Проект GNOME ввёл в строй web-каталог приложений

По-потихоньку к делению CoreOS и приложухи идём, мейнтейнеры опакечивать будут только для системы обновлений, а приложухи распространять и обновлять сами разработчики.

Тут "лень" разработчиков определит какой из типов самодостаточных пакетов выживет и будет массовым, и если это произойдёт, может хлынуть море EULA-программ, а clamav получит второе дыхание.

Таков корпорат, в закрытых платформах появилась тенденция к формированию экосистем, вот уже Microsoft перестал выпускать офис для ChromeOS. Видимо туда же поедет IBM, хотя их жадность в разработке на примере ps3 и xbox 360 уж слишком большая и провальная в результатах.

