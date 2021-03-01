Linux Mint намерен решить проблему с игнорированием установки обновлений

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|1.1, Lex (??), 11:14, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–24 +/–
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Сомнительная идея
По крайней мере на десктопе не ставлю никаких обновлений до тех пор пока устраивает текущий функционал и работоспособность.. а обновления мало того что лучше ситуацию уже не сделают, так чего-то ещё и сломать могут
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|2.10, Леголас (ok), 11:20, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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не всё так однозначно, ведь уязвимости в пакетах исправляются только так
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|3.53, Аноним (53), 12:27, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>не всё так однозначно, ведь уязвимости в пакетах исправляются только так
Большинство этих уязвимостей для десктопов с одним юзером вообще значения не имеют. Серьёзные дыры, которые требуют очень быстрого обновления, в линуксах раз в год случаются.
А вот поломки от того, что обновление прилетело, вполне себе массовы.
Более того, этот подход наблюдается и у юзеров ведроида (так что не линуксом единым), они наелись обновлений, и часто выключают авто и ждут ровно до того момента, как приложение не перестанет работать.
Решить это можно только сделав так, чтобы обновления не ломали ничего в плане юзабельности. Но современный кодер-смузисос постоянно всё перерисовывает и меняет, чтобы "удобно" "было".
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|4.58, Леголас (ok), 12:32, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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серьезные дыры не только в ядре случаются, вон скок новостей о разного рода уязвимостях в тех же браузерах, а это один из самых востребованных пользовательских инструментов
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|5.101, Аноним (101), 13:42, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Вы не поверите, но некоторым людям плевать на безопасноить. Им гораздо важнее чтобы компьютер включался и работал. Когда уже в линуксах это поймут
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|6.122, Аноним (122), 14:08, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Мне тоже интересно куда делись все идейные фанатики которые на момент выхода винды кричали "система не должна решать ничего за тебя"! Никого не волнует, что постоянно лезущий в интернет компьютер это сам по себе вектор атаки? И репозитории никто никогда не ломал, и сайт минта никогда не ломали? Механизм автообновлений же никак не эксплуатируется, всё безопасно потому что ответственность за это лежит на ком-то другом?
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|7.136, _hide_ (ok), 14:30, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вообще-то они придумали конфигурацию, которую установщик прописывает в /etc/apt/apt.conf.d. Просто разработчики Linux Mint-а ещё не ознакомились с пакетным менеджером. Очень надеюсь, что с реализацией своих идей у них точно так же...
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|7.215, Аноним (-), 17:52, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Мне тоже интересно куда делись все идейные фанатики которые на момент выхода винды кричали "
Ну вообще-то они возмущались необходимостью переустановить винду через 12 дней установки демо версии directx. Такие вот фанатики винды. Как по мне то пусть лучше линукс 2.2.х чем иметь с таким дело.
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|5.212, kissmyass (?), 17:37, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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он будет включаться и работать, но не долго, до очередного шифровальщика, под линь
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|6.216, Аноним (-), 17:53, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> до очередного шифровальщика, под линь
А уже есть такой ? Где можно скачать ?
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|4.87, Scriptor (ok), 13:21, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Минтовый менеджер отображает тип обновления -- собственно обновление; безопасности; ядра и обновление ПО сторонних разработчиков.
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|3.68, Аноним (68), 12:41, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ядро OS и процессор должны недопускать возможности эксплуатации уязвимостей.
И добавляются новые уязвимости, трояны и бекдоры тоже через обновления!
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|4.49, Амоним (?), 12:18, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А чего нас ждать? Мы и так уже там. Сообщение это видно? Видно. Значит оно уже там.
Хотите несколько другое сообщение? Типа эксплойта под непропатченный вовремя файерфокс?
Бойтесь желаний своих - иногда они сбываются.
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|3.77, nebularia (ok), 12:55, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Шутка мягко говоря неактуальная. Компы из интернета не видны уже давно, виден только рутер, и хорошо ещё, если с белым IP, а не за провайдерским натом. Собственно, поэтому уязвимости на десктопе не так опасны, как на серваке.
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|5.99, пох. (?), 13:41, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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так и останется - хватит и дырявого by design webrtc, незачем возиться дополнительно.
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|2.37, Аноним (37), 12:00, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Сомнительная идея
> По крайней мере на десктопе не ставлю никаких обновлений до тех пор
> пока устраивает текущий функционал и работоспособность.. а обновления мало того что
> лучше ситуацию уже не сделают, так чего-то ещё и сломать могут
И лично я вас не виню, это типичное поведение линухоментуя, которому команда минта как раз и поспособствовала своей деятельностью. Но просто чтоб вы были в курсе, в адекватных линуксовых дистрибутивах не так, там можно обновляться до актуального и система продолжает работать, но чтобы познать эту магию нужно уходить от минтов, и подальше.
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|3.60, Аноним (55), 12:33, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Это ты сейчас не про Manjaro Linux случайно, который ставится с образа, обповляется, перезагружается и выпадает в черный экран без командной строки?
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|4.70, Аноним (70), 12:43, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Это ты сейчас не про Manjaro Linux случайно, который ставится с образа,
> обповляется, перезагружается и выпадает в черный экран без командной строки?
Нет, милейший, вы невнимательны, я же написал: "в АДЕКВАТНЫХ линуксовых дистрибутивах".
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|5.88, fske (?), 13:21, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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Список в студию, заодно посмотрим на твою степень адекватности.
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|4.170, SinoptikU (?), 15:59, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> который ставится с образа, обповляется, перезагружается и выпадает в черный экран без командной строки?
Как красиво, просто замечательно!
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|2.83, pofigist (?), 13:09, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дождетесь что отказ от автоматической установки обновлений будет уголовным преступлением...😁
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|3.90, fske (?), 13:24, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Здравая идея, но только после уголовного наказания производетеля той какахи, которая от обновления "неожиданно" сломалась.
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|2.142, rvs2016 (ok), 14:40, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну да. Разработчики линукс минта решили посрамить проверенный временем принцип "работает - не трогай!"
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|3.63, Аноним (55), 12:35, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Авторы для своего диста специально сделали Cinnamon, так они не хотели ничего другого, но анонимы все равно требуют КДЕ. У вас же есть Кубунта.
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|1.3, Секретно (?), 11:15, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Нет смысла обновлять систему если все работает как часы. И второе - пользователь сам должен решать, что и когда ему обновлять а не кто либо еще. Система которая принуждает это делать - не может считаться адекватной.
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|2.50, Аноним (50), 12:25, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Те кому нужна стабильная и надежная система не ставят Mint. В данном случае не идет речи про принуждение в стиле Win10, установка обновлений сама по себе хорошая практика, но должна быть контролируемой.
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|3.109, zzz (??), 13:50, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>не идет речи про принуждение в стиле Win10
Ага, читаем:
>автоматическая установка обновлений по умолчанию
Но это - другое!
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|3.114, Аноним (114), 13:53, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что ставят? Из коробки новое оборудование нормально работает только в Ubuntu-based дистрах, во всяких OpenSUSE, Manjaro и прочих оно работает или у везунчиков, или на словах. А с Debian в лучшем случае пару месяцев на донастройку уйдет, и это у того кто уже знаком с linux. Для обычных пользователей вариантов нет
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|4.120, Аноним (55), 14:06, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Что есть в убунту бейсед чего нет в дебиан требующее два месяца настройки?
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|5.211, zzz (??), 17:36, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Адекватные дефолты для DE, samba, apt, udevd, etc. Чтобы привести дебиан в аналогичное состояние с бубунтой, пришлось несколько дней поплясать, после чего я плюнул и накатил кубунту.
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|4.198, Аноним (198), 17:16, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Справедливости ради в манжарах и вообще в дистрах с новыми ванильными ядрами име... большой текст свёрнут, показать
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|1.4, A.Stahl (ok), 11:15, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>своевременно, спустя менее недели с момента их публикации.
Своевременно это СПУСТЯ 2-4 недели ПОСЛЕ публикаици. После того, как они будут оттестированы на энтузиастах.
А то что творят Минтяне это Виндовщичество какое-то.
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|3.11, A.Stahl (ok), 11:20, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> майки не сюсюкаются с обновлениями, нате-получите и всё
Ну так и Минтологи сюсюкаться будут лишь на первых порах. А потом -- приехали, конечная. Микрософт.
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|4.28, Аноним (28), 11:43, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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К сожалению, подавляющее большинство пользоватей - ламеры, и автоматическая установка обновлений вынужденная мера в борьбе с ботнетом. Тем не мение автоматика обязана иметь возможность отключения, потому что иногда без этого просто никак, и этих исключительных случаев не так и много, чтобы допускать риск их заражения. Для большей же части потенциальных распространителей автоматические обновления вообще проблемы не представляют - 10 лет вон уже десятке, и ничего, жрут. Так что правильная инициатива, надо и другим внедрять.
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|5.40, Аноним (40), 12:06, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
А если учесть, что обновления в минте приходят с запозданием от убунтовых, то та... большой текст свёрнут, показать
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|6.115, zzz (??), 13:55, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Как-то раз убунтята выкатили фикс для nss, но что-то пошло не так и на обновленных системах наглухо отвалился DNS. В другой раз они дофиксились до того, что случайно выпилили dkms из рабочих инсталляций. А так-то да,
>Я не знаю как надо было перелопатить бунту, чтобы секурити апдейты, которые минорные по сути, могли сделать систему нестабильной
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|6.124, Omnonm (?), 14:10, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не придумывай.
В минте используются обычные убунторепы, плюс реп минта для пересобираемых самостоятельно ими пакетов или родных утилит дистрибутива.
Основные обновки с одного источника с убунтоводами.
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|7.203, Аноним (203), 17:26, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Да что вы говорите, кэп Вот только вот эти плюс репы минта содержат достаточ... большой текст свёрнут, показать
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|5.46, iPony129412 (?), 12:15, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Так что правильная инициатива, надо и другим внедрять.
В Ubuntu давно.
По дефолту тот же Firefox она засадит фоном даже без спроса. если будет секурные обновления.
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|6.112, Аноним (122), 13:52, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это я обожаю больше всего. Когда сижу в интернете и никого не трогаю, открываю страницу а фаерфокс говорит ой ну мы тут обновились в фоне, придется тебе закрыть всю сессию чтобы пользоваться дальше :)
Мы же юзеры, мы же все ламеры и мы все тупые, нас надо водить за ручку, впаривать нам новые фичи и фиксить то что работало, даже если нам это не надо, пока великие разработчики попивают смузи и командуют охлосом, решая, кем они должны быть и как они должны себя вести. Они же барины, а мы холопы же! А мелкософт все равно плохо, даже если отключение таких автообновлений в убунту это для простого юзера тоже задача не тривиальная.
Линуксоиды - занимаемся ментальной гимнастикой since 2004.
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|7.214, kissmyass (?), 17:43, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да брехня же самая настоящая, я так понимаю что речь идет про винь
так вот поведение фф можно настроить, он может даже просто чекать обновления
более того если он обновился он требует перезапустить браузер, он предлагает, но можно сделать это позже, в любой момент,
но я бы сильно не оттягивал
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|5.47, Аноним (47), 12:16, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Инициатива Microsoft - неправильная.
По умолчанию (из-за ламеров) автообновление должно быть включено на "пользовательских" ОС.
Но - должна быть возможность перенастройки и отключения. Пользователь должен быть предупреждён, что случиться, если он всё отключит, но возможность существовать должна. А не как в offtopic 10.
Чем мне всегда нравился Linux - тем что всегда можно всё настроить (или собрать) как тебе нужно, а не как за тебя решили
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|5.56, ms (??), 12:30, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> автоматика обязана иметь возможность отключения
Ну так у нас она ее и имеет - для пользователей - временного (потому что они Т*ПЫЕ! И просто забудут включить обратно.), для админов коммерческих систем - постоянного. (Предполагается что они грамот...такие же Т*ПЫЕ но при этом настырные и все равно найдут способ сломать систему, а потом плакать на форумах что все диски зашифрованы и требуют выкуп, а виновата, разумеется, проклятая корпорация, зла.)
А у л@п4@тьiх - ну как обычно.
Но корпорация зла - это мы, смотри не перепутай!
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|5.180, msgod (ok), 16:25, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Из 2025 пишешь?
Ну чо как там у вас курс биткойна?
У на пока около 50к.
Стоит продать хату и на всю котлету?
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|6.218, Аноним (28), 17:57, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да нет, я так, по ощущениям прикинул, здорово что последние 5 лет мне кажутся десятилетием, обычно с каждым годом наоборот время ускоряется. Но хату ты продавай, биток будет по 1М.
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|5.187, псевдонимус (?), 16:44, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот и ешь свое "как в десятке", неламер. А людям не пихай.
Совсем нехорошая тенденция. "Пока не планируется". Ага.
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|1.5, ДмитрийСССР (?), 11:16, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–15 +/–
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Верните дистрибутив 32-бита, буду обновляться. А так, докупать ОЗУ (ибо 4Гб ОЗУ не хватает на 64-битах) чтобы получить точно такой же результат... Nein
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|2.32, лютый жабби__ (?), 11:48, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>Верните дистрибутив 32-бита, буду обновляться
кончай бредить, на системах с 4ГБ ОЗУ надо всё равно сидеть в 64битах, чтобы было видно без приседаний все 4ГБ, а не 3.2, 3.5 итд...
а вообще, даже под G41 и подобное гуано можно легко найти правильные плашки памяти, чтоб стало 8 )
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|3.61, Аноним (50), 12:33, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Не знаю как в актуальных дистрибутивах, раньше никаких плясок с PAE не требовалось, ограничение памяти на процесс при таком объеме оперативки скорее благо.
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|4.92, пох. (?), 13:33, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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анал-огично.
Вчерась воткнул диск с suse 12- free показывает все 32G, наличествующие на новой китайской чудо-плате.
Чогось я делаю не так?
P.S. почему suse12? Да просто лишних sata дисков в хозяйстве других не оказалось.
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|3.67, Аноним (55), 12:40, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На алиэкспресс вроде есть плашки ДДР2 по 4 ГБ для интела, но стоят они столько, что дешевле купить новую мать с процом.
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|4.94, пох. (?), 13:36, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> На алиэкспресс вроде есть плашки ДДР2 по 4 ГБ для интела, но стоят они столько, что дешевле купить новую
> мать с процом.
и памятью. Угу. Так и делаем: https://www.aliexpress.com/item/4000525716434.html
Третья уже из этой бочки - все ок. Нет, я не боюсь страшных китайсзких шпионящих чипов. Они все в супермикру ушли. А зачем платить больше?
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|6.149, пох. (?), 14:57, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Серьезно. За эти деньги пару рас - не п-с.
То есть самое удивительное - что эта херня на самом деле работает.
А то что до того на ее место предполагалось - стоило около $1200 (то есть аккурат в пять раз дороже, и всем хуже, там атом)
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|6.185, n00by (ok), 16:42, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он берёт объёмом, потому риск оправдан и может окупаться. Что самое смешное, оно продаётся комплектом, китайцы хоть как-то тестируют, а значит шансов запуститься больше, чем у модного процессора АMD с памятью "AMD" (не, я не фанат Intel и не набрасываю, я могу станцевать с бубном и залить в матплату для AMD BIOS от старшей модели, а вы сходите пару раз поменяйте память по гарантии, а потом сообщите о результатах).
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|2.35, Аноним (35), 11:57, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Уважаемый, к сожалению вам не вернут поддержку 32бит в минте, если вы настаивает... большой текст свёрнут, показать
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|2.71, Аноним (55), 12:46, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Верните дистрибутив 32-бита, буду обновляться. А так, докупать ОЗУ (ибо 4Гб ОЗУ не хватает на 64-битах) чтобы получить точно такой же результат... Nein
1. 32-х битное оборудование это устаревшее оборудование.
2. Тебе нужен специализированный дистрибутив для устаревшего оборудования.
3. Линукс Минт это мейнстрим дистрибутив.
4. Это СПО - тебе никто ничем не обязан.
5. Это СПО - не нравится, сделай сам.
п.с. в очередной раз убеждаюсь что анонимы сидят на 775 сокете.
Под каждой новостью про очередной дист, придёт анноним с устаревшим железом, жалующийся на отсутствие дистрибутива. Пусть скажут что ещё не выкинули из ядра поддержку, как это сделали в illumos.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Миниатюрные_дистрибутивы_Linux
https://habr.com/ru/post/458088/
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|3.84, Lex (??), 13:10, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> 1. 32-х битное оборудование это устаревшее оборудование.
Срочно обновлять микроконтроллеры с 8-битных на 64-битные, хотя и те что есть отлично справляются с задачами ?
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|4.91, Аноним (55), 13:28, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сижу intel core 2 duo, на Windows 7, ни от кого ничего ничего не требую.
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|4.106, Аноним (106), 13:46, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Срочно обновлять микроконтроллеры с 8-битных на 64-битные, хотя и те что есть отлично справляются с задачами ?
А коммент этот ты с микроконтроллера написал? Нет? А что так? Они же отлично справляются с задачами
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|5.126, Lex (??), 14:16, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А коммент этот ты с микроконтроллера написал? Нет? А что так? Они
> же отлично справляются с задачами
С подавляющим большинством задач на десктопе( кроме новых игр и сильно жирного ПО для работы ) вполне справится и 32-битный комп 15-летней давности.
На свалку они отправляются не потому что "устарели", а потому что их перестали поддерживать( собирать под них ПО и проч ), т.е кто-то посторонний в лице разраба ПО решил, что он "не справляется".
Пример с МК очень показателен тем, что прошивку под него обычно делает конкретный программист против обособленных разработчиков конкретных программ и ОС в случае с копмом.
И сам конечный разработчик, на основе конкретных показателей, решает, справляется ли железка с задачами или нет и пора выбирать что-то помощнее/новее. Т.е в случае с МК обычно сам протер решает, устарело ли железо или нет.
"Внезапно" микроконтроллеры обычно работают до тех пор, пока не сгорят.. или само устройство не сломается.. и длиться это может ооочень долго.
А не как с компами - рабочее железо отправляется на свалку только потому что кому-то вдруг стало лень как и ранее компилить под это железо.
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|6.131, Аноним (55), 14:24, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>На свалку они отправляются не потому что "устарели", а потому что их перестали поддерживать
Всем обладателям 32-го железа надо скинуться краудфандингом, чтобы им делали дистритубив, но аноним требует этого от минтовцев.
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|6.213, Аноним (213), 17:42, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Именно, вот только как правило древнючие компы, по крайней мере десктопные верси... большой текст свёрнут, показать
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|4.182, msgod (ok), 16:30, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Шизик. 8 битных контроллеров уже столет как нет на рынке. Что ты несешь
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|5.191, Аноним (191), 16:58, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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stm8 - жив во всю
80c51 - внезапне, правда чаще как встроенное ядро, есть очень много где. (в тех же младших usb-чипах от cypress).
avr - опять же, внезапно, новые версии продолжают выходить, после того как microchip купила atmel.
Это то, что сходу вспоминается.
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|4.132, Аноним (55), 14:25, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В первую очередь я дал ссылку на статью н Википедии, но ты это проигнорировал.
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|5.134, Каптан Гнездилов (?), 14:29, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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О, ссылочка на википедию, по которой ещё более неюзабельные дистрибутивы, совместимость с которыми пользовательского железа сомнительна. Сам-то пробовал их ставить? Или ты предлагаешь домохозяйкам стать бета-тестерами?
Или лучше всё-таки приводить нормальные списки на стабильные и совместимые дистры, как это сделал я?
Лично для меня выбор очевиден.
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|4.133, Аноним (55), 14:29, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ничто на базе убунту легким назвать нельзя ни хубунту ни лубунту. Ценность данной статьи нулевая.
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|5.140, Каптан Гнездилов (?), 14:37, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ничто на базе убунту легким назвать нельзя ни хубунту ни лубунту. Ценность данной статьи нулевая.
Но ведь ты сам привёл именно бесполезную статью
> https://habr.com/ru/post/458088/
где 5 из 10 дистров на Ubuntu основаны, и 4 из оставшихся - бета-сборки по отношению к домохозяйкам.
В общем, я с тобой согласен, ты привёл ссылку на бесполезную ныне статью.
А приведённую мной почитал бы хотя бы, там даже пкаоления процов указаны, для которых предлагается дистрибутив. Явно автор основательнее подошёл к написанию, не просто нагуглил аналогичный список 5-летней давности, как это сделали в твоей статье. Да и ты, видимо, не разбирался, а привёл первую попавшуюся ссылку (две ссылки!), что не принесло никакой пользы.
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|4.138, Аноним (55), 14:34, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот только Steam, Origin прекратили поддержку Win XP, в игры не поиграть.
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|5.143, Каптан Гнездилов (?), 14:42, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Win XP вполне себе торт в 2021 году, если ...
Заметь, я предложил альтернативы в виде XP на актуальную статью, с которой справится домохозяйка. В отличие от твоей бесполезной статьи, которую ты же сам и покритиковал чуть выше.
> Вот только Steam, Origin прекратили поддержку Win XP, в игры не поиграть.
А Steam и на твоих дистрах не с полпинка заведётся. Если вообще заведётся. Wine и Proton уже на 32 бита неюзабельны в 2021 году, так что при чём тут сторы для 32 бит, когда есть торрент и github - для меня загадка. Да и для домохозяек скорее всего тоже.
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|7.154, Каптан Гнездилов (?), 15:06, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ладно, раз ты непробиваемый (https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=54676#134), давай я за тебя сделаю твою работу:
Alpine - дистр для разрабов и серверов
ConnochaetOS - мёртв, ссылка на сайт нерабочая. Да и когда был не мёртв, ситуация была не лучше: "По словам разработчиков, ConnochaetOS пока ещё находится в состоянии разработки, поэтому не рекомендуется для обычного использования."
CRUX - x86-64 - 32 бита, да?
Damn Small Linux - Последняя версия — 4.4.10 (17 ноября 2008). Релиз-кандидат - 2012.
DeLi Linux - последняя версия в 2008 году.
eMovix - 2005
Продолжать? Или ты приведёшь ссылку на список дистров, куда можно хотя бы 52 лису или 87 хромобраузер поставить? На XP можно, например. Приведённый мной список актуален.
Оба приведённые тобой списки неактуальны, причём один из них ты сам же и забраковал.
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|3.144, Каптан Гнездилов (?), 14:44, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> 1. 32-х битное оборудование это устаревшее оборудование.
Debian, который будет поддерживать 32 бита как минимум до 2027 года:
ну да, ну да...
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|4.148, Аноним (55), 14:56, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То что оно устаревшее, не я решил, не надо на меня обижаться и не надо мне ничего доказывать. Пусть анонимы обижаются на самих себя а не требуют от минтовцев делать для них специальный дистрибутив.
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|7.166, Братишка Епифан (?), 15:53, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> 2 года по твоим понятия достаточный срок? Ну или даже 5 лет?
По моим понятиям, когда остаётся 2 года на поддержку целого дистра (с обновами не только дистра, но и прикладного ПО), то всё ещё нет речи об устаревании.
Только ПОСЛЕ окончания поддержки - да, устарело.
Тебя вообще не смущают противоречия в твоих словах? То неподдерживаемые дистры (7+ лет как неподдерживаемые) для тебя норм вариант. То поддеживаемый ещё как минимум 2 года - уже устаревшее г***о мамонта. Может определишься уже?
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|3.208, Аноним (203), 17:32, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> п.с. в очередной раз убеждаюсь что анонимы сидят на 775 сокете.
Хренасе вы мажоры))
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|2.139, Аноним (55), 14:37, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Верните дистрибутив 32-бита, буду обновляться. А так, докупать ОЗУ (ибо 4Гб ОЗУ не хватает на 64-битах) чтобы получить точно такой же результат... Nein
Сижу на 4 ГБ ОЗУ, всё отлично.
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|1.6, Аноним (6), 11:17, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> недостаточно ресурсов для работы новых версий дистрибутива
> нежелание менять привычное окружение,
> появление регрессивных изменений в новых ветках
> Разработчики Linux Mint ...
> автоматическая установка обновлений по умолчанию
отличное решение. Людям надо спокойно работать, а их тянут в светлое будущее, где всё каждый день меняется, ломается и тупо не работает.
С обещаниями, что вот после апдейта-то оно будет работать правильно и без сбоев, безопасно и хорошо.
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|1.8, lockywolf (ok), 11:19, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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В течение недели? Да они там совсем с ума посходили? Чаще одного раза в месяц ни один человек заниматься обновлениями не будет, кроме профессионального сисадмина.
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|3.54, Аноним (54), 12:28, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> ежедневно проверяю. opensuse tumbleweed
Товарищ выше этажом видать не в курсе, что ващет, что бубунта, что минт можно выставить каждодневную проверку апдейтов, в минте, в их гуёвой петоновой тулзе можно даже часы проверки выставить, хотя бы секурный апдейты можно каждый день ставить, а вот если даже секурные апдейты минтуям всё ломают, то тут уже... это самое... мои полномочия всё...
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|2.62, ms (??), 12:34, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Чаще одного раза в месяц ни один человек заниматься обновлениями не будет,
поэтому весь ваш этот интернет и превратился в один сплошной зомбонет. Причем уже на 90% - линуксный. Нашим-то пользователям не надо "заниматься обновлениями". Это для робота занятие.
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|1.9, InuYasha (??), 11:19, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Из комментариев пользователей, не обновляющих свои системы, можно понять
Да уж, пользователей можно понять! Особенно когда в новых версиях конфиги (которых, например, в КДЕ десятки) вдруг начинают перемещаться в другие места. Поломка дров, зависоны в процессе апгрейда ОС...
Но, судить чисто по браузеру, который монгие не обновляют индивидуально - путь к получению не очень верной статистики.
> В случае длительного отсутствия обновлений Update Manager начнёт выводить напоминания о необходимости применения накопившихся обновлений
Кстати, когда-то это было в КУбунте, а потом что-то заглохло. И вообще, создаётся порой впечатление что гуёвые обновляторы работают довольно... натужно.
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|2.17, Леголас (ok), 11:24, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И вообще, создаётся порой впечатление что гуёвые обновляторы работают довольно... натужно
они же просто обёртки, 100% их логику можно повторить в своём уютном скрипте
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|3.20, lockywolf (ok), 11:28, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Поставь как-нибудь Intel Fortran ;). Там инсталлятор -- это "обёртка" на баше о 50000 строк, которая, тем не менее, на Слаке позорно фейлится.
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|4.39, Аноним (39), 12:05, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не так и много для баша, всего в пару раз больше моих однострочников. При условии, что это баш, позикс шел же просто в 10 раз многословнее и тогда это вообще тривиальшина, и вполне логично что всего они там не предусмотрели.
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|5.119, Anonimous (?), 14:05, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не понял про баш и позикс, можно пояснить?
На баше скрипты получаются в 10 раз короче? Короче чего и на чем?
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|6.175, Аноним (39), 16:20, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не понял про баш и позикс, можно пояснить?
> На баше скрипты получаются в 10 раз короче? Короче чего и на
> чем?
Короче, чем, скажем, на dash -- в силу специфики. Имитация нормальных структур данных и всех этих "башизмов" обходится ценой нулевой читаемости, чрезмерной многословности и невозможности сделать многие простые и привычные вещи нормально.
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|2.19, lockywolf (ok), 11:25, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Но, судить чисто по браузеру, который монгие не обновляют индивидуально
Собственно, да. На ведре не обновлял Firefox с версии 68, потому что на той работает TTS-экстеншен, а на новых нет. И вариантов нет ни фига. Вернее, наверное, можно как-то извращнуться и натравить независимый TTS на фрейм новой версии, но тогда он будет читать меню и прочую дрянь.
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|3.57, Аноним (57), 12:32, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>Но, судить чисто по браузеру, который монгие не обновляют индивидуально
> Собственно, да. На ведре не обновлял Firefox с версии 68, потому что
> на той работает TTS-экстеншен, а на новых нет. И вариантов нет
> ни фига. Вернее, наверное, можно как-то извращнуться и натравить независимый TTS
> на фрейм новой версии, но тогда он будет читать меню и
> прочую дрянь.
Ну да, именно из-за дропа поддержки экстеншона нужно сидеть на дырявой версии софтины, которая в современном мире является основными вратами зловредов разных мастей, всё правильно делаете!
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|4.96, пох. (?), 13:39, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Естественно. Зачем мне "недырявая" (ахахахаха) версия твоей софтины, если она не делает того, зачем мне и была нужна?!
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|1.13, ryoken (ok), 11:21, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>>проблемы с видеодрайаерами
Поправьте плз.
Предвижу вой минтоюзеров :).
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|1.15, Аноним (15), 11:23, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Пффф.... значит пора сваливать с него. Навязывание чего-либо не есть хорошо, это первый признак агрессии.
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|2.34, Аноним (30), 11:57, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Написано же, что принуждать не будут - для не нуждающихся в регулярном обновлении галочку оставят
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|3.130, Lex (??), 14:22, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Написано же, что принуждать не будут - для не нуждающихся в регулярном
> обновлении галочку оставят
Угу.
Вчера обновлялся сам и по желанию,
сегодня - автоматически и по умолчанию, если куда-то не залезть и что-то не сделать,
завтра - ?
Тенденция имхо очевидна и не оч хороша
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|1.16, ryoken (ok), 11:23, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Да воткнули б в крон на ежемесячном основании aptitude update && aptitude -y safe-upgrade и всё делов :D.
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|2.66, Аноним (66), 12:38, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Да воткнули б в крон на ежемесячном основании aptitude update && aptitude
> -y safe-upgrade и всё делов :D.
У минтуев и так есть их гуёвая утилита с выставлением времени проверки обновлений, скорее всего там под капотом крон и будет и автоматическая установка обновлений тоже есть, просто оно дефолтно не так работает, а тут решили, что старая философия о которой они трубили как о фиче: "лучше стабильная система, чем новая [и безопасная]" уже не айс, типа уже команда доросла до того, чтобы ставить апдейты и не ломать систему, или нет... В любом случае решили сделать финт ушами
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|1.18, Аноним (14), 11:25, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Кажется, в Минте забыли, что их задача делать дистрибутив, а не быть версионной полицией.
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|2.29, Аноним (29), 11:44, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Кажется, в Минте забыли, что их задачи определяют анонимы опеннета
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|2.69, Аноним (69), 12:41, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Кажется, в Минте забыли, что их задача делать дистрибутив, а не быть
> версионной полицией.
Кажется вы забыли держать в уме кто является основной ЦА этого дистрибутива, а то если бы держали, всё бы у вас прекрасно складывалось и возмущений по этому поводу не было бы.
Хотя, хрен вас знает, опеннетовских анонов, от вас всего можно ожидать.
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|3.178, Аноним (39), 16:22, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так всё правильно делают в таком случае. ЦА это домохозяйки, и даже до майкрософта дошло что хомячков спрашивать не нужно и крайне вредно.
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|1.21, Anonim (??), 11:29, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Председатель исполнительного комитета Виталий Наливкин будет приезжать, и в добровольном порядке будет помогать устанавливать обновления?
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|2.25, Dzen Python (ok), 11:37, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну мы же все-таки не в Уссурийском районе. А Виталию нужно срочно бороться с китайцами на вьетнамском рынке
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|1.27, Аноним (27), 11:42, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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У них была убунтовская статистика, а те переехали на снап которого в Минт по умолчанию нет и в этом причина я считаю.) LMDE4 - Минт здорового человека.
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|1.31, Аноним (31), 11:47, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
Ну так правильно, минт не умеет адекватно апгрейдиться с мажорного релиза на сле... большой текст свёрнут, показать
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|1.41, Аноним (44), 12:07, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Linux Mint намерен решить проблему с использованием пользователями одной неоригинальной говносборки Ubuntu.
Ясно.
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|1.43, Аноним (43), 12:09, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я правильно прочитал новость?
- Наши пользователи не хотят ставить апдейты, потому что они жирные и всё ломают
- О, давайте ставить им апдейты принудительно!
- Может, просто делать апдейты чтобы не ломались?
*последний оратор грустно вылетает в окно*
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|2.194, пользователи (?), 17:10, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> - Наши пользователи не хотят ставить апдейты, потому что они жирные и всё ломают
вот сейчас обидно получилось...
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|1.45, Аноним (45), 12:10, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Уже ведь есть пример того как нужно делать.
1. Выключение/перезагрузка только через обновление(если есть).
2. Показываем диалог с предложением обновить и таймером 30 сек. по истечении которых начинается обновление.
3. Если комп в блокировке значит можно обновлять.
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|2.64, tonys (??), 12:38, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нужно писать качественный код, а не выпускать каждую неделю новую версию браузера.
Посмотрите, какие мы молодцы, мы для вас завезли новые модные свистоперделки!
Что это за ESR, который назойливо просит обновиться каждые две недели?
Людям работать надо, а не искать куда что передвинули в интерфейсе.
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|3.76, Аноним (76), 12:52, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Нужно писать качественный код, а не выпускать каждую неделю новую версию браузера.
Согласен, но там обновления не каждую неделю у браузера, а как повезёт, они про общую картину плакают
> Посмотрите, какие мы молодцы, мы для вас завезли новые модные свистоперделки!
> Что это за ESR, который назойливо просит обновиться каждые две недели?
А вы точно уверены, что у минтуев ESR? ;)
> Людям работать надо, а не искать куда что передвинули в интерфейсе.
Интерфейс там в течении минорных апдейтов не меняется, а мажорные нормально до сих пор ставиться не научились и до сих пор актуален совет апгрейда минтов на новую мажорную версию полным сносом корня и установки с нуля новой версии системы, и это видимо устраивает виндузя... линухоминтуев.
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|2.167, AlexYeCu_not_logged (?), 15:54, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Уже ведь есть пример того как нужно делать.
Это пример как НЕ нужно делать.
Если я запустил «завершение работы», значит компьютер должен завершить работу без каких-либо условий, вопросов, таймаутов и прочей чуши.
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|1.52, Аноним (68), 12:26, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> В случае длительного отсутствия обновлений Update Manager начнёт выводить напоминания о необходимости применения накопившихся обновлений или перехода на новую ветку дистрибутива.
Переходите на Gentoo Linux! https://www.gentoo.org/get-started/philosophy/
"If the tool forces the user to do things a particular way, then the tool is working against, rather than for, the user.
When a tool is doing its job perfectly, you might not even be very aware of its presence, because it does not interfere and make its presence known, nor does it force you to interact with it when you don’t want it to."
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|2.73, Леголас (ok), 12:48, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если подойти с опытом и пониманием дела, то из Gentoo можно сделать хорошую рабочую систему, которая не сломается при последующих пересборках мира. Главное придерживаться пресловутого KISS (не мудрить с флагами и пр.).
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|2.78, Аноним (78), 12:58, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
А вы, уважаемый, будете помогать нубам переходить на генту, нянькаться с каждым,... большой текст свёрнут, показать
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|3.95, ryoken (ok), 13:38, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А вы, уважаемый, будете помогать нубам переходить на генту, нянькаться с каждым,
> растолковывая упоротый кpacнoглaзый хэндбук?
Сейчас я немного повозмущаюсь :).
Что именно там упоротого? Он что на русском что на английском написан понятным языком с применением устоявшейся терминологии. На тот же ПоверМак ставил по ppc64-буку, отличия минимальны и как ни странно - платформозависимы :D. (Им бы ещё статью про yaboot заменить на такую же, но про GRUB-ieee1275). Пока что gentoo - не та система, где Next-Next-Next-Reboot :D. Надо читать и планировать некоторые вещи заранее.
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|4.219, Аноним (213), 18:03, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Мы же ведём речь про минт в данной теме и советы минтуям, которые большей частью... большой текст свёрнут, показать
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|2.93, ryoken (ok), 13:34, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Переходите на Gentoo Linux! https://www.gentoo.org/get-started/philosophy/
В целом согласен :). Но её обновлять надо примерно раз в месяц, а пересборка FF\Chromium\nodejs\clang\rust\qtwebengine\qtwebkit (про ядро молчу, там как наконфигуряешь :) ) - на ящике 2х1366 X5675 по 2 часа на каждое :). А не обновлять длительный срок - чревато ещё большими ужасами (в Ынете почитал :D ).
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|3.171, Аноним (171), 16:01, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Используйте стабильную ветку, в ней обновлений мало и поменять придется немного.
Если долго не обновлять, то перед началом обновления необходимо прочесть набежавшие NEWS с описанием специфики обновления мажорных версий некоторых пакетов. За год может до десяти NEWS набежать.
Используйте Hardened Gentoo и обновляете только необходимое.
Gentoo это не Arch можно не обновлялся и потом установить один нужный новый пакет.
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|4.177, ryoken (ok), 16:22, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Размаскировано много ~amd64, начиная с ядра. (Идея на генте сидеть на несвежем ядре меня мало радует, да и amdgpu пилят довольно часто). Так что обновляется периодически по 100-150 пакетов.
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|1.59, 1 (??), 12:32, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот эта вся фигня с обновлениями в линукс.. когда для обновления браузера или любой прочей десктопной проги нужно обновлять чуть ли не всю систему. И получается: дебиан stable и прочие - очень трудно обновить, например, браузер (если разработчики или кто-то еще не озаботился и не сделал отдельный репозиторий). Или тот же арч, где все суперсвежее вообще целиком, гигабайты обновлений в т.ч. системных компонентов которые вообще не хочется трогать лишний раз.
Вроде для этого есть всякие flatpack, snap и прочие appimage'и но они тянут сотни а иногда и гигабайты всякого хлама. (В этом месте раньше было сказать какая хорошая на этом фоне винда, но десятка все запорола)
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|2.72, Аноним (68), 12:47, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Gentoo пока есть две ветки: стабильная и тестовая. Была идея сделать третью ветку "суперстабильную". Вот как бы эта "суперстабильная" ветка сегодня многим пригодилась.
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|3.80, Аноним (80), 13:01, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В Gentoo пока есть две ветки: стабильная и тестовая. Была идея сделать
> третью ветку "суперстабильную". Вот как бы эта "суперстабильная" ветка сегодня многим
> пригодилась.
Гента система не для нубов пришедших с винды, даже не для среднего пользователя современного линуксового десктопа. А со стабильностью у генты всё и так нормально, если принимать во внимание, что это всё же кастомизируемая и ролинг-система, без типовых шаблонных бинарей на все случаи жизни, как в бинарных дистрах.
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|4.82, Аноним (39), 13:08, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не знаю, я бы не говорил за всех. Мне как нубу пришедшему с венды понравилась кастомизируемость. Тогда модно было выкидывать ffmpeg на помойку и оставлять вместо него libav. Это потом уже в ffmpeg влили много кода которого стало недоставать в libav, а тогда прекрасно всё было.
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|3.81, Аноним (39), 13:04, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вряд ли. Стабильная шляпа нерабочая с кучей багов и уязвимостей. И в итоге в неё пихают поломанные ебилды и кривые версии софта точно также как в тестовую (хотя вроде этого и пытались избежать) и если в тестовой часто исправляют в тот же день (о том что у тебя кривой ебилд тебя заботливо не уведомят не трогая его версию), в стабильной кривой ебилд ещё и зависнет. В идеале было бы оставить одну тестовую (которая часто сама по себе уже протухшая на годы относительно апстрима).
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|2.107, Kuromi (ok), 13:48, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Насчет браузера вы утрируете. Тот же ФФ очень консервативно и неохотно поднимает требования к версиям библиотек в системе и вообще старается по максимуму таскать все своё.
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|2.189, Аноним (189), 16:49, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если ты на стабильном дистрибутиве, то вам как раз таки все это системное и надо обновлять. Если на роллинге и боишься обновлений, но ССЗБ
А в крайнем случае браузеры можно ставить не из системных реп, а из реп вендора или вообще tarballом как ту же тоpмозиллу
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|1.79, Аноним (79), 12:59, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> на основе значения заголовка User Agent, передаваемого при обращении к сервисами Yahoo, была вычислена динамика перехода пользователей Linux Mint на новую версию Firеfox
Они б еще на одноклассниках статистику собирали.
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|2.113, Аноним (101), 13:53, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А на самом деле 99% линуксоидов обновляются в зеро дей и тут же отрубают интернет дабы злой хацкер не залез. Кроме того обновления они скачивают на другом компе и переносят на комп с линуксом без интернета.
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|2.104, пох. (?), 13:45, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну неправда же. Рачеводам такие подгоны как половина скрипта одной версии, половина второй, и все вместе оверрайдит тебе ВСЕ версии initrd - включая те которые и нужны-то были именно для роллбэка если что-то пойдет не так - и не снились даже. Это только бубунточка умеет, не каждому васяну-то дано.
А эти неудачники - ну соберут еще недовыпущенную версию чегонить прямо из под хвоста автора - ну подумаешь... завтра в убунте будет такая же.
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|1.98, Kuromi (ok), 13:40, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ой ну надо же. Оказывается пользователи не всегда хотят обновляться! А с чего бы им всегда хотеть, тот же пример с ФФ - может пользователю до зарезу нужна поддержка SSB в ФФ, а тут он узнает что обновившись её потеряет. Но нет, давайте ставить обновления принудительно, пофиг на мнение пользователя.
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|1.102, Аноним (101), 13:43, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот они удивятся когда узнают что некоторые не то что не обновляют ФФ, но и не используют его ВООБЩЕ, а пользуются например хромом. ШОК
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|2.204, Аноним (201), 17:28, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот такие как вы и двигаете окошко в сторону тоталитаризма. "Мы вас не спросим, т.к. лучше знаем, что для вас благо - вы же идиот и не обязаны разбираться, как и что работает, поэтому мы водим вас за ручку - сегодня "безопасными" тропами, а завтра - теми, что нам выгодны".
Не оставляь в десктопной системе средств для продвинутой настройки, даже если умолчальный юзкейс заточен на нубов (автообновы и проч.) - это преступление.
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|2.205, псевдонимус (?), 17:29, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это мнение обновлядей, эврокомиссий и и прочего жаконодательства шышыа последнее, что стоит учитывать.
Частями ботнета становятся прежде всего управляемые "неламерами" серваки, как физические, так и виртуальные и хоумроутеры.
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|1.105, Аноним (101), 13:45, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Считаю данный подход к статистике спекуляцией. Вы хотите насильно заставлять юзеров обновлять систему, потому что считаете что люди не замечают уведомлений. Но это не так!!! Люди не обновляются потому что (сюрприз) не хотят обновляться!!!
Вот такой опрос и проведите. Хотите ли вы чтобы вас насильно обновляли либо вы и сами можете клацнуть кнопку когда вам будет удобно. И тогда станет ясно, поддерживает ли народ это изменение или нет.
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|1.110, Аноним (101), 13:50, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Время от времени тестирую разные дистрибутивы в качестве мамкиного админа. Чаще всего на это времени нет и поэтму всё что делаю это устанавливаю на виртуалбокс, репорчу в баг трекер первое что нашёл нерабочего и забываю на время. Через месяц запускаю обновления. На третий-шестой месяц половина виртуалок показывает белый мигающий курсок на чёрном фоне. И это в большинстве даже популярных дистров.
Это я к чему. Не надо заставлять людей сношаться с компом если это им не по кайфу. Люди просто хотят смотреть ютуб и лазить в браузере.
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|2.116, ыы (?), 13:57, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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знаем мы чего хотят все люди...
всем инсталлировать порнохаб как стартовую страницу!
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|3.118, ыы (?), 14:00, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не, туплю- во как надо:
прошить ее в браузер как единственную...
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|1.127, Аноним (127), 14:22, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Linux Mint продолжает придерживаться принципа, что жёсткое навязывание недопустимо, так как пользователь является владельцем компьютера и волен делать с ним что угодно
Владельцы автомобилей тоже вольны делать что угодно, пока это не затрагивает других участников движения, иначе - до уголовки. Не понятно почему с компьютерами должно быть иначе. Вылез в сеть - значит должен иметь все заплатки, иначе подвергаешь других участнников движения угрозе спама, распространения малвари и утечки ИХ персональных данных с твоего дырявого тазика. Короче, за неустановку обновлений нужно сажать.
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|2.141, Аноним (101), 14:37, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я у себя дома не храню твои персональные данные. Поэтому можно я буду сам решать, закрывать ли мне входную дверь на замок или оставить открытой нараспашку?
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|3.152, твои соседи (?), 15:03, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я у себя дома не храню твои персональные данные. Поэтому можно я
> буду сам решать, закрывать ли мне входную дверь на замок или
> оставить открытой нараспашку?
Только когда переселишься от нас воооон за ту горку. И где рядом никого.
Потому что извини, но норкоманский притон в твоей квартирке нам нахер не уперся.
И твои отмазки что ты нас залил потому что ВРАГИ сп-ли у тебя смеситель прямо из стены, тоже нас не колебут.
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|1.128, Аноним (128), 14:22, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В чём проблема сделать автоматические обновления, как в федорке? Те, кому они не нравятся, отключат их за 1 клик, а малоопытные пользователи не станут частью ботнета.
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|3.210, Аноним (201), 17:33, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Правильно, они там устанавливаются легко и непринуждённо :D
Так, что юзер узнаёт о них лишь впоследствии, по пропавшим в хомяке файлам или долбящемся в сотку ЦПУ.
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|1.151, Аноним (151), 15:01, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>пользователь является владельцем компьютера и волен делать с ним что угодно.
О дааа. мой компьютер. Повторяй это почаще....
Конечно должно уведомелние выдаваться. А как вы хотели?
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|2.153, другие васяны (?), 15:05, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Конечно должно уведомелние выдаваться. А как вы хотели?
ну можно же раз в месяц присылать? "обновления устанавливались ежедневно и по графику, система была тихо перезагружена без вашего участия 29 раз".
Зачем все время-то нервировать пользователя?!
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|1.159, Мамкин Хакер (?), 15:24, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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оценивать актуальность пакетов в системе - а смогут оценить почему LMDE2 при установке делал иногда сам фото юзера, а обновления с зелеными флажками (безопасными)делали шрифт в PDF волшебно невидимым...
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|3.162, Аноним (161), 15:39, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это как фото и скриншоты, отсылаемые с телеметрией в Microsoft: тут главное вбросить.
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|4.169, Мамкин Хакер (?), 15:59, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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отсылаемые с телеметрией - скорее нет,это был глюк, установка с DVD (возможна ошибка записи), но был.
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|1.168, Аноним (168), 15:56, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лавры Windows 10 покоя не дают? Форсированные неотключаемые все ломающие обновления - теперь и в Linux?
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|2.172, SinoptikU (?), 16:02, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Частично уже есть в виде фоновых автообновлений в KDE, flatpack- и snap-пакетов.
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|2.195, псевдонимус (?), 17:13, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Форсированные и все ломающие уже давно. Скоро настанет пора неотключаемых без ручного поломания оси. Как в дисяточке.
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|2.197, они (?), 17:15, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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у нас - обновления отключаются (да и под руку не лезут, тихо обновляют в фоне во время когда точно никому не помешают).
А пользователей какого-то там мянта - не жалко ни разу, так им и надо, рассаднику троянцев.
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|1.186, Аноним (186), 16:44, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не обновлялся десктоп с 2016 года.
Для железа 2010 года на уровне ядра улучшений нет никаких.
На уровне приложеня руками сам что надо накачу/откачу. Порыв вечно все обновлять у некоторых пользоватей linux мне слегка не понятен.
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|2.200, Аноним (202), 17:19, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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За всеми уязвимостями ты следишь как? Как их закрываешь? Новые фичи ядра тебе будут недоступны.
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|1.192, Аноним (-), 17:00, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ты _будешь_ колоть нашу прекрасную нановакцину каждые пол года (зачёркнуто) квартал, гой! И никаких регрессий нигде и никогда.
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|1.196, Аноним (202), 17:15, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Всех Арчеводов первести на Минт. И тогда, как миленькие станут обновляться.
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