Проект GNOME ввёл в строй web-каталог приложений

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|3.35, OnTheEdge (ok), 19:24, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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дебилом быть не запрещено, особенно здесь
p.s. да, да, opennet представляет из себя какое-то тупое стадо, пожалуй, мне стоит покинуть сии просторы
p.p.s. я охреневаю, модеры, посмотрите как высер выше накручивает плюсы -- сделайте уже с этим что-нибудь, пожалуйста, фильтрацию там какую-нибудь
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|2.40, Аноним (-), 19:34, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У тебя вебня головного мозга. Ты даже заголовок новости не распарсил, олух.
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|1.3, муу (?), 15:50, 26/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> созданных в соответствии с философией сообщества GNOME
спасибо, чёт не хочется
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|3.8, муу (?), 16:07, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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тебя забыл спросить
и кстати твой высер касается твоего же собственного коммента
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|4.16, бедный буратино (ok), 16:34, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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чтобы писать однообразные комментарии, которые, по-моему, у некоторых на клавиатуре прямо в виде готовых клавиш есть, чтобы лишний раз пальцы не утруждать
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|4.17, Аноним (17), 16:50, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну вообще, коментарии к новостям нужны чтобы люди обсуждали новости которые им интересны.
Постоянно заходить в новости на которые тебе в принципе положить о проекте которые ты не используешь и на дух не перевариваешь, затем там вонять или быть таким душным что открытая форточка на поможет - это больше на психическое расстройство с нотками мазохизма похоже.
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|5.26, Аноним (26), 18:57, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С кем ты тут собрался обсуждать-то? Комменты на опеннете существуют чтобы пох, мишаня и прочие шизики не гадили в приличных местах.
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|2.33, Аноним (33), 19:22, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И мне не хочется, даже если мне будут платить, все равно не хочу гноме аппс.
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|1.5, Kuromi (ok), 15:52, 26/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Все продолжают строить свою "платформу" ? Мол, "Мы не Линакс какой-то, мы есть Гнум!"
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|2.29, vz_2 (?), 19:10, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В KDE Plasma тоже можно ставить через Discover пакеты из "магазина приложений" в формате flatpak.
По-потихоньку к делению CoreOS и приложухи идём, мейнтейнеры опакечивать будут только для системы обновлений, а приложухи распространять и обновлять сами разработчики.
Тут "лень" разработчиков определит какой из типов самодостаточных пакетов выживет и будет массовым, и если это произойдёт, может хлынуть море EULA-программ, а clamav получит второе дыхание.
Таков корпорат, в закрытых платформах появилась тенденция к формированию экосистем, вот уже Microsoft перестал выпускать офис для ChromeOS. Видимо туда же поедет IBM, хотя их жадность в разработке на примере ps3 и xbox 360 уж слишком большая и провальная в результатах.
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|2.30, vz_2 (?), 19:13, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот что печально для GNOME, так это поиск, установка тем и расширений, нет банальной приложухи делать это прозрачно и двумя кликами, как это можно в KDE Plasma.
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|2.31, Bdfybec (?), 19:13, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тоже хочу противопоставить совершенно разные вещи: "Мы не системный блок какой-то, мы есть Монитор!"
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|1.20, Дегенератор (ok), 17:25, 26/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Запарили этими "философиями", хоть бы значение термина изучили. Звучит как "гинекология материнской платы"
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|2.24, Ordu (ok), 18:11, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Неча на термины пенять: "философия" -- это не только термин, но и слово русского языка. И если ты заглянешь в толковый словарь русского языка, ты найдёшь там, что слово "философия" используется не только для обозначения методов познания, так и для обозначения мировоззрения, которое создаётся в процессе познания.
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|1.22, куку (?), 17:27, 26/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что-то давно не слышно новостей, как Гном что-то там выпилил, неужели ничего не осталось выпиливать?)
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|2.38, Аноним (-), 19:29, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Интересно, когда последнюю фичу выпилят, тогда СЖВ самовыпилится вслед?? И гном создадут с нуля?
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|1.23, Константавр (ok), 17:53, 26/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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эээ... а куда они пропадали? Со времён третьекед и второгномов были сайты для стилей, иконок, дополнений и приложений. У кде, знаю, до сих пор есть. А гномовцы его убили и опять подняли? Чёза???
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