Выпуск пользовательского окружения GNOME 41

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|1.4, Аноним (4), 21:47, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Полностью переделан интерфейс калькулятора, который теперь автоматически адаптируется к размеру экрана на мобильных устройствах.
Наконец-то сбылось. Миллионы пользователей ждали с нетерпением.
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|2.20, Аноним (20), 22:44, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Забавно, что я буду пропускать их и дальше :-)
Да, Gnome 2 был неплох.
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|1.7, Enamel (ok), 22:04, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Гном с 40 стал годным даже из коробки, посмотрим на дальнейшее развитие
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|2.14, Stax (ok), 22:27, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Несколько релизов назад еще (опция scale-monitor-framebuffer). Если у вас wayland, конечно. На X11 сложно сделать, чтобы нормально работало (независимо от гнома).
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|3.18, Аноним (18), 22:33, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как в венде? Переместил окошко до середины с одного моника на другой, и оно меняет размеры прям на том же монике? Годно, безусловно
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|1.10, Аноним (10), 22:16, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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К светлому будущему идем, товарищи. К очередной ОС, выросшей из десктопа или браузера. Умеешь рисовать ГУЙ? Сделай ОС! Благо, все уже написано до тебя.
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|1.11, prokoudine (ok), 22:21, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Гном: добавили фичи, добавили настроек, причесали одно, второе, третье...
Опеннет затих в ожидании первого камента "Опять урезали функции!!!11!".
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|2.17, _hide_ (ok), 22:33, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Молодой человек, из тех, кто не на "КДЕ ТУТ ШЫМКА" сидят на 2 версии и в ус не дуют. По хорошему, 3й гном -- это такое милое упрямство, а вот 4й совсем не понятно под какую аудиторию сделан.
Притом, что оригинальный GTK пилят 1,5 инвалида. Напоминает "ни себе ни людям", когда делают то, что нужно только себе (привет современный бизнес), кладя большой даже на любые потребности, которые могут сделать за Вас (но не делают).
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|2.19, Аноним (19), 22:36, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Выполнена чистка кодовой базы оконного менеджера Mutter
Под иксами пока взлетает?
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|1.13, Sunderland93 (ok), 22:27, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> Добавлена новая панель Mobile Network для управления подключением через сотовых операторов
После стольких лет...
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