Уязвимость, позволяющая обойти блокировку экрана в дистрибутивах с рабочим столом Cinnamon

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|2.64, mos87 (ok), 14:19, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нужно котика под это дело приспособить. Папа вроде как раз Минт водрузил (начитавшись тырнетов конечно). Кот у них имеется...
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|1.2, Анонисмус (?), 10:18, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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>> "Первой мыслью было то, что это случайное стечение обстоятельств."
Интересный подход к решению проблемы.
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|3.27, Аноним (27), 12:02, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Былинный отказ Шин98, где посредством нехитрых манипуляций можно было залогиниться в любую существующую учетку без ввода пароля, вы, видимо, не застали.
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|4.52, Аноним (52), 13:57, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А через любую сетевую шару можно было получить доступ ко всей файловой системе.
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|3.51, Аноним (52), 13:56, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это ошибка выжившего. Программисты всегда были криворукими и первый залетевший дятел рушил всю цивилизацию.
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|2.7, Аноним (7), 10:31, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну вообще-то нет, это дырень в трешефорках. Вон в кде при краше гритера тебя встречает дружелюбный экран с предложением разблокировать через дбас от рута (на самом деле сообщение про логинктл, но все мы знаем, что сыстемд уже давно никто не пользуется).
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|2.45, Аноним (45), 13:23, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дырень у тебя в штанах. Более интеллектуальных аргументов не будет.
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|3.61, анон45 (?), 14:16, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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если даже он женат, он все равно (или даже тем более) будет думать про дырень
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|1.5, Леголас (ok), 10:31, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Проблема эксплуатируется тривиально
Лол -- первое слово, что приходит на ум.
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|2.8, Аноним (7), 10:34, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, это уже было (я про виртуальную клавиатуру). В кде например сделали выводы.
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|3.31, ыы (?), 12:35, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Они применили запрещенный прием.. запустили в тестеры детей...
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|3.66, mos87 (ok), 14:21, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Агенты АНБ или ФСБ в семьях линуксо-неофитов потярели ценный бэкдор (((
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|1.10, Аноним Анонимович Анонимов (?), 10:47, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Вспомнилась аналогичная история, когда надо было 42 раза пробел чтоли нажать, чтобы под рутом залогиниться. Несколько лет назад была история. Только та история была без привязки к ДЕ.
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|2.12, Аноним (7), 10:55, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Только то был граб и было это лет 10 назад. С тех пор лично я отказался от граба, всё равно он картинки на моём пк так и не научился загружать, а 1 депрекейтнули. Efistub норм, за глаза.
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|3.13, Аноним (7), 10:57, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А хотя не, там другая история была, граб -- он же отдельно живёт.
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|2.15, Федорчук (?), 11:18, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Мы с котом Мануалом недовольны вашим сообщением. Более того вы клевещите. Cinnamon есть благородное ответвление GNOME Shell.
Cinnamon влюбил меня в себя.
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|4.22, Аноним (20), 11:49, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Теперь напишет совсестно с котом Мануалом про грязный приемчик по разблокировке.)
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|2.16, Аноним (16), 11:20, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Посоветуй нормальный рабочий стол, не от васянов, желательно с гарантией отсутствия таких дыр
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|4.24, Аноним (27), 11:54, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Хм... Дыр там действительно нет, есть многоцелевые технологические отверстия. В остальном такое же вясянство, только с брендовым шильдиком.
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|3.23, Аноним (20), 11:51, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Xfce Йа проверил - безоасность на должном уровне. Инфа сотка.)
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|3.38, Аноним (38), 13:01, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Посоветуй нормальный рабочий стол, не от васянов, желательно с гарантией отсутствия таких дыр
Не от васянов можно любой советовать. Васяны пока что ни одной среды рабочего стола не написали.
MATE от Perberos, Trinity Desktop Environment от Timothy Pearson.
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|2.32, Vasiany partners Inc. (?), 12:39, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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We are very sorry to hear that. Your feedback is really important for our company, so could you describe in detail what's wrong with our products, especially DEs? Thank you in advance.
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|2.69, mos87 (ok), 14:26, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто класс! Всем васянам по башке надавал.
А в конце ваще отпад)
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|1.55, Аноним (52), 14:00, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот выпустит Майкрософт свою ДЕ для Линукса. И будете на ней сидеть с зондами наперевес.
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|1.65, Аноним (65), 14:21, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Примечательно, что проблема была обнаружена после того как дети одного из пользователей Linux Mint играли во "взлом" компьютера отца, нажимая во время блокировки экрана случайные клавиши и кликая на всё подряд.
«Если бы строители строили здания так же, как программисты пишут программы, первый залетевший дятел разрушил бы цивилизацию.»
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|1.70, Аноним (70), 14:42, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Попробовал и так и сяк. Скринсейвер при нажатии экранных клавиш в чужой раскладке подвисает, но падать и не думает. Может, в моём случае звёзды не сошлись.
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|1.71, user90 (?), 14:44, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> в хранителе экрана *-screensaver
Так этим все сказано! Все подобные хреновины попахивают, поэтому никогда и не использовал такую дрянь.
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