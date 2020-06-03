Linux Mint будет блокировать скрытую от пользователя установку snapd

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|1.1, werwolf (?), 09:55, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+36 +/–
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ну наконец-то адекватные новости, хоть кто-то допёр как надо делать правильно
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|2.52, КО (?), 10:59, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Заглушку вместо хромого выводящую надпись куда юзеру пойти с такими пожеланиями - это, конечно, правильный подход ... :)
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|3.112, пох. (?), 12:38, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Конечно, заглушка вместо хромога, автоматически вставляющая еще парочку анальных зондов - гораздо лучше?
Барашек даже не беспокоится, да и когда в один прекрасный день зонд заменят на шампур - заметит что что-то не так только уже покрывшись поджаристой корочкой.
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|2.42, Аноним (42), 10:47, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Обычная ситуация для деривативов - дебиановцы делают то, что считают нужным. В Каноникал - перелопачивают пакетную базу под себя, делая то, что считают нужным они. А минтовцы работают с тем что получилось, пытаясь сгладить или нейтрализовать выкрутасы родительских дистрибутивов. Сейчас уже не 2005-й год и, ИМХО, серьёзный полноценный дистрибутив должен иметь собственную пакетную базу.
(пишу с Минта, но если придется постоянно лазить по всяким закоулкам в поисках нужных deb-пакетов, буду искать замену)
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|1.3, JL2001 (ok), 09:57, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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двадцать два чая этим господам!!!
а как в дефолтной убунте можно заблокировать неустановленный snapd от установки?
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|4.46, A (?), 10:49, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Можно не удалять зависимости, но вендор уже сильно залочил систему на инструмент.
Убунту стала операционкой, где набор софта в репо всё больше не поддерживается вендором. Потом возникнет поиск уязвимотей в приложениях из snap-магазина. И идея - плати в магазин или ставь посторонее с риском.
Через это прошли Яблоки с Гуглом. У них в репах-магазинах система модерации и контроля уязвимостей. Т.к. там приложения все из блобов-бинарей, а постоянно кто-либо таки пытается начать распространять зловреда.
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|5.54, iPony129412 (?), 11:01, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Потом возникнет поиск уязвимотей в приложениях из snap-магазина
уже есть
причём так говоришь, как будто в тех же классических дебиан репах такого нет.
Вон в VLC (а точнее в библиотеке зависимой) бабахнула серьёзная уязвимость. Значит всякие там Windows и macOS пользователи сидят с безопасной версией.
А пользователь в Ubuntu LTS сидит с дыркой.
Ну не пометили разработчики изменения секурными, вот и...
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|6.110, A (?), 12:32, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Неправильно выразился: закладки зловредов.
> причём так говоришь, как будто в тех же классических дебиан репах такого нет.
Не в абсолюте, а относительно. Google-play, Айтюнс, Snap источниках проверить может только вендор и только бинарные блобы. Что закладки зловредов, что просто уязвимости из-за низвестных версий библиотек.
В репо дистра жизнь устроена иначе - больше возможностей влиять на софт, больше возможностей уклоняться от нежелательных инициатив.
Есть и остальное:
C Google-play и Айтюнс, с репо блобов гарантированно запускающихся без зависимостей, пришли к невозможности использовать девайс, кроме как придаток к настольной машине. В кармане носишь мощность ноутбука, но чтобы начать запускать настольный софт нужно преодолеть вендор лок рута. Нужно преодолеть проприетарность чипов. Чем сложнее, тем меньше людей, тем меньше возможностей.
Например. Моё дело - как использую купленный интернет. Но из-за сложностей получения рута, у 99,9% пользователей нет возможности поставить софт, скрывающий от оператора признаки раздачи и-нета. И взлетели тарифы, когда тебе запрещают раздавать и-нет на своих.
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|2.26, nmorozov (ok), 10:27, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Только не ставить ее из 20.04 snapd удалить нельзя ибо там сидит core...
Ubuntu - RIP
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|3.34, Аноним (34), 10:36, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Именно по этой причине каноническая убунту (какова игра слов!) более не представляет интереса. Системы на основе ее репозитория - вполне, о чем и сообщает новость.
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|4.69, Аноним (69), 11:23, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В свее данной новости, Я удваиваю свой вопрос, зачем люди ставят Убунту, если есть Дебиан? То есть Я правда не понимаю, объясните пожалуйста.
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|5.85, iPony129412 (?), 11:41, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> зачем люди ставят Убунту, если есть Дебиан
Элементарно.
Инфрастуктура решает: multipass, LXD, livepatch
Найти софт, который не поддерживает Debian, а поддерживает Ubuntu довольно просто.
Наоборот сложнее...
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|5.105, user (??), 12:22, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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1. Поддержка ноутбучного железа.
2. Релизы чаще чем раз в 3 года, но не совсем уж RR.
Из-за раздачи моих файлов в самбе вернулся на Дебиан.
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|3.55, iPony129412 (?), 11:03, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Только не ставить ее из 20.04 snapd удалить нельзя ибо там сидит core...
Хоть бы разбирался прежде чем такую ахинею нести...
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|3.109, LesPaul (?), 12:27, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Core тоже можно удалить безболезненно, если конечно не обновлять дистр на новую версию.
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|2.39, JL2001 (ok), 10:41, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а как в дефолтной убунте можно заблокировать неустановленный snapd от установки?
проверил, так работает
apt policy snapd
Installed: (none)
sudo apt-mark hold snapd
sudo apt --autoremove --no-install-recommends install chromium-browser=81.0.4044.129-0ubuntu0.20.04.1
The following packages have unmet dependencies:
chromium-browser : PreDepends: snapd but it is not going to be installed
так же сейчас можно ставить chromium-browser из прошлого lts убунты - bionic
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|2.84, Аноним (34), 11:41, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Аппимидж вроде как контейнер. Хотя как сказать. Даже апп в макосе - не контейнер, ибо может не содержать в себе необходимых компонент, а пользоваться установленными отдельно. В-общем, ничто не контейнер.
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|1.6, Аноним (6), 10:01, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–39 +/–
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Linux Mint всегда был плохим дистрибутивом
snap пакет полностью изолирован и не представляет опасности.
Очень удобен, легко обновляем и не сорит в системе.
Сейчас сижу с хромиума из snap, все работает.
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|3.40, d (??), 10:44, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это разработчики кретины. Ты начни сопровождать пакеты и удивишься. Те самые кретины даже не соображают, что такое FHS, за ними проходится файлы по системе раскидывать правильно. У каждого свой ENV (накроманский и беспощадный) и адов труд этот ENV интернгировать в LSB (на который эти же кретины клали с высока).
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|2.11, llolik (ok), 10:09, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+15 +/–
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Говорят не про сам snap-Chromium, а про то, что вся инфраструктура снапа в Ubuntu в текущем виде - это такая "AppStore от Canonical". Mint не устраивает такой подход.
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|2.13, iPony129412 (?), 10:13, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> хромиума из snap, все работает
плохо оно работает. нет нормлаьного детекта железа из-за этого глюки
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|4.57, iPony129412 (?), 11:04, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не, спасибо. Два года с ним мучался из-за одного GIMP.
Это прям капец. Проекту больше десяти лет и такое...
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|2.20, A (?), 10:21, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> Сейчас сижу с хромиума из snap, все работает.
Все так говорят: сейчас всё хорошо, ничего не случиться. А потом хлоп: был незнайка, пострадал.
И очень даже сорит неконтролируемыми процессами в системе, произвольными самообновлениями никем не проверяемого, ни чьими авторитетом не защищённого.
Вам на Яблоки из Линукса.
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|2.22, Аноним (22), 10:22, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Вопрос не в том что работает а что нет.
Вопрос в том что пользователь должен четко знать откуда у него пакет - родной или с левого репа.
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|2.30, nmorozov (ok), 10:30, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Попробуй открыть skype ссылку например
> Сейчас сижу с хромиума из snap, все работает.
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|2.48, Аноним (48), 10:52, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Скажи честно, ты мазохист? Не могу представить ситуацию, чтобы нормальный человек был доволен навязыванием очередной ерунды от Космонавта.
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|3.68, iPony129412 (?), 11:21, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Я десять лет как всегда готов к любым инновациям от Марка.
Да не всё получается или получается гладко.
Но всегда охота, чтобы линуксы были чем то большим чем есть сейчас.
Именно это мне нравится в Ubuntu, что не смотря на стоны и крики фанатиков они не боятся идти вперёд.
Я одним из первых бежал покупать музыку в Ubuntu Music.
У меня есть все футболки с логотипами (с единорогом 🦄 любимая).
Сразу бежал покупать смартфоны с Ubuntu (у меня их два было).
Как SNAP появился, побежал делать SNAP пакеты.
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|2.66, Wolfy (?), 11:16, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Linux Mint всегда был плохим дистрибутивом
Единственный юзабельный дистр на декстопе.
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|2.88, Аноним (34), 11:45, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Насчет "не сорит" позвольте усомниться. Ибо снапы ПРИМОНТИРУЮТСЯ, а значит болтаться могут там, где вы не совсем желаете их видеть. Убедиться в этом можете, взглянув на список примонтированных ресурсов в свежеустановленной Ubuntu.
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|2.71, Аноним (69), 11:25, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Постоянно спрашиваю, почему Убунту а не Дебиан выбирают люди. Ни одного вразумительного ответа.
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|3.90, Аноним (34), 11:50, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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За всех трудно отвечать. Как уже намекали выше, Ubuntu "творчески" переосмыслила репы Debian, зачастую просто переименовав пакеты. А некоторые специфические программы требуют в зависимостях тех или иных пакетов, которые в Ubuntu есть, а в Debian как бы нет, так как называются иначе.
Ну а в принципе - можно и на Debian. Тем более, что единственный вменяемый типа отечественный дистрибутив, который могут заставить установить в учреждении - этот самый переименованный Debian и есть.
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|3.97, Аноним (97), 12:01, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что установив убунты ты начинаешь работать, а установив дебиан - бороться с багами. Разве что на серверах ситуация примерно нормальная.
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|3.106, zzz (??), 12:22, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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КДЕ в дебиане пришлось причесывать полдня. В кубунту всё работает из коробки.
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|1.10, Урри (?), 10:09, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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У меня дочь ушла с убунты на минт. Я теперь тоже, наверное, утопаю.
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|3.79, Урри (?), 11:30, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Манджара, кстати, какая-то кривая.
На днях помогал пересобирать либсоил, так как бинарь из репы был нерабочий.
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|3.107, zzz (??), 12:24, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Видимо, в том, чтобы получать обновления безопасности спустя месяц, как их выпустит каноникал.
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|1.12, Аноним (12), 10:11, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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оказывается, в некоторых дистрах еще остались вменяемые разработчики. Уважаю
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|2.17, iPony129412 (?), 10:18, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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> вменяемые разработчики
В чём вменяемость? это же просто пиар на пустом месте. Типа Devuan-а.
Ну маленькая горстка людей клюнет.
Нет бы Chromium стали споровождать и всякое делать.
PS: помню как один фанатик восхвалял Mint за его отказ в переходе на Systemd. Понятно дело, что разницы с Ubuntu не было. Но он смотрел что Ubuntu текущая (не LTS) на systemd, а Mint основанный на Ubuntu LTS без Systemd и восхвалял Mint за это :D
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|3.25, A (?), 10:27, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Дело НЕ в Хромиуме, дело в неконтролируемом механизме доставки любого софта с произвольными обновлениями. На примере этого браузера.
В последнем абзаце новости описано зачем и почему. Совершенно отдельный и конкретный случай, когда хорошая система (сообщество) и польза от сообщества стали замещать на неконтролируемую смесь с проприетарным.
Дистрибутивы перестают быть дистрибутивами при Snap/Flatpack. Вот что они защищают.
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|4.31, Аноним (22), 10:32, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Дистрибутивы перестают быть дистрибутивами при Snap/Flatpack. Вот что они защищают.
Фиг там. Или вы осиляете пересобирать под каждый дистр хромиум или удаляйте его из дистра.
Писать что якобы он есть ... это ...
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|5.36, A (?), 10:38, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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В последнем абзаце новости всё написано. :)
Не будет там ничего сложного. Будет показана команда для терминала, как добавить гугло-apt репо и apt get install в конце. Один раз скопипастить в терминал, ввести пароль и всё.
Дистрибутивы перестают быть дистрибутивами при Snap/Flatpack, т.к. в дистре набор софта контролирует сообщество людей, со своим доказанным авторитетом, выбирающих надо софта. Если нужный софт закроет разработчик, то дистр ещё несколько лет сможет собирать и выпускать этот софт, пока новый будет написан.
Через Snap эти возможности теряются. Никто не может проверять, что делает 1Гб библиотек из snap-пакета. Ни у кого нет готовой системы сборки и если разраб отзовёт функциональность или вообще пакет, то останешься без нужного и никто не поможет.
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|6.41, Аноним (22), 10:46, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Дистрибутивы перестают быть дистрибутивами при Snap/Flatpack
И вообще в Федоре/Шапке считают что за этим будущее. (по отношению к декстопам)
Основной дистр там только система и де
все записывается в образ реад-онли так все и работает, а всякое гуи для юзера ставится в Snap/Flatpack.
Кому интересно то давно уже у Fedora есть такой дистр называется SilverBlue.
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|7.49, A (?), 10:55, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Только со смартфонами такая схема с APK не обернулась раширением возможностей. Получилась вендор зависимость и средства мониторинга человека.
Зато цивилизация сделала следующий шаг куда-то ещё. Но хотелось не этого будущего.
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|4.53, kusb (?), 10:59, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А можно ли использовать рецепты snap/flatpak в качестве "ебилдов" для создания традиционных пакетов?
Они могут содержать зависимости пакетов, cборочные зависимости пакетов, способы их сборки... Но я не знаю. Автоматический конвертер толстых пакетов в тонкие deb/rpm возможен?
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|5.60, iPony129412 (?), 11:07, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Автоматический конвертер толстых пакетов в тонкие deb/rpm возможен?
И как ты это представляешь?
Ну вот есть Python приложение с нужным питон внутри.
И как его конвертить в что-то тонкое?
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|5.62, Аноним (22), 11:11, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не знай как во snap а flatpak и не такие уж толстые, там рантайм по отдельным пакетам растащены.
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|5.64, Аноним (22), 11:14, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот мне не нужен КДЕ хлам в дистре а тут понадбилось VLC поюзать я сделал
flatpak install VLC и все.
Теперь:
flatpak list
Ref Options
org.videolan.VLC/x86_64/stable system,current
org.freedesktop.Platform.GL.default/x86_64/19.08 system,runtime
org.freedesktop.Platform.openh264/x86_64/2.0 system,runtime
org.kde.KStyle.Adwaita/x86_64/5.14 system,runtime
org.kde.Platform/x86_64/5.14 system,runtime
естественно для других пакетов где нужен КДЕ эти рантаймы уже не будут сыпаться.
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|7.91, iPony129412 (?), 11:52, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> с каких пор для VLC нужен KDE? Я еще понимаю Qt, но KDE...
Ну потому что это Flatpak - там особо не парятся.
Если telegram попробуешь из Flatpak постаавить, то тоже больше 1 ГБ богатства от KDE скачается в нагрузку (на сколько распакуется без понятия, не замерял).
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|1.15, A (?), 10:17, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Неистово плюсую!!!
Нашёл через какой дистрибутив отходить от Убунту!
Молодцы! То, что нужно.
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|2.29, Аноним (22), 10:30, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Причем тут flatpak ?
им просто нужно было удалить chromium* из апт и все. Зачем какие то заглушки ?
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|3.38, A (?), 10:40, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Пусть на flatpakи переходят.
Видимо намёк на троллинг. Flatpack по смыслу идентичен Snap.
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|4.50, Аноним (42), 10:56, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну, пока там не создается отдельное loopback-устройство на каждый пакет, софтины не тормозят по пол-минуты перед запуском, и можно создать свою альтернативу Snap Store, если что-то не устраивает.
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|1.19, Im banana man (?), 10:20, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Этим мне и нравится open-source. Всегда есть выбор куда уходить. Да, может быть не так развит будет дистрибутив. Но всегда можно встать в позу и ускакать в закат от тех, кто тебе не нравится )
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|2.37, Аноним (33), 10:40, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Всегда есть выбор куда уходить
А теперь попробуй в минте уйти от сыстемд.
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|1.23, Нанобот (ok), 10:24, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> Данный deb-пакет в Linux Mint будет заменён на пустой пакет, не выполняющий каких-либо действий по установке, но выводящий справку о том, где можно самостоятельно получить Chromium.
т.е. пользователь устанавливает Chromium, и получает...весёлую инструкцию "сделай сам". как-то это не юзер-френдли... если продвинутый пользователь ещё осилит, то обычный - врядли.
имхо, правильнее было бы перед установкой просто выдавать предупреждение, но устанавливать настоящий пакет
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|2.32, A (?), 10:33, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не будет там ничего сложного. Будет показана команда для терминала, как добавить гугло-apt репо и apt get install в конце. Один раз скопипастить в терминал, ввести пароль и всё.
Совершенно не первый случай.
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|3.61, iPony129412 (?), 11:09, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Будет показана команда для терминала, как добавить гугло-apt репо и apt get install в конце. Один раз скопипастить в терминал, ввести пароль и всё.
Вот это чудеса то. С небес репозиторий такой вот
Какой именно и кто его поддерживать будет?
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|1.63, Аноним (63), 11:12, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Очень хорошо, слишком мутная штука этот Snap Store (как и все остальные ".+ Store").
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|2.75, Аноним (69), 11:28, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я тоже так думаю. Но тебе надо рассказать об этой мысли авторам обоих дистров. Если ты умеешь в английский, думаю найти их контакты будет не очень сложно.
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|3.92, Wolfy (?), 11:52, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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К сожалению, английский я знаю на только уровне "почитать доки".
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|1.73, Аноним (73), 11:26, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Интересно получается - Космонавт с убунтятами не осилили собрать chromium, а арчевские "школьники" собирают и в ус не дуют? Похоже, что Убунте и её производным кранты...
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|2.80, iPony129412 (?), 11:31, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Интересно получается - Космонавт с убунтятами не осилили собрать chromium, а арчевские "школьники" собирают и в ус не дуют? Похоже, что Убунте и её производным кранты...
Ну так Arch один, а Ubuntu штук восемь наверно на данный момент... Там в квадрате сложность возрастает.
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|2.98, Crazy Alex (ok), 12:01, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что в арче тестирования дистрибутива нет и не может быть как класса, с роллингом-то. А "космонавт с убунтятами" ещё не совсем забыли, зачем релизы нужны были в дебиане, и откровенный роллинг постарались изолировать. Сделали, правда, убого - но хорошо оно вообще не делается.
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|3.113, zzz (??), 12:45, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Буквально три дня назад убунтята своими патчами в ядро сломали Docker Registry. Убунту - протестированный дистрибутив! (с)
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|1.77, Аноним (69), 11:29, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В чем уникальное торговое предложение Линукс Минт кроме Mint Install и Mint Update? Чтобы я украл их идеи и сделал лучший в мире дист.
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|2.89, эти ваши интернеты (?), 11:49, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Твой молодой голова не понять, что вначале запрос, потом ответ, стимул-реакция, причина-следствие, а лошадь впереди телеги, а не наоборот. В чем уникальное торговое предложение лошади для телеги? Можно двигателем тянуть телегу? А бурлаками? А может и вовсе без телеги можно решить задачу?
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|1.93, Аноним (93), 11:53, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Данный deb-пакет в Linux Mint будет заменён на пустой пакет, не выполняющий каких-либо действий по установке, но выводящий справку о том, где можно самостоятельно получить Chromium.
И где его на сегодняшний день можно получить? Даже в Debian давно устаревшие версии. Google Chrome не предлагать.
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|1.111, mos87 (ok), 12:36, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Недовольство Linux Mint связано с навязыванием сервиса Snap Store и с потерей контроля над пакетами в случае их установки из snap. Разработчики не могут внести исправления в подобные пакеты, управлять их доставкой и проводить аудит изменений.
Так вошли бы в команду которая снап пакет делает и вносили сколько влезет. Каждая линукс-блоха хочет непременно свои пОкеты - ведь она лучше знает как электроны в проводах бегают.
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