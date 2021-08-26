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Проект GNOME ввёл в строй web-каталог приложений

26.08.2021 15:45

Разработчики проекта GNOME представили новый каталог приложений apps.gnome.org, на котором предложена подборка лучших приложений, созданных в соответствии с философией сообщества GNOME и без проблем интегрируемых с рабочим столом. Предложены три раздела: основные приложения, дополнительные приложения от сообщества, развиваемые в рамках инициативы GNOME Circle, и приложения для разработчиков. В каталоге также предложены мобильные приложения, созданные с использованием технологий GNOME, которые помещены в списках специальным значком.

Из особенностей каталога отмечается:

  • Ориентация на привлечение пользователей к процессу разработки через отправку отзывов, участие в переводе интерфейса на разные языки и оказание финансовой поддержки.
  • Наличие переводов описаний для большого числа языков, в том числе для русского, белорусского и украинского.
  • Предоставление актуальной информации о версиях, основанной на метаданных, используемых в GNOME Software и Flathub.
  • Возможность размещения приложений, отсутствующих в каталоге Flathub (например, приложений из базовой поставки).


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.gnome.org/sophie...)
  2. OpenNews: Доступен бета-выпуск GNOME 41
  3. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения GNOME 40
  4. OpenNews: Нарушение авторского права в хранителе экрана GNOME и производных проектах
  5. OpenNews: Инициатива GNOME Circle для разработчиков программ на базе платформы GNOME
  6. OpenNews: Проект KDE представил каталог-магазин приложений KDE Store
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55688-gnome
Ключевые слова: gnome
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  • 1.1, Аноним (1), 15:49, 26/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ну гном и вебня друзья на веки.
     
     
  • 2.4, OnTheEdge (ok), 15:51, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    это вроде просто сайт с реестром приложух, установка через flatpak
     
  • 2.32, Аноним (-), 19:20, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Сначала зашел сюда: https://apps.kde.org/

    Потом зашел сюда: https://apps.gnome.org/ и чето дико взоржал. :)

     
     
  • 3.35, OnTheEdge (ok), 19:24, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    дебилом быть не запрещено, особенно здесь

    p.s. да, да, opennet представляет из себя какое-то тупое стадо, пожалуй, мне стоит покинуть сии просторы

    p.p.s. я охреневаю, модеры, посмотрите как высер выше накручивает плюсы -- сделайте уже с этим что-нибудь, пожалуйста, фильтрацию там какую-нибудь

     
  • 2.40, Аноним (-), 19:34, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя вебня головного мозга. Ты даже заголовок новости не распарсил, олух.
     

  • 1.2, Аноним (2), 15:50, 26/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    gnome развивается, а ты нет.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 16:10, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Напоминает развитой социализм.
     
     
  • 3.41, Аноним (-), 19:35, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет.
     
     
  • 4.42, OnTheEdge (ok), 19:37, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    гномосека ответ ©
     

  • 1.3, муу (?), 15:50, 26/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > созданных в соответствии с философией сообщества GNOME

    спасибо, чёт не хочется

     
     
  • 2.6, OnTheEdge (ok), 15:52, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    ну так пройди мимо, не воняй
     
     
  • 3.8, муу (?), 16:07, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    тебя забыл спросить
    и кстати твой высер касается твоего же собственного коммента
     
     
  • 4.21, OnTheEdge (ok), 17:25, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    чего?..
     
     
  • 5.28, муу (?), 19:03, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > не воняй

    того ^^

     
  • 3.12, Аноним (12), 16:20, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как ты думаешь, для чего нужны комментарии к новостям?
     
     
  • 4.16, бедный буратино (ok), 16:34, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    чтобы писать однообразные комментарии, которые, по-моему, у некоторых на клавиатуре прямо в виде готовых клавиш есть, чтобы лишний раз пальцы не утруждать
     
  • 4.17, Аноним (17), 16:50, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну вообще, коментарии к новостям нужны чтобы люди обсуждали новости которые им интересны.
    Постоянно заходить в новости на которые тебе в принципе положить о проекте которые ты не используешь и на дух не перевариваешь, затем там вонять или быть таким душным что  открытая форточка на поможет - это больше на психическое расстройство с нотками мазохизма похоже.
     
     
  • 5.26, Аноним (26), 18:57, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С кем ты тут собрался обсуждать-то? Комменты на опеннете существуют чтобы пох, мишаня и прочие шизики не гадили в приличных местах.
     
  • 2.33, Аноним (33), 19:22, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И мне не хочется, даже если мне будут платить, все равно не хочу гноме аппс.
     

  • 1.5, Kuromi (ok), 15:52, 26/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все продолжают строить свою "платформу" ? Мол, "Мы не Линакс какой-то, мы есть Гнум!"
     
     
  • 2.29, vz_2 (?), 19:10, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В KDE Plasma тоже можно ставить через Discover пакеты из "магазина приложений" в формате flatpak.

    По-потихоньку к делению CoreOS и приложухи идём, мейнтейнеры опакечивать будут только для системы обновлений, а приложухи распространять и обновлять сами разработчики.
    Тут "лень" разработчиков определит какой из типов самодостаточных пакетов выживет и будет массовым, и если это произойдёт, может хлынуть море EULA-программ, а clamav получит второе дыхание.

    Таков корпорат, в закрытых платформах появилась тенденция к формированию экосистем, вот уже Microsoft перестал выпускать офис для ChromeOS. Видимо туда же поедет IBM, хотя их жадность в разработке на примере ps3 и xbox 360 уж слишком большая и провальная в результатах.

     
  • 2.30, vz_2 (?), 19:13, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот что печально для GNOME, так это поиск, установка тем и расширений, нет банальной приложухи делать это прозрачно и двумя кликами, как это можно в KDE Plasma.  
     
  • 2.31, Bdfybec (?), 19:13, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже хочу противопоставить совершенно разные вещи:  "Мы не системный блок какой-то, мы есть Монитор!"
     

  • 1.7, Аноним (7), 16:01, 26/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Так это сраный флепэк, где нормальный snap?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 16:12, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > где нормальный AppImage?

    * исправил.

     
     
  • 3.13, Аноним (13), 16:25, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > где нормальный дистроспецифичный пакет?

    * исправил

     
     
  • 4.18, Аноним (18), 16:56, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > где нормальный exe

    * исправил

     
     
  • 5.39, Аноним (-), 19:29, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В экзе вирусняки.
     
  • 4.19, danonimous (?), 17:05, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > где нормальный ebuild?

    * исправил

     
     
  • 5.25, Аноним Знающий (?), 18:29, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нигде. Их ждут, писать их не требуется.
     
  • 2.27, vz_2 (?), 19:00, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Red Hat и Canonical несовместимы.
     
  • 2.37, Аноним (-), 19:27, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В котором темы не поддерживаются?
     

  • 1.11, Аноним (11), 16:14, 26/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сертификат нужно прописывать или автоматически?
     
     
  • 2.34, Аноним (-), 19:24, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да прям в табло прописать с разворота, и делов то...
     

  • 1.14, Аноним (14), 16:30, 26/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В кедах тоже есть подобное https://apps.kde.org/
     
  • 1.15, бедный буратино (ok), 16:32, 26/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Почему в базовых нет Айслерота? По-моему, базовее некуда.
     
  • 1.20, Дегенератор (ok), 17:25, 26/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Запарили этими "философиями", хоть бы значение термина изучили. Звучит как "гинекология материнской платы"
     
     
  • 2.24, Ordu (ok), 18:11, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неча на термины пенять: "философия" -- это не только термин, но и слово русского языка. И если ты заглянешь в толковый словарь русского языка, ты найдёшь там, что слово "философия" используется не только для обозначения методов познания, так и для обозначения мировоззрения, которое создаётся в процессе познания.
     

  • 1.22, куку (?), 17:27, 26/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-то давно не слышно новостей, как Гном что-то там выпилил, неужели ничего не осталось выпиливать?)
     
     
  • 2.38, Аноним (-), 19:29, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Интересно, когда последнюю фичу выпилят, тогда СЖВ самовыпилится вслед?? И гном создадут с нуля?
     

  • 1.23, Константавр (ok), 17:53, 26/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    эээ... а куда они пропадали? Со времён третьекед и второгномов были сайты для стилей, иконок, дополнений и приложений. У кде, знаю, до сих пор есть. А гномовцы его убили и опять подняли? Чёза???
     
     
  • 2.36, Аноним (36), 19:25, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переставляют кровати...
     
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