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Уязвимость, позволяющая обойти блокировку экрана в дистрибутивах с рабочим столом Cinnamon

16.01.2021 09:40

Раскрыта информация об уязвимости в хранителе экрана cinnamon-screensaver, развиваемом дистрибутивом Linux Mint, которая позволяет войти в заблокированный сеанс пользователя без ввода пароля на системах с несколькими раскладками клавиатур. Проблема может использоваться для получения доступа к данным пользователя, на время оставившего свой компьютер без присмотра.

Проблема эксплуатируется тривиально - для обхода блокировки экрана достаточно вызвать виртуальную клавиатуру, переключиться на другую раскладку, после чего несколько раз выбрать в верхней панели "ē", "q" или другие буквы, отсутствующие в активной раскладке клавиатуры. Уязвимость проявляется в Linux Mint и различных редакциях Arch и Debian Testing, поставляемых с рабочим столом Cinnamon. Fedora 33 и 34 проблеме не подвержены, так как автоматически меняют раскладку на US. Эксплуатация проблемы возможна начиная с впуска Cinnamon 4.2, в котором появилась поддержка вызова экранной клавиатуры из хранителя экрана, поэтому Debian 10, содержащий более старую версию, также не содержит уязвимости. Обновления с устранением уязвимости уже сформированы для Linux Mint 19.x, Mint 20.x и LMDE 4. Идентификатор CVE проблеме пока не присвоен.

Примечательно, что проблема была обнаружена после того как дети одного из пользователей Linux Mint играли во "взлом" компьютера отца, нажимая во время блокировки экрана случайные клавиши и кликая на всё подряд. Владелец компьютера наблюдал за этим процессом и немало удивился, когда "взлом" удался и блокировка экрана пропала. Последними действиями детей были одновременные нажатия на обычной и экранной клавиатуре, которые привели к краху хранителя экрана. Первой мыслью было то, что это случайное стечение обстоятельств, но детям удалось повторить разблокировку и во второй раз.

Разбор показал, что проблема вызвана регрессией, возникшей при исправлении недавней уязвимости в X-сервере (CVE-2020-25712), связанной с переполнением буфера в функциях XkbSetDeviceInfo() и SetDeviceIndicators(). Связанные с устранением уязвимости изменения привели к возникновению условий для краха в библиотеке libcaribou, используемой в экранной клавиатуре Caribou. При вызове функциональности экранной клавиатуры из хранителя экрана крах в libcaribou приводил к краху самого хранителя экрана и возобновлению доступа к заблокированному рабочему столу.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Уязвимость, позволяющая обойти блокировку хранителя экрана
  3. OpenNews: Уязвимость, позволяющая обойти парольную защиту хранителя экрана GNOME
  4. OpenNews: В Ubuntu 14.04 устранена уязвимость, допускающая вход в заблокированный экран без пароля
  5. OpenNews: В KDE устранены две уязвимости в системе блокировки экрана
  6. OpenNews: В Ubuntu 16.04.1 LTS исправлена проблема, позволявшая обойти блокировку экрана
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54413-linuxmint
Ключевые слова: linuxmint, cinnamon, screensaver
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 10:14, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +45 +/
    Хорошие тестеры растут 😂
     
     
  • 2.64, mos87 (ok), 14:19, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужно котика под это дело приспособить. Папа вроде как раз Минт водрузил (начитавшись тырнетов конечно). Кот у них имеется...
     

  • 1.2, Анонисмус (?), 10:18, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    >> "Первой мыслью было то, что это случайное стечение обстоятельств."

    Интересный подход к решению проблемы.

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:16, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    все современные макаки так погромируют.
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 12:02, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Былинный отказ Шин98, где посредством нехитрых манипуляций можно было залогиниться в любую существующую учетку без ввода пароля, вы, видимо, не застали.
     
     
  • 4.29, Аноним (14), 12:10, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там не было краха лок-экрана
     
     
  • 5.46, Annoynymous (ok), 13:23, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А, ну тогда не считается.
     
     
  • 6.60, анон45 (?), 14:15, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    это другое (ц)
     
  • 4.52, Аноним (52), 13:57, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А через любую сетевую шару можно было получить доступ ко всей файловой системе.
     
  • 3.51, Аноним (52), 13:56, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ошибка выжившего. Программисты всегда были криворукими и первый залетевший дятел рушил всю цивилизацию.
     

  • 1.3, Константавр (ok), 10:20, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Круто.
     
  • 1.4, Fracta1L (ok), 10:23, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Очередная иксовая дырень
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:31, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну вообще-то нет, это дырень в трешефорках. Вон в кде при краше гритера тебя встречает дружелюбный экран с предложением разблокировать через дбас от рута (на самом деле сообщение про логинктл, но все мы знаем, что сыстемд уже давно никто не пользуется).
     
  • 2.33, iPony129412 (?), 12:44, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В штанах у тебя дырень, сзади. С root-уязвимостью.
     
     
  • 3.41, Аноним (14), 13:06, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В штанах ... С-root уязвимостью.

    поправил :)

     
  • 2.45, Аноним (45), 13:23, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дырень у тебя в штанах. Более интеллектуальных аргументов не будет.
     
     
  • 3.47, iPony129412 (?), 13:26, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    будут но не для фрактала
     
  • 2.48, Аноним (48), 13:27, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Фроктал, ты женат^Wо чем-нибудь кроме дыреней думаешь?
     
     
  • 3.53, Аноним (52), 13:57, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем у него же есть Раст!
     
  • 3.61, анон45 (?), 14:16, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если даже он женат, он все равно (или даже тем более) будет думать про дырень
     

  • 1.5, Леголас (ok), 10:31, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Проблема эксплуатируется тривиально

    Лол -- первое слово, что приходит на ум.

     
  • 1.6, Аноним (6), 10:31, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Классика
     
     
  • 2.8, Аноним (7), 10:34, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, это уже было (я про виртуальную клавиатуру). В кде например сделали выводы.
     

  • 1.9, ыы (?), 10:35, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нашли... :(
    Твоюж мать... :(
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 11:47, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плохо прятал? D
     
     
  • 3.31, ыы (?), 12:35, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Они применили запрещенный прием.. запустили в тестеры детей...
     
  • 3.66, mos87 (ok), 14:21, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Агенты АНБ или ФСБ в семьях линуксо-неофитов потярели ценный бэкдор (((
     

  • 1.10, Аноним Анонимович Анонимов (?), 10:47, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вспомнилась аналогичная история, когда надо было 42 раза пробел чтоли нажать, чтобы под рутом залогиниться. Несколько лет назад была история. Только та история была без привязки к ДЕ.
     
     
  • 2.12, Аноним (7), 10:55, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Только то был граб и было это лет 10 назад. С тех пор лично я отказался от граба, всё равно он картинки на моём пк так и не научился загружать, а 1 депрекейтнули. Efistub норм, за глаза.
     
     
  • 3.13, Аноним (7), 10:57, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А хотя не, там другая история была, граб -- он же отдельно живёт.
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 11:48, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Но от граба всë равно отказался. Для профилактики.
     

  • 1.11, Аноним (11), 10:52, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот что значит рабочий стол от васянов.
     
     
  • 2.15, Федорчук (?), 11:18, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Мы с котом Мануалом недовольны вашим сообщением. Более того вы клевещите. Cinnamon есть благородное ответвление GNOME Shell.

    Cinnamon влюбил меня в себя.

     
     
  • 3.17, Аноним (17), 11:22, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    alv.me пошто забросили?
     
     
  • 4.22, Аноним (20), 11:49, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Теперь напишет совсестно с котом Мануалом про грязный приемчик по разблокировке.)
     
  • 2.16, Аноним (16), 11:20, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посоветуй нормальный рабочий стол, не от васянов, желательно с гарантией отсутствия таких дыр
     
     
  • 3.18, Отпетый Виндузятник (?), 11:31, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Windows 10 Pro DE, не пожалеешь ;)
     
     
  • 4.24, Аноним (27), 11:54, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Хм... Дыр там действительно нет, есть многоцелевые технологические отверстия. В остальном такое же вясянство, только с брендовым шильдиком.
     
  • 4.25, Аноним (20), 11:59, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Шпрехен зе дойч?))))
     
     
  • 5.62, анон45 (?), 14:18, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Sie - читается, как Зи
     
     
  • 6.67, mos87 (ok), 14:22, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    натюрлих яволь
     
  • 3.23, Аноним (20), 11:51, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Xfce Йа проверил - безоасность на должном уровне. Инфа сотка.)
     
     
  • 4.68, mos87 (ok), 14:22, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не гони у тебя нема детей
     
  • 3.30, Сейд (ok), 12:11, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Xfce
     
  • 3.38, Аноним (38), 13:01, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Посоветуй нормальный рабочий стол, не от васянов, желательно с гарантией отсутствия таких дыр

    Не от васянов можно любой советовать. Васяны пока что ни одной среды рабочего стола не написали.
    MATE от Perberos, Trinity Desktop Environment от Timothy Pearson.

     
  • 3.59, iPony129412 (?), 14:10, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    таких в линуксах нет 🤨
     
  • 2.32, Vasiany partners Inc. (?), 12:39, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    We are very sorry to hear that. Your feedback is really important for our company, so could you describe in detail what's wrong with our products, especially DEs? Thank you in advance.
     

  • 1.19, Аноним (19), 11:37, 16/01/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
     
  • 2.28, Аноним (14), 12:08, 16/01/2021 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     

  • 1.26, Аноним (26), 12:00, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чудеса в решете..
     
  • 1.49, Аноним (49), 13:29, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    jwz уже прыгает от радости (again) https://www.jwz.org/blog/2021/01/i-told-you-so-2021-edition/
     
     
  • 2.69, mos87 (ok), 14:26, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто класс! Всем васянам по башке надавал.
    А в конце ваще отпад)
     

  • 1.55, Аноним (52), 14:00, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот выпустит Майкрософт свою ДЕ для Линукса. И будете на ней сидеть с зондами наперевес.
     
  • 1.56, Fracta2L (?), 14:03, 16/01/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
     
  • 2.58, Fracta3L (?), 14:08, 16/01/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.63, mos87 (ok), 14:18, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Класс!
     
  • 1.65, Аноним (65), 14:21, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Примечательно, что проблема была обнаружена после того как дети одного из пользователей Linux Mint играли во "взлом" компьютера отца, нажимая во время блокировки экрана случайные клавиши и кликая на всё подряд.

    «Если бы строители строили здания так же, как программисты пишут программы, первый залетевший дятел разрушил бы цивилизацию.»

     
  • 1.70, Аноним (70), 14:42, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Попробовал и так и сяк. Скринсейвер при нажатии экранных клавиш в чужой раскладке подвисает, но падать и не думает. Может, в моём случае звёзды не сошлись.
     
  • 1.71, user90 (?), 14:44, 16/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > в хранителе экрана *-screensaver

    Так этим все сказано! Все подобные хреновины попахивают, поэтому никогда и не использовал такую дрянь.

     

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