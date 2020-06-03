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Linux Mint будет блокировать скрытую от пользователя установку snapd

03.06.2020 09:54

Разработчики дистрибутива Linux Mint заявили, что в грядущем выпуске Linux Mint 20 не будут поставлять snap-пакеты и snapd. Более того, будет запрещена автоматическая установка snapd вместе с другими пакетами, устанавливаемыми через APT. При желании вручную пользователь сможет установить snapd, но его добавление с другими пакетами без ведома пользователя будет запрещено.

Суть проблемы в том, что браузер Chromium распространяется в Ubuntu 20.04 только в формате Snap, а в DEB-репозитории размещается заглушка, при попытке установки которой в систему без спроса устанавливается Snapd, осуществляется подключение к каталогу Snap Store, загружается пакет Chromium в формате snap и запускается скрипт переноса текущих настроек из каталога $HOME/.config/chromium. Данный deb-пакет в Linux Mint будет заменён на пустой пакет, не выполняющий каких-либо действий по установке, но выводящий справку о том, где можно самостоятельно получить Chromium.

Компания Canonical перешла на поставку Chromium только в формате snap и прекратила формирование deb-пакетов из-за трудоёмкости сопровождения Chromium для всех поддерживаемых веток Ubuntu. Обновления браузера выходят достаточно часто и новые deb-пакеты приходилось каждый раз досконально тестировать на предмет возникновения регрессий для каждого выпуска Ubuntu. Применение snap существенно упростило данный процесс и дало возможность ограничиться подготовкой и тестированием только одного snap-пакета, общего для всех вариантов Ubuntu. Кроме того, поставка браузера в snap позволяет запускать его в изолированном окружении, созданном при помощи механизма AppArmor, и защитить остальную систему в случае эксплуатации уязвимости в браузере.

Недовольство Linux Mint связано с навязыванием сервиса Snap Store и с потерей контроля над пакетами в случае их установки из snap. Разработчики не могут внести исправления в подобные пакеты, управлять их доставкой и проводить аудит изменений. Вся связанная с пакетами snap активность ведётся за закрытыми дверями и не подконтрольна сообществу. Snapd выполняется в системе с правами root и представляет большую опасность в случае компрометации инфраструктуры. Возможность переключения на альтернативные каталоги Snap не предоставляется. Разработчики Linux Mint считают, что подобная модель мало чем отличается от поставки проприетарного ПО и опасаются внесения неконтролируемых изменений. Установка же snapd без ведома пользователя при попытке установки пакетов через пакетный менеджер APT сравнивается с бэкдором, подключающим компьютер к Ubuntu Store.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.linuxmint.com/?p=...)
  2. OpenNews: Ubuntu будет поставлять Chromium только в виде snap-пакета
  3. OpenNews: Уязвимость в snapd и flatpak, позволяющая обойти режим изоляции
  4. OpenNews: Уязвимость в snapd, позволяющая получить root-привилегии в системе
  5. OpenNews: Компания Canonical опубликовала заявление, связанное с вредоносным ПО в Snap Store
  6. OpenNews: Проблемы с изоляцией в Ubuntu Snap при работе в окружении X11
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53073-linuxmint
Ключевые слова: linuxmint, snap
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (110) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, werwolf (?), 09:55, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +36 +/
    ну наконец-то адекватные новости, хоть кто-то допёр как надо делать правильно
     
     
  • 2.52, КО (?), 10:59, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Заглушку вместо хромого выводящую надпись куда юзеру пойти с такими пожеланиями - это, конечно, правильный подход ... :)
     
     
  • 3.112, пох. (?), 12:38, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно, заглушка вместо хромога, автоматически вставляющая еще парочку анальных зондов - гораздо лучше?

    Барашек даже не беспокоится, да и когда в один прекрасный день зонд заменят на шампур - заметит что что-то не так только уже покрывшись поджаристой корочкой.

     

  • 1.2, Аноним (2), 09:56, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Решение может и правильное, но вот сама ситуация - какой-то цирк.
     
     
  • 2.42, Аноним (42), 10:47, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Обычная ситуация для деривативов - дебиановцы делают то, что считают нужным. В Каноникал - перелопачивают пакетную базу под себя, делая то, что считают нужным они. А минтовцы работают с тем что получилось, пытаясь сгладить или нейтрализовать выкрутасы родительских дистрибутивов. Сейчас уже не 2005-й год и, ИМХО, серьёзный полноценный дистрибутив должен иметь собственную пакетную базу.

    (пишу с Минта, но если придется постоянно лазить по всяким закоулкам в поисках нужных deb-пакетов, буду искать замену)

     
     
  • 3.70, Аноним (70), 11:23, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И только в Десяточке сразу нормальный обозреватель )
     
     
  • 4.102, KT315 (ok), 12:15, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да, в Debian 10 норм :)
     
  • 4.104, iPony129412 (?), 12:21, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего.
    Скоро EDGE в линуксу придёт и тогда наверняка, вдруг запляшут облака...
     

  • 1.3, JL2001 (ok), 09:57, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    двадцать два чая этим господам!!!

    а как в дефолтной убунте можно заблокировать неустановленный snapd от установки?

     
     
  • 2.9, noboby (?), 10:08, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    не ставить ее
     
  • 2.24, Аноним (24), 10:26, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    man apt_preferences
     
     
  • 3.28, nmorozov (ok), 10:29, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Это проканает в 19.10
    Но в 20.04 jn удаления snap произойдет крах
     
     
  • 4.46, A (?), 10:49, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Можно не удалять зависимости, но вендор уже сильно залочил систему на инструмент.
    Убунту стала операционкой, где набор софта в репо всё больше не поддерживается вендором. Потом возникнет поиск уязвимотей в приложениях из snap-магазина. И идея - плати в магазин или ставь посторонее с риском.

    Через это прошли Яблоки с Гуглом. У них в репах-магазинах система модерации и контроля уязвимостей. Т.к. там приложения все из блобов-бинарей, а постоянно кто-либо таки пытается начать распространять зловреда.

     
     
  • 5.54, iPony129412 (?), 11:01, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Потом возникнет поиск уязвимотей в приложениях из snap-магазина

    уже есть

    причём так говоришь, как будто в тех же классических дебиан репах такого нет.

    Вон в VLC (а точнее в библиотеке зависимой) бабахнула серьёзная уязвимость. Значит всякие там Windows и macOS пользователи сидят с безопасной версией.
    А пользователь в Ubuntu LTS сидит с дыркой.

    Ну не пометили разработчики изменения секурными, вот и...

     
     
  • 6.110, A (?), 12:32, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неправильно выразился: закладки зловредов.

    > причём так говоришь, как будто в тех же классических дебиан репах такого нет.

    Не в абсолюте, а относительно. Google-play, Айтюнс, Snap источниках проверить может только вендор и только бинарные блобы. Что закладки зловредов, что просто уязвимости из-за низвестных версий библиотек.

    В репо дистра жизнь устроена иначе - больше возможностей влиять на софт, больше возможностей уклоняться от нежелательных инициатив.

    Есть и остальное:

    C Google-play и Айтюнс, с репо блобов гарантированно запускающихся без зависимостей, пришли к невозможности использовать девайс, кроме как придаток к настольной машине. В кармане носишь мощность ноутбука, но чтобы начать запускать настольный софт нужно преодолеть вендор лок рута. Нужно преодолеть проприетарность чипов. Чем сложнее, тем меньше людей, тем меньше возможностей.

    Например. Моё дело - как использую купленный интернет. Но из-за сложностей получения рута, у 99,9% пользователей нет возможности поставить софт, скрывающий от оператора признаки раздачи и-нета. И взлетели тарифы, когда тебе запрещают раздавать и-нет на своих.

     
  • 4.51, iPony129412 (?), 10:56, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но в 20.04 jn удаления snap произойдет крах

    врать то

     
  • 2.26, nmorozov (ok), 10:27, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Только не ставить ее из 20.04 snapd удалить нельзя ибо там сидит core...
    Ubuntu - RIP
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 10:36, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Именно по этой причине каноническая убунту (какова игра слов!) более не представляет интереса. Системы на основе ее репозитория - вполне, о чем и сообщает новость.
     
     
  • 4.69, Аноним (69), 11:23, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В свее данной новости, Я удваиваю свой вопрос, зачем люди ставят Убунту, если есть Дебиан? То есть Я правда не понимаю, объясните пожалуйста.
     
     
  • 5.78, Аноним (70), 11:30, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Дебиан не поставить драйвер от АМД.
     
  • 5.85, iPony129412 (?), 11:41, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > зачем люди ставят Убунту, если есть Дебиан

    Элементарно.
    Инфрастуктура решает: multipass, LXD, livepatch

    Найти софт, который не поддерживает Debian, а поддерживает Ubuntu довольно просто.
    Наоборот сложнее...

     
  • 5.105, user (??), 12:22, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1. Поддержка ноутбучного железа.

    2. Релизы чаще чем раз в 3 года, но не совсем уж RR.

    Из-за раздачи моих файлов в самбе вернулся на Дебиан.

     
  • 3.55, iPony129412 (?), 11:03, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Только не ставить ее из 20.04 snapd удалить нельзя ибо там сидит core...

    Хоть бы разбирался прежде чем такую ахинею нести...

     
  • 3.65, Анимус (?), 11:16, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что за чушь! Пишу с Ubuntu 20.04 без snap.
     
  • 3.81, Аноним (81), 11:34, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что хрень вы несёте?
     
  • 3.109, LesPaul (?), 12:27, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Core тоже можно удалить безболезненно, если конечно не обновлять дистр на новую версию.
     
  • 2.39, JL2001 (ok), 10:41, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а как в дефолтной убунте можно заблокировать неустановленный snapd от установки?

    проверил, так работает

    apt policy snapd
      Installed: (none)

    sudo apt-mark hold snapd

    sudo apt --autoremove --no-install-recommends install chromium-browser=81.0.4044.129-0ubuntu0.20.04.1
    The following packages have unmet dependencies:
    chromium-browser : PreDepends: snapd but it is not going to be installed


    так же сейчас можно ставить chromium-browser из прошлого lts убунты - bionic

     
  • 2.108, LesPaul (?), 12:24, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вестимо как: sudo apt purge snapd*
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:57, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    маладца
     
  • 1.5, Аноним (5), 09:59, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Не все контейнеры одинаково полезны.)
     
     
  • 2.43, Аноним (-), 10:47, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Snap - не контейнер.
     
  • 2.84, Аноним (34), 11:41, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аппимидж вроде как контейнер. Хотя как сказать. Даже апп в макосе - не контейнер, ибо может не содержать в себе необходимых компонент, а пользоваться установленными отдельно. В-общем, ничто не контейнер.
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:01, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –39 +/
    Linux Mint всегда был плохим дистрибутивом  
    snap пакет полностью изолирован и не представляет опасности.
    Очень удобен, легко обновляем и не сорит в системе.

    Сейчас сижу с хромиума из snap, все работает.

     
     
  • 2.8, Аноним (4), 10:04, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +20 +/
    Это потому что ты дурень
     
     
  • 3.40, d (??), 10:44, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это разработчики кретины. Ты начни сопровождать пакеты и удивишься. Те самые кретины даже не соображают, что такое FHS, за ними проходится файлы по системе раскидывать правильно. У каждого свой ENV (накроманский и беспощадный) и адов труд этот ENV интернгировать в LSB (на который эти же кретины клали с высока).
     
  • 2.11, llolik (ok), 10:09, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +15 +/
    Говорят не про сам snap-Chromium, а про то, что вся инфраструктура снапа в Ubuntu в текущем виде - это такая "AppStore от Canonical". Mint не устраивает такой подход.
     
  • 2.13, iPony129412 (?), 10:13, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > хромиума из snap, все работает

    плохо оно работает. нет нормлаьного детекта железа из-за этого глюки

     
     
  • 3.45, Аноним (-), 10:49, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вот потому переходи на Flatpak.
     
     
  • 4.57, iPony129412 (?), 11:04, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не, спасибо. Два года с ним мучался из-за одного GIMP.
    Это прям капец. Проекту больше десяти лет и такое...
     
  • 2.20, A (?), 10:21, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > Сейчас сижу с хромиума из snap, все работает.

    Все так говорят: сейчас всё хорошо, ничего не случиться. А потом хлоп: был незнайка, пострадал.

    И очень даже сорит неконтролируемыми процессами в системе, произвольными самообновлениями никем не проверяемого, ни чьими авторитетом не защищённого.

    Вам на Яблоки из Линукса.

     
  • 2.22, Аноним (22), 10:22, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Вопрос не в том что работает а что нет.
    Вопрос в том что пользователь должен четко знать откуда у него пакет - родной или с левого репа.
     
  • 2.30, nmorozov (ok), 10:30, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуй открыть skype ссылку например
    > Сейчас сижу с хромиума из snap, все работает.
     
  • 2.48, Аноним (48), 10:52, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скажи честно, ты мазохист? Не могу представить ситуацию, чтобы нормальный человек был доволен навязыванием очередной ерунды от Космонавта.
     
     
  • 3.68, iPony129412 (?), 11:21, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Я десять лет как всегда готов к любым инновациям от Марка.

    Да не всё получается или получается гладко.
    Но всегда охота, чтобы линуксы были чем то большим чем есть сейчас.
    Именно это мне нравится в Ubuntu, что не смотря на стоны и крики фанатиков они не боятся идти вперёд.

    Я одним из первых бежал покупать музыку в Ubuntu Music.
    У меня есть все футболки с логотипами (с единорогом 🦄 любимая).
    Сразу бежал покупать смартфоны с Ubuntu (у меня их два было).

    Как SNAP появился, побежал делать SNAP пакеты.

     
     
  • 4.74, Урри (?), 11:27, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Образцовая потребл.. хомячок.
     
  • 2.66, Wolfy (?), 11:16, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Linux Mint всегда был плохим дистрибутивом

    Единственный юзабельный дистр на декстопе.

     
  • 2.88, Аноним (34), 11:45, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Насчет "не сорит" позвольте усомниться. Ибо снапы ПРИМОНТИРУЮТСЯ, а значит болтаться могут там, где вы не совсем желаете их видеть. Убедиться в этом можете, взглянув на список примонтированных ресурсов в свежеустановленной Ubuntu.
     

  • 1.7, timur.davletshin (ok), 10:03, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Собственно, поэтому и Дебиан.
     
     
  • 2.71, Аноним (69), 11:25, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Постоянно спрашиваю, почему Убунту а не Дебиан выбирают люди. Ни одного вразумительного ответа.
     
     
  • 3.90, Аноним (34), 11:50, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За всех трудно отвечать. Как уже намекали выше, Ubuntu "творчески" переосмыслила репы Debian, зачастую просто переименовав пакеты. А некоторые специфические программы требуют в зависимостях тех или иных пакетов, которые в Ubuntu есть, а в Debian как бы нет, так как называются иначе.
    Ну а в принципе - можно и на Debian. Тем более, что единственный вменяемый типа отечественный дистрибутив, который могут заставить установить в учреждении - этот самый переименованный Debian и есть.
     
  • 3.95, vitalif (ok), 11:56, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    +1
     
  • 3.97, Аноним (97), 12:01, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что установив убунты ты начинаешь работать, а установив дебиан - бороться с багами. Разве что на серверах ситуация примерно нормальная.
     
  • 3.106, zzz (??), 12:22, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    КДЕ в дебиане пришлось причесывать полдня. В кубунту всё работает из коробки.
     

  • 1.10, Урри (?), 10:09, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    У меня дочь ушла с убунты на минт. Я теперь тоже, наверное, утопаю.
     
     
  • 2.72, Аноним (69), 11:26, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное чтобы на Манджаро не подсела, это сейчас модно.
     
     
  • 3.76, Урри (?), 11:28, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ей не для модно, она за ноутом работает.
     
  • 3.79, Урри (?), 11:30, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Манджара, кстати, какая-то кривая.
    На днях помогал пересобирать либсоил, так как бинарь из репы был нерабочий.
     
  • 2.82, Аноним (81), 11:37, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чем смысл? Та же Убунта, обмазанная Питоном.
     
     
  • 3.107, zzz (??), 12:24, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо, в том, чтобы получать обновления безопасности спустя месяц, как их выпустит каноникал.
     

  • 1.12, Аноним (12), 10:11, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    оказывается, в некоторых дистрах еще остались вменяемые разработчики. Уважаю
     
     
  • 2.17, iPony129412 (?), 10:18, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    > вменяемые разработчики

    В чём вменяемость? это же просто пиар на пустом месте. Типа Devuan-а.
    Ну маленькая горстка людей клюнет.

    Нет бы Chromium стали споровождать и всякое делать.

    PS: помню как один фанатик восхвалял Mint за его отказ в переходе на Systemd. Понятно дело, что разницы с Ubuntu не было. Но он смотрел что Ubuntu текущая (не LTS) на systemd, а Mint основанный на Ubuntu LTS без Systemd и восхвалял Mint за это :D

     
     
  • 3.25, A (?), 10:27, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Дело НЕ в Хромиуме, дело в неконтролируемом механизме доставки любого софта с произвольными обновлениями. На примере этого браузера.

    В последнем абзаце новости описано зачем и почему. Совершенно отдельный и конкретный случай, когда хорошая система (сообщество) и польза от сообщества стали замещать на неконтролируемую смесь с проприетарным.

    Дистрибутивы перестают быть дистрибутивами при Snap/Flatpack. Вот что они защищают.

     
     
  • 4.31, Аноним (22), 10:32, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Дистрибутивы перестают быть дистрибутивами при Snap/Flatpack. Вот что они защищают.

    Фиг там. Или вы осиляете пересобирать под каждый дистр хромиум или удаляйте его из дистра.
    Писать что якобы он есть ... это ...

     
     
  • 5.36, A (?), 10:38, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    В последнем абзаце новости всё написано. :)

    Не будет там ничего сложного. Будет показана команда для терминала, как добавить гугло-apt репо и apt get install в конце. Один раз скопипастить в терминал, ввести пароль и всё.

    Дистрибутивы перестают быть дистрибутивами при Snap/Flatpack, т.к. в дистре набор софта контролирует сообщество людей, со своим доказанным авторитетом, выбирающих надо софта. Если нужный софт закроет разработчик, то дистр ещё несколько лет сможет собирать и выпускать этот софт, пока новый будет написан.

    Через Snap эти возможности теряются. Никто не может проверять, что делает 1Гб библиотек из snap-пакета. Ни у кого нет готовой системы сборки и если разраб отзовёт функциональность или вообще пакет, то останешься без нужного и никто не поможет.

     
     
  • 6.41, Аноним (22), 10:46, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Дистрибутивы перестают быть дистрибутивами при Snap/Flatpack

    И вообще в Федоре/Шапке считают что за этим будущее. (по отношению к декстопам)
    Основной дистр там только система и де
    все записывается в образ реад-онли так все и работает, а всякое гуи для юзера ставится в Snap/Flatpack.

    Кому интересно то давно уже у Fedora есть такой дистр называется SilverBlue.

     
     
  • 7.47, Аноним (-), 10:51, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только снап в шапке не рассматривают, слишком убунтозависим.
     
  • 7.49, A (?), 10:55, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Только со смартфонами такая схема с APK не обернулась раширением возможностей. Получилась вендор зависимость и средства мониторинга человека.

    Зато цивилизация сделала следующий шаг куда-то ещё. Но хотелось не этого будущего.

     
  • 4.53, kusb (?), 10:59, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А можно ли использовать рецепты snap/flatpak в качестве "ебилдов" для создания традиционных пакетов?
    Они могут содержать зависимости пакетов, cборочные зависимости пакетов, способы их сборки... Но я не знаю. Автоматический конвертер толстых пакетов в тонкие deb/rpm возможен?
     
     
  • 5.60, iPony129412 (?), 11:07, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Автоматический конвертер толстых пакетов в тонкие deb/rpm возможен?

    И как ты это представляешь?
    Ну вот есть Python приложение с нужным питон внутри.

    И как его конвертить в что-то тонкое?

     
  • 5.62, Аноним (22), 11:11, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знай как во snap а flatpak и не такие уж толстые, там рантайм по отдельным пакетам растащены.
     
  • 5.64, Аноним (22), 11:14, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот мне не нужен КДЕ хлам в дистре а тут понадбилось VLC поюзать я сделал
    flatpak install VLC и все.

    Теперь:
    flatpak list
    Ref                                              Options      
    org.videolan.VLC/x86_64/stable                   system,current
    org.freedesktop.Platform.GL.default/x86_64/19.08 system,runtime
    org.freedesktop.Platform.openh264/x86_64/2.0     system,runtime
    org.kde.KStyle.Adwaita/x86_64/5.14               system,runtime
    org.kde.Platform/x86_64/5.14                     system,runtime

    естественно для других пакетов где нужен КДЕ эти рантаймы уже не будут сыпаться.

     
     
  • 6.86, Аноним (86), 11:42, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    с каких пор для VLC нужен KDE? Я еще понимаю Qt, но KDE...
     
     
  • 7.91, iPony129412 (?), 11:52, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > с каких пор для VLC нужен KDE? Я еще понимаю Qt, но KDE...

    Ну потому что это Flatpak - там особо не парятся.
    Если telegram попробуешь из Flatpak постаавить, то тоже больше 1 ГБ богатства от KDE скачается в нагрузку (на сколько распакуется без понятия, не замерял).

     

  • 1.14, Аноним (4), 10:16, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Минт лучший дистриб из дебок
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 10:36, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >лучший дистриб из дебок

    Напомнило девуан.

     

  • 1.15, A (?), 10:17, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Неистово плюсую!!!
    Нашёл через какой дистрибутив отходить от Убунту!

    Молодцы! То, что нужно.

     
     
  • 2.83, Аноним (81), 11:38, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Через... Убунту?
     

  • 1.16, Аноним (33), 10:18, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пусть на flatpakи переходят.
     
     
  • 2.29, Аноним (22), 10:30, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причем тут flatpak ?
    им просто нужно было удалить chromium* из апт и все. Зачем какие то заглушки ?
     
     
  • 3.38, A (?), 10:40, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пусть на flatpakи переходят.

    Видимо намёк на троллинг. Flatpack по смыслу идентичен Snap.

     
     
  • 4.50, Аноним (42), 10:56, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну, пока там не создается отдельное loopback-устройство на каждый пакет, софтины не тормозят по пол-минуты перед запуском, и можно создать свою альтернативу Snap Store, если что-то не устраивает.
     

  • 1.19, Im banana man (?), 10:20, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Этим мне и нравится open-source. Всегда есть выбор куда уходить. Да, может быть не так развит будет дистрибутив. Но всегда можно встать в позу и ускакать в закат от тех, кто тебе не нравится )
     
     
  • 2.37, Аноним (33), 10:40, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Всегда есть выбор куда уходить

    А теперь попробуй в минте уйти от сыстемд.

     
     
  • 3.44, Аноним (44), 10:48, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Devuan
     
     
  • 4.56, Im banana man (?), 11:03, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Devuan

    Только хотел написать )

     
     
  • 5.101, Аноним (70), 12:14, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Windows, концом в конец.
     

  • 1.23, Нанобот (ok), 10:24, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > Данный deb-пакет в Linux Mint будет заменён на пустой пакет, не выполняющий каких-либо действий по установке, но выводящий справку о том, где можно самостоятельно получить Chromium.

    т.е. пользователь устанавливает Chromium, и получает...весёлую инструкцию "сделай сам". как-то это не юзер-френдли... если продвинутый пользователь ещё осилит, то обычный - врядли.
    имхо, правильнее было бы перед установкой просто выдавать предупреждение, но устанавливать настоящий пакет

     
     
  • 2.27, Crazy Alex (ok), 10:29, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не надо плохое решение делать простым
     
  • 2.32, A (?), 10:33, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не будет там ничего сложного. Будет показана команда для терминала, как добавить гугло-apt репо и apt get install в конце. Один раз скопипастить в терминал, ввести пароль и всё.

    Совершенно не первый случай.

     
     
  • 3.61, iPony129412 (?), 11:09, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Будет показана команда для терминала, как добавить гугло-apt репо и apt get install в конце. Один раз скопипастить в терминал, ввести пароль и всё.

    Вот это чудеса то. С небес репозиторий такой вот
    Какой именно и кто его поддерживать будет?

     

  • 1.35, Moebius (ok), 10:37, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    История с 2048buntu ничему не научила? Поможет только предмодерация.
     
  • 1.58, Отражение луны (ok), 11:04, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Любят же люди себа палки в колеса вставлять, а потом ныть, что у них постоянно что-то ломается.
     
  • 1.63, Аноним (63), 11:12, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Очень хорошо, слишком мутная штука этот Snap Store (как и все остальные ".+ Store").
     
  • 1.67, Wolfy (?), 11:18, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждём перехода Mint на Devuan.
     
     
  • 2.75, Аноним (69), 11:28, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тоже так думаю. Но тебе надо рассказать об этой мысли авторам обоих дистров. Если ты умеешь в английский, думаю найти их контакты будет не очень сложно.
     
     
  • 3.92, Wolfy (?), 11:52, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К сожалению,  английский я знаю на только уровне "почитать доки".
     
  • 3.103, iPony129412 (?), 12:17, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кому и зачем?
    Ты думаешь разработчики Mint или Devuan не знают о существовании друг-друга.
    И тут пришёл и им сказал, а они "вот же мы простофили-то!"

    https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=268273

     

  • 1.73, Аноним (73), 11:26, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Интересно получается - Космонавт с убунтятами не осилили собрать chromium, а арчевские "школьники" собирают и в ус не дуют? Похоже, что Убунте и её производным кранты...
     
     
  • 2.80, iPony129412 (?), 11:31, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Интересно получается - Космонавт с убунтятами не осилили собрать chromium, а арчевские "школьники" собирают и в ус не дуют? Похоже, что Убунте и её производным кранты...

    Ну так Arch один, а Ubuntu штук восемь наверно на данный момент... Там в квадрате сложность возрастает.


     
  • 2.87, Аноним (87), 11:44, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже в слакваре Alien Bob его осилил собрать.
     
  • 2.98, Crazy Alex (ok), 12:01, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что в арче тестирования дистрибутива нет и не может быть как класса, с роллингом-то. А "космонавт с убунтятами" ещё не совсем забыли, зачем релизы нужны были в дебиане, и откровенный роллинг постарались изолировать. Сделали, правда, убого - но хорошо оно вообще не делается.
     
     
  • 3.113, zzz (??), 12:45, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Буквально три дня назад убунтята своими патчами в ядро сломали Docker Registry. Убунту - протестированный дистрибутив! (с)
     

  • 1.77, Аноним (69), 11:29, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В чем уникальное торговое предложение Линукс Минт кроме Mint Install и Mint Update? Чтобы я украл их идеи и сделал лучший в мире дист.
     
     
  • 2.89, эти ваши интернеты (?), 11:49, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Твой молодой голова не понять, что вначале запрос, потом ответ, стимул-реакция, причина-следствие, а лошадь впереди телеги, а не наоборот. В чем уникальное торговое предложение лошади для телеги? Можно двигателем тянуть телегу? А бурлаками? А может и вовсе без телеги можно решить задачу?
     

  • 1.93, Аноним (93), 11:53, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Данный deb-пакет в Linux Mint будет заменён на пустой пакет, не выполняющий каких-либо действий по установке, но выводящий справку о том, где можно самостоятельно получить Chromium.

    И где его на сегодняшний день можно получить? Даже в Debian давно устаревшие версии. Google Chrome не предлагать.

     
     
  • 2.96, vitalif (ok), 11:59, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    81.0.4044.92-1 - апрель 2020. ничего не старая
     
     
  • 3.100, Аноним (100), 12:13, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В testing/sid? Ага... И плевать мы хотели на все уже известные уязвимости.
    https://security-tracker.debian.org/tracker/source-package/chromium

    У него там security bug с пометкой 'grave'.
    https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=958450
    Покойся с миром это называется.

     

  • 1.94, user90 (?), 11:55, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что такое Snap? Я не знаю %)
     
  • 1.99, Аноним (97), 12:01, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Поэтому mint так и остается на уровне васяно-сборки.
     
  • 1.111, mos87 (ok), 12:36, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Недовольство Linux Mint связано с навязыванием сервиса Snap Store и с потерей контроля над пакетами в случае их установки из snap. Разработчики не могут внести исправления в подобные пакеты, управлять их доставкой и проводить аудит изменений.

    Так вошли бы в команду которая снап пакет делает и вносили сколько влезет. Каждая линукс-блоха хочет непременно свои пОкеты - ведь она лучше знает как электроны в проводах бегают.

     

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