседневного использования, а не для гиковских забав По факту это и близко не так

6.33 , IRASoldier_registered ( ok ), 18:20, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хотели как лучше, а получилось - как всегда.

4.12 , Chromium ( ok ), 17:45, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зачем придумывать велосипед, если есть что-то работающее и подходящее под их нужды. Тем более, только крупные компании вроде Apple, Google, Microsoft и Red Hat/IBM способны пилить собственные графические фреймворки.

GTK - это модульное универсальное решение, предназначенное для разных программ.

GNOME - это также модульное решение.

5.15 , VINRARUS ( ok ), 17:50, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так может нужно просто полностью сосредоточиться на оболочке?

Тем более сама Cinamon неплохая у них.

6.28 , Alex ( ?? ), 18:11, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Форкни проект и сосредоточься только на оболочке, т.е. выпуске "шын" а не всего автомобиля. Linux Mint отличная и простая система для работы. Установил и до следующего мажорного обновления забыл. А свои всякие детские чувства неполноценности не стоит проэцировать на целые сообщества. Там работают очень умные люди с большим опытом разработки. Если они его регулярно выпускают значит это нужно и это обосновано.

7.30 , VINRARUS ( ok ), 18:17, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >А свои всякие детские чувства неполноценности не стоит проэцировать на целые сообщества. Там работают очень умные люди с большим опытом разработки. Если они его регулярно выпускают значит это нужно и это обосновано. 1) на моих глазах Mint и Ubuntu синхронно развалились после обновлений;

2) время от времени разрабы Mint отказуются от своих творений аргументируя недостатком ресурсов.

Так может лучше перестать грызть кактус?

2.8 , IRASoldier_registered ( ok ), 17:36, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ubuntu уже давно не "просто модифицированный нестабильный" Debian, а отдельный дистр. А Mint, фактически, Cinnamon-дистрибутив для любителей этого DE, хотя и основанный пока что на Ubuntu. Рассматривай его как что-то типа Cinubuntu.

3.11 , VINRARUS ( ok ), 17:43, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Рассматривай его как что-то типа Cinubuntu. Не могу: я пользовался Mint KDE и Kubuntu.

Так вот Mint хочет казаться чем то другим, но кроме багов Ubuntu всего лиш добавляет своих багов.

4.35 , IRASoldier_registered ( ok ), 18:23, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Не могу А ты смоги. Cinnamon у них приоритетное направление. > я пользовался Mint KDE и Kubuntu Ну так в чём проблема? Юзай себе Kubuntu, а раз ты упоминал о надёжности и простоте - так вообще бери KDE Neon, там KDE свежее, чем в Kubuntu, что хорошо, ибо KDE меняется в лучшую сторону очень быстро, а Ubuntu там LTS.

5.39 , VINRARUS ( ok ), 18:33, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я чето много перепробовал пока не пришол к OpenSUSE.

Новичкам бы не советовал для изучения, но для поставил и забыл сгодится.

6.55 , IRASoldier_registered ( ok ), 19:16, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > OpenSUSE Ещё один достаточно годный дистрибутив, не спорю.

2.19 , Леголас ( ok ), 17:58, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – дык есть ещё LMDE, к примеру

3.26 , VINRARUS ( ok ), 18:07, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Попытка усидеть на 2х стульях — со спинкой и без.

4.54 , Аноним ( 54 ), 19:14, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Попытка остаться на плаву, когда ubuntu крякнет.

5.57 , IRASoldier_registered ( ok ), 19:20, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > ubuntu крякнет Два раза. Не дождетесь. У Canonical дела идут хорошо и ничего не предвещает иного.

2.20 , 0ffh ( ?? ), 18:02, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а я вот попробовал убунту с кедами - и вернулся на мате

притом что кеды меньше памяти жрут и в целом весьма хороши - но нет в них ламповости минта мате

3.25 , VINRARUS ( ok ), 18:07, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >нет в них ламповости минта мате К сожалению KDE перешол на светодиоды. :D

2.27 , Николай ( ?? ), 18:08, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В принципе, Кде не хватает Минту, тем более, что Кде самый популярный

3.29 , Лудакрис ( ? ), 18:16, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Где? В ваших розовых мечтах?

2.46 , кек ( ? ), 18:49, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – для бабки с дедом годный дистр. поставил им. работает все из каробки.

2.59 , Анончик9999 ( ? ), 19:27, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В Linux Mint ты просто работаешь! Чуть ли не единственный дистр для людей. Лучше подскажи разрабам openSUSE на что надо ровняться для домашнего пользования.

А если хочешь KDE, ты можешь установить 5.18 c Ubuntu Backports и там все под себя настроить.

3.62 , VINRARUS ( ok ), 19:34, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Лучше подскажи разрабам openSUSE на что надо ровняться для домашнего пользования. Зачем? Они равняются на корпоративного пользователя, где важно:

а) надёжность,

б) поддержка переферии,

в) работа в сети предприятия,

г) возможность тонкой настройки админом lov lvl,

ґ) автоматизацыя.