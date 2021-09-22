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Выпуск пользовательского окружения GNOME 41

22.09.2021 21:22

После шести месяцев разработки представлен выпуск десктоп-окружения GNOME 41. Для быстрой оценки возможностей GNOME 41 предложены специализированные Live-сборки на основе openSUSE и установочной образ, подготовленный в рамках инициативы GNOME OS. GNOME 41 также уже включён в состав экспериментальной сборки сборок Fedora 35.

В новом выпуске:

  • Расширены возможности по настройке энергопотребления. Предоставлена возможность быстрой смены режима энергопотребления ("экономия энергии", "высокая производительность" и "сбалансированные настройки") через меню управления состоянием системы (System Status). Приложениям, предоставлена возможность запроса определённого режима энергопотребления - например, чувствительные к быстродействию игры могут запросить активацию режима высокой производительности. Добавлены опции для настройки режима экономии энергии (Power Saver), позволяющие управлять снижением яркости экрана, выключением экрана после определённого периода неактивности пользователя и автоматическим выключением при низком заряде аккумулятора.
  • Переработан интерфейс управления установкой приложений, в котором упрощена навигация и поиск интересующих программ. Списки приложений оформлены в виде более наглядных карт с кратким описанием. Предложен новый набор категорий для разделения приложений по тематике. Переработана страница с детальной информацией о приложении, в которой увеличен размер скриншотов и повышена информативность сведений о каждом приложении. Также переработано оформление настроек и списков уже установленных программ и программ для которых имеются обновления.
  • В конфигуратор (GNOME Control Center) добавлена новая панель Multitasking для настройки управления окнами и рабочими столами. В частности, в секции Multitasking предоставлены опции для отключения вызова обзорного режима через касание к верхнему левому углу экрана, изменения размера окна при его перетаскивании к краю экрана, выбора числа виртуальных рабочих столов, показа рабочих столов на дополнительно подключённых мониторах и переключения между приложениями только текущего рабочий стола при нажатии комбинации Super+Tab.
  • Добавлена новая панель Mobile Network для управления подключением через сотовых операторов, выбора типа сети, ограничения трафика при роуминге, настройки работы модемов для сетей 2G, 3G, 4G и GSM/LTE, и переключения между сетями для модемов, поддерживающих вставку нескольких SIM-карт. Панель показывается только при подключения модема, поддерживаемого в системе.
  • В состав включено новое приложение Connections с реализацией клиента для удалённого подключения к рабочему столу с использованием протоколов VNC и RDP. Приложение заменило собой функциональность для удалённого доступа к рабочим столам, ранее предлагавшуюся в программе Boxes.
  • Изменено оформление интерфейса GNOME Music, в котором увеличен размер графических элементов, скруглены углы, добавлен показ фотографий музыкантов, переделана панель управления воспроизведением и предложен новый экран просмотра информации об альбоме с кнопкой перехода к воспроизведению.
  • В состав включён интерфейс для совершения вызовов GNOME Calls, в который помимо совершения звонков через сотовых операторов добавлена поддержка протокола SIP и совершения звонков через VoIP.
  • Проведена оптимизация производительности и отзывчивости интерфейса. В сеансе на базе Wayland повышена скорость обновления информации на экране, сокращено время реакции при нажатии клавиш и движении курсора. В GTK 4 задействован новый движок отрисовки на базе OpenGL, который позволил сократить потребление энергии и ускорить отрисовку. Выполнена чистка кодовой базы оконного менеджера Mutter, которая позволила повысить его эффективность и упростить сопровождение.
  • Повышена надёжность и предсказуемость обработки мультитач жестов.
  • В файловом менеджере Nautilus переделан диалог для управления сжатием, добавлена возможность создания архивов ZIP, защищённых паролем.
  • В календаре-планировщике реализована поддержка импорта событий и открытия файлов ICS. Предложена новая всплывающая подсказка с информацией о событии.
  • В браузере Epiphany обновлён встроенный PDF-просмотрщик PDF.js и добавлен блокировщик рекламы в YouTube, реализованный на основе скрипта AdGuard. Кроме того, расширена поддержка тёмного оформления, улучшена обработка зависаний при открытии сайтов и ускорена операция масштабирования щипком.
  • Полностью переделан интерфейс калькулятора, который теперь автоматически адаптируется к размеру экрана на мобильных устройствах.
  • В системе уведомлений добавлена поддержка категорий.
  • В дисплейном менеджере GDM появилась возможность запуска сеансов на базе Wayland, даже если экран входа запущен на базе X.Org. Разрешено использование сеансов Wayland для систем с GPU NVIDIA.
  • В gnome-disk для шифрования задействован LUKS2. Добавлен диалог для настройки владельца ФС.
  • В мастер начальной настройки возвращён диалог для подключения сторонних репозиториев.
  • В GNOME Shell обеспечена поддержка запуска X11-программ при помощи Xwayland на системах, не использующих systemd для управления сеансом.
  • В GNOME Boxes добавлена поддержка воспроизведения звука из окружений, для подключения к которым использован VNC.


  1. Главная ссылка к новости (https://foundation.gnome.org/2...)
  2. OpenNews: Проект GNOME ввёл в строй web-каталог приложений
  3. OpenNews: Релиз десктоп-окружения MATE 1.26, форка GNOME 2
  4. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения GNOME 40
  5. OpenNews: Нарушение авторского права в хранителе экрана GNOME и производных проектах
  6. OpenNews: Выпуск графического тулкита GTK 4.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55851-gnome
Ключевые слова: gnome
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Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Ананоним (?), 21:43, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Грустное зрелище.
     
  • 1.2, макпыф (ok), 21:46, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Во сколько раз увеличилось кол-во зависимостей?
     
  • 1.3, Кошак (?), 21:47, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть ли жизнь под Гномом?
     
  • 1.4, Аноним (4), 21:47, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Полностью переделан интерфейс калькулятора, который теперь автоматически адаптируется к размеру экрана на мобильных устройствах.

    Наконец-то сбылось. Миллионы пользователей ждали с нетерпением.

     
  • 1.5, Аноним (5), 21:51, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждём в новом релизе Федорки :)
     
  • 1.6, Аноним (6), 22:00, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >GNOME 41

    Ого, я пропустил 39 выпусков гнома...

     
     
  • 2.20, Аноним (20), 22:44, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забавно, что я буду пропускать их и дальше :-)

    Да, Gnome 2 был неплох.

     

  • 1.7, Enamel (ok), 22:04, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гном с 40 стал годным даже из коробки, посмотрим на дальнейшее развитие
     
  • 1.8, морошка ягодка такая (?), 22:08, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дробное масштабирование на разных мониторах появилось?
     
     
  • 2.14, Stax (ok), 22:27, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Несколько релизов назад еще (опция scale-monitor-framebuffer). Если у вас wayland, конечно. На X11 сложно сделать, чтобы нормально работало (независимо от гнома).
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 22:33, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как в венде? Переместил окошко до середины с одного моника на другой, и оно меняет размеры прям на том же монике? Годно, безусловно
     

  • 1.9, Тинус Лорвальдс (ok), 22:12, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Помолчим минуту.
     
  • 1.10, Аноним (10), 22:16, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    К светлому будущему идем, товарищи. К очередной ОС, выросшей из десктопа или браузера. Умеешь рисовать ГУЙ? Сделай ОС! Благо, все уже написано до тебя.
     
  • 1.11, prokoudine (ok), 22:21, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гном: добавили фичи, добавили настроек, причесали одно, второе, третье...

    Опеннет затих в ожидании первого камента "Опять урезали функции!!!11!".

     
     
  • 2.17, _hide_ (ok), 22:33, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Молодой человек, из тех, кто не на "КДЕ ТУТ ШЫМКА" сидят на 2 версии и в ус не дуют. По хорошему, 3й гном -- это такое милое упрямство, а вот 4й совсем не понятно под какую аудиторию сделан.
    Притом, что оригинальный GTK пилят 1,5 инвалида. Напоминает "ни себе ни людям", когда делают то, что нужно только себе (привет современный бизнес), кладя большой даже на любые потребности, которые могут сделать за Вас (но не делают).
     
  • 2.19, Аноним (19), 22:36, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Выполнена чистка кодовой базы оконного менеджера Mutter

    Под иксами пока взлетает?

     

  • 1.12, Nicholas (?), 22:25, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Будет форк на 38 Гноме?
     
  • 1.13, Sunderland93 (ok), 22:27, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> Добавлена новая панель Mobile Network для управления подключением через сотовых операторов

    После стольких лет...

     
  • 1.15, Аноним (19), 22:31, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как дела на фронте выпила пользовательких тем оформления?
     
  • 1.16, Аноним (16), 22:33, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О! Шикарно. Ждем Fedora 35!
     
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