Linux Mint намерен решить проблему с игнорированием установки обновлений

2.7 , Леголас ( ok ), 11:18, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – майки не сюсюкаются с обновлениями, нате-получите и всё

3.11 , A.Stahl ( ok ), 11:20, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > майки не сюсюкаются с обновлениями, нате-получите и всё Ну так и Минтологи сюсюкаться будут лишь на первых порах. А потом -- приехали, конечная. Микрософт.

4.28 , Аноним ( 28 ), 11:43, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – К сожалению, подавляющее большинство пользоватей - ламеры, и автоматическая установка обновлений вынужденная мера в борьбе с ботнетом. Тем не мение автоматика обязана иметь возможность отключения, потому что иногда без этого просто никак, и этих исключительных случаев не так и много, чтобы допускать риск их заражения. Для большей же части потенциальных распространителей автоматические обновления вообще проблемы не представляют - 10 лет вон уже десятке, и ничего, жрут. Так что правильная инициатива, надо и другим внедрять.

5.40 , Аноним ( 40 ), 12:06, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – большой текст свёрнут, показать А если учесть, что обновления в минте приходят с запозданием от убунтовых, то та... 6.115 , zzz ( ?? ), 13:55, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Как-то раз убунтята выкатили фикс для nss, но что-то пошло не так и на обновленных системах наглухо отвалился DNS. В другой раз они дофиксились до того, что случайно выпилили dkms из рабочих инсталляций. А так-то да, >Я не знаю как надо было перелопатить бунту, чтобы секурити апдейты, которые минорные по сути, могли сделать систему нестабильной 6.124 , Omnonm ( ? ), 14:10, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не придумывай.

В минте используются обычные убунторепы, плюс реп минта для пересобираемых самостоятельно ими пакетов или родных утилит дистрибутива. Основные обновки с одного источника с убунтоводами.

7.203 , Аноним ( 203 ), 17:26, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – большой текст свёрнут, показать Да что вы говорите, кэп Вот только вот эти плюс репы минта содержат достаточ... 5.46 , iPony129412 ( ? ), 12:15, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Так что правильная инициатива, надо и другим внедрять. В Ubuntu давно.

По дефолту тот же Firefox она засадит фоном даже без спроса. если будет секурные обновления.

6.112 , Аноним ( 122 ), 13:52, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это я обожаю больше всего. Когда сижу в интернете и никого не трогаю, открываю страницу а фаерфокс говорит ой ну мы тут обновились в фоне, придется тебе закрыть всю сессию чтобы пользоваться дальше :)

Мы же юзеры, мы же все ламеры и мы все тупые, нас надо водить за ручку, впаривать нам новые фичи и фиксить то что работало, даже если нам это не надо, пока великие разработчики попивают смузи и командуют охлосом, решая, кем они должны быть и как они должны себя вести. Они же барины, а мы холопы же! А мелкософт все равно плохо, даже если отключение таких автообновлений в убунту это для простого юзера тоже задача не тривиальная. Линуксоиды - занимаемся ментальной гимнастикой since 2004.

7.214 , kissmyass ( ? ), 17:43, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – да брехня же самая настоящая, я так понимаю что речь идет про винь так вот поведение фф можно настроить, он может даже просто чекать обновления более того если он обновился он требует перезапустить браузер, он предлагает, но можно сделать это позже, в любой момент, но я бы сильно не оттягивал

8.220 , FFuser ( ? ), 18:11, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Он, конечно, не требует, а просит, но в новых вкладках не показывает ничего, кро... 5.47 , Аноним ( 47 ), 12:16, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Инициатива Microsoft - неправильная.

По умолчанию (из-за ламеров) автообновление должно быть включено на "пользовательских" ОС.

Но - должна быть возможность перенастройки и отключения. Пользователь должен быть предупреждён, что случиться, если он всё отключит, но возможность существовать должна. А не как в offtopic 10. Чем мне всегда нравился Linux - тем что всегда можно всё настроить (или собрать) как тебе нужно, а не как за тебя решили

6.65 , Аноним ( 28 ), 12:38, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я про инициативу минта. Мокрософт да, сволочи бездушные.

5.56 , ms ( ?? ), 12:30, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > автоматика обязана иметь возможность отключения Ну так у нас она ее и имеет - для пользователей - временного (потому что они Т*ПЫЕ! И просто забудут включить обратно.), для админов коммерческих систем - постоянного. (Предполагается что они грамот...такие же Т*ПЫЕ но при этом настырные и все равно найдут способ сломать систему, а потом плакать на форумах что все диски зашифрованы и требуют выкуп, а виновата, разумеется, проклятая корпорация, зла.) А у л@п4@тьiх - ну как обычно. Но корпорация зла - это мы, смотри не перепутай! 5.180 , msgod ( ok ), 16:25, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Из 2025 пишешь?

Ну чо как там у вас курс биткойна?

У на пока около 50к.

Стоит продать хату и на всю котлету?

6.218 , Аноним ( 28 ), 17:57, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да нет, я так, по ощущениям прикинул, здорово что последние 5 лет мне кажутся десятилетием, обычно с каждым годом наоборот время ускоряется. Но хату ты продавай, биток будет по 1М.

5.187 , псевдонимус ( ? ), 16:44, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вот и ешь свое "как в десятке", неламер. А людям не пихай. Совсем нехорошая тенденция. "Пока не планируется". Ага.

