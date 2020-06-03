Linux Mint будет блокировать скрытую от пользователя установку snapd

2.17 , iPony129412 ( ? ), 10:18, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – > вменяемые разработчики В чём вменяемость? это же просто пиар на пустом месте. Типа Devuan-а.

Ну маленькая горстка людей клюнет. Нет бы Chromium стали споровождать и всякое делать. PS: помню как один фанатик восхвалял Mint за его отказ в переходе на Systemd. Понятно дело, что разницы с Ubuntu не было. Но он смотрел что Ubuntu текущая (не LTS) на systemd, а Mint основанный на Ubuntu LTS без Systemd и восхвалял Mint за это :D

3.25 , A ( ? ), 10:27, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Дело НЕ в Хромиуме, дело в неконтролируемом механизме доставки любого софта с произвольными обновлениями. На примере этого браузера. В последнем абзаце новости описано зачем и почему. Совершенно отдельный и конкретный случай, когда хорошая система (сообщество) и польза от сообщества стали замещать на неконтролируемую смесь с проприетарным. Дистрибутивы перестают быть дистрибутивами при Snap/Flatpack. Вот что они защищают.

4.31 , Аноним ( 22 ), 10:32, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Дистрибутивы перестают быть дистрибутивами при Snap/Flatpack. Вот что они защищают. Фиг там. Или вы осиляете пересобирать под каждый дистр хромиум или удаляйте его из дистра.

Писать что якобы он есть ... это ...

5.36 , A ( ? ), 10:38, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – В последнем абзаце новости всё написано. :) Не будет там ничего сложного. Будет показана команда для терминала, как добавить гугло-apt репо и apt get install в конце. Один раз скопипастить в терминал, ввести пароль и всё. Дистрибутивы перестают быть дистрибутивами при Snap/Flatpack, т.к. в дистре набор софта контролирует сообщество людей, со своим доказанным авторитетом, выбирающих надо софта. Если нужный софт закроет разработчик, то дистр ещё несколько лет сможет собирать и выпускать этот софт, пока новый будет написан. Через Snap эти возможности теряются. Никто не может проверять, что делает 1Гб библиотек из snap-пакета. Ни у кого нет готовой системы сборки и если разраб отзовёт функциональность или вообще пакет, то останешься без нужного и никто не поможет.

6.41 , Аноним ( 22 ), 10:46, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Дистрибутивы перестают быть дистрибутивами при Snap/Flatpack И вообще в Федоре/Шапке считают что за этим будущее. (по отношению к декстопам)

Основной дистр там только система и де

все записывается в образ реад-онли так все и работает, а всякое гуи для юзера ставится в Snap/Flatpack. Кому интересно то давно уже у Fedora есть такой дистр называется SilverBlue.

7.47 , Аноним ( - ), 10:51, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Только снап в шапке не рассматривают, слишком убунтозависим.

7.49 , A ( ? ), 10:55, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Только со смартфонами такая схема с APK не обернулась раширением возможностей. Получилась вендор зависимость и средства мониторинга человека. Зато цивилизация сделала следующий шаг куда-то ещё. Но хотелось не этого будущего.

4.53 , kusb ( ? ), 10:59, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А можно ли использовать рецепты snap/flatpak в качестве "ебилдов" для создания традиционных пакетов?

Они могут содержать зависимости пакетов, cборочные зависимости пакетов, способы их сборки... Но я не знаю. Автоматический конвертер толстых пакетов в тонкие deb/rpm возможен?

5.60 , iPony129412 ( ? ), 11:07, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Автоматический конвертер толстых пакетов в тонкие deb/rpm возможен? И как ты это представляешь?

Ну вот есть Python приложение с нужным питон внутри. И как его конвертить в что-то тонкое?

5.62 , Аноним ( 22 ), 11:11, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не знай как во snap а flatpak и не такие уж толстые, там рантайм по отдельным пакетам растащены.

5.64 , Аноним ( 22 ), 11:14, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот мне не нужен КДЕ хлам в дистре а тут понадбилось VLC поюзать я сделал

flatpak install VLC и все. Теперь:

flatpak list

Ref Options

org.videolan.VLC/x86_64/stable system,current

org.freedesktop.Platform.GL.default/x86_64/19.08 system,runtime

org.freedesktop.Platform.openh264/x86_64/2.0 system,runtime

org.kde.KStyle.Adwaita/x86_64/5.14 system,runtime

org.kde.Platform/x86_64/5.14 system,runtime естественно для других пакетов где нужен КДЕ эти рантаймы уже не будут сыпаться.

6.86 , Аноним ( 86 ), 11:42, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – с каких пор для VLC нужен KDE? Я еще понимаю Qt, но KDE...

7.91 , iPony129412 ( ? ), 11:52, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > с каких пор для VLC нужен KDE? Я еще понимаю Qt, но KDE... Ну потому что это Flatpak - там особо не парятся.

Если telegram попробуешь из Flatpak постаавить, то тоже больше 1 ГБ богатства от KDE скачается в нагрузку (на сколько распакуется без понятия, не замерял).

